Một công ty niêm yết trên Nasdaq khác thông báo mua Bitcoin (BTC) với số lượng lớn! Trở thành công ty lớn thứ 14! – Họ cũng sẽ đầu tư vào Altcoin liên quan đến Trump!
Trong khi số lượng công ty dự trữ Bitcoin (BTC) tiếp tục tăng lên từng ngày, một công ty niêm yết trên Nasdaq khác đã công bố việc mua BTC. Theo đó, công ty phát sóng trực tiếp và thương mại điện tử GD Culture Group đã công bố thỏa thuận mua Bitcoin trị giá 787,5 triệu USD. Theo tuyên bố chính thức, GD Culture Group thông báo rằng họ đã ký kết thỏa thuận vốn chủ sở hữu để mua tài sản trị giá 875 triệu USD, bao gồm 7,500 Bitcoin, từ Pallas Capital Holding, một công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. GD Culture sẽ phát hành khoảng 39,2 triệu cổ phiếu phổ thông để đổi lấy tất cả tài sản của Pallas Capital, bao gồm Bitcoin trị giá 875,4 triệu USD. CEO của GD Culture, Xiaojian Wang cho biết thỏa thuận mua lại này sẽ trực tiếp hỗ trợ kế hoạch của công ty trong việc xây dựng quỹ dự trữ tài sản tiền mã hóa mạnh mẽ và đa dạng, đồng thời tận dụng sự chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức đối với Bitcoin như một tài sản dự trữ và kho lưu trữ giá trị. Với thương vụ mua lại này, GD Culture dự kiến sẽ trở thành công ty nắm giữ Bitcoin niêm yết công khai lớn thứ 14. Số lượng công ty áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin đã tăng đáng kể, vượt quá 190 công ty vào năm 2025. Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, cổ phiếu của GD Culture đã giảm 28,16% xuống còn 6,99 USD, mức giảm lớn nhất trong một năm. Như bạn có thể nhớ lại, GD Culture đã thông báo vào tháng 5 rằng họ sẽ tạo ra một kho dự trữ tiền mã hóa. Tại thời điểm này, công ty đã thông báo rằng họ có kế hoạch đầu tư vào Bitcoin và Meme coin chính thức của Tổng thống Donald Trump, token TRUMP, thông qua việc phát hành cổ phiếu lên đến 300 triệu USD. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/another-nasdaq-listed-company-announces-massive-bitcoin-btc-purchase-becomes-14th-largest-company-theyll-also-invest-in-trump-linked-altcoin/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 04:06