XRP Có Thể Lặp lại Đà Tăng 300% Và Đạt $5? Nhà phân tích Đánh Giá

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của đợt tăng giá là mức tăng giá 300% của XRP trong năm nay. Các nhà đầu tư đang tự hỏi liệu XRP có thể đạt mức $5 vào năm 2025, với tốc độ được thúc đẩy bởi cải tiến hệ sinh thái, sự quan tâm của Người dùng tổ chức và sự rõ ràng về mặt pháp lý. Nhiều Nhà phân tích chia sẻ quan điểm này, chỉ ra các yếu tố kích thích nhu cầu đáng kể như việc sắp phê duyệt XRP ETF và việc giới thiệu các quyền chọn XRP trên CME. Vượt ra ngoài phỏng đoán, nền tảng cơ bản của XRPL vững chắc hơn bao giờ hết. Chỉ trong vài tháng, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của mạng lưới đã tăng từ $20 triệu lên hơn $100 triệu, và các ứng dụng DeFi Cross-chain đang trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ khả năng tương thích EVM. XRPL đang biến thành một trung tâm cho thanh khoản và các giải pháp tài chính thông minh nhờ làn sóng đổi mới này. Với tư cách là DEX (Sàn giao dịch phi tập trung) bản địa mà XRPL đã cần từ lâu, DeXRP đang ngày càng trở nên phổ biến. DeXRP đang chuẩn bị ra mắt như điểm trọng tâm của nền kinh tế DeFi mới của XRPL, đã tạo ra hơn $6,6 triệu trong đợt bán trước và thu hút hơn 9,500 nhà đầu tư. DeXRP là gì? Là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đầu tiên dựa trên XRPL, DeXRP đang đóng vai trò trung tâm khi XRP tiếp tục củng cố vị trí của mình trên thị trường toàn cầu. Sự kết hợp giữa tham vọng của DeXRP về một nền tảng giao dịch tiên tiến và cơ sở hạ tầng đã được thiết lập của XRPL, nổi tiếng với các giao dịch nhanh chóng, phí thấp và khả năng sẵn sàng cho tổ chức, đã tạo ra kỳ vọng lớn. Trái ngược với nhiều đợt bán trước mang tính đầu cơ, sự phát triển của DeXRP cho thấy cả sự quan tâm của tổ chức và động lực từ cộng đồng. Thành tựu ban đầu đạt mốc $6,4 triệu cho thấy các nhà đầu tư đang nhanh chóng nhận ra tiềm năng của nó. Thành Công Của Đợt Bán Trước DeXRP Hơn 9,300 ví riêng biệt đã tham gia vào đợt bán trước của DeXRP, cho thấy mức độ quan tâm cao từ khắp nơi trên thế giới. Khối lượng và sự đa dạng của việc tham gia nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng:...