"Thúc đẩy sự chuyển đổi tài chính của châu Á với Bitcoin và tài sản thế giới thực" – Blockstream, Safeheron và EchoX tổ chức hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo tài chính độc quyền tại Tokyo

Bài đăng "Thúc đẩy sự chuyển đổi tài chính của châu Á với Bitcoin và Tài sản thế giới thực" – Blockstream, Safeheron và EchoX tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo tài chính độc quyền tại Tokyo đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/17 13:29
69,000 Nạn nhân, 200 USD mỗi Ảnh: Nhân viên Ấn Độ Liên quan đến Rò rỉ Dữ liệu Coinbase

Bài đăng 69,000 Nạn nhân, 200 USD mỗi Ảnh: Nhân viên Ấn Độ Liên quan đến Rò rỉ Dữ liệu Coinbase xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Hồ sơ tòa án mới được công bố và hồ sơ nhà nước tiết lộ chi tiết về vụ rò rỉ dữ liệu lớn tại Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Sự cố này, được truy nguyên đến một nhân viên của nhà thầu dịch vụ khách hàng TaskUs của Coinbase, đã làm lộ dữ liệu nhạy cảm của hơn 69,000 khách hàng và dẫn đến thiệt hại ước tính lên tới 400 triệu USD.
CoinPedia2025/09/17 13:14
Bitcoin đạt $750K vào năm 2030, ETH và SOL sẽ tồn tại

Bài đăng Bitcoin đạt 750K USD vào năm 2030, ETH và SOL sẽ tồn tại đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CEO Pantera: Bitcoin đạt 750K USD vào năm 2030, ETH và SOL sẽ tồn tại
BitcoinEthereumNews2025/09/17 13:01
IBIT của BlackRock mua 1,810 Bitcoin trị giá 209,2 triệu USD vào ngày 16/9

Bài đăng BlackRock's IBIT mua 1,810 Bitcoin trị giá $209.2M vào ngày 16/9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính BlackRock's Bitcoin ETF, IBIT, đã mua 1,810 Bitcoin vào ngày 16 tháng 9. Giá trị của giao dịch mua này lên đến $209.2 triệu. BlackRock's Bitcoin ETF IBIT đã mua 1,810 Bitcoin trị giá $209.2 triệu vào ngày 16/9. Kế hoạch mua này thể hiện sự đầu tư liên tục của tổ chức vào tài sản kỹ thuật số hàng đầu thông qua phương tiện quỹ giao dịch trao đổi.
BitcoinEthereumNews2025/09/17 12:44
Kevin Durant, Larry Fitzgerald Và Các Vận Động Viên Khác Tham Gia Vào Vòng Tài Trợ Series A Trị Giá 11 Triệu Đô La Của Rec

Bài đăng Kevin Durant, Larry Fitzgerald Và Các Vận Động Viên Khác Tham Gia Vòng tài trợ Series A Trị Giá 11 Triệu Đô La Của Rec xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Rec, một công ty công nghệ phục vụ ngành công viên và giải trí, đã huy động được 11 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A với sự tham gia của nhiều vận động viên chuyên nghiệp hiện tại và trước đây. Công ty cung cấp phần mềm và ứng dụng giúp mọi người đăng ký các lớp thể thao và các chương trình khác, đặt sân tennis và phòng tập thể dục, đồng thời giúp các giám đốc giải trí dễ dàng xử lý các yêu cầu từ cư dân. Crosslink Capital, một Công ty đầu tư mạo hiểm tại Menlo Park, California, đã dẫn đầu vòng tài trợ Series A, trong khi các nhà đầu tư hiện tại như NFX, Precursor Ventures và Long Journey Ventures - những đơn vị đã tham gia vòng gọi vốn hạt giống trị giá 6,2 triệu đô la của công ty vào năm ngoái - đã cung cấp vốn tiếp theo. Marquee Ventures, một công ty con của Chicago Cubs, cũng đầu tư. Tiền đạo Houston Rockets Kevin Durant, hậu vệ tấn công Arizona Cardinals Kelvin Beachum, cựu thu wide receiver All-Pro Larry Fitzgerald và hậu vệ dự bị Hall of Fame Joe Montana cũng nằm trong số các vận động viên đã đầu tư vào vòng tài trợ Series A. Fitzgerald, người điều hành công ty đầu tư mạo hiểm riêng và đã thực hiện khoảng 150 khoản đầu tư giai đoạn đầu kể từ năm 2013, cho biết anh bị thu hút bởi Rec vì anh lớn lên với vô số giờ tại các trung tâm giải trí ở khu vực Minneapolis. Anh nói rằng anh hiểu những nỗ lực cần thiết để các giám đốc giải trí điều hành mọi thứ trôi chảy. "Bạn đến những nơi này, và họ thiếu nhân viên trầm trọng," Fitzgerald nói trong một cuộc phỏng vấn. "Bạn có hai hoặc ba người đang làm việc, cố gắng tổ chức tất cả các hoạt động và sự kiện đang diễn ra. Và bạn nghĩ, 'Trời, điều này có thể dễ dàng được giải quyết bằng một số giải pháp công nghệ.'
BitcoinEthereumNews2025/09/17 12:27
Anthony Scaramucci Nói 'Mọi Thứ Sẽ Ổn' Giữa Biến động Cổ Phiếu NAKA: David Bailey Thừa Nhận 'Các Nhà Đầu Tư Đang Mất Tiền'

