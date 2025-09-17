Bessent nhận thấy thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có khả năng đạt được trước thời hạn tháng 11 về thuế quan đối ứng

Bài đăng Bessent thấy thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có khả năng đạt được trước thời hạn tháng 11 về thuế quan đối ứng đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bày tỏ sự tự tin hôm thứ Ba rằng một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đang đến gần. Với cái gọi là thuế quan đối ứng dự kiến có hiệu lực vào tháng 11, Bessent đã nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng ông kỳ vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán trước thời điểm đó. "Chúng tôi sẽ gặp lại nhau," ông nói trong một cuộc trao đổi rộng rãi trên "Squawk Box. "Mỗi cuộc đàm phán đó đã trở nên hiệu quả hơn và hiệu quả hơn. Tôi nghĩ người Trung Quốc hiện đã cảm nhận được rằng một thỏa thuận thương mại là có thể." Tuyên bố này được đưa ra khi các cuộc đàm phán trải qua một loạt những bước ngoặt và thay đổi kể từ khi Trump công bố các khoản thuế "ngày giải phóng" ban đầu đối với các đối tác thương mại toàn cầu của Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 4. Theo động thái ban đầu, Trung Quốc có thể phải đối mặt với thuế quan lên tới 145%, nhưng những khoản thuế này đã bị đình chỉ khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Thời gian tạm dừng ban đầu đối với thuế quan đối ứng sẽ hết hạn vào ngày 12 tháng 8, nhưng Trump đã gia hạn việc đình chỉ đến ngày 10 tháng 11. Bessent cho biết ông đã được các đối tác thương mại Hoa Kỳ thông báo rằng "hàng hóa Trung Quốc đang tràn ngập thị trường của họ, và họ không biết phải làm gì về điều đó. Họ hơi hoảng loạn vì những hàng hóa này đang được đưa vào." Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại gần 300 tỷ đô la với Trung Quốc trong năm 2024. Con số này đang trên đà giảm đáng kể vào năm 2025 và đã ở mức 128 tỷ đô la tính đến tháng 7. Bessent lưu ý rằng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer kỳ vọng thâm hụt "sẽ thu hẹp ít nhất 30% trong năm nay và có thể nhiều hơn vào năm 2026." "Vì vậy, ý tưởng ở đây là đạt được cân bằng, để có thương mại công bằng," ông nói. Nguồn: https://www.cnbc.com/2025/09/16/bessent-sees-trade-deal-likely-with-china-before-november-deadline-on-reciprocal-tariffs.html