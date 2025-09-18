2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Cổ Phiếu Của MicroStrategy?

Bitcoin Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Cổ Phiếu Của MicroStrategy?

Bài đăng How Does Bitcoin Affect MicroStrategy's Stock? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. MicroStrategy đang điều hướng trong một bối cảnh được đánh dấu bởi các mô hình cổ phiếu thay đổi, nhấn mạnh sự gần kề của nó với đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) quan trọng. Chỉ số này rất quan trọng để phân tích xu hướng dài hạn bằng cách tính trung bình giá đóng trong khoảng thời gian 200 ngày, giúp đưa ra một triển vọng ổn định trong thị trường biến động.
BitcoinEthereumNews2025/09/19 01:39
Tiền mã hoá tốt nhất để mua khi ChatGPT dự đoán Bitcoin sẽ bùng nổ sau khi cắt giảm lãi suất

Tiền mã hoá tốt nhất để mua khi ChatGPT dự đoán Bitcoin sẽ bùng nổ sau khi cắt giảm lãi suất

Bài đăng Tiền mã hóa tốt nhất để mua khi ChatGPT dự đoán Bitcoin sẽ bùng nổ sau khi cắt giảm lãi suất đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiền mã hóa tốt nhất để mua khi ChatGPT dự đoán Bitcoin sẽ bùng nổ sau khi cắt giảm lãi suất
BitcoinEthereumNews2025/09/19 01:15
Nhà môi giới Forex(FX) với ETH và Nhà môi giới Bitcoin: Lựa chọn nào tốt hơn cho các Nhà giao dịch hiện đại?

Nhà môi giới Forex(FX) với ETH và Nhà môi giới Bitcoin: Lựa chọn nào tốt hơn cho các Nhà giao dịch hiện đại?

Bài đăng Nhà môi giới Forex(FX) với ETH so với Nhà môi giới Bitcoin: Cái nào tốt hơn cho các nhà giao dịch hiện đại? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những ngày bạn chuyển tiền đô la vào tài khoản trung gian và chờ đợi hai ngày làm việc cảm thấy hoàn toàn cổ điển. Trong năm năm qua, các nhà môi giới forex đã chấp nhận tài trợ tiền điện tử, cho phép các nhà giao dịch top up ký quỹ của họ bằng Bitcoin hoặc Ethereum gần như dễ dàng như gửi Email. Cả hai đồng tiền đều hứa hẹn chuyển khoản 24/7, phạm vi toàn cầu và một mức độ riêng tư từ các kênh ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, trải nghiệm sử dụng tài khoản định danh bằng Bitcoin có thể khác biệt rõ rệt so với sử dụng tài khoản định danh bằng Ethereum, và những khác biệt đó định hình lại tốc độ triển khai vốn, số tiền phí bạn phải trả và mức độ suôn sẻ khi bạn quay trở lại fiat khi đến lúc thu lợi nhuận. Tốc độ và Phí Mỗi nhà giao dịch cuối cùng đều phải đối mặt với khoảnh khắc hồi hộp khi ký quỹ giảm xuống thấp ngay khi một thiết lập hoàn hảo xuất hiện. Nếu bạn nạp tiền bằng Bitcoin, thời gian xác nhận trung bình là mười phút, nhưng tắc nghẽn mạng có thể mở rộng cửa sổ đó lên đến một giờ không thoải mái. Ethereum tạo ra các khối khoảng mỗi 12 giây, nhưng tính chất kinh tế chỉ xảy ra sau 2 epochs (12-13 phút) trong điều kiện bình thường. Các sàn giao dịch/nhà môi giới thường yêu cầu nhiều xác nhận khối cho các khoản nạp ETH (thường theo thứ tự 6-14+ khối), không phải một khối duy nhất. Khi bạn thêm các rollup lớp 2 của Ethereum như Arbitrum hoặc Optimism vào phương trình, các giao dịch chuyển tiền dưới một phút trở thành thói quen. Cấu trúc phí tuân theo một mô hình tương tự. Phí Bitcoin tương quan trực tiếp với nhu cầu không gian khối; trong đợt tăng mempool năm 2023, chúng đã tăng vọt trên 25 đô la, biến các khoản top up nhỏ thành một đề xuất đáng ngờ. Phí gas của Ethereum cũng có thể hoang dã không kém, sự phổ biến của NFT từng đẩy các giao dịch chuyển đơn giản lên gần 20 đô la, nhưng các rollup thường kéo những chi phí đó xuống chỉ còn vài xu. Do đó, nhà giao dịch đánh giá cao chi phí nhất quán, có thể dự đoán được sẽ nghiêng về các nhà môi giới Forex(FX) với ETH và hệ sinh thái lớp 2 của nó, trong khi người thoải mái chờ đợi cửa sổ phí tối ưu có thể vẫn thích sự đơn giản của BTC. Tính thanh khoản, Độ trượt giá,...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 00:27
Album Trước Khi Tạm Ngưng Hoạt Động Của Disturbed Đã Đạt Vị Trí Đầu Bảng Xếp Hạng Cách Đây 15 Năm

