Chỉ số Altcoin Tiến Gần 75, Sự Thống Trị Của BTC Giảm Xuống 57%
Bài đăng Chỉ số Altcoin Tiến Gần 75, Sự Thống Trị Của BTC Giảm Xuống 57% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chỉ số Altcoin Season đạt 71, chỉ thiếu một chút để đạt ngưỡng "altseason" 75. Sự thống trị của Bitcoin giảm xuống 57,4%, mức thấp nhất kể từ tháng Hai. S&P 500 đang vượt trội hơn BTC, làm tăng khả năng có một đợt tăng giá đuổi kịp của Bitcoin. Chỉ số Altcoin Season đã tăng lên 71, tiến gần đến mức 75 thường xác nhận sự bắt đầu của một altseason hoàn chỉnh. Đối với các nhà giao dịch, điều đó báo hiệu vốn đang luân chuyển ra khỏi Bitcoin và vào altcoin, nơi các token như Solana (SOL) và XRP đã dẫn đầu đoàn.
Altcoin Tăng Đà Khi Bitcoin Đình Trệ
Chỉ số này đo lường có bao nhiêu altcoin đã vượt trội hơn Bitcoin trong 90 ngày qua. Khi nó vượt qua 75, hầu hết các nhà giao dịch tuyên bố "altseason." Hiện tại, các token như Solana (SOL) và XRP đã dẫn đầu, thúc đẩy đà tăng và kéo các đồng vốn hóa nhỏ hơn tăng theo. Trong khi đó, sự thống trị của Bitcoin, tỷ lệ của nó trong tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa, đã giảm xuống 57,4%, mức thấp nhất kể từ tháng Hai.
Sự sụt giảm mạnh báo hiệu vốn đang luân chuyển ra khỏi Bitcoin và vào altcoin, một xu hướng mà theo lịch sử đi trước các đợt tăng giá của altcoin.
Bitcoin Tụt Hậu So Với Cổ Phiếu và Vốn Luân Chuyển
Bitcoin đang tụt hậu so với S&P 500. Cộng tác viên và nhà phân tích của CryptoQuant, Darkfost, đã nhấn mạnh rằng trong khi S&P 500 vừa đạt kỷ lục 6,600, BTC vẫn mắc kẹt dưới 116,000 USD sau khi điều chỉnh từ 108,000 USD. Lần cuối cùng xảy ra sự tách biệt như vậy, Bitcoin sau đó đã tăng vọt vượt qua 100,000 USD. Nếu lịch sử lặp lại, một phản ứng mạnh mẽ có thể sắp xảy ra, Darkfost cho biết.
Động Lực Vĩ Mô Có Thể Khơi Dậy Lại BTC
Mặc dù hiện tại có sự luân chuyển vào altcoin, Bitcoin có thể sẽ không yên lặng trong thời gian dài. Tom Lee của Fundstrat kỳ vọng một "động thái khổng lồ" ở cả Bitcoin và Ethereum trong Q4, được thúc đẩy bởi chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ.
Trong "ba tháng tới," Lee kỳ vọng một đợt tăng vọt mạnh mẽ của BTC và ETH. Trong khi đó, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) spot đã thu hút dòng tiền vào cao nhất...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 06:06