Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix và Little Pepe

Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix và Little Pepe

Bài đăng Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix and Little Pepe xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 18 September 2025 | 05:39 Săn tìm khoản đầu tư crypto tốt nhất năm 2025? Các presale có thể đảo ngược danh mục đầu tư nhanh chóng và đôi khi thay đổi cuộc sống chỉ sau một đêm khi bạn lựa chọn đúng, đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu với bằng chứng thay vì khẩu hiệu và đi thẳng vào những gì đang hoạt động, đã được kiểm toán và có thể sử dụng ngay hôm nay, không phải những khát vọng mơ hồ có thể trôi đi khi chu kỳ thay đổi và câu chuyện phai nhạt trong nhiều tháng. Trong cuộc đối đầu này, chúng tôi đặt Pepeto (PEPETO) đối đầu với Blockdag, Layer Brett, Remittix và Little Pepe bằng cách sử dụng các thước đo đơn giản, ý định và hiệu suất của nhóm, bằng chứng on-chain, rõ ràng về tokenomics, sự sẵn sàng của DEX và cầu nối cross-chain, PayFi, staking và chuẩn bị niêm yết, để bạn có thể hành động dựa trên sự thật, không phải hype, và quyết định một cách tự tin trước khi đợt tăng giá tiếp theo bắt gặp bạn đang đứng ngoài quan sát. Tiện ích của Pepeto: DEX miễn phí giao dịch, Cầu nối và Tiềm năng mạnh mẽ Pepeto coi sổ tay meme coin như một nền tảng ngắn gọn, không phải một trò đùa. Nhóm phát hành nhanh chóng, hoàn thiện chi tiết và xuất hiện hàng tuần, hướng tới sức mạnh bền vững hơn là một cú bùng nổ nhất thời. Thiết kế Hard Cap neo PepetoSwap, một sàn giao dịch miễn phí nơi mọi giao dịch đều đi qua PEPETO để tích hợp sẵn việc sử dụng thay vì tạo tiếng vang. Đã có hơn 850 dự án đăng ký niêm yết, mảnh đất màu mỡ cho khối lượng nếu các niêm yết theo sau. Một cầu nối cross-chain tích hợp sẵn thêm định tuyến thông minh để hợp nhất thanh khoản, cắt giảm các bước bổ sung và giảm độ trượt giá cao, biến hoạt động thành nhu cầu token ổn định vì mọi swap đều chạm vào PEPETO. Pepeto được kiểm toán bởi các chuyên gia độc lập Solidproof và Coinsult, một dấu hiệu tin cậy được phản ánh qua hơn 6,7 triệu đô la đã huy động trong presale. Động lực ban đầu là có thể nhìn thấy. Presale đặt người mua sớm ở đầu hàng với staking và tăng giá theo từng giai đoạn, và hàng đợi đó đang ngày càng dài. Tiện ích cộng với mục đích, văn hóa cộng với công cụ, sự kết hợp có xu hướng đi xa hơn so với chỉ có hype. Bản dịch cho bạn: Pepeto đang tốt nghiệp từ tiếng ồn đến việc sử dụng. Nếu...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 10:41
Ví Bitcoin 1,000 Bitcoin Từ Thời Đại Satoshi Của Mt. Gox Đột Ngột Được Kích Hoạt Lại

Ví Bitcoin 1,000 Bitcoin Từ Thời Đại Satoshi Của Mt. Gox Đột Ngột Được Kích Hoạt Lại

Bài đăng Ví Bitcoin 1.000 Thời đại Satoshi của Mt. Gox Đột ngột Được Kích hoạt Lại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tài khoản X @SaniExp, thuộc về người sáng lập trình khám phá Timechain Index, đã công bố dữ liệu cho thấy một ví BTC không hoạt động đã được kích hoạt sau khi ngủ đông trong sáu năm. Tuy nhiên, nó được thiết lập cách đây 13 năm, theo tweet - thời điểm mà cái bóng của Satoshi Nakamoto vẫn còn hiện diện, có thể nói như vậy. Bài đăng trên X cho biết rằng tweet này thuộc về sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên khét tiếng Mt. Gox, đã bị hack lớn vào đầu những năm 2010, và năm ngoái nó bắt đầu trả Bồi thường cho khách hàng đã mất tiền mã hoá trong vụ hack đó. Thời hạn cuối cùng đã được gia hạn đến tháng 10 năm 2025. Ví của Mt. Gox với 1.000 BTC được kích hoạt lại Nguồn dữ liệu đã đề cập ở trên đã chia sẻ một ảnh chụp màn hình từ trình khám phá Timechain Index, cho thấy nhiều giao dịch được đánh dấu là đã xác nhận và chuyển tổng cộng 1.000 Bitcoin. Số lượng tiền mã hoá này được định giá 116,195,100 đô la tại thời điểm giao dịch được khởi tạo. Năm ngoái, Mt. Gox bắt đầu di chuyển phần còn lại của quỹ khổng lồ để trả Bồi thường cho các chủ nợ. Đầu năm nay, nó cũng thực hiện một số giao dịch lớn đến các sàn giao dịch đối tác để phân phối tiền cho các nhà đầu tư Mt. Gox. Tất cả các khoản Bồi thường được hứa sẽ được thanh toán trước ngày 31 tháng 10 năm 2025. Giao dịch đã đề cập có thể là sự chuẩn bị cho một đợt thanh toán khác. Sàn giao dịch đã bị hack trong nhiều năm do nhiều lỗ hổng bảo mật không được phát hiện, và vào năm 2014, khi trang web ngừng hoạt động, 744,408 Bitcoin được báo cáo là đã bị đánh cắp. Nguồn: https://u.today/satoshi-era-mtgoxs-1000-bitcoin-wallet-suddenly-reactivated
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 10:18
Tin nóng: CME sắp ra mắt Quyền chọn Futures XRP

Tin nóng: CME sắp ra mắt Quyền chọn Futures XRP

Bài đăng Breaking: CME sẽ ra mắt Tùy chọn tỷ lệ phần trăm Futures XRP xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Gã khổng lồ giao dịch có trụ sở tại Chicago CME Group đã thông báo rằng họ đang ra mắt tùy chọn cho Futures XRP. Sản phẩm này dự kiến ra mắt vào ngày 13/10 (chờ phê duyệt quy định). Cùng một sản phẩm cũng sẽ được triển khai cho Futures Solana, theo thông báo hôm thứ Tư. Tùy chọn tỷ lệ phần trăm trên Futures sẽ cho phép các nhà giao dịch quyền mua hoặc bán hợp đồng tương lai gắn với các tiền mã hóa này ở một mức giá nhất định trước hoặc tại thời điểm hết hạn. Các tùy chọn XRP được nhắm đến cụ thể cho các tổ chức, nhà giao dịch hoạt động cũng như người cung cấp thanh khoản. Nhu cầu ấn tượng đối với Futures XRP Như được báo cáo bởi U.Today, CME Group đã giới thiệu Futures XRP vào tháng 5 (ngay sau sản phẩm dựa trên Solana). Sản phẩm này hóa ra cực kỳ thành công, trở thành sản phẩm nhanh nhất từ trước đến nay đạt 1 tỷ đô la. Một số nhà phân tích tin rằng mức độ nhu cầu này có thể là điềm báo tốt cho ETF XRP. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi tùy chọn XRP trên Futures hiện được xem là một bước đi tự nhiên. Nguồn: https://u.today/breaking-cme-to-launch-xrp-futures-options
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 09:36
Đối với các nhà giao dịch Bitcoin, liệu việc cắt giảm lãi suất của Fed đã được định giá chưa?

Đối với các nhà giao dịch Bitcoin, liệu việc cắt giảm lãi suất của Fed đã được định giá chưa?

