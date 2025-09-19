ETF Doge Đầu Tiên Tại Mỹ Giao Dịch 6 Triệu USD Trong Một Giờ, Bitcoin Ít Biến Động Hơn Nasdaq, và Nhiều Hơn Nữa...
Bài đăng First Doge ETF in the US Trades $6M in One Hour, Bitcoin Is Less Volatile than Nasdaq, and More… xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cập nhật trực tiếp về Token sắp bùng nổ: ETF Doge đầu tiên tại Mỹ giao dịch $6M trong một giờ, Bitcoin ít biến động hơn Nasdaq, và nhiều hơn nữa... Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Là một người viết về tiền mã hóa, trách nhiệm của Bogdan được chia thành nghiên cứu và viết bài, đồng thời giải trí cho đội ngũ bằng lối hài hước gần như không chính trị của anh ấy, một Bill Burr đầy khát vọng, nếu bạn muốn. Nhờ hơn 12 năm kinh nghiệm viết trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, bảo mật mạng, người mẫu, thể hình, tiền mã hóa và các chủ đề khác không được đề cập, anh đã trở thành một tài sản thực sự cho đội ngũ. Trong khi vị trí của anh ấy như một nhà văn cấp cao tại PrivacyAffairs đã dạy anh những bài học quý giá về sức mạnh của tự quản lý, toàn bộ sự nghiệp viết lách của anh đã và đang là một bài tập về tự hoàn thiện. Bây giờ, anh ấy đã sẵn sàng đắm mình vào tiền mã hóa và dạy mọi người cách kiểm soát tiền của họ trên blockchain. Với fiat là một loại tiền tệ mất giá vĩnh viễn, Bitcoin và altcoin dường như là lựa chọn thay thế phù hợp nhất cho Bogdan. Thành tựu chuyên môn lớn nhất của Bogdan, ngoài việc đảm bảo vị trí là một nhà văn chính cho Bitcoinist, là quá trình 5 năm làm quản lý viết lách tại Blackwood Productions, nơi anh điều phối một nhóm bốn nhà văn. Trong thời gian đó, anh đã học được giá trị của làm việc nhóm và tạo ra một môi trường làm việc nuôi dưỡng hiệu quả, tích cực và tình bạn. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-19-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 22:20