Matrixport Dự Báo Khả Năng Phục Hồi Kinh Tế Thúc Đẩy Hiệu Suất Bitcoin
Bài đăng Matrixport Dự báo Khả năng phục hồi Kinh tế Thúc đẩy Hiệu suất Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Matrixport dự đoán khả năng phục hồi kinh tế Mỹ hỗ trợ Bitcoin và cổ phiếu. Lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống dưới 2,0% sớm, hỗ trợ mở rộng thị trường. AI và doanh nghiệp hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định tài sản. Vào ngày 19 tháng 9, Matrixport đã công bố một phân tích thị trường cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, được thúc đẩy bởi việc thu hẹp chênh lệch tín dụng và hiệu quả AI, hỗ trợ hiệu suất của Bitcoin và cổ phiếu. Phân tích này cho thấy sự thay đổi chính sách sắp tới của Fed do dự báo lạm phát giảm, trái ngược với quan điểm đồng thuận, có khả năng ảnh hưởng đến quỹ đạo giá của Bitcoin.
AI và Động lực Lạm phát trong sự Tăng trưởng của Bitcoin
Matrixport đã xác định mối tương quan giữa việc thu hẹp chênh lệch tín dụng và hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu và Bitcoin. Phân tích của công ty cho thấy các ứng dụng AI nâng cao hiệu quả doanh nghiệp góp phần tạo nên những điều kiện thị trường thuận lợi này.
Dự báo của Matrixport dự đoán lạm phát sẽ giảm xuống dưới 2,0%, trái ngược với một số dự đoán thị trường về lạm phát dai dẳng do các biện pháp tài chính. Niềm tin của công ty vào xu hướng tăng hiện tại của Bitcoin, mặc dù thiếu các yếu tố cốt lõi rõ ràng, nhấn mạnh sự lạc quan.
Sự thay đổi tiềm năng trong chiến lược của Cục Dự trữ Liên bang hướng tới việc nới lỏng các điều kiện tài chính có liên quan chặt chẽ với những hiểu biết này, tác động đến tâm lý thị trường. Phản ứng từ thị trường rộng lớn hơn bao gồm động lực thuận lợi cho các tiền mã hoá như Bitcoin, được thúc đẩy bởi sự mong đợi về các chính sách tiền tệ nới lỏng.
Mặc dù Chủ tịch BitMine đồng tình với những quan điểm tương tự về ảnh hưởng của AI đối với Phố Wall, nhưng không có tuyên bố chính thức trực tiếp từ ban lãnh đạo Matrixport.
Quỹ đạo Thị trường Bitcoin và Mô hình Lịch sử
Bạn có biết? Về mặt lịch sử, việc thu hẹp chênh lệch tín dụng thường trùng với hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu và Bitcoin. Mô hình này, như Matrixport đã nhấn mạnh, phản ánh các xu hướng thấy trong các chu kỳ kinh tế khác, cho thấy một hành vi kinh tế lặp lại cung cấp thông tin cho các chiến lược đầu tư.
Bitcoin (BTC), tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2025, giao dịch ở mức 116,908.87 USD với vốn hóa thị trường là 2,329,174,512,910.91. Sự thống trị của nó đứng ở mức 57,10%, trong khi khối lượng giao dịch giảm 36,82% trong 24 giờ qua. 90 ngày qua đã chứng kiến mức tăng 12,97%. Dữ liệu này, được báo cáo bởi...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 15:42