Sàn giao dịch MEXC
/
Tin tức tiền mã hoá
/
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
'Trận Chiến Này Đến Trận Chiến Khác' Đạt Đỉnh Cao Phổ Biến Với Điểm Số 97% Trên Rotten Tomatoes
Bài đăng 'One Battle After Another' Đạt Đỉnh Cao Phổ Biến Với Điểm Số 97% Trên Rotten Tomatoes xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. 'One Battle After Another' đã được dự đoán sẽ thành công tại giải Oscar Warner Bros Thường phải mất thời gian để xây dựng sự quan tâm đối với các bộ phim, ngay cả những bộ phim dường như chắc chắn sẽ thành công. Trong kỷ nguyên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ phim muốn đọc đánh giá từ những người đồng cấp thay vì các kênh truyền thông chính. Kết quả là, hầu hết các phim ngoại trừ những thương hiệu lớn nhất thường chỉ thu hút sự chú ý sau khi được phát hành. Tuy nhiên, có những ngoại lệ cho quy tắc này và một bộ phim đang trên bờ vực phát hành. Có tên One Battle After Another, phim có sự tham gia của Leonardo DiCaprio trong vai một nhà cách mạng ảo tưởng đã hết thời sống ngoài lưới điện với cô con gái tuổi teen của mình. Khi một trong những kẻ thù cũ của anh ta xuất hiện trở lại và con gái anh bị bắt cóc, bộ phim trở thành một trò chơi mèo vờn chuột với nhiều cuộc rượt đuổi xe cộ cũng như sự tham gia của các lực lượng dân quân và các tổ chức bí ẩn. Cốt truyện có chút gợi nhớ đến bom tấn hành động thập niên 80 Commando nhưng thực tế được dựa lỏng lẻo trên một cuốn sách của tác giả người Mỹ Thomas Pynchon. Bộ phim chạm đến một chủ đề thời sự khi Pynchon nổi tiếng với việc châm biếm các tổ chức gần như chính phủ trong các tiểu thuyết của ông và đạo diễn Paul Thomas Anderson tiếp tục chủ đề đó trên màn ảnh. Nó được xem như một bình luận chính trị và DiCaprio là một sự lựa chọn tự nhiên. Vai diễn của anh kết hợp giữa sự hoang tưởng mà anh đã thể hiện trong phim tiểu sử Howard Hughes The Aviator với những cuộc rượt đuổi hài hước từ phim hài tội phạm Catch Me If You Can. DiCaprio được hỗ trợ bởi dàn diễn viên nặng ký tương đương do Benicio del Toro đóng vai đồng phạm và Sean Penn là kẻ thù của anh. One Battle After Another ra mắt tại Los Angeles vào ngày 8 tháng 9 và đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi. Phim có điểm đánh giá từ giới phê bình là 97% trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes nhưng chưa có điểm số nào từ khán giả vì phim chưa được phát hành...
T
$0.01517
+0.79%
GRID
$0.003
+92.85%
CAR
$0.007278
-2.26%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 06:41
Chia sẻ
Cắt Giảm Lãi Suất Fed Thúc Đẩy BTC và Presale Bitcoin Hyper
Bài đăng Fed Rate Cut Pumps BTC and Bitcoin Hyper Presale xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Dự kiến điều này sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư hướng đến tài sản rủi ro hơn, từ đó thúc đẩy đà tăng của $BTC. Nhưng khi việc áp dụng $BTC tăng lên, những hạn chế của mạng lưới - như phí cao và tốc độ thấp - sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn. May mắn thay, Bitcoin Hyper ($HYPER) đang chuẩn bị khắc phục chúng - không có gì ngạc nhiên khi nó đã huy động được gần 17 triệu đô la trong đợt bán trước. Fed Rate Cut có thể chuyển hướng 7,4T đô la từ quỹ thị trường tiền tệ sang $BTC Với hơn 7,4T đô la trong thị trường tiền tệ, việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể giúp chuyển các quỹ này vào $BTC - đặc biệt là hiện nay việc tiếp cận với đồng tiền mã hóa hàng đầu dễ dàng hơn thông qua ETF Bitcoin giao ngay và các proxy kho bạc. Nguồn: FRED Chủ tịch Fed Powell cũng báo hiệu rằng có thể sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm nay, viện dẫn những lo ngại đang diễn ra về thị trường lao động Hoa Kỳ. Đổi lại, điều này có thể thúc đẩy đà tăng cho đồng tiền mã hóa số 1 hơn nữa. Và đó chưa phải là tất cả. Chiến lược gia vĩ mô Octavio (Tavi) Costa cho rằng đồng đô la Mỹ có thể đang phá vỡ mức hỗ trợ 14 năm. Với khả năng đồng đô la sẽ yếu hơn nhiều trong tương lai, triển vọng tăng giá cho các tài sản rủi ro như $BTC được dự đoán sẽ mạnh hơn. Nguồn: X Octavio (Tavi) Costa Khi việc áp dụng $BTC có khả năng tăng tốc trong những điều kiện này, Bitcoin Hyper có thể chính xác là những gì cần thiết để giữ cho mạng lưới hoạt động giữa nhu cầu tăng vọt. Bitcoin Hyper giải quyết khủng hoảng khả năng mở rộng của Bitcoin Bitcoin Hyper là giải pháp Layer 2 (L2) tiên phong được thiết kế để giải quyết những điểm đau lớn nhất của mạng lưới Bitcoin: khả năng mở rộng chậm, tốc độ giao dịch và phí cao. Hiện tại, Bitcoin chỉ có thể thực hiện 10,73 giao dịch mỗi giây (tps). So sánh, Ethereum blockchain có thể xử lý gấp đôi khối lượng công việc ở mức 23,82 tps. Thông lượng tối đa của Bitcoin là 13,2 tps cũng thấp hơn 78,83% so với 62,34 tps của Ethereum. Bởi vì nó chỉ có thể xử lý một số lượng hạn chế...
1
$0.005504
+10.61%
BTC
$121,277.72
-0.27%
HYPER
$0.26204
+1.84%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 05:54
Chia sẻ
Florida vs Miami, Xem trước, Tỷ lệ cược Và Thông tin TV
Bài đăng Florida vs Miami, Xem trước, Tỷ lệ cược Và Thông tin TV xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. WACO, TEXAS – NGÀY 29 THÁNG 8: Jackson Arnold #11 của Auburn Tigers tìm kiếm đường chuyền trong hiệp hai của trận đấu với Baylor Bears tại Sân vận động McLane vào ngày 29 tháng 8 năm 2025 tại Waco, Texas. (Ảnh của Stacy Revere/Getty Images) Getty Images Tuần 4 bóng đá đại học bắt đầu vào tối thứ Năm khi Rice Owls lên đường thi đấu với Charlotte 49ers. Không có ý bất kính với cả hai đội, nhưng họ không lọt vào top năm trận đấu của cuối tuần. Dưới đây là những trận đấu hàng đầu vào thứ Bảy. Tỷ lệ cược được cung cấp qua DraftKings Sportsbook. 1. Auburn Tigers Vs. Oklahoma Sooners Jackson Arnold đang trở lại trường cũ của mình và có khởi đầu ấn tượng, hoàn thành 69,6% đường chuyền với 8 bàn thắng kết hợp giữa chuyền và chạy. Quarterback của Sooners, John Mateer, đã ném một lần bị chặn trong cả ba trận đấu cho đến nay, và Oklahoma có cơ hội tốt để duy trì thành tích bất bại nếu họ giữ được bóng. Cả hai đội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ba trận đấu không cùng hội nghị, bao gồm một chiến thắng Power 4 trước khi bước vào trận đấu top-25 này. Oklahoma là đội được yêu thích với 7 điểm cách biệt và tỷ lệ trên/dưới được đặt ở mức 47,5. Trận đấu sẽ được phát sóng trên ABC lúc 3:30 chiều ET. 2. Michigan Wolverines Vs. Nebraska Cornhuskers Nebraska Cornhuskers có cơ hội thực sự để tạo dấu ấn trong Năm thứ 3 của kỷ nguyên Matt Rhule với trận đấu sân nhà gặp Michigan Wolverines. Một năm sau khi lọt vào trận bowl lần đầu tiên kể từ năm 2016, Nebraska đã khởi đầu với thành tích 3-0 và xếp hạng trong top 15 về số yard mỗi lượt chơi ở cả hai bên sân. Michigan cũng nằm trong số các đội trong danh mục đó nhưng đã thất bại trong bài kiểm tra đầu tiên với đối thủ Power 4 khi thua Oklahoma Sooners. Đây là một trận đấu quan trọng...
