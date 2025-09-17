Bánh Pizza Đông Lạnh Katie's Đến Target Với Thỏa Thuận Bán Lẻ Trị Giá 20 Triệu Đô

Bài đăng Katie's Frozen Pizzas Land At Target With $20 Million Retail Deal xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Pizza đông lạnh thủ công của Katie có mặt tại mọi cửa hàng Target trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 17 tháng 9. Katie's Pizza – Andrew Cutraro Hành trình của Katie Lee từ nghiện ngập và vô gia cư đến trở thành người sáng lập công ty pizza đông lạnh thủ công đang phát triển mạnh mẽ là câu chuyện comeback điển hình của người Mỹ. Từng là một học sinh bỏ học trung học và vô gia cư, Lee đã biến ước mơ sở hữu một tiệm pizza trong khu phố tại quê nhà St. Louis thành hiện thực vào năm 2008 – một ước mơ cô ấp ủ nhiều năm nhưng không thể thực hiện được do phụ thuộc vào rượu và ma túy. Ngày nay, nhà hàng Ý hiện đại và xinh đẹp mang tên cô đã có ba địa điểm được yêu thích trên khắp thành phố, và một cột mốc đáng kinh ngạc, dòng pizza đông lạnh thủ công của cô sẽ có mặt tại mọi cửa hàng Target trên toàn quốc kể từ ngày 17 tháng 9. Đáng chú ý nhất, Lee và đội ngũ đầu bếp đoạt giải thưởng của cô đã làm được điều tưởng chừng như không thể – sử dụng nhiều nguyên liệu địa phương và hữu cơ, mỗi chiếc pizza của Katie đều được làm thủ công. Thành tựu ẩm thực này là chiến thắng cá nhân của Lee và đội ngũ của cô, với mục tiêu hàng đầu là tôn trọng quy trình truyền thống làm pizza cao cấp, kéo tay và nướng bằng củi. Không có tự động hóa ở đây – đây là những chiếc pizza thực sự, được làm bởi những người chăm chỉ. Và sự khác biệt hoàn toàn rõ ràng khi bạn mang chúng về nhà, nướng và thưởng thức. Bạn sẽ có được pizza vỏ giòn kiểu Neapolitan chất lượng nhà hàng đầy hương vị. "Là một người mẹ bận rộn đi làm, thật khó để tìm thấy thực phẩm tiện lợi và thực sự, vì vậy chúng tôi đã tự làm," Lee nói. "Đây là thực phẩm thực sự cho tâm hồn, được chế biến thủ công với những nguyên liệu tốt nhất. Không có gì giống như vậy và chúng tôi tự hào về điều đó." Cách Katie đang làm thay đổi ngành công nghiệp pizza đông lạnh "Chúng tôi không chỉ vào được Target — chúng tôi đến đó trong khi làm mọi chiếc pizza bằng tay, trong một cơ sở chúng tôi tự xây dựng, với các đầu bếp, không phải máy móc," Lee nói. "Có...