Tượng Bitcoin Trump Vàng Chiếm Sự Chú Ý Tại Washington

Bài đăng Tượng vàng Trump cầm Bitcoin thu hút sự chú ý ở Washington xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 18 Tháng 9 2025 | 20:05 (Giờ VN) Một bức tượng sáng bóng cao 12 foot của Tổng thống Donald Trump đang cầm Bitcoin đã trở thành hình ảnh được chụp nhiều nhất ở Washington trong tuần này. Tác phẩm này xuất hiện chỉ cách Điện Capitol vài bước chân, được lên kế hoạch trùng với quyết định lãi suất được mong đợi của Cục Dự trữ Liên bang. Trong vài giờ, bức tượng khổng lồ đã hiện diện trên Đường số 3, bề mặt vàng óng của nó thu hút sự chú ý của du khách, nhân viên và người qua lại. Những người hiếu kỳ đã chụp ảnh, bối rối trước cảnh tượng bất thường của một Trump được làm từ bọt biển đang cầm loại tiền mã hóa nổi tiếng nhất thế giới. Bối cảnh của drama chính sách Fed Trong khi bức tượng thu hút đám đông bên ngoài, Fed đang tạo ra các tiêu đề bên trong. Các nhà hoạch định chính sách đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đặt mức chuẩn ngắn hạn ở 4,1%. Các quan chức cho biết có thể sẽ có thêm hai đợt cắt giảm nữa trước khi kết thúc năm, nhưng dự báo năm 2026 của họ cho thấy tốc độ nới lỏng chậm hơn nhiều so với mong đợi của các nhà giao dịch. Thị trường, vốn đã dự đoán có tới năm đợt cắt giảm, đã phản ứng với sự thất vọng rõ ràng. Các nhà hoạt động Crypto thể hiện quan điểm Màn trình diễn này được tài trợ bởi một liên minh những người đam mê crypto. Hichem Zaghdoudi, người phát ngôn cho nhóm, cho biết tác phẩm này nhằm thúc đẩy thảo luận về sự xung đột giữa tài sản kỹ thuật số và hệ thống tiền tệ truyền thống. Để củng cố màn trình diễn này, các nhà tổ chức cũng đã phát hành một memecoin mới và phát trực tiếp buổi khánh thành cho khán giả trực tuyến. Video được chia sẻ trên X cho thấy quá trình xây dựng: một cỗ máy khắc hình dáng của Trump, công nhân kéo các mảnh vào vị trí, và cuối cùng là bức tượng đứng cao khi người đi bộ dừng lại để xem. Một nhà tổ chức đã đùa trên stream rằng ông hy vọng chính Trump có thể đi ngang qua, mặc dù tổng thống đang ở nước ngoài vào thời điểm đó. Từ nghệ thuật phản đối đến ca ngợi Các bức tượng chính trị ở Washington không phải là điều mới mẻ, nhưng hầu hết nghệ thuật du kích liên quan đến Trump đã chế giễu hơn là tôn vinh ông. Các ví dụ gần đây bao gồm một bàn tay vàng nghiền nát vương miện Tự do và một...