Anthony Scaramucci, người sáng lập và đối tác quản lý của SkyBridge Capital, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với David Bailey vào hôm thứ Ba, người có công ty kho bạc Bitcoin (CRYPTO: BTC) mới thành lập Kindly MD Inc. (NASDAQ:
Coinstats2025/09/17 11:21
Meta sẽ giới thiệu kính thông minh tích hợp màn hình mới nhất của mình

Bài đăng Meta tiết lộ kính thông minh tích hợp màn hình mới nhất đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Meta dự định ra mắt kính thông minh mới nhất với màn hình tích hợp tại hội nghị Connect vào thứ Tư. Động thái này sẽ thúc đẩy kế hoạch thực tế ảo tăng cường của Meta trong khi công ty đang bị giám sát về việc bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội. Tại sự kiện kéo dài hai ngày tại trụ sở Meta ở Menlo Park, California, Zuckerberg dự định giới thiệu kính đeo mắt có màn hình đầu tiên của công ty có khả năng thương mại hóa. Nhà phân tích kỳ vọng thiết bị sẽ ra mắt với giá khoảng 800 đô la Mỹ. Nội bộ, dự án này được biết đến với tên gọi "Hypernova," và sản phẩm dự kiến sẽ đến thị trường với tên "Celeste." Việc ra mắt sẽ mở rộng nỗ lực của Meta nhằm theo kịp phần cứng hỗ trợ bởi AI so với các đối thủ như OpenAI và Google của Alphabet, mặc dù các nhà phân tích cho rằng giá cả có thể ảnh hưởng đến nhu cầu. Kính dự kiến sẽ kém tiên tiến hơn nhiều so với "Orion," một nguyên mẫu được giới thiệu tại Connect năm ngoái, mà Zuckerberg mô tả là "cỗ máy thời gian đến tương lai." Orion dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2027. Kính thông minh AI của Meta làm dấy lên lo ngại về an toàn trẻ em Meta bán hai dòng kính đeo mắt hỗ trợ AI được sản xuất với Oakley và Ray-Ban. Những sản phẩm này cung cấp camera, điều khiển bằng giọng nói và khả năng phát trực tiếp lên Instagram và Facebook. Zuckerberg đã đầu tư hơn 60 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2020 vào bộ phận AR của công ty. Ông đã tuyên bố rằng kính thông minh sẽ là con đường chính để đưa "siêu trí tuệ" vào cuộc sống hàng ngày. Trong việc theo đuổi vị trí dẫn đầu về AI, ông cũng đã thúc đẩy một cuộc thi tài năng đắt đỏ bằng cách tuyển dụng các nhà nghiên cứu hàng đầu từ các công ty đối thủ. Reuters đưa tin rằng hướng dẫn trí tuệ nhân tạo của Meta cho phép chatbot trò chuyện với trẻ em về các chủ đề như chủng tộc. Meta tiếp tục phát triển công nghệ mới bất chấp thua lỗ Cùng với kính tích hợp màn hình, Meta dự kiến sẽ ra mắt vòng đeo tay thế hệ đầu tiên cho phép người đeo điều khiển kính bằng cử chỉ tay. Công ty cũng dự định giới thiệu phiên bản làm mới của Ray-Ban...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 11:12
Giá Bitcoin Đạt $117,000 Khi Các Cổ Phiếu Treasury Như MSTR, NAKA Sụp Đổ

Bài đăng Giá Bitcoin Đạt $117,000 Khi Cổ Phiếu Quỹ Dự Trữ Như MSTR, NAKA Sụp Đổ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cơn say sau ảo tưởng mùa hè bitcoin giấy đã đến, nhanh chóng và đau đớn. Chúng ta thấy điều đó, không phải ở giá Bitcoin, vốn một lần nữa đang tăng một cách bình tĩnh và không có gì đáng chú ý — đẩy lên mức $117,000 vào tối thứ Ba — mà ở giá cổ phiếu của các công ty quỹ dự trữ Bitcoin. Tất cả đều đang bị tàn sát: Nhìn vào biểu đồ của $MSTR, Metaplanet, $NAKA, H100, Smarter Web Company và tất cả đều giống nhau — kiểu pump
BitcoinEthereumNews2025/09/17 10:49
Google, Coinbase hợp tác ra mắt giao thức thanh toán AI

Chi tiết: https://coincu.com/news/google-ai-payment-protocol-launch/
Coinstats2025/09/17 10:09
Google ra mắt giao thức thanh toán AI tích hợp tiền mã hoá và Stablecoin

Giao thức AP2 của Google cách mạng hóa thanh toán AI, hợp tác với Coinbase, Ethereum Foundation, MetaMask và nhiều đối tác khác để kết hợp token, stablecoin và fiat vào một hệ thống đáng tin cậy. Google Nâng cao Thanh toán AI Với AP2, Hợp tác Với Coinbase và Các Công ty Crypto Google đã thông báo vào ngày 16/9 rằng họ đã ra mắt Giao thức Thanh toán Agent (AP2), một khuôn khổ tiêu chuẩn hóa để cho phép [...]
Coinstats2025/09/17 09:30
