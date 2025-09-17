2025-10-10 thứ sáu

Robert Kiyosaki gọi ETF là 'dành cho kẻ thua cuộc,' ủng hộ cải tổ 401(k) của Trump

Robert Kiyosaki gọi ETF là 'dành cho kẻ thua cuộc,' ủng hộ cải tổ 401(k) của Trump

Tác giả của Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, một lần nữa nhắm vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Ông chỉ trích chúng là "dành cho kẻ thua cuộc" ngay cả khi Bitcoin ETF tiếp tục thu hút dòng tiền đầu tư khổng lồ. Kiyosaki thậm chí còn nhấn mạnh niềm tin rằng các nhà đầu tư thực sự nên sở hữu trực tiếp tài sản như Bitcoin, vàng hoặc bất động sản. Nhận xét của tác giả đi kèm với những lời khen ngợi lớn cho sắc lệnh hành pháp tháng 8 của Donald Trump. Động thái này đã mở cửa cho các kế hoạch hưu trí 401(k) của Mỹ bao gồm các khoản đầu tư thay thế. Nó bao gồm tiền điện tử, vốn cổ phần tư nhân, bất động sản và kim loại quý. Kiyosaki ủng hộ Trump, chỉ trích ETF Trong một bài đăng trên X, Kiyosaki tuyên bố rằng "XO mới của Trump đối xử với các nhà đầu tư như người lớn" và bổ sung rằng động thái này làm cho tài sản ưa thích của ông là vàng, bạc và Bitcoin "có giá trị hơn." Nhưng ông dự đoán rằng chỉ những nhà đầu tư "thông minh hơn" và kỷ luật hơn mới nên tận dụng sự thay đổi chính sách này. "Nếu bạn không sẵn sàng nghiên cứu và làm bài tập về nhà, hãy gắn bó với các quỹ tương hỗ và ETF thông thường," ông viết. Tuy nhiên, tác giả Rich Dad Poor Dad đã cảm ơn cộng tác viên lâu năm Andy Schectman vì đã báo hiệu sự thay đổi chính sách. Sắc lệnh hành pháp của Trump phải đối mặt với những trở ngại pháp lý khi các nhà tuyển dụng vẫn lo ngại về các vụ kiện liên quan đến đầu tư kế hoạch hưu trí. Trong khi đó, các chuyên gia pháp lý đã cảnh báo rằng chính phủ không thể bảo vệ hoàn toàn các công ty khỏi kiện tụng. Điều này để lại câu hỏi về việc vốn cổ phần tư nhân, tiền điện tử và các tài sản rủi ro cao khác sẽ nhanh chóng đi vào danh mục đầu tư hưu trí chính thống như thế nào. Kiyosaki đã có lập trường cứng rắn về cải cách của Trump như một sự xác nhận cho triết lý đầu tư của ông. Ngành công nghiệp đã biết rằng ông từ lâu đã ưa thích các tài sản cứng như vàng và bạc.
BitcoinEthereumNews 2025/09/17 22:35
Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Google lên kế hoạch phát triển AI Agent với thanh toán tiền mã hóa, dòng tiền vào Bitcoin ETF đạt kỷ lục trước cuộc họp FOMC, và nhiều hơn nữa...

Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Google lên kế hoạch phát triển AI Agent với thanh toán tiền mã hóa, dòng tiền vào Bitcoin ETF đạt kỷ lục trước cuộc họp FOMC, và nhiều hơn nữa...

Cập nhật Bitcoin Hyper trực tiếp hôm nay: Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Google lên kế hoạch phát triển AI Agent với thanh toán bằng Crypto, dòng tiền vào Bitcoin ETF đạt kỷ lục trước cuộc họp FOMC, và nhiều tin khác... Leah là một nhà báo người Anh với bằng cử nhân Báo chí, Truyền thông và Truyền thông với gần một thập kỷ kinh nghiệm viết nội dung. Trong bốn năm qua, cô tập trung chủ yếu vào công nghệ Web3, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình thực sự của cô đối với phi tập trung hóa và những tiến bộ công nghệ mới nhất. Cô đã đóng góp cho các ấn phẩm hàng đầu về tiền mã hóa và NFT - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport và NFT Lately - điều này đã đưa cô lên vai trò cấp cao trong lĩnh vực báo chí tiền mã hóa. Dù là viết tin tức nóng hổi hay đánh giá chuyên sâu, cô luôn cố gắng thu hút độc giả với những thông tin và hiểu biết mới nhất. Các bài viết của cô thường bao gồm các loại tiền mã hóa hot nhất, các sàn giao dịch và các quy định đang phát triển. Như một phần trong kế hoạch thu hút người mới vào Web3, cô giải thích ngay cả những chủ đề phức tạp nhất theo cách dễ hiểu và hấp dẫn. Nhấn mạnh thêm về nền tảng báo chí năng động của mình, cô đã viết cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kiểm thử phần mềm (TEST Magazine), du lịch (Travel Off Path) và âm nhạc (Mixmag). Khi không đắm mình trong thế giới tiền mã hóa, có lẽ cô đang đi du lịch các đảo (với Galapagos và Hải Nam là điểm đến yêu thích). Hoặc có thể đang vẽ tranh bằng bút chì phấn trong khi nghe nhạc của Pixies, ban nhạc yêu thích mọi thời đại của cô.
BitcoinEthereumNews 2025/09/17 21:51
BDAG Mạng Testnet Mới Sắp Ra Mắt! Đà Tăng Của Mantle Giảm Dần & AVAX Gặp Khó Khăn

BDAG Mạng Testnet Mới Sắp Ra Mắt! Đà Tăng Của Mantle Giảm Dần & AVAX Gặp Khó Khăn

Tin Crypto 17 Tháng 9 2025 | 16:00 Khám phá lý do tại sao presale 407 triệu đô của BlockDAG & mạng thử nghiệm awakening sắp ra mắt khiến nó trở thành một trong những crypto thịnh hành hàng đầu, vượt trội hơn đà tăng của Mantle & xu hướng giá của Avalanche. Một số dự án tiếp tục trượt dốc khi phải chứng minh sức mạnh mạng lưới thực sự. Đà tăng giá của Mantle (MNT) được nhiều người nhắc đến cho thấy động lượng, nhưng dự án vẫn thiếu tín hiệu rõ ràng về việc áp dụng bền vững. Xu hướng giá của Avalanche (AVAX) gần đây đã tốt hơn, tuy nhiên vẫn còn những câu hỏi về việc nó có thể duy trì trên các mức kháng cự chính trong bao lâu. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao phải chờ đợi để theo dõi sự ổn định khi bạn có thể trở thành một phần của thứ đã đang vận hành mạnh mẽ? BlockDAG (BDAG) không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Mạng Testnet Awakening được mong đợi của nó sắp ra mắt. Đây không phải là về việc chờ đợi ngày niêm yết. Mà là về việc được kết nối vào một hệ thống trực tiếp trước đám đông. Đó là lý do tại sao BlockDAG không chỉ là một dự án khác mà là một trong những dự án thuyết phục và cung cấp thông tin hàng đầu cho bất kỳ ai không muốn bỏ lỡ cơ hội tham gia sớm. BlockDAG Chứng Minh Tiện Ích Thực Tế với Mining & Mạng Testnet Awakening Hầu hết các dự án chỉ nói về phần thưởng khai thác sau khi ra mắt. BlockDAG đang chuẩn bị thực hiện điều đó ngay từ giai đoạn testnet. Thông qua Giao thức Stratum, các thiết bị khai thác phần cứng X-Series có thể được đồng bộ hóa với Mạng Testnet Awakening và tích cực hashing. Điều đó có nghĩa là những người tham gia sớm sẽ được thử nghiệm mạng lưới, kiếm BDAG và chứng minh nó hoạt động trước khi mainnet thậm chí còn xuất hiện. Thiết lập này là hiếm và làm cho BlockDAG trở thành một trong số ít các đồng tiền crypto đáng theo dõi, nơi các thợ đào có thể thấy kết quả theo thời gian thực thay vì chờ đợi những lời hứa. Tác động rất đơn giản: những người có máy đào sẽ được kết nối vào một hệ sinh thái trực tiếp. Thay vì chạy theo biểu đồ và chờ đợi các sàn giao dịch mở cửa, những người tham gia này sẽ có thể xây dựng tài sản của họ.
BitcoinEthereumNews 2025/09/17 21:29
Nhà đầu tư bán lẻ Hoa Kỳ mua gần gấp đôi BTC so với ETH: Chainalysis

