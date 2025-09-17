Công ty phân tích chia sẻ các mức quan trọng cho giá Bitcoin (BTC)! Đâu có thể là đáy và đỉnh?
Bài đăng Công ty Phân tích Chia sẻ Các Mức Giá Quan trọng cho Bitcoin (BTC)! Đâu Có Thể Là Đáy và Đỉnh? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty phân tích tiền mã hoá Alphractal đã công bố một phân tích toàn diện đánh giá các chu kỳ thị trường của Bitcoin từ góc nhìn giá trị đa tầng. Công ty nhằm giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các chế độ thị trường bằng cách tích hợp hơn 12 mô hình định giá dữ liệu on-chain. Theo báo cáo, các mức giá kinh tế quan trọng của Bitcoin bao gồm Giá Thực hiện ở mức 53,300 USD, Giá trung bình thị trường thực tế ở mức 78,700 USD, và Giá Thực hiện Hoạt động ở mức 85,500 USD. Nhìn vào các nhóm nhà đầu tư, giá sàn chi phí cho các nhà đầu tư ngắn hạn được tính là 110,800 USD, trong khi giá sàn chi phí cho các nhà đầu tư dài hạn được tính là 36,500 USD. Theo công ty, Giá Alpha (Giá hợp lý) là 169,400 USD, mô hình CVDD là 41,900 USD, và Alpha CVDD, tín hiệu cho đỉnh chu kỳ, là 239,800 USD. Hơn nữa, điểm hỗ trợ dài hạn, được biết đến là Giá Thermo, là 4,300 USD. Trong số các chỉ báo khác, giá trung bình lịch sử nổi bật ở mức 16,800 USD, Giá Delta ở mức 36,500 USD, và Giá Đỉnh ở mức 586,800 USD, đã thiết lập các đỉnh trong quá khứ. Alphractal lưu ý rằng các nhà đầu tư nên đặc biệt chú ý đến các giao điểm giữa giá spot và giá sàn chi phí của nhà đầu tư (STH, LTH, giá nhà đầu tư hoạt động và chung). Theo công ty, những giao điểm như vậy thường báo hiệu sự đảo chiều xu hướng, trong khi giá tiếp cận các mức CVDD hoặc Thermo đã từng chỉ ra các vùng mua mạnh trong lịch sử.
BitcoinEthereumNews2025/09/17 14:58