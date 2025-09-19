2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Những người lạc quan về Bitcoin cần giành lại mức quan trọng này cho một đợt chạy mới hướng tới $125K

Những người lạc quan về Bitcoin cần giành lại mức quan trọng này cho một đợt chạy mới hướng tới $125K

Bài đăng Bitcoin Bulls Cần Giành Lại Mức Quan Trọng Này Cho Đợt Chạy Mới Đến $125K xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Các nhà đầu tư tăng giá Bitcoin đang bận rộn chuyển đổi các mức quan trọng trở lại thành hỗ trợ; liệu họ có thể vượt qua mức $118,000 tiếp theo? Cao nhất mọi thời đại mới đang ở phía trước nếu xu hướng tăng phản ứng với Fed tiếp tục. Các nhà giao dịch trên sàn giao dịch đã đưa vào các dòng thanh khoản lớn ở cả hai bên của giá. Bitcoin (BTC) tìm cách chuyển đổi mức $117,000 thành hỗ trợ vào thứ Năm khi việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang thúc đẩy thị trường tiền điện tử. Biểu đồ một giờ BTC/USD. Nguồn: Cointelegraph/TradingView Theo dõi các mức giá Bitcoin tiếp theo, theo các nhà giao dịch Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView cho thấy BTC/USD tăng đến 1,3% sau khi đóng cửa hàng ngày. Biến động xảy ra khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ công bố đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của năm 2025, ở mức 0,25% phù hợp với kỳ vọng thị trường. Sau khi giảm ngắn xuống dưới $115,000, Bitcoin đã phục hồi, thanh lý cả vị thế long và short với tổng giá trị hơn $100 triệu trong 24 giờ. $BTC cập nhật: Hành động giá FOMC đã được dự đoán chính xác 🔨 Thứ Hai và thứ Ba nhàm chán; thứ Tư biến động với sự đảo ngược cổ điển của một động thái sai ban đầu. $105M bị thanh lý trong 30 phút trong thời gian FOMC, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải nhận thức được điều này. Tôi hoàn toàn yêu thích thị trường này. Có lẽ $120k tiếp theo. https://t.co/azE7Fg6J10 pic.twitter.com/x3EPCmIlOx — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) Ngày 17 tháng 9 năm 2025 Trong số các nhà giao dịch, hy vọng cao rằng các nhà đầu tư tăng giá sẽ củng cố hỗ trợ và tiếp tục thách thức mức cao nhất mọi thời đại. "Phần quan trọng hơn; liệu $BTC có phá vỡ vùng kháng cự quan trọng này không?" nhà giao dịch tiền điện tử, nhà phân tích và doanh nhân Michaël van de Poppe đặt câu hỏi trong một bài đăng trên X. Biểu đồ kèm theo cho thấy trận chiến tiếp theo của các nhà đầu tư tăng giá ở mức $118,000. "Tất cả những gì tôi chắc chắn là, một khi Bitcoin ổn định, chúng ta sẽ bắt đầu thấy những đợt bứt phá lớn xảy ra trên các altcoin," anh ấy nói thêm. Biểu đồ ngày BTC/USDT với dữ liệu RSI, khối lượng. Nguồn: Michaël van de Poppe/X Nhà giao dịch hàng đầu Daan Crypto Trades đồng ý về tầm quan trọng của mức $118,000. Trong các bình luận ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell...
1
1$0.005504+10.61%
MemeCore
M$2.0856+1.24%
Threshold
T$0.01517+0.79%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 10:20
Chia sẻ
Scott Bessent nói rằng sự sụt giảm của đồng nhân dân tệ so với đồng euro là vấn đề của châu Âu, không phải của Mỹ

Scott Bessent nói rằng sự sụt giảm của đồng nhân dân tệ so với đồng euro là vấn đề của châu Âu, không phải của Mỹ