Bài đăng Đối với Nhà giao dịch Bitcoin, Liệu việc Cắt giảm Lãi suất của Fed đã được Định giá chưa? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư. Giá Bitcoin đã tăng trong tuần này nhưng một số nhà phân tích không kỳ vọng tài sản này sẽ tăng khi có thông báo. Thay vào đó, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau quyết định, các nhà phân tích nói với Decrypt. Bitcoin thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp, nhưng tài sản này có thể không tăng sau khi ngân hàng trung ương Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư như dự kiến rộng rãi, các nhà phân tích cho biết, họ tin rằng thị trường đã định giá việc cắt giảm này. Các nhà phân tích nói rằng các nhà giao dịch sẽ chú ý hơn vào những gì Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nói trong cuộc họp báo sau thông báo. "Có vẻ như điều này đã được định giá khá đầy đủ," Juan Leon, chiến lược gia đầu tư cấp cao của Bitwise, nói với Decrypt. "[Việc cắt giảm] đã được thị trường tiêu hóa. Điều thú vị là những gì Powell nói sau đó—đó là khi bạn sẽ thấy thị trường tiền mã hóa đi ngang hoặc tăng vọt," ông tiếp tục. Khả năng Fed giảm lãi suất một phần tư điểm hiện đang ở mức 96%, theo công cụ FedWatch của CME, thước đo được theo dõi rộng rãi về tâm lý nhà đầu tư. Cổ phiếu và tiền mã hóa đã tăng vọt trong tuần này dựa trên dữ liệu đó. Vào một thời điểm hôm thứ Ba, giá Bitcoin đã tăng lên gần mức cao nhất trong một tháng. Tài sản kỹ thuật số lớn nhất theo vốn hóa thị trường gần đây được định giá ở mức 116,559 USD, tăng gần 5% trong bảy ngày qua, theo nhà cung cấp dữ liệu thị trường tiền mã hóa CoinGecko. Đồng tiền mã hóa này vẫn còn thấp hơn khoảng 7% so với mức Cao nhất mọi thời đại là 124,128 USD được thiết lập vào tháng Tám. Một thị trường Myriad phát hiện ra rằng gần chín trong số 10 người tiêu dùng kỳ vọng giá sẽ duy trì trên 105,000 USD trong suốt tháng Chín. (Tiết lộ: Myriad là một nền tảng thị trường dự đoán và tương tác được phát triển bởi Dastan, công ty mẹ của Decrypt độc lập về mặt biên tập.) Các tài sản kỹ thuật số lớn khác...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 09:22
Nhà phân tích sử dụng AI để cho thấy giá XRP sẽ cao đến mức nào nếu XRP ETF được phê duyệt

Nhà phân tích sử dụng AI để cho thấy giá XRP sẽ cao đến mức nào nếu XRP ETF được phê duyệt

Nhà phân tích tiền mã hóa Rob Cunningham đã sử dụng AI để tính toán giá XRP có thể tăng cao đến mức nào nếu các ETF XRP cuối cùng được ra mắt. Dựa trên dự báo, altcoin này có thể tăng vọt lên mức cao tới 50$ chỉ dựa trên dòng tiền chảy vào các quỹ này. Giá XRP Có Thể Tăng Cao Đến Mức Nào Nếu Các ETF XRP Được Phê Duyệt Trong [...]
Bitcoinist 2025/09/18 08:00
Giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới đáng kinh ngạc

Giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới đáng kinh ngạc

Bài đăng Giá Vàng Đạt Mức Cao Kỷ Lục Đáng Kinh Ngạc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đợt Tăng Chưa Từng Có: Giá Vàng Đạt Mức Cao Kỷ Lục Đáng Kinh Ngạc Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin Tiền mã hoá Đợt Tăng Chưa Từng Có: Giá Vàng Đạt Mức Cao Kỷ Lục Đáng Kinh Ngạc Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/gold-price-record-high/
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 07:55
Các Tay Đánh Bóng Titanic Của Anh Vượt Qua Ireland Trong Trận T20 Đầu Tiên Tại Malahide

Các Tay Đánh Bóng Titanic Của Anh Vượt Qua Ireland Trong Trận T20 Đầu Tiên Tại Malahide

Bài đăng Những Tay Đánh Bóng Titanic Của Anh Vượt Qua Ireland Trong Trận T20 Đầu Tiên Tại Malahide xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. DUBLIN, IRELAND – NGÀY 17 THÁNG 9: Phil Salt của đội tuyển Anh đánh cú đánh sáu điểm dưới sự theo dõi của thủ môn Ireland Lorcan Tucker trong trận đấu T20 Quốc tế đầu tiên giữa Ireland và Anh tại Câu lạc bộ Cricket Malahide vào ngày 17 tháng 9 năm 2025 tại Dublin, Ireland. (Ảnh của Gareth Copley/Getty Images) Getty Images Đội tuyển Anh tiếp tục thể hiện phong độ mạnh mẽ trong các trận đấu T20 quốc tế sau khi họ đánh bại Ireland vào thứ Tư trong trận đầu tiên của loạt ba trận. Chuyến đi qua biển Ireland là một khởi đầu nhẹ nhàng cho đội trưởng tạm thời Jacob Bethell khi đội của anh hoàn thành chiến thắng bốn wicket toàn diện trước đội Green and Whites trong khung cảnh hấp dẫn của Lâu đài và Vườn Malahide. Đội tuyển Anh hiện đã ghi được hơn 500 điểm trong hai trận T20 gần đây. Họ đã đánh bại Nam Phi tại Manchester vào thứ Ba tuần trước, ghi nhận điểm số cao nhất của một quốc gia Thành viên Đầy đủ trong định dạng này. Phil Salt, người đã ghi 141 điểm tại Old Trafford, đã thiếu 11 điểm để đạt được một thế kỷ khác trong nỗ lực trở thành tay đánh bóng T20 giỏi nhất thế giới. Salt vung gậy đập vào miếng đệm trong cơn giận dữ khi anh rời sân, nhưng anh đã đánh tổng cộng 12 cú sáu điểm và 25 cú bốn điểm trong những lần ra sân đó. Ireland đã đánh bóng tốt, ghi được 25 đường biên sau một powerplay tương đối trầm lắng. Lorcan Tucker có trung bình hơn 40 điểm trong cricket Test, và kỹ năng đa định dạng của anh đã có một màn trình diễn nhẹ nhàng ở đây. Thủ môn đã ghi được 55 điểm tuyệt vời khi anh cùng với Harry Tector, người ghi được 63 điểm, tạo nên một màn trình diễn 123 điểm. Điểm đen duy nhất của đội tuyển Anh là nỗ lực ném bóng. Adil Rashid đã gặp nhiều khó khăn hơn bình thường trong loạt trận rút ngắn với đội Proteas, và anh cũng đã ném một số quả bóng không tốt ở Bắc Dublin. Jamie Overton đã tự loại mình khỏi lựa chọn bóng đỏ, nhưng anh đã ném không chính xác về chiều dài. Sam Curran, chuyên gia đa năng của đội tuyển Anh, đã không có...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 07:53
Sự Phục Hồi Giá Bitcoin Làm Sống Lại Biên Lợi Nhuận Cho Các Cá Voi Ngắn Hạn, Đà Tăng Sẽ Tiếp Tục?

Sự Phục Hồi Giá Bitcoin Làm Sống Lại Biên Lợi Nhuận Cho Các Cá Voi Ngắn Hạn, Đà Tăng Sẽ Tiếp Tục?

Bài đăng Sự phục hồi giá Bitcoin khôi phục biên lợi nhuận cho các cá voi ngắn hạn, đà tăng sẽ tiếp tục? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự phục hồi giá Bitcoin khôi phục biên lợi nhuận cho các cá voi ngắn hạn, đà tăng sẽ tiếp tục? | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Tôi tên là Godspower Owie, và tôi làm việc cho các nền tảng tin tức NewsBTC và Bitcoinist. Đôi khi tôi thích nghĩ mình là một nhà thám hiểm vì tôi thích khám phá những nơi mới, học hỏi những điều mới, đặc biệt là những điều có giá trị, và gặp gỡ những người mới có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, dù là nhỏ nhất. Tôi coi trọng gia đình, bạn bè, sự nghiệp và thời gian. Thực sự, đó có lẽ là những khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người. Không phải ảo tưởng, mà là những giấc mơ là điều tôi theo đuổi. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm hỗ trợ hoặc Cookie Policy của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-revives-sth-profit-margins/
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 07:33
Công ty liên kết của Sàn giao dịch Hàn Quốc KOSCOM nộp đơn đăng ký thương hiệu Stablecoin

Công ty liên kết của Sàn giao dịch Hàn Quốc KOSCOM nộp đơn đăng ký thương hiệu Stablecoin

KOSCOM, công ty liên kết cung cấp cơ sở hạ tầng CNTT cho Sàn giao dịch Hàn Quốc, đã nộp đơn đăng ký năm nhãn hiệu liên quan đến stablecoin, bên cạnh việc tái cơ cấu các bộ phận tiền mã hoá và tài sản kỹ thuật số của mình.
Coinstats 2025/09/18 07:30
Cổ phiếu Lyft Đạt Mức Cao Nhất Trong Ba Năm Sau Hợp tác Với Waymo

Cổ phiếu Lyft Đạt Mức Cao Nhất Trong Ba Năm Sau Hợp tác Với Waymo

Bài đăng Cổ phiếu Lyft Đạt Mức Cao nhất Trong Ba Năm Sau Hợp tác với Waymo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Cổ phiếu Lyft tăng hơn 14% vào thứ Tư lên mức cao nhất trong ba năm sau khi công ty đi chung xe công bố hợp tác với dịch vụ gọi xe tự lái Waymo. Hình ảnh biển hiệu Lyft trong Liên hoan Phim Sundance vào ngày 23 tháng 1, 2023 tại Park City, Utah. (Ảnh của Mat Hayward/Getty Images) Getty Images Các Sự kiện Chính Cổ phiếu Lyft tăng 11,9% lên 22,60 đô la khoảng ba mươi phút trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư. Sự tăng vọt của giá cổ phiếu đưa cổ phiếu Lyft lên mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, khi nó giảm mạnh sau thời kỳ bùng nổ hậu phong tỏa COVID vào năm trước đó. Hợp tác giữa Lyft và Waymo mang dịch vụ robotaxi của Waymo đến Nashville, bổ sung vào dịch vụ của công ty tại các thành phố Los Angeles, Phoenix, San Francisco, Atlanta và Austin. Lyft sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì phương tiện, cơ sở hạ tầng và hoạt động kho bãi theo thỏa thuận. Người dùng sẽ có thể sử dụng dịch vụ robotaxi của Waymo trước tiên thông qua ứng dụng của công ty và sau đó thông qua ứng dụng Lyft khi dịch vụ tại Nashville phát triển. Nhận Cảnh báo Tin tức Khẩn cấp Forbes qua Tin nhắn: Chúng tôi đang ra mắt cảnh báo tin nhắn để bạn luôn biết những câu chuyện lớn nhất định hình các tiêu đề trong ngày. Nhắn tin "Alerts" đến (201) 335-0739 hoặc đăng ký tại đây. Tiếp theo Cổ phần của Uber, đối thủ cạnh tranh đi chung xe của Lyft, giảm 4,2% vào lúc 14:30 EDT, xóa bỏ lợi nhuận đạt được trong tuần giao dịch vừa qua. Cổ phiếu của Uber đã tăng hơn 53% trong năm nay. Bối cảnh Chính Cổ phiếu của Lyft đã tăng mạnh kể từ khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý hai vào tháng Tám, khi công ty không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích về doanh thu (1,6 tỷ đô la) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (0,10 đô la), nhưng đạt 4,5 tỷ đô la tổng đặt chỗ—mức cao nhất mọi thời đại, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Waymo đang tìm cách mở rộng thị trường cho các chuyến đi tự lái vào năm tới, với kế hoạch đưa dịch vụ của mình đến Washington, D.C., Miami và New York City. Công ty cũng đã thử nghiệm tại các thành phố...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 07:11
