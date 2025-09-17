Nhà đầu tư bán lẻ Hoa Kỳ mua gần gấp đôi BTC so với ETH: Chainalysis
Bài đăng Nhà đầu tư bán lẻ Hoa Kỳ mua BTC gần gấp đôi ETH: Chainalysis xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà giao dịch tiền mã hóa Hoa Kỳ trên các sàn giao dịch tập trung áp đảo ưa thích BTC, trong khi các quỹ tổ chức đổ tiền vào kho bạc được token hóa và ETF tiền mã hóa. Trong năm qua, Bitcoin (BTC) đã chứng minh là tiền mã hóa ưa thích của người dân ở Bắc Mỹ, các nhà phân tích của Chainalysis cho biết. Trong khi đó, các tổ chức đang đổ tiền vào các quỹ thị trường tiền tệ được token hóa, nắm giữ Kho bạc Hoa Kỳ, và các quỹ giao dịch trao đổi tiền mã hóa (ETF). Trong một đoạn trích từ báo cáo Địa lý Tiền mã hóa 2025 được chia sẻ với The Defiant, công ty điều tra blockchain có trụ sở tại New York tiết lộ rằng từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 7 năm nay, người dùng hàng ngày tại Hoa Kỳ đã mua 2,7 nghìn tỷ đô la giá trị Bitcoin bằng đô la Mỹ trên các sàn giao dịch tập trung, với mua Ethereum (ETH) đạt 1,5 nghìn tỷ đô la, và USDT đứng thứ ba với 454 tỷ đô la. Báo cáo lưu ý rằng tỷ lệ Bitcoin so với các cặp giao dịch fiat ở Bắc Mỹ "đã duy trì ổn định đáng kinh ngạc trong bốn năm qua, chiếm khoảng 42% tổng giao dịch fiat vào tháng 12 năm 2022 và 42% tổng giao dịch fiat một lần nữa vào tháng 6 năm 2025."
Chính phủ toàn cầu 'Sẽ theo dõi chặt chẽ'
Nhu cầu bền vững đó trùng hợp với sự tăng trưởng nhanh chóng của stablecoin, và nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với stablecoin gắn với USD, đặc biệt. Theo báo cáo: "Trong khi đó, việc áp dụng stablecoin được hỗ trợ bằng đô la trên toàn cầu đang mở rộng ảnh hưởng tiền tệ của Mỹ vượt ra ngoài biên giới truyền thống, phản ánh và củng cố vai trò quá lớn của đồng đô la Mỹ trong thị trường toàn cầu."
Theo báo cáo của Chainalysis, stablecoin hiện chuyển hàng nghìn tỷ thanh khoản đô la mỗi tháng, với khối lượng chuyển thường xuyên vượt quá 2 nghìn tỷ đô la mỗi tháng và đạt đỉnh gần 3 nghìn tỷ đô la vào năm 2025.
Tổng khối lượng stablecoin điều chỉnh. Nguồn: Chainalysis
Động lực đó diễn ra cùng với sự rõ ràng về quy định - vào tháng 7, Tổng thống Trump đã ký Đạo luật GENIUS, thiết lập tiêu chí cho giám sát liên bang và tiểu bang, và đưa ra các hạn chế đối với các nhà phát hành và dự trữ. Như Chainalysis giải thích trong đoạn trích báo cáo, stablecoin tham chiếu đô la "đã trở thành một phần tích hợp trong tài chính toàn cầu," phục vụ...
