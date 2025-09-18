2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin ETF Chứng Kiến Sự Tăng Vọt $2,3B, Mạnh Nhất Kể Từ Tháng 7: Điều Này Có Ý Nghĩa Gì Cho Triển Vọng Giá

Bitcoin ETF Chứng Kiến Sự Tăng Vọt $2,3B, Mạnh Nhất Kể Từ Tháng 7: Điều Này Có Ý Nghĩa Gì Cho Triển Vọng Giá

Bài đăng Bitcoin ETFs Tăng vọt 2,3B USD, Mạnh nhất kể từ tháng 7: Điều này có ý nghĩa gì đối với triển vọng giá xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETFs Tăng vọt 2,3B USD, Mạnh nhất kể từ tháng 7: Điều này có ý nghĩa gì đối với triển vọng giá | Bitcoinist.com
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 13:09
Làm Thế Nào Altcoin Mới Này Có Thể Mang Lại Lợi Nhuận Gấp 50 Lần Trước Khi Thị trường Bull Kết Thúc

Làm Thế Nào Altcoin Mới Này Có Thể Mang Lại Lợi Nhuận Gấp 50 Lần Trước Khi Thị trường Bull Kết Thúc

Nhà phân tích chỉ ra một altcoin mới có tiềm năng tăng gấp 50 lần trước khi thị trường tăng giá kết thúc.
Blockchainreporter 2025/09/18 13:00
Fed dự kiến cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, Bitcoin và Ethereum ổn định

Fed dự kiến cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, Bitcoin và Ethereum ổn định

Bài đăng Fed dự kiến cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, Bitcoin và Ethereum ổn định xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Jenny Johnson dự đoán Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, dẫn chứng tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ và doanh số bán lẻ bất chấp lạm phát dai dẳng ở mức 3%. Scott Melker kỳ vọng một đợt cắt giảm thận trọng 25 điểm cơ bản, với bài phát biểu của Powell tập trung vào các quyết định dựa trên dữ liệu. Bitcoin và Ethereum ổn định, nhưng gợi ý về việc cắt giảm thêm vào cuối năm có thể kích hoạt đà tăng của thị trường. Cục Dự trữ Liên bang đã công bố quyết định lãi suất của mình. Trên CNBC, Jenny Johnson, CEO của Franklin Templeton, đã chia sẻ quan điểm của mình, đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất nhỏ 25 điểm cơ bản thay vì cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản. Bà đề cập đến số liệu việc làm gần đây cho thấy thị trường lao động đang mềm dần, nhưng bà cho rằng những con số đó là tin cũ. Thay vào đó, bà chỉ ra sự tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ và doanh số bán lẻ tăng, cho thấy mọi người vẫn đang chi tiêu bất chấp lạm phát đang ở mức khoảng 3%. Điều gì đang thúc đẩy động thái tiếp theo của Fed Johnson cảm thấy cắt giảm 25 điểm cơ bản là nước đi thông minh cho Chủ tịch Fed Jerome Powell. Bà lưu ý rằng có khả năng cắt giảm lãi suất nhiều hơn vào tháng 10 hoặc tháng 12 nếu nền kinh tế yêu cầu. Nền kinh tế có vẻ vững chắc, bà nói, nhưng những bình luận của Powell tại Jackson Hole về thị trường việc làm yếu hơn có nghĩa là không cắt giảm lãi suất không phải là một lựa chọn. Chuyên gia thị trường Scott Melker đồng ý, kỳ vọng một đợt cắt giảm thận trọng 25 điểm cơ bản, với Powell có thể nhấn mạnh rằng các động thái trong tương lai phụ thuộc vào dữ liệu mà không hứa hẹn sẽ cắt giảm thêm sớm. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy một đợt cắt giảm lớn hơn. Bitcoin, Ethereum và các tiền mã hóa khác đang giữ ổn định khi các nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Powell. Nhà phân tích Kevin Capital cho biết thị trường đã dự đoán đợt cắt giảm này, nhưng nếu Powell gợi ý về việc cắt giảm thêm vào cuối năm, chúng ta có thể thấy một đợt tăng giá. Mọi người đang theo dõi để xem Powell sẽ nói gì tiếp theo. Nguồn: https://thenewscrypto.com/fed-expected-to-cut-rates-by-25-bps-bitcoin-and-ethereum-steady/
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 12:46
Nhà phân tích dự đoán đợt tăng giá 'Uptober' cho BTC bất kể quyết định của FOMC

