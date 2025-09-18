2025-10-10 thứ sáu

Khoản đầu tư Crypto tốt nhất để thực hiện ngày hôm nay là Pepeto, tốt hơn Shiba Inu và Pepe

Khoản đầu tư Crypto tốt nhất để thực hiện ngày hôm nay là Pepeto, tốt hơn Shiba Inu và Pepe

Nhà đầu tư muốn tiện ích; putting tiền vào một token không có tương lai giống như chơi roulette. Góc nhìn thông minh nằm ở các đợt bán trước, [...] Bài viết Khoản Đầu Tư Crypto Tốt Nhất Để Thực Hiện Ngày Hôm Nay Là Pepeto, Tốt Hơn Shiba Inu Và Pepe xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo2025/09/18 06:39
Đà Tăng Gần Đây Của Solana (SOL) Có Thể Gây Ấn Tượng, Nhưng Các Nhà Đầu Tư Nhắm Đến ROI Thay Đổi Cuộc Sống Đang Tìm Kiếm Ở Nơi Khác

Đà Tăng Gần Đây Của Solana (SOL) Có Thể Gây Ấn Tượng, Nhưng Các Nhà Đầu Tư Nhắm Đến ROI Thay Đổi Cuộc Sống Đang Tìm Kiếm Ở Nơi Khác

Bài đăng Đợt tăng giá gần đây của Solana (SOL) có thể gây ấn tượng, nhưng các nhà đầu tư nhắm đến ROI thay đổi cuộc sống đang hướng đến nơi khác xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đợt tăng giá mới nhất của Solana (SOL) đã thu hút các nhà đầu tư từ khắp nơi, nhưng câu chuyện lớn hơn cho các nhà đầu tư có tầm nhìn là nơi mà đợt tăng tiếp theo của lợi nhuận thay đổi cuộc sống đang hướng đến. Khi Solana tiếp tục chứng kiến mức độ sử dụng hệ sinh thái và mạng lưới cao, sân khấu đang dần được thiết lập cho Mutuum Finance (MUTM). MUTM được định giá ở mức $0,035 trong đợt bán trước đang phát triển nhanh chóng. Mức tăng giá 14,3% là điều mà các nhà đầu tư sẽ mong đợi trong giai đoạn tiếp theo. Hơn $15,85 triệu đã được huy động khi đợt bán trước tiếp tục tăng động lực. Không giống như phần lớn các token đang lướt trên làn sóng khởi động ngắn hạn, Mutuum Finance đang trở thành lựa chọn tập trung vào tiện ích với tiềm năng giá trị cao hơn và do đó là một lựa chọn ngày càng tốt hơn cho các nhà đầu tư tìm kiếm nhiều hơn là chỉ biến động giá. Solana duy trì mức tăng gần $234 khi đầu cơ vẫn tiếp diễn Solana (SOL) hiện đang giao dịch ở mức $234,08, giữ biên độ 24 giờ khoảng $234,42 đến $248,19 khi minh họa xu hướng gần đây. Token này đã ghi nhận mức tăng mạnh trong bảy ngày gần 13%, vượt xa hầu hết các đồng nghiệp, khi được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch tăng và mua vào từ tổ chức. Mức kháng cự là $250-$260, và mức hỗ trợ dường như ở $220-$230, và do đó đây là những mức quan trọng cho khả năng bứt phá hoặc pullback. Tuy nhiên, tiền mã hoá DeFi mới Mutuum Finance, đang được các nhà quan sát thị trường xem xét có tiềm năng tăng trưởng cao hơn, vẫn đang trong giai đoạn bán trước. Giai đoạn 6 bán trước của Mutuum Finance Mutuum Finance hiện đang ở Giai đoạn bán trước 6 và cung cấp token với giá $0,035. Đợt bán trước đã diễn ra rất nhanh, và các nhà đầu tư đã huy động được hơn $15,85 triệu. Dự án cũng hướng tới một stablecoin được neo giá với USD trên Ethereum blockchain để thanh toán thuận tiện và như một nơi lưu giữ giá trị dài hạn. Mutuum Finance là nền tảng DeFi đa mục đích, cho vay kép mang lại lợi ích cho cả người đi vay và người cho vay. Nó cung cấp mạng lưới cho cả bán lẻ cũng như...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 06:23
Metaplanet Thành lập Các Công ty con Tập trung vào Bitcoin tại Nhật Bản và Hoa Kỳ

Metaplanet Thành lập Các Công ty con Tập trung vào Bitcoin tại Nhật Bản và Hoa Kỳ

Bài đăng Metaplanet thành lập các Công ty con tập trung vào Bitcoin tại Nhật Bản và Hoa Kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet (3350), công ty kho bạc bitcoin BTC$116,183.54 lớn nhất tại Nhật Bản, cho biết họ đã thành lập hai công ty con — một tại Nhật Bản và một tại Hoa Kỳ — và mua tên miền bitcoin.jp nhằm củng cố cam kết của họ đối với đồng tiền mã hóa lớn nhất. Bitcoin Japan Inc., sẽ có trụ sở tại Tokyo và quản lý một loạt các phương tiện truyền thông, hội nghị và nền tảng trực tuyến liên quan đến bitcoin, bao gồm tên miền internet và Bitcoin Magazine Japan. Đơn vị Hoa Kỳ, Metaplanet Income Corp., sẽ có trụ sở tại Miami và tập trung vào việc tạo ra thu nhập từ các sản phẩm tài chính liên quan đến bitcoin, bao gồm phái sinh, công ty cho biết trong một bài đăng trên X. Metaplanet lưu ý rằng họ đã ra mắt doanh nghiệp tạo thu nhập từ bitcoin trong quý cuối năm 2024 và nhằm mục đích mở rộng hơn nữa các hoạt động này thông qua công ty con mới. Cả hai công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn đều được lãnh đạo một phần bởi CEO Metaplanet Simon Gerovich. Đầu tháng này, công ty đã nâng lượng bitcoin nắm giữ lên hơn 20,000 BTC. Hiện tại, đây là công ty kho bạc bitcoin lớn thứ sáu thế giới, với 20,136 BTC trong bảng cân đối kế toán, theo dữ liệu của BitcoinTreasuries. Công ty dẫn đầu, Strategy (MSTR), có 638,985 BTC. Các công ty con được thành lập ngay sau khi công ty công bố kế hoạch huy động ròng 204,1 tỷ yên (1,4 tỷ đô la) trong đợt bán cổ phiếu quốc tế để tăng cường lượng BTC nắm giữ. Cổ phiếu Metaplanet giảm 1,16% vào ngày thứ Tư. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/17/metaplanet-sets-up-u-s-japan-subsidiaries-buys-bitcoin-jp-domain-name
BitcoinEthereumNews2025/09/18 06:12
Dự báo giá Pi Coin đình trệ & phân tích MYX Finance mờ nhạt

Dự báo giá Pi Coin đình trệ & phân tích MYX Finance mờ nhạt

Bài đăng Dự báo giá Pi Coin đình trệ & Phân tích MYX Finance mờ nhạt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 17 September 2025 | 23:00 Sự tăng trưởng của Pi đã chậm lại, với dự báo giá Pi Coin mới nhất chỉ ra phạm vi hẹp gần $0,34–$0,36 trừ khi việc áp dụng tăng lên. Phân tích thị trường MYX Finance (MYX) cho thấy Biến động bùng nổ, nhưng với những lo ngại về Thanh khoản thấp và những biến động khó lường, nhiều người không chắc liệu nó có thể duy trì đà tăng. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao phải chấp nhận sự không chắc chắn khi có một dự án đang chứng minh quy mô mỗi ngày? BlockDAG (BDAG) không chờ đợi khởi động; nó đang thêm 1.000 người nắm giữ mới hàng ngày, đảm bảo $406 triệu trong quỹ presale, và vận chuyển 20.000 Thợ đào trên 130 quốc gia. Với 3 triệu người dùng Mining trên ứng dụng X1, đây không chỉ là một dự án vốn hóa thấp khác, mà là cơ sở hạ tầng toàn cầu đang hình thành trước khi ra mắt. Nếu bạn đang tìm kiếm Crypto tốt nhất ngay bây giờ, việc áp dụng nhanh chóng và triển khai phần cứng thực tế của BlockDAG khiến nó nổi bật như một lựa chọn đang phát triển nhanh trong khi những dự án khác đang đình trệ. Tăng trưởng hàng ngày của BlockDAG khiến việc bỏ lỡ trở nên đắt đỏ BlockDAG không chỉ thêm con số, nó đang tăng cường động lực. Hơn 312.000 người nắm giữ duy nhất đã tham gia, và thêm 1.000 người đang gia nhập mỗi ngày. Kiểu áp dụng ổn định đó cho thấy đây không phải là một dự án ngắn hạn hay dự án cộng đồng ngách. Với 3 triệu người Mining thông qua ứng dụng X1 và nhu cầu phần cứng mở rộng toàn cầu, BlockDAG đang định vị mình là một trong những Crypto tốt nhất hiện nay, đặc biệt là đối với những người coi trọng việc tham gia sớm trước khi giá biến động. Các con số presale kể câu chuyện thực sự. BlockDAG đã huy động được $406 triệu cho đến nay, với $40 triệu đổ vào chỉ trong tháng trước, khoảng $1 triệu mỗi ngày. Mỗi lần tăng giá theo lô có nghĩa là người đến muộn phải trả nhiều hơn cho cùng một phân bổ, khiến thời điểm trở nên quan trọng. Ở mức $0,013 mỗi BDAG, những người nắm giữ đang khóa một mức giá mà nhiều người tin rằng sẽ không còn khả dụng trong thời gian dài. Việc triển khai phần cứng là một yếu tố thúc đẩy niềm tin khác. Hơn 20.000...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 05:44
Hội nghị bàn tròn quan trọng về quy định Crypto của Hoa Kỳ kết thúc: Một bước tiến đáng ghi nhớ

Hội nghị bàn tròn quan trọng về quy định Crypto của Hoa Kỳ kết thúc: Một bước tiến đáng ghi nhớ

Bài đăng Bàn tròn Quy định Crypto quan trọng của Hoa Kỳ kết thúc: Một bước tiến đáng kể đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bàn tròn Quy định Crypto quan trọng của Hoa Kỳ kết thúc: Một bước tiến đáng kể Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Bàn tròn Quy định Crypto quan trọng của Hoa Kỳ kết thúc: Một bước tiến đáng kể Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/us-crypto-regulation-roundtable/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 05:31
Các ngân hàng New York được khuyên nên tận dụng phân tích Blockchain: NYDFS

Các ngân hàng New York được khuyên nên tận dụng phân tích Blockchain: NYDFS

Bài đăng Các Ngân hàng New York Được Khuyến nghị Tận dụng Phân tích Blockchain: NYDFS xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giám đốc Dịch vụ Tài chính New York Adrienne Harris đã ban hành một thư hướng dẫn vào hôm thứ Tư khuyến nghị tất cả các tổ chức ngân hàng New York xem xét việc sử dụng phân tích blockchain để tăng cường tuân thủ và quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động tiền ảo. NYDFS Liên kết VCRA Trước đó, Hướng dẫn Phân tích trong Thông báo Mới cho Ngân hàng Bộ Dịch vụ Tài chính (DFS hoặc NYDFS) [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/new-york-banks-advised-to-leverage-blockchain-analytics-nydfs/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 04:33
Lãi suất chủ chốt: Fed cuối cùng cũng nhượng bộ và thị trường xáo động

Lãi suất chủ chốt: Fed cuối cùng cũng nhượng bộ và thị trường xáo động

Powell cắt giảm một cách dè dặt, Trump hét to hơn bao giờ hết, và crypto hân hoan. Tại Washington, FED hạ vũ khí, trong khi Bitcoin và stablecoin xem xét lại vũ đạo của họ. L'article Key Rates: The Fed Finally Gives In and Markets Stir est apparu en premier sur Cointribune.
Coinstats2025/09/18 04:15
Một công ty niêm yết trên Nasdaq khác thông báo mua Bitcoin (BTC) với số lượng lớn! Trở thành công ty lớn thứ 14! – Họ cũng sẽ đầu tư vào Altcoin liên quan đến Trump!

Một công ty niêm yết trên Nasdaq khác thông báo mua Bitcoin (BTC) với số lượng lớn! Trở thành công ty lớn thứ 14! – Họ cũng sẽ đầu tư vào Altcoin liên quan đến Trump!

Bài đăng Một Công ty Niêm yết trên Nasdaq Khác Công bố Mua Bitcoin (BTC) Với Số lượng Lớn! Trở thành Công ty Lớn thứ 14! - Họ Cũng Sẽ Đầu tư vào Altcoin Liên quan đến Trump! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong khi số lượng công ty dự trữ Bitcoin (BTC) tiếp tục tăng lên từng ngày, một công ty niêm yết trên Nasdaq khác đã công bố việc mua BTC. Theo đó, công ty phát sóng trực tiếp và thương mại điện tử GD Culture Group đã công bố thỏa thuận mua Bitcoin trị giá 787,5 triệu USD. Theo tuyên bố chính thức, GD Culture Group thông báo rằng họ đã ký kết thỏa thuận vốn chủ sở hữu để mua tài sản trị giá 875 triệu USD, bao gồm 7,500 Bitcoin, từ Pallas Capital Holding, một công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. GD Culture sẽ phát hành khoảng 39,2 triệu cổ phiếu phổ thông để đổi lấy tất cả tài sản của Pallas Capital, bao gồm Bitcoin trị giá 875,4 triệu USD. CEO của GD Culture, Xiaojian Wang cho biết thỏa thuận mua lại này sẽ trực tiếp hỗ trợ kế hoạch của công ty trong việc xây dựng quỹ dự trữ tài sản tiền mã hóa mạnh mẽ và đa dạng, đồng thời tận dụng sự chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức đối với Bitcoin như một tài sản dự trữ và kho lưu trữ giá trị. Với thương vụ mua lại này, GD Culture dự kiến sẽ trở thành công ty nắm giữ Bitcoin niêm yết công khai lớn thứ 14. Số lượng công ty áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin đã tăng đáng kể, vượt quá 190 công ty vào năm 2025. Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, cổ phiếu của GD Culture đã giảm 28,16% xuống còn 6,99 USD, mức giảm lớn nhất trong một năm. Như bạn có thể nhớ lại, GD Culture đã thông báo vào tháng 5 rằng họ sẽ tạo ra một kho dự trữ tiền mã hóa. Tại thời điểm này, công ty đã thông báo rằng họ có kế hoạch đầu tư vào Bitcoin và Meme coin chính thức của Tổng thống Donald Trump, token TRUMP, thông qua việc phát hành cổ phiếu lên đến 300 triệu USD. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/another-nasdaq-listed-company-announces-massive-bitcoin-btc-purchase-becomes-14th-largest-company-theyll-also-invest-in-trump-linked-altcoin/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 04:06
8,18 Triệu Solana Cam kết trên CME khi SOL Options Chuẩn Bị Giao Dịch

8,18 Triệu Solana Cam kết trên CME khi SOL Options Chuẩn Bị Giao Dịch

Lãi mở Solana tăng vọt 6% trên CME
Coinstats2025/09/18 04:05
TIN MỚI NHẤT: Chủ tịch Fed Jerome Powell Phát biểu Sau Quyết định Lãi suất – TRỰC TIẾP

TIN MỚI NHẤT: Chủ tịch Fed Jerome Powell Phát biểu Sau Quyết định Lãi suất – TRỰC TIẾP

Chủ tịch Fed Jerome Powell đang tổ chức một cuộc họp báo trực tiếp sau quyết định lãi suất. Đây là các chi tiết. Đọc tiếp: TIN MỚI: Chủ tịch Fed Jerome Powell Phát biểu Sau Quyết định Lãi suất – TRỰC TIẾP
Coinstats2025/09/18 02:38
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó