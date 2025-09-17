2025-10-10 thứ sáu

Biến động giá Bitcoin tăng mạnh khi FOMC xác nhận cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9

Biến động giá Bitcoin tăng mạnh khi FOMC xác nhận cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9

Biến động giá Bitcoin tăng mạnh khi FOMC xác nhận cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản cho tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) biến động mạnh vào ngày 17/9 sau khi Cục Dự trữ Liên bang xác nhận cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, hạ mục tiêu biên độ lãi suất quỹ liên bang xuống 4% đến 4,25%. Quyết định này cũng giảm lãi suất trả cho số dư dự trữ xuống 4,15% và hạ lãi suất tín dụng chính xuống 4,25%, cả hai có hiệu lực từ ngày 18/9. Fed cho biết Bộ phận Thị trường Mở của Fed New York sẽ tiến hành các hoạt động thị trường mở để duy trì biên độ mới, bao gồm các thỏa thuận mua lại qua đêm lên đến 500 tỷ USD và giới hạn hàng ngày 160 tỷ USD mỗi đối tác cho các giao dịch repo ngược. Dựa trên dữ liệu từ CryptoSlate, Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao nhất trong ngày là 116,318 USD trước khi tuyên bố được đưa ra, sau đó giảm mạnh xuống 114,820 USD khi các nhà giao dịch "bán tin tức". Sự sụt giảm diễn ra dữ dội nhưng ngắn ngủi, với Bitcoin phục hồi lên 115,639 USD tại thời điểm báo chí. Những biến động nhanh chóng này nhấn mạnh cách tài sản kỹ thuật số vẫn rất nhạy cảm với những thay đổi trong thanh khoản đồng đô la và chính sách của Fed. Việc cắt giảm lãi suất đã được dự đoán rộng rãi nhưng đánh dấu sự điều chỉnh chính sách đầu tiên của Fed sau nhiều tháng giữ chi phí vay ở mức cao. Thị trường đã định giá quyết định này, mặc dù tốc độ phản ứng của Bitcoin cho thấy cách các nhà giao dịch đang định vị xung quanh những thay đổi trong điều kiện tiền tệ. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell sau đó để có thêm hướng dẫn về việc liệu ngân hàng trung ương có thể đưa ra các đợt cắt giảm bổ sung trước cuối năm hay không. Cổ phiếu cũng chứng kiến biến động sau thông báo, trong khi lợi suất Kho bạc giảm nhẹ khi thị trường trái phiếu định giá các điều kiện tài chính nới lỏng hơn. Những biến động phóng đại của Bitcoin phản ánh tâm lý rủi ro rộng hơn nhưng với những biến động trong ngày mạnh mẽ hơn. Dữ liệu thị trường Bitcoin Tại thời điểm báo chí 19:38 UTC ngày 17/9/2025, Bitcoin được xếp hạng #1 theo vốn hóa thị trường và giá giảm 0,8% trong 24 giờ qua. Bitcoin có vốn hóa thị trường 2,3 nghìn tỷ USD với khối lượng giao dịch 24h là 52,5 tỷ USD...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:16
Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản; Bitcoin tăng vượt $116,000

Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản; Bitcoin tăng vượt $116,000

Bài đăng Cục Dự trữ Liên bang Cắt giảm Lãi suất 25 Điểm cơ bản; Bitcoin Tăng Vượt $116,000 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất một phần tư điểm phần trăm vào hôm thứ Tư, hạ lãi suất quỹ liên bang chuẩn xuống mức mục tiêu từ 4,00% đến 4,25%. Động thái này, được thị trường dự đoán rộng rãi, đánh dấu lần giảm lãi suất đầu tiên của ngân hàng trung ương sau nhiều năm và phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về tăng trưởng việc làm chậm lại và rủi ro suy giảm gia tăng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong tuyên bố của mình, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) lưu ý rằng "các chỉ số gần đây cho thấy tăng trưởng hoạt động kinh tế đã chậm lại trong nửa đầu năm. Tăng trưởng việc làm đã chậm lại, và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp. Lạm phát đã tăng lên và vẫn ở mức khá cao." Fed nhấn mạnh nhiệm vụ kép của mình là việc làm tối đa và giá cả ổn định nhưng thừa nhận rằng "sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế vẫn ở mức cao" và "rủi ro suy giảm đối với việc làm đã tăng lên." Quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản được ủng hộ bởi 11 thành viên ủy ban, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell. Một ý kiến phản đối đến từ Stephen I. Miran, người đã lập luận cho việc giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản. Bitcoin Phản ứng với Việc Cắt giảm của Fed Sau thông báo, Bitcoin (BTC) tăng nhẹ vượt $116,000, theo dữ liệu từ Bitcoin Magazine Pro. Động thái này phản ánh tâm lý nhà đầu tư rằng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn có thể hỗ trợ tài sản rủi ro, bao gồm tiền mã hoá như Bitcoin. Các nhà phân tích thị trường chỉ ra phản ứng nhanh chóng của Bitcoin như một dấu hiệu cho vai trò ngày càng tăng của nó như một tài sản nhạy cảm vĩ mô. Trong khi S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng khiêm tốn, đợt tăng giá của Bitcoin nhấn mạnh cách tài sản kỹ thuật số có thể hưởng lợi không cân xứng từ kỳ vọng về điều kiện tài chính dễ dàng hơn. Triển vọng Chính sách Fed nhấn mạnh rằng các điều chỉnh tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới. "Khi xem xét các điều chỉnh bổ sung đối với phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang, Ủy ban sẽ đánh giá cẩn thận dữ liệu sắp tới, triển vọng đang phát triển và cân bằng rủi ro," tuyên bố cho biết. FOMC cũng...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:12
Botanix ra mắt stBTC để mang lại lợi nhuận gốc Bitcoin

Botanix ra mắt stBTC để mang lại lợi nhuận gốc Bitcoin

Bài đăng Botanix ra mắt stBTC để mang lại lợi nhuận gốc Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Botanix Labs đã ra mắt stBTC, một token staking thanh khoản được thiết kế để biến Bitcoin thành tài sản sinh lợi nhuận bằng cách phân phối lại phí gas mạng trực tiếp cho người dùng. Giao thức sẽ bắt đầu tích lũy lợi nhuận vào cuối tuần này, với Genesis Vault dự kiến mở vào ngày 25/9, giới hạn ở mức 50 BTC. Sáng kiến này đánh dấu một trong những nỗ lực đầu tiên nhằm tạo ra lợi nhuận gốc Bitcoin mà không phụ thuộc vào mô hình token lạm phát hoặc người giám sát tập trung. stBTC hoạt động bằng cách cho phép người dùng gửi Bitcoin vào hợp đồng thông minh không cần cấp phép của Botanix, nhận token stBTC đại diện cho phần của họ trong kho staking. Khi giao dịch diễn ra, 50% phí gas mạng Botanix, được trả bằng BTC, sẽ chảy ngược lại cho người nắm giữ stBTC. Theo thời gian, giá trị của stBTC tăng so với BTC, cho phép người dùng rút lại khoản tiền gửi ban đầu cộng với lợi nhuận. Botanix ước tính lợi nhuận ban đầu có thể đạt 20-50% hàng năm trước khi ổn định ở mức khoảng 6-8%, một mức tương tự như staking Ethereum nhưng hoàn toàn tính bằng Bitcoin. Botanix cho biết kiểm toán bảo mật đã được hoàn thành bởi Spearbit và Sigma Prime, và giao thức được xây dựng trên tiêu chuẩn kho EIP-4626, cũng là nền tảng cho các sản phẩm staking dựa trên Ethereum. Kiến trúc Spiderchain của công ty, được vận hành bởi 16 tổ chức độc lập bao gồm Galaxy, Alchemy và Fireblocks, bảo mật mạng lưới. Nếu việc áp dụng tăng lên, Botanix lập luận rằng hệ thống có thể biến Bitcoin thành tài sản năng suất, có thể kết hợp cho tài chính phi tập trung, đồng thời củng cố sự đồng thuận mạng. Đây là một câu chuyện đang phát triển. Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên Jeffrey Albus xem xét trước khi xuất bản. Nhận tin tức trong hộp thư của bạn. Khám phá các bản tin Blockworks: Nguồn: https://blockworks.co/news/botanix-launches-stbtc
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:37
Adam Wainwright Lên Sân Lại Để Tưởng Nhớ Darryl Kile

Adam Wainwright Lên Sân Lại Để Tưởng Nhớ Darryl Kile

Bài đăng Adam Wainwright Trở Lại Sân Để Tưởng Nhớ Darryl Kile xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Adam Wainwright của St. Louis Cardinals trong khu vực dugout trong hiệp hai trận đấu với Miami Marlins tại Busch Stadium vào ngày 18 tháng 7, 2023 tại St. Louis, Missouri. (Ảnh của Brandon Sloter/Image Of Sport/Getty Images) Getty Images Adam Wainwright, người gắn bó trọn đời với St. Louis Cardinals, là một người khá thoải mái và không ngại nói chuyện với bạn về các truyền thống bóng chày và barbecue, hoặc thậm chí chia sẻ những câu đùa. Tính cách đó đã thể hiện trong cuộc gọi Zoom tuần trước khi tôi đề cập lần đầu tiên rằng tôi là một fan của Chicago Cubs. Anh ấy đã phản ứng với việc tôi là fan hâm mộ đội đó, "Cho đến giờ, tôi không nghĩ cuộc phỏng vấn này diễn ra tốt đẹp lắm." Tuy nhiên, Wainwright sẽ trở lại Busch Stadium vào ngày 19 tháng 9 với một sứ mệnh nghiêm túc hơn, lần này để tưởng nhớ một cựu cầu thủ Cardinals và người bạn khác, Darryl Kile quá cố. Wainwright sẽ bước lên sân không phải với tư cách là một pitcher chính, mà để thực hiện cú ném nghi lễ đầu tiên của trận đấu. Cùng anh trên sân sẽ là con gái của Kile, Sierra, khi cả hai giúp ra mắt một chương trình mới có tên Playing with Heart. "Sự ra đi của Darryl là một lời nhắc nhở rằng bệnh tim không phân biệt đối xử, ngay cả với các vận động viên ưu tú đang ở thể trạng đỉnh cao," Wainwright nói. "Chương trình này nhằm giúp mọi người nhận ra các rủi ro, hành động, và hy vọng cứu được nhiều sinh mạng." Wainwright, người đã chơi cho St. Louis Cardinals với tư cách là một pitcher chính từ năm 2005 đến 2023, nhằm kết hợp bản chất của truyền thống bóng chày với một thông điệp quan trọng về sức khỏe tim mạch. Kile, một pitcher được yêu mến của Cardinals, đã qua đời một cách bi thảm vào năm 2002 ở tuổi 33 do bệnh tim khởi phát sớm. Cái chết đột ngột của anh đã làm chấn động thế giới bóng chày và để lại tác động lâu dài đối với các đồng đội, người hâm mộ, và đặc biệt là gia đình anh. Giờ đây, hơn hai thập kỷ sau, Sierra Kile đang cùng Wainwright tiến về phía trước để...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:08
Bánh Pizza Đông Lạnh Katie's Đến Target Với Thỏa Thuận Bán Lẻ Trị Giá 20 Triệu Đô

Bánh Pizza Đông Lạnh Katie's Đến Target Với Thỏa Thuận Bán Lẻ Trị Giá 20 Triệu Đô

Bài đăng Katie's Frozen Pizzas Land At Target With $20 Million Retail Deal xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Pizza đông lạnh thủ công của Katie có mặt tại mọi cửa hàng Target trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 17 tháng 9. Katie's Pizza – Andrew Cutraro Hành trình của Katie Lee từ nghiện ngập và vô gia cư đến trở thành người sáng lập công ty pizza đông lạnh thủ công đang phát triển mạnh mẽ là câu chuyện comeback điển hình của người Mỹ. Từng là một học sinh bỏ học trung học và vô gia cư, Lee đã biến ước mơ sở hữu một tiệm pizza trong khu phố tại quê nhà St. Louis thành hiện thực vào năm 2008 – một ước mơ cô ấp ủ nhiều năm nhưng không thể thực hiện được do phụ thuộc vào rượu và ma túy. Ngày nay, nhà hàng Ý hiện đại và xinh đẹp mang tên cô đã có ba địa điểm được yêu thích trên khắp thành phố, và một cột mốc đáng kinh ngạc, dòng pizza đông lạnh thủ công của cô sẽ có mặt tại mọi cửa hàng Target trên toàn quốc kể từ ngày 17 tháng 9. Đáng chú ý nhất, Lee và đội ngũ đầu bếp đoạt giải thưởng của cô đã làm được điều tưởng chừng như không thể – sử dụng nhiều nguyên liệu địa phương và hữu cơ, mỗi chiếc pizza của Katie đều được làm thủ công. Thành tựu ẩm thực này là chiến thắng cá nhân của Lee và đội ngũ của cô, với mục tiêu hàng đầu là tôn trọng quy trình truyền thống làm pizza cao cấp, kéo tay và nướng bằng củi. Không có tự động hóa ở đây – đây là những chiếc pizza thực sự, được làm bởi những người chăm chỉ. Và sự khác biệt hoàn toàn rõ ràng khi bạn mang chúng về nhà, nướng và thưởng thức. Bạn sẽ có được pizza vỏ giòn kiểu Neapolitan chất lượng nhà hàng đầy hương vị. "Là một người mẹ bận rộn đi làm, thật khó để tìm thấy thực phẩm tiện lợi và thực sự, vì vậy chúng tôi đã tự làm," Lee nói. "Đây là thực phẩm thực sự cho tâm hồn, được chế biến thủ công với những nguyên liệu tốt nhất. Không có gì giống như vậy và chúng tôi tự hào về điều đó." Cách Katie đang làm thay đổi ngành công nghiệp pizza đông lạnh "Chúng tôi không chỉ vào được Target — chúng tôi đến đó trong khi làm mọi chiếc pizza bằng tay, trong một cơ sở chúng tôi tự xây dựng, với các đầu bếp, không phải máy móc," Lee nói. "Có...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:53
CAD giảm nhẹ trước quyết định lãi suất của BoC - Scotiabank

CAD giảm nhẹ trước quyết định lãi suất của BoC - Scotiabank

Bài đăng CAD giảm nhẹ trước quyết định lãi suất của BoC – Scotiabank xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng đô la Canada (CAD) đang yếu, giảm nhẹ 0,1% so với USD trước các quyết định lãi suất kép của BoC/Fed vào thứ Tư, theo báo cáo của Chiến lược gia FX trưởng của Scotiabank Shaun Osborne và Eric Theoret. Thị trường đang chờ đợi một đợt cắt giảm Ngân hàng Canada cũng được kỳ vọng rộng rãi sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào lúc 9:45 sáng ET, và Thống đốc Mackelm sẽ tổ chức họp báo vào lúc 10:30 sáng ET. Giống như Fed, chúng tôi thấy rằng khả năng BoC gây bất ngờ với chính sách nới lỏng khá cao, vì thị trường thực sự đang định giá gần 29 điểm cơ bản nới lỏng cho quyết định hôm nay và gần 50 điểm cơ bản nới lỏng vào cuối năm. Thông điệp của Macklem sẽ rất quan trọng khi thị trường chú ý đến các bình luận chính về lạm phát và triển vọng ổn định giá cả sau những diễn biến chính sách thương mại gần đây. Các bình luận về tình hình tài chính của Canada cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng, với thông báo hôm thứ Ba về ngày 4 tháng 11 là thời điểm công bố ngân sách liên bang. Về các yếu tố cơ bản của CAD, chúng tôi lưu ý sự ổn định trong chênh lệch lợi nhuận. Đánh giá FV USDCAD của chúng tôi hiện tại ở mức 1,3561 và vẫn cho thấy sự khác biệt đáng kể so với mức hiện tại trên thị trường, tuy nhiên mức độ của phần dư có vẻ đang thu hẹp lại. "Bức tranh kỹ thuật của USD/CAD có vẻ đã chuyển sang xu hướng giảm rõ rệt hơn sau khi phá vỡ mức hỗ trợ xu hướng MA 50 ngày (1,3772) vào hôm thứ Ba. Chỉ báo RSI cũng đã trôi xuống dưới 50 vào vùng giảm giá, và cán cân rủi ro ngắn hạn nghiêng về phía giảm thêm và đẩy qua mức hỗ trợ gần đây ở giữa mức 1,37. Chúng tôi dự đoán phạm vi ngắn hạn giữa 1,3700 và 1,3800." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/cad-down-marginally-into-the-boc-rate-decision-scotiabank-202509171145
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:50
USD ổn định trước FOMC – Scotiabank

USD ổn định trước FOMC – Scotiabank

Bài đăng USD ổn định trước FOMC – Scotiabank xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng đô la Mỹ (USD) đang cho thấy dấu hiệu ổn định trước cuộc họp FOMC vào thứ Tư, với mức tăng khiêm tốn so với hầu hết các đồng tiền G10 khi nó cố gắng lấy lại một phần khoản lỗ trong tuần này, theo báo cáo của Chiến lược gia trưởng Forex của Scotiabank, Shaun Osborne và Eric Theoret. USD đang lấy lại một phần khoản lỗ trong tuần này "Các động thái thiếu một chất xúc tác rõ ràng và gợi ý về việc cân bằng vị thế trước quyết định lãi suất lúc 2 giờ chiều ET. Thị trường nhìn chung đang kỳ vọng một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản đã được báo trước rõ ràng, cần đi kèm với một tuyên bố, dự báo và họp báo để biện minh cho kỳ vọng về việc giảm thêm 45 điểm cơ bản đã được định giá vào cuối năm. Các đồng tiền G10 riêng lẻ có hiệu suất hỗn hợp, với JPY, MXN và GBP giữ gần như đi ngang so với USD, trong khi CAD và CHF giao dịch khá phòng thủ. EUR đang cho thấy mức giảm nhẹ nhưng vẫn giao dịch gần mức cao trong nhiều năm khi các đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng và hệ số beta cao hơn—NZD, AUD, SEK và NOK—thể hiện sự yếu kém hơn." "Rào cản cho một bất ngờ dovish có vẻ cao, với tâm lý bearish và vị thế đã nghiêng mạnh chống lại USD. Tông điệu thị trường rộng lớn hơn là hỗn hợp, khi hợp đồng tương lai cổ phiếu đang giậm chân tại chỗ ngay dưới mức cao kỷ lục hôm thứ Ba trong khi lợi suất US10Y có vẻ dễ bị phá vỡ xuống dưới 4,00% và mở rộng đến các mức cuối cùng được thấy ngắn ngủi vào tháng Tư. Thị trường Kho bạc đang giao dịch tốt, mặc dù có thời hạn 30 tháng 9 đang đến gần, khi quốc hội tìm cách tránh việc chính phủ đóng cửa. Đảng Cộng hòa đang nhắm đến việc thông qua một dự luật tạm thời vào thứ Sáu, nhưng Đảng Dân chủ dường như đang đưa ra tín hiệu hỗn hợp về sự sẵn sàng hỗ trợ của họ." "Tổng thống Trump đang ở Anh cho chuyến thăm cấp nhà nước, và ông được cho là đã nói chuyện với Tổng thống Ấn Độ Modi về chủ đề thuế quan đối với các giao dịch mua của Ấn Độ...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:56
Giữa bối cảnh thị trường hỗn loạn, các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang khai thác điện toán đám mây Open Miner để tìm kiếm sự ổn định và lợi nhuận dài hạn.

Giữa bối cảnh thị trường hỗn loạn, các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang khai thác điện toán đám mây Open Miner để tìm kiếm sự ổn định và lợi nhuận dài hạn.

Bài đăng Giữa sự hỗn loạn của thị trường, các nhà đầu tư đang chuyển sang khai thác điện toán đám mây của Open Miner để tìm kiếm sự ổn định và lợi nhuận dài hạn. xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. London, tháng 9 năm 2025 – Khi đầu tư tài sản kỹ thuật số tiếp tục phát triển vào dòng chính, khai thác điện toán đám mây đã nổi lên như một trong những nguồn thu nhập thụ động phát triển nhanh nhất. Hôm nay, Open Miner đã công bố ra mắt ứng dụng di động chuyên dụng, được thiết kế để cung cấp cơ hội khai thác tiền điện tử an toàn, dễ tiếp cận và thân thiện với môi trường cho các nhà đầu tư toàn cầu. Tiên phong trong Tiêu chuẩn Khai thác Xanh Khác với hoạt động khai thác thông thường, Open Miner vận hành hơn 200 trung tâm dữ liệu phân tán được cung cấp hoàn toàn bằng các nguồn năng lượng tái tạo. Bằng cách dựa vào năng lượng gió, mặt trời và thủy điện, nền tảng này không chỉ giảm phát thải carbon mà còn chứng minh rằng khai thác tiền điện tử có thể vừa sinh lợi vừa bền vững cùng một lúc. Các tính năng chính của Ứng dụng Di động Ứng dụng Open Miner, có sẵn trên iOS, Android và Windows, hợp nhất mọi bước trong quá trình đầu tư: Quản lý Hợp đồng – Mua và gia hạn hợp đồng khai thác trực tiếp từ điện thoại thông minh. Ví Đa Tài sản – Nạp, rút và chuyển tiền liền mạch qua nhiều loại tiền điện tử. Thông báo Thông minh – Nhận cập nhật theo thời gian thực về xu hướng thị trường và hiệu suất hợp đồng. Bảo mật Nâng cao – Xác minh hai yếu tố, lưu trữ ngoại tuyến và bảo vệ an ninh mạng toàn cầu đảm bảo tài sản người dùng luôn an toàn. Các Tùy chọn Hợp đồng Linh hoạt Open Miner cung cấp các hợp đồng khai thác theo tầng bao gồm Bitcoin và hơn sáu altcoin hàng đầu. Với các hợp đồng cấp độ đầu vào chỉ từ 100 đô la, các nhà đầu tư nhỏ và vừa có thể tiếp cận lợi nhuận hàng ngày dự đoán được, trong khi các hợp đồng giá trị cao hơn mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn hơn cho những người tham gia dày dạn kinh nghiệm. Cộng đồng và Phần thưởng Nền tảng này thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng thông qua chương trình giới thiệu trực tiếp cung cấp hoa hồng suốt đời. Người quảng bá kiếm được tới 7% từ giới thiệu trực tiếp, cùng với phần thưởng thêm từ các kết nối cấp hai và cấp ba, cho phép người dùng phát triển mạng lưới của họ trong khi xây dựng thu nhập thụ động. Tuân thủ và Tin cậy Open Miner hoạt động dưới sự quản lý của Open Commercial Finance Limited, một công ty đăng ký tại Vương quốc Anh, và được cấp phép đầy đủ bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Sự hỗ trợ quy định này đặt Open Miner là một trong số ít...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:56
Nhà giao dịch hàng đầu tập trung vào Altcoin viral này có kế hoạch nâng cấp Bitcoin: $HYPER đạt 16,4 triệu đô

Nhà giao dịch hàng đầu tập trung vào Altcoin viral này có kế hoạch nâng cấp Bitcoin: $HYPER đạt 16,4 triệu đô

Bài đăng Nhà giao dịch hàng đầu đổ xô vào Altcoin Viral này có kế hoạch Nâng cấp Bitcoin: $HYPER đạt 16,4 triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đợt bán trước của Bitcoin Hyper ($HYPER) tiếp tục nóng lên, vượt qua mốc 16,4 triệu USD khi các "cá voi" đổ tiền vào. Những giao dịch mua lớn token Bitcoin Hyper ($HYPER) lên đến 69,8 nghìn USD kể từ thứ Hai đã đưa dự án gây quỹ tiền điện tử này vào tâm điểm chú ý, biến nó thành một trong những đợt bán trước nóng nhất năm nay. Mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn khi dự án theo đuổi mục tiêu mang lại tốc độ, chi phí giao dịch thấp và mở rộng tiện ích cho hệ sinh thái Bitcoin. Tại sao Bitcoin cần một Blockchain Layer 2 Kể từ khi ra mắt vào năm 2009, Bitcoin đã củng cố vị thế là đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới. Nó tiếp tục thống trị với vốn hóa thị trường hơn 2,3 nghìn tỷ USD và giá gần đây đã đạt tới 124 nghìn USD. Các nhà đầu tư tổ chức cũng bắt đầu tích trữ Bitcoin, với các kho bạc doanh nghiệp nắm giữ hơn 1 triệu $BTC, tương đương 4,7% tổng cung. Nói cách khác, Bitcoin vẫn là lựa chọn hàng đầu cho bất kỳ ai muốn đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Nhưng bất chấp vị thế của mình, Bitcoin đã bị kìm hãm bởi các vấn đề như giao dịch chậm và tốn kém. Một phần nguyên nhân là do mã nguồn cơ bản của nó đã được đơn giản hóa để biến nó thành một trong những đồng tiền điện tử an toàn nhất. Tuy nhiên, điều này hạn chế nghiêm trọng tiện ích của đồng coin, đó là lý do tại sao bạn không thể sử dụng nó cho hợp đồng thông minh, dApps, giao thức DeFi và NFT. Hơn nữa, nó chỉ có thể xử lý tối đa bảy giao dịch mỗi giây (TPS). Các blockchain ra đời sau nó có thể làm được nhiều hơn đáng kể, ví dụ như Solana có thể xử lý lên đến 65 nghìn TPS. Việc khắc phục những vấn đề này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ viết lại mã; làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bảo mật mạnh mẽ của Bitcoin. Giải pháp? Một blockchain Layer 2 cho Bitcoin. Bitcoin Hyper: Xây dựng làn đường cao tốc cho Bitcoin Dự án Bitcoin Hyper ($HYPER), hiện đang trong giai đoạn bán trước, đang gây quỹ để phát triển Layer 2 giúp giao dịch Bitcoin nhanh hơn, rẻ hơn và mở rộng những gì mà thông thường...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:27
Cổ phần GD Culture giảm 28% sau thương vụ Bitcoin trị giá 875 triệu USD

Cổ phần GD Culture giảm 28% sau thương vụ Bitcoin trị giá 875 triệu USD

Bài đăng GD Culture Cổ phần Giảm 28% Sau Thương vụ Bitcoin $875M xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Sau khi mua 48 BTC từ Pallas Capital, cổ phần GDC giảm 28% vào ngày 16/9. Đây là mức giảm lớn nhất mà công ty đã chứng kiến trong 12 tháng qua. Số lượng công ty dự trữ Bitcoin đã tăng đáng kể trong năm 2025. Ngay sau khi GD Culture Group (GDC) thực hiện thương vụ mua Bitcoin BTC $115,700 Biến động 24h: 0.4% Vốn hóa thị trường: $2.30 T Khối lượng 24h: $43.26 B với Pallas Capital, cổ phần của họ đã giảm khoảng 28%. Đây được coi là mức giảm lớn nhất mà cổ phần đã trải qua trong 12 tháng qua. Dữ liệu Google Finance cho thấy có sự phục hồi nhẹ 3.7% trong giao dịch trước khi niêm yết. GD Culture Bán Cổ phần để Mua 48 Bitcoin Theo Google Finance, cổ phần của GD Culture Group giảm 28.16% vào ngày 16 tháng 9 xuống còn $6.99. Đây trở thành mức giảm lớn nhất của GDC trong hơn 12 tháng, gây ra sự sụt giảm đáng chú ý trong vốn hóa thị trường xuống còn $117.4 triệu. Đáng tiếc, sự sụt giảm đã đặt công ty ở mức thấp hơn 97% so với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là $235.80, được ghi nhận vào ngày 19 tháng 2 năm 2021. Thương vụ mua Bitcoin mới có thể đã "kích hoạt báo động" về sự sụt giảm giá cổ phiếu. Công ty phát trực tuyến đã thực hiện một thỏa thuận chiến lược để hoán đổi hàng chục triệu cổ phần của mình để mua 7,500 BTC từ Pallas Capital. GD Culture dự định phát hành khoảng 39.2 triệu cổ phần cổ phiếu thường và trao đổi chúng để lấy tất cả tài sản của Pallas Capital. Trong số tài sản của Pallas có $875.4 triệu giá trị Bitcoin. Xiaojian Wang, CEO và Chủ tịch của GD Culture, thừa nhận rằng thỏa thuận này sẽ "hỗ trợ trực tiếp" kế hoạch xây dựng "dự trữ tài sản tiền mã hóa mạnh mẽ và đa dạng." Ông cũng cho biết nó sẽ đóng vai trò trong việc định vị công ty để hưởng lợi từ sự chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức đối với BTC như một tài sản dự trữ và kho...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:22
