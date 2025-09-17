Kevin Durant, Larry Fitzgerald Và Các Vận Động Viên Khác Tham Gia Vào Vòng Tài Trợ Series A Trị Giá 11 Triệu Đô La Của Rec
Bài đăng Kevin Durant, Larry Fitzgerald Và Các Vận Động Viên Khác Tham Gia Vòng tài trợ Series A Trị Giá 11 Triệu Đô La Của Rec xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ATLANTA, GA – NGÀY 16 THÁNG 12: Larry Fitzgerald #11 của Arizona Cardinals bắt bóng trước Brian Poole #34 của Atlanta Falcons tại Sân vận động Mercedes-Benz vào ngày 16 tháng 12 năm 2018 tại Atlanta, Georgia. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) Getty Images Rec, một công ty công nghệ phục vụ ngành công viên và giải trí, đã huy động được 11 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A với sự tham gia của nhiều vận động viên chuyên nghiệp hiện tại và trước đây. Công ty cung cấp phần mềm và ứng dụng giúp mọi người đăng ký các lớp thể thao và các chương trình khác, đặt sân tennis và phòng tập thể dục, đồng thời giúp các giám đốc giải trí dễ dàng xử lý các yêu cầu từ cư dân. Crosslink Capital, một Công ty đầu tư mạo hiểm tại Menlo Park, California, đã dẫn đầu vòng tài trợ Series A, trong khi các nhà đầu tư hiện tại như NFX, Precursor Ventures và Long Journey Ventures - những đơn vị đã tham gia vòng gọi vốn hạt giống trị giá 6,2 triệu đô la của công ty vào năm ngoái - đã cung cấp vốn tiếp theo. Marquee Ventures, một công ty con của Chicago Cubs, cũng đầu tư. Tiền đạo Houston Rockets Kevin Durant, hậu vệ tấn công Arizona Cardinals Kelvin Beachum, cựu thu wide receiver All-Pro Larry Fitzgerald và hậu vệ dự bị Hall of Fame Joe Montana cũng nằm trong số các vận động viên đã đầu tư vào vòng tài trợ Series A. Fitzgerald, người điều hành công ty đầu tư mạo hiểm riêng và đã thực hiện khoảng 150 khoản đầu tư giai đoạn đầu kể từ năm 2013, cho biết anh bị thu hút bởi Rec vì anh lớn lên với vô số giờ tại các trung tâm giải trí ở khu vực Minneapolis. Anh nói rằng anh hiểu những nỗ lực cần thiết để các giám đốc giải trí điều hành mọi thứ trôi chảy. "Bạn đến những nơi này, và họ thiếu nhân viên trầm trọng," Fitzgerald nói trong một cuộc phỏng vấn. "Bạn có hai hoặc ba người đang làm việc, cố gắng tổ chức tất cả các hoạt động và sự kiện đang diễn ra. Và bạn nghĩ, 'Trời, điều này có thể dễ dàng được giải quyết bằng một số giải pháp công nghệ.' Nó...
