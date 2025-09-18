Cơ quan quản lý New York PUSH các ngân hàng áp dụng phân tích Blockchain

Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của New York kêu gọi các ngân hàng áp dụng phân tích blockchain, báo hiệu sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các rủi ro liên quan đến crypto. Động thái này phản ánh mối quan ngại của cơ quan quản lý rằng các tổ chức truyền thống đang phải đối mặt với sự gia tăng tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số. Trong khi các công ty crypto đã dựa vào các công cụ giám sát, Bộ Dịch vụ Tài chính hiện kỳ vọng các ngân hàng sử dụng chúng để phát hiện hoạt động bất hợp pháp. NYDFS Nêu rõ Kỳ vọng về Tuân thủ Thông báo được đưa ra vào thứ Tư bởi Giám đốc Adrienne Harris, áp dụng cho tất cả các ngân hàng được cấp phép của tiểu bang và chi nhánh nước ngoài. Trong thư gửi ngành, Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) nhấn mạnh rằng phân tích blockchain nên được tích hợp vào các chương trình tuân thủ theo quy mô, hoạt động và khẩu vị rủi ro của mỗi ngân hàng. Cơ quan quản lý cảnh báo rằng thị trường crypto phát triển nhanh chóng, đòi hỏi các tổ chức phải cập nhật khung làm việc thường xuyên. "Các công nghệ mới nổi mang đến những mối đe dọa đang phát triển đòi hỏi các công cụ giám sát nâng cao," thông báo nêu rõ. Nó nhấn mạnh nhu cầu các ngân hàng ngăn chặn rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác liên quan đến giao dịch tiền ảo. Để đạt được mục tiêu đó, Bộ đã liệt kê các lĩnh vực cụ thể mà phân tích blockchain có thể được áp dụng: Sàng lọc ví của khách hàng có tiếp xúc với crypto để đánh giá rủi ro. Xác minh nguồn gốc của tiền từ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs). Giám sát hệ sinh thái một cách toàn diện để phát hiện rửa tiền hoặc tiếp xúc với lệnh trừng phạt. Xác định và đánh giá các đối tác, chẳng hạn như các VASP bên thứ ba. Đánh giá hoạt động giao dịch dự kiến so với thực tế, bao gồm cả ngưỡng giới hạn đô la. Cân nhắc rủi ro gắn liền với các sản phẩm tài sản kỹ thuật số mới trước khi ra mắt. Những ví dụ này nêu bật cách các tổ chức có thể điều chỉnh công cụ giám sát để tăng cường khung kiểm soát rủi ro của họ. Hướng dẫn mở rộng trên khung Hoạt động Liên quan đến Tiền ảo (VCRA) của NYDFS, đã quản lý giám sát crypto trong tiểu bang từ năm 2022. Cơ quan quản lý báo hiệu tác động rộng lớn hơn Các nhà quan sát thị trường cho biết thông báo này ít liên quan đến các quy tắc mới và nhiều hơn về việc làm rõ kỳ vọng. Bằng cách chính thức hóa vai trò của phân tích blockchain trong tài chính truyền thống, New York đang củng cố ý tưởng rằng các ngân hàng không thể coi việc tiếp xúc với crypto là mối quan tâm nhỏ. Các nhà phân tích cũng tin rằng cách tiếp cận này có thể lan rộng ra ngoài New York. Các cơ quan liên bang và cơ quan quản lý ở các tiểu bang khác có thể xem hướng dẫn này như một bản thiết kế để điều chỉnh giám sát ngân hàng với thực tế của việc áp dụng tài sản kỹ thuật số. Đối với các tổ chức, việc không áp dụng các công cụ thông minh blockchain có thể mời gọi sự giám sát của cơ quan quản lý và làm suy yếu khả năng bảo vệ niềm tin của khách hàng. Với crypto hiện đã được nhúng chắc chắn vào tài chính toàn cầu, quan điểm của New York cho thấy phân tích blockchain không còn là tùy chọn đối với các ngân hàng — chúng là điều cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.