Nhà phân tích dự đoán đợt tăng giá 'Uptober' cho BTC bất kể quyết định của FOMC

Bài đăng Nhà phân tích dự đoán đợt tăng giá 'Uptober' cho BTC bất kể quyết định của FOMC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin giao dịch ở mức $116,236 tính đến 14:04 UTC ngày 17/9, tăng khoảng 1% trong 24 giờ qua, duy trì trên mức hỗ trợ quan trọng khi thị trường chờ đợi thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Bình luận của các Nhà phân tích Dean Crypto Trades đã lưu ý trên X rằng bitcoin chỉ cao hơn khoảng 7% so với đỉnh cục bộ sau bầu cử, trong khi S&P 500 đã tăng 9% và vàng đã tăng vọt 36% trong cùng kỳ. Ông cho biết bitcoin đã nén nhiều hơn so với các tài sản đó, khiến nó có khả năng dẫn đầu đợt tăng lớn tiếp theo, mặc dù nó có thể hình thành "đỉnh thấp hơn" trước khi mở rộng thêm. Ông bổ sung rằng ether có thể tham gia khi nó phá vỡ mức $5,000 và bước vào giai đoạn khám phá giá. Lark Davis đã chỉ ra lịch sử của bitcoin xung quanh các cuộc họp FOMC tháng 9, nói rằng mọi quyết định tháng 9 kể từ năm 2020 — ngoại trừ trong thị trường giá xuống năm 2022 — đều đã dẫn đến một đợt tăng giá mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh rằng mô hình này ít liên quan đến lựa chọn lãi suất của Fed mà liên quan nhiều hơn đến động lực theo mùa, lập luận rằng bitcoin có xu hướng phát triển mạnh trong giai đoạn này hướng tới "Uptober." Phân tích kỹ thuật của CoinDesk Research Theo mô hình dữ liệu phân tích kỹ thuật của CoinDesk Research, bitcoin tăng khoảng 0,9% trong cửa sổ phân tích ngày 16-17/9, tăng từ $115,461 lên $116,520. BTC đạt mức cao nhất trong phiên là $117,317 vào lúc 07:00 UTC ngày 17/9 trước khi củng cố. Sau đỉnh đó, bitcoin đã kiểm tra vùng $116,400-$116,600 nhiều lần, xác nhận đây là vùng hỗ trợ ngắn hạn. Trong giờ cuối cùng của phiên, giữa 11:39 và 12:38 UTC, BTC đã cố gắng đột phá: giá di chuyển trong phạm vi hẹp giữa $116,351 và $116,376 trước khi tăng vọt lên $116,551 vào lúc 12:34 với khối lượng cao hơn. Điều này xác nhận mô hình củng cố đi ngang-đột phá, mặc dù mức tăng là khiêm tốn. Nhìn chung, bitcoin vẫn giữ vững trên mức $116,000, với hỗ trợ quanh mức $116,400 và kháng cự gần $117,300. Phân tích biểu đồ 24 giờ và một tháng gần nhất Biểu đồ dữ liệu CoinDesk 24 giờ mới nhất, kết thúc vào 14:04 UTC ngày...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 12:42
Câu Chuyện Bitcoin Tiếp Theo Của 2025

Câu Chuyện Bitcoin Tiếp Theo Của 2025

Bài đăng Câu chuyện Bitcoin tiếp theo của năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Tiền mã hóa 18 Tháng 9 2025 | 07:39 Sự phát triển của Bitcoin từ một khái niệm mơ hồ thành tài sản toàn cầu là kịch bản mà mọi nhà đầu tư nghiêm túc đều nghiên cứu kỹ, và câu chuyện này vẫn chưa kết thúc; Bitcoin hiện giao dịch trên 115,000 đô la, một lời nhắc nhở rằng những đợt tăng giá thay đổi cuộc đời bắt đầu trước khi hầu hết mọi người nhận ra. Câu hỏi đặt ra cho chu kỳ này rất đơn giản: liệu một đối thủ mới có thể rút ngắn quỹ đạo đó, nhanh hơn, sạch hơn, sớm hơn, khi cánh cửa cơ hội vẫn còn mở cho những người sẵn sàng hành động trước? Những đồng coin vẫn đang trong giai đoạn presale là những đồng có thể lặp lại câu chuyện này, và trong số đó, một Meme coin dựa trên Ethereum blockchain thu hút nhiều sự chú ý nhất, khi đội ngũ của nó quyết tâm tạo ra tác động trong thị trường hiện tại, kết hợp văn hóa với các công cụ hoạt động thực tế, với thiết kế được xây dựng để thưởng cho những người tham gia sớm thay vì những người đuổi theo muộn. Nếu bạn đang săn tìm cơ hội đầu tư bất đối xứng tiếp theo, đây là nơi động lượng và cơ chế gặp nhau, đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch âm thầm gắn thẻ chính xác Meme coin này là tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay bây giờ trong một thị trường đông đúc. Trước khi đi sâu hơn, hãy nhìn lại nhanh qua nghiên cứu điển hình mà mọi bàn giao dịch tiền mã hóa đều thuộc lòng: cách Bitcoin đã tăng từ khoảng 0,0025 đô la lên trên 100,000 đô la, và biến một thí nghiệm ngách thành câu chuyện vẫn đặt ra tiêu chuẩn cho mọi thứ theo sau. Lịch sử giá Bitcoin 2010-2025 Quay lại nguyên tắc cơ bản: một loại tiền internet kỳ lạ xuất hiện vào năm 2010 và sau đó, từng bước một, cải tổ toàn bộ thị trường, quỹ đạo của Bitcoin từ khoảng 0,0025 đô la lên trên 100,000 đô la là nghiên cứu điển hình mà mọi bàn giao dịch vẫn trích dẫn vì nó chứng minh một đồng coin có thể thay đổi toàn bộ cuộc chơi. Vào năm 2009, hầu như không ai đoán được đích đến; ra mắt vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, Bitcoin bắt đầu có tín hiệu giá vào năm 2010 khi giao dịch pizza định giá BTC gần 0,0025 đô la trong khi các báo giá sàn giao dịch ban đầu chỉ ở mức một phần nhỏ của...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 12:41
Thương hiệu thời trang Tokyo mở rộng sang Bitcoin và AI

Thương hiệu thời trang Tokyo mở rộng sang Bitcoin và AI

Bài đăng Thương hiệu Thời trang Tokyo Mở rộng Sang Bitcoin và AI xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào thứ Tư, nhà bán lẻ quần áo thông thường Nhật Bản Mac House đã thông báo rằng các cổ đông đã phê duyệt việc đổi tên thành Gyet Co., Ltd., báo hiệu một sự chuyển hướng chiến lược sang crypto và tài sản kỹ thuật số. Động thái này nhấn mạnh một kế hoạch doanh nghiệp rộng lớn hơn tập trung vào tiền mã hóa, blockchain và trí tuệ nhân tạo. Nó phản ánh tham vọng của công ty trong việc ra mắt chương trình kho bạc Bitcoin toàn cầu, thu hút sự chú ý từ cả các nhà quan sát trong nước và quốc tế. "Yet" và Ý nghĩa Toàn cầu của Nó Điều lệ công ty sửa đổi của Gyet giới thiệu các sáng kiến kỹ thuật số rộng rãi, bổ sung dịch vụ mua lại, giao dịch, quản lý và thanh toán tiền mã hóa. Các mục tiêu mới cũng bao gồm khai thác tiền mã hóa, staking, vay và Yield Farming, cũng như phát triển hệ thống blockchain, các dự án liên quan đến NFT, và nghiên cứu về AI tạo sinh và hoạt động trung tâm dữ liệu. Những thay đổi này cho thấy ý định rõ ràng để đa dạng hóa ngoài ngành may mặc và định vị công ty trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính toàn cầu. Sponsored Sponsored Việc đổi tên phản ánh mục tiêu của Gyet là hoạt động với tầm nhìn quốc tế rộng lớn hơn. Tên mới của công ty truyền tải ba khái niệm: "Growth Yet," "Global Yet," và "Generation Yet," báo hiệu mong muốn tạo ra giá trị dựa trên công nghệ cho các thế hệ tương lai trong khi mở rộng ra ngoài thị trường nội địa Nhật Bản. Mua và Khai thác Bitcoin Gyet đã tuyên bố tham vọng tài sản kỹ thuật số vào tháng 6 năm 2025 và vào tháng 7 đã ký thỏa thuận hợp tác cơ bản với công ty khai thác Zerofield. Kể từ đó, công ty đã bắt đầu chương trình mua Bitcoin trị giá 11,6 triệu đô la và đang thử nghiệm hoạt động khai thác ở các bang của Mỹ như Texas và Georgia, nơi chi phí điện tương đối thấp. Mục tiêu nắm giữ hơn 1,000 BTC là khiêm tốn trên toàn cầu, nhưng mô hình—tài trợ cho việc mua và khai thác bằng dòng tiền bán lẻ—vẫn còn bất thường đối với một doanh nghiệp may mặc. Tại Nhật Bản, Gyet theo sau các công ty như Hotta Marusho và Kitabo, những công ty cũng đã đa dạng hóa sang các hoạt động tiền mã hóa khác biệt với hoạt động ban đầu của họ. Động thái này có thể đẩy nhanh việc nắm giữ Bitcoin của doanh nghiệp như một chiến lược tài chính, thu hút sự quan tâm đến các dự án khai thác ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản, và...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 11:13
Bitcoin Đã Tăng 8% Khiến Tháng 9 Năm 2025 Trở Thành Tháng Tốt Thứ Hai

Bitcoin Đã Tăng 8% Khiến Tháng 9 Năm 2025 Trở Thành Tháng Tốt Thứ Hai

Bài đăng Bitcoin tăng 8% đã làm cho tháng 9 năm 2025 trở thành tháng tốt thứ hai xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Bitcoin đang đi ngược xu hướng theo mùa khi tăng 8%, làm cho tháng 9 này trở thành tháng tốt nhất kể từ năm 2012. Tháng 9 năm 2025 sẽ cần tăng 20% để trở thành tháng mạnh nhất của Bitcoin từ trước đến nay. Biến động giá BTC đang ở mức hiếm khi thấy trong một chu kỳ tăng giá bất thường. Bitcoin (BTC) đã tăng nhiều hơn trong tháng 9 này so với bất kỳ năm nào kể từ năm 2012, một kỷ lục thị trường tăng giá mới. Dữ liệu giá lịch sử từ CoinGlass và BiTBO xác nhận rằng ở mức 8%, đà tăng của Bitcoin trong tháng 9 năm 2025 là mức tốt thứ hai từ trước đến nay. Bitcoin tránh "Rektember" với mức tăng 8% Tháng 9 theo truyền thống là tháng yếu nhất của Bitcoin, với mức lỗ trung bình khoảng 8%. BTC/USD lợi nhuận hàng tháng (ảnh chụp màn hình). Nguồn: CoinGlass Năm nay, cơ hội cho xu hướng theo mùa của giá BTC rất cao, khi các mô hình lịch sử đòi hỏi đỉnh thị trường tăng giá tiếp theo và các tài sản rủi ro khác liên tục thiết lập Cao nhất mọi thời đại mới. Trong khi cả vàng và S&P 500 đều đang trong giai đoạn khám phá giá, BTC/USD đã cuộn lại trong suốt tháng 9 sau khi thiết lập mức cao mới của riêng mình vào tháng trước đó. Tuy nhiên, ngay cả ở mức "chỉ" 8%, hiệu suất của tháng 9 này hiện đủ để làm cho nó trở thành tháng 9 mạnh nhất của Bitcoin trong 13 năm. Thời điểm duy nhất mà tháng thứ chín của năm có lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư tăng giá Bitcoin là vào năm 2012, khi BTC/USD tăng khoảng 19,8%. Năm ngoái, mức tăng cao nhất là 7,3%. BTC/USD lợi nhuận hàng tháng. Nguồn: BiTBO Biến động giá BTC biến mất Các số liệu nhấn mạnh một năm đỉnh thị trường tăng giá rất bất thường đối với Bitcoin. Liên quan: BTC 'định giá' những gì sắp tới: 5 điều cần biết về Bitcoin tuần này Không giống như các thị trường tăng giá trước đây, Biến động giá BTC đã giảm mạnh vào năm 2025, trái với kỳ vọng của những người tham gia thị trường lâu năm dựa trên hiệu suất trước đó. Dữ liệu CoinGlass cho thấy biến động giảm xuống mức chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ, với mức giảm đặc biệt mạnh từ tháng 4 trở đi. Bitcoin biến động lịch sử (ảnh chụp màn hình). Nguồn: CoinGlass Trong khi đó, công ty phân tích on-chain Glassnode, nhấn mạnh...
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 11:09
Quỹ thị trường tiền tệ trái phiếu kho bạc EU của Spiko đạt 300 triệu USD AUM, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư

Quỹ thị trường tiền tệ trái phiếu kho bạc EU của Spiko đạt 300 triệu USD AUM, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư

Quỹ thị trường của Spiko đang trải qua sự gia tăng đáng kể về mức độ chấp nhận, với AUM đạt 300 triệu USD, cho thấy dòng vốn mạnh mẽ đổ vào sản phẩm này.
Blockchainreporter 2025/09/18 11:00
Powell Tái Khẳng Định Nhiệm Vụ Kép Của Fed Như Chiến Lược Lãi Suất