Album Trước Khi Tạm Ngưng Hoạt Động Của Disturbed Đã Đạt Vị Trí Đầu Bảng Xếp Hạng Cách Đây 15 Năm

Bài đăng Album Trước Thời Gian Tạm Dừng Của Disturbed Đã Đạt Đỉnh Bảng Xếp Hạng Cách Đây 15 Năm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Disturbed đã đạt được bốn vị trí số 1 liên tiếp trên Billboard 200 vào năm 2010, với album Asylum củng cố thành công của ban nhạc và đứng vững trong thời kỳ đầy rẫy nhạc pop cách đây 15 năm tuần này. Disturbed hậu trường tại Not So Silent Night trong buổi hòa nhạc "Not So Silent Night" của Live 105 năm 2002 - Hậu trường tại HP Pavilion ở San Jose, California, Hoa Kỳ. (Ảnh của J. Shearer/WireImage) WireImage Ban nhạc rock Disturbed có thể đang chuẩn bị ra mắt một album khác, khi nhóm trở lại vào đầu năm 2025 với đĩa đơn mới "I Will Not Break." Ca khúc này nhanh chóng trở thành hit trên nhiều bảng xếp hạng rock của Billboard, nơi mà ban nhạc đã quen với việc thống trị tại thời điểm này. Trong khi người hâm mộ chờ đợi để nghe thêm, một trong những album thành công nhất của nhóm đang kỷ niệm một cột mốc đặc biệt. Asylum Ra Mắt ở Vị Trí Số 1 vào Tháng 9 Năm 2010 Cách đây 15 năm, Disturbed đứng đầu Billboard 200 với album Asylum. Album đầy đủ này ra mắt ở vị trí đầu tiên với 179,000 bản được bán ra trên bảng xếp hạng ngày 18 tháng 9 năm 2010. Album thứ năm của nhóm trở thành album số 1 thứ tư của họ trên Billboard 200, thời điểm đó chỉ dựa vào doanh số bán hàng thuần túy vì các nền tảng phát trực tuyến vẫn chưa thống trị ngành công nghiệp. Một thập kỷ sau khi nổi lên như một trong những cái tên thú vị nhất trong làng rock cứng và metal với The Sickness, Disturbed đã đưa tất cả các dự án tiếp theo của mình — Believe, Ten Thousand Fists, Indestructible, và sau đó là Asylum — lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Năm Thành Công Của Rock Trên Billboard 200 Hard rock đang ở giữa thời kỳ phổ biến đầy thú vị vào năm 2010, ngay cả khi Billboard 200 đang trở nên cạnh tranh hơn với pop, rap và nhạc đồng quê lần lượt thống trị. Asylum là một trong số các dự án từ các nhóm rock thống trị bảng xếp hạng vào năm 2010, cùng với The Oracle của Godsmack, Nightmare của Avenged Sevenfold, và...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 00:02
Bitcoin Set For 'Promising' Q4, Next Two Weeks Could Be Decisive

Bitcoin Set For 'Promising' Q4, Next Two Weeks Could Be Decisive

Bài đăng Bitcoin Chuẩn Bị Cho Quý 4 'Đầy Hứa Hẹn', Hai Tuần Tới Có Thể Mang Tính Quyết Định xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/18 23:00
Người nắm giữ BTC và XRP kiếm hơn 9,000 USD mỗi ngày thông qua Khai thác đám mây PAXMINING

Người nắm giữ BTC và XRP kiếm hơn 9,000 USD mỗi ngày thông qua Khai thác đám mây PAXMINING

PAXMINING quảng cáo khai thác đám mây cho người nắm giữ BTC/XRP với tiền thưởng đăng ký 15$, các gói từ 100$, thanh toán hàng ngày, trang trại năng lượng xanh và phần thưởng đa đồng tiền.
Blockchainreporter2025/09/18 23:00
Fed cắt giảm lãi suất trong động thái 'Quản lý rủi ro' khi Bitcoin hướng đến khả năng tăng giá

Fed cắt giảm lãi suất trong động thái 'Quản lý rủi ro' khi Bitcoin hướng đến khả năng tăng giá

Bài đăng Fed Cắt Giảm Lãi Suất trong Động Thái 'Kiểm soát rủi ro' khi Bitcoin Hướng đến Khả năng Tăng Giá xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cục Dự trữ Liên bang đã quay trở lại chế độ nới lỏng sau mười tháng áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong một động thái được dự đoán rộng rãi vào hôm thứ Tư, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã cắt giảm phạm vi lãi suất quỹ liên bang chuẩn xuống 25 điểm cơ bản còn 4%-4,25%, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022, trong điều mà Chủ tịch Fed Jerome Powell gọi là "cắt giảm kiểm soát rủi ro." Fed thừa nhận rằng tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm đã "giảm tốc" và thị trường việc làm đã "chậm lại." Sự chậm lại này, Powell nói trong một cuộc họp báo, chủ yếu là do những thay đổi trong di cư. Tuy nhiên, ông nói rằng không có sự ủng hộ rộng rãi cho việc cắt giảm lớn hơn, và Fed đã đúng khi chờ đợi để hạ lãi suất và sẽ không vội vàng cắt giảm mạnh hơn. Quyết định này theo sau những dấu hiệu ngày càng tăng cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ đã bắt đầu suy yếu một cách quyết định, mới nhất là báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy chỉ có thêm 22,000 việc làm vào nền kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 2021. "Fed đang chịu áp lực để nghiêng về phía ôn hòa hơn, và bất kỳ người kế nhiệm nào của Powell có khả năng sẽ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn và sâu hơn," Chris Rhine, Giám đốc Chiến lược Tài sản Thanh khoản tại Galaxy, cho biết. "Trong khi các tài sản rủi ro phần lớn đã định giá cho đợt cắt giảm này, biểu đồ chấm cập nhật phù hợp với dự báo bán hàng gần đây, chỉ ra thêm 50bps cắt giảm phía trước." Bên cạnh dữ liệu đó, các sửa đổi đối với báo cáo của những tháng trước cho thấy số lượng việc làm được tạo ra ít hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Thêm vào đó là áp lực chính trị dưới hình thức những lời chỉ trích lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump về s
BitcoinEthereumNews2025/09/18 22:54
Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Fed vừa cắt giảm lãi suất, tiềm năng thúc đẩy đà tăng cho Bitcoin Hyper và altcoin

Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Fed vừa cắt giảm lãi suất, tiềm năng thúc đẩy đà tăng cho Bitcoin Hyper và altcoin

Bài đăng Dự đoán Bitcoin Hôm nay khi Fed Vừa Cắt Giảm Lãi Suất, Có Khả năng Thúc đẩy Đà Tăng cho Bitcoin Hyper và Altcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cập nhật Giao Dịch Bitcoin Hyper Hôm nay: Dự đoán Bitcoin Hôm nay khi Fed Vừa Cắt Giảm Lãi Suất, Có Khả năng Thúc đẩy Đà Tăng cho Bitcoin Hyper và Altcoin Đăng ký email nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập email của bạn. Leah là một nhà báo người Anh với bằng cử nhân Báo chí, Truyền thông và Truyền thông và gần một thập kỷ kinh nghiệm viết nội dung. Trong bốn năm qua, cô tập trung chủ yếu vào công nghệ Web3, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình thực sự của cô đối với phi tập trung hóa và những tiến bộ công nghệ mới nhất. Cô đã đóng góp cho các ấn phẩm Crypto và NFT hàng đầu - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport và NFT Lately - điều này đã đưa cô lên vai trò cấp cao trong lĩnh vực báo chí tiền mã hóa. Dù là viết tin tức nóng hổi hay đánh giá chuyên sâu, cô luôn cố gắng thu hút độc giả với những thông tin và hiểu biết mới nhất. Các bài viết của cô thường bao gồm các loại tiền mã hóa nóng nhất, sàn giao dịch và các quy định đang phát triển. Như một phần trong kế hoạch thu hút người mới vào Web3, cô giải thích ngay cả những chủ đề phức tạp nhất theo cách dễ hiểu và hấp dẫn. Nhấn mạnh thêm về nền tảng báo chí năng động của mình, cô đã viết cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kiểm thử phần mềm (Tạp chí TEST), du lịch (Travel Off Path) và âm nhạc (Mixmag). Khi không đắm mình trong thế giới tiền mã hóa, có lẽ cô đang đi du lịch các đảo (với Galapagos và Hải Nam là điểm đến yêu thích). Hoặc có thể đang vẽ tranh bút chì phấn trong khi nghe nhạc Pixies, ban nhạc yêu thích mọi thời đại của cô. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm Bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-18-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 22:24
Thu nhập Q1 2026 của Darden Restaurants (DRI)

Thu nhập Q1 2026 của Darden Restaurants (DRI)

