Sau Giai Đoạn Khó Khăn, Max Fried Trở Lại Vị Thế Ace Cho Yankees Trong Tháng Cuối
Bài đăng Sau Giai Đoạn Khó Khăn, Max Fried Trở Lại Vị Thế Ace Cho Yankees Trong Tháng Cuối xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Pitcher khởi đầu của New York Yankees Max Fried ném bóng trong hiệp hai của trận bóng chày gặp Baltimore Orioles, Thứ Năm, ngày 18/9/2025, tại Baltimore. (Ảnh AP/Stephanie Scarbrough) Bản quyền 2025 The Associated Press. Đã đăng ký bản quyền Max Fried liếc nhìn tay mình vào ngày 12/7 và một khởi đầu đáng thất vọng trước Cubs kết thúc sớm với một vết phồng rộp. Đó cũng là một phần của chuỗi trận tệ nhất mùa giải khi Yankees từ từ rơi khỏi vị trí đầu bảng và nhường vị trí dẫn đầu AL East cho Toronto Blue Jays. Hơn hai tháng sau, Fried có thể thậm chí còn tốt hơn trước đây và anh có thể đang len lỏi vào cuộc thảo luận về giải Cy Young của AL cùng với Garrett Crochet và Tarik Skubal khi đạt thành tích 18-5. Trong tình huống mà Yankees có kết quả không đồng đều khi thi đấu sau chuyến bay muộn vì trận đấu đêm ngày khởi hành, Fried đã thể hiện phong độ tốt nhất và Yankees tiếp tục tận hưởng một trong những ngày tốt nhất của mùa giải vì anh đã thống trị chiến thắng của họ trong khi Blue Jays, Red Sox và Tigers đều thua các trận đấu chiều trong ngày khởi hành của họ. 13 strikeout của Fried trong bảy hiệp đấu trong chiến thắng 7-0 không căng thẳng tại Baltimore là màn trình diễn xuất sắc nhất có thể đối với Yankees, đội có ERA xoay vòng giảm xuống còn 3.68. Để so sánh, Tigers đang ở mức 3.83, Red Sox ở mức 3.97 và Blue Jays ở mức 4.23, thành tích tệ nhất trong số bất kỳ đội nào hiện đang ở vị trí playoff. "Tôi cảm thấy anh ấy đang ở trong trạng thái rất tốt. Anh ấy ném bóng rất tốt," HLV Aaron Boone nói với các phóng viên tại Baltimore. "Anh ấy là một ace, và anh ấy ném bóng như vậy. Anh ấy đã có một năm hiện tượng cho đến thời điểm này." Trải nghiệm vết phồng rộp của Fried là một phần của chuỗi tám trận đấu mà anh có chỉ số ERA tệ hại 6.80...
Goldman Sachs điều chỉnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất của BoE sang tháng 2 năm 2025
Bài đăng Goldman Sachs Điều chỉnh Kỳ vọng Cắt giảm Lãi suất của BoE sang Tháng 2 năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Goldman Sachs điều chỉnh kỳ vọng lãi suất của Ngân hàng Anh. Dự đoán cắt giảm lãi suất vào tháng 2 năm 2025. Tác động tiềm tàng đến thị trường truyền thống và kỹ thuật số. Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo cho Ngân hàng Anh, hiện dự đoán cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 2 năm 2026, ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu và tài sản kỹ thuật số. Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến thanh khoản của tổ chức và dòng tài sản rủi ro, tác động đến GBP/USD và có khả năng thúc đẩy đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Goldman Sachs Dự đoán BoE Cắt giảm Lãi suất Bắt đầu từ Tháng 2 năm 2025 Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo về lãi suất của Ngân hàng Anh, hiện dự đoán đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 2 năm 2025 thay vì tháng 11. Cập nhật này ngụ ý việc giảm theo quý liên tục, kết thúc với mức lãi suất cuối cùng là 3% vào cuối năm 2026. Dự báo của ngân hàng có thể ảnh hưởng đến phân bổ thanh khoản của tổ chức, mặc dù không có quỹ lớn chuyên về crypto nào đưa ra tuyên bố trực tiếp. Sự thay đổi của Goldman Sachs ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Các nhà phân tích kỳ vọng tác động tiềm tàng đến định giá tài sản khi thị trường tài chính thường phản ứng với sự thay đổi lãi suất. Tuy nhiên, các sàn giao dịch crypto chưa báo cáo tác động trực tiếp đến các cặp giao dịch. Dữ liệu lịch sử cho thấy lãi suất thấp hơn có lợi cho các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền mã hoá. "Chúng tôi tiếp tục cho rằng BoE có thể sẽ cắt giảm nhiều hơn kỳ vọng hiện tại của thị trường khi các biện pháp lạm phát trong nước cơ bản giảm và nhu cầu yếu hơn so với dự báo mới nhất của Ủy ban Chính sách Tiền tệ." — Sven Jari Stehn, Chuyên gia Kinh tế trưởng Châu Âu, Goldman Sachs Vốn hóa thị trường của Bitcoin Tăng vọt khi Nhà đầu tư Kỳ vọng Cắt giảm Lãi suất Bạn có biết? Trong các đợt cắt giảm lãi suất ngân hàng trung ương trước đây, các tiền mã hoá như Bitcoin thường trải qua dòng tiền vào tăng khi nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn bên ngoài các tài sản truyền thống. Bitcoin (BTC) vào ngày 19 tháng 9 năm 2025, có vốn hóa thị trường là 2,33 nghìn tỷ USD, với khối lượng giao dịch là 44,41 tỷ USD, theo báo cáo của CoinMarketCap. Giá hiện tại của Bitcoin là 117.066,93 USD, phản ánh mức tăng 12,95% trong 90 ngày. Sự thống trị của tiền mã hoá này đứng ở...
My Lovely Planet Công Bố Chiến Dịch #PlayForTurkey Hợp Tác Với Biểu Tượng Bóng Đá Hakan Çalhanoğlu
My Lovely Planet, trò chơi Web3 đầu tiên được công nhận bởi sáng kiến #WeArePlay của Google, đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với biểu tượng bóng đá Hakan Çalhanoğlu và vợ của anh ấy Sinem Çalhanoğlu để ra mắt chiến dịch #PlayForTurkey. Quan hệ đối tác chiến lược giữa My Lovely Planet và Çalhanoğlu sẽ tập trung vào việc làm cho trò chơi web3 có tác động lớn hơn trong thế giới thực giữa [...] Bài viết My Lovely Planet Công Bố Chiến Dịch #PlayForTurkey Hợp Tác Với Biểu Tượng Bóng Đá Hakan Çalhanoğlu xuất hiện đầu tiên trên Giao Dịch Bitcoin News.
Lợi nhuận của các đại gia ETH đạt kỷ lục: Đà tăng mạnh mẽ hay sụt giảm giá lớn sắp tới?
Các "cá voi" Ethereum đạt lợi nhuận ở mức năm 2021 khi dòng tiền rút ra tăng mạnh và staking chậm lại. Tài sản này hướng đến đột phá vượt Cao nhất mọi thời đại.
SBI Holdings giới thiệu Hyper Deposit với Phần thưởng XRP và lãi suất giảm
TLDR SBI Hyper Deposit tự động hóa chuyển khoản giữa tài khoản ngân hàng và chứng khoán. Người dùng nhận quà tặng XRP và được hưởng lãi suất thế chấp thấp hơn khi tham gia. Dịch vụ này cung cấp lãi suất 0,42% cho tiền gửi yên. SBI tăng cường thúc đẩy việc áp dụng XRP với các tính năng ngân hàng tích hợp. SBI Holdings, một tổ chức tài chính lớn của Nhật Bản, đã ra mắt một [...] Bài viết SBI Holdings Giới thiệu Hyper Deposit với Phần thưởng XRP và Giảm Lãi suất xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Michigan tiến triển dự luật Quỹ dự trữ Bitcoin để đầu tư 10% quỹ tiểu bang vào Bitcoin
Bài đăng Michigan tiến triển Dự luật Quỹ dự trữ Bitcoin để đầu tư 10% quỹ nhà nước vào Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Cơ quan lập pháp Michigan đang xem xét một dự luật cho phép đầu tư tới 10% quỹ công vào Bitcoin. Động thái này sẽ khiến Michigan trở thành một trong những tiểu bang Hoa Kỳ tham vọng nhất về việc áp dụng Bitcoin ở cấp tiểu bang. Michigan đã thông qua luật hôm nay cho phép tiểu bang đầu tư tới 10% quỹ công vào Bitcoin, tham gia vào làn sóng ngày càng tăng của các tiểu bang khám phá dự trữ tài sản tiền điện tử. Dự luật Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược đại diện cho một trong những đề xuất áp dụng Bitcoin cấp tiểu bang tham vọng nhất cho đến nay. Hơn 20 tiểu bang Hoa Kỳ đã giới thiệu hoặc xem xét luật dự trữ Bitcoin tương tự vào năm 2024 và đầu năm 2025, phản ánh sự quan tâm của tổ chức ngày càng tăng khi giá Bitcoin đạt mức cao mới. Quỹ hưu trí của Michigan đã duy trì mức độ tiếp xúc nhỏ với Bitcoin thông qua các quỹ giao dịch trao đổi. Đề xuất này phù hợp với những thay đổi chính sách tiền điện tử liên bang rộng hơn dưới thời chính quyền Trump, đã bày tỏ sự ủng hộ cho một kho dự trữ Bitcoin quốc gia. Sự hỗ trợ của liên bang như vậy đã khuyến khích các sáng kiến cấp tiểu bang khi các chính phủ tìm kiếm đa dạng hóa danh mục đầu tư ngoài các tài sản truyền thống. Những người ủng hộ Bitcoin lập luận rằng dự trữ của tiểu bang có thể cung cấp sự bảo vệ phòng ngừa chống lại lạm phát và mất giá tiền tệ, tương tự như cách các quỹ tài sản có chủ quyền như quỹ dầu của Na Uy đa dạng hóa vào các khoản đầu tư thay thế. Các nhà phê bình trích dẫn biến động giá của Bitcoin là một rủi ro cho quỹ công. Luật này vẫn cần sự chấp thuận lập pháp bổ sung trước khi Michigan có thể bắt đầu mua Bitcoin cho hoạt động kho bạc nhà nước. Nguồn: https://cryptobriefing.com/michigan-advances-bitcoin-reserve-bill-2024/
Coinbase Ra Mắt Tính Năng Cho Vay USDC với Lợi Nhuận Cao cho Khách Hàng
TLDR Coinbase ra mắt tính năng cho vay USDC trên chuỗi với lợi suất lên đến 10.8% thông qua Morpho và Steakhouse Financial. Tính năng cho vay USDC hiện có sẵn ở một số thị trường chọn lọc và sẽ sớm được triển khai rộng rãi hơn. Tính năng này mang lại lợi suất cao hơn so với chương trình "USDC Rewards" hiện có của Coinbase. Coinbase tích hợp DeFi với giao diện thân thiện với người dùng để đơn giản hóa việc cho vay cho người dùng chính. [...] Bài viết Coinbase Triển khai Tính năng Cho vay USDC với Lợi suất Cao cho Khách hàng xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Công ty niêm yết Nhật Bản Remixpoint đã tăng lượng Bitcoin nắm giữ thêm 77, nâng tổng số Bitcoin đang nắm giữ lên 1,350.
PANews đưa tin vào ngày 19 tháng 9 rằng, theo CoinDesk, công ty niêm yết Nhật Bản Remixpoint đã thông báo vào ngày 18 tháng 9 rằng họ đã mua thêm khoảng 77 Bitcoin với giá 1,32 tỷ yên. Giao dịch mua được hoàn tất trong bốn ngày giao dịch, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 17 tháng 9 năm 2025. Việc mua thêm này đã nâng tổng số Bitcoin mà công ty nắm giữ lên khoảng 1,350, với tổng giá mua là 20,3 tỷ yên. Theo Bitcoin Treasury, tổ chức theo dõi lượng Bitcoin nắm giữ của các công ty, Remixpoint hiện xếp hạng 40 toàn cầu và thứ 3 tại Nhật Bản.
Bỉ thể hiện sự quan tâm đến quá trình chuyển đổi số của Kazakhstan
Bài đăng Bỉ thể hiện sự quan tâm đến quá trình chuyển đổi số của Kazakhstan xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trang chủ > Tin tức > Kinh doanh > Bỉ thể hiện sự quan tâm đến quá trình chuyển đổi số của Kazakhstan Bỉ quan tâm đến việc hỗ trợ Kazakhstan đạt được các mục tiêu chuyển đổi số, hướng đến các hợp tác chính trị, kinh tế và nghị viện. Theo một báo cáo, đại sứ Kazakhstan tại Bỉ, Roman Vassilenko, đã gặp Birgit Stevens, giám đốc điều hành Quan hệ Song phương tại Cơ quan Dịch vụ Công Liên bang Bỉ về Ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác Phát triển, để chia sẻ ý tưởng. Cả hai bên đều tiết lộ rằng cuộc họp sẽ là nền tảng cho quan hệ song phương trong tương lai giữa hai quốc gia. Vassilenko đã chia sẻ kế hoạch chuyển đổi số của Kazakhstan với người đồng cấp Bỉ, nhấn mạnh lộ trình trí tuệ nhân tạo (AI) của quốc gia Trung Á này. Ông đã đề cập đến các điều khoản chính trong Thông điệp Quốc gia hàng năm của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev như bằng chứng cho bước nhảy vọt về số hóa. Vassilenko nhấn mạnh việc thành lập Bộ chuyên trách về AI và kế hoạch ra mắt CryptoCity, một khu vực thí điểm cho tài sản kỹ thuật số. Ông lưu ý rằng mục tiêu cuối cùng của quá trình chuyển đổi số của Kazakhstan là trở thành nhà lãnh đạo khu vực về công nghệ mới nổi ở Trung Á và cạnh tranh trên toàn cầu. Stevens tiết lộ rằng Bỉ quan tâm đến các mục tiêu của Kazakhstan, ám chỉ sự hợp tác giữa hai quốc gia. Stevens cho biết thêm rằng Bỉ sẽ duy trì các kênh liên lạc với Kazakhstan để chia sẻ kiến thức và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến công nghệ mới nổi. Nhà ngoại giao Bỉ lưu ý rằng quốc gia châu Âu này sẽ ủng hộ việc mở rộng chế biến các vật liệu quan trọng và đất hiếm ngoài công nghệ mới nổi. Stevens ám chỉ sự hỗ trợ sắp tới dưới hình thức giám sát vệ tinh để đánh giá tiềm năng tự nhiên, với cả hai bên đều đề cập đến kinh nghiệm của Bỉ trong lĩnh vực không gian. Kế hoạch quản lý nguồn nước và phát triển Hành lang Trung tâm của Kazakhstan để cải thiện vận tải xuyên biên giới qua Trung Á đã thu hút sự quan tâm của Stevens. Thương mại song phương giữa Bỉ và Kazakhstan đạt 299 triệu đô la và đang trên đà vượt qua...
ChainCatcher Hợp tác với Alibaba Cloud để Hỗ trợ Blockchain
Chi tiết: https://coincu.com/blockchain/chaincatcher-alibaba-cloud-blockchain/
