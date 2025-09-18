Đà Tăng Gần Đây Của Solana (SOL) Có Thể Gây Ấn Tượng, Nhưng Các Nhà Đầu Tư Nhắm Đến ROI Thay Đổi Cuộc Sống Đang Tìm Kiếm Ở Nơi Khác

Bài đăng Đợt tăng giá gần đây của Solana (SOL) có thể gây ấn tượng, nhưng các nhà đầu tư nhắm đến ROI thay đổi cuộc sống đang hướng đến nơi khác xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đợt tăng giá mới nhất của Solana (SOL) đã thu hút các nhà đầu tư từ khắp nơi, nhưng câu chuyện lớn hơn cho các nhà đầu tư có tầm nhìn là nơi mà đợt tăng tiếp theo của lợi nhuận thay đổi cuộc sống đang hướng đến. Khi Solana tiếp tục chứng kiến mức độ sử dụng hệ sinh thái và mạng lưới cao, sân khấu đang dần được thiết lập cho Mutuum Finance (MUTM). MUTM được định giá ở mức $0,035 trong đợt bán trước đang phát triển nhanh chóng. Mức tăng giá 14,3% là điều mà các nhà đầu tư sẽ mong đợi trong giai đoạn tiếp theo. Hơn $15,85 triệu đã được huy động khi đợt bán trước tiếp tục tăng động lực. Không giống như phần lớn các token đang lướt trên làn sóng khởi động ngắn hạn, Mutuum Finance đang trở thành lựa chọn tập trung vào tiện ích với tiềm năng giá trị cao hơn và do đó là một lựa chọn ngày càng tốt hơn cho các nhà đầu tư tìm kiếm nhiều hơn là chỉ biến động giá. Solana duy trì mức tăng gần $234 khi đầu cơ vẫn tiếp diễn Solana (SOL) hiện đang giao dịch ở mức $234,08, giữ biên độ 24 giờ khoảng $234,42 đến $248,19 khi minh họa xu hướng gần đây. Token này đã ghi nhận mức tăng mạnh trong bảy ngày gần 13%, vượt xa hầu hết các đồng nghiệp, khi được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch tăng và mua vào từ tổ chức. Mức kháng cự là $250-$260, và mức hỗ trợ dường như ở $220-$230, và do đó đây là những mức quan trọng cho khả năng bứt phá hoặc pullback. Tuy nhiên, tiền mã hoá DeFi mới Mutuum Finance, đang được các nhà quan sát thị trường xem xét có tiềm năng tăng trưởng cao hơn, vẫn đang trong giai đoạn bán trước. Giai đoạn 6 bán trước của Mutuum Finance Mutuum Finance hiện đang ở Giai đoạn bán trước 6 và cung cấp token với giá $0,035. Đợt bán trước đã diễn ra rất nhanh, và các nhà đầu tư đã huy động được hơn $15,85 triệu. Dự án cũng hướng tới một stablecoin được neo giá với USD trên Ethereum blockchain để thanh toán thuận tiện và như một nơi lưu giữ giá trị dài hạn. Mutuum Finance là nền tảng DeFi đa mục đích, cho vay kép mang lại lợi ích cho cả người đi vay và người cho vay. Nó cung cấp mạng lưới cho cả bán lẻ cũng như...