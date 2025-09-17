Giá Bitcoin Đạt $117,000 Khi Các Cổ Phiếu Treasury Như MSTR, NAKA Sụp Đổ

Cơn say sau ảo tưởng mùa hè bitcoin giấy đã đến, nhanh chóng và đau đớn. Chúng ta thấy điều đó, không phải ở giá Bitcoin, vốn một lần nữa đang tăng một cách bình tĩnh và không có gì đáng chú ý — đẩy lên mức $117,000 vào tối thứ Ba — mà ở giá cổ phiếu của các công ty quỹ dự trữ Bitcoin. Tất cả đều đang bị tàn sát: Nhìn vào biểu đồ của $MSTR, Metaplanet, $NAKA, H100, Smarter Web Company và tất cả đều giống nhau — kiểu pump và dump như shitcoin lên tận trời xanh, sau đó là sự sụt giảm kéo dài trở về nơi chúng bắt đầu (hoặc thậm chí còn thấp hơn). Trong một thời gian, chúng ta — và phần còn lại của Phố Wall — nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể Kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường tài chính. Phát hành cổ phiếu ở mức cao hơn giá trị nội tại của chúng; mua Bitcoin; lặp lại. Đối với mối tình hè chóng vánh này, Phố Wall đã trả nhiều hơn một đô la cho một đô la giá trị Bitcoin, và mắt mọi người đều sáng lên với dấu hiệu đô la; đây là một giao dịch mà, nếu bạn có thể, bạn sẽ vui vẻ thực hiện cả ngày. Nhưng giờ đây khi điều đó đã kết thúc, sẽ có giá phải trả — và quỷ dữ đã ra ngoài đá đít và ghi tên. Ồ, và không hay ho gì khi đá một người đã ngã (và chắc chắn không phải khi người đó theo một nghĩa nào đó là sếp của bạn...) nhưng với việc $NAKA giảm tới 50% vào ngày khác sau khi thời gian hạn chế cổ phiếu S3 PIPE kết thúc — sau khi đã sụp đổ khoảng 87% từ đỉnh pump và dump hồi tháng Năm — sẽ là thiếu sót nếu chúng ta, những nhà trị liệu giá, không xem xét lại. Vì vậy, với lượng cổ phiếu lưu hành, có thể giao dịch tăng qua đêm khoảng 50 lần — và, người ta cho rằng, nhiều "người trong cuộc" PIPE tầng thứ hai muốn dump-dump-duuuuump — công thức khá đơn giản: nhiều nguồn cung thêm gặp không có nhu cầu bằng giá sụp đổ. Theo lời của nhà phân tích công ty quỹ dự trữ Bitcoin Adam Livingston: "Và bạn...