Bài đăng Scott Bessent nói rằng sự sụt giảm của đồng nhân dân tệ so với đồng euro là vấn đề của châu Âu, không phải của Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã phát biểu tại Madrid vào hôm thứ Năm rằng sự sụt giảm của đồng tiền Trung Quốc không phải là vấn đề đối với Hoa Kỳ, mà châu Âu mới là nơi nên lo lắng. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn chung với Reuters và Bloomberg, Scott đã đưa ra nhận xét sau các cuộc họp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong như một phần của các cuộc thảo luận thương mại Mỹ-Trung, trong đó cũng bao gồm các cuộc đàm phán về TikTok. Ông đã làm rõ rằng đồng nhân dân tệ, còn được gọi là Renminbi, thực tế đã mạnh lên so với đồng đô la Mỹ trong năm nay, nhưng đã sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng euro. "Đồng RMB thực sự mạnh hơn năm nay so với đồng đô la. Hiện tại nó đang ở mức ATL so với đồng euro, điều này là một vấn đề đối với người châu Âu," Scott nói, bác bỏ ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang cố gắng phá giá đồng tiền của mình để giành lợi thế không công bằng trước Washington. Ông cho biết các quan chức Trung Quốc không hề có ý định như vậy với Hoa Kỳ và giải thích thực tế đằng sau sự biến động của đồng tiền: "Đó là một đồng tiền đóng. Vì vậy họ quản lý mức độ." Sự sụp đổ của đồng nhân dân tệ giúp hàng xuất khẩu Trung Quốc tràn vào châu Âu Kể từ tháng Một, đồng nhân dân tệ đã giảm từ 7,5 trên một euro xuống hơn 8,4, gây ra lo ngại trên khắp châu Âu. Trong khi đó, so với đồng đô la, nó đã tăng nhẹ từ 7,3 lên 7,1. Sự khác biệt này đã tạo ra một động lực thương mại không cân đối, bởi vì trong khi Hoa Kỳ đã chứng kiến nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 14% do các mức thuế cao, châu Âu đã ghi nhận mức tăng 6,9% trong thương mại với Trung Quốc. Vì vậy, Scott cho biết thuế quan của Hoa Kỳ đang làm những gì chúng được dự định làm, cắt giảm thâm hụt thương mại. Nhưng dòng Chuyển ra của hàng hóa Trung Quốc hiện đang đổ vào thị trường châu Âu thay thế, nơi sự yếu đi của đồng nhân dân tệ đang làm cho hàng xuất khẩu Trung Quốc thậm chí còn rẻ hơn khi tính bằng euro. Sự suy yếu của đồng nhân dân tệ đang tác động đến châu Âu vào thời điểm nhạy cảm, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu...
1
1$0.005504+10.61%
Threshold
T$0.01517+0.79%
Union
U$0.010231+6.52%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 10:16
Chia sẻ
ETF Grayscale CoinDesk Crypto 5 ra mắt sau khi được SEC phê duyệt

ETF Grayscale CoinDesk Crypto 5 ra mắt sau khi được SEC phê duyệt

Chi tiết: https://coincu.com/news/grayscale-coindesk-crypto-5-etf/
BRC20.COM
COM$0.011199+2.94%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/19 09:39
Chia sẻ
SEC Phê Duyệt Quỹ Grayscale Với BTC, ETH, XRP, SOL, ADA Trong Bước Đột Phá Quy Định

SEC Phê Duyệt Quỹ Grayscale Với BTC, ETH, XRP, SOL, ADA Trong Bước Đột Phá Quy Định

Bài đăng SEC Phê duyệt Quỹ Grayscale Với BTC, ETH, XRP, SOL, ADA trong Bước đột phá Quy định xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Wall Street vừa có một cửa ngõ mới mạnh mẽ vào tiền điện tử khi SEC bật đèn xanh cho quỹ đa tài sản nắm giữ bitcoin, ethereum, XRP, solana và cardano để giao dịch. SEC Phê duyệt Quỹ Đa Tiền điện tử của Grayscale, Mở đường cho Tiếp cận Tài sản kỹ thuật số Rộng rãi hơn SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã công bố vào ngày 17 tháng 9 một gói phê duyệt mở rộng khả năng tiếp cận [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/sec-approves-grayscale-fund-with-btc-eth-xrp-sol-ada-in-regulatory-breakthrough/
Union
U$0.010231+6.52%
Solana
SOL$219.01-1.47%
Bitcoin
BTC$121,278.2-0.26%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 09:08
Chia sẻ
PayPal mở rộng stablecoin PYUSD sang Tron, Avalanche và 6 blockchain khác

PayPal mở rộng stablecoin PYUSD sang Tron, Avalanche và 6 blockchain khác

PayPal đang bổ sung hỗ trợ cho phiên bản không cần cấp phép của stablecoin PYUSD trên Tron, Avalanche và một số blockchain khác thông qua LayerZero và cầu nối Stargate Hydra của nó. Gã khổng lồ thanh toán PayPal đang mở rộng stablecoin PayPal USD của mình trên tám blockchain mới, trong đó bảy blockchain thông qua tích hợp với cầu nối Stargate Hydra của LayerZero. Việc tích hợp sẽ tạo ra phiên bản không cần cấp phép của PayPal USD (PYUSD) — PYUSD0 — sẽ "hoàn toàn có thể thay thế" với PYUSD và có khả năng tương tác của blockchain, công ty cơ sở hạ tầng crypto LayerZero cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Năm. Những blockchain này bao gồm Tron, Avalanche, Aptos, Abstract, Ink, Sei và Stable, trong khi các phiên bản không cần cấp phép hiện có trên Berachain (BBYUSD) và Flow (USDF) sẽ nâng cấp lên PYUSD0. Một thông báo riêng biệt vào hôm thứ Năm cũng tiết lộ rằng PYUSD đã mở rộng sang Stellar. Đọc thêm
SEI
SEI$0.2845+1.93%
Hyperbridge
BRIDGE$0.06368-0.48%
Moonveil
MORE$0.03028-21.69%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/19 09:03
Chia sẻ
Hơn 1,1 triệu ví XRPL nắm giữ 51,7 triệu đô la Token XRP không hoạt động

Hơn 1,1 triệu ví XRPL nắm giữ 51,7 triệu đô la Token XRP không hoạt động

Bài đăng Hơn 1,1 Triệu Ví XRPL Nắm giữ 51,7 Triệu Đô la Token XRP Không Hoạt Động xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CEO XPMarket xác định 538.586 ví nắm giữ số dư dự trữ tối thiểu 20 token XRP Tổng số tài khoản không hoạt động là 1,13 triệu ví với 16,7 triệu token XRP Các khoản giảm dự trữ lịch sử từ 20 xuống 1 XRP để lại số dư cũ không bị ảnh hưởng Phân tích on-chain cho thấy hơn 1,1 triệu ví XRP Ledger chứa số dư không hoạt động với tổng cộng 51,7 triệu đô la token XRP nhàn rỗi. Tiến sĩ Artur Kirjakulov, đồng sáng lập và CEO của nền tảng phân tích XPMarket, đã xác định mô hình này khi kiểm tra phân phối ví trên mạng XRPL. Dữ liệu cho thấy 538.586 ví hiện đang nắm giữ chính xác 20 token XRP, trị giá khoảng 62 đô la mỗi token ở mức giá hiện tại gần 3,10 đô la. Những tài khoản này chiếm 7,64% trong tổng số 7.048.872 ví đang hoạt động trên XRP Ledger, khiến 20 XRP trở thành số dư ví phổ biến thứ hai trên toàn mạng lưới. 538.586 ví trên XRPL có chính xác 20 XRP 20 XRP là dự trữ tối thiểu từ 2013 đến 2021. Đó là 10,7 triệu XRP nằm trong các ví này. — Tiến sĩ Artur Kirjakulov (@Kirjakulov) Ngày 17 tháng 9 năm 2025 Thay đổi Yêu cầu Dự trữ XRP Để lại Số dư Cũ Sự phổ biến của số dư 20 XRP bắt nguồn từ các yêu cầu dự trữ lịch sử đã được giảm nhiều lần khi giá XRP tăng lên. Ban đầu, XRPL yêu cầu 20 XRP làm dự trữ tối thiểu để kích hoạt ví, nhưng các cuộc bỏ phiếu của cộng đồng đã dần hạ thấp ngưỡng này. Vào tháng 9 năm 2021, các validator XRPL đã giảm yêu cầu dự trữ cơ bản từ 20 XRP xuống 10 XRP khi token giao dịch ở mức khoảng 1,20 đô la, khiến yêu cầu có giá trị khoảng 12 đô la tại thời điểm đó. Mạng lưới đã thực hiện một đợt giảm khác vào tháng 12 năm 2024, cắt giảm dự trữ từ 10 XRP xuống 1 XRP sau khi giá XRP tăng vọt trên 2 đô la. Dữ liệu XRPL Stats cho thấy 10 XRP là số dư ví phổ biến nhất, được nắm giữ bởi 592.818 tài khoản, chiếm 8,4% tổng số ví. Mô hình này phản ánh giai đoạn dự trữ tối thiểu từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024. Kết hợp lại, các ví nắm giữ...
NEAR
NEAR$3.01+4.36%
1
1$0.005504+10.61%
Moonveil
MORE$0.03028-21.69%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 08:54
Chia sẻ
Thị trường hai tốc độ khiến Bitcoin mắc kẹt giữa việc chốt lời và sự do dự

Thị trường hai tốc độ khiến Bitcoin mắc kẹt giữa việc chốt lời và sự do dự

Bài đăng Thị trường hai tốc độ khiến Bitcoin bị kẹt giữa việc chốt lời và do dự xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đang bị mắc kẹt trong một trạng thái cân bằng kỳ lạ. Một mặt, những người nắm giữ dài hạn liên tục thu lợi nhuận ở mức cao, biến những đồng coin nhiều năm tuổi thành lợi nhuận ở mọi cơ hội. Mặt khác, những người nắm giữ ngắn hạn chỉ vừa đủ hòa vốn, hầu như không thể hiện sự tin tưởng trong việc chốt lời hoặc chấp nhận thua lỗ. Thị trường hai tốc độ này định hình môi trường hiện tại và giúp giải thích tại sao các đợt tăng giá cảm thấy nặng nề và tại sao các đợt Pullback không bao giờ thực sự rơi vào tình trạng đầu hàng. Giá Bitcoin đã vượt qua mức $117,120 vào ngày 18/9, được thúc đẩy bởi biến động từ đợt cắt giảm lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù có biến động trước khi đột phá vượt $115,000, Bitcoin đã tăng nhẹ trong tháng qua và tăng gần 24% so với đầu năm. Bên dưới vẻ ngoài bình lặng đó là một câu chuyện chia rẽ. Chỉ số SOPR của người nắm giữ dài hạn, đo lường liệu các đồng coin cũ hơn 155 ngày có đang được chi tiêu có lãi hay lỗ, đang ở mức 1,78. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử, có nghĩa là nguồn cung trưởng thành đang đổ vào thị trường với lợi nhuận ổn định. SOPR của người nắm giữ Bitcoin dài hạn từ 18/8 đến 17/9/2025 (Nguồn: CryptoQuant) Trong khi đó, SOPR của người nắm giữ ngắn hạn, theo dõi khả năng sinh lời của các đồng coin mới hơn, đang ở mức 1,00. Mức này về cơ bản là hòa vốn: đồng coin ngắn hạn trung bình được chi tiêu đang được bán với giá xấp xỉ giá mua vào. SOPR của người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn từ 18/8 đến 17/9/2025 (Nguồn: CryptoQuant) Sự phân chia giữa LTH và STH tạo ra sự mất cân bằng trong cách diễn ra các đợt tăng giá. Khi LTH bán có lãi, họ cung cấp một dòng cung liên tục phải được hấp thụ. Nếu những người tham gia ngắn hạn cũng bán có lãi, thị trường có thể xử lý được, vì những thời điểm đó thường phù hợp với sự mở rộng xu hướng, khi nhu cầu rộng rãi và người mua háo hức. Nhưng khi những người nắm giữ ngắn hạn chỉ ở mức hòa vốn, nhu cầu thu hẹp, và sự phân phối dài hạn gây áp lực lên thị trường. Dữ liệu từ...
1
1$0.005504+10.61%
Streamflow
STREAM$0.07895+3.20%
PlaysOut
PLAY$0.04599-5.54%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 08:27
Chia sẻ
Khi Sự Phân Mảnh Tiếp Diễn, Nhu Cầu Về Gói Dịch Vụ Phát Trực Tuyến Thể Thao Ngày Càng Tăng

Khi Sự Phân Mảnh Tiếp Diễn, Nhu Cầu Về Gói Dịch Vụ Phát Trực Tuyến Thể Thao Ngày Càng Tăng

Bài đăng Khi Phân mảnh ngoài chuỗi Tiếp tục, Nhu cầu Gói Phát trực tuyến Thể thao Tăng lên đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Logo ESPN hiển thị trên màn hình điện thoại và một quả bóng rổ được nhìn thấy trong bức ảnh minh họa này được chụp tại Krakow, Ba Lan vào ngày 1 tháng 12 năm 2022. (Ảnh của Jakub Porzycki/NurPhoto qua Getty Images) NurPhoto qua Getty Images Phân mảnh ngoài chuỗi thể thao không phải là điều mới, nhưng đã trở lại tâm điểm trong tháng qua vì nhiều lý do: Đặt trong bối cảnh lo ngại về lạm phát đối với người tiêu dùng, có một điểm đứt gãy tiềm ẩn đang đến với thể thao truyền hình, nơi khán giả, đối tác truyền thông hoặc cả hai đơn giản là không thể trả những gì họ đã trả nữa. Các giải pháp cho những vấn đề ngày càng tăng này đã được đề xuất trước đây. Sự Thăng Trầm Nhanh Chóng Của Venu Cách đây không lâu, Disney, Fox và Warner Bros. Discovery đã sẵn sàng đưa ra giải pháp dưới hình thức Venu. Nền tảng phát trực tuyến thể thao tất cả trong một này sẽ giảm số lượng đăng ký cần thiết để xem nhiều sự kiện trực tiếp, đồng thời có thể mang đến cho người tiêu dùng yêu thích thể thao một cách dễ dàng hơn để cắt dây cáp với giá 42,99 USD. Nhưng giống như hầu hết mọi giải pháp được đưa ra để giải quyết vấn đề này cho đến nay, nó đã thất bại. Từ khi được công bố, Venu ngay lập tức vướng vào các vấn đề pháp lý, cung cấp bộ sưu tập không đầy đủ các môn thể thao lớn (không có tài sản của Paramount hoặc NBCUniversal), và đã đóng cửa trước khi ra mắt. WBD mất quyền NBA cũng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, vì kết quả là, công ty mang đến ít hơn so với Disney hoặc Fox. Bắt đầu từ tháng 10, hai công ty này có cơ hội khác để hợp tác. Khán giả sẽ có thể gộp ứng dụng ESPN với Fox One (bao gồm cả chương trình không phải thể thao) với giá 39,99 USD. Đó là nhiều hơn 10 USD mỗi tháng so với giá độc lập của ứng dụng ESPN, nhưng cùng giá với gói Disney (với Hulu và Disney+) và ít hơn 10 USD so với việc đăng ký ESPN và Fox One riêng biệt. Đây là một bước tiến tốt trong...
1
1$0.005504+10.61%
Threshold
T$0.01517+0.79%
FOX Token
FOX$0.02377+1.40%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 07:47
Chia sẻ
Casey Mears Trở Lại Garage 66 Cho Ba Cuộc Đua Nữa

Casey Mears Trở Lại Garage 66 Cho Ba Cuộc Đua Nữa

Bài đăng Casey Mears Trở Lại Garage 66 Cho Ba Cuộc Đua Nữa xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. MARTINSVILLE, VIRGINIA – NGÀY 30 THÁNG 3: Casey Mears, tay đua của chiếc Ford #66 Canter Power Systems, vẫy tay chào người hâm mộ khi anh bước lên sân khấu trong phần giới thiệu tay đua trước NASCAR Cup Series Cook Out 400 tại Martinsville Speedway vào ngày 30 tháng 3, 2025 tại Martinsville, Virginia. (Ảnh của Jared C. Tilton/Getty Images) Getty Images Cựu binh Nascar Casey Mears sẽ tiếp tục tiến gần hơn đến lần xuất phát thứ 500 tại Cup Series. Tay đua 47 tuổi, người đã không tham gia Nascar kể từ năm 2019, bất ngờ trở lại Cup Series với Garage 66 tại Martinsville Speedway vào đầu năm nay. Mears thông báo tuần này anh sẽ tham gia ba cuộc đua cuối cùng của mùa giải Cup Series tại Talladega, Martinsville và Phoenix. Gia đình Germain, những cựu chủ sở hữu của Germain Racing, sẽ tài trợ cho nỗ lực của Mears cùng với S.I. Yachts. Mears đã thi đấu cho Germain Racing từ năm 2010 cho đến khi nghỉ hưu khỏi đua xe toàn thời gian vào năm 2016 (cộng thêm Daytona 500 năm 2019). "Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể sắp xếp ba cuộc đua này, và tôi đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục từ Bob Germain, S.I. Yachts và Acrisure," Mears nói. "Với tình bạn thân thiết của chúng tôi, thật cảm động khi Bob sẵn sàng đầu tư vào tôi sau tất cả những năm này; điều đó cho thấy tính cách và con người của anh ấy. Cũng rất có ý nghĩa khi Acrisure tiếp tục hỗ trợ chúng tôi; họ đã tiên phong hỗ trợ năm nay tại Martinsville và giúp khởi động chương trình này. Cảm ơn Carl Long và Garage 66 vì tất cả công sức của họ bởi họ đã làm việc chăm chỉ để tăng cường và biến điều đó thành hiện thực." Mears hiện có 491 lần xuất phát tại Cup Series trong hồ sơ của mình. Cùng với Martinsville, anh cũng đã thi đấu tại Daytona vào mùa hè này. Germain Racing đã đóng cửa vào cuối mùa giải Cup Series 2020, khi nhà tài trợ lâu năm Geico thông báo họ sẽ...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 07:23
Chia sẻ
'Come Back To Me' Sẽ Được Chiếu Tại BIFF Trước Khi Phát Hành Toàn Cầu

'Come Back To Me' Sẽ Được Chiếu Tại BIFF Trước Khi Phát Hành Toàn Cầu

Bài đăng Come Back To Me' Sẽ Chiếu Tại BIFF Trước Khi Phát Hành Toàn Cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kim Woo-sung biểu diễn trên sân khấu trong buổi ra mắt "The Rose: Come Back to Me" tại Liên hoan phim Tribeca 2025. Ảnh của Roy Rochlin/Getty Images for Tribeca Festival) Getty Images for Tribeca Festival The Rose: Come Back To Me sẽ được chiếu ba lần tại Liên hoan phim Quốc tế Busan và tại các liên hoan phim khác trên toàn thế giới, trước khi phát hành toàn cầu tại rạp vào năm 2026. Ban nhạc indie alt-pop Hàn Quốc The Rose gồm có Woosung, Dojoon, Hajoon và Taegyeom. Từ những ngày đầu tiên, biểu diễn đường phố tại Hongdae, ban nhạc đã thu hút khán giả bằng âm thanh pha trộn thể loại độc đáo của họ. Album đầy đủ đầu tiên của họ Heal đã khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu Heal Together World Tour, thu hút hơn 90,000 người hâm mộ và dẫn đến các buổi biểu diễn tại các liên hoan lớn, bao gồm cả việc làm headliner tại Sân khấu Bacardi tại Lollapalooza 2023. Họ đạt được một cột mốc mới với album thứ hai Dual, ra mắt trên Billboard 200. Phát triển từ thành công này, The Rose đã bán hơn 150,000 vé trong chuyến lưu diễn Dawn to Dusk Tour và mang đến một màn trình diễn ấn tượng tại Coachella 2024. Năm nay họ đã đi lưu diễn toàn cầu, quảng bá album mới nhất WRLD cùng với bộ phim tài liệu The Rose: Come Back to Me, ra mắt tại Liên hoan phim Tribeca vào tháng 6 năm 2025. "Biết được văn hóa Hàn Quốc thống trị toàn cầu như thế nào—từ K-Pop Demon Hunters đến Parasite—khán giả quốc tế đều háo hức muốn tìm hiểu sâu hơn và học hỏi thêm" Diane Quon và Sanjay M. Sharma nói thay mặt đội ngũ sản xuất đứng sau bộ phim tài liệu Tribeca nổi tiếng. "The Rose vừa là một bộ phim tài liệu âm nhạc vừa là một câu chuyện trưởng thành—về một nhóm bạn tìm ra con đường riêng của họ trong thế giới. Đó là câu chuyện về đau khổ và chữa lành, về sự tuân thủ và cá tính, và cuối cùng là về sức mạnh biến đổi của âm nhạc trên toàn thế giới." Hajoon, Taegyeom, Kim Woo-sung và Dojoon biểu diễn trên sân khấu trong buổi ra mắt "The Rose: Come Back to Me".. (Ảnh của Roy...
Sidekick
K$0.05943-2.74%
MemeCore
M$2.0856+1.24%
Wootrade Network
WOO$0.06599-0.24%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 06:53
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó