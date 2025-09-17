Bitcoin đình trệ: Sự không chắc chắn về chính sách của Hoa Kỳ làm mờ đường đi của BTC vượt qua $124K

Những điểm chính tại sao Bitcoin đang chịu áp lực? Chỉ số EPU của Mỹ tăng vọt lên 939,7, cao gấp chín lần mức trung bình, làm tăng nguy cơ co hẹp 2–5% trong đầu tư, việc làm và tiêu dùng. Chu kỳ này khác gì đối với BTC? Số lượng địa chỉ hoạt động tiếp tục giảm mặc dù đạt mức Cao nhất mọi thời đại và dòng vốn ETF tăng, cho thấy nhà đầu tư hiện dựa nhiều hơn vào sàn giao dịch và phương tiện tổ chức hơn là hoạt động on-chain. Bitcoin [BTC] đang gặp khó khăn để đạt được mức cao mới sau khi giao dịch lên tới $124,000, khi dòng vốn chuyển vào vẫn ở mức thấp. Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy dòng vốn chuyển vào có thể thu hẹp hơn nữa, làm tăng nguy cơ giá và khối lượng yếu hơn. Tuy nhiên, tâm lý trên thị trường rộng lớn hơn chỉ ra một con đường khác cho tài sản này. Áp lực chính sách đè nặng lên Bitcoin Chỉ số Bất ổn Chính sách Kinh tế Mỹ (EPU), theo Alphractal, đạt 939,7 vào ngày 15 tháng 9—mức cao nhất kể từ năm 2020 trong đại dịch COVID-19. EPU theo dõi hiệu suất thị trường và dự đoán các sự kiện quan trọng như suy thoái. Alphractal lưu ý rằng nguy cơ dự báo 2–5% vẫn còn. Các yếu tố thúc đẩy bao gồm cú sốc thuế quan, lạm phát dai dẳng trên 3%, và tranh chấp tài chính gay gắt ở Washington. Những áp lực này khiến các tài sản rủi ro như Bitcoin dễ bị sụt giảm ít nhất trong ngắn hạn. Nguồn: Alphractal Nhà phân tích Crypto Joao Wedson cảnh báo rằng "lịch sử luôn lặp lại," đề cập đến hiệu suất của Bitcoin vào tháng 1 năm 2024 khi EPU tăng vọt lên 1,024 và Bitcoin giảm 21% từ $48,969 xuống $38,555. "Đây không gì hơn là một fractal xã hội đã lặp lại qua nhiều thế kỷ." Wedson nói thêm rằng giai đoạn này có thể mang đến cơ hội tích lũy mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng những điều kiện như vậy thường là ngắn hạn. Bitcoin có phá vỡ lời nguyền chu kỳ? Những hiểu biết thị trường mới cho thấy chu kỳ thị trường Bitcoin hiện tại có thể khác với các chu kỳ trước đây. Nhà phân tích Crypto Darkforst lưu ý rằng trong các đợt tăng giá trước đây, hoạt động on-chain của Bitcoin tăng vọt, với số lượng địa chỉ hoạt động (AA) tăng cùng với giá. Lần này có vẻ khác. Trong khi...