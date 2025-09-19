Scott Bessent nói rằng sự sụt giảm của đồng nhân dân tệ so với đồng euro là vấn đề của châu Âu, không phải của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã phát biểu tại Madrid vào hôm thứ Năm rằng sự sụt giảm của đồng tiền Trung Quốc không phải là vấn đề đối với Hoa Kỳ, mà châu Âu mới là nơi nên lo lắng. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn chung với Reuters và Bloomberg, Scott đã đưa ra nhận xét sau các cuộc họp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong như một phần của các cuộc thảo luận thương mại Mỹ-Trung, trong đó cũng bao gồm các cuộc đàm phán về TikTok. Ông đã làm rõ rằng đồng nhân dân tệ, còn được gọi là Renminbi, thực tế đã mạnh lên so với đồng đô la Mỹ trong năm nay, nhưng đã sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng euro. "Đồng RMB thực sự mạnh hơn năm nay so với đồng đô la. Hiện tại nó đang ở mức ATL so với đồng euro, điều này là một vấn đề đối với người châu Âu," Scott nói, bác bỏ ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang cố gắng phá giá đồng tiền của mình để giành lợi thế không công bằng trước Washington. Ông cho biết các quan chức Trung Quốc không hề có ý định như vậy với Hoa Kỳ và giải thích thực tế đằng sau sự biến động của đồng tiền: "Đó là một đồng tiền đóng. Vì vậy họ quản lý mức độ." Sự sụp đổ của đồng nhân dân tệ giúp hàng xuất khẩu Trung Quốc tràn vào châu Âu Kể từ tháng Một, đồng nhân dân tệ đã giảm từ 7,5 trên một euro xuống hơn 8,4, gây ra lo ngại trên khắp châu Âu. Trong khi đó, so với đồng đô la, nó đã tăng nhẹ từ 7,3 lên 7,1. Sự khác biệt này đã tạo ra một động lực thương mại không cân đối, bởi vì trong khi Hoa Kỳ đã chứng kiến nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 14% do các mức thuế cao, châu Âu đã ghi nhận mức tăng 6,9% trong thương mại với Trung Quốc. Vì vậy, Scott cho biết thuế quan của Hoa Kỳ đang làm những gì chúng được dự định làm, cắt giảm thâm hụt thương mại. Nhưng dòng Chuyển ra của hàng hóa Trung Quốc hiện đang đổ vào thị trường châu Âu thay thế, nơi sự yếu đi của đồng nhân dân tệ đang làm cho hàng xuất khẩu Trung Quốc thậm chí còn rẻ hơn khi tính bằng euro. Sự suy yếu của đồng nhân dân tệ đang tác động đến châu Âu vào thời điểm nhạy cảm, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu...