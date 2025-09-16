Bitcoin đối mặt với giảm thuế Thái Lan trong khi thị trường chờ đợi chính sách Fed

Bài đăng Bitcoin Đối Mặt Với Chính Sách Thuế Thái Lan Trong Khi Thị trường Chờ Đợi Chính Sách Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những Thông Tin Chính: Thuế thu nhập vốn 0% của Thái Lan biến nước này thành trung tâm tiền điện tử hàng đầu ở châu Á. Giá Bitcoin có thể giảm trước khi đảo chiều sau khi Fed cắt giảm lãi suất. Các nhà phân tích dự đoán đà tăng Bitcoin dài hạn sau biến động ngắn hạn. Bitcoin Đối Mặt Với Chính Sách Thuế Thái Lan Trong Khi Thị trường Chờ Đợi Động Thái Chính Sách Fed Bitcoin (BTC) đã chứng kiến những biến động đáng chú ý gần đây, với việc chính phủ Thái Lan giới thiệu thuế thu nhập vốn 0% đối với Bitcoin được giao dịch trên các sàn giao dịch quốc gia. Quyết định này khiến Thái Lan trở thành một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử hấp dẫn hơn ở châu Á. Các nhà đầu tư Bitcoin cũng đang theo dõi các hành động của Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến lãi suất, khi các nhà phân tích kỳ vọng một sự thay đổi đáng kể của thị trường. Chính Sách Thuế Mới của Thái Lan đối với Bitcoin Chính phủ Thái Lan đã công bố thuế thu nhập vốn 0% đối với các giao dịch Bitcoin được thực hiện trên các sàn giao dịch địa phương. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy vị thế của quốc gia này như một trung tâm tiền điện tử ở châu Á. Bằng cách loại bỏ rào cản thuế, chính phủ đang khuyến khích cả đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực tiền điện tử. Chính sách thuế này theo sau xu hướng toàn cầu của các chính phủ tìm kiếm cách tích hợp tiền điện tử vào nền kinh tế của họ. 🚨 MỚI: Thái Lan Chấp Nhận Bitcoin 🇹🇭 Chính phủ Thái Lan đã giới thiệu thuế thu nhập vốn 0% đối với #Bitcoin được giao dịch trên các sàn giao dịch quốc gia. Động thái này khiến Thái Lan trở thành một trong những khu vực pháp lý thân thiện nhất với tiền điện tử ở châu Á, và có thể thu hút dòng tiền lớn vào thị trường địa phương. pic.twitter.com/RKdugAXgRi — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) 16/09/2025 Chính quyền Thái Lan tin rằng biện pháp này sẽ thu hút thêm nhiều nhà giao dịch tiền điện tử và nhà đầu tư tổ chức, thúc đẩy hơn nữa thị trường tài chính Thái Lan. Biến Động Giá Bitcoin Trước Quyết Định của Fed Tuy nhiên, khi giá Bitcoin vẫn còn biến động, tất cả mọi người đều đang chú ý đến quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến lãi suất. Thị trường tiền điện tử được dự đoán sẽ trải qua những biến động trước thông báo này. Một nhà quan sát thị trường nhấn mạnh rằng việc Fed cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra vào ngày mai, với các nhà phân tích cho rằng Bitcoin có thể sẽ thấy một...