Bài đăng Kỳ vọng về đợt tăng giá bullish của XRP đang gia tăng, với người dùng khai thác điện toán đám mây IOTA Miner kiếm được 7,700 XRP mỗi ngày. xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã công bố quy trình chứng nhận đơn giản hóa cho các ETF tiền điện tử spot: Bất kỳ tài sản tiền điện tử nào có ít nhất sáu tháng lịch sử giao dịch tương lai trên Coinbase sẽ đủ điều kiện để niêm yết ETF. Động thái lịch sử này sẽ tạo điều kiện cho việc ra mắt chính thức của ETF XRP và DOGE trên các sàn giao dịch lớn của Mỹ vào ngày 18 tháng 9, đánh dấu kỷ nguyên mới cho đầu tư altcoin được quản lý. Các quy định mới không chỉ mở ra cánh cửa đầu tư tuân thủ cho người dùng tổ chức mà còn tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư bán lẻ. Với giá XRP hiện tại ổn định khoảng 3 USD và dự kiến sẽ đột phá mức 5 USD hoặc thậm chí 10 USD, sự quan tâm của nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử đang tăng nhanh. Trong bối cảnh này, IOTA Miner, với tích hợp sức mạnh tính toán cross-chain và cơ chế cổ tức DeFi, đã trở thành chủ đề nóng trong lĩnh vực thu nhập thụ động. Nền tảng cung cấp đăng ký một chạm, thanh toán linh hoạt, giải pháp hợp đồng đa dạng và mỏ năng lượng xanh, cho phép nhà đầu tư tận hưởng lợi nhuận hàng ngày ổn định mà không cần vận hành chủ động, đáp ứng nhu cầu thị trường về rào cản tham gia thấp, bảo mật cao và lợi nhuận bền vững. Sáu lý do để chọn IOTA Miner Hoạt động tuân thủ, minh bạch và tin cậy Có trụ sở tại Vương quốc Anh, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính, đảm bảo thông tin hợp đồng minh bạch và bảo đảm an toàn quỹ. Không có rào cản tham gia Không cần thiết bị khai thác hoặc kỹ năng kỹ thuật, chỉ cần đăng ký và bắt đầu khai thác. Được cung cấp bởi năng lượng xanh Các trang trại khai thác toàn cầu của chúng tôi sử dụng 100% năng lượng tái tạo, đảm bảo hoạt động ổn định, thân thiện với môi trường và hiệu quả. Hỗ trợ đa tiền tệ Chấp nhận các tài sản chính như USDT, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL và USDC, cung cấp nạp và rút tiền linh hoạt và thuận tiện. Hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu trong ngành Chúng tôi đã hợp tác với Bitmain để tạo ra một hệ sinh thái khai thác hiệu quả và an toàn, tận dụng phần cứng và công nghệ hàng đầu. Bảo mật hàng đầu Bảo vệ Cloudflare, mã hóa EV SSL và xác thực đa yếu tố bảo vệ tài sản người dùng trong toàn bộ...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 19:28