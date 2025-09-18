2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bitcoin (BTC) Giảm Và Phục Hồi Sau Khi Fed Cắt Giảm Lãi Suất: Điều Gì Tiếp Theo Cho Giá?

Bitcoin (BTC) Giảm Và Phục Hồi Sau Khi Fed Cắt Giảm Lãi Suất: Điều Gì Tiếp Theo Cho Giá?

Bài đăng Bitcoin (BTC) Giảm và Hồi phục Sau Khi Fed Cắt Giảm Lãi Suất: Điều Gì Tiếp Theo cho Giá? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Việc cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang đã được công bố vào thứ Tư. Đúng như dự đoán, các market makers đã bán Bitcoin xuống mức $114,800. Sau đó giá đã hồi phục mạnh mẽ, dừng lại ngay dưới mức $118,000. Liệu đà tăng này mới chỉ bắt đầu? Còn 3 đợt cắt giảm lãi suất nữa? Thị trường việc làm Mỹ đang suy yếu chắc chắn đã buộc Cục Dự trữ Liên bang phải hành động, và không chỉ có 25 điểm cơ bản được cắt giảm vào thứ Tư, mà các nhà phân tích còn dự đoán thêm 3 đợt cắt giảm hàng tháng từ nay đến cuối năm. Những điều kiện tài chính dễ dàng hơn này có khả năng có lợi cho Bitcoin và thị trường tiền mã hoá nói chung. Giảm, sau đó hồi phục mạnh Nguồn: TradingView Biểu đồ 4 giờ của $BTC cho thấy giá đã tăng mạnh sau đợt giảm ban đầu trước thông báo cắt giảm lãi suất của cuộc họp FOMC vào thứ Tư. Khi giá chạm đáy, trùng với đường xu hướng dưới của kênh tăng và đỉnh của cờ hiệu tăng nhỏ, nó đã hồi phục mạnh mẽ. Hiện tại, các nhà đầu tư tăng giá đang chiến đấu với mức kháng cự nằm ngang $117,500. Đây là mức lớn cuối cùng cần vượt qua trước khi giá $BTC có thể quay trở lại mức cao nhất mọi thời đại. Thân nến đã xuyên qua mức kháng cự nhưng một cây nến sẽ phải mở trên mức đó để phá vỡ kháng cự này. Câu chuyện về hai mức kháng cự Nguồn: TradingView Biểu đồ ngày cung cấp bức tranh rõ ràng về những gì đang đối diện với giá $BTC. Có thể thấy rằng giá đang ngay sát mức kháng cự đầu tiên trong hai mức kháng cự. Nếu mức $117,500 bị phá vỡ, $120,000 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Mức kháng cự thứ hai này cũng có khả năng có đường xu hướng trên của kênh tăng đóng vai trò như kháng cự cùng lúc, vì vậy điều này có thể còn khó phá vỡ hơn. Tuy nhiên, việc phá vỡ mức $120,000 chắc chắn sẽ...
Bitcoin
BTC$121,276.21-0.20%
Moonveil
MORE$0.03028-21.10%
FORM
FORM$1.2103-5.34%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 17:39
Chia sẻ
Cái Nhìn Thoáng Qua Về Tương Lai Của Công Nghệ Đeo

Cái Nhìn Thoáng Qua Về Tương Lai Của Công Nghệ Đeo

Bài đăng Một Cái Nhìn Thoáng Qua Về Tương Lai Của Công Nghệ Đeo Được xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kính Thông Minh Meta Cách Mạng: Một Cái Nhìn Thoáng Qua Về Tương Lai Của Công Nghệ Đeo Được Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức AI Kính Thông Minh Meta Cách Mạng: Một Cái Nhìn Thoáng Qua Về Tương Lai Của Công Nghệ Đeo Được Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/meta-smart-glasses-unveiled/
BRC20.COM
COM$0.011198+2.89%
Sleepless AI
AI$0.12-1.15%
Smart Blockchain
SMART$0.004249+0.52%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 16:43
Chia sẻ
Đòn bẩy BTC Tăng Gần $120K, Bài Kiểm Tra Lớn Phía Trước

Đòn bẩy BTC Tăng Gần $120K, Bài Kiểm Tra Lớn Phía Trước

Bài đăng Đòn bẩy BTC Tăng Gần $120K, Bài Kiểm Tra Lớn Phía Trước xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những Thông Tin Chính: Đòn bẩy tăng mạnh tại mức $118K–$120K, biến vùng này thành bài kiểm tra kháng cự quan trọng tiếp theo của Bitcoin. Sự từ chối từ điểm quan tâm với phân kỳ delta cho thấy động lượng đang hạ nhiệt sau đợt tăng do FOMC gần đây. Mức hỗ trợ tại $114K–$115K có thể thu hút người mua nếu BTC không vượt qua được mức $120K. Đòn bẩy BTC Tăng Gần $120K, Bài Kiểm Tra Lớn Phía Trước Bitcoin đang giao dịch quanh mức $117,099, với khối lượng hàng ngày gần $59.1 tỷ. Giá đã chứng kiến mức tăng nhỏ 0.01% trong 24 giờ qua và tăng 2% trong tuần qua. Dữ liệu được chia sẻ bởi Killa chỉ ra đòn bẩy tăng mạnh giữa $118,000 và $120,000. Biểu đồ Heat Map hỗ trợ điều này, cho thấy các dải thanh khoản dày đặc trong vùng đó. Những cụm lệnh như vậy thường hoạt động như nam châm cho hành động giá, khi thị trường có xu hướng di chuyển đến nơi thanh khoản được tích lũy. Hành Động Giá Quanh POI Phân tích từ JoelXBT nhấn mạnh cách Bitcoin chạm vào điểm quan tâm chính (POI) trong đợt tăng do FOMC gần đây. Động thái này trùng với cái gọi là "vùng đau delta tối đa", một mức độ mà khối lượng mạnh mẽ để lại sự mất cân bằng trong dòng lệnh. Nguồn: JoelXBT /X Sau khi kiểm tra khu vực này, BTC đối mặt với sự từ chối và bắt đầu rút lui. Các chỉ báo delta cho thấy phân kỳ mở rộng, với giá tăng trong khi sức mạnh người mua suy yếu. Sự không phù hợp đó cho thấy nhu cầu không theo kịp tốc độ của đợt tăng giá, để lại không gian cho sự hạ nhiệt ngắn hạn. Mức Kháng Cự và Hỗ Trợ Phạm vi $118K–$120K hiện đứng như một dải kháng cự lớn. Một động thái rõ ràng qua $120K có thể buộc các vị thế short đòn bẩy phải đóng, có khả năng thúc đẩy xu hướng tăng hơn nữa. Về phía giảm, các cụm thanh khoản nhỏ hơn có thể thấy gần $114K–$115K. Nếu sự từ chối giữ vững ở đỉnh, những mức này có khả năng hoạt động như hỗ trợ đầu tiên nơi người mua có thể cố gắng tham gia. Triển Vọng Thị Trường Động thái quyết định tiếp theo của Bitcoin có thể sẽ hình thành quanh...
NEAR
NEAR$3.015+4.79%
1
1$0.005502+10.88%
Bitcoin
BTC$121,276.21-0.20%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 16:40
Chia sẻ
Gã khổng lồ trong ngành H Mining dạy bạn cách nhận Bitcoin trị giá $110,000

Gã khổng lồ trong ngành H Mining dạy bạn cách nhận Bitcoin trị giá $110,000

Bỏ qua rắc rối về phần cứng: H Mining quảng cáo hợp đồng khai thác điện toán đám mây xanh tuân thủ UK/EU—tuyên bố $60k có thể mang lại hơn $50k bằng BTC với thanh toán hàng ngày và các tùy chọn tái đầu tư.
Humanity
H$0.06732-4.38%
Bitcoin
BTC$121,276.21-0.20%
GET
GET$0.004171-2.54%
Chia sẻ
Blockchainreporter2025/09/18 16:03
Chia sẻ
Tượng vàng Trump cầm Bitcoin xuất hiện bên ngoài Điện Capitol Hoa Kỳ

Tượng vàng Trump cầm Bitcoin xuất hiện bên ngoài Điện Capitol Hoa Kỳ

Bài đăng Tượng vàng Trump cầm Bitcoin xuất hiện bên ngoài Điện Capitol Hoa Kỳ đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một bức tượng vàng cao 12 feet của Trump cầm Bitcoin đã được đặt bên ngoài Điện Capitol Hoa Kỳ vào tối thứ Tư tại Washington. Tác phẩm này xuất hiện ngay trước thông báo lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang. Nó được đặt dọc theo Đường số 3 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thu hút đám đông khi D.C. cố gắng hiểu ý nghĩa của phiên bản tổng thống bằng bọt xốp đang nhìn xuống Quốc hội với một crypto trong tay. Vào lúc 2 giờ chiều, Fed đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất ngắn hạn từ 4,3% xuống 4,1%. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 12, sau một năm lo ngại về tăng trưởng việc làm chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng. Fed cũng vạch ra kế hoạch cắt giảm thêm hai lần nữa trước cuối năm nay, nhưng cho biết họ chỉ dự kiến cắt giảm một lần vào năm 2026. Điều đó không làm hài lòng Phố Wall, nơi đã định giá năm lần cắt giảm vào năm tới, như Cryptopolitan đã báo cáo rộng rãi. Các nhà tổ chức Crypto phát trực tiếp token để ủng hộ tượng Trump Bức tượng được tài trợ bởi một nhóm nhà đầu tư tiền điện tử, hầu hết trong số họ đều giấu tên. Mục tiêu của họ là đưa ra một điểm rõ ràng, không thể tránh khỏi về tương lai của crypto và quyền lực chính phủ. Hichem Zaghdoudi, người phát ngôn cho nhóm, cho biết: "Tác phẩm này được thiết kế để khơi dậy cuộc trò chuyện về tương lai của tiền tệ do chính phủ phát hành và là biểu tượng của sự giao thoa giữa chính trị hiện đại và đổi mới tài chính. Khi Cục Dự trữ Liên bang định hình chính sách kinh tế, chúng tôi hy vọng bức tượng này sẽ thúc đẩy suy ngẫm về ảnh hưởng ngày càng tăng của tiền điện tử." Để đẩy mạnh thông điệp hơn nữa, nhóm đã ra mắt một memecoin trên Pump.fun. Họ sử dụng nhiều buổi phát trực tiếp để quảng bá token và liên kết nó trực tiếp với màn trình diễn bức tượng. Một nhà tổ chức, phát biểu trong buổi phát trực tiếp vào thứ Ba, cho biết bức tượng được làm bằng "bọt xốp cực kỳ cứng" để dễ dàng di chuyển. Các bài đăng trên tài khoản X của họ...
1
1$0.005502+10.88%
Chainbase
C$0.16121-1.63%
DAR Open Network
D$0.03112+2.91%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 15:20
Chia sẻ
Bitcoin ổn định khi Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12

Bitcoin ổn định khi Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12

Bài đăng Bitcoin ổn định khi Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Cục Dự trữ Liên bang đã giữ lãi suất không đổi kể từ tháng 12 năm ngoái. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã liên tục gây áp lực lên Fed để cắt giảm lãi suất. Crypto và các tài sản khác thường được hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất làm tăng thanh khoản tài chính. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, như dự đoán rộng rãi, đã cắt giảm lãi suất quỹ liên bang 0,25% vào hôm thứ Tư, giữa những dấu hiệu gần đây cho thấy nền kinh tế đang suy yếu và cần được thúc đẩy—và dưới áp lực không ngừng từ Tổng thống Donald Trump. Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số lớn khác giao dịch phần lớn đi ngang ngay sau đó. Đồng tiền mã hóa lớn nhất theo vốn hóa thị trường gần đây đang được giao dịch ở mức trên $116,000, tăng 0,2% trong vài giờ qua, theo nhà cung cấp dữ liệu thị trường crypto CoinGecko. BTC đã tăng trong những ngày gần đây với các nhà đầu tư có thể đã định giá trước quyết định được dự đoán. Ethereum, đồng tiền mã hóa lớn thứ hai theo giá trị thị trường, đang giao dịch ở mức $4,501, đi ngang trong cùng kỳ. Fed đã cắt giảm lãi suất xuống phạm vi từ 4% đến 4,25% sau khi có sự điều chỉnh giảm trong báo cáo của Bộ Lao động cho thấy Hoa Kỳ đã tạo ra ít hơn 911,000 việc làm so với báo cáo ban đầu trong khoảng thời gian một năm kết thúc vào tháng 3, và các dấu hiệu kinh tế đáng lo ngại khác. "Sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế vẫn ở mức cao," Fed lưu ý trong một tuyên bố. Những lo ngại đó đã lấn át mối đe dọa lạm phát, đã tăng lên 2,9% trên cơ sở hàng năm, vẫn cao hơn mục tiêu 2% lâu dài của ngân hàng. Thống đốc mới nhậm chức Stephen Miran, người được Nhà Trắng bổ nhiệm, đã bất đồng với quyết định này, bỏ phiếu cho việc cắt giảm lãi suất 0,50%. Fed có nhiệm vụ kép là giữ lạm phát thấp và đảm bảo việc làm đầy đủ. Trong tin nhắn Telegram gửi đến Decrypt, Noelle Acheson, tác giả của bản tin Crypto Is Macro Now, đã viết rằng vấn đề lớn không phải là việc cắt giảm lãi suất dự kiến mà là dự báo kinh tế cập nhật từ các quan chức Fed, cho thấy các nhà ngân hàng trung ương đang "ngày càng lo lắng về...
Threshold
T$0.01517+0.93%
Union
U$0.010231+6.38%
Whiterock
WHITE$0.0002541-16.74%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 14:49
Chia sẻ
ETF Dogecoin Sẽ Đi Vào Hoạt Động Hôm Nay

ETF Dogecoin Sẽ Đi Vào Hoạt Động Hôm Nay

Bài đăng Dogecoin ETF Sẵn sàng Giao Dịch Hôm nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin 18 Tháng 9 2025 | 09:35 Thị trường Mỹ sắp chứng kiến một khoảnh khắc đầu tiên trong lịch sử đầu tư tiền điện tử. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 9, các nhà đầu tư dự kiến sẽ có thể mua các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) liên kết trực tiếp với XRP và Dogecoin, đưa hai tài sản kỹ thuật số được nhận diện rộng rãi nhất vào các Tài khoản trung gian chính thống. Các sản phẩm — REX-Osprey XRP ETF (XRPR) và REX-Osprey Dogecoin ETF (DOJE) — được ra mắt thông qua quan hệ đối tác giữa REX Shares và Osprey Funds. Đây đánh dấu lần đầu tiên tiếp cận spot XRP và spot DOGE sẽ có sẵn dưới hình thức ETF cho các nhà giao dịch Mỹ, một bước đi mà các nhà phân tích mô tả là lịch sử đối với không gian tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn. Các tiếng nói trong ngành nhanh chóng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ra mắt này. Chủ tịch ETF Store Nate Geraci lưu ý rằng việc ra mắt không chỉ giới thiệu ETF Dogecoin đầu tiên mà còn cuối cùng cung cấp quyền tiếp cận spot XRP cho các nhà đầu tư truyền thống. Các nhà phân tích ETF của Bloomberg Eric Balchunas và James Seyffart xác nhận rằng giao dịch sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9, sau một sự chậm trễ ngắn so với lịch trình ban đầu. Cả hai ETF đều được đặt dưới một bản cáo bạch duy nhất cũng bao gồm các quỹ dự kiến cho TRUMP và BONK, mặc dù những lần ra mắt đó vẫn chưa nhận được ngày xác nhận. Bằng cách đóng gói các token này trong cấu trúc ETF, các nhà đầu tư sẽ không còn cần phải điều hướng qua các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc ví để tiếp cận — thay vào đó, việc tiếp cận sẽ đơn giản như mua cổ phần thông qua Tài khoản trung gian. Sự xuất hiện của các sản phẩm này có thể tạo tiền đề cho làn sóng ETF mới dựa trên altcoin, mở rộng bối cảnh vượt ra ngoài Bitcoin và Ethereum và mở cửa cho việc áp dụng chính thống các token phổ biến khác. Tác giả Alexander Zdravkov là người luôn tìm kiếm logic đằng sau mọi thứ. Anh thông thạo tiếng Đức và có hơn 3 năm kinh nghiệm trong không gian tiền điện tử, nơi anh khéo léo xác định những...
Union
U$0.010231+6.38%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.517-1.23%
LooksRare
LOOKS$0.013592+1.29%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 14:38
Chia sẻ
BMW Chuyển Đổi BAYC NFT Thành Tài sản thế giới thực 1/1 Apecar, Trao Xe Cho Nhà Sưu Tập Tại IAA Munich

BMW Chuyển Đổi BAYC NFT Thành Tài sản thế giới thực 1/1 Apecar, Trao Xe Cho Nhà Sưu Tập Tại IAA Munich

BMW đã bàn giao chiếc "Apecar 1/1" độc nhất vô nhị cho nhà sưu tập Dennis Weidner trong sự kiện IAA Mobility tại BMW Welt ở Munich vào ngày 12/09/2025, biến đổi một Non-fungible Token (NFT) của Bored Ape Yacht Club (BAYC) từ Otherside metaverse thành một chiếc xe vật lý được thiết kế riêng. Chiếc Apecar — ban đầu được tạo ra như một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số bởi Yuga Labs — […]
1
1$0.005502+10.88%
RealLink
REAL$0.08205+0.01%
TokenFi
TOKEN$0.01236+1.56%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/18 14:30
Chia sẻ
Dogecoin Tăng Động lượng, Trong Khi Avalon Thu Hút Sự Chú Ý Trong Lĩnh Vực Bất Động Sản Crypto

Dogecoin Tăng Động lượng, Trong Khi Avalon Thu Hút Sự Chú Ý Trong Lĩnh Vực Bất Động Sản Crypto

Thưởng thức các video và âm nhạc bạn yêu thích, tải lên nội dung gốc và chia sẻ tất cả với bạn bè, gia đình và thế giới trên YouTube.
RealLink
REAL$0.08205+0.01%
GAINS
GAINS$0.02378+1.01%
Chia sẻ
Blockchainreporter2025/09/18 14:00
Chia sẻ
GD Culture sẽ mua lại tài sản của Pallas Capital, bổ sung 7,500 Bitcoin vào quỹ

GD Culture sẽ mua lại tài sản của Pallas Capital, bổ sung 7,500 Bitcoin vào quỹ

Bài đăng GD Culture mua lại tài sản của Pallas Capital, bổ sung 7,500 Bitcoin vào Quỹ cộng đồng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. GD Culture Group đã ký kết thỏa thuận trao đổi cổ phiếu để mua lại tài sản của Pallas Capital, bao gồm 7,500 BTC, nhằm đẩy nhanh chiến lược quỹ tiền mã hóa của mình. Thương vụ mua lại Pallas Capital thúc đẩy chiến lược Quỹ cộng đồng của GD Culture GD Culture Group Limited (Nasdaq: GDC) đã công bố thỏa thuận quan trọng để mua lại Pallas Capital Holding Ltd., bổ sung 7,500 Bitcoin vào bảng cân đối kế toán như một phần [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/gd-culture-to-acquire-pallas-capital-assets-adding-7500-bitcoin-to-treasury/
Bitcoin
BTC$121,276.21-0.20%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.89%
Particl
PART$0.267+11.11%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 13:51
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó