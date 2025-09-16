Cổ phiếu American Bitcoin (ABTC): Giải thích về dự án tiền mã hoá mới nhất của gia đình Trump

Bài đăng American Bitcoin (ABTC) Stock: The Trump Family's Latest Crypto Play Explained xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin (ABTC) vừa lên sàn Nasdaq và gây tiếng vang lớn. Trong ngày đầu tiên, cổ phiếu đã tăng hơn 100% trước khi hạ nhiệt. Tại một thời điểm, cổ phần của anh em nhà Trump đã có giá trị hơn 2,5 tỷ đô la. Đây không phải là một dự án phụ kín đáo. Eric Trump và Donald Trump Jr. đã xây dựng American Bitcoin với Hut 8, một trong những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực khai thác tiền mã hóa. Họ nói rằng mục tiêu rất đơn giản: khai thác Bitcoin, mua thêm Bitcoin và đưa Hoa Kỳ trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Sự ra mắt diễn ra thông qua vụ sáp nhập American Bitcoin Gryphon, giúp công ty có đường tắt vào thị trường chứng khoán. Hiện tại, cổ phiếu ABTC đã hoạt động và các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao. Một số người nhìn thấy một canh bạc táo bạo cho tương lai của Bitcoin. Những người khác lại thấy đây là một canh bạc rủi ro gắn liền với chính trị. Dù thế nào, cổ phiếu American Bitcoin có thể là bước tiến lớn nhất của gia đình Trump vào lĩnh vực tiền mã hóa (điều này nói lên rất nhiều), và nó có thể thay đổi cuộc trò chuyện về cách chính trị và Bitcoin kết hợp với nhau. Những điểm nổi bật chính: - American Bitcoin (ABTC) ra mắt vào năm 2025, được hậu thuẫn bởi Eric và Donald Trump Jr. cùng với Hut 8, nhằm mục đích đưa Hoa Kỳ trở thành người dẫn đầu trong khai thác và tích lũy Bitcoin. - Vụ sáp nhập American Bitcoin Gryphon đã đưa ABTC lên Nasdaq, nơi cổ phiếu tăng gấp đôi trong ngày ra mắt trước khi đóng cửa tăng 16%. - Chiến lược của công ty kết hợp khai thác Bitcoin mới với việc xây dựng kho dự trữ lớn, đã nắm giữ hơn 2,400 BTC và lên kế hoạch huy động 2,1 tỷ đô la để mở rộng. - Sự tham gia sâu sắc của gia đình Trump tăng cường khả năng hiển thị nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích khi chính trị, tiền mã hóa và Phố Wall va chạm. American Bitcoin (ABTC) là gì? American Bitcoin được thành lập vào đầu năm 2025 bởi Eric Trump và Donald Trump Jr., cùng với Hut 8, một trong những công ty khai thác Bitcoin lớn nhất Bắc Mỹ. Hut 8 mang đến điều mà hầu hết các dự án mới thiếu: một mạng lưới hiện có...