Powell Tái Khẳng Định Nhiệm Vụ Kép Của Fed Như Chiến Lược Lãi Suất

Chi tiết: https://coincu.com/markets/powell-clarifies-fed-dual-mandate/
Coinstats 2025/09/18 09:41
Cơ quan quản lý New York PUSH các ngân hàng áp dụng phân tích Blockchain

Cơ quan quản lý New York PUSH các ngân hàng áp dụng phân tích Blockchain

Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của New York kêu gọi các ngân hàng áp dụng phân tích blockchain, báo hiệu sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các rủi ro liên quan đến crypto. Động thái này phản ánh mối quan ngại của cơ quan quản lý rằng các tổ chức truyền thống đang phải đối mặt với sự gia tăng tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số. Trong khi các công ty crypto đã dựa vào các công cụ giám sát, Bộ Dịch vụ Tài chính hiện kỳ vọng các ngân hàng sử dụng chúng để phát hiện hoạt động bất hợp pháp. NYDFS Nêu rõ Kỳ vọng về Tuân thủ Thông báo được đưa ra vào thứ Tư bởi Giám đốc Adrienne Harris, áp dụng cho tất cả các ngân hàng được cấp phép của tiểu bang và chi nhánh nước ngoài. Trong thư gửi ngành, Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) nhấn mạnh rằng phân tích blockchain nên được tích hợp vào các chương trình tuân thủ theo quy mô, hoạt động và khẩu vị rủi ro của mỗi ngân hàng. Cơ quan quản lý cảnh báo rằng thị trường crypto phát triển nhanh chóng, đòi hỏi các tổ chức phải cập nhật khung làm việc thường xuyên. "Các công nghệ mới nổi mang đến những mối đe dọa đang phát triển đòi hỏi các công cụ giám sát nâng cao," thông báo nêu rõ. Nó nhấn mạnh nhu cầu các ngân hàng ngăn chặn rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác liên quan đến giao dịch tiền ảo. Để đạt được mục tiêu đó, Bộ đã liệt kê các lĩnh vực cụ thể mà phân tích blockchain có thể được áp dụng: Sàng lọc ví của khách hàng có tiếp xúc với crypto để đánh giá rủi ro. Xác minh nguồn gốc của tiền từ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs). Giám sát hệ sinh thái một cách toàn diện để phát hiện rửa tiền hoặc tiếp xúc với lệnh trừng phạt. Xác định và đánh giá các đối tác, chẳng hạn như các VASP bên thứ ba. Đánh giá hoạt động giao dịch dự kiến so với thực tế, bao gồm cả ngưỡng giới hạn đô la. Cân nhắc rủi ro gắn liền với các sản phẩm tài sản kỹ thuật số mới trước khi ra mắt. Những ví dụ này nêu bật cách các tổ chức có thể điều chỉnh công cụ giám sát để tăng cường khung kiểm soát rủi ro của họ. Hướng dẫn mở rộng trên khung Hoạt động Liên quan đến Tiền ảo (VCRA) của NYDFS, đã quản lý giám sát crypto trong tiểu bang từ năm 2022. Cơ quan quản lý báo hiệu tác động rộng lớn hơn Các nhà quan sát thị trường cho biết thông báo này ít liên quan đến các quy tắc mới và nhiều hơn về việc làm rõ kỳ vọng. Bằng cách chính thức hóa vai trò của phân tích blockchain trong tài chính truyền thống, New York đang củng cố ý tưởng rằng các ngân hàng không thể coi việc tiếp xúc với crypto là mối quan tâm nhỏ. Các nhà phân tích cũng tin rằng cách tiếp cận này có thể lan rộng ra ngoài New York. Các cơ quan liên bang và cơ quan quản lý ở các tiểu bang khác có thể xem hướng dẫn này như một bản thiết kế để điều chỉnh giám sát ngân hàng với thực tế của việc áp dụng tài sản kỹ thuật số. Đối với các tổ chức, việc không áp dụng các công cụ thông minh blockchain có thể mời gọi sự giám sát của cơ quan quản lý và làm suy yếu khả năng bảo vệ niềm tin của khách hàng. Với crypto hiện đã được nhúng chắc chắn vào tài chính toàn cầu, quan điểm của New York cho thấy phân tích blockchain không còn là tùy chọn đối với các ngân hàng — chúng là điều cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.
Coinstats 2025/09/18 08:49