1
$0.005504
+10.61%
M
$2.0856
+1.24%
RICE
$0.09584
+13.94%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 05:05
Chia sẻ
CryptoQuant báo cáo tuần lễ kỷ lục cho việc mua Bitcoin khi các khoản nắm giữ dài hạn tăng vọt
Bài đăng CryptoQuant báo cáo tuần lập kỷ lục cho việc mua Bitcoin khi lượng nắm giữ dài hạn tăng vọt đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Bitcoin các địa chỉ tích lũy đã chứng kiến dòng Chuyển vào 3,4 tỷ đô la, lớn thứ hai của năm 2025. Tổng số ví tích lũy hiện nắm giữ 2,84 triệu BTC với mức giá trung bình trọng số 72,437 đô la. CryptoQuant báo cáo mức tích lũy Bitcoin hàng tuần kỷ lục là 29,685 BTC bởi những người nắm giữ dài hạn vào hôm qua. Sự tăng vọt này thể hiện một trong những dòng Chuyển vào trong một tuần lớn nhất vào các ví thường được nắm giữ trong hơn một năm. Giao dịch, được thực hiện Giao dịch OTC chỉ vài giờ trước quyết định lãi suất của Fed, được định giá khoảng 3,4 tỷ đô la và đại diện cho dòng Chuyển vào trong một ngày lớn thứ hai vào các địa chỉ tích lũy trong năm 2025. Với sự bổ sung này, tổng số Bitcoin được nắm giữ trong các ví tích lũy đã tăng lên 2,84 triệu BTC, với mức giá trung bình trọng số hiện tại là 72,437 đô la mỗi đồng, nhấn mạnh niềm tin tiếp tục của các nhà đầu tư dài hạn bất chấp sự không chắc chắn vĩ mô. Nguồn: https://cryptobriefing.com/cryptoquant-record-bitcoin-buying-long-term-holdings-2025/
BTC
$121,277.72
-0.27%
COM
$0.011199
+2.94%
SECOND
$0.0000095
--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 04:58
Chia sẻ
Chính phủ Hoa Kỳ hiện nắm giữ nhiều Bitcoin hơn Trung Quốc và Vương quốc Anh
Bài đăng Chính phủ Hoa Kỳ hiện nắm giữ nhiều Bitcoin hơn Trung Quốc và Vương quốc Anh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật Chính phủ Hoa Kỳ hiện nắm giữ nhiều Bitcoin hơn Trung Quốc và Vương quốc Anh, với khoảng 198,000 BTC trị giá hơn 20 tỷ đô la. Trung Quốc nắm giữ khoảng 190,000 BTC, Vương quốc Anh khoảng 61,000 BTC, và tính cả lượng nắm giữ của Hoa Kỳ, ba quốc gia cùng nhau kiểm soát khoảng 2.1% tổng lượng Bitcoin. Hoa Kỳ hiện nắm giữ khoảng 198,000 Bitcoin trị giá hơn 20 tỷ đô la, vượt qua 190,000 BTC của Trung Quốc và 61,000 BTC của Vương quốc Anh. Kết hợp lại, ba chính phủ kiểm soát khoảng 449,000 BTC, tương đương với khoảng 2.1% tổng cung Bitcoin. Phần lớn lượng nắm giữ của Hoa Kỳ bắt nguồn từ các vụ tịch thu liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, và dưới thời Tổng thống Donald Trump, các đề xuất đã xuất hiện để thiết lập kho dự trữ Bitcoin quốc gia nhằm củng cố vị thế thống trị của Hoa Kỳ trong thị trường tiền mã hoá. Nguồn: https://cryptobriefing.com/us-government-bitcoin-holdings-surpass-china-uk/
1
$0.005504
+10.61%
U
$0.010231
+6.52%
TRUMP
$7.518
-1.39%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 04:22
Chia sẻ
Cách Tổ Chức Oktoberfest Như Thể Bạn Đang Ở Munich
Bài đăng Cách Tổ Chức Lễ Hội Oktoberfest Như Thể Bạn Đang Ở Munich xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những người vui chơi ngồi, đứng và lắc lư trong lều lễ hội Hofbräu biểu tượng tại Oktoberfest Munich Don Tse Lễ hội Oktoberfest lần thứ 190 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2025 tại Munich, Đức. Sự kiện lễ hội thường niên này bắt đầu vào năm 1810 để kỷ niệm lễ cưới của thái tử xứ Bavaria với Công chúa Therese von Sachsen-Hildburghausen. Kể từ đó, nó đã phát triển thành lễ hội bia lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Kể từ năm 1950, sự kiện bắt đầu chính thức của Oktoberfest được đánh dấu bằng việc thị trưởng Munich mở thùng bia đầu tiên tại Schottenhamel Festhalle, sau đó những người yêu bia, từ Đức và nơi khác, đến Theresienwiese (còn gọi là d'Wiesn) để thăm 35 lều bia và tổ chức lễ hội văn hóa Bavaria. Có bao nhiêu người yêu bia? Vào năm 2023, kỷ lục 7,2 triệu người đã tham dự sự kiện thường niên này. Nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện chuyến đi nước ngoài để nâng ly Maßkrug (cốc bia). Dưới đây là cách bạn có thể mang một chút Oompah vào lễ kỷ niệm Oktoberfest tự tổ chức của mình. Oktoberfest Ở Mỹ (Và Canada) Lễ hội Oktoberfest lớn nhất của Mỹ được tổ chức hàng năm tại Cincinnati, Ohio. Được đặt tên là "Oktoberfest Zinzinnati," lễ hội kéo dài bốn ngày này được tổ chức trùng với lễ kỷ niệm Munich và tôn vinh văn hóa Bavaria với các buổi biểu diễn xiếc, trò chơi và khiêu vũ. Frankenmuth Oktoberfest ở Frankenmuth, Michigan là lễ hội Oktoberfest đầu tiên bên ngoài nước Đức nhận được, vào năm 1996, tuyên bố chính thức từ Oktoberfest gốc, biến nó thành một sự kiện Oktoberfest được công nhận chính thức. Không có trải nghiệm nào chân thực hơn ở bên này Đại Tây Dương. Mặc dù những lễ kỷ niệm Oktoberfest này rất tuyệt vời, lễ kỷ niệm Oktoberfest lớn nhất bên ngoài Munich thực sự là ở Canada. Kitchener-Waterloo Oktoberfest tuyên bố giữ danh hiệu này, mặc dù một Oktoberfest ở Brazil cũng tuyên bố điều đó. Nằm ở một thành phố cách Toronto hơn một giờ lái xe về phía tây, Kitchener-Waterloo Oktoberfest kéo dài chín ngày sẽ kỷ niệm năm thứ 57 vào năm 2025 và đón tiếp hàng trăm...
D
$0.03108
+2.60%
CITY
$0.9709
-0.53%
PLAY
$0.04599
-5.54%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 04:05
Chia sẻ
'KPop Demon Hunters' Viết Lại Lịch Sử Âm Nhạc Phim Hoạt Hình
Bài đăng 'KPop Demon Hunters' Viết lại Lịch sử Âm nhạc Phim Hoạt hình xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhạc phim KPop Demon Hunters vươn lên vị trí số 1 trên Billboard 200, gia nhập nhóm nhỏ các album phim hoạt hình dẫn đầu bảng xếp hạng. LOS ANGELES, CALIFORNIA – NGÀY 24 THÁNG 8: Ken Jeong phát biểu trong Sự kiện Hát theo "KPop Demon Hunters" của Netflix tại Regal LA Live vào ngày 24 tháng 8 năm 2025 tại Los Angeles, California. (Ảnh của Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix) Getty Images for Netflix Phim hoạt hình không chỉ nổi tiếng vì thân thiện với gia đình, mà còn vì thành tích xuất sắc tại phòng vé và tạo ra những bài hát đáng nhớ nhất trong lịch sử điện ảnh. Disney và Pixar đã tạo nên doanh nghiệp lớn không chỉ bằng cách sản xuất những bộ phim bom tấn, mà còn cả những nhạc phim thành công và vô số đĩa đơn đã bán được hàng triệu bản, thống trị các bảng xếp hạng và giành giải Oscar cho Bài hát Gốc Hay nhất. Giờ đây, Sony Animation và Netflix đang thách thức những gã khổng lồ này. KPop Demon Hunters, bộ phim hoạt hình của Netflix đã trở thành tựa đề được xem nhiều nhất từ trước đến nay trên nền tảng này, gia nhập câu lạc bộ độc quyền của một số nhạc phim thành công nhất gắn liền với phim hoạt hình mọi thời đại khi nó tiến lên một bậc tại Mỹ. KPop Demon Hunter Đạt Vị Trí Số 1 Nhạc phim KPop Demon Hunters cải thiện vị trí trên Billboard 200 tuần này, tăng từ vị trí số 2 lên số 1. Khung thời gian này đánh dấu lần đầu tiên bộ nhạc đạt vị trí số 1 tại Mỹ, sau gần hai tháng chờ đợi ở vị trí á quân sau các dự án như I'm the Problem của Morgan Wallen, Don't Tap the Glass của Tyler, the Creator, và Man's Best Friend của Sabrina Carpenter. Tựa đề sau cùng rơi xuống vị trí số 2 sau khi mở màn ở vị trí đầu tiên chỉ mới tuần trước. The Lion King, Pocahontas và Frozen Theo Billboard, KPop Demon Hunters hiện chỉ là nhạc phim thứ bảy gắn với phim hoạt hình đạt vị trí số 1 trên...
1
$0.005504
+10.61%
M
$2.0856
+1.24%
T
$0.01517
+0.79%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 03:35
Chia sẻ
Từ 2 nghìn tỷ đô la đến 400 nghìn tỷ đô la? CEO nhìn thấy Bitcoin tăng vọt 200 lần
Bài đăng Từ 2 Nghìn Tỷ Đô La Đến 400 Nghìn Tỷ Đô La? CEO Nhìn Thấy Bitcoin Tăng Vọt 200 Lần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Người ta nói rằng các nhà báo không bao giờ thực sự ngừng làm việc. Nhưng đối với Christian, đó không chỉ là một phép ẩn dụ, mà là một lối sống. Ban ngày, anh điều hướng qua những thay đổi không ngừng của thị trường tiền mã hóa, vận dụng từ ngữ như một biên tập viên dày dạn kinh nghiệm và tạo ra những bài viết giải mã thuật ngữ chuyên môn cho đại chúng. Tuy nhiên, khi máy tính chuyển sang chế độ ngủ đông, sở thích của anh lại mang tính cơ học hơn (và đôi khi là triết học). Hành trình của Christian với ngôn từ bắt đầu từ lâu trước kỷ nguyên Bitcoin. Trong những giảng đường thiêng liêng của học thuật, anh đã trau dồi kỹ năng viết lách với tư cách là một cây bút đặc sắc cho tờ báo đại học. Tình yêu sớm dành cho việc kể chuyện này đã mở đường cho một thời gian thành công với vai trò biên tập viên tại một công ty kỹ thuật dữ liệu, nơi bài luận đoạt giải trong tháng đầu tiên của anh đã tài trợ cho nguồn cung cấp đồ ăn cho chó và mèo kéo dài nhiều tháng - minh chứng cho sự tận tâm của anh với những người bạn lông xù (sẽ nói thêm về điều này sau). Christian sau đó đã chu du trong thế giới báo chí, làm việc tại các tờ báo ở Canada và thậm chí cả Hàn Quốc. Cuối cùng anh đã định cư tại một tập đoàn tin tức địa phương ở quê nhà Philippines trong một thập kỷ, trở thành một người nghiện tin tức thực thụ. Nhưng sau đó, điều gì đó mới mẻ đã thu hút sự chú ý của anh: tiền mã hóa. Nó giống như một cuộc săn kho báu kết hợp với kể chuyện - đúng sở trường của anh! Vì vậy, anh đã có được một công việc tuyệt vời tại NewsBTC, nơi anh là một trong những chuyên gia hàng đầu về mọi thứ liên quan đến crypto. Anh chia nhỏ những thông tin phức tạp thành những mảnh dễ hiểu, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận (anh cảm ơn đội ngũ quản lý đã dạy anh kỹ năng này). Nghĩ rằng Christian chỉ biết làm việc mà không biết chơi? Không đời nào! Khi không ngồi trước máy tính, bạn sẽ thấy anh đang đắm mình trong niềm đam mê với xe máy. Là một người đam mê cơ khí thực thụ, Christian thích nghịch ngợm với chiếc xe của mình và tận hưởng niềm vui trên những cung đường mở với chiếc Yamaha R3 320cc. Từng là một tay đua tốc độ đã từng...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 02:51
Chia sẻ
Michael Saylor có thực sự hiểu Bitcoin Core so với Knots không?
