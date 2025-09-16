Sonic Huy động Vốn Tổ chức và Giới thiệu Nâng cấp Giao thức ACM để Thúc đẩy Nền kinh tế Sự chú ý
Seoul, Hàn Quốc, ngày 16 tháng 9 năm 2025, Chainwire Sonic đã ra mắt nâng cấp giao thức ACM để định nghĩa lại sự chú ý như một lớp tài sản có thể lập trình và giao dịch được. Được hỗ trợ bằng việc huy động vốn tổ chức mới, Sonic sẽ thiết lập Thị trường vốn chú ý (ACM) như một lớp cơ sở hạ tầng kinh tế mới, củng cố vị thế của mình như lớp chú ý của Solana. Từ nguồn gốc ban đầu trong lĩnh vực game, nơi sự chú ý tập trung nhất, Sonic đang phát triển thành một mạng lưới nền tảng giúp sự chú ý có thể lập trình được. Bằng cách cung cấp một lớp dữ liệu có thể xác minh thu thập cả tín hiệu off-chain, như lượt xem và nhấp chuột, với các số liệu on-chain như giao dịch và khối lượng, Sonic cho phép sự chú ý chảy vào một lớp ứng dụng mới nơi sự chú ý, lợi nhuận và tài sản hội tụ. Nâng cấp ACM được ra mắt với động lực mạnh mẽ trên các mặt vốn, nghiên cứu, sản phẩm và hệ sinh thái. DWF Labs và Awaken Finance là trong số các nhà đầu tư đã tham gia với tư cách nhà đầu tư chiến lược thông qua vòng gọi vốn gần đây, thể hiện sự tin tưởng của tổ chức vào sứ mệnh của Sonic trong việc biến sự chú ý thành một tài sản hoàn toàn thanh khoản. Chiều sâu trí tuệ đã được bổ sung bởi Giáo sư Xi Chen của NYU, một nhà lãnh đạo được công nhận trong lĩnh vực kinh tế tính toán, người đã đồng tác giả Sách trắng ACM với đội ngũ Sonic, đặt ra nền tảng lý thuyết của sự chú ý có thể lập trình như một thị trường vốn. Việc phát hành này dựa trên nghiên cứu của Sonic về việc thưởng cho sự chú ý của người dùng, lấy cảm hứng từ thành công của trò chơi tap-to-earn SonicX được tích hợp trực tiếp vào TikTok, thu hút hơn hai triệu người dùng. Vào đầu năm 2025, Sonic bắt đầu nghiên cứu cách đo lường và thưởng cho sự chú ý này một cách có hệ thống, đỉnh cao là khuôn khổ ACM: một hệ thống các số liệu tiêu chuẩn hóa, chu kỳ và phân phối giải thưởng mà...
