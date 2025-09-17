2025-10-10 thứ sáu

Các nhà đầu tư Bitcoin và Ethereum hành động thận trọng khi thị trường tập trung vào cuộc họp Fed ngày mai! Đây là các chi tiết

Các nhà đầu tư Bitcoin và Ethereum hành động thận trọng khi thị trường tập trung vào cuộc họp Fed ngày mai! Đây là các chi tiết

Bài đăng Bitcoin và Ethereum Investors Act Cautiously as Markets Focus on Tomorrow's Fed Meeting! Here Are the Details xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tất cả ánh mắt trong thị trường tiền mã hóa đang hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dự kiến vào thứ Tư. Bitcoin đang giao dịch trong khoảng từ $115,000 đến $116,000 hôm nay, trong khi Ethereum đang giao dịch đi ngang, với các nhà đầu tư tập trung vào quyết định của Fed. Bitcoin và Ethereum Giao dịch Đi ngang Trước Quyết định của Fed Chiến lược gia nghiên cứu của 21Shares Matt Mena cho biết rằng câu hỏi thực sự tại cuộc họp không phải là "liệu có cắt giảm lãi suất không?" mà là "cắt giảm bao nhiêu?" Trong khi kỳ vọng thị trường phổ biến là cắt giảm 25 điểm cơ bản, các nền tảng như Polymarket đang đưa ra cơ hội tỷ lệ thấp cho việc cắt giảm 50 điểm cơ bản. Theo Mena, một đợt cắt giảm bất ngờ 50 điểm cơ bản có thể châm ngòi cho một làn sóng tăng trưởng mới cho tiền mã hóa. Động thái của Fed có thể kích hoạt sự chuyển dịch Dòng vốn vào cổ phiếu và tiền mã hóa, vì nó sẽ làm giảm lợi nhuận trên 7,5 nghìn tỷ đô la trong các quỹ thị trường tiền tệ. Timothy Misir, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại BRN, nhấn mạnh rằng đòn bẩy đang ở trên "lưỡi dao cạo", vì vậy động thái sau Fed có thể mạnh mẽ. Dòng tiền vào các ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay của Mỹ đã tăng trong những ngày gần đây. Vào ngày 15 tháng 9, các ETF Bitcoin đã chứng kiến sáu ngày liên tiếp có dòng tiền vào, tổng cộng khoảng 260 triệu đô la, trong khi các ETF Ethereum đã chứng kiến năm ngày liên tiếp có dòng tiền ròng vào 360 triệu đô la. Điều này cho thấy sự quan tâm mới từ các tổ chức. Các chuyên gia chỉ ra rằng tháng 9 về mặt lịch sử là một tháng đầy thách thức đối với tiền mã hóa, nhưng Bitcoin và các tài sản rủi ro hơn thường hoạt động mạnh mẽ trong quý cuối năm. Dữ liệu từ Derive.xyz cho thấy thị trường quyền chọn đang dẫn đầu với kỳ vọng $140,000–$200,000 cho Bitcoin và $5,000–$6,000 cho Ethereum vào cuối năm. Cuối cùng, hướng đi của thị trường sẽ được quyết định bởi mức độ "bồ câu" của Fed. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-and-ethereum-investors-act-cautiously-as-markets-focus-on-tomorrows-fed-meeting-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews 2025/09/17 05:26
Trang web đen lớn của Pháp DFAS bị phá hủy, Bitcoin bị tịch thu

Trang web đen lớn của Pháp DFAS bị phá hủy, Bitcoin bị tịch thu

Bài đăng Trang web dark web lớn của Pháp DFAS bị phá hủy, Bitcoin bị tịch thu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cơ quan thực thi pháp luật tại Pháp đã đóng cửa một trong những nền tảng chính trên dark web tiếng Pháp, Dark French Anti System (DFAS). Chiến dịch chống lại thị trường darknet, nơi tạo điều kiện cho buôn bán ma túy và vũ khí, cùng với các giao dịch bất hợp pháp khác, diễn ra sau một cuộc điều tra kéo dài. Chính quyền Pháp đã đóng cửa DFAS với các vụ bắt giữ và tịch thu tiền điện tử DFAS, một marketplace hàng đầu trong phân khúc dark web nói tiếng Pháp, đã bị cảnh sát và cơ quan tư pháp Pháp đưa vào tình trạng ngoại tuyến. Sự phát triển này diễn ra sau nhiều năm làm việc điều tra, cổng tin tức tiền mã hóa Journal du Coin đã ghi nhận trong một báo cáo vào hôm thứ Ba. Hai cá nhân đã bị giam giữ trong quá trình thực thi pháp luật, truyền thông địa phương tiết lộ trong vài ngày qua. Các cơ quan chức năng cũng đã tịch thu hơn 6 Bitcoin (BTC), trị giá hơn 600,000 euro tại thời điểm đó (hơn 700,000 đô la). Những chi tiết đầu tiên về chiến dịch này đã được Văn phòng Công tố Paris công bố vào cuối tuần trước. DFAS đã hoạt động từ năm 2017 và, qua nhiều năm, phát triển thành một diễn đàn darknet lớn cho tội phạm có tổ chức trong thế giới nói tiếng Pháp. Ngoài các giao dịch ma túy và vũ khí, trang web này còn tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo và kế hoạch rửa tiền. Nó cũng đóng vai trò là nơi trao đổi dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và các công cụ ẩn danh. Cơ sở người dùng DFAS tăng trưởng liên tục cho đến khi bị đóng cửa Cyberdouane, đơn vị của cục tình báo hải quan Pháp (DNRED) chuyên về chống buôn lậu qua mạng, đã theo dõi chặt chẽ sự phát triển của nền tảng này. Trong những năm kể từ khi ra mắt, số lượng thành viên của nó đã đạt hơn 12,000 người dùng. Trang web đã đăng hơn 110,000 quảng cáo và tin nhắn. Một trong những người bị bắt vào ngày 8 tháng 9 là người đã tạo ra DFAS và đóng vai trò là quản trị viên chính của nó. Người còn lại là đồng phạm đã giúp đỡ trong việc thử nghiệm các dịch vụ của nó. Hai người này sinh năm 1997 và 1989, theo thông cáo báo chí...
BitcoinEthereumNews 2025/09/17 05:04
Bitcoin Lại Chạm Vào Đường Xu Hướng 2017-21, SOL Phát Tín Hiệu Cảnh Báo 'Shooting Star'

Bitcoin Lại Chạm Vào Đường Xu Hướng 2017-21, SOL Phát Tín Hiệu Cảnh Báo 'Shooting Star'

Bài đăng Bitcoin Lại Chạm Vào Đường Xu Hướng 2017-21, SOL Phát Tín Hiệu Cảnh Báo 'Shooting Star' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đây là phân tích hàng ngày của nhà phân tích CoinDesk và Chuyên gia Kỹ thuật Thị trường Omkar Godbole. Vài ngày trước, CoinDesk đã chỉ ra ba rào cản tiềm năng có thể cản trở đà tăng của Bitcoin (BTC) hướng tới mức $120,000, trong đó có vùng mệt mỏi bull đã được thiết lập trên mức $116,000, tồn tại từ tháng 7. Quả thực, đà phục hồi gần đây của BTC từ mức thấp khoảng $107,200 đã gặp phải bức tường, không thể phá vỡ một cách dứt khoát mức $116,000 kể từ thứ Sáu tuần trước. Kháng cự này gần như thẳng hàng với đường xu hướng quan trọng kết nối các đỉnh thị trường bull của tháng 12/2017 và tháng 11/2021, một mức trần giá đã giới hạn đà tăng của BTC trong tháng 7 và tháng 8, như được thể hiện bởi các bóng nến dài phía trên trên biểu đồ hàng tháng. Các nhà đầu tư bull đã thử hai lần nhưng không thể giữ giá trên đường này. Liệu các nhà đầu tư bull có thể phá vỡ nó trong lần thử thứ ba? Có thể. Nhiều nhà phân tích kỳ vọng Bitcoin sẽ tiếp tục tăng cao hơn vào cuối năm, được thúc đẩy bởi việc cắt giảm lãi suất của Fed đã được dự đoán rộng rãi. Nhưng một thất bại lần thứ ba liên tiếp ở đây sẽ củng cố vị thế của các nhà đầu tư bear, có khả năng thúc đẩy một đợt điều chỉnh sâu hơn. Các dấu hiệu cảnh báo đầu tiên về sự sụp đổ có thể xuất hiện nếu giá hàng ngày trượt xuống dưới Mây Ichimoku, hiện đang đóng vai trò như một vùng do dự. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin giao dịch trong mây đó, cung cấp rất ít sự rõ ràng về hướng đi. Các giao cắt trên hoặc dưới mây này thường báo hiệu sự thay đổi về động lượng, vì vậy các nhà giao dịch nên theo dõi cẩn thận. Cảnh Báo 'Shooting Star' Của SOL Trong khi sự nhiệt tình xung quanh triển vọng giá của Solana (SOL) vẫn cao, các chỉ báo kỹ thuật gợi ý một lưu ý thận trọng. Vào Chủ nhật, SOL đã hình thành một nến "shooting star" cổ điển sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều tháng gần $250, chỉ để giảm mạnh khi đóng cửa. Mô hình này, một thân nến nhỏ với bóng trên dài sau một xu hướng tăng kéo dài, như trong trường hợp của SOL, báo hiệu rằng người mua đã đẩy giá cao hơn nhưng cuối cùng mất kiểm soát vào tay người bán, những người đã đẩy giá trở lại gần...
BitcoinEthereumNews 2025/09/17 04:38
Một người dùng đã mất 1,000,000 USDC cho bot MEV sau giao dịch nhầm lẫn

Một người dùng đã mất 1,000,000 USDC cho bot MEV sau giao dịch nhầm lẫn

Bài đăng Một người dùng mất 1 triệu USDC vào tay bot Anti-MEV sau giao dịch nhầm lẫn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một người dùng đã thực hiện giao dịch nhầm lẫn, gửi 1 triệu USDC đến một địa chỉ hợp đồng. Một bot Anti-MEV đã nhanh chóng can thiệp và lấy số tiền này trước khi chúng bị khóa. Người dùng Ethereum đã mắc một lỗi phổ biến - gửi tiền trực tiếp đến địa chỉ hợp đồng thông minh. Trong trường hợp này, chủ ví muốn chuyển 1 triệu đô la qua cầu nối cross-chain, nhưng đã không tuân theo các bước thích hợp. Thay vào đó, chủ ví đã gửi tiền trực tiếp đến địa chỉ hợp đồng. Giao dịch đã được ghi lại, và nếu được hoàn tất, nó sẽ đóng băng số tiền vĩnh viễn, như thể gửi chúng đến một địa chỉ không hợp lệ. Tuy nhiên, nó cũng đã được phát hiện và quét bởi một bot Anti-MEV, bot này đã giữ số tiền. Có vẻ như một linh hồn không may mắn vừa gửi 1 triệu USDC trực tiếp đến hợp đồng cầu nối thay vì gọi các phương thức thích hợp, khiến tất cả ngay lập tức bị quét bởi một bot Anti-MEV 😭😭💀💀 pic.twitter.com/N7WGMSG4vS — deebeez (@deeberiroz) ngày 16 tháng 9 năm 2025 Bot Anti-MEV có lẽ được thiết lập để theo dõi các giao dịch đến hợp đồng, vì nó đã ngay lập tức ghi nhận việc chuyển tiền. Chủ sở hữu ban đầu đã gửi 1 triệu đô la nhận được tiền từ một ví quy mô lớn, có thể là một sàn giao dịch, sau đó đã cố gắng chuyển stablecoin qua cầu nối. Bot Anti-MEV lưu trữ tiền trong một ví chuyên dụng Ví bot Anti-MEV đích vừa chứng kiến giao dịch lớn nhất của nó với 1 triệu USDC. Số tiền được giữ trong ví, ví này đã nhận được giao dịch đơn lẻ lớn nhất của nó cho đến nay. Bot Anti-MEV đã lưu trữ số tiền trong một ví chuyên dụng, ví này đã nhận được giao dịch lớn nhất của nó cho đến nay. | Nguồn: Etherscan Trước đây, bot đã quét các giao dịch chuyển USDT và USDC nhỏ hơn. Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu bot Anti-MEV có thể trả lại tiền hay mục đích của nó là để lưu các token bị mất. Các nhà phân tích on-chain cũng lưu ý rằng hành động của bot chứa một cuộc gọi khai thác đến hợp đồng cầu nối...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 04:37
Glassnode cho biết các nhà đầu tư Bitcoin ngắn hạn kỳ vọng kết quả tích cực từ cuộc họp Fed

Glassnode cho biết các nhà đầu tư Bitcoin ngắn hạn kỳ vọng kết quả tích cực từ cuộc họp Fed

Bài đăng Glassnode cho biết các nhà đầu tư Bitcoin ngắn hạn kỳ vọng kết quả tích cực từ cuộc họp Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Các nhà đầu tư Bitcoin ngắn hạn ngày càng tự tin hơn khi cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang đang đến gần. Dữ liệu on-chain của Glassnode chỉ ra rằng các nhà đầu tư đang định vị cho kết quả tích cực từ quyết định của Fed. Các nhà đầu tư Bitcoin ngắn hạn đang thể hiện sự tự tin mới trước cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang tuần này, theo công ty phân tích blockchain Glassnode. Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà đầu tư này đang định vị cho kết quả tích cực từ quyết định sắp tới của Fed. Glassnode cho biết tỷ lệ SOPR đối với người mua gần đây đã tăng khi BTC giữ mức $107,000, cho thấy những người nắm giữ ngắn hạn đang có lãi trước Fed. Động lực mới này phần lớn xuất phát từ việc BTC lấy lại cơ sở chi phí của tất cả những người nắm giữ dưới 3 tháng, mà Glassnode ước tính giữa $111,800 và $114,200. Để duy trì sự tự tin, Bitcoin phải duy trì trên phạm vi này sau quyết định của Fed; nếu không làm được điều đó có thể rủi ro cấu trúc thị trường "bán tin tức". Nguồn: https://cryptobriefing.com/bitcoin-glassnode-sopr-fed/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 02:54
Công ty Bitcoin Trung Quốc nhắm mục tiêu bán cổ phiếu trị giá 500 triệu đô la cho BTC

Công ty Bitcoin Trung Quốc nhắm mục tiêu bán cổ phiếu trị giá 500 triệu đô la cho BTC

Bài đăng Công ty Bitcoin Trung Quốc nhắm mục tiêu bán cổ phiếu trị giá 500 triệu USD để mua BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty kho bạc Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc, Next Technology Holding, cho biết họ đang tìm cách bán tới 500 triệu USD cổ phiếu thường để mua thêm Bitcoin và cho các mục đích khác. "Chúng tôi dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ việc bán bất kỳ chứng khoán nào được cung cấp theo bản cáo bạch này cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm nhưng không giới hạn việc mua Bitcoin," công ty phần mềm này cho biết trong một hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai. Next Technology hiện đang nắm giữ 5,833 Bitcoin trị giá 671,8 triệu USD — khiến nó trở thành công ty kho bạc Bitcoin lớn thứ 15 — cao hơn KindlyMD của David Bailey, Semler Scientific và GameStop, dữ liệu từ BitcoinTreasuries.NET cho thấy. Top 20 công ty kho bạc Bitcoin doanh nghiệp theo lượng BTC nắm giữ. Nguồn: BitcoinTreasuries.NET Việc phân bổ chỉ một nửa số tiền 500 triệu USD cho Bitcoin sẽ cho phép công ty niêm yết trên Nasdaq này mua thêm 2,170 Bitcoin ở mức giá hiện tại, nâng tổng số lên trên 8,000 Bitcoin. Next Technology là một phần của xu hướng áp dụng kho bạc Bitcoin rộng lớn hơn, nơi các công ty đại chúng đã chuyển sang vốn cổ phần, nợ thông qua trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn, và thậm chí cả các công ty mua lại có mục đích đặc biệt để tài trợ cho việc mua Bitcoin của họ. Hiện có 190 công ty niêm yết công khai đang nắm giữ Bitcoin trên bảng cân đối kế toán của họ, tăng từ mức dưới 100 vào đầu năm, và tổng số Bitcoin họ nắm giữ đã vượt qua 1 triệu Bitcoin vào đầu tháng này — chiếm hơn 5% nguồn cung Bitcoin hiện tại. Strategy của Michael Saylor tiếp tục dẫn đầu với gần 639,000 Bitcoin được đánh dấu trên bảng cân đối kế toán của mình. Cổ phiếu của Next Technology giảm khi có tin Next Technology (NXTT) giảm 4,76% xuống còn 0,14 USD trên Nasdaq vào hôm thứ Hai và giảm thêm 7,43% trong phiên giao dịch sau giờ khi tin tức được công bố, dữ liệu từ Google Finance cho thấy. Thay đổi giá cổ phiếu NXTT vào thứ Hai, bao gồm cả sau giờ giao dịch. Nguồn: Google Finance Tuy nhiên, công ty đã có được lợi nhuận đáng kể trên giấy từ việc nắm giữ Bitcoin kể từ...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 02:53
Tom Lee Thấy Bitcoin, Ethereum Tăng Giá Nhờ Dự Đoán Cắt Giảm Lãi Suất của Fed

Tom Lee Thấy Bitcoin, Ethereum Tăng Giá Nhờ Dự Đoán Cắt Giảm Lãi Suất của Fed

Bài đăng Tom Lee Nhìn Thấy Đà Tăng Của Bitcoin, Ethereum Dựa Trên Dự Đoán Cắt Giảm Lãi Suất Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tom Lee xác định Nasdaq 100, Bitcoin và Ethereum là những đối tượng hưởng lợi hàng đầu từ việc cắt giảm lãi suất của Fed. Chủ tịch BitMine kỳ vọng "bước tiến khổng lồ" cho tiền mã hóa trong vòng ba tháng. Fed được dự đoán sẽ công bố cắt giảm 25 điểm cơ bản với xác suất thị trường 96,4%. Chủ tịch BitMine Tom Lee đã chia sẻ luận điểm đầu tư của mình về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Ông đã xác định Bitcoin và Ethereum nằm trong số những đối tượng hưởng lợi chính từ chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Phát biểu với CNBC, Lee đặt tiền mã hóa cùng với cổ phiếu Nasdaq 100 như những cơ hội hứa hẹn nhất nếu ngân hàng trung ương tiến hành cắt giảm lãi suất như dự kiến. Phân tích của Lee dựa trên tiền lệ lịch sử vào tháng 9 năm 1998 và tháng 9 năm 2024, cả hai giai đoạn khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất sau những khoảng thời gian tạm dừng kéo dài. Giám đốc điều hành BitMine, công ty hoạt động như một tổ chức theo phong cách MicroStrategy tập trung vào Ethereum blockchain, kỳ vọng những mô hình này sẽ lặp lại nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất hiện tại trở thành hiện thực. Tom Lee nói trên @CNBCClosingBell hôm nay rằng nếu Fed cắt giảm, những đối tượng hưởng lợi lớn nhất sẽ là: 1. NASDAQ 100 (Mag 7 + AI) 2. Bitcoin & Ethereum — "có thể tạo ra bước tiến khổng lồ trong 3 tháng tới" 3. Cổ phiếu vốn hóa nhỏ & tài chính pic.twitter.com/HoEW6VgdDt — Tom Lee Tracker (Không phải Tom thật) (@TomLeeTracker) 15 tháng 9 năm 2025 Khung Ba Cấp Độ Cho Tài Sản Khung đầu tư của Lee ưu tiên ba danh mục riêng biệt dựa trên độ nhạy cảm của chúng đối với những thay đổi chính sách tiền tệ. Nasdaq 100 xếp hạng đầu tiên, được thúc đẩy bởi cổ phiếu Magnificent Seven và các công ty trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo hưởng lợi từ điều kiện tăng trưởng cải thiện dưới lãi suất thấp hơn. Độ nhạy cảm thanh khoản tiền tệ tạo thành cấp thứ hai, nơi Bitcoin và Ethereum có lợi thế từ các chính sách nới lỏng của ngân hàng trung ương toàn cầu. Lee mô tả danh mục này là "mạnh theo mùa" và dự đoán rằng tiền mã hóa có thể tạo ra "bước tiến khổng lồ" trong ba tháng tới nếu việc cắt giảm lãi suất diễn ra như dự kiến. Tài sản nhạy cảm với lãi suất bao gồm danh mục thứ ba, bao gồm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và các công ty trong lĩnh vực tài chính thường hưởng lợi từ việc giảm...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 02:27
Chú ý: Hôm nay là một Ngày Lớn cho Bitcoin (BTC) tại Mỹ! Một Cuộc Họp Quan Trọng về Tiền điện tử Sẽ Được Tổ Chức với Sự Tham Dự của Những Tên Tuổi Lớn!

Chú ý: Hôm nay là một Ngày Lớn cho Bitcoin (BTC) tại Mỹ! Một Cuộc Họp Quan Trọng về Tiền điện tử Sẽ Được Tổ Chức với Sự Tham Dự của Những Tên Tuổi Lớn!

Bài đăng Chú ý: Hôm nay là Ngày Quan trọng cho Bitcoin (BTC) tại Mỹ! Một Cuộc Họp Dự luật tiền điện tử Quan trọng Sẽ Được Tổ Chức với Sự Tham Dự của Những Tên Tuổi Lớn! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện những bước quan trọng liên quan đến Bitcoin và tiền mã hóa kể từ khi chính thức nhậm chức. Những động thái này bao gồm việc Trump ký sắc lệnh hành pháp về Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Mỹ và dự luật dự trữ Bitcoin của Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis. Trong khi kỳ vọng về dự trữ BTC tiếp tục, một cuộc họp quan trọng sẽ được tổ chức tại Washington hôm nay ở Mỹ. Theo The Block, cuộc họp sẽ do Cynthia Lummis, thượng nghị sĩ đứng sau Đạo luật Bitcoin 2024, chủ trì và sẽ có sự tham dự của những nhân vật nổi bật như nhà sáng lập Chiến lược Michael Saylor và chủ tịch Bitmine Tom Lee. Theo đó, cuộc họp sẽ thảo luận về việc thông qua và hỗ trợ một dự luật nhằm tạo ra Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược tại Hoa Kỳ. "Trọng tâm của chúng tôi sẽ là đảm bảo Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược tiến triển theo cách trung lập về ngân sách và xây dựng liên minh cần thiết để thúc đẩy Đạo luật Bitcoin 2024." Những người tham gia dự kiến sẽ bao gồm các giám đốc điều hành trong ngành tiền mã hóa như nhà sáng lập Chiến lược Michael Saylor, chủ tịch startup Ethereum BitMine và CEO Fundstrat Tom Lee, CEO MARA Holdings Fred Thiel, và CEO CleanSpark Matt Schultz. Trước đó, Lummis đã giới thiệu một dự luật yêu cầu chính phủ Mỹ mua 200,000 BTC hàng năm trong năm năm, tích lũy tổng cộng một triệu BTC. Đạo luật Bitcoin 2024, được giới thiệu vào tháng 3 bởi Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis, có thể là trọng tâm lớn tiếp theo của các nhà lập pháp về luật tiền mã hóa, sau những nỗ lực thông qua Đạo luật GENIUS vào tháng 7. Dự luật đề xuất rằng Mỹ sẽ mua 1 triệu Bitcoin, trị giá hơn 115 tỷ đô la theo giá hiện tại, làm dự trữ chiến lược trong vòng năm năm thông qua chiến lược độc lập với ngân sách, rằng những giao dịch mua này sẽ được phân bổ trong năm năm (200,000 BTC mỗi năm), và rằng việc mua sẽ được thực hiện bằng nguồn lực không gây gánh nặng cho người nộp thuế, tức là công chúng. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và X của chúng tôi ngay bây giờ để nhận độc quyền...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 01:47
Báo cáo thị trường bóng đá ảo tuần 3: 5 người tăng và giảm

Bài đăng Báo cáo Tăng trưởng Fantasy Football Tuần 3: 5 Người Tăng Và Giảm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chúng ta đã chứng kiến một số thống kê điên rồ trong Tuần 2. Trong số đó có Jared Goff thực hiện năm đường chuyền touchdown trong chiến thắng trước Bears. Cũng có nhiều màn trình diễn tệ hại, bao gồm Michael Penix Jr. chỉ ném được 135 yard trước Vikings. Khi chúng ta chuyển sự chú ý sang Tuần 3 của fantasy football, hãy điểm qua một số cầu thủ đã thấy Dữ trữ của họ tăng lên trong tuần qua, cũng như một số người khác mà có thể đã đến lúc loại bỏ. DETROIT, MICHIGAN – NGÀY 05 THÁNG 12: Tucker Kraft #85 của Green Bay Packers ăn mừng sau khi ghi bàn touchdown 12 yard trước Detroit Lions trong hiệp ba của trận đấu tại Ford Field vào ngày 05 tháng 12 năm 2024 tại Detroit, Michigan. (Ảnh của Nic Antaya/Getty Images) Getty Images Những Người Tăng trưởng Fantasy Football Tucker Kraft, TE, Green Bay Packers Kraft đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Packers trước Commanders vào Thursday Night Football. Anh được nhắm đến bảy lần, kết thúc với sáu lần bắt bóng được 124 yard và một touchdown. Điều đó đến sau khi anh cũng ghi được một touchdown trong Tuần 1 trước Lions. Trong số 70 lần được nhắm đến mùa trước, 15 lần diễn ra trong khu vực red zone. Điều đó giúp anh kết thúc với bảy touchdown. Packers đã chịu một đòn giáng ở vị trí wide receiver trong Tuần 2 khi Jaydeen Reed bị gãy xương đòn. Anh dự kiến sẽ nghỉ ít nhất sáu tuần, điều này không thuận lợi cho Packers khi Christian Watson vẫn đang hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng ACL. Kraft, người đã chứng minh mình là mối đe dọa touchdown, sẽ thấy cơ hội nhận bóng mở rộng trong thời gian tới. Wan'Dale Robinson, WR, New York Giants Không phải bí mật gì khi Giants muốn chuyền bóng cho Robinson, đặc biệt là ở lượt down thứ ba. Anh được nhắm đến 140 lần mùa trước, giúp anh có được 93 lần bắt bóng. Tuy nhiên,...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 01:19
PSG Có Thể Thắng Liên Tiếp Trước Các Đối Thủ Anh?

Bài đăng Liệu PSG Có Thể Chiến Thắng Liên Tiếp Trước Các Đối Thủ Anh? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. MONACO, MONACO – NGÀY 27 THÁNG 8: Chiếc cúp UEFA Champions League được nhìn thấy trên sân khấu trước Lễ Khởi động Mùa giải Bóng đá Câu lạc bộ Châu Âu 2025/26 vào ngày 27 tháng 8 năm 2025 tại Monaco, Monaco. (Ảnh của Francesco Scaccianoce – UEFA/UEFA qua Getty Images) UEFA qua Getty Images Champions League đã trở lại! Chỉ hơn ba tháng sau khi Paris Saint-Germain đè bẹp Inter Milan 5-0 tại Munich để nâng cúp lần đầu tiên, giải thưởng danh giá nhất của bóng đá châu Âu lại được tranh tài. Nhà vô địch hiện tại là một trong 36 đội bóng trong giai đoạn league phase, bắt đầu vào thứ Ba và giống như mùa giải trước, sẽ bao gồm 189 trận đấu khổng lồ để thu hẹp số đội xuống còn 24 vào cuối tháng Một. Premier League là giải đấu có nhiều đại diện nhất với kỷ lục sáu đội tham gia giải đấu, trong khi đội bóng Na Uy Bodo/Glimt và câu lạc bộ Bỉ Union Saint-Gilloise sẽ có lần đầu ra mắt cùng với Pafos của Cyprus và Kairat của Kazakhstan, đội sẽ đối đầu với Real Madrid. Như mọi khi, CBS Sports và Paramount+ vẫn giữ quyền phát sóng độc quyền bằng tiếng Anh tại Mỹ, trong khi TNT Sports và Amazon Prime chia sẻ quyền truyền hình tại Anh. Dưới đây là năm câu chuyện đáng chú ý khi Champions League khởi tranh. Liệu định dạng Champions League mới có còn được áp dụng? Có và nó sẽ tiếp tục ít nhất cho đến năm 2027, khiến nhiều người chỉ trích cảm thấy bực bội. Champions League mùa này sẽ theo cùng định dạng đã được giới thiệu lần đầu vào năm ngoái, trong đó 36 đội bóng đủ điều kiện tham gia cái gọi là giai đoạn league phase, thay vì có 32 đội chia thành tám bảng bốn đội. Trong khi ở định dạng cũ, các câu lạc bộ sẽ đấu với ba đội còn lại trong bảng của họ trên sân nhà và sân khách, giờ đây họ chơi tám trận, bốn trận trên sân nhà và bốn trận...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 00:46
