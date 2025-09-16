2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin đối mặt với giảm thuế Thái Lan trong khi thị trường chờ đợi chính sách Fed

Bài đăng Bitcoin Đối Mặt Với Chính Sách Thuế Thái Lan Trong Khi Thị trường Chờ Đợi Chính Sách Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những Thông Tin Chính: Thuế thu nhập vốn 0% của Thái Lan biến nước này thành trung tâm tiền điện tử hàng đầu ở châu Á. Giá Bitcoin có thể giảm trước khi đảo chiều sau khi Fed cắt giảm lãi suất. Các nhà phân tích dự đoán đà tăng Bitcoin dài hạn sau biến động ngắn hạn. Bitcoin Đối Mặt Với Chính Sách Thuế Thái Lan Trong Khi Thị trường Chờ Đợi Động Thái Chính Sách Fed Bitcoin (BTC) đã chứng kiến những biến động đáng chú ý gần đây, với việc chính phủ Thái Lan giới thiệu thuế thu nhập vốn 0% đối với Bitcoin được giao dịch trên các sàn giao dịch quốc gia. Quyết định này khiến Thái Lan trở thành một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử hấp dẫn hơn ở châu Á. Các nhà đầu tư Bitcoin cũng đang theo dõi các hành động của Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến lãi suất, khi các nhà phân tích kỳ vọng một sự thay đổi đáng kể của thị trường. Chính Sách Thuế Mới của Thái Lan đối với Bitcoin Chính phủ Thái Lan đã công bố thuế thu nhập vốn 0% đối với các giao dịch Bitcoin được thực hiện trên các sàn giao dịch địa phương. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy vị thế của quốc gia này như một trung tâm tiền điện tử ở châu Á. Bằng cách loại bỏ rào cản thuế, chính phủ đang khuyến khích cả đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực tiền điện tử. Chính sách thuế này theo sau xu hướng toàn cầu của các chính phủ tìm kiếm cách tích hợp tiền điện tử vào nền kinh tế của họ. 🚨 MỚI: Thái Lan Chấp Nhận Bitcoin 🇹🇭 Chính phủ Thái Lan đã giới thiệu thuế thu nhập vốn 0% đối với #Bitcoin được giao dịch trên các sàn giao dịch quốc gia. Động thái này khiến Thái Lan trở thành một trong những khu vực pháp lý thân thiện nhất với tiền điện tử ở châu Á, và có thể thu hút dòng tiền lớn vào thị trường địa phương. pic.twitter.com/RKdugAXgRi — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) 16/09/2025 Chính quyền Thái Lan tin rằng biện pháp này sẽ thu hút thêm nhiều nhà giao dịch tiền điện tử và nhà đầu tư tổ chức, thúc đẩy hơn nữa thị trường tài chính Thái Lan. Biến Động Giá Bitcoin Trước Quyết Định của Fed Tuy nhiên, khi giá Bitcoin vẫn còn biến động, tất cả mọi người đều đang chú ý đến quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến lãi suất. Thị trường tiền điện tử được dự đoán sẽ trải qua những biến động trước thông báo này. Một nhà quan sát thị trường nhấn mạnh rằng việc Fed cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra vào ngày mai, với các nhà phân tích cho rằng Bitcoin có thể sẽ thấy một...
Bitdeer ra mắt dòng SEALMINER A3 với hiệu suất năng lượng cải tiến cho các thiết bị khai thác Bitcoin

Bài đăng Bitdeer ra mắt dòng SEALMINER A3 với hiệu suất năng lượng được cải thiện cho máy đào Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Bitdeer đã giới thiệu dòng SEALMINER A3, máy đào Bitcoin thế hệ tiếp theo. Dòng sản phẩm có bốn mẫu: A3 Pro Air, A3 Pro Hydro, A3 Air và A3 Hydro. Bitdeer đã ra mắt máy đào Bitcoin thế hệ tiếp theo hôm nay với dòng SEALMINER A3, bao gồm bốn mẫu được thiết kế để cải thiện hiệu suất năng lượng. Dòng sản phẩm mới bao gồm các mẫu A3 Pro Air, A3 Pro Hydro, A3 Air và A3 Hydro. Các mẫu A3 Pro Air và A3 Pro Hydro mang lại hiệu suất năng lượng 12.5 J/TH, trong khi A3 Hydro hoạt động ở mức 13.5 J/TH và A3 Air ở mức 14.0 J/TH. Dòng sản phẩm cung cấp cả tùy chọn làm mát bằng không khí và làm mát bằng chất lỏng trên các cấp hiệu suất khác nhau cho hoạt động khai thác Bitcoin. Nguồn: https://cryptobriefing.com/bitdeer-sealminer-a3-series-power-efficiency/
Saylor Và Lee Trong Số 18 Người Gặp Các Nhà Lập Pháp Về Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược

Bài đăng Saylor Và Lee Trong Số 18 Người Gặp Các Nhà Lập Pháp Về Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ sẽ gặp gỡ 18 giám đốc điều hành trong ngành tiền điện tử, bao gồm chủ tịch Strategy Michael Saylor, vào thứ Ba để thảo luận về cách Quốc hội có thể tiến hành Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Tổng thống Donald Trump. Những người tham dự cũng sẽ bao gồm CEO của Fundstrat Tom Lee, người cũng là chủ tịch của BitMine, cũng như CEO của MARA Fred Thiel, theo nhóm vận động tiền điện tử The Digital Chambers, đã chia sẻ danh sách đầy đủ với Cointelegraph vào hôm thứ Hai. Các giám đốc điều hành trong ngành đang tìm cách tạo động lực cho Đạo luật Bitcoin 2024, một biện pháp được Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis giới thiệu vào tháng Ba kêu gọi chính phủ mua một triệu Bitcoin (BTC) trong vòng năm năm. Việc mua sẽ được tài trợ thông qua Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Tài chính, với sắc lệnh của Trump nêu rõ rằng nó phải được tài trợ thông qua các chiến lược trung lập về ngân sách. Cuộc họp bàn tròn sẽ được tổ chức bởi The Digital Chambers và chi nhánh của nó, The Digital Power Network, họ cho biết. Đạo luật Bitcoin 2024 có thể là trọng tâm chính tiếp theo cho các nhà lập pháp về luật tiền điện tử, sau nỗ lực thông qua dự luật stablecoin GENIUS Act vào tháng 7. Nguồn: Michael Saylor Những người trong ngành Bitcoin sẽ đưa ra ý tưởng, tìm kiếm câu trả lời Các giám đốc điều hành trong ngành Bitcoin sẽ đưa ra ý tưởng về cách Hoa Kỳ có thể tài trợ cho việc mua Bitcoin này mà không ảnh hưởng đến người nộp thuế, Digital Chambers nói với Cointelegraph. "Trọng tâm sẽ là đảm bảo Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược được thúc đẩy theo cách trung lập về ngân sách và xây dựng liên minh cần thiết để đưa Đạo luật Bitcoin 2024 tiến lên." Trong số các chiến lược trung lập về ngân sách đã được đề xuất cho đến nay là việc đánh giá lại chứng chỉ vàng của Kho bạc và doanh thu thuế quan. Họ cũng sẽ tìm hiểu điều gì đã làm chậm đà phát triển của Đạo luật Bitcoin 2024 trong sáu tháng qua, và những phản đối lớn nhất đối với dự luật này trong số các nhà lập pháp là gì. Các thợ đào Bitcoin, VC, các nhà băng cũng sẽ gặp các nhà lập pháp Một số...
Sonic Huy động Vốn Tổ chức và Giới thiệu Nâng cấp Giao thức ACM để Thúc đẩy Nền kinh tế Sự chú ý

Bài đăng Sonic huy động vốn tổ chức và ra mắt nâng cấp giao thức ACM để thúc đẩy nền kinh tế chú ý đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thông cáo báo chí là nội dung được tài trợ và không phải là một phần của nội dung biên tập của Finbold. Để biết tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ, vui lòng. Tài sản/sản phẩm Crypto có thể rủi ro cao. Đừng bao giờ đầu tư trừ khi bạn đã sẵn sàng mất tất cả số tiền bạn đầu tư. Seoul, Hàn Quốc, ngày 16 tháng 9 năm 2025, Chainwire Sonic đã ra mắt nâng cấp giao thức ACM để định nghĩa lại sự chú ý như một lớp tài sản có thể lập trình và giao dịch được. Được hỗ trợ bằng việc huy động vốn tổ chức mới, Sonic sẽ thiết lập Thị trường vốn chú ý (ACM) như một lớp cơ sở hạ tầng kinh tế mới, củng cố vị thế của mình như lớp chú ý của Solana. Từ nguồn gốc ban đầu trong lĩnh vực game, nơi sự chú ý tập trung nhất, Sonic đang phát triển thành một mạng lưới nền tảng giúp sự chú ý có thể lập trình được. Bằng cách cung cấp một lớp dữ liệu có thể xác minh thu thập cả tín hiệu off-chain, như lượt xem và nhấp chuột, với các số liệu on-chain như giao dịch và khối lượng, Sonic cho phép sự chú ý chảy vào một lớp ứng dụng mới nơi sự chú ý, lợi nhuận và tài sản hội tụ. Nâng cấp ACM được ra mắt với động lực mạnh mẽ trên các mặt vốn, nghiên cứu, sản phẩm và hệ sinh thái. DWF Labs và Awaken Finance là trong số các nhà đầu tư đã tham gia với tư cách nhà đầu tư chiến lược thông qua vòng gọi vốn gần đây, thể hiện sự tin tưởng của tổ chức vào sứ mệnh của Sonic trong việc biến sự chú ý thành một tài sản hoàn toàn thanh khoản. Chiều sâu trí tuệ đã được bổ sung bởi Giáo sư Xi Chen của NYU, một nhà lãnh đạo được công nhận trong lĩnh vực kinh tế tính toán, người đã đồng tác giả Sách trắng ACM với đội ngũ Sonic, đặt ra nền tảng lý thuyết của sự chú ý có thể lập trình như một thị trường vốn. Việc phát hành này dựa trên nghiên cứu của Sonic về việc thưởng cho sự chú ý của người dùng, lấy cảm hứng từ thành công của trò chơi tap-to-earn SonicX được tích hợp trực tiếp vào TikTok, thu hút hơn hai triệu người dùng. Vào đầu năm 2025, Sonic bắt đầu nghiên cứu cách đo lường và thưởng cho sự chú ý này một cách có hệ thống, đỉnh cao là khuôn khổ ACM: một hệ thống các số liệu tiêu chuẩn hóa, chu kỳ và phân phối giải thưởng mà...
Giá Bitcoin và Ethereum có thể tăng vọt trong 3 tháng tới nhờ cắt giảm lãi suất của Fed

Bài đăng Giá Bitcoin và Ethereum blockchain có thể tăng vọt trong 3 tháng tới nhờ cắt giảm lãi suất của Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chủ tịch BitMine Tom Lee dự đoán rằng Bitcoin và Ethereum blockchain có thể trở thành những giao dịch nổi bật trong ba tháng tới nếu Cục Dự trữ Liên bang quyết định cắt giảm lãi suất. Đợt tăng giá sẽ như thế nào? Tóm tắt Chủ tịch BitMine Tom Lee cho biết ông dự đoán "những bước tiến khổng lồ" trong ba tháng tới đối với Bitcoin và Ethereum blockchain nếu Fed quyết định cắt giảm lãi suất. Thị trường Crypto nói chung dường như đang chuẩn bị cho tác động của quyết định lãi suất Fed, với các cuộc thăm dò cho thấy sự lạc quan mạnh mẽ về việc cắt giảm lãi suất. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Chủ tịch BitMine Tom Lee cho biết tài sản kỹ thuật số nằm trong số các lĩnh vực có thể được thúc đẩy mạnh mẽ trong ba tháng tới. Nếu Cục Dự trữ Liên bang quyết định tiến hành cắt giảm lãi suất, lĩnh vực này có thể chứng kiến những biến động lớn trong những tuần tới. Ông tuyên bố rằng cả Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đều "mạnh mẽ theo mùa" và sẵn sàng tạo ra những bước nhảy vọt lớn hơn sau khi Fed cắt giảm lãi suất. "Tôi nghĩ chúng có thể tạo ra một bước tiến khổng lồ trong ba tháng tới, thực sự rất lớn," Tom Lee nói trong cuộc phỏng vấn của mình. Theo CBS, Fed sẽ công bố quyết định lãi suất tiếp theo vào 2 giờ chiều EST ngày 17/9. CME FedWatch trích dẫn xác suất cắt giảm 0,25% điểm đứng ở mức 96%, dựa trên giá hợp đồng tương lai Fed Funds 30 ngày để xác định khả năng. Các nhà giao dịch Crypto đang chuẩn bị cho quyết định của Fed, bằng cách đưa nhiều tiền hơn vào thị trường stablecoin để triển khai trên chuỗi. Ngoài ra, những người hưởng lợi lớn nhất cũng bao gồm Nasdaq 100, đặc biệt là cổ phiếu MAG7 và AI sẽ được thúc đẩy từ việc cắt giảm lãi suất. Các điểm tham chiếu mà Tom Lee sử dụng để đưa ra Dự đoán giá của mình là những gì đã xảy ra vào tháng 9 năm ngoái cũng như...
Tại sao các công ty có Bitcoin Treasury đang đối mặt với sự sụt giảm cổ phiếu

Bài đăng Tại sao các công ty Quỹ cộng đồng Bitcoin đang đối mặt với sự sụt giảm cổ phiếu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phiếu của Next Technology Holding, NXTT, chứng kiến những tổn thất nhỏ sau khi công ty công bố kế hoạch huy động 500 triệu đô la để mua thêm Bitcoin (BTC) và cho các mục đích doanh nghiệp khác. Đây không phải là công ty quỹ cộng đồng Bitcoin duy nhất chịu áp lực. Cổ phiếu NAKA của KindlyMD giảm hơn 55% sau khi CEO cảnh báo các nhà đầu tư về sự gia tăng dự kiến của 'Biến động giá cổ phiếu.' Next Tech Holding lên kế hoạch chào bán 500 triệu đô la, cổ phiếu giảm Tài trợ Tài trợ Trong một hồ sơ Mẫu S-3 nộp cho SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), công ty đã tiết lộ kế hoạch bán tới 500 triệu đô la cổ phiếu thường thông qua một hoặc nhiều đợt chào bán. Công ty lưu ý rằng số tiền huy động được sẽ được phân bổ cho các hoạt động doanh nghiệp chung, bao gồm cả việc mua Bitcoin. "Chúng tôi dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ việc bán bất kỳ chứng khoán nào được cung cấp theo bản cáo bạch này cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua Bitcoin," hồ sơ cho biết. Quyết định này phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn của các tập đoàn tăng cường tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số, với Bitcoin vẫn là lựa chọn nổi bật nhất. Theo Bitcoin Treasuries, bản thân Next Technology Holding đã nằm trong top 20 công ty nắm giữ BTC, với 5,833 đồng coin trị giá 673,96 triệu đô la. Tuy nhiên, thông báo này không tạo được niềm tin cho nhà đầu tư. Dữ liệu Yahoo Finance cho thấy cổ phiếu NXTT giảm 4,79% xuống còn 0,14 đô la. Hiệu suất cổ phiếu NXTT. Nguồn: Yahoo Finance Cổ phiếu KindlyMD sụt giảm 55% sau khi cổ phiếu PIPE xuất hiện trên thị trường Trong khi đó, sự thất bại của Next Technology không phải là trường hợp cô lập. KindlyMD, công ty chăm sóc sức khỏe được niêm yết trên Nasdaq, đã sáp nhập với Nakamoto Holdings để thành lập Quỹ cộng đồng Bitcoin, chứng kiến những tổn thất lớn hơn. NAKA giảm hơn 55%, với giá đóng cửa của cổ phiếu ở mức 1,24 đô la. Trong giao dịch trước khi niêm yết, cổ phiếu đã tăng khiêm tốn khoảng 4%, không đủ để đảo ngược các khoản lỗ. Tài trợ Tài trợ Sự sụt giảm này là một phần của xu hướng giảm rộng lớn hơn. Cổ phiếu đã...
JPMorgan hiện có thể giúp bạn tìm máy bay riêng hoặc quản gia

Bài đăng JPMorgan hiện có thể giúp bạn tìm máy bay riêng hoặc quản gia xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Máy bay riêng đậu tại Sân bay Tưởng niệm Friedman trong Hội nghị Sun Valley của Allen & Company vào ngày 10 tháng 7 năm 2025 tại Sun Valley, Idaho. Kevin Dietsch | Getty Images J.P. Morgan Private Bank đang ra mắt dịch vụ phong cách sống mới cho các khách hàng giàu có, cung cấp giảm giá và giới thiệu về mọi thứ từ chuyến bay máy bay riêng và du lịch đến nhân viên gia đình và phục hồi nghệ thuật. Động thái này diễn ra khi các ngân hàng tư nhân và công ty Quản lý tài sản tìm cách phục vụ khách hàng ngoài lĩnh vực đầu tư cốt lõi và tư vấn tài chính, vốn đã trở nên ngày càng phổ biến. J.P. Morgan cho biết các khách hàng siêu giàu và văn phòng gia đình ngày càng tìm đến các cố vấn tài sản của họ để được tư vấn phi tài chính rộng hơn. "Có một xu hướng ngày càng tăng trong số các khách hàng muốn lời khuyên của chúng tôi ngoài quản lý tài sản truyền thống," William Sinclair, đồng trưởng bộ phận Thực hành Văn phòng Gia đình Toàn cầu của J.P. Morgan Private Bank cho biết. "Họ xem J.P. Morgan là nguồn đáng tin cậy vì khách hàng của chúng tôi." Các dịch vụ sẽ cung cấp cho khách hàng Hoa Kỳ của J.P. Morgan Private Bank quyền truy cập vào mạng lưới chuyên biệt của các công ty đã được ngân hàng kiểm tra và tuyển chọn kỹ lưỡng. Không có phí bổ sung để truy cập các dịch vụ, và khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi độc quyền, tư vấn miễn phí, giảm giá và các thỏa thuận khác từ các công ty trên nền tảng. Các dịch vụ bao gồm mọi thứ từ chuyến bay máy bay riêng và du lịch sang trọng đến nhân viên gia đình, quản lý chăm sóc sức khỏe và tư vấn về đồ sưu tầm. Chúng cũng bao gồm các chương trình báo cáo tài chính tổng hợp, dịch vụ kế toán và thanh toán hóa đơn (được gọi là "dịch vụ CFO"), vốn đang được các nhà đầu tư siêu giàu và văn phòng gia đình yêu cầu mạnh mẽ. Đối với tư vấn du lịch, khách hàng sẽ có thể truy cập Valerie Wilson Travel, mà J.P. Morgan đã mua lại vào năm 2022 như một phần trong việc mua lại công ty quản lý du lịch Frosch. Ngân hàng không nêu tên các công ty khác có sẵn trên nền tảng nhưng cho biết chúng bao gồm một loạt các nhà cung cấp...
ETF tiền mã hóa vẫn nóng: Quỹ Bitcoin và Ether thu hút hơn 600 triệu đô la kết hợp

Bài đăng Crypto ETFs Vẫn Nóng: Quỹ Bitcoin và Ether Thu Hút Hơn 600 Triệu Đô La Kết Hợp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETF ghi nhận ngày thứ sáu liên tiếp có dòng tiền vào với 260 triệu đô la, trong khi ether ETF đạt ngày tích cực thứ năm liên tiếp với 360 triệu đô la. Chuỗi thành công này nhấn mạnh sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu của nhà đầu tư đối với cả hai quỹ tài sản kỹ thuật số hàng đầu. Bitcoin ETF Kéo Dài Chuỗi Chiến Thắng Đến Ngày Thứ Sáu Với Ether ETF Theo Sau Các quỹ giao dịch trao đổi tiền mã hóa (ETF) tiếp tục đà tăng trưởng vào [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-stay-hot-bitcoin-and-ether-funds-pull-in-over-600-million-combined/
Tin tức Bitcoin hôm nay: Quốc hội tiếp đón 18 giám đốc điều hành về đề xuất Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược 1M BTC

Bài đăng Tin tức Bitcoin Hôm nay: Quốc hội Tiếp đón 18 Giám đốc điều hành về Đề xuất Quỹ dự trữ 1M BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những thông tin chính: Tin tức Bitcoin gần đây nhấn mạnh rằng dự luật Lummis tìm kiếm quỹ dự trữ 1M BTC trong năm năm (115 tỷ USD). 18 lãnh đạo crypto, bao gồm Saylor & Lee, gặp Quốc hội vào thứ Ba. Các lựa chọn bao gồm thặng dư thuế quan, chứng chỉ vàng Kho bạc. Trong tin tức Bitcoin hôm nay, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã họp với 18 giám đốc điều hành ngành công nghiệp crypto vào ngày 16 tháng 9 năm 2025, để thúc đẩy Đạo luật BITCOIN, đề xuất mua 1 triệu Bitcoin trị giá hơn 115 tỷ USD ở mức giá hiện tại là 115,140 USD mỗi BTC. Cuộc họp bàn tròn, do The Digital Chamber và The Digital Power Network tổ chức, nhằm thảo luận về nguồn tài trợ trung lập ngân sách cho Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Tổng thống Donald Trump, với sự tham gia của Chủ tịch MicroStrategy Michael Saylor và CEO Fundstrat Tom Lee. Chi tiết Đạo luật BITCOIN xuất hiện trong Tin tức Bitcoin mới nhất Trọng tâm của cuộc thảo luận trong bản cập nhật tin tức Bitcoin này là chính Đạo luật BITCOIN. Theo đề xuất, Kho bạc và Fed sẽ mua tới 1,000,000 Bitcoin trong vòng năm năm. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đã giới thiệu Đạo luật BITCOIN vào tháng 3 năm 2025. Ở mức giá BTC hiện tại, số lượng đó sẽ vượt quá 115 tỷ USD, theo các báo cáo tin tức Bitcoin gần đây. Việc mua sẽ được tài trợ bằng các phương pháp trung lập ngân sách — nghĩa là Fed/Kho bạc phải bù đắp chi phí để chi tiêu thâm hụt ròng không tăng. Nguồn tài trợ đến từ Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Tài chính. Lệnh hành pháp của Trump yêu cầu các phương pháp trung lập ngân sách để tránh chi phí cho người nộp thuế. Đạo luật này tiếp theo Dự luật tiền điện tử GENIUS đã được thông qua vào tháng 7 năm 2025. Các giám đốc điều hành đã đưa ra các chiến lược tại cuộc họp bàn tròn, như được nhấn mạnh trong tin tức Bitcoin. Các lựa chọn bao gồm đánh giá lại chứng chỉ vàng Kho bạc và sử dụng doanh thu thuế quan. The Digital Chamber tuyên bố trọng tâm tập trung vào việc thúc đẩy quỹ dự trữ mà không có tác động tài chính. Người tham gia tìm kiếm lý do cho việc dự luật bị trì hoãn sáu tháng và giải quyết các phản đối của các nhà lập pháp. Cho đến nay, Đạo luật BITCOIN chỉ có các nhà tài trợ Đảng Cộng hòa, nhưng các nhà tổ chức cho biết họ muốn chỉ ra cách Bitcoin có thể được tích hợp vào...
6 Đợt Presale Bí Mật Sẵn Sàng Tăng Gấp 1000 Lần

Sáu đợt bán trước — Tapzi, Best Wallet Token, Harry Hippo, Guardians of the Car, Cogni AI và SpacePay — cho thấy tiện ích mạnh mẽ, đội ngũ vững chắc và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận gấp 1000 lần vào năm 2025.
