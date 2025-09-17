2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin lên 150K? - Tại sao chỉ báo QUAN TRỌNG báo hiệu còn dư địa tăng trưởng

Bài đăng Bitcoin lên 150K? - Tại sao chỉ báo QUAN TRỌNG báo hiệu còn dư địa tăng trưởng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Liệu đà tăng của Bitcoin có nguy cơ quá nóng hoặc điều chỉnh lớn? NVT Golden Cross của Bitcoin ở mức 0,3 báo hiệu vùng trung tính, cho thấy còn dư địa tăng trưởng mà không có sự thái quá đầu cơ. Liệu các thợ đào có tạo áp lực bán lên thị trường? Ngay cả với mức tăng 150% trong Chỉ số Vị thế Thợ đào, mức độ vẫn thấp ở 0,10, cho thấy thợ đào đang nắm giữ thay vì bán tháo BTC. NVT Golden Cross của Bitcoin [BTC] ở mức trung tính 0,3, tại thời điểm viết bài, cho thấy không có tình trạng quá nóng cực đoan hay định giá thấp trong khi báo hiệu điều kiện tăng trưởng lành mạnh. Về mặt lịch sử, mức trên 2 thường trùng với đỉnh chu kỳ, trong khi giá trị âm đánh dấu vùng tích lũy mạnh. Với chỉ số này giữ ổn định, Bitcoin duy trì dư địa tăng trưởng mà không có nguy cơ thái quá đầu cơ ngay lập tức. Vùng trung tính này phù hợp với các đợt tăng giá trong quá khứ, gợi ý khả năng mở rộng giá vẫn còn trong khi sự thận trọng gia tăng đối với hành vi của người nắm giữ dài hạn. Nguồn: CryptoQuant Liệu dòng tiền vào sàn có ám chỉ việc chốt lời âm thầm? Chỉ số Exchange Inflow CDD tăng 3,17%, cho thấy những đồng coin cũ được nắm giữ lâu đang di chuyển vào các sàn giao dịch sau thời gian dài không hoạt động. Chỉ số này thường báo hiệu sự chuẩn bị chốt lời, khi những người nắm giữ lâu năm sử dụng các sàn giao dịch để đảm bảo thanh khoản trong các đợt tăng giá. Mặc dù mức tăng vẫn ở mức vừa phải, nó làm nổi bật sự thay đổi niềm tin giữa các nhà đầu tư trước đây vẫn không hoạt động. Về mặt lịch sử, sự gia tăng dòng tiền vào sàn đã từng báo hiệu các đợt điều chỉnh thị trường, đặc biệt là trong các giai đoạn giá tăng. Tuy nhiên, quy mô di chuyển hiện tại cho thấy sự tái định vị hơn là phân phối rộng rãi, giữ cho đà tăng của Bitcoin vẫn nguyên vẹn trong thời điểm hiện tại. Nguồn: CryptoQuant Coin days destroyed tăng khi nguồn cung ngủ quên thức tỉnh Nhìn chung, Coin Days Destroyed tăng gần 6%, tại thời điểm viết bài, phản ánh sự gia tăng của các đồng coin cũ được chi tiêu sau thời gian dài không hoạt động. Những biến động như vậy rất quan trọng vì chúng đo lường trọng số của hoạt động người nắm giữ dài hạn thay vì giao dịch ngắn hạn. Trong các chu kỳ trước, CDD tăng vọt trùng với biến động tăng cao, khi nguồn cung thức tỉnh đưa thanh khoản mới vào thị trường. Tuy nhiên, hiện tại...
BitcoinEthereumNews2025/09/17
Bitwise Đẩy mạnh Đặt cược ETF Táo bạo vào Stablecoin và Tokenization

Bài đăng Bitwise đặt cược táo bạo vào ETF về Stablecoin và Tokenization xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBlockchain 17 September 2025 | 05:05 Làn sóng ETF theo chủ đề tiền điện tử tiếp theo có thể sớm bao gồm một sản phẩm tập trung vào hai xu hướng phát triển nhanh nhất của ngành: stablecoin và tokenization tài sản thực. Bitwise đã nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý Hoa Kỳ để xin phê duyệt cho "Stablecoin & Tokenization ETF", một quỹ được thiết kế để kết hợp cổ phiếu truyền thống với tiếp xúc tài sản kỹ thuật số. Thay vì chỉ tập trung vào tiền điện tử, cấu trúc đề xuất chia đều giữa hai lĩnh vực. Một nửa theo dõi các công ty liên quan đến sự mở rộng của stablecoin và thị trường tokenized — bao gồm các công ty thanh toán, sàn giao dịch, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng, và thậm chí là các nhà bán lẻ được chọn. Nửa còn lại theo dõi các sản phẩm giao dịch được quy định liên kết với Bitcoin và Ether, mang lại cho danh mục đầu tư tiếp xúc trực tiếp với tiền điện tử trong khi duy trì giới hạn để hạn chế các vị thế quá nặng. Thời điểm này không phải ngẫu nhiên. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng Một, Washington đã chuyển hướng sang lập trường thân thiện hơn với tiền điện tử. Việc thông qua Đạo luật GENIUS vào mùa hè này đã thiết lập một khuôn khổ quốc gia cho stablecoin, kích hoạt làn sóng vốn đổ vào lĩnh vực này. Trong chưa đầy chín tháng, stablecoin đang lưu hành đã tăng lên gần 290 tỷ đô la, trong khi các phiên bản tokenized của Kho bạc và các công cụ tài chính khác đã tăng lên khoảng 76 tỷ đô la. Chủ tịch SEC Paul Atkins đã công khai gọi tokenization là một sự đổi mới mà cơ quan này dự định hỗ trợ. Bitwise, được thành lập vào năm 2017, đã trở thành một trong những nhà quản lý tích cực nhất trong không gian ETF, hiện đang giám sát hơn 20 quỹ tập trung vào tiền điện tử. Đề xuất mới nhất của họ tham gia vào một lĩnh vực đông đúc: các đối thủ cạnh tranh như Nicholas Wealth đang thử nghiệm các chiến lược hỗn hợp, trong khi các nhà quản lý tài sản khác đang chạy đua để giới thiệu các ETF dựa trên Bitcoin, Ether và altcoin. Các nhà phân tích kỳ vọng SEC sẽ đưa ra một loạt quyết định vào tháng Mười và tháng Mười Một, với phương tiện mới nhất của Bitwise có khả năng ra mắt trước cuối năm nếu nó vượt qua quá trình đánh giá bảo mật. Hồ sơ nhấn mạnh cuộc trò chuyện trong thị trường tài chính đã thay đổi nhanh chóng như thế nào. Từng được coi là những thí nghiệm ngách,...
BitcoinEthereumNews2025/09/17
Người Đàn Ông Lớn Tuổi Tuyên Bố Sai Sự Thật Rằng Ông Đã Bắn Charlie Kirk Để Cản Trở Cảnh Sát, Cảnh Sát Trưởng Nói

Bài đăng Người Đàn Ông Lớn Tuổi Khai Man Rằng Ông Đã Bắn Charlie Kirk Để Cản Trở Cảnh Sát, Cảnh Sát Trưởng Cho Biết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Một người đàn ông lớn tuổi bị bắt ngay sau vụ ám sát Charlie Kirk đã khai man rằng ông ta bắn nhà hoạt động bảo thủ này nhằm cản trở phản ứng của cảnh sát trong việc tìm kiếm kẻ bắn súng thực sự, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Utah cho biết hôm thứ Ba. Người đàn ông đã khai man rằng ông ta là người đã bắn nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. (Ảnh của Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Getty Images) Getty Images Các Sự Kiện Chính George Zinn, 71 tuổi, đã tham dự sự kiện của Kirk tại Đại học Utah Valley và được nhìn thấy tuyên bố rằng ông ta đã bắn Kirk ngay sau vụ nổ súng, theo văn phòng cảnh sát trưởng, cơ quan đã bắt giữ Zinn, đưa ông ta đến sở cảnh sát của trường đại học và sau đó chuyển ông ta đến bệnh viện địa phương sau khi ông ta gặp vấn đề về sức khỏe. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Utah cho biết Zinn, khi ở tại bệnh viện, đã tuyên bố rằng ông ta khai man là kẻ bắn súng nhằm cản trở phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật địa phương đối với vụ ám sát. Không có thông tin nào cho thấy Zinn đã thông đồng với nghi phạm bắn súng, Tyler Robinson, người đã bị buộc tội hôm thứ Ba liên quan đến vụ ám sát Kirk. Zinn cũng cho phép các nhân viên thực thi pháp luật xem điện thoại của ông ta, trong đó chứa tài liệu khiêu dâm trẻ em. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết Zinn đã thừa nhận với các điều tra viên rằng ông ta "có được sự thỏa mãn tình dục từ việc xem và chia sẻ" những hình ảnh này, "và độ tuổi nạn nhân mà ông ta ưa thích là từ 5 đến 12 tuổi." Zinn vẫn đang bị giam giữ và đã bị buộc tội đại hình về cản trở công lý và bóc lột tình dục trẻ vị thành niên. Nhận Cảnh Báo Tin Tức Khẩn Cấp Forbes Qua Tin Nhắn: Chúng tôi đang triển khai cảnh báo tin nhắn văn bản để bạn luôn biết được những câu chuyện lớn nhất định hình các tiêu đề trong ngày. Soạn tin "Alerts" gửi đến (201) 335-0739 hoặc đăng ký tại đây. Chúng Ta Biết Gì Thêm Về George Zinn? Zinn đã bị bắt vào năm 2013 vì gửi đe dọa đến các nhà tổ chức Marathon Salt Lake City vài ngày sau vụ Đánh bom Marathon Boston, vụ việc đã giết chết ba người và làm bị thương hơn 260 người...
BitcoinEthereumNews2025/09/17
Gợi ý và đáp án Wordle hôm nay #1551 cho Thứ Tư, ngày 17 tháng 9

Bài đăng Gợi ý và Đáp án Wordle #1551 hôm nay cho Thứ Tư, ngày 17 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cách giải Wordle hôm nay. SOPA Images/LightRocket qua Getty Images Lại một lần nữa đến Wordle Thứ Tư, các bạn ạ, điều đó có nghĩa là tôi có một câu đố bổ sung cho bạn giải trước khi chúng ta giải quyết Wordle hôm nay. Mỗi Thứ Tư tôi làm cho mọi thứ thêm thú vị ở đây với một câu đố, bài tập rèn não, câu đố logic hoặc đôi khi là câu đố hình ảnh. Đây là ngày yêu thích của tôi trong tuần Wordle và tôi hy vọng bạn thích thử thách bổ sung này. Đây là câu đố hôm nay: Bạn đang tìm Wordle hôm Thứ Ba? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi ngay tại đây. Cách Chơi Wordle Wordle là một trò chơi đố chữ hàng ngày, nơi mục tiêu của bạn là đoán một từ năm chữ cái ẩn trong sáu lần đoán hoặc ít hơn. Sau mỗi lần đoán, trò chơi đưa ra phản hồi để giúp bạn đến gần hơn với câu trả lời: Xanh lá: Chữ cái nằm trong từ và đúng vị trí. Vàng: Chữ cái nằm trong từ, nhưng sai vị trí. Xám: Chữ cái không có trong từ. Sử dụng những gợi ý này để thu hẹp phạm vi đoán của bạn. Mỗi ngày mang đến một từ mới, và mọi người trên khắp thế giới đều đang cố gắng giải cùng một câu đố. Một số người chơi Wordle cũng chơi Wordle Cạnh tranh với bạn bè, gia đình, Wordle Bot hoặc thậm chí với tôi, người kể chuyện khiêm tốn của bạn. Xem quy tắc cho Wordle Cạnh tranh ở cuối bài đăng này. Gợi ý và Đáp án Wordle Hôm Nay Từ Bắt đầu của Wordle Bot: SLATE Từ Bắt đầu của Tôi Hôm Nay: BRAID (còn lại 501 từ) Gợi ý: Wordle này có răng cắn. Manh mối: Wordle này có hai cặp chữ cái giống nhau. Được rồi, spoiler bên dưới! Đáp án sắp đến! . . . Đáp án: Wordle Hôm Nay Ảnh chụp màn hình: Erik Kain Phân tích Wordle Mỗi ngày tôi kiểm tra Wordle Bot để giúp phân tích trò chơi đoán của mình. Bạn có thể kiểm tra điểm Wordle của mình với Wordle Bot ngay tại đây. BRAID là một từ mở đầu tồi và tôi không ngạc nhiên. Đôi khi tôi đoán những từ không...
BitcoinEthereumNews2025/09/17
BTC và ETH Hướng Đến Đà Tăng Khi Fed Chuẩn Bị Quyết Định Cắt Giảm Lãi Suất

Bài đăng BTC và ETH Hướng đến Tăng giá khi Fed Chuẩn bị Quyết định Cắt giảm Lãi suất xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BTC củng cố đi ngang (Sideway consolidation) gần $115K khi khối lượng giảm 72% trước quyết định quan trọng của Fed ETH giữ trên $4,500 với thị trường quyền chọn nhắm mục tiêu $5K–$6K cuối năm Các nhà giao dịch xem việc cắt giảm của Fed và dòng tiền ETF là động lực cho đà tăng của Bitcoin và Ethereum Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) bước vào giữa tháng 9 trong trạng thái nắm giữ, với khối lượng giao dịch giảm trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang tuần này. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng sự trầm lắng hiện tại giống với sự củng cố đi ngang (Sideway consolidation) hơn là sự kiệt quệ, với kỳ vọng cả hai tài sản sẽ tăng giá vào cuối năm nếu chính sách tiền tệ nghiêng về hỗ trợ. BTC và ETH Giữ Biên độ khi Khối lượng Giảm BTC giao dịch trong phạm vi $115,000–$116,000 tại thời điểm viết bài, thể hiện khả năng phục hồi bất chấp khối lượng nhỏ hơn trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu đặt giá tại $115,449.88, tăng 0.61% trong 24 giờ, với vốn hóa thị trường là $2.29 nghìn tỷ. Ethereum theo đường đi tương tự, được định giá ở mức $4,501.43 sau khi giảm 0.33% hàng ngày, đưa vốn hóa thị trường của nó lên $543.34 tỷ. Hoạt động Giao dịch và Động lực Thị trường Tuy nhiên, khối lượng giao dịch kể một câu chuyện khác. Khối lượng giao dịch 24 giờ của Bitcoin giảm 71.8% xuống $42 tỷ, trong khi Ethereum giảm 27.4% xuống $28 tỷ. Bất chấp sự chậm lại, các chỉ số thanh khoản vẫn nguyên vẹn: tỷ lệ khối lượng giao dịch trên vốn hóa thị trường của BTC đứng ở mức 1.86%, trong khi ETH ở mức 5.22%. Liên quan: Tom Lee Nói Bitcoin và Ethereum Có Thể Thấy 'Động thái Khổng lồ' Sau Cắt giảm Lãi suất Fed Hành động giá ngắn hạn phản ánh sự thiếu quyết đoán. Bitcoin giảm xuống dưới $115,150 trước khi phục hồi để kiểm tra $115,750, trong khi Ethereum tạm thời vượt qua $4,520 trước khi trượt trở lại dưới $4,505. Nhà phân tích diễn giải sự biến động này như là sự củng cố đi ngang (Sideway consolidation) trong phạm vi quanh các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Dữ liệu Quyền chọn Báo hiệu Kỳ vọng Cuối năm Mạnh mẽ Vị thế phái sinh cho thấy các nhà giao dịch nhìn thấy những biến động lớn hơn phía trước. Sean Dawson, trưởng bộ phận nghiên cứu tại dYdX, nhấn mạnh rằng các quyền chọn mua BTC đáo hạn vào tháng 12 tập trung giữa $140,000 và $200,000. Đối với Ethereum, vị thế chỉ ra mục tiêu giữa $5,000 và $6,000. Thiết lập này phản ánh sự lạc quan rằng dòng tiền ETF...
BitcoinEthereumNews2025/09/17
Bitcoin đình trệ: Sự không chắc chắn về chính sách của Hoa Kỳ làm mờ đường đi của BTC vượt qua $124K

Bài đăng Bitcoin đình trệ: Sự bất ổn chính sách của Mỹ làm mờ đường đi của BTC vượt $124K xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính tại sao Bitcoin đang chịu áp lực? Chỉ số EPU của Mỹ tăng vọt lên 939,7, cao gấp chín lần mức trung bình, làm tăng nguy cơ co hẹp 2–5% trong đầu tư, việc làm và tiêu dùng. Chu kỳ này khác gì đối với BTC? Số lượng địa chỉ hoạt động tiếp tục giảm mặc dù đạt mức Cao nhất mọi thời đại và dòng vốn ETF tăng, cho thấy nhà đầu tư hiện dựa nhiều hơn vào sàn giao dịch và phương tiện tổ chức hơn là hoạt động on-chain. Bitcoin [BTC] đang gặp khó khăn để đạt được mức cao mới sau khi giao dịch lên tới $124,000, khi dòng vốn chuyển vào vẫn ở mức thấp. Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy dòng vốn chuyển vào có thể thu hẹp hơn nữa, làm tăng nguy cơ giá và khối lượng yếu hơn. Tuy nhiên, tâm lý trên thị trường rộng lớn hơn chỉ ra một con đường khác cho tài sản này. Áp lực chính sách đè nặng lên Bitcoin Chỉ số Bất ổn Chính sách Kinh tế Mỹ (EPU), theo Alphractal, đạt 939,7 vào ngày 15 tháng 9—mức cao nhất kể từ năm 2020 trong đại dịch COVID-19. EPU theo dõi hiệu suất thị trường và dự đoán các sự kiện quan trọng như suy thoái. Alphractal lưu ý rằng nguy cơ dự báo 2–5% vẫn còn. Các yếu tố thúc đẩy bao gồm cú sốc thuế quan, lạm phát dai dẳng trên 3%, và tranh chấp tài chính gay gắt ở Washington. Những áp lực này khiến các tài sản rủi ro như Bitcoin dễ bị sụt giảm ít nhất trong ngắn hạn. Nguồn: Alphractal Nhà phân tích Crypto Joao Wedson cảnh báo rằng "lịch sử luôn lặp lại," đề cập đến hiệu suất của Bitcoin vào tháng 1 năm 2024 khi EPU tăng vọt lên 1,024 và Bitcoin giảm 21% từ $48,969 xuống $38,555. "Đây không gì hơn là một fractal xã hội đã lặp lại qua nhiều thế kỷ." Wedson nói thêm rằng giai đoạn này có thể mang đến cơ hội tích lũy mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng những điều kiện như vậy thường là ngắn hạn. Bitcoin có phá vỡ lời nguyền chu kỳ? Những hiểu biết thị trường mới cho thấy chu kỳ thị trường Bitcoin hiện tại có thể khác với các chu kỳ trước đây. Nhà phân tích Crypto Darkforst lưu ý rằng trong các đợt tăng giá trước đây, hoạt động on-chain của Bitcoin tăng vọt, với số lượng địa chỉ hoạt động (AA) tăng cùng với giá. Lần này có vẻ khác. Trong khi...
BitcoinEthereumNews2025/09/17
Trump Gia Hạn Lệnh Cấm TikTok Đến Ngày 16/12

Bài đăng Trump Gia Hạn Lệnh Cấm TikTok Đến Ngày 16/12 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Tổng thống Donald Trump đã gia hạn thời hạn bán TikTok đến ngày 16/12 vào hôm thứ Ba, trì hoãn việc đóng cửa tiềm tàng của ứng dụng này, chỉ vài giờ sau khi ông nói với các phóng viên rằng ông đã đạt được một "thỏa thuận" với các quan chức Trung Quốc về tương lai của ứng dụng. Logo TikTok hiển thị trên màn hình điện thoại và hình ảnh của Donald Trump chụp vào ngày 25 tháng 6 tại The Hague hiển thị trên màn hình laptop ở nền phía sau được nhìn thấy trong bức ảnh minh họa này được chụp tại Ba Lan vào ngày 21 tháng 7 năm 2025. (Ảnh của Jakub Porzycki/NurPhoto qua Getty Images) NurPhoto qua Getty Images Các Sự Kiện Chính Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Ba để có thêm thời gian hoàn tất việc bán, chỉ vài ngày trước khi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về kế hoạch này. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã nói với CNBC vào sáng thứ Ba rằng thỏa thuận ByteDance đã hoàn thành "về cơ bản" vào tháng 3 hoặc tháng 4, nhưng phía Trung Quốc đã trì hoãn thỏa thuận sau khi Trump công bố thuế quan. Bên Lề Trump đã nói với các phóng viên vào Chủ nhật "chúng ta có thể để [TikTok] chết," thêm rằng "điều đó phụ thuộc vào Trung Quốc." Điều Cần Theo Dõi Thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất trong 30 đến 45 ngày tới, theo CNBC. Bối Cảnh Chính Đây là lần thứ tư Trump gia hạn thời hạn kể từ khi một đạo luật có hiệu lực vào tháng 1 yêu cầu công ty mẹ của TikTok, ByteDance, bán ứng dụng này cho một chủ sở hữu không phải Trung Quốc vì lo ngại an ninh liên quan đến mối liên hệ của nó với chính phủ Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc phải phê duyệt việc bán này. Trump đã có cách tiếp cận khoan dung hơn đối với TikTok so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông, ghi nhận nó đã giúp ông giành được phiếu bầu của giới trẻ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Đọc Thêm Trump Gợi Ý "Thỏa Thuận" TikTok Đã Đạt Được Với Trung Quốc —Những Điều Cần Biết (Forbes) Trump Nói Lo Ngại An Ninh Quốc Gia Về TikTok Là "Được Đánh Giá Quá Cao", Gợi Ý Trì Hoãn Lệnh Cấm Một Lần Nữa (Forbes) Cuộc Chiến Giành TikTok:...
BitcoinEthereumNews2025/09/17
XRP Có Thể Đạt Mức Giá Bao Nhiêu Nếu Bitcoin Đạt Mục Tiêu 750K USD Của Pantera

Bài đăng Giá XRP Có Thể Đạt Mức Nào Nếu Bitcoin Đạt Mục Tiêu $750K Của Pantera xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà sáng lập Pantera Capital dự đoán Bitcoin có thể đạt $750K dựa trên các mô hình lịch sử XRP duy trì Hệ số cam kết 0,79 với Bitcoin trong ba tháng qua Tương quan bảo thủ gợi ý mục tiêu $19,2 trong khi yếu tố Biến động chỉ ra mức $28,54 Nhà sáng lập Pantera Capital Dan Morehead đã dự đoán Bitcoin có thể đạt $750,000 trong vòng năm năm, làm dấy lên câu hỏi về việc sự tăng trưởng như vậy có thể ảnh hưởng đến các altcoin có tương quan như XRP như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC Squawk Box, Morehead đã dựa dự đoán của mình vào mô hình lịch sử của Bitcoin về việc tăng gấp đôi hàng năm trong 12 năm qua. Dự đoán này mang ý nghĩa đối với XRP do mối tương quan đã được thiết lập giữa Bitcoin và các altcoin chính trong nhiều chu kỳ thị trường. Theo dữ liệu Macroaxis, Bitcoin và XRP duy trì Hệ số cam kết 0,79 trong ba tháng qua, cho thấy xu hướng biến động giá của chúng thường phù hợp với nhau trong cả các đợt tăng giá và điều chỉnh. Dự Đoán Toán Học Dựa Trên Phân Tích Tương Quan Từ mức hiện tại của Bitcoin gần $115,000, việc đạt $750,000 sẽ đòi hỏi mức tăng giá 552% trong khung thời gian năm năm. Áp dụng cùng tỷ lệ phần trăm tăng này cho giá hiện tại của XRP là $2,97 sẽ dẫn đến mức giá mục tiêu khoảng $19,20, tiến gần đến ngưỡng tâm lý $20. Tuy nhiên, phân tích tương quan cho thấy sự phức tạp bổ sung trong mối quan hệ giữa hai loại tiền mã hóa này. Macroaxis chỉ ra rằng XRP tạo ra lợi nhuận cao hơn khoảng 1,56 lần so với Bitcoin trong các biến động thị trường tích cực, mặc dù điều này cũng có nghĩa là XRP trải qua Biến động cao hơn 1,56 lần trong các điều kiện bất lợi. Tính đến hệ số nhân Biến động này, XRP có thể đạt được mức tăng 861% nếu Bitcoin đạt được dự đoán $750,000 của Morehead. Phép tính này sẽ đưa XRP lên khoảng $28,54, thiết lập một ATH mới sẽ vượt qua đỉnh trước đó đạt được trong thị trường tăng giá năm 2021. Các dự đoán giả định rằng các mô hình tương quan lịch sử tiếp tục trong giai đoạn năm năm, mặc dù thị trường tiền mã hóa đã cho thấy rằng các tương quan có thể mạnh lên hoặc yếu đi dựa trên sự phát triển quy định, sự chấp nhận của tổ chức và các yếu tố trưởng thành của thị trường. Morehead...
BitcoinEthereumNews2025/09/17
FDA—Sau Lệnh Của Trump—Cảnh Báo Các Gã Khổng Lồ Dược Phẩm Về Quảng Cáo Giảm Cân

Bài đăng FDA—Sau Lệnh của Trump—Cảnh báo các Gã khổng lồ Dược phẩm về Quảng cáo Giảm cân xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã gửi thư cảnh báo đến hàng chục công ty dược phẩm— bao gồm công ty chăm sóc sức khỏe từ xa phổ biến Hims & Hers và các gã khổng lồ dược phẩm Eli Lilly và Novo Nordisk— yêu cầu họ sửa chữa "các tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm" về một số sản phẩm giảm cân phổ biến của họ sau khi Tổng thống Donald Trump ký lệnh nhằm kiểm soát chặt chẽ quảng cáo dược phẩm. Những lá thư này được ban hành cách đây một tuần. (Ảnh của Sarah Silbiger/Getty Images) Getty Images Các Sự kiện Chính Các thư cảnh báo được gửi đến hơn 100 công ty, nhắm vào "việc bán bất hợp pháp các loại thuốc chưa được phê duyệt và bị gắn nhãn sai" cho người tiêu dùng qua internet. Hims & Hers đã nhận được thư liên quan đến các sản phẩm semaglutide phối hợp của họ, vốn là các loại thuốc quản lý tiểu đường và trọng số phổ biến, với FDA đặc biệt phản đối các tuyên bố ngụ ý rằng các sản phẩm "giống như sản phẩm được FDA phê duyệt trong khi thực tế không phải vậy," lưu ý rằng thuốc phối hợp không được FDA phê duyệt. Novo Nordisk đã bị cảnh báo về một chương trình đặc biệt của Oprah Winfrey về thuốc giảm cân trong đó FDA cáo buộc có nội dung sai lệch hoặc gây hiểu lầm về thuốc tiểu đường và giảm cân của Nordisk là Wegovy, Ozempic, và Victoza (một người phát ngôn FDA giấu tên đã thừa nhận với Reuters rằng các thư này nhắm vào các cuộc phỏng vấn truyền thông, không phải quảng cáo). FDA đã đưa ra cảnh báo tương tự liên quan đến tập Oprah cho Eli Lilly, công ty phát triển các loại thuốc quản lý trọng số Zepbound và Mounjaro cũng được giới thiệu trong chương trình đặc biệt. Hai video quảng cáo của Eli Lilly về Zepbound cũng bị FDA nhắm đến trong các thư cảnh báo, với cơ quan này cáo buộc rằng các video đã gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về tính an toàn và hiệu quả của Zepbound, "vốn là một loại thuốc có nhiều rủi ro nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng, bao gồm cảnh báo đóng khung về nguy cơ u tế bào C tuyến giáp." Forbes đã liên hệ với FDA, Hims & Hers, Novo Nordisk và Eli Lilly để bình luận. Cổ phiếu Của Các Công Ty Dược Phẩm Đang Hoạt Động Như Thế Nào? Cổ phần của Hims...
BitcoinEthereumNews2025/09/17
Chỉ số Altcoin Tiến Gần 75, Sự Thống Trị Của BTC Giảm Xuống 57%

Bài đăng Chỉ số Altcoin Tiến Gần 75, Sự Thống Trị Của BTC Giảm Xuống 57% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chỉ số Altcoin Season đạt 71, chỉ thiếu một chút để đạt ngưỡng "altseason" 75. Sự thống trị của Bitcoin giảm xuống 57,4%, mức thấp nhất kể từ tháng Hai. S&P 500 đang vượt trội hơn BTC, làm tăng khả năng có một đợt tăng giá đuổi kịp của Bitcoin. Chỉ số Altcoin Season đã tăng lên 71, tiến gần đến mức 75 thường xác nhận sự bắt đầu của một altseason hoàn chỉnh. Đối với các nhà giao dịch, điều đó báo hiệu vốn đang luân chuyển ra khỏi Bitcoin và vào altcoin, nơi các token như Solana (SOL) và XRP đã dẫn đầu đoàn. Altcoin Tăng Đà Khi Bitcoin Đình Trệ Chỉ số này đo lường có bao nhiêu altcoin đã vượt trội hơn Bitcoin trong 90 ngày qua. Khi nó vượt qua 75, hầu hết các nhà giao dịch tuyên bố "altseason." Hiện tại, các token như Solana (SOL) và XRP đã dẫn đầu, thúc đẩy đà tăng và kéo các đồng vốn hóa nhỏ hơn tăng theo. Trong khi đó, sự thống trị của Bitcoin, tỷ lệ của nó trong tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa, đã giảm xuống 57,4%, mức thấp nhất kể từ tháng Hai. Liên quan: Các Altcoin Hàng Đầu Đang Vượt Trội Hơn Bitcoin: Mùa Altcoin Đã Đến Chưa? Sự sụt giảm mạnh báo hiệu vốn đang luân chuyển ra khỏi Bitcoin và vào altcoin, một xu hướng mà theo lịch sử đi trước các đợt tăng giá của altcoin. Bitcoin Tụt Hậu So Với Cổ Phiếu và Vốn Luân Chuyển Bitcoin đang tụt hậu so với S&P 500. Cộng tác viên và nhà phân tích của CryptoQuant, Darkfost, đã nhấn mạnh rằng trong khi S&P 500 vừa đạt kỷ lục 6,600, BTC vẫn mắc kẹt dưới 116,000 USD sau khi điều chỉnh từ 108,000 USD. Lần cuối cùng xảy ra sự tách biệt như vậy, Bitcoin sau đó đã tăng vọt vượt qua 100,000 USD. Nếu lịch sử lặp lại, một phản ứng mạnh mẽ có thể sắp xảy ra, Darkfost cho biết. Động Lực Vĩ Mô Có Thể Khơi Dậy Lại BTC Mặc dù hiện tại có sự luân chuyển vào altcoin, Bitcoin có thể sẽ không yên lặng trong thời gian dài. Tom Lee của Fundstrat kỳ vọng một "động thái khổng lồ" ở cả Bitcoin và Ethereum trong Q4, được thúc đẩy bởi chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ. Trong "ba tháng tới," Lee kỳ vọng một đợt tăng vọt mạnh mẽ của BTC và ETH. Trong khi đó, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) spot đã thu hút dòng tiền vào cao nhất...
BitcoinEthereumNews2025/09/17
