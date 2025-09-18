Đối với các nhà giao dịch Bitcoin, liệu việc cắt giảm lãi suất của Fed đã được định giá chưa?

Bài đăng Đối với Nhà giao dịch Bitcoin, Liệu việc Cắt giảm Lãi suất của Fed đã được Định giá chưa? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư. Giá Bitcoin đã tăng trong tuần này nhưng một số nhà phân tích không kỳ vọng tài sản này sẽ tăng khi có thông báo. Thay vào đó, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau quyết định, các nhà phân tích nói với Decrypt. Bitcoin thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp, nhưng tài sản này có thể không tăng sau khi ngân hàng trung ương Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư như dự kiến rộng rãi, các nhà phân tích cho biết, họ tin rằng thị trường đã định giá việc cắt giảm này. Các nhà phân tích nói rằng các nhà giao dịch sẽ chú ý hơn vào những gì Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nói trong cuộc họp báo sau thông báo. "Có vẻ như điều này đã được định giá khá đầy đủ," Juan Leon, chiến lược gia đầu tư cấp cao của Bitwise, nói với Decrypt. "[Việc cắt giảm] đã được thị trường tiêu hóa. Điều thú vị là những gì Powell nói sau đó—đó là khi bạn sẽ thấy thị trường tiền mã hóa đi ngang hoặc tăng vọt," ông tiếp tục. Khả năng Fed giảm lãi suất một phần tư điểm hiện đang ở mức 96%, theo công cụ FedWatch của CME, thước đo được theo dõi rộng rãi về tâm lý nhà đầu tư. Cổ phiếu và tiền mã hóa đã tăng vọt trong tuần này dựa trên dữ liệu đó. Vào một thời điểm hôm thứ Ba, giá Bitcoin đã tăng lên gần mức cao nhất trong một tháng. Tài sản kỹ thuật số lớn nhất theo vốn hóa thị trường gần đây được định giá ở mức 116,559 USD, tăng gần 5% trong bảy ngày qua, theo nhà cung cấp dữ liệu thị trường tiền mã hóa CoinGecko. Đồng tiền mã hóa này vẫn còn thấp hơn khoảng 7% so với mức Cao nhất mọi thời đại là 124,128 USD được thiết lập vào tháng Tám. Một thị trường Myriad phát hiện ra rằng gần chín trong số 10 người tiêu dùng kỳ vọng giá sẽ duy trì trên 105,000 USD trong suốt tháng Chín. (Tiết lộ: Myriad là một nền tảng thị trường dự đoán và tương tác được phát triển bởi Dastan, công ty mẹ của Decrypt độc lập về mặt biên tập.) Các tài sản kỹ thuật số lớn khác...