2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Theo dõi giá Bitcoin: BTC gặp khó khăn dưới mức $118K khi đà tăng chậm lại

Theo dõi giá Bitcoin: BTC gặp khó khăn dưới mức $118K khi đà tăng chậm lại

Bài đăng Bitcoin Price Watch: BTC Struggles Below $118K as Momentum Cools xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đang được giao dịch ở mức $117,276 vào ngày 18/09/2025, đánh dấu sự tiếp tục của đà hồi phục từ mức thấp gần đây. Đồng tiền mã hoá hiện có vốn hóa thị trường là $2,33 nghìn tỷ với khối lượng giao dịch trong 24h đạt $58,34 tỷ và biên độ giá trong ngày từ $114,940 đến $117,815. Bitcoin Trên biểu đồ ngày, bitcoin đã hình thành một [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-struggles-below-118k-as-momentum-cools/
Bitcoin
BTC$121,276.73-0.20%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.89%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 21:09
Chia sẻ
Bitcoin Difficulty Set Cho Lần Tăng Thứ 6 Liên Tiếp, Cao Nhất Mọi Thời Đại Sắp Tới

Bitcoin Difficulty Set Cho Lần Tăng Thứ 6 Liên Tiếp, Cao Nhất Mọi Thời Đại Sắp Tới

Bài đăng Bitcoin Difficulty Set For 6th-Straight Rise, New ATH Ahead đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Difficulty Set For 6th-Straight Rise, New ATH Ahead Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Keshav là cử nhân Vật lý đã làm việc như một nhà văn với Bitcoinist từ tháng 6 năm 2021. Anh ấy đam mê viết lách và qua nhiều năm, anh đã tích lũy kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Keshav có sự quan tâm tích cực đến thị trường tiền mã hoá, với phân tích on-chain là lĩnh vực mà anh ấy đặc biệt thích nghiên cứu và viết về. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm cá nhân hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-difficulty-6th-increase-4-9-jump-record/
Sunrise Layer
RISE$0.010144-1.43%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.89%
Sign
SIGN$0.06144-0.98%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 20:24
Chia sẻ
Optopia và EDITH Hợp Tác Để Thúc Đẩy Tính Toán AI Thế Giới Thực Trên Chuỗi

Optopia và EDITH Hợp Tác Để Thúc Đẩy Tính Toán AI Thế Giới Thực Trên Chuỗi

Optopia dự định giải quyết các thách thức trong lĩnh vực Web3 và AI bằng cách cung cấp sức mạnh điện toán đáng tin cậy, Token hóa và hiệu quả để vận hành các AI Agent.
RealLink
REAL$0.08204--%
Sleepless AI
AI$0.1199-1.23%
Chia sẻ
Blockchainreporter2025/09/18 20:15
Chia sẻ
Xe điện chủ đề Bitcoin ra mắt tại Milan, Ý

Xe điện chủ đề Bitcoin ra mắt tại Milan, Ý

Bài đăng về tàu điện chủ đề Bitcoin ra mắt tại Milan, Ý đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính: Một tàu điện chủ đề Bitcoin đang chạy tại Milan, Ý, quảng bá cho Diễn đàn Lugano Plan B sắp tới. Tàu điện có thương hiệu Bitcoin nổi bật khi di chuyển qua thành phố, đóng vai trò như một hình thức quảng bá công khai cho việc áp dụng tiền mã hoá. Một tàu điện chủ đề Bitcoin đã được CEO của Tether Paolo Ardoino tiết lộ đang hoạt động tại Milan, Ý, quảng bá cho Diễn đàn Lugano Plan B sắp tới và nhấn mạnh sự đón nhận ngày càng tăng của khu vực đối với tài sản kỹ thuật số. Tàu điện có thương hiệu và hình ảnh Bitcoin khi di chuyển qua thành phố Ý. Milan ngày càng trở thành nơi trưng bày cho các sự kiện và hoạt động quảng bá liên quan đến blockchain, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của Ý đối với tài sản kỹ thuật số. Các thành phố lớn của Ý đã tổ chức các hội nghị và các cuộc gặp gỡ trong ngành nhấn mạnh tham vọng của đất nước trong việc đóng vai trò trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số của châu Âu. Việc áp dụng thanh toán crypto tại địa phương đã tăng đều đặn, được hỗ trợ bởi chương trình nghị sự fintech và đổi mới của Ý. Nguồn: https://cryptobriefing.com/bitcoin-themed-tram-lugano-switzerland/
B
B$0.22553-8.42%
Manchester City Fan
CITY$0.9709-0.40%
PlaysOut
PLAY$0.04599-5.85%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 20:07
Chia sẻ
$5 tỷ đổ vào XRP trong một ngày; Đây là lý do

