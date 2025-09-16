2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Thị trưởng Vancouver ủng hộ quỹ Bitcoin cho các tổ chức từ thiện của lính cứu hỏa

Thị trưởng Vancouver ủng hộ quỹ Bitcoin cho các tổ chức từ thiện của lính cứu hỏa

Bài đăng Thị trưởng Vancouver ủng hộ quỹ Bitcoin cho các tổ chức từ thiện của lính cứu hỏa xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Thị trưởng Vancouver đã giúp tạo ra một quỹ Bitcoin dành riêng cho các tổ chức từ thiện của lính cứu hỏa. Động thái này đưa Vancouver vào danh sách những thành phố lớn nhất Bắc Mỹ ủng hộ quỹ từ thiện dựa trên Bitcoin. Thị trưởng Vancouver, Canada đã thành lập một quỹ Bitcoin cho các tổ chức từ thiện của lính cứu hỏa thành phố. Động thái này đại diện cho một trong những thành phố lớn nhất Bắc Mỹ áp dụng Bitcoin như một phần trong hoạt động của thành phố. Vancouver là một trong những khu vực đô thị đông dân nhất Canada. Chi tiết về quy mô, cấu trúc hoặc thời gian triển khai của quỹ không được công bố ngay lập tức. Nguồn: https://cryptobriefing.com/vancouver-mayor-bitcoin-fund-firefighters/
Manchester City Fan
CITY$0.9708-0.40%
Movement
MOVE$0.1082+0.65%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.99%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/16 20:21
Chia sẻ
Mở khóa Tương lai Đáng kinh ngạc của BTC đến năm 2030

Mở khóa Tương lai Đáng kinh ngạc của BTC đến năm 2030

Bài đăng Mở khóa Tương lai BTC Đáng kinh ngạc Đến năm 2030 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dự đoán giá Bitcoin: Mở khóa Tương lai BTC Đáng kinh ngạc Đến năm 2030 Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Dự đoán giá Bitcoin: Mở khóa Tương lai BTC Đáng kinh ngạc đến năm 2030 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-prediction-2030-2/
Bitcoin
BTC$121,274.64-0.09%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.99%
FUTURECOIN
FUTURE$0.11239-4.02%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/16 19:33
Chia sẻ
Vốn hóa thị trường của các công ty đào Bitcoin tiến gần 50 tỷ USD khi cổ phiếu phục hồi

Vốn hóa thị trường của các công ty đào Bitcoin tiến gần 50 tỷ USD khi cổ phiếu phục hồi

Bài đăng Vốn hóa thị trường của Thợ đào Bitcoin Gần 50 tỷ USD khi Cổ phần Phục hồi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phần của các thợ đào bitcoin giao dịch công khai đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong tuần qua, với nhiều công ty tăng trưởng mạnh và một số thiết lập mức cao nhất trong 52 tuần mới vào thứ Hai. Bài viết này đến từ Theminermag, một ấn phẩm thương mại cho ngành công nghiệp khai thác tiền mã hóa, tập trung vào tin tức mới nhất và nghiên cứu về các công ty khai thác bitcoin tổ chức. Bitfarms [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-miners-market-cap-nears-50b-as-stocks-stage-comeback/
Capverse
CAP$0.113-11.21%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.99%
Polytrade
TRADE$0.09636-4.22%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/16 18:50
Chia sẻ
Push Quỹ 1M BTC Đang Có Sức Hút

