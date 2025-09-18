Thu nhập Q1 2026 của Darden Restaurants (DRI)
Bài đăng về thu nhập quý 1 năm 2026 của Darden Restaurants (DRI) đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bên ngoài của một nhà hàng Olive Garden được nhìn thấy vào ngày 20 tháng 6 năm 2025 tại Austin, Texas. Brandon Bell | Getty Images Darden Restaurants vào hôm thứ Năm đã báo cáo kết quả quý hỗn hợp, khi Olive Garden và LongHorn Steakhouse giúp bù đắp sự yếu kém trong mảng kinh doanh ẩm thực cao cấp. Công ty cũng nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm, mặc dù chỉ nhắc lại dự đoán về thu nhập của mình. Cổ phiếu của công ty giảm 6% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường. Đây là những gì công ty báo cáo so với kỳ vọng của Wall Street, dựa trên khảo sát các nhà phân tích của LSEG: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: $1,97 đã điều chỉnh so với $2 dự kiến Doanh thu: $3,04 tỷ, phù hợp với kỳ vọng Darden báo cáo thu nhập ròng quý tài chính đầu tiên là $257,8 triệu, hoặc $2,19 trên mỗi cổ phiếu, tăng từ $207,2 triệu, hoặc $1,74 trên mỗi cổ phiếu so với cùng kỳ năm trước. Không tính các khoản lợi nhuận liên quan đến việc bán các nhà hàng Olive Garden ở Canada, chi phí từ việc đóng cửa nhà hàng và các khoản mục khác, công ty kiếm được $1,97 trên mỗi cổ phiếu. Doanh số bán hàng ròng tăng 10,4% lên $3,04 tỷ, được thúc đẩy bởi việc công ty mua lại các nhà hàng Chuy's Tex Mex đã hoàn tất vào tháng 10 năm ngoái. Doanh số bán hàng cùng cửa hàng của Darden tăng 4,7% trong quý. Chỉ số này, theo dõi kết quả của các cửa hàng mở cửa ít nhất một năm, chưa bao gồm các nhà hàng Chuy's. Nó cũng không bao gồm các địa điểm Bahama Breeze, vì công ty dự kiến sẽ thoái vốn chuỗi này trước khi kết thúc năm tài chính. Olive Garden, crypto gem trong danh mục đầu tư của Darden, báo cáo tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng là 5,9%. Chuỗi nhà hàng lấy cảm hứng từ Ý này chiếm hơn 40% tổng doanh thu của công ty. LongHorn Steakhouse ghi nhận doanh số bán hàng cùng cửa hàng tăng 5,5% trong quý. Phân khúc kinh doanh khác của công ty, bao gồm Cheddar's Scratch Kitchen và Yard House, báo cáo tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng là 3,3%. Ngay cả mảng kinh doanh ẩm thực cao cấp của Darden, vốn gặp khó khăn trong những quý gần đây, cũng chỉ báo cáo doanh số bán hàng cùng cửa hàng giảm 0,2%. Wall Street dự đoán...
