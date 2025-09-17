Bitcoin Lại Chạm Vào Đường Xu Hướng 2017-21, SOL Phát Tín Hiệu Cảnh Báo 'Shooting Star'

Đây là phân tích hàng ngày của nhà phân tích CoinDesk và Chuyên gia Kỹ thuật Thị trường Omkar Godbole. Vài ngày trước, CoinDesk đã chỉ ra ba rào cản tiềm năng có thể cản trở đà tăng của Bitcoin (BTC) hướng tới mức $120,000, trong đó có vùng mệt mỏi bull đã được thiết lập trên mức $116,000, tồn tại từ tháng 7. Quả thực, đà phục hồi gần đây của BTC từ mức thấp khoảng $107,200 đã gặp phải bức tường, không thể phá vỡ một cách dứt khoát mức $116,000 kể từ thứ Sáu tuần trước. Kháng cự này gần như thẳng hàng với đường xu hướng quan trọng kết nối các đỉnh thị trường bull của tháng 12/2017 và tháng 11/2021, một mức trần giá đã giới hạn đà tăng của BTC trong tháng 7 và tháng 8, như được thể hiện bởi các bóng nến dài phía trên trên biểu đồ hàng tháng. Các nhà đầu tư bull đã thử hai lần nhưng không thể giữ giá trên đường này. Liệu các nhà đầu tư bull có thể phá vỡ nó trong lần thử thứ ba? Có thể. Nhiều nhà phân tích kỳ vọng Bitcoin sẽ tiếp tục tăng cao hơn vào cuối năm, được thúc đẩy bởi việc cắt giảm lãi suất của Fed đã được dự đoán rộng rãi. Nhưng một thất bại lần thứ ba liên tiếp ở đây sẽ củng cố vị thế của các nhà đầu tư bear, có khả năng thúc đẩy một đợt điều chỉnh sâu hơn. Các dấu hiệu cảnh báo đầu tiên về sự sụp đổ có thể xuất hiện nếu giá hàng ngày trượt xuống dưới Mây Ichimoku, hiện đang đóng vai trò như một vùng do dự. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin giao dịch trong mây đó, cung cấp rất ít sự rõ ràng về hướng đi. Các giao cắt trên hoặc dưới mây này thường báo hiệu sự thay đổi về động lượng, vì vậy các nhà giao dịch nên theo dõi cẩn thận. Cảnh Báo 'Shooting Star' Của SOL Trong khi sự nhiệt tình xung quanh triển vọng giá của Solana (SOL) vẫn cao, các chỉ báo kỹ thuật gợi ý một lưu ý thận trọng. Vào Chủ nhật, SOL đã hình thành một nến "shooting star" cổ điển sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều tháng gần $250, chỉ để giảm mạnh khi đóng cửa. Mô hình này, một thân nến nhỏ với bóng trên dài sau một xu hướng tăng kéo dài, như trong trường hợp của SOL, báo hiệu rằng người mua đã đẩy giá cao hơn nhưng cuối cùng mất kiểm soát vào tay người bán, những người đã đẩy giá trở lại gần...