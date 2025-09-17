BDAG Mạng Testnet Mới Sắp Ra Mắt! Đà Tăng Của Mantle Giảm Dần & AVAX Gặp Khó Khăn

Bài đăng BDAG Mạng Testnet Mới Sắp Ra Mắt! Đà Tăng Của Mantle Giảm Dần & AVAX Gặp Khó Khăn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Crypto 17 Tháng 9 2025 | 16:00 Khám phá lý do tại sao presale 407 triệu đô của BlockDAG & mạng thử nghiệm awakening sắp ra mắt khiến nó trở thành một trong những crypto thịnh hành hàng đầu, vượt trội hơn đà tăng của Mantle & xu hướng giá của Avalanche. Một số dự án tiếp tục trượt dốc khi phải chứng minh sức mạnh mạng lưới thực sự. Đà tăng giá của Mantle (MNT) được nhiều người nhắc đến cho thấy động lượng, nhưng dự án vẫn thiếu tín hiệu rõ ràng về việc áp dụng bền vững. Xu hướng giá của Avalanche (AVAX) gần đây đã tốt hơn, tuy nhiên vẫn còn những câu hỏi về việc nó có thể duy trì trên các mức kháng cự chính trong bao lâu. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao phải chờ đợi để theo dõi sự ổn định khi bạn có thể trở thành một phần của thứ đã đang vận hành mạnh mẽ? BlockDAG (BDAG) không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Mạng Testnet Awakening được mong đợi của nó sắp ra mắt. Đây không phải là về việc chờ đợi ngày niêm yết. Mà là về việc được kết nối vào một hệ thống trực tiếp trước đám đông. Đó là lý do tại sao BlockDAG không chỉ là một dự án khác mà là một trong những dự án thuyết phục và cung cấp thông tin hàng đầu cho bất kỳ ai không muốn bỏ lỡ cơ hội tham gia sớm. BlockDAG Chứng Minh Tiện Ích Thực Tế với Mining & Mạng Testnet Awakening Hầu hết các dự án chỉ nói về phần thưởng khai thác sau khi ra mắt. BlockDAG đang chuẩn bị thực hiện điều đó ngay từ giai đoạn testnet. Thông qua Giao thức Stratum, các thiết bị khai thác phần cứng X-Series có thể được đồng bộ hóa với Mạng Testnet Awakening và tích cực hashing. Điều đó có nghĩa là những người tham gia sớm sẽ được thử nghiệm mạng lưới, kiếm BDAG và chứng minh nó hoạt động trước khi mainnet thậm chí còn xuất hiện. Thiết lập này là hiếm và làm cho BlockDAG trở thành một trong số ít các đồng tiền crypto đáng theo dõi, nơi các thợ đào có thể thấy kết quả theo thời gian thực thay vì chờ đợi những lời hứa. Tác động rất đơn giản: những người có máy đào sẽ được kết nối vào một hệ sinh thái trực tiếp. Thay vì chạy theo biểu đồ và chờ đợi các sàn giao dịch mở cửa, những người tham gia này sẽ có thể xây dựng tài sản của họ. Đối với bất kỳ ai đang ngồi trên...