$5 tỷ đổ vào XRP trong một ngày; Đây là lý do

Bài đăng $5 tỷ đổ vào XRP trong một ngày; Đây là lý do xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. XRP đã mở rộng đà tăng vào ngày 18 tháng 9, tăng thêm hơn $5 tỷ giá trị thị trường trong chưa đầy 24 giờ. Token này đã tăng từ $3 lên $3,10, đẩy vốn hóa thị trường từ $180,47 tỷ lên $185,79 tỷ tại thời điểm xuất bản. Hoạt động giao dịch cũng tăng vọt, với khối lượng 24h tăng 57% lên $7,21 tỷ, theo dữ liệu từ Finbold trích từ CoinMarketCap. Động thái này trùng hợp với việc xác nhận rằng REX-Osprey XRP ETF ($XRPR) sẽ ra mắt hôm nay sau những trì hoãn trước đó. Không giống như các ETF spot truyền thống, $XRPR sẽ hoạt động theo cấu trúc Công ty Đầu tư Đăng ký (RIC), nắm giữ XRP cùng với tiền mặt và Trái phiếu Kho bạc. Các nhà phân tích cho biết sản phẩm này mang lại ba tín hiệu chính: nó cung cấp khả năng tiếp cận được quản lý cho các nhà đầu tư Mỹ mà không yêu cầu lưu ký XRP trực tiếp, nó nhấn mạnh sự chấp nhận ngày càng tăng của tổ chức bất chấp sự do dự của SEC đối với các đơn đăng ký ETF khác, và nó đã kích hoạt hoạt động giao dịch do ETF thúc đẩy trong thị trường spot. Duy trì khối lượng hàng ngày trên $200 triệu sẽ là một bài kiểm tra quan trọng trong những tuần tới. Phân tích kỹ thuật XRP Từ góc độ kỹ thuật, XRP đã phá vỡ SMA 7 ngày ($3,06) và mức hồi quy Fibonacci 23,6% ($3,07). Biểu đồ MACD đã chuyển sang dương (+ 0,0223), trong khi RSI (57,09) cho thấy còn dư địa để mở rộng mà không rơi vào tình trạng quá mua. Kháng cự tức thời nằm ở mức $3,18, với một đột phá rõ ràng mở ra cánh cửa đến mục tiêu $3,48 tại mức mở rộng Fibonacci 127,2%. Động thái mới nhất của XRP kết hợp sự quan tâm của tổ chức do ETF thúc đẩy, khả năng phục hồi kỹ thuật và động lực thị trường altcoin. Mặc dù cấu trúc ETF có thể không thúc đẩy nhu cầu XRP trực tiếp mạnh mẽ như một sản phẩm spot, tính mới lạ của nó có thể thu hút các nguồn vốn mới và hợp pháp hóa tài sản này hơn nữa trong thị trường Mỹ. Nguồn: https://finbold.com/5-billion-floods-into-xrp-in-a-day-heres-why/
Union
U$0.010231+6.38%
Moonveil
MORE$0.03028-21.10%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004078-9.85%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 19:32
Chia sẻ
Nhà đầu tư Bitcoin ETF phản ứng với quyết định của Fed

Nhà đầu tư Bitcoin ETF phản ứng với quyết định của Fed

Bài đăng Nhà đầu tư Bitcoin ETF phản ứng với quyết định của Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong một động thái bất ngờ, các ETF Bitcoin spot đã trải qua đợt rút vốn hàng ngày đáng kể đầu tiên trong hơn một tuần, sau khi Cục Dự trữ Liên bang điều chỉnh triển vọng chính sách. Sự thay đổi này phản ánh sự sẵn sàng của thị trường để phản ứng với bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào trong bối cảnh quy định, cũng như độ nhạy cảm của nó đối với các tín hiệu từ ngân hàng trung ương. Đọc tiếp: Nhà đầu tư Bitcoin ETF phản ứng với quyết định của Fed Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etf-investors-react-to-feds-decision
ChangeX
CHANGE$0.00158473-0.55%
Movement
MOVE$0.1082+0.46%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.89%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 18:51
Chia sẻ
Nhà phân tích: Trump Cưỡi Trên Làn Sóng Bitcoin Để Tăng Cường Đồng Đô La

Nhà phân tích: Trump Cưỡi Trên Làn Sóng Bitcoin Để Tăng Cường Đồng Đô La

Bài đăng Nhà phân tích: Trump Cưỡi Làn Sóng Bitcoin Để Củng Cố Đồng Đô La xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong một bài viết gần đây, Alex Gladstein lập luận rằng việc Trump đột ngột ủng hộ Bitcoin có động cơ khác. Ông tin rằng sự quan tâm của Trump đến tiền điện tử chủ yếu là về việc thúc đẩy stablecoin để mở rộng sự thống trị của đồng đô la hơn là thay thế tiền pháp định. Nhà phân tích Tin Rằng Trump Sử Dụng Bitcoin Như Một Con Ngựa Thành Troy Cho Stablecoin Sự quan tâm của Chính quyền Trump đối với Bitcoin [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/analyst-trump-rode-the-bitcoin-wave-to-strengthen-the-dollar/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.517-1.23%
ALEX Lab
ALEX$0.00533-4.48%
Moonveil
MORE$0.03028-21.10%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 18:18
Chia sẻ
Tượng Bitcoin Trump Vàng Chiếm Sự Chú Ý Tại Washington

Tượng Bitcoin Trump Vàng Chiếm Sự Chú Ý Tại Washington

Bài đăng Tượng vàng Trump cầm Bitcoin thu hút sự chú ý ở Washington xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 18 Tháng 9 2025 | 20:05 (Giờ VN) Một bức tượng sáng bóng cao 12 foot của Tổng thống Donald Trump đang cầm Bitcoin đã trở thành hình ảnh được chụp nhiều nhất ở Washington trong tuần này. Tác phẩm này xuất hiện chỉ cách Điện Capitol vài bước chân, được lên kế hoạch trùng với quyết định lãi suất được mong đợi của Cục Dự trữ Liên bang. Trong vài giờ, bức tượng khổng lồ đã hiện diện trên Đường số 3, bề mặt vàng óng của nó thu hút sự chú ý của du khách, nhân viên và người qua lại. Những người hiếu kỳ đã chụp ảnh, bối rối trước cảnh tượng bất thường của một Trump được làm từ bọt biển đang cầm loại tiền mã hóa nổi tiếng nhất thế giới. Bối cảnh của drama chính sách Fed Trong khi bức tượng thu hút đám đông bên ngoài, Fed đang tạo ra các tiêu đề bên trong. Các nhà hoạch định chính sách đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đặt mức chuẩn ngắn hạn ở 4,1%. Các quan chức cho biết có thể sẽ có thêm hai đợt cắt giảm nữa trước khi kết thúc năm, nhưng dự báo năm 2026 của họ cho thấy tốc độ nới lỏng chậm hơn nhiều so với mong đợi của các nhà giao dịch. Thị trường, vốn đã dự đoán có tới năm đợt cắt giảm, đã phản ứng với sự thất vọng rõ ràng. Các nhà hoạt động Crypto thể hiện quan điểm Màn trình diễn này được tài trợ bởi một liên minh những người đam mê crypto. Hichem Zaghdoudi, người phát ngôn cho nhóm, cho biết tác phẩm này nhằm thúc đẩy thảo luận về sự xung đột giữa tài sản kỹ thuật số và hệ thống tiền tệ truyền thống. Để củng cố màn trình diễn này, các nhà tổ chức cũng đã phát hành một memecoin mới và phát trực tiếp buổi khánh thành cho khán giả trực tuyến. Video được chia sẻ trên X cho thấy quá trình xây dựng: một cỗ máy khắc hình dáng của Trump, công nhân kéo các mảnh vào vị trí, và cuối cùng là bức tượng đứng cao khi người đi bộ dừng lại để xem. Một nhà tổ chức đã đùa trên stream rằng ông hy vọng chính Trump có thể đi ngang qua, mặc dù tổng thống đang ở nước ngoài vào thời điểm đó. Từ nghệ thuật phản đối đến ca ngợi Các bức tượng chính trị ở Washington không phải là điều mới mẻ, nhưng hầu hết nghệ thuật du kích liên quan đến Trump đã chế giễu hơn là tôn vinh ông. Các ví dụ gần đây bao gồm một bàn tay vàng nghiền nát vương miện Tự do và một...
1
1$0.005502+10.88%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.517-1.23%
Streamflow
STREAM$0.07901+3.01%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 18:14
Chia sẻ
Chuyển "Chờ Đợi Đột Biến Qua Đêm" thành "Tiền Gửi Hàng Ngày"—TALL MINER · 2025: Sử Dụng Điện toán đám mây Để Biến Biến động Thành Dòng Tiền Thứ Hai Của Bạn

Chuyển "Chờ Đợi Đột Biến Qua Đêm" thành "Tiền Gửi Hàng Ngày"—TALL MINER · 2025: Sử Dụng Điện toán đám mây Để Biến Biến động Thành Dòng Tiền Thứ Hai Của Bạn

Biến biến động giá tiền mã hoá thành thu nhập ổn định hàng ngày với Thợ đào TALL. Tỷ lệ Hash trên nền tảng đám mây hoạt động 24/7, thanh toán hàng ngày, tiền thưởng đăng ký $15, không cần thiết lập.
ChangeX
CHANGE$0.00158473-0.55%
Cloud
CLOUD$0.14687+11.19%
ZeroLend
ZERO$0.00003087-4.36%
Chia sẻ
Blockchainreporter2025/09/18 17:38
Chia sẻ
Tượng Bitcoin Trump Vàng Xuất Hiện ở DC

Tượng Bitcoin Trump Vàng Xuất Hiện ở DC

Bài đăng Tượng vàng Trump cầm Bitcoin xuất hiện ở DC đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Một bức tượng vàng cao 12 feet của Trump cầm Bitcoin đã được khánh thành gần Điện Capitol Hoa Kỳ. Các PAC tiền điện tử và các nhà lãnh đạo ngành tiếp tục ủng hộ chương trình nghị sự ủng hộ tiền điện tử của Trump. Các nhà tổ chức liên kết tác phẩm với vai trò của Trump trong việc đưa việc áp dụng Bitcoin vào dòng chính. Một bức tượng vàng khổng lồ cao 12 feet của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cầm một Bitcoin đã được khánh thành vào ngày 17 tháng 9 ngay bên ngoài Điện Capitol Hoa Kỳ, thu hút đám đông, gây xôn xao trên mạng xã hội và tranh luận chính trị. Việc lắp đặt được tài trợ và tổ chức bởi một nhóm những người đam mê tiền điện tử và memecoiners, được thực hiện như một phần của màn trình diễn trực tiếp Pump.fun nhằm tôn vinh quan điểm ủng hộ tiền điện tử của tổng thống. Tôn vinh đấng cứu thế của chúng ta. pic.twitter.com/I03fRJnmDq — Donald J. Trump Golden Statue (@djtgst) Ngày 17 tháng 9 năm 2025 Một sự tôn vinh mang tính biểu tượng tại National Mall Bức tượng được đặt gần Union Square trên National Mall, hướng về Capitol Hill và cách Nhà Trắng khoảng một dặm. Một trang web liên quan đến màn trình diễn này mô tả tác phẩm như một sự tôn vinh "cam kết không lay chuyển của Trump trong việc thúc đẩy tương lai của tài chính thông qua Bitcoin và các công nghệ phi tập trung." Hichem Zaghdoudi, một trong những nhà tổ chức, đã nói với các phóng viên địa phương rằng bức tượng được "thiết kế để khơi dậy cuộc trò chuyện về tương lai của tiền tệ do chính phủ phát hành và là biểu tượng của sự giao thoa giữa chính trị hiện đại và đổi mới tài chính." Hình ảnh đăng tải trực tuyến cho thấy bức tượng Trump vàng khổng lồ, được chế tác từ bọt xốp cứng, nhẹ, được nhiều người khiêng vào vị trí. Các nhà tổ chức cho biết họ hy vọng chính Trump có thể nhìn thấy nó, mặc dù tổng thống đang ở Vương quốc Anh vào thời điểm đó. Chuyến thăm của Trump đến Vương quốc Anh bao gồm các cuộc họp cấp cao về thuế quan, AI và thương mại. Các nhà lãnh đạo tiền điện tử đang vận động hành lang để ông thúc đẩy Anh hướng tới các quy tắc tài sản kỹ thuật số rõ ràng hơn, lập luận rằng quốc gia này có nguy cơ tụt hậu so với EU, Singapore và Dubai. Theo báo cáo của Bloomberg, các gã khổng lồ trong ngành từ Coinbase đến Ripple đang gây áp lực lên các quan chức Anh để đẩy nhanh...
NEAR
NEAR$3.01+4.62%
Whiterock
WHITE$0.0002541-16.74%
FUNToken
FUN$0.008559-0.54%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/18 17:34
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó