Điểm chính: Goldman Sachs điều chỉnh kỳ vọng lãi suất của Ngân hàng Anh. Dự đoán cắt giảm lãi suất vào tháng 2 năm 2025. Tác động tiềm tàng đến thị trường truyền thống và kỹ thuật số. Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo cho Ngân hàng Anh, hiện dự đoán cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 2 năm 2026, ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu và tài sản kỹ thuật số. Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến thanh khoản của tổ chức và dòng tài sản rủi ro, tác động đến GBP/USD và có khả năng thúc đẩy đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Goldman Sachs Dự đoán BoE Cắt giảm Lãi suất Bắt đầu từ Tháng 2 năm 2025 Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo về lãi suất của Ngân hàng Anh, hiện dự đoán đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 2 năm 2025 thay vì tháng 11. Cập nhật này ngụ ý việc giảm theo quý liên tục, kết thúc với mức lãi suất cuối cùng là 3% vào cuối năm 2026. Dự báo của ngân hàng có thể ảnh hưởng đến phân bổ thanh khoản của tổ chức, mặc dù không có quỹ lớn chuyên về crypto nào đưa ra tuyên bố trực tiếp. Sự thay đổi của Goldman Sachs ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Các nhà phân tích kỳ vọng tác động tiềm tàng đến định giá tài sản khi thị trường tài chính thường phản ứng với sự thay đổi lãi suất. Tuy nhiên, các sàn giao dịch crypto chưa báo cáo tác động trực tiếp đến các cặp giao dịch. Dữ liệu lịch sử cho thấy lãi suất thấp hơn có lợi cho các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền mã hoá. "Chúng tôi tiếp tục cho rằng BoE có thể sẽ cắt giảm nhiều hơn kỳ vọng hiện tại của thị trường khi các biện pháp lạm phát trong nước cơ bản giảm và nhu cầu yếu hơn so với dự báo mới nhất của Ủy ban Chính sách Tiền tệ." — Sven Jari Stehn, Chuyên gia Kinh tế trưởng Châu Âu, Goldman Sachs Vốn hóa thị trường của Bitcoin Tăng vọt khi Nhà đầu tư Kỳ vọng Cắt giảm Lãi suất Bạn có biết? Trong các đợt cắt giảm lãi suất ngân hàng trung ương trước đây, các tiền mã hoá như Bitcoin thường trải qua dòng tiền vào tăng khi nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn bên ngoài các tài sản truyền thống. Bitcoin (BTC) vào ngày 19 tháng 9 năm 2025, có vốn hóa thị trường là 2,33 nghìn tỷ USD, với khối lượng giao dịch là 44,41 tỷ USD, theo báo cáo của CoinMarketCap. Giá hiện tại của Bitcoin là 117.066,93 USD, phản ánh mức tăng 12,95% trong 90 ngày. Sự thống trị của tiền mã hoá này đứng ở...