Nhà phân tích dự đoán đợt tăng giá 'Uptober' cho BTC bất kể quyết định của FOMC
Bitcoin giao dịch ở mức $116,236 tính đến 14:04 UTC ngày 17/9, tăng khoảng 1% trong 24 giờ qua, duy trì trên mức hỗ trợ quan trọng khi thị trường chờ đợi thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
Bình luận của các Nhà phân tích
Dean Crypto Trades đã lưu ý trên X rằng bitcoin chỉ cao hơn khoảng 7% so với đỉnh cục bộ sau bầu cử, trong khi S&P 500 đã tăng 9% và vàng đã tăng vọt 36% trong cùng kỳ. Ông cho biết bitcoin đã nén nhiều hơn so với các tài sản đó, khiến nó có khả năng dẫn đầu đợt tăng lớn tiếp theo, mặc dù nó có thể hình thành "đỉnh thấp hơn" trước khi mở rộng thêm. Ông bổ sung rằng ether có thể tham gia khi nó phá vỡ mức $5,000 và bước vào giai đoạn khám phá giá.
Lark Davis đã chỉ ra lịch sử của bitcoin xung quanh các cuộc họp FOMC tháng 9, nói rằng mọi quyết định tháng 9 kể từ năm 2020 — ngoại trừ trong thị trường giá xuống năm 2022 — đều đã dẫn đến một đợt tăng giá mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh rằng mô hình này ít liên quan đến lựa chọn lãi suất của Fed mà liên quan nhiều hơn đến động lực theo mùa, lập luận rằng bitcoin có xu hướng phát triển mạnh trong giai đoạn này hướng tới "Uptober."
Phân tích kỹ thuật của CoinDesk Research
Theo mô hình dữ liệu phân tích kỹ thuật của CoinDesk Research, bitcoin tăng khoảng 0,9% trong cửa sổ phân tích ngày 16-17/9, tăng từ $115,461 lên $116,520. BTC đạt mức cao nhất trong phiên là $117,317 vào lúc 07:00 UTC ngày 17/9 trước khi củng cố. Sau đỉnh đó, bitcoin đã kiểm tra vùng $116,400-$116,600 nhiều lần, xác nhận đây là vùng hỗ trợ ngắn hạn. Trong giờ cuối cùng của phiên, giữa 11:39 và 12:38 UTC, BTC đã cố gắng đột phá: giá di chuyển trong phạm vi hẹp giữa $116,351 và $116,376 trước khi tăng vọt lên $116,551 vào lúc 12:34 với khối lượng cao hơn. Điều này xác nhận mô hình củng cố đi ngang-đột phá, mặc dù mức tăng là khiêm tốn.
Nhìn chung, bitcoin vẫn giữ vững trên mức $116,000, với hỗ trợ quanh mức $116,400 và kháng cự gần $117,300.
Phân tích biểu đồ 24 giờ và một tháng gần nhất
