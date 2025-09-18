$5 tỷ đổ vào XRP trong một ngày; Đây là lý do
XRP đã mở rộng đà tăng vào ngày 18 tháng 9, tăng thêm hơn $5 tỷ giá trị thị trường trong chưa đầy 24 giờ. Token này đã tăng từ $3 lên $3,10, đẩy vốn hóa thị trường từ $180,47 tỷ lên $185,79 tỷ tại thời điểm xuất bản. Hoạt động giao dịch cũng tăng vọt, với khối lượng 24h tăng 57% lên $7,21 tỷ, theo dữ liệu từ Finbold trích từ CoinMarketCap. Động thái này trùng hợp với việc xác nhận rằng REX-Osprey XRP ETF ($XRPR) sẽ ra mắt hôm nay sau những trì hoãn trước đó. Không giống như các ETF spot truyền thống, $XRPR sẽ hoạt động theo cấu trúc Công ty Đầu tư Đăng ký (RIC), nắm giữ XRP cùng với tiền mặt và Trái phiếu Kho bạc. Các nhà phân tích cho biết sản phẩm này mang lại ba tín hiệu chính: nó cung cấp khả năng tiếp cận được quản lý cho các nhà đầu tư Mỹ mà không yêu cầu lưu ký XRP trực tiếp, nó nhấn mạnh sự chấp nhận ngày càng tăng của tổ chức bất chấp sự do dự của SEC đối với các đơn đăng ký ETF khác, và nó đã kích hoạt hoạt động giao dịch do ETF thúc đẩy trong thị trường spot. Duy trì khối lượng hàng ngày trên $200 triệu sẽ là một bài kiểm tra quan trọng trong những tuần tới.
Phân tích kỹ thuật XRP
Từ góc độ kỹ thuật, XRP đã phá vỡ SMA 7 ngày ($3,06) và mức hồi quy Fibonacci 23,6% ($3,07). Biểu đồ MACD đã chuyển sang dương (+ 0,0223), trong khi RSI (57,09) cho thấy còn dư địa để mở rộng mà không rơi vào tình trạng quá mua. Kháng cự tức thời nằm ở mức $3,18, với một đột phá rõ ràng mở ra cánh cửa đến mục tiêu $3,48 tại mức mở rộng Fibonacci 127,2%.
Động thái mới nhất của XRP kết hợp sự quan tâm của tổ chức do ETF thúc đẩy, khả năng phục hồi kỹ thuật và động lực thị trường altcoin. Mặc dù cấu trúc ETF có thể không thúc đẩy nhu cầu XRP trực tiếp mạnh mẽ như một sản phẩm spot, tính mới lạ của nó có thể thu hút các nguồn vốn mới và hợp pháp hóa tài sản này hơn nữa trong thị trường Mỹ.
Nguồn: https://finbold.com/5-billion-floods-into-xrp-in-a-day-heres-why/
