8,3M BTC sẽ trở nên không thanh khoản: Fidelity dự đoán tình trạng khan hiếm nguồn cung Bitcoin
Điểm chính Fidelity dự đoán 8,3 triệu BTC (42% tổng cung) có thể trở nên không thanh khoản vào năm 2032. Những người nắm giữ dài hạn và các công ty đại chúng đang thúc đẩy nguồn cung Bitcoin bị khóa. Các "cá voi" đã bán 12,7 tỷ USD giá trị BTC trong 30 ngày bất chấp xu hướng tích lũy dài hạn. . Nguồn cung Bitcoin trong tương lai có thể thắt chặt đáng kể, với công ty quản lý tài sản Fidelity dự báo rằng hơn 8,3 triệu BTC BTC $115 553 biến động 24h: 0,6% Vốn hóa thị trường: $2,30 T Khối lượng 24h: $39,32 B, khoảng 42% tổng cung lưu hành, có thể trở nên "không thanh khoản" vào năm 2032 nếu xu hướng tích lũy hiện tại tiếp tục.
Dự báo về tính không thanh khoản của Fidelity
Trong một báo cáo công bố vào ngày 15/9, Fidelity đã xác định hai nhóm liên tục khóa Bitcoin, cụ thể là những người nắm giữ dài hạn chưa di chuyển đồng coin trong ít nhất bảy năm, và các công ty đại chúng nắm giữ hơn 1.000 BTC mỗi công ty. Cùng nhau, các nhóm này đã ổn định tăng trưởng dự trữ và thể hiện ít khuynh hướng bán ra.
Bitcoin lần cuối di chuyển cách đây 7+ năm | Nguồn: Fidelity
8,3 triệu vào năm 2032
Fidelity dự báo rằng đến Q2 2025, các tổ chức này sẽ kiểm soát hơn sáu triệu BTC, khoảng 28% tổng cung. Đến năm 2032, con số này có thể tăng lên 8,3 triệu BTC, hiệu quả loại bỏ chúng khỏi lưu thông thị trường mở. Hiện tại, các công ty đại chúng nắm giữ gần 1 triệu BTC, khoảng 4,6% tổng cung, với hơn 105 công ty tham gia.
Tổng quan nguồn cung Bitcoin: Q2 2010-Q2 2025 | Nguồn: Fidelity
Đáng chú ý, nguồn cung thanh khoản giảm thường tăng cường áp lực tăng giá. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi về sự tập trung quyền sở hữu và rủi ro nếu các "cá voi" quyết định bán ra.
Áp lực thị trường bất chấp nắm giữ dài hạn
Trong khi dự báo của Fidelity gợi ý sự giảm nguồn cung dài hạn, dữ liệu gần đây vẽ nên bức tranh ngắn hạn biến động hơn. Các "cá voi" Bitcoin đã bán ra gần 12,7 tỷ USD trong 30 ngày qua, đợt bán tháo mạnh nhất kể từ giữa năm 2022, kéo BTC giảm 2% trong cùng kỳ. Sự phục hồi của $BTC được thúc đẩy bởi động lực vĩ mô, dòng tiền vào ETF và hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, dòng tiền spot yếu hơn,...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 18:00