Bài đăng về thu nhập quý 1 năm 2026 của Darden Restaurants (DRI) đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bên ngoài của một nhà hàng Olive Garden được nhìn thấy vào ngày 20 tháng 6 năm 2025 tại Austin, Texas. Brandon Bell | Getty Images Darden Restaurants vào hôm thứ Năm đã báo cáo kết quả quý hỗn hợp, khi Olive Garden và LongHorn Steakhouse giúp bù đắp sự yếu kém trong mảng kinh doanh ẩm thực cao cấp. Công ty cũng nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm, mặc dù chỉ nhắc lại dự đoán về thu nhập của mình. Cổ phiếu của công ty giảm 6% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường. Đây là những gì công ty báo cáo so với kỳ vọng của Wall Street, dựa trên khảo sát các nhà phân tích của LSEG: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: $1,97 đã điều chỉnh so với $2 dự kiến Doanh thu: $3,04 tỷ, phù hợp với kỳ vọng Darden báo cáo thu nhập ròng quý tài chính đầu tiên là $257,8 triệu, hoặc $2,19 trên mỗi cổ phiếu, tăng từ $207,2 triệu, hoặc $1,74 trên mỗi cổ phiếu so với cùng kỳ năm trước. Không tính các khoản lợi nhuận liên quan đến việc bán các nhà hàng Olive Garden ở Canada, chi phí từ việc đóng cửa nhà hàng và các khoản mục khác, công ty kiếm được $1,97 trên mỗi cổ phiếu. Doanh số bán hàng ròng tăng 10,4% lên $3,04 tỷ, được thúc đẩy bởi việc công ty mua lại các nhà hàng Chuy's Tex Mex đã hoàn tất vào tháng 10 năm ngoái. Doanh số bán hàng cùng cửa hàng của Darden tăng 4,7% trong quý. Chỉ số này, theo dõi kết quả của các cửa hàng mở cửa ít nhất một năm, chưa bao gồm các nhà hàng Chuy's. Nó cũng không bao gồm các địa điểm Bahama Breeze, vì công ty dự kiến sẽ thoái vốn chuỗi này trước khi kết thúc năm tài chính. Olive Garden, crypto gem trong danh mục đầu tư của Darden, báo cáo tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng là 5,9%. Chuỗi nhà hàng lấy cảm hứng từ Ý này chiếm hơn 40% tổng doanh thu của công ty. LongHorn Steakhouse ghi nhận doanh số bán hàng cùng cửa hàng tăng 5,5% trong quý. Phân khúc kinh doanh khác của công ty, bao gồm Cheddar's Scratch Kitchen và Yard House, báo cáo tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng là 3,3%. Ngay cả mảng kinh doanh ẩm thực cao cấp của Darden, vốn gặp khó khăn trong những quý gần đây, cũng chỉ báo cáo doanh số bán hàng cùng cửa hàng giảm 0,2%. Wall Street dự đoán...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 22:02
Bitcoin Hyper Là Đồng Tiền Mã Hoá Tiếp Theo Sẽ Bùng Nổ

Bitcoin Hyper Là Đồng Tiền Mã Hoá Tiếp Theo Sẽ Bùng Nổ

Bài đăng Bitcoin Hyper Is Next Crypto to Explode xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. 'Uptober' Sắp Đến cho Bitcoin Sau Khi Fed Cắt Giảm Lãi Suất: Bitcoin Hyper Là Token Tiếp Theo Bùng Nổ Đăng ký email nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập email của bạn. Là một nhà văn về crypto, trách nhiệm của Bogdan được chia thành nghiên cứu và viết bài cũng như giải trí cho đội ngũ bằng lối hài hước gần như không chính trị của anh ấy, một Bill Burr đầy khát vọng, nếu bạn muốn. Nhờ hơn 12 năm kinh nghiệm viết lách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, bảo mật mạng, người mẫu, thể hình, crypto và các chủ đề khác không thể nêu tên, anh đã trở thành một tài sản thực sự cho đội ngũ. Trong khi vị trí nhà văn cấp cao tại PrivacyAffairs dạy anh những bài học quý giá về sức mạnh của tự quản lý, toàn bộ sự nghiệp viết lách của anh đã và đang là một bài tập về tự hoàn thiện. Bây giờ, anh đã sẵn sàng đắm mình vào crypto và dạy mọi người cách kiểm soát tiền của họ trên blockchain. Với fiat là một loại tiền tệ mất giá vĩnh viễn, Bitcoin và altcoin dường như là lựa chọn thay thế phù hợp nhất cho Bogdan. Thành tựu chuyên môn lớn nhất của Bogdan, ngoài việc đảm bảo vị trí nhà văn chính cho Bitcoinist, là 5 năm làm quản lý viết lách tại Blackwood Productions, nơi anh điều phối một nhóm bốn nhà văn. Trong thời gian đó, anh đã học được giá trị của làm việc nhóm và tạo ra một môi trường làm việc nuôi dưỡng hiệu quả, tích cực và tình bạn. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/analysts-eye-bitcoins-uptober-surge-fed-decision-bitcoin-hyper-to-explode/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 21:21
