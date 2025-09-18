Bitcoin ổn định khi Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12

Tóm tắt Cục Dự trữ Liên bang đã giữ lãi suất không đổi kể từ tháng 12 năm ngoái. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã liên tục gây áp lực lên Fed để cắt giảm lãi suất. Crypto và các tài sản khác thường được hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất làm tăng thanh khoản tài chính. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, như dự đoán rộng rãi, đã cắt giảm lãi suất quỹ liên bang 0,25% vào hôm thứ Tư, giữa những dấu hiệu gần đây cho thấy nền kinh tế đang suy yếu và cần được thúc đẩy—và dưới áp lực không ngừng từ Tổng thống Donald Trump. Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số lớn khác giao dịch phần lớn đi ngang ngay sau đó. Đồng tiền mã hóa lớn nhất theo vốn hóa thị trường gần đây đang được giao dịch ở mức trên $116,000, tăng 0,2% trong vài giờ qua, theo nhà cung cấp dữ liệu thị trường crypto CoinGecko. BTC đã tăng trong những ngày gần đây với các nhà đầu tư có thể đã định giá trước quyết định được dự đoán. Ethereum, đồng tiền mã hóa lớn thứ hai theo giá trị thị trường, đang giao dịch ở mức $4,501, đi ngang trong cùng kỳ. Fed đã cắt giảm lãi suất xuống phạm vi từ 4% đến 4,25% sau khi có sự điều chỉnh giảm trong báo cáo của Bộ Lao động cho thấy Hoa Kỳ đã tạo ra ít hơn 911,000 việc làm so với báo cáo ban đầu trong khoảng thời gian một năm kết thúc vào tháng 3, và các dấu hiệu kinh tế đáng lo ngại khác. "Sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế vẫn ở mức cao," Fed lưu ý trong một tuyên bố. Những lo ngại đó đã lấn át mối đe dọa lạm phát, đã tăng lên 2,9% trên cơ sở hàng năm, vẫn cao hơn mục tiêu 2% lâu dài của ngân hàng. Thống đốc mới nhậm chức Stephen Miran, người được Nhà Trắng bổ nhiệm, đã bất đồng với quyết định này, bỏ phiếu cho việc cắt giảm lãi suất 0,50%. Fed có nhiệm vụ kép là giữ lạm phát thấp và đảm bảo việc làm đầy đủ. Trong tin nhắn Telegram gửi đến Decrypt, Noelle Acheson, tác giả của bản tin Crypto Is Macro Now, đã viết rằng vấn đề lớn không phải là việc cắt giảm lãi suất dự kiến mà là dự báo kinh tế cập nhật từ các quan chức Fed, cho thấy các nhà ngân hàng trung ương đang "ngày càng lo lắng về...