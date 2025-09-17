2025-10-10 thứ sáu

Nhà phân tích kinh nghiệm dự đoán giá Bitcoin nếu Fed cắt giảm lãi suất vào ngày mai

Nhà phân tích kinh nghiệm dự đoán giá Bitcoin nếu Fed cắt giảm lãi suất vào ngày mai

Bài đăng Nhà phân tích Có Kinh Nghiệm Dự Đoán Giá Bitcoin Nếu Fed Cắt Giảm Lãi Suất Vào Ngày Mai xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích tiền mã hóa Alex Krüger đã chia sẻ kỳ vọng của mình về quyết định lãi suất của Fed vào ngày mai. "Tôi kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất mềm mỏng vào ngày mai, mặc dù thị trường lãi suất đã định giá một phần đáng kể của nó," Krüger nói. Nhà phân tích cho biết rằng ông sẽ viết các bài báo về FOMC và nền kinh tế, nhưng nhấn mạnh rằng không có thay đổi đáng kể nào trong quan điểm thị trường của ông: "Tôi vẫn lạc quan về cổ phiếu và Bitcoin. Thị trường thường quên mất Bitcoin có thể di chuyển nhanh như thế nào." Krüger tuyên bố rằng Bitcoin có khả năng đạt mức cao mới vào cuối năm. Mặc dù Lực mua của Saylor bị hạn chế và việc chốt lời của các nhà đầu tư trước đó, nhà phân tích tin rằng BTC có khả năng đạt mức cao kỷ lục mới. Giải thích điều này theo toán học, Krüger lập luận rằng Biến động tỷ lệ với căn bậc hai của thời gian. Theo đó, nếu biến động thực tế vẫn ở mức khoảng 40% cho đến cuối năm, điều này chuyển thành biến động 23% cho bốn tháng tới. Điều này có nghĩa là giá Bitcoin có thể tăng lên $136,000, một mức tăng khoảng 23%, theo nhà phân tích. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-analyst-predicts-bitcoin-price-if-the-fed-cuts-interest-rates-tomorrow/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 18:16
Bitcoin Giữ Mức $115,000 khi Vàng Thiết Lập Mức Cao Kỷ Lục Mới

Bitcoin Giữ Mức $115,000 khi Vàng Thiết Lập Mức Cao Kỷ Lục Mới

Bài đăng Bitcoin Duy Trì Ở Mức $115,000 khi Giá Vàng Thiết Lập Cao Nhất Mọi Thời Đại Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Bitcoin cố gắng thanh lý các vị thế long tại thời điểm mở cửa phiên giao dịch Wall Street với mức giá $115,000 là tâm điểm. Thị trường đang chuyển sang short trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư. Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trên $3,700 trước khi điều chỉnh. Bitcoin (BTC) dao động tại thời điểm mở cửa phiên giao dịch Wall Street hôm thứ Ba khi các nhà phân tích theo dõi khả năng thanh lý. Biểu đồ BTC/USD một phút. Nguồn: Cointelegraph/TradingView Đòn bẩy Bitcoin tăng vọt với các vị thế long gặp rủi ro Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView cho thấy BTC/USD trở nên bất ổn khi phiên giao dịch Mỹ bắt đầu. Giá dao động giữa $114,800 và $115,300 trong khi bị bao quanh bởi các khối thanh khoản trên sổ lệnh giao dịch, cả lên và xuống. "Có một cụm lớn các lệnh thanh lý long dưới mức giá hiện tại, cụ thể là quanh mức 114724.3. Đó là rất nhiều vị thế long bị mắc kẹt," nguồn giao dịch TheKingfisher nhận xét trong một phần bình luận mới nhất của họ trên X. Các mức thanh lý sổ lệnh BTC. Nguồn: TheKingfisher/X Biểu đồ kèm theo cho thấy các mức "đau đớn" liên quan đối với các nhà giao dịch trên và dưới giá spot. "Biểu đồ này không dự đoán tương lai, nhưng nó cho bạn biết nỗi đau ở đâu. Và nơi có nỗi đau, biến động giá thường theo sau," TheKingfisher nói thêm, lưu ý các mức đòn bẩy cao đang hoạt động trên thị trường. Ngày hôm trước, nhà giao dịch nổi tiếng Skew đã xác định biến động tương tự trong khung thời gian ngắn, đặt câu hỏi về điều mà anh ấy ngụ ý là hành vi giá mang tính thao túng. $BTCThe psyops continue https://t.co/yJAKAijXLt pic.twitter.com/JY5tBX49RV — Skew Δ (@52kskew) September 15, 2025 "Thị trường vẫn nặng về phía trên với nguồn cung liên tục và bán ra theo giá," anh tóm tắt trong bài phân tích thị trường mới nhất của mình. Skew cho biết các nhà giao dịch đang chuyển sang short trước sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng của tuần: quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025 xuống 25 điểm cơ bản. "Sự suy giảm vị thế khá lớn đã diễn ra trước FOMC, không ngạc nhiên mặc dù vị thế short đang bắt đầu tăng lên như một giao dịch đồng thuận trước FOMC," anh kết luận...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 17:34
LimeWire mua lại Fyre Festival – Kỷ nguyên mới cho thương hiệu khét tiếng

LimeWire mua lại Fyre Festival – Kỷ nguyên mới cho thương hiệu khét tiếng

LimeWire mua thương hiệu tai tiếng Fyre Festival với giá $230K, lên kế hoạch tái ra mắt tích hợp tiền mã hoá. Liệu công nghệ blockchain có thể hồi sinh lễ hội thất bại này?
Blockchainreporter
2025/09/17 17:30
Bitcoin, ETH, & Sắp Có Thêm

Bitcoin, ETH, & Sắp Có Thêm

Bài đăng Bitcoin, ETH, & Nhiều Hơn Nữa Sắp Ra Mắt đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. PayPal Thêm Tiền điện tử Vào P2P: Bitcoin, ETH, & Nhiều Hơn Nữa Sắp Ra Mắt Đăng ký Nhận Bản tin của Chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Keshav là cử nhân Vật lý đã làm việc như một nhà văn với Bitcoinist từ tháng 6 năm 2021. Anh ấy đam mê viết lách và qua nhiều năm, anh đã tích lũy kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Keshav có sự quan tâm tích cực đến thị trường tiền điện tử, với phân tích on-chain là lĩnh vực anh ấy đặc biệt thích nghiên cứu và viết về. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/paypal-crypto-to-p2p-bitcoin-ethereum-more-coming/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 17:07
Cắt giảm lãi suất của Fed thúc đẩy Bitcoin lên tầm cao mới

Cắt giảm lãi suất của Fed thúc đẩy Bitcoin lên tầm cao mới

Bài đăng Cắt giảm lãi suất của Fed khiến Bitcoin đạt đỉnh cao mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất hôm nay, một động thái đã được các thành viên thị trường dự đoán trước với mức giảm 25 điểm cơ bản. Thị trường tiền mã hoá đang sôi động, với các nhà đầu tư háo hức chờ đợi thông báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào lúc 21:00 Giờ Chuẩn Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc họp báo của ông vào lúc 21:30. Đọc tiếp: Cắt giảm lãi suất của Fed khiến Bitcoin đạt đỉnh cao mới Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/feds-rate-cut-tempts-bitcoin-to-new-heights
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 16:34
Kho bạc Bitcoin của doanh nghiệp sẽ thúc đẩy đổi mới lợi nhuận BTC

Kho bạc Bitcoin của doanh nghiệp sẽ thúc đẩy đổi mới lợi nhuận BTC

Bài đăng Kho bạc Bitcoin doanh nghiệp sẽ thúc đẩy đổi mới lợi nhuận BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiết lộ: Quan điểm và ý kiến được trình bày ở đây chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của ban biên tập crypto.news. Wall Street đã bị bất ngờ khi Strategy lần đầu tiên thêm Bitcoin (BTC) vào bảng cân đối kế toán của mình. Đây là một công ty phần mềm, hay ETF Bitcoin doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới? Các nhà đầu tư phải ứng biến, và cổ phiếu của công ty nhanh chóng ngừng giao dịch dựa trên nền tảng phần mềm và bắt đầu hoạt động như một đại diện thuần túy của Bitcoin. Tóm tắt Với lãi suất trên 4%, Bitcoin không hoạt động hiện được xem là không hiệu quả, thúc đẩy các kho bạc doanh nghiệp yêu cầu các giải pháp tạo lợi nhuận tuân thủ. Các lựa chọn hiện tại — các bên cho vay sụp đổ, wrapped BTC, và DeFi nước ngoài — không đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức về lưu ký, khả năng kiểm toán, hoặc rủi ro. Các tổ chức muốn lợi nhuận được bảo đảm trực tiếp trên Bitcoin, với chứng nhận minh bạch và lợi nhuận gắn liền với hoạt động kinh tế thực, không phải trò gian lận token. Nếu Bitcoin cung cấp những nền tảng này nhanh chóng, nó có thể neo tầng tài chính tiếp theo; nếu không, vốn sẽ di chuyển sang Ethereum, Solana, hoặc thị trường truyền thống cung cấp lợi nhuận an toàn hơn. Cuộc tranh luận đó đã kết thúc ngày nay. Các nhà quản lý tài sản như BlackRock và Fidelity hiện đang tiếp thị ETF Bitcoin cho thị trường đại chúng, và các kho bạc doanh nghiệp tập thể nắm giữ hàng tỷ đô la BTC. Nhưng việc nắm giữ Bitcoin không còn đủ nữa. Trong một thế giới với lãi suất vẫn trên 4%, BTC không hoạt động đi kèm với chi phí cơ hội cao. Các kho bạc được ủy thác để tối ưu hóa thanh khoản và tạo ra lợi nhuận từ dự trữ, không để tài sản nằm im. Những gì được chấp nhận trong làn sóng đầu tiên của việc áp dụng doanh nghiệp giờ đây trông giống như một sự thiếu hiệu quả rõ ràng. Các giải pháp gốc Bitcoin hiện tại không đủ Cho đến nay, không có đủ lựa chọn để đưa Bitcoin vào hoạt động, và không có lựa chọn nào vượt qua các bài kiểm tra cơ bản mà các kho bạc áp dụng. Các bên cho vay lưu ký như Celsius đã đưa ra lợi nhuận hai chữ số trước mặt các nhà đầu tư bán lẻ, chỉ để sụp đổ và xóa sổ tiền gửi. Các sản phẩm Wrapped Bitcoin như wBTC đẩy tài sản ra khỏi lớp cơ sở Bitcoin và...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 16:32
Dòng tiền Bitcoin tăng mạnh khi Lyno AI cho thấy tiềm năng tăng 100x

Dòng tiền Bitcoin tăng mạnh khi Lyno AI cho thấy tiềm năng tăng 100x

Bài đăng Bitcoin Flows Surge khi Lyno AI cho thấy tiềm năng tăng 100 lần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2025, khi Fed dự kiến cắt giảm lãi suất, các ETF Bitcoin spot đã nhận được dòng tiền vào lên tới 552,78 triệu, với khối lượng giao dịch khổng lồ. Sự bùng nổ này cho thấy sự chú ý mới của các Người dùng tổ chức đối với tiền mã hóa. Trong khi đó, đợt bán trước của Lyno AI đang có đà tăng trưởng, đây là dấu hiệu cho thấy khả năng đáng kể để các nhà đầu tư nhận được lợi nhuận theo cấp số nhân. Dòng tiền vào ETF Bitcoin báo hiệu niềm tin thị trường đang tăng Việc bổ sung mới nhất 552,78 triệu vào các ETF Bitcoin spot nhấn mạnh niềm tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức vào tài sản tiền mã hóa. Khi khối lượng giao dịch đạt 111,000 đô la, và thị trường phản ứng với khả năng nới lỏng chính sách của Fed, Bitcoin vẫn đang nhận được làn sóng thanh khoản. Bối cảnh này tạo nền tảng hoàn hảo để các dự án tiền mã hóa mới có thể phát triển mạnh mẽ. Lyno AI nổi lên như đợt bán trước hàng đầu với tiềm năng tăng 100 lần Cơ hội bán trước đầy hứa hẹn nhất trong môi trường năng động này là Lyno AI. Dự án đã có thể huy động được tổng số 24911, bán 498222 token trong giai đoạn Thương gia tiên phong với giá 0,050 mỗi token. Bước thứ hai sẽ tăng lên 0,055 đô la mỗi token, và bước thứ tư sẽ tăng lên 0,100 đô la mỗi token. Lyno AI cung cấp tái cân bằng cross-chain thế hệ tiếp theo được hỗ trợ bởi AI cho phép các nhà đầu tư bán lẻ cạnh tranh vượt trội so với các nhà giao dịch tổ chức bằng cách tự động hóa các giao dịch đa chuỗi, phần thưởng khai thác thanh khoản và chiến lược đóng nhanh. Trí thông minh thị trường của Lyno AI và các thuật toán AI tự động của nó có thể xử lý rủi ro và theo đuổi các cơ hội lợi nhuận mà dòng thanh khoản của Bitcoin đơn thuần không thể đạt được. Đây sẽ là lợi suất Staking phân tầng thu hút người dùng từ khắp nơi trên thế giới - bao gồm cả các chủ doanh nghiệp nhỏ ở Trung Đông. Một số nhà đầu tư giỏi nhất đã dự đoán chính xác rằng XRP sẽ tăng lên 3 đô la vào năm 2025 hiện đang nhìn vào Lyno để tăng trưởng 1000 lần, biến $LYNO thành một sản phẩm đôi bên cùng có lợi độc đáo cho nhà đầu tư bán lẻ. Độc quyền...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 15:30
Công ty phân tích chia sẻ các mức quan trọng cho giá Bitcoin (BTC)! Đâu có thể là đáy và đỉnh?

Công ty phân tích chia sẻ các mức quan trọng cho giá Bitcoin (BTC)! Đâu có thể là đáy và đỉnh?

Bài đăng Công ty Phân tích Chia sẻ Các Mức Giá Quan trọng cho Bitcoin (BTC)! Đâu Có Thể Là Đáy và Đỉnh? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty phân tích tiền mã hoá Alphractal đã công bố một phân tích toàn diện đánh giá các chu kỳ thị trường của Bitcoin từ góc nhìn giá trị đa tầng. Công ty nhằm giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các chế độ thị trường bằng cách tích hợp hơn 12 mô hình định giá dữ liệu on-chain. Theo báo cáo, các mức giá kinh tế quan trọng của Bitcoin bao gồm Giá Thực hiện ở mức 53,300 USD, Giá trung bình thị trường thực tế ở mức 78,700 USD, và Giá Thực hiện Hoạt động ở mức 85,500 USD. Nhìn vào các nhóm nhà đầu tư, giá sàn chi phí cho các nhà đầu tư ngắn hạn được tính là 110,800 USD, trong khi giá sàn chi phí cho các nhà đầu tư dài hạn được tính là 36,500 USD. Theo công ty, Giá Alpha (Giá hợp lý) là 169,400 USD, mô hình CVDD là 41,900 USD, và Alpha CVDD, tín hiệu cho đỉnh chu kỳ, là 239,800 USD. Hơn nữa, điểm hỗ trợ dài hạn, được biết đến là Giá Thermo, là 4,300 USD. Trong số các chỉ báo khác, giá trung bình lịch sử nổi bật ở mức 16,800 USD, Giá Delta ở mức 36,500 USD, và Giá Đỉnh ở mức 586,800 USD, đã thiết lập các đỉnh trong quá khứ. Alphractal lưu ý rằng các nhà đầu tư nên đặc biệt chú ý đến các giao điểm giữa giá spot và giá sàn chi phí của nhà đầu tư (STH, LTH, giá nhà đầu tư hoạt động và chung). Theo công ty, những giao điểm như vậy thường báo hiệu sự đảo chiều xu hướng, trong khi giá tiếp cận các mức CVDD hoặc Thermo đã từng chỉ ra các vùng mua mạnh trong lịch sử. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-company-shares-key-levels-for-bitcoin-btc-price-what-could-be-the-bottom-and-top/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 14:58
Bessent nhận thấy thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có khả năng đạt được trước thời hạn tháng 11 về thuế quan đối ứng

Bessent nhận thấy thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có khả năng đạt được trước thời hạn tháng 11 về thuế quan đối ứng

Bài đăng Bessent thấy thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có khả năng đạt được trước thời hạn tháng 11 về thuế quan đối ứng đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bày tỏ sự tự tin hôm thứ Ba rằng một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đang đến gần. Với cái gọi là thuế quan đối ứng dự kiến có hiệu lực vào tháng 11, Bessent đã nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng ông kỳ vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán trước thời điểm đó. "Chúng tôi sẽ gặp lại nhau," ông nói trong một cuộc trao đổi rộng rãi trên "Squawk Box. "Mỗi cuộc đàm phán đó đã trở nên hiệu quả hơn và hiệu quả hơn. Tôi nghĩ người Trung Quốc hiện đã cảm nhận được rằng một thỏa thuận thương mại là có thể." Tuyên bố này được đưa ra khi các cuộc đàm phán trải qua một loạt những bước ngoặt và thay đổi kể từ khi Trump công bố các khoản thuế "ngày giải phóng" ban đầu đối với các đối tác thương mại toàn cầu của Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 4. Theo động thái ban đầu, Trung Quốc có thể phải đối mặt với thuế quan lên tới 145%, nhưng những khoản thuế này đã bị đình chỉ khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Thời gian tạm dừng ban đầu đối với thuế quan đối ứng sẽ hết hạn vào ngày 12 tháng 8, nhưng Trump đã gia hạn việc đình chỉ đến ngày 10 tháng 11. Bessent cho biết ông đã được các đối tác thương mại Hoa Kỳ thông báo rằng "hàng hóa Trung Quốc đang tràn ngập thị trường của họ, và họ không biết phải làm gì về điều đó. Họ hơi hoảng loạn vì những hàng hóa này đang được đưa vào." Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại gần 300 tỷ đô la với Trung Quốc trong năm 2024. Con số này đang trên đà giảm đáng kể vào năm 2025 và đã ở mức 128 tỷ đô la tính đến tháng 7. Bessent lưu ý rằng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer kỳ vọng thâm hụt "sẽ thu hẹp ít nhất 30% trong năm nay và có thể nhiều hơn vào năm 2026." "Vì vậy, ý tưởng ở đây là đạt được cân bằng, để có thương mại công bằng," ông nói. Nguồn: https://www.cnbc.com/2025/09/16/bessent-sees-trade-deal-likely-with-china-before-november-deadline-on-reciprocal-tariffs.html
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 14:15
Ngân Hàng Awwal Mở Ra Con Đường Tiên Phong Trong Blockchain Ả Rập Saudi

Ngân Hàng Awwal Mở Ra Con Đường Tiên Phong Trong Blockchain Ả Rập Saudi

Bài đăng Awwal Bank Mở Ra Con Đường Tiên Phong Trong Blockchain Ả Rập Xê-út xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hợp Tác Với Chainlink: Awwal Bank Mở Ra Con Đường Tiên Phong Trong Blockchain Ả Rập Xê-út Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Hợp Tác Với Chainlink: Awwal Bank Mở Ra Con Đường Tiên Phong Trong Blockchain Ả Rập Xê-út Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/awwal-bank-chainlink-partnership/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 14:14