Nhà đầu tư bán lẻ Hoa Kỳ mua gần gấp đôi BTC so với ETH: Chainalysis

Các nhà giao dịch tiền mã hóa Hoa Kỳ trên các sàn giao dịch tập trung áp đảo ưa thích BTC, trong khi các quỹ tổ chức đổ tiền vào kho bạc được token hóa và ETF tiền mã hóa. Trong năm qua, Bitcoin (BTC) đã chứng minh là tiền mã hóa ưa thích của người dân ở Bắc Mỹ, các nhà phân tích của Chainalysis cho biết. Trong khi đó, các tổ chức đang đổ tiền vào các quỹ thị trường tiền tệ được token hóa, nắm giữ Kho bạc Hoa Kỳ, và các quỹ giao dịch trao đổi tiền mã hóa (ETF). Trong một đoạn trích từ báo cáo Địa lý Tiền mã hóa 2025 được chia sẻ với The Defiant, công ty điều tra blockchain có trụ sở tại New York tiết lộ rằng từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 7 năm nay, người dùng hàng ngày tại Hoa Kỳ đã mua 2,7 nghìn tỷ đô la giá trị Bitcoin bằng đô la Mỹ tr
BitcoinEthereumNews2025/09/17 21:07
Hệ sinh thái Blockchain Mở rộng Thêm — Ứng dụng Khai thác đám mây XRP Ra mắt Toàn cầu

Hệ sinh thái Blockchain Mở rộng Thêm — Ứng dụng Khai thác đám mây XRP Ra mắt Toàn cầu

SitonMining ra mắt ứng dụng Khai thác đám mây XRP toàn cầu, cho phép người dùng khai thác XRP với chi phí phần cứng bằng không, theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực và thanh toán hàng ngày.
Blockchainreporter2025/09/17 20:00
Cổ phiếu GD Culture giảm gần 28% sau động thái chuyển Bitcoin vào Quỹ cộng đồng

Cổ phiếu GD Culture giảm gần 28% sau động thái chuyển Bitcoin vào Quỹ cộng đồng

Bài đăng GD Culture Share Giảm Gần 28% Sau Động Thái Dự Trữ Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phiếu GD Culture giảm 28% sau khi công bố kế hoạch mua Bitcoin trị giá 875 triệu USD thông qua việc phát hành 39,2 triệu cổ phiếu mới. Việc mua từ Pallas Capital bổ sung 7,500 BTC, đưa GDC trở thành nhà nắm giữ Bitcoin công khai lớn thứ 14. Công ty livestreaming được giao dịch trên Nasdaq GD Culture Group đã có ngày giao dịch tồi tệ nhất trong hơn một năm, giảm 28% sau khi công bố kế hoạch mua Bitcoin trị giá 875 triệu USD. Cổ phiếu sụp đổ sau khi các nhà đầu tư biết rằng công ty sẽ bán gần 39,2 triệu cổ phiếu mới để hoàn tất giao dịch mua tiền mã hóa. Công ty livestreaming, sử dụng trí tuệ nhân tạo, đã ký kết thỏa thuận với Pallas Capital Holding để mua tất cả tài sản, bao gồm 7,500 token Bitcoin được định giá khoảng 875,4 triệu USD. Kế hoạch mua này đưa GD Culture trở thành nhà nắm giữ Bitcoin doanh nghiệp được giao dịch công khai lớn thứ 14 trên thị trường. Lo ngại của Thị trường về Chiến lược Pha loãng Cổ phiếu Vào thứ Ba, cổ phiếu GD Culture giảm xuống còn 6,99 USD, mức giảm cao nhất của công ty kể từ đầu năm 2024 và giảm giá trị thị trường xuống còn 117,4 triệu USD. Giao dịch sau giờ đóng cửa cho thấy cổ phiếu đã phục hồi một phần, tăng 3,7% khi một số nhà đầu tư cho rằng sự sụt giảm mạnh có thể là tình trạng quá bán. Việc phát hành cổ phiếu lớn làm pha loãng quyền sở hữu của các cổ đông hiện tại, gây ra tình trạng hoảng loạn hàng loạt trong giới đầu tư về tính khả thi của các chính sách dự trữ Bitcoin của doanh nghiệp. VanEck đã cảnh báo rằng các công ty tài trợ cho việc mua tiền mã hóa bằng cách pha loãng vốn chủ sở hữu có nguy cơ mất giá trị cổ đông trong trường hợp giá cổ phiếu giảm mạnh. CEO Xiaojian Wang biện minh cho kế hoạch mua, nói rằng nó sẽ trực tiếp tạo điều kiện cho việc xây dựng một kho dự trữ tài sản tiền mã hóa mạnh mẽ và đa dạng cùng cơ hội tận dụng sự áp dụng Bitcoin của các tổ chức. Công ty cung cấp các ứng dụng thương mại điện tử dựa trên nhân vật ảo được tạo ra bởi AI trên các dịch vụ livestreaming dựa trên TikTok. Kế hoạch mua này là một phần của xu hướng doanh nghiệp lớn hơn trong việc áp dụng Bitcoin, khi các công ty niêm yết công khai nắm giữ...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:59
Metaplanet thành lập công ty con Metaplanet Income Corp. tại Mỹ để mở rộng hoạt động kinh doanh thu nhập Bitcoin

Metaplanet thành lập công ty con Metaplanet Income Corp. tại Mỹ để mở rộng hoạt động kinh doanh thu nhập Bitcoin

Bài đăng Metaplanet thành lập công ty con Metaplanet Income Corp. tại Mỹ để mở rộng kinh doanh thu nhập Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Metaplanet, một công ty Nhật Bản, đã thành lập Metaplanet Income Corp. như một công ty con tại Mỹ. Tổ chức mới này nhằm mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh thu nhập Bitcoin của Metaplanet. Metaplanet đã thành lập công ty con tại Mỹ có tên Metaplanet Income Corp. hôm nay để mở rộng hoạt động kinh doanh thu nhập Bitcoin. Công ty Nhật Bản này đã công bố việc thành lập tổ chức mới tại Mỹ như một phần trong chiến lược phát triển hoạt động tập trung vào tạo thu nhập liên quan đến Bitcoin. Công ty con sẽ hoạt động từ Hoa Kỳ khi Metaplanet tìm cách mở rộng các hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số. Động thái này thể hiện sự mở rộng liên tục của Metaplanet vào các dịch vụ tập trung vào Bitcoin thông qua cơ cấu doanh nghiệp mới đặt tại Mỹ. Nguồn: https://cryptobriefing.com/metaplanet-us-subsidiary-bitcoin-income-expansion/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:53
Bitcoin Proxy Metaplanet Thông Báo Công Ty Con Mới Tại Mỹ, Nhật Bản Khi Cổ Phiếu Sụt Giảm

Bitcoin Proxy Metaplanet Thông Báo Công Ty Con Mới Tại Mỹ, Nhật Bản Khi Cổ Phiếu Sụt Giảm

Bài đăng Bitcoin Proxy Metaplanet Announces New US, Japan Subsidiaries As Stock Slumps xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet, còn được gọi là MicroStrategy của châu Á, thông báo về các Công ty con mới tại Hoa Kỳ và Nhật Bản để mở rộng hoạt động kinh doanh tạo thu nhập từ Bitcoin, trong khi cổ phiếu của họ đang sụt giảm. Đó là Metaplanet Income Corp., Bitcoin Japan Inc., và Bitcoin Japan Co. Ltd. Điều này diễn ra sau "giai đoạn im lặng" gần đây khi công ty nhận được 1,4 tỷ USD huy động để hoàn tất đợt chào bán quốc tế. Bitcoin Treasury Company Metaplanet Discloses Major Plans Metaplanet, công ty kho bạc Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất châu Á, đã đưa ra một số thông báo vào ngày 17 tháng 9 khi hội đồng quản trị phê duyệt các kế hoạch quan trọng. Một trong những phát triển chính bao gồm việc thành lập Công ty con mới tại Hoa Kỳ, Metaplanet Income Corp, để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tạo thu nhập từ Bitcoin. Đây sẽ là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Metaplanet Holdings Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ. Bình luận về giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty và việc đóng 1,4 tỷ USD huy động để mua thêm Bitcoin, CEO Simon Gerovich cho biết: Metaplanet Income Corp. tại Hoa Kỳ để tiếp tục mở rộng Hoạt động Kinh doanh Tạo thu nhập từ Bitcoin của chúng tôi. Hoạt động kinh doanh này đã trở thành động lực tăng trưởng của chúng tôi, tạo ra doanh thu và thu nhập ròng ổn định. Chúng tôi có dòng tiền dương, tạo ra dòng tiền nội bộ đáng kể để hỗ trợ các sáng kiến trong tương lai. Công ty kho bạc Bitcoin cũng thông báo về việc mua lại chiến lược tên miền "Bitcoin.jp" để củng cố vị thế của mình tại Nhật Bản. Ngoài ra, công ty đã thông báo điều chỉnh giá thực hiện tối thiểu cho quyền mua cổ phiếu từ loạt thứ 20 đến 22. Họ cũng đã phát hành Q&A liên quan đến các đợt chào bán ở nước ngoài và quyền cổ phiếu. Metaplanet's Strategic Domain Acquisition Metaplanet đã mở rộng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 20,136 BTC với giá trị hơn 2,3 tỷ USD sau lần mua gần đây nhất là 1,009 BTC trị giá 112 triệu USD. Stock Remains Under Pressure Giá cổ phiếu Metaplanet giảm 1.16% xuống 594 JPY bất chấp các thông báo. Mức thấp và cao trong 24h lần lượt là 571 và 614 JPY. Theo Yahoo Finance, giá cổ phiếu đã giảm 31% trong một tháng, giảm...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:37
Bitcoin ETF ghi nhận ngày thứ 7 liên tiếp dòng tiền vào với 292 triệu USD

Bitcoin ETF ghi nhận ngày thứ 7 liên tiếp dòng tiền vào với 292 triệu USD

Bài đăng Bitcoin ETFs Ghi Nhận Ngày Thứ 7 Liên Tiếp Chuyển Vào Với 292 Triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETF đã mở rộng chuỗi chuyển vào của họ lên bảy ngày liên tiếp với 292 triệu USD, trong khi ether ETF đã chấm dứt đà tăng năm ngày với 62 triệu USD chuyển ra. Dòng Tiền Tổ Chức Ưu Tiên Bitcoin khi Ether ETF Kết Thúc Chuỗi Thắng Năm Ngày Momentum vẫn duy trì mạnh mẽ đằng sau các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin (ETF) vào thứ Ba, ngày 16/9, khi các quỹ này đạt được ngày thứ bảy liên tiếp [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-log-7th-straight-day-of-inflows-with-292-million/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 19:34
Metaplanet Mở Rộng Kinh Doanh Bitcoin Với Các Công Ty Con Mới Tại Mỹ Và Nhật Bản

Metaplanet Mở Rộng Kinh Doanh Bitcoin Với Các Công Ty Con Mới Tại Mỹ Và Nhật Bản

Bài đăng Metaplanet Mở rộng Kinh doanh Bitcoin Với Công ty con Mới tại Mỹ và Nhật Bản xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 17 Tháng 9 2025 | 20:30 (Giờ VN) Metaplanet, thường được gọi là "MicroStrategy của châu Á", đang tiếp tục thúc đẩy chiến lược Bitcoin toàn cầu bất chấp sự sụt giảm gần đây về giá cổ phiếu. Công ty đã tiết lộ vào ngày 17 tháng 9 rằng họ đang ra mắt các công ty con mới ở cả Hoa Kỳ và Nhật Bản như một phần trong nỗ lực tăng cường hoạt động kinh doanh liên quan đến Bitcoin. Trong số các đơn vị mới có Metaplanet Income Corp. tại Hoa Kỳ và hai công ty có trụ sở tại Nhật Bản, Bitcoin Japan Inc. và Bitcoin Japan Co. Ltd. Theo hội đồng quản trị, những dự án này được thiết kế để mở rộng mô hình kinh doanh của công ty về việc tạo ra thu nhập từ Bitcoin, vốn đã trở thành động lực tăng trưởng chính. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Metaplanet đảm bảo được 1,4 tỷ đô la tài trợ để hỗ trợ mở rộng quốc tế. Nguồn vốn này dự kiến sẽ hỗ trợ việc mua thêm Bitcoin cũng như các sáng kiến chiến lược rộng lớn hơn. Như một phần trong chiến lược tập trung vào Nhật Bản, Metaplanet cũng tiết lộ việc mua lại tên miền Bitcoin.jp, định vị mình vững chắc hơn trong hệ sinh thái tiền mã hóa của quốc gia này. Bên cạnh những phát triển này, công ty đã phác thảo điều chỉnh quyền mua cổ phiếu và công bố Q&A để làm rõ chi tiết về các dịch vụ ở nước ngoài của họ. Bất chấp sự biến động của thị trường, kho dự trữ Bitcoin của Metaplanet tiếp tục tăng trưởng. Công ty hiện nắm giữ 20,136 BTC với giá trị hơn 2,3 tỷ đô la, sau lần mua gần đây nhất là 1,009 BTC trị giá 112 triệu đô la. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể hoặc tiền điện tử nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alex là một nhà báo tài chính giàu kinh nghiệm và là người đam mê tiền điện tử. Với hơn 8 năm kinh nghiệm đưa tin về các ngành công nghiệp tiền mã hóa, blockchain và fintech, anh rất am hiểu về thế giới phức tạp và luôn phát triển của...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 18:39