Bài đăng Liệu Michael Saylor có thực sự hiểu về Bitcoin Core và Knots? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Với tư cách là nhà sáng lập công ty kho bạc Bitcoin (BTC) lớn nhất thế giới, Strategy (trước đây là MicroStrategy), nhiều người đã hy vọng Michael Saylor sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo trong cuộc nội chiến năm nay giữa các nhà điều hành nút Bitcoin Core và Knots. Thật không may, khi một khán giả tại Unconference Bitcoin Treasuries NYC của ông hôm qua hỏi về sự thay đổi gây tranh cãi đối với OP_RETURN - trọng tâm của bất đồng, ông đã không đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Paul Sztorc gọi đó là "câu trả lời ủng hộ cứng hóa vô nghĩa" thể hiện "không có kiến thức thực tế về các vấn đề." "Một trong những phát biểu rối rắm nhất mà tôi từng nghe," một người khác bình luận. Vướng vào bất đồng trong gần một năm về việc Bitcoin Core thỏa hiệp gây tranh cãi cho lưu trữ dữ liệu tùy ý, những người bất đồng Knots đã chạy phần mềm để phản đối sự thay đổi của Core. Không giống như Core phiên bản 30 (v30), phần mềm Knots sẽ giữ lại biện pháp ngăn chặn đối với hầu hết việc sử dụng datacarrier tùy ý của OP_RETURN, phương thức lưu trữ chính của Bitcoin cho phương tiện ngẫu nhiên hoặc tệp máy tính. Bitcoin Core là phần mềm phổ biến nhất cho các nhà điều hành nút với ước tính hơn 3/4 thống trị trên các trình theo dõi khác nhau. Knots, không giống như việc Core tăng lên 100,000 byte với bản cập nhật v30 vào tháng 10, dự định giữ giới hạn datacarrier của OP_RETURN dưới 90 byte trong mempool mặc định của họ. Đọc thêm: Các nhà phát triển Bitcoin Core lên lịch thay đổi OP_RETURN vào tháng 10 Tìm kiếm hiểu biết từ chủ tịch điều hành của kho bạc doanh nghiệp BTC lớn nhất thế giới, một khán giả đã hỏi ông nghĩ gì về đề xuất tăng của Core. Saylor đã tránh đưa ra câu trả lời rõ ràng. "Tôi nghĩ các đề xuất giao thức, dù có ý định tốt đến đâu, cũng có thể trở nên tồi tệ," ông nói. "Tôi nghĩ cuộc tranh luận mà chúng ta thấy ngay bây giờ về giới hạn OP_RETURN, đây thực sự là một thay đổi bậc hai hoặc thậm chí là bậc ba. "Nó không thay đổi số lượng BTC, điều mà tất nhiên là một thay đổi bậc không nguyên tử. Nó không thay đổi kích thước khối, đó là thay đổi bậc một. Nó...
CHANGE
$0.00158473
-0.62%
BTC
$121,277.72
-0.27%
MORE
$0.03028
-21.69%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 02:37
Chia sẻ
Công ty đầu tư Hong Kong chuẩn bị cho Bitcoin Mining
Bài đăng Công ty Đầu tư Hong Kong Bắt đầu Khai thác Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tập đoàn DL Holdings niêm yết tại Hong Kong đang lao đầu vào lĩnh vực khai thác Bitcoin với thỏa thuận trái phiếu chuyển đổi trị giá 21,85 triệu đô la, theo báo cáo của Coinidol.com. Công ty này, thông qua hợp tác với Fortune Peak, dự định mua hơn 2,200 máy đào Bitcoin tiên tiến, với mục tiêu ban đầu là sản xuất khoảng 200 BTC hàng năm. Hành động này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm xây dựng dự trữ Bitcoin vượt quá 4,000 BTC trong hai năm tới, định vị mình là cổ phiếu Tỷ lệ Hash Bitcoin hàng đầu tại thị trường châu Á. Các công ty châu Á tích hợp tiền mã hóa Bằng cách tham gia vào khai thác, DL Holdings không chỉ mua Bitcoin mà còn tạo ra doanh thu và xây dựng khả năng tiếp cận tài sản kỹ thuật số của mình từ đầu. Việc sử dụng trái phiếu chuyển đổi không lãi suất để tài trợ cho việc mua lại là sự giao thoa thú vị giữa tài chính truyền thống và ngành công nghiệp tiền mã hóa, cho thấy cách các công ty đang tìm ra những phương thức sáng tạo để tài trợ cho chiến lược tài sản kỹ thuật số của họ. Những bước đi như vậy báo hiệu rằng nhiều tập đoàn, bao gồm cả ở châu Á, đang xem Bitcoin không chỉ là một khoản Đang nắm giữ đầu cơ mà còn là tài sản chiến lược dài hạn có thể được sử dụng để đa dạng hóa bảng cân đối kế toán và nâng cao giá trị cổ đông. Nguồn: https://coinidol.com/hong-kong-bitcoin-mining/
BTC
$121,277.72
-0.27%
BOND
$0.1576
+1.22%
MORE
$0.03028
-21.69%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 02:00
Chia sẻ
Tin tức xu hướng
Thêm
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó