Ra mắt thú vị có thể sớm hơn dự kiến

Ra mắt thú vị có thể sớm hơn dự kiến

MetaMask Token: Sự ra mắt thú vị có thể sớm hơn dự kiến
BitcoinEthereumNews2025/09/19 16:30
CEO Metaplanet Tiết Lộ 3 Mục Tiêu Bitcoin Hàng Đầu Cho Công Ty: Chi Tiết

CEO Metaplanet Tiết Lộ 3 Mục Tiêu Bitcoin Hàng Đầu Cho Công Ty: Chi Tiết

CEO Metaplanet Tiết lộ 3 Mục tiêu Bitcoin Hàng đầu cho Công ty: Chi tiết

3 mục tiêu Bitcoin quan trọng cho Metaplanet

Metaplanet mua lại tên miền Bitcoin lớn nhất tại Nhật Bản

Simon Gerovich, CEO Metaplanet, đã đăng một bài viết về kế hoạch tương lai của công ty liên quan đến việc xây dựng doanh nghiệp dựa trên Bitcoin. Ông cũng tiết lộ ba mục tiêu hàng đầu mà Metaplanet đã đặt ra cho mình với tư cách là một công ty BTC. Gerovich tuyên bố rằng Metaplanet có ý định "mở rộng thêm" Doanh nghiệp Tạo Thu nhập Bitcoin của mình.

3 mục tiêu Bitcoin quan trọng cho Metaplanet

CEO Metaplanet đã chia sẻ ba mục tiêu quan trọng cho công ty cần tuân theo trong ngắn hạn. Mục tiêu đầu tiên là họ có kế hoạch tối đa hóa lợi nhuận Bitcoin. Mục tiêu thứ hai là "giảm thiểu tác động thị trường lên giá Bitcoin," và mục tiêu thứ ba là "tối ưu hóa việc tạo doanh thu từ doanh nghiệp thu nhập Bitcoin của chúng tôi." Ông nhấn mạnh rằng Metaplanet đang quyết tâm tiến hành các mục tiêu chiến lược này và thực hiện chúng đầy đủ. CEO cũng cho biết thêm rằng công ty hiện đang "có dòng vốn dương, tạo ra dòng tiền nội bộ đáng kể để hỗ trợ các sáng kiến trong tương lai."

Metaplanet mua lại tên miền Bitcoin lớn nhất tại Nhật Bản

Như được U.Today đưa tin vào đầu tuần này, Metaplanet đã thông báo việc mua lại một trong những tên miền Bitcoin lớn nhất tại Nhật Bản — Bitcoin.jp. Thương vụ này đã được xác nhận trong tuần này, và nó là một phần của việc ra mắt bộ phận Nhật Bản mới của công ty, Bitcoin Japan Inc. Mục tiêu của việc mua lại này là để hỗ trợ các dự án sắp tới như Magazine Japan và Hội nghị Bitcoin Nhật Bản, dự kiến diễn ra vào năm 2027. Ngoài ra, nó sẽ giúp thúc đẩy việc áp dụng Bitcoin trên khắp đất nước.
BitcoinEthereumNews2025/09/19 16:29
Matrixport Dự Báo Khả Năng Phục Hồi Kinh Tế Thúc Đẩy Hiệu Suất Bitcoin

Matrixport Dự Báo Khả Năng Phục Hồi Kinh Tế Thúc Đẩy Hiệu Suất Bitcoin

Matrixport Dự báo Khả năng phục hồi Kinh tế Thúc đẩy Hiệu suất Bitcoin

Điểm chính:
- Matrixport dự đoán khả năng phục hồi kinh tế Mỹ hỗ trợ Bitcoin và cổ phiếu.
- Lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống dưới 2,0% sớm, hỗ trợ mở rộng thị trường.
- AI và doanh nghiệp hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định tài sản.

Vào ngày 19 tháng 9, Matrixport đã công bố một phân tích thị trường cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, được thúc đẩy bởi việc thu hẹp chênh lệch tín dụng và hiệu quả AI, hỗ trợ hiệu suất của Bitcoin và cổ phiếu. Phân tích này cho thấy sự thay đổi chính sách sắp tới của Fed do dự báo lạm phát giảm, trái ngược với quan điểm đồng thuận, có khả năng ảnh hưởng đến quỹ đạo giá của Bitcoin.

AI và Động lực Lạm phát trong sự Tăng trưởng của Bitcoin

Matrixport đã xác định mối tương quan giữa việc thu hẹp chênh lệch tín dụng và hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu và Bitcoin. Phân tích của công ty cho thấy các ứng dụng AI nâng cao hiệu quả doanh nghiệp góp phần tạo nên những điều kiện thị trường thuận lợi này. Dự báo của Matrixport dự đoán lạm phát sẽ giảm xuống dưới 2,0%, trái ngược với một số dự đoán thị trường về lạm phát dai dẳng do các biện pháp tài chính. Niềm tin của công ty vào xu hướng tăng hiện tại của Bitcoin, mặc dù thiếu các yếu tố cốt lõi rõ ràng, nhấn mạnh sự lạc quan. Sự thay đổi tiềm năng trong chiến lược của Cục Dự trữ Liên bang hướng tới việc nới lỏng các điều kiện tài chính có liên quan chặt chẽ với những hiểu biết này, tác động đến tâm lý thị trường. Phản ứng từ thị trường rộng lớn hơn bao gồm động lực thuận lợi cho các tiền mã hoá như Bitcoin, được thúc đẩy bởi sự mong đợi về các chính sách tiền tệ nới lỏng. Mặc dù Chủ tịch BitMine đồng tình với những quan điểm tương tự về ảnh hưởng của AI đối với Phố Wall, nhưng không có tuyên bố chính thức trực tiếp từ ban lãnh đạo Matrixport.

Quỹ đạo Thị trường Bitcoin và Mô hình Lịch sử

Về mặt lịch sử, việc thu hẹp chênh lệch tín dụng thường trùng với hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu và Bitcoin. Mô hình này, như Matrixport đã nhấn mạnh, phản ánh các xu hướng thấy trong các chu kỳ kinh tế khác, cho thấy một hành vi kinh tế lặp lại cung cấp thông tin cho các chiến lược đầu tư. Bitcoin (BTC), tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2025, giao dịch ở mức 116,908.87 USD với vốn hóa thị trường là 2,329,174,512,910.91. Sự thống trị của nó đứng ở mức 57,10%, trong khi khối lượng giao dịch giảm 36,82% trong 24 giờ qua. 90 ngày qua đã chứng kiến mức tăng 12,97%.
BitcoinEthereumNews2025/09/19 15:42
Coinbase ra mắt cho vay USDC trên chuỗi với APY lên đến 10,8%

Coinbase ra mắt cho vay USDC trên chuỗi với APY lên đến 10,8%

Coinbase đang đẩy mạnh hệ sinh thái phi tập trung của mình với việc ra mắt cho vay trên chuỗi đối với USDC trực tiếp trong ứng dụng của họ. Coinbase đã triển khai tính năng cho vay trên chuỗi cho USDC, cho phép người dùng kiếm lợi nhuận cao tới 10,8% trực tiếp thông qua...
Crypto.news2025/09/19 15:15
Bitcoin Giữ Mức $117,500 Nhờ Hỗ Trợ Từ Nhà Đầu Tư Nhỏ Lẻ Trong Khi Cá Voi Vẫn Im Lặng

Bitcoin Giữ Mức $117,500 Nhờ Hỗ Trợ Từ Nhà Đầu Tư Nhỏ Lẻ Trong Khi Cá Voi Vẫn Im Lặng

Bitcoin Giữ Mức $117,500 Nhờ Hỗ Trợ Từ Nhà Đầu Tư Nhỏ Lẻ Trong Khi Các Cá Voi Vẫn Im Lặng

Ash là một nhà nghiên cứu tiền mã hóa tận tâm và người đam mê blockchain với niềm đam mê tìm hiểu sâu về thế giới đang phát triển của các công nghệ phi tập trung. Với nền tảng về viết lách và sự tò mò tự nhiên về cách tài sản kỹ thuật số đang định hình tương lai, anh đã đắm mình vào nhiều lĩnh vực của không gian tiền mã hóa, bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), NFT và khai thác thanh khoản. Hành trình của anh vào thế giới crypto bắt đầu với mong muốn hiểu đầy đủ công nghệ đằng sau nó, dẫn đến việc khám phá và tương tác trực tiếp với các hệ thống này. Cách tiếp cận của Ash đối với DeFi vượt xa nghiên cứu bề mặt khi anh tích cực tham gia vào các giao thức phi tập trung, kiểm tra chức năng của chúng để hiểu sâu hơn về cách hoạt động. Từ thử nghiệm các cơ chế staking đến khám phá các chiến lược khai thác thanh khoản, anh trực tiếp tham gia vào quá trình khám phá, điều này cho phép anh cung cấp những hiểu biết thực tế, từ thế giới thực vượt xa kiến thức lý thuyết. Trải nghiệm nhập vai này đã giúp anh phát triển hiểu biết toàn diện về hợp đồng thông minh, quản trị token và những ảnh hưởng rộng lớn hơn của các nền tảng phi tập trung đối với tương lai của tài chính. Trong không gian NFT, sự quan tâm của Ash được thúc đẩy bởi tiềm năng của công nghệ trong việc định hình lại quyền sở hữu và sáng tạo trong kỷ nguyên số. Anh đã khám phá nhiều dự án NFT khác nhau, thu được những hiểu biết sâu sắc về cách các tài sản kỹ thuật số này hoạt động trong các hệ sinh thái khác nhau. Trọng tâm của anh là hiểu mối quan hệ đang phát triển giữa người sáng tạo và cộng đồng, cũng như những ứng dụng sáng tạo của công nghệ blockchain để thiết lập tính xác thực và nguồn gốc trong thế giới kỹ thuật số. Nghiên cứu của Ash trong lĩnh vực này thường đề cập đến sự giao thoa giữa văn hóa, công nghệ và các dự án do cộng đồng dẫn dắt. Một lĩnh vực chuyên môn chính của anh nằm ở khai thác thanh khoản, nơi anh đã tham gia vào các nền tảng phi tập trung khác nhau
BitcoinEthereumNews2025/09/19 14:59
Bitcoin, Solana Giảm, Trong Khi ETH, XRP Tăng

Bitcoin, Solana Giảm, Trong Khi ETH, XRP Tăng

Bài đăng Bitcoin, Solana giảm, trong khi ETH, XRP tăng đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto OI hỗn hợp: Bitcoin, Solana giảm, trong khi ETH, XRP tăng Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Keshav là cử nhân Vật lý đã làm việc như một nhà văn với Bitcoinist từ tháng 6 năm 2021. Anh ấy đam mê viết lách và qua nhiều năm, anh đã tích lũy kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Keshav có sự quan tâm tích cực đến thị trường tiền mã hoá, với phân tích dữ liệu on-chain là lĩnh vực mà anh ấy đặc biệt thích nghiên cứu và viết về. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/crypto-oi-mixed-bitcoin-solana-down-ethereum-xrp-up/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 14:26
Chiến lược tiến gần đường trung bình động đơn giản 200 khi BTC tăng giá

Chiến lược tiến gần đường trung bình động đơn giản 200 khi BTC tăng giá

Bài đăng Strategy Tiến Gần Đường Trung Bình Động Đơn Giản 200 Ngày Khi BTC Tăng Giá xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR) đang tiến gần đến đường trung bình động đơn giản 200 ngày (200SMA), một chỉ báo kỹ thuật được theo dõi rộng rãi làm mượt biến động giá bằng cách tính toán giá đóng trung bình trong 200 ngày giao dịch qua. Các nhà giao dịch thường xem đây là một dấu hiệu quan trọng cho xu hướng dài hạn. MSTR hiện đang giao dịch ở mức hơn $350, thấp hơn một chút so với 200SMA ở mức $355. Cổ phiếu đã nằm dưới mức này kể từ ngày 25 tháng 8, với giai đoạn yếu kém duy nhất khác trong năm nay xảy ra vào tháng 4 trong cơn thịnh nộ thuế quan của Trump. Vào thứ Năm, cổ phiếu đã tăng 6%, phục hồi từ mức hỗ trợ được kiểm tra lần cuối vào tháng 9 năm 2024 và tháng 4 năm 2025. Đợt tăng giá này trùng với sự mạnh mẽ của Bitcoin, đang tiến gần mức $118,000, gần như mức cao nhất trong một tháng. Bitcoin đã tăng hơn 8% trong tháng 9, đặt nó trên đà có tháng 9 tốt nhất kể từ ít nhất năm 2013. Tính từ đầu năm đến nay, MSTR đã tăng 18% so với mức tăng 22% của Bitcoin. Ở những nơi khác trong không gian kho bạc Bitcoin, các công ty tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề. Metaplanet của Nhật Bản (3350) giảm 10% vào thứ Năm và hiện đã giảm gần 75% so với mức cao nhất mọi thời đại. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/18/strategy-up-7-nears-200-day-simple-moving-average-as-bitcoin-rallies
BitcoinEthereumNews2025/09/19 14:05
6 Meme coin hàng đầu để đầu tư trong tuần này cho ROI tối đa

6 Meme coin hàng đầu để đầu tư trong tuần này cho ROI tối đa

Bài đăng 6 Meme coin hàng đầu để đầu tư trong tuần này để có ROI tối đa xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto 19 Tháng 9 2025 | 08:15 Nếu meme coin là mèo, năm 2025 sẽ là một phòng khách đầy đèn laser. Notcoin ($NOT) đang chạy vòng tròn, Non-Playable Coin ($NPC) giả vờ không quan tâm, và BullZilla ($BZIL) vừa nhảy vào ánh đèn sân khấu. Các nhà giao dịch đang bàn tán về Meme coin hàng đầu để đầu tư trong tuần này, nhưng chỉ có một dự án đang gầm rú với đợt bán trước đang ngày càng nóng hơn. Đợt bán trước của BullZilla ($BZIL) đang diễn ra ở Giai đoạn 3, Pha 2 (3-B). Cơ chế giá theo giai đoạn tăng mỗi khi huy động được $100K hoặc mỗi 48 giờ, đảm bảo đà tăng không bao giờ dừng lại. Ở giai đoạn hiện tại, tiềm năng ROI là 7,918% từ bán trước đến niêm yết. Hơn $500K đã được huy động, hơn 27 tỷ token đã được bán, và 1,702+ người nắm giữ đã tham gia. Mỗi phút trì hoãn đồng nghĩa với giá vào cao hơn. BullZilla là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong cuộc săn lùng Meme coin hàng đầu để đầu tư trong tuần này. Không giống như các đợt bán trước tĩnh, Cơ chế Đột biến của BullZilla liên tục buộc giá phải tiến lên. Hoặc cộng đồng đẩy nó cao hơn thông qua các cột mốc $100K, hoặc chính thời gian kích hoạt tăng giá mỗi 48 giờ. Hệ thống đó tạo ra tâm lý FOMO không ngừng và làm cho việc tham gia sớm có lợi hơn. BullZilla ra mắt ở mức $0.00000575 và đã tăng lên $0.00006574 trong Giai đoạn 3B. Chỉ trong ngày ra mắt, nó đã bán được 7 tỷ token, bao gồm 2 tỷ trong hai giờ đầu tiên. Số liệu hiện tại cho thấy hơn $500,000 đã được huy động và hơn 27 tỷ token đã được phân phối. Những người tham gia sớm nhất đã thấy ROI 1,043%, trong khi người mua hôm nay đang nhìn vào mức tăng 7,918% đến giá niêm yết $0.00527. Ở mức hiện tại, $1,000 mua được 15.21 triệu token, trị giá khoảng $80,167 khi niêm yết. Khoản đầu tư $15,000 đảm bảo 228.1 triệu token, có khả năng trị giá hơn $1.2 triệu. Những con số cho thấy tại sao các nhà giao dịch xem BullZilla là một trong những...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 13:16
Những Altcoin Tốt Nhất Để Mua Ngay Khi Chỉ Số Fear & Greed Duy Trì Mức Trung Lập Ở 51 – ADA, LINK Và TRX Được Đặt Tên Là Lựa Chọn Hàng Đầu

Những Altcoin Tốt Nhất Để Mua Ngay Khi Chỉ Số Fear & Greed Duy Trì Mức Trung Lập Ở 51 – ADA, LINK Và TRX Được Đặt Tên Là Lựa Chọn Hàng Đầu

Thị trường tiền mã hóa đang trong trạng thái cân bằng mong manh khi Chỉ số Fear & Greed hiện ở mức 51, phản ánh thái độ trung lập từ các nhà giao dịch. Sau nhiều tuần biến động, Bitcoin đã củng cố quanh mức $115,000, trong khi các altcoin đang chờ đợi động thái quyết định tiếp theo. Tâm lý trung lập không nhất thiết đồng nghĩa với việc không hành động, các nhà phân tích cho rằng nó thường tạo tiền đề [...] Bài viết Best Altcoins To Buy Now As Fear & Greed Index Holds Neutral At 51 – ADA, LINK And TRX Named Top Picks xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi2025/09/19 13:00
Trung Quốc bỏ qua đậu nành Mỹ để bắt đầu mùa vụ, khôi phục chiến thuật chiến tranh thương mại

Trung Quốc bỏ qua đậu nành Mỹ để bắt đầu mùa vụ, khôi phục chiến thuật chiến tranh thương mại

Bài đăng Trung Quốc bỏ qua đậu nành Mỹ để bắt đầu mùa, khôi phục chiến thuật chiến tranh thương mại đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trung Quốc chưa đặt một lô hàng đậu nành Mỹ nào kể từ khi mùa xuất khẩu mới bắt đầu, phá vỡ mô hình mua hàng đã duy trì ổn định từ ít nhất năm 1999. Tuy nhiên, đây không phải là sự chậm lại ngẫu nhiên; mà là sự lặp lại của chiến thuật chiến tranh thương mại được sử dụng lần đầu dưới thời Donald Trump. Tính đến ngày 11 tháng 9, gần hai tuần kể từ đầu mùa, dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy không có giao dịch nào được ghi nhận từ Trung Quốc, nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất hành tinh. Chỉ riêng năm ngoái, hơn 12 tỷ đô la đậu nành Mỹ đã được xuất sang Trung Quốc, chiếm hơn một nửa tổng giá trị xuất khẩu đậu nành của Mỹ. Thời điểm này không hề tình cờ. Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ nói chuyện với Trump vào thứ Sáu. Các cuộc đàm phán đang nóng lên trở lại về các hạn chế của Mỹ đối với chất bán dẫn và xuất khẩu đất hiếm. Ngay trước cuộc gọi, Trung Quốc thông báo rằng Nvidia đã vi phạm luật chống độc quyền, làm gia tăng thêm các căng thẳng chưa được giải quyết. Trung Quốc đóng băng việc mua đậu nành Mỹ và dự trữ từ Brazil Và sự chấp thuận đó vẫn chưa đến. Vì vậy, các nhà nhập khẩu đang bỏ qua Mỹ và tập trung vào Brazil. Các nhà máy ép dầu, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và trang trại lợn trên khắp Trung Quốc đã mua đủ đậu nành để dùng đến hết năm. Một số trong đó thậm chí đã tăng gấp đôi hàng tồn kho. Dự trữ chiến lược của chính phủ cũng được tích trữ đầy đủ. Một giám đốc mua hàng cho biết anh chỉ có đủ hàng đến tháng sau nhưng không vội vàng đặt đơn hàng mới. Một giám đốc tại một cơ sở ép dầu lớn cho biết rằng một đợt đậu nành Mỹ bất ngờ sẽ làm giá khô đậu nành trên thị trường địa phương sụt giảm. Cả hai đều yêu cầu giấu tên vì họ không được phép nói chuyện với truyền thông. Thông thường, Trung Quốc chuyển sang đậu nành Mỹ từ tháng 10 đến tháng 2, ngay trước khi vụ thu hoạch của Nam Mỹ bắt đầu. Người mua thường thực hiện các thỏa thuận của họ trước đó vài tuần. Đến thời điểm này, vài triệu tấn đã được khóa...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 12:46
