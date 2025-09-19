2025-10-10 thứ sáu

Kevin Durant được khôi phục quyền truy cập vào tài khoản bitcoin Coinbase của anh ấy sau nhiều năm

Kevin Durant được khôi phục quyền truy cập vào tài khoản bitcoin Coinbase của anh ấy sau nhiều năm

Ngôi sao NBA Kevin Durant đã lấy lại quyền truy cập vào kho Bitcoin của mình, sau nhiều năm bị khóa khỏi tài khoản Coinbase của anh. "Chúng tôi đã khắc phục vấn đề này. Khôi phục tài sản hoàn tất," CEO Coinbase Brian Armstrong đã nói vào thứ Sáu trong một bài đăng trên mạng xã hội, trả lời một tweet về việc Durant bị khóa khỏi tài khoản của mình trên sàn giao dịch tiền mã hóa. Thông điệp này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Durant và người đại diện Rich Kleiman đã đùa về tình huống khó xử tại hội nghị Game Plan của CNBC ở Los Angeles. "Đó chỉ là một quy trình mà chúng tôi chưa thể tìm ra," Kleiman nói vào thứ Ba, đề cập đến giao thức khôi phục tài khoản của Coinbase. "Nhưng, Bitcoin tiếp tục tăng giá... vì vậy, ý tôi là, điều đó chỉ có lợi cho chúng tôi." Durant đã mua Bitcoin trên Coinbase vào năm 2016, ngay sau khi nghe về đồng token này nhiều lần trong một bữa tối với các đồng đội Golden State Warriors khi đó của anh. Bitcoin được giao dịch trong khoảng từ $360 đến $1,000 vào năm 2016, dữ liệu của CoinGecko cho thấy. Hiện tại, tài sản kỹ thuật số này đang được giao dịch ở mức khoảng $116,000, theo cùng nhà cung cấp dữ liệu tiền mã hóa. Durant và người đại diện của anh, những người đầu tư vào Coinbase Global và quảng bá doanh nghiệp trên trang web thể thao và giải trí Boardroom của họ, đã không tiết lộ quy mô khoản đầu tư Bitcoin của cầu thủ bóng rổ này trên nền tảng giao dịch. Trường hợp này đã làm dấy lên một cuộc thảo luận rộng hơn về dịch vụ khách hàng của Coinbase, với nhiều người dùng kể lại trên mạng xã hội về những khó khăn khi nhận hỗ trợ từ công ty để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của họ và khắc phục các vấn đề khác.
BitcoinEthereumNews 2025/09/20 01:43
Album Mới Nhất