Push Quỹ 1M BTC Đang Có Sức Hút

Bài đăng Kế hoạch PUSH Quỹ dự trữ 1M BTC Đạt Được Sự Chú Ý xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Dự luật Đạo luật Bitcoin 2024 của Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis mở rộng lệnh hành pháp thời Trump và chỉ đạo Bộ Tài chính mua Bitcoin. Việc mua 1 triệu BTC sẽ diễn ra trong năm năm thông qua các chiến lược trung lập về ngân sách. Mặc dù hiện tại dự luật chỉ nhận được sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa, các nhà vận động trong ngành đang thúc đẩy để biến quỹ dự trữ Bitcoin thành ưu tiên. Chủ tịch điều hành Strategy (NASDAQ: MSTR) Michael Saylor, cùng với các lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử tại Mỹ, sẽ tham dự hội nghị bàn tròn về tiền điện tử tại Đồi Capitol ở Washington D.C. trong tuần này. Mục tiêu là thúc đẩy Đạo luật Bitcoin 2024, nhằm mua tổng cộng 1 triệu BTC BTC $115,460 Biến động 24h: 0,5% Vốn hóa thị trường: $2,30 T Khối lượng 24h: $39,20 B, như một phần của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Thúc đẩy kế hoạch quỹ dự trữ 1 triệu bitcoin Vào ngày 16/9, hơn một chục nhà vận động tiền điện tử sẽ tham dự hội nghị bàn tròn tại Đồi Capitol, do Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Dân biểu Nick Begich tổ chức, những nhà tài trợ đảng Cộng hòa cho dự luật thành lập "Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược" của Hoa Kỳ. Đầu năm nay, vào tháng 3, Thượng nghị sĩ Lummis đã tái giới thiệu Đạo luật BITCOIN có tên Đạo luật Thúc đẩy Đổi mới, Công nghệ và Khả năng cạnh tranh thông qua Đầu tư Tối ưu hóa Toàn quốc. Dự luật đề xuất chỉ định bitcoin là tài sản dự trữ chiến lược. Nó mở rộng thêm lệnh hành pháp được ký bởi Tổng thống Donald Trump, từ đó chỉ đạo chính phủ Hoa Kỳ tạo ra các khoản nắm giữ bitcoin vĩnh viễn tương tự như dự trữ vàng của quốc gia. Luật pháp kêu gọi Hoa Kỳ mua một triệu bitcoin trong năm năm thông qua "các chiến lược trung lập về ngân sách," như đề xuất của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent. Nó cũng mở rộng lệnh của Trump cấm bán Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác bị tịch thu cho chính phủ, thay vào đó yêu cầu các tài sản đó được lưu trữ trong một "kho dự trữ" riêng biệt. Nỗ lực này diễn ra khi Quốc hội tiếp tục thúc đẩy luật liên quan đến tiền điện tử. Mùa hè này,...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/16 18:30
Chia sẻ
8,3M BTC sẽ trở nên không thanh khoản: Fidelity dự đoán tình trạng khan hiếm nguồn cung Bitcoin

8,3M BTC sẽ trở nên không thanh khoản: Fidelity dự đoán tình trạng khan hiếm nguồn cung Bitcoin

Bài đăng 8,3 triệu BTC sẽ trở nên không thanh khoản: Fidelity dự đoán tình trạng khan hiếm nguồn cung Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Fidelity dự đoán 8,3 triệu BTC (42% tổng cung) có thể trở nên không thanh khoản vào năm 2032. Những người nắm giữ dài hạn và các công ty đại chúng đang thúc đẩy nguồn cung Bitcoin bị khóa. Các "cá voi" đã bán 12,7 tỷ USD giá trị BTC trong 30 ngày bất chấp xu hướng tích lũy dài hạn. . Nguồn cung Bitcoin trong tương lai có thể thắt chặt đáng kể, với công ty quản lý tài sản Fidelity dự báo rằng hơn 8,3 triệu BTC BTC $115 553 biến động 24h: 0,6% Vốn hóa thị trường: $2,30 T Khối lượng 24h: $39,32 B, khoảng 42% tổng cung lưu hành, có thể trở nên "không thanh khoản" vào năm 2032 nếu xu hướng tích lũy hiện tại tiếp tục. Dự báo về tính không thanh khoản của Fidelity Trong một báo cáo công bố vào ngày 15/9, Fidelity đã xác định hai nhóm liên tục khóa Bitcoin, cụ thể là những người nắm giữ dài hạn chưa di chuyển đồng coin trong ít nhất bảy năm, và các công ty đại chúng nắm giữ hơn 1.000 BTC mỗi công ty. Cùng nhau, các nhóm này đã ổn định tăng trưởng dự trữ và thể hiện ít khuynh hướng bán ra. Bitcoin lần cuối di chuyển cách đây 7+ năm | Nguồn: Fidelity 8,3 triệu vào năm 2032 Fidelity dự báo rằng đến Q2 2025, các tổ chức này sẽ kiểm soát hơn sáu triệu BTC, khoảng 28% tổng cung. Đến năm 2032, con số này có thể tăng lên 8,3 triệu BTC, hiệu quả loại bỏ chúng khỏi lưu thông thị trường mở. Hiện tại, các công ty đại chúng nắm giữ gần 1 triệu BTC, khoảng 4,6% tổng cung, với hơn 105 công ty tham gia. Tổng quan nguồn cung Bitcoin: Q2 2010-Q2 2025 | Nguồn: Fidelity Đáng chú ý, nguồn cung thanh khoản giảm thường tăng cường áp lực tăng giá. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi về sự tập trung quyền sở hữu và rủi ro nếu các "cá voi" quyết định bán ra. Áp lực thị trường bất chấp nắm giữ dài hạn Trong khi dự báo của Fidelity gợi ý sự giảm nguồn cung dài hạn, dữ liệu gần đây vẽ nên bức tranh ngắn hạn biến động hơn. Các "cá voi" Bitcoin đã bán ra gần 12,7 tỷ USD trong 30 ngày qua, đợt bán tháo mạnh nhất kể từ giữa năm 2022, kéo BTC giảm 2% trong cùng kỳ. Sự phục hồi của $BTC được thúc đẩy bởi động lực vĩ mô, dòng tiền vào ETF và hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, dòng tiền spot yếu hơn,...
B
B$0.22624-8.08%
Threshold
T$0.01517+0.93%
SIX
SIX$0.01993+0.91%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/16 18:00
Chia sẻ
Bitcoin không thành công trong việc nâng cao định giá cổ phiếu của Strategy

Bitcoin không thành công trong việc nâng cao định giá cổ phiếu của Strategy

Bài đăng Bitcoin tăng không nâng được giá trị cổ phiếu của Chiến lược xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược, đơn vị nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất, đã mở rộng dự trữ của mình ngay cả khi mức premium trên cổ phiếu của họ tiếp tục giảm. Công ty tiết lộ vào ngày 15/9 rằng họ đã mua 525 BTC với giá khoảng 60,2 triệu USD, trả giá trung bình 114,562 USD mỗi đồng. Lần mua mới nhất đã đẩy lợi suất Bitcoin 2025 của Chiến lược lên 25,9% và nâng tổng số nắm giữ lên 638,985 BTC. Kho dự trữ, được mua với giá 47,23 tỷ USD với giá trung bình 73,913 USD mỗi đồng, hiện có giá trị 73,97 tỷ USD, mang lại cho công ty lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 57%. Chiến lược cho biết họ tài trợ cho việc mua Bitcoin mới nhất thông qua doanh thu từ việc bán cổ phiếu đang diễn ra, mang về khoảng 24 triệu USD thông qua cổ phiếu Strife, 17,3 triệu USD thông qua cổ phiếu Strike, và 17 triệu USD khác từ các sản phẩm vĩnh cửu Stride. mNAV của MSTR đang giảm Trong khi Chiến lược tiếp tục tích lũy Bitcoin, giá trị tài sản ròng thị trường (mNAV) của họ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2024. Tỷ lệ này, theo dõi mức premium hoặc chiết khấu mà cổ phiếu của công ty giao dịch so với Bitcoin cơ bản, đã giảm xuống 1,26x, theo dữ liệu Bitcoin Treasuries. Điều đó đánh dấu sự sụt giảm mạnh từ mức 3,14x được ghi nhận vào tháng 11 năm 2024. Mức premium giảm cho thấy sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư. Thay vì trả cao hơn nhiều so với giá trị của Bitcoin của Chiến lược, các cổ đông hiện đang định giá cổ phiếu gần hơn với số nắm giữ thực tế của họ. Sự sụt giảm này cũng trùng với giá trị đang giảm hiện tại của cổ phiếu MSTR của Chiến lược, đã giảm hơn 28% từ mức đỉnh 457 USD vào tháng 7 xuống còn 327 USD tại thời điểm báo chí. Đáng chú ý, xu hướng tương tự cũng có thể thấy ở các công ty nắm giữ Bitcoin khác như Metaplanet. Hiệu suất cổ phiếu của Chiến lược và Metaplanet so với Bitcoin kể từ ngày 14 tháng 7 (Nguồn: Strategy Tracker) Các nhà phân tích của Standard Chartered chỉ ra một số yếu tố đằng sau sự thay đổi này, bao gồm một lĩnh vực đông đúc của doanh nghiệp...
Bitcoin
BTC$121,274.64-0.09%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.99%
Wink
LIKE$0.008247-3.24%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/16 17:33
Chia sẻ
Cổ phiếu American Bitcoin (ABTC): Giải thích về dự án tiền mã hoá mới nhất của gia đình Trump

Cổ phiếu American Bitcoin (ABTC): Giải thích về dự án tiền mã hoá mới nhất của gia đình Trump

Bài đăng American Bitcoin (ABTC) Stock: The Trump Family's Latest Crypto Play Explained xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin (ABTC) vừa lên sàn Nasdaq và gây tiếng vang lớn. Trong ngày đầu tiên, cổ phiếu đã tăng hơn 100% trước khi hạ nhiệt. Tại một thời điểm, cổ phần của anh em nhà Trump đã có giá trị hơn 2,5 tỷ đô la. Đây không phải là một dự án phụ kín đáo. Eric Trump và Donald Trump Jr. đã xây dựng American Bitcoin với Hut 8, một trong những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực khai thác tiền mã hóa. Họ nói rằng mục tiêu rất đơn giản: khai thác Bitcoin, mua thêm Bitcoin và đưa Hoa Kỳ trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Sự ra mắt diễn ra thông qua vụ sáp nhập American Bitcoin Gryphon, giúp công ty có đường tắt vào thị trường chứng khoán. Hiện tại, cổ phiếu ABTC đã hoạt động và các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao. Một số người nhìn thấy một canh bạc táo bạo cho tương lai của Bitcoin. Những người khác lại thấy đây là một canh bạc rủi ro gắn liền với chính trị. Dù thế nào, cổ phiếu American Bitcoin có thể là bước tiến lớn nhất của gia đình Trump vào lĩnh vực tiền mã hóa (điều này nói lên rất nhiều), và nó có thể thay đổi cuộc trò chuyện về cách chính trị và Bitcoin kết hợp với nhau. Những điểm nổi bật chính: - American Bitcoin (ABTC) ra mắt vào năm 2025, được hậu thuẫn bởi Eric và Donald Trump Jr. cùng với Hut 8, nhằm mục đích đưa Hoa Kỳ trở thành người dẫn đầu trong khai thác và tích lũy Bitcoin. - Vụ sáp nhập American Bitcoin Gryphon đã đưa ABTC lên Nasdaq, nơi cổ phiếu tăng gấp đôi trong ngày ra mắt trước khi đóng cửa tăng 16%. - Chiến lược của công ty kết hợp khai thác Bitcoin mới với việc xây dựng kho dự trữ lớn, đã nắm giữ hơn 2,400 BTC và lên kế hoạch huy động 2,1 tỷ đô la để mở rộng. - Sự tham gia sâu sắc của gia đình Trump tăng cường khả năng hiển thị nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích khi chính trị, tiền mã hóa và Phố Wall va chạm. American Bitcoin (ABTC) là gì? American Bitcoin được thành lập vào đầu năm 2025 bởi Eric Trump và Donald Trump Jr., cùng với Hut 8, một trong những công ty khai thác Bitcoin lớn nhất Bắc Mỹ. Hut 8 mang đến điều mà hầu hết các dự án mới thiếu: một mạng lưới hiện có...
Threshold
T$0.01517+0.93%
Union
U$0.010231+6.34%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.509-1.28%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/16 17:13
Chia sẻ
Lễ Hội Hoành Tráng Về AI & Blockchain Tại KBW 2025

Lễ Hội Hoành Tráng Về AI & Blockchain Tại KBW 2025

Bài đăng Một Sự Kiện Đặc Biệt Về AI & Blockchain Tại KBW 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hé Lộ The Crypto Bash: Một Sự Kiện Đặc Biệt Về AI & Blockchain Tại KBW 2025 Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin Tức Crypto Hé Lộ The Crypto Bash: Một Sự Kiện Đặc Biệt Về AI & Blockchain Tại KBW 2025 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/the-crypto-bash-kbw-2025/
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/16 16:30
Chia sẻ
Kho Bitcoin của Strategy đạt 73 tỷ USD với 638,985 BTC trong Quỹ

Kho Bitcoin của Strategy đạt 73 tỷ USD với 638,985 BTC trong Quỹ

Bài đăng Kho Bitcoin của Chiến lược đạt 73 tỷ USD với 638,985 BTC trong Quỹ cộng đồng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược, công ty trí tuệ kinh doanh được đồng sáng lập bởi Michael Saylor, đã tăng lượng Bitcoin nắm giữ lên hơn 73 tỷ USD sau một giao dịch mua được báo cáo như một phần trong chiến lược quỹ của họ. Trong một thông báo vào thứ Hai, Saylor cho biết công ty đã mua 525 Bitcoin (BTC) với giá khoảng 60 triệu USD, với giá trung bình là 114,562 USD mỗi đồng. Bitcoin bổ sung này đã khiến tổng số Bitcoin nắm giữ của Chiến lược đạt 638,985 BTC, trị giá hơn 73 tỷ USD tại thời điểm công bố. Nguồn: Michael Saylor Việc mua Bitcoin là một phần trong chiến lược tích lũy của Chiến lược, được khởi động vào tháng 8 năm 2020 với khoản đầu tư 250 triệu USD vào BTC. Kể từ khoản đầu tư ban đầu đó, công ty đã thường xuyên công bố các giao dịch mua BTC đáng kể, bao gồm báo cáo về việc mua 450 triệu USD vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Việc tích lũy Bitcoin thông qua Chiến lược của Saylor đánh dấu một trong những động thái quan trọng đầu tiên của một công ty thiết lập kho tiền điện tử như một biện pháp phòng ngừa lạm phát tiềm năng. Trong khi nhiều công ty khác ở Mỹ và trên toàn cầu đã dành ra các khoản phân bổ tương tự để đầu tư vào BTC, những công ty khác đang khám phá đầu tư vào Solana (SOL), Ether (ETH), và thậm chí là Dogecoin (DOGE). Liên quan: TON Chiến lược ra mắt gói mua lại 250 triệu USD trong khi cổ phiếu giảm 7,5% Tiếp xúc với tiền điện tử thông qua nhiều phương tiện đầu tư Trong khi một số kho bạc tiểu bang Hoa Kỳ đang tìm hiểu cách nắm giữ trực tiếp tiền điện tử như Bitcoin thông qua Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược, những nơi khác đã sử dụng cổ phiếu của Chiến lược (MSTR) như một phương tiện để tiếp cận tài sản kỹ thuật số, nơi có thể có các chính sách hạn chế đầu tư trực tiếp hoặc phản đối từ công chúng. Các quỹ hưu trí ở Arizona, California, Colorado, Florida, Louisiana, Maryland, New Jersey, Texas và Utah báo cáo nắm giữ MSTR trong năm 2024. Một sắc lệnh hành pháp được ký bởi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng 8 cũng có thể đẩy nhanh loại hình áp dụng này bằng cách cho phép các kế hoạch hưu trí 401(k) bao gồm tiền điện tử trong chiến lược đầu tư của họ. Ngoài ra...
Sidekick
K$0.05932-3.91%
Solana
SOL$218.84-1.24%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.509-1.28%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/16 16:08
Chia sẻ
Cổ phiếu KindlyMD giảm 55% sau khi đăng ký Chia sẻ của nhà đầu tư PIPE

Cổ phiếu KindlyMD giảm 55% sau khi đăng ký Chia sẻ của nhà đầu tư PIPE

TLDR KindlyMD (NAKA) giảm 55% sau khi cổ phiếu của nhà đầu tư PIPE được đăng ký bán vào thứ Sáu. Cổ phiếu khai thác tập trung vào AI Bitfarms, IREN và Hive tiếp tục có hiệu suất mạnh mẽ với mức tăng hai chữ số. Tesla tăng 6% lên $420 sau khi việc Elon Musk mua 2,6 triệu cổ phiếu được tiết lộ trong hồ sơ SEC. CEO NAKA David Bailey khuyên các nhà giao dịch ngắn hạn nên rút lui, thừa nhận [...] Bài đăng KindlyMD Stock Falls 55% After PIPE Investor Share Registration xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Nakamoto Games
NAKA$0.2017-10.27%
Dogelon Mars
ELON$0.00000009008-2.08%
HIVE
HIVE$0.1811-0.98%
Chia sẻ
Coincentral2025/09/16 15:49
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó