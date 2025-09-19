2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Dogecoin vs Remittix vs Hedara: Nhà phân tích ủng hộ đồng tiền mã hóa nào đạt 1$ đầu tiên?

Dogecoin vs Remittix vs Hedara: Nhà phân tích ủng hộ đồng tiền mã hóa nào đạt 1$ đầu tiên?

Nhà phân tích cho biết Remittix, với 26 triệu USD huy động được, phiên bản beta ví trực tiếp và kiểm toán CertiK, có vị thế tốt hơn để đạt mức 1 USD trước Dogecoin hoặc Hedera mặc dù vốn hóa của họ lớn hơn.
1
1$0.005504+10.61%
SecondLive
LIVE$0.01222+5.70%
Ambire Wallet
WALLET$0.02584+5.81%
Chia sẻ
Blockchainreporter2025/09/19 20:20
Chia sẻ
Grayscale ra mắt ETF theo dõi BTC, ETH, XRP, SOL trên NYSE Arca

Grayscale ra mắt ETF theo dõi BTC, ETH, XRP, SOL trên NYSE Arca

Bài đăng Grayscale ra mắt ETF theo dõi BTC, ETH, XRP, SOL trên NYSE Arca xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Crypto 5 ETF (GDLC) của Grayscale bắt đầu giao dịch trên NYSE Arca với tư cách là ETP đa tài sản tiền điện tử đầu tiên tại Mỹ. ETF này cung cấp khả năng tiếp cận với BTC, ETH, XRP, SOL và ADA, bao gồm hơn 90% vốn hóa thị trường tiền điện tử. Grayscale Investments đã chính thức ra mắt giao dịch CoinDesk Crypto 5 ETF, trước đây là Grayscale Digital Large Cap Fund LLC, trên NYSE Arca với tư cách là ETP đa tài sản tiền điện tử đầu tiên tại Mỹ, công ty đã thông báo vào thứ Sáu. ETF này, giao dịch dưới mã GDLC, đã nhận được sự chấp thuận của SEC vào thứ Tư để niêm yết trên NYSE Arca như một ETP đa tài sản tiền điện tử sau khi cơ quan quản lý phê duyệt các tiêu chuẩn niêm yết chung mới cho cổ phiếu quỹ tín thác dựa trên hàng hóa, tạo điều kiện cho việc niêm yết nhanh hơn các tài sản kỹ thuật số trên các sàn giao dịch chứng khoán. Peter Mintzberg, Chief Executive Officer của Grayscale, gọi việc ra mắt này là "cột mốc lịch sử cho toàn bộ bối cảnh ETP tiền điện tử." "Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF đã đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư về việc tiếp cận đa dạng với tiền điện tử trong gần một thập kỷ và các nhà đầu tư ngày càng chuyển sang sử dụng ETP cho việc tiếp cận tiền điện tử của họ," Mintzberg cho biết trong một tuyên bố. "GDLC là một đổi mới được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đó, mang lại sự đơn giản và khả năng tiếp cận minh bạch đến các tài sản tiền điện tử lớn nhất và thanh khoản nhất." Thông qua một phương tiện đầu tư duy nhất, quỹ GDLC cung cấp khả năng tiếp cận với Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana và Cardano, cùng nhau đại diện cho hơn 90% vốn hóa thị trường tiền điện tử. Quỹ này theo dõi CoinDesk 5 Index và tái cân bằng hàng quý để duy trì sự phù hợp với các tài sản hàng đầu trong thị trường tiền điện tử. GDLC bắt đầu giao dịch công khai trên OTCQX vào năm 2019 và trở thành công ty báo cáo theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 vào năm 2021. Quyết định của SEC về việc áp dụng các tiêu chuẩn niêm yết chung đại diện cho một cột mốc trong việc tạo ra khuôn khổ cho các ETF tiền điện tử đa dạng tại Mỹ. Grayscale là công ty đầu tiên được hưởng lợi. Sự phát triển này gợi nhớ đến vụ kiện trước đây của Grayscale...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 20:18
Chia sẻ
XRP Có Thể Lặp lại Đà Tăng 300% Và Đạt $5? Nhà phân tích Đánh Giá

XRP Có Thể Lặp lại Đà Tăng 300% Và Đạt $5? Nhà phân tích Đánh Giá

Bài đăng Liệu XRP Có Thể Lặp lại Đà Tăng 300% và Đạt $5? Nhà phân tích Đánh Giá xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của đợt tăng giá là mức tăng giá 300% của XRP trong năm nay. Các nhà đầu tư đang tự hỏi liệu XRP có thể đạt mức $5 vào năm 2025, với tốc độ được thúc đẩy bởi cải tiến hệ sinh thái, sự quan tâm của Người dùng tổ chức và sự rõ ràng về mặt pháp lý. Nhiều Nhà phân tích chia sẻ quan điểm này, chỉ ra các yếu tố kích thích nhu cầu đáng kể như việc sắp phê duyệt XRP ETF và việc giới thiệu các quyền chọn XRP trên CME. Vượt ra ngoài phỏng đoán, nền tảng cơ bản của XRPL vững chắc hơn bao giờ hết. Chỉ trong vài tháng, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của mạng lưới đã tăng từ $20 triệu lên hơn $100 triệu, và các ứng dụng DeFi Cross-chain đang trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ khả năng tương thích EVM. XRPL đang biến thành một trung tâm cho thanh khoản và các giải pháp tài chính thông minh nhờ làn sóng đổi mới này. Với tư cách là DEX (Sàn giao dịch phi tập trung) bản địa mà XRPL đã cần từ lâu, DeXRP đang ngày càng trở nên phổ biến. DeXRP đang chuẩn bị ra mắt như điểm trọng tâm của nền kinh tế DeFi mới của XRPL, đã tạo ra hơn $6,6 triệu trong đợt bán trước và thu hút hơn 9,500 nhà đầu tư. DeXRP là gì? Là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đầu tiên dựa trên XRPL, DeXRP đang đóng vai trò trung tâm khi XRP tiếp tục củng cố vị trí của mình trên thị trường toàn cầu. Sự kết hợp giữa tham vọng của DeXRP về một nền tảng giao dịch tiên tiến và cơ sở hạ tầng đã được thiết lập của XRPL, nổi tiếng với các giao dịch nhanh chóng, phí thấp và khả năng sẵn sàng cho tổ chức, đã tạo ra kỳ vọng lớn. Trái ngược với nhiều đợt bán trước mang tính đầu cơ, sự phát triển của DeXRP cho thấy cả sự quan tâm của tổ chức và động lực từ cộng đồng. Thành tựu ban đầu đạt mốc $6,4 triệu cho thấy các nhà đầu tư đang nhanh chóng nhận ra tiềm năng của nó. Thành Công Của Đợt Bán Trước DeXRP Hơn 9,300 ví riêng biệt đã tham gia vào đợt bán trước của DeXRP, cho thấy mức độ quan tâm cao từ khắp nơi trên thế giới. Khối lượng và sự đa dạng của việc tham gia nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng:...
Moonveil
MORE$0.03028-21.69%
CROSS
CROSS$0.20677-3.03%
XRP
XRP$2.8149+0.38%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 20:01
Chia sẻ
Kỳ vọng cho một đợt tăng giá mạnh của XRP đang gia tăng, với người dùng Thợ đào IOTA Khai thác điện toán đám mây kiếm được 7,700 XRP hàng ngày.

Kỳ vọng cho một đợt tăng giá mạnh của XRP đang gia tăng, với người dùng Thợ đào IOTA Khai thác điện toán đám mây kiếm được 7,700 XRP hàng ngày.

Bài đăng Kỳ vọng về đợt tăng giá bullish của XRP đang gia tăng, với người dùng khai thác điện toán đám mây IOTA Miner kiếm được 7,700 XRP mỗi ngày. xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã công bố quy trình chứng nhận đơn giản hóa cho các ETF tiền điện tử spot: Bất kỳ tài sản tiền điện tử nào có ít nhất sáu tháng lịch sử giao dịch tương lai trên Coinbase sẽ đủ điều kiện để niêm yết ETF. Động thái lịch sử này sẽ tạo điều kiện cho việc ra mắt chính thức của ETF XRP và DOGE trên các sàn giao dịch lớn của Mỹ vào ngày 18 tháng 9, đánh dấu kỷ nguyên mới cho đầu tư altcoin được quản lý. Các quy định mới không chỉ mở ra cánh cửa đầu tư tuân thủ cho người dùng tổ chức mà còn tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư bán lẻ. Với giá XRP hiện tại ổn định khoảng 3 USD và dự kiến sẽ đột phá mức 5 USD hoặc thậm chí 10 USD, sự quan tâm của nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử đang tăng nhanh. Trong bối cảnh này, IOTA Miner, với tích hợp sức mạnh tính toán cross-chain và cơ chế cổ tức DeFi, đã trở thành chủ đề nóng trong lĩnh vực thu nhập thụ động. Nền tảng cung cấp đăng ký một chạm, thanh toán linh hoạt, giải pháp hợp đồng đa dạng và mỏ năng lượng xanh, cho phép nhà đầu tư tận hưởng lợi nhuận hàng ngày ổn định mà không cần vận hành chủ động, đáp ứng nhu cầu thị trường về rào cản tham gia thấp, bảo mật cao và lợi nhuận bền vững. Sáu lý do để chọn IOTA Miner Hoạt động tuân thủ, minh bạch và tin cậy Có trụ sở tại Vương quốc Anh, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính, đảm bảo thông tin hợp đồng minh bạch và bảo đảm an toàn quỹ. Không có rào cản tham gia Không cần thiết bị khai thác hoặc kỹ năng kỹ thuật, chỉ cần đăng ký và bắt đầu khai thác. Được cung cấp bởi năng lượng xanh Các trang trại khai thác toàn cầu của chúng tôi sử dụng 100% năng lượng tái tạo, đảm bảo hoạt động ổn định, thân thiện với môi trường và hiệu quả. Hỗ trợ đa tiền tệ Chấp nhận các tài sản chính như USDT, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL và USDC, cung cấp nạp và rút tiền linh hoạt và thuận tiện. Hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu trong ngành Chúng tôi đã hợp tác với Bitmain để tạo ra một hệ sinh thái khai thác hiệu quả và an toàn, tận dụng phần cứng và công nghệ hàng đầu. Bảo mật hàng đầu Bảo vệ Cloudflare, mã hóa EV SSL và xác thực đa yếu tố bảo vệ tài sản người dùng trong toàn bộ...
Union
U$0.010231+6.52%
SIX
SIX$0.01975+0.25%
Solana
SOL$218.98-1.48%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 19:28
Chia sẻ
Giá Bitcoin Hướng Đến Các Vùng Cầu Trong Khung Thời Gian Cao Hơn – Đây Là Mục Tiêu

Giá Bitcoin Hướng Đến Các Vùng Cầu Trong Khung Thời Gian Cao Hơn – Đây Là Mục Tiêu

Bài đăng Giá Bitcoin Hướng Đến Các Vùng Cầu Trong Khung Thời Gian Cao Hơn – Đây Là Mục Tiêu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin Hướng Đến Các Vùng Cầu Trong Khung Thời Gian Cao Hơn – Đây Là Mục Tiêu | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Scott Matherson là một nhà văn tiền mã hóa hàng đầu tại Bitcoinist, người sở hữu tư duy phân tích sắc bén và hiểu biết sâu sắc về bối cảnh tiền điện tử. Scott đã tạo dựng được danh tiếng nhờ cung cấp các bài viết nghiên cứu kỹ lưỡng và đầy tính suy ngẫm, thu hút cả những người mới và những người đam mê tiền mã hóa lâu năm. Ngoài công việc viết lách, Scott đam mê thúc đẩy kiến thức về tiền mã hóa và thường xuyên làm việc để giáo dục công chúng về tiềm năng của blockchain. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm quyền riêng tư hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-price-demand-zones/
DeepBook
DEEP$0.131522+1.27%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.93%
Sign
SIGN$0.06144-1.19%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 18:47
Chia sẻ
Ngân Hàng Ý Ban Hành Lời Kêu Gọi Khẩn Cấp Về Sự Rõ Ràng

Ngân Hàng Ý Ban Hành Lời Kêu Gọi Khẩn Cấp Về Sự Rõ Ràng

Bài đăng Ngân hàng Ý Kêu gọi Khẩn cấp về Sự Rõ ràng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quy định Stablecoin của EU: Ngân hàng Ý Kêu gọi Khẩn cấp về Sự Rõ ràng Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Quy định Stablecoin của EU: Ngân hàng Ý Kêu gọi Khẩn cấp về Sự Rõ ràng Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/eu-stablecoin-regulations-clarity/
BRC20.COM
COM$0.011198+2.93%
Lorenzo Protocol
BANK$0.12587-5.89%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 18:00
Chia sẻ
Cắt Giảm Lãi Suất Fed Không Thúc Đẩy Được Đà Tăng Của Bitcoin; Đáo Hạn Quyền Chọn Đang Cận Kề

Cắt Giảm Lãi Suất Fed Không Thúc Đẩy Được Đà Tăng Của Bitcoin; Đáo Hạn Quyền Chọn Đang Cận Kề

Bài đăng Cắt giảm lãi suất của Fed không thúc đẩy được đà tăng của Bitcoin; Thời hạn quyền chọn sắp đến xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Glassnode nhấn mạnh rằng 95% nguồn cung Bitcoin đang có lãi, nhưng dòng tiền spot yếu hơn và việc chốt lời đang tạo ra tâm lý thị trường mong manh. Khoảng 30,000 quyền chọn BTC trị giá 3,52 tỷ USD sẽ hết hạn hôm nay trên Deribit, với tỷ lệ put-call bearish. Các nhà đầu tư đang định vị cho các đợt giảm giá, trước khi BTC tiếp tục hành trình đến Cao nhất mọi thời đại mới. Bitcoin BTC $116 873 Biến động 24h: 0,4% Vốn hóa thị trường: $2,33 T Khối lượng 24h: $36,34 B giá không có nhiều biến động sau khi Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tuần này, và tiếp tục dao động quanh mức $116,000. Tất cả đều đang chú ý vào việc hết hạn quyền chọn Bitcoin trị giá 3,5 tỷ USD hôm nay, điều này có thể tạo tiền đề cho hành động giá tiếp theo. Nhà phân tích tin rằng BTC có thể sẽ có thêm một đợt giảm giá nữa trước khi bắt đầu đợt tăng tiếp theo. Giá Bitcoin đối mặt với sự từ chối mạnh mẽ ở mức $117K Sau khi Jerome Powell chuyển hướng chính sách tiền tệ với việc cắt giảm lãi suất tuần này, biến động của BTC vẫn ở mức thấp khi đồng tiền mã hóa này dao động trong khoảng $115K-$117K. Nhà phân tích tiền mã hóa nổi tiếng Rekt Capital lưu ý rằng điều quan trọng là giá Bitcoin phải đóng cửa hàng ngày trên mức $117,200. Sau đó, BTC có thể tăng tiếp lên mức $120,000, tạo tiền đề cho đợt tăng tiếp theo. Tuy nhiên, việc không thể đóng cửa trên mức $117,200 có thể dẫn đến sự điều chỉnh BTC mạnh, xuống tới mức $105K, theo biểu đồ dưới đây. #BTC Bitcoin có thể làm được không? Bitcoin có thể đóng cửa hàng ngày trên mức ~$117,2k để bắt đầu lấy lại vùng xanh-xanh không? Chỉ còn chưa đầy vài giờ nữa cho đến khi có giá đóng cửa hàng ngày mới $BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/GJ3MAPkxw7 pic.twitter.com/eOrZU9fvnQ — Rekt Capital (@rektcapital) September 18, 2025 Công ty phân tích blockchain Glassnode lưu ý rằng điều quan trọng là giá Bitcoin phải giữ mức $115,200, để ngăn chặn đà giảm thêm. Họ lưu ý rằng 95% tổng cung lưu hành hiện tại của nó đang có lãi...
B
B$0.22558-8.51%
Threshold
T$0.01517+0.79%
Bitcoin
BTC$121,278.56-0.26%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 17:54
Chia sẻ
Nhà phát triển Bitcoin RGB Bitlight Labs đảm bảo khoản Funding lớn 9,6 triệu USD cho cơ sở hạ tầng đột phá

Nhà phát triển Bitcoin RGB Bitlight Labs đảm bảo khoản Funding lớn 9,6 triệu USD cho cơ sở hạ tầng đột phá

Bài đăng Bitcoin RGB Developer Bitlight Labs Secures Major $9.6M Funding For Breakthrough Infrastructure xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin RGB Developer Bitlight Labs Secures Major $9.6M Funding For Breakthrough Infrastructure Bỏ qua nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Nhà phát triển Bitcoin RGB Bitlight Labs Đảm bảo Funding Lớn $9.6M Cho Cơ sở hạ tầng Đột phá Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-rgb-funding-bitlight/
BRC20.COM
COM$0.011198+2.93%
Major
MAJOR$0.11666-1.21%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 17:15
Chia sẻ
Chiến lược của Saylor đặt cược vào sự cố hóa: Những thay đổi đối với Bitcoin phải được xem là 'mối đe dọa'

Chiến lược của Saylor đặt cược vào sự cố hóa: Những thay đổi đối với Bitcoin phải được xem là 'mối đe dọa'

Bài đăng Chiến lược của Saylor đặt cược vào sự cố hóa: Những thay đổi đối với Bitcoin phải được xem là 'Mối đe dọa' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Saylor, đồng sáng lập của công ty kho bạc bitcoin lớn nhất, tin rằng những thay đổi, mặc dù có ý định tốt, nên được xem là mối đe dọa đối với giao thức Bitcoin. Mặc dù ông tin rằng những thay đổi OP_RETURN là sửa đổi cấp độ thứ hai hoặc thứ ba đối với Bitcoin, ông thừa nhận những nguy hiểm liên quan đến những điều này. Những thay đổi Bitcoin OP_RETURN phải được xem là mối đe dọa, Chiến lược của [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/strategys-saylor-bets-on-ossification-changes-to-bitcoin-must-be-viewed-as-a-threat/
BRC20.COM
COM$0.011198+2.93%
MetaDOS
SECOND$0.0000095--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/19 16:50
Chia sẻ
BNB Đạt Mức Cao Kỷ Lục Mới Khi Dự Án Trên Nền Tảng Ethereum Mutuum Finance Vượt Quá 720 Triệu Token Đã Bán

BNB Đạt Mức Cao Kỷ Lục Mới Khi Dự Án Trên Nền Tảng Ethereum Mutuum Finance Vượt Quá 720 Triệu Token Đã Bán

BNB vượt qua ngưỡng 1,000 USD làm nổi bật sức mạnh của nhu cầu từ các tổ chức và niềm tin được khôi phục vào thị trường rộng lớn hơn. Đồng thời, các dự án mới nổi như Mutuum Finance cho thấy sự chú ý của nhà đầu tư đang lan rộng hướng đến các cơ hội DeFi mới mang lại tiện ích thực tế và các ưu đãi do cộng đồng thúc đẩy.
1
1$0.005504+10.61%
Binance Coin
BNB$1,267.69-1.77%
DeFi
DEFI$0.001652-5.43%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/19 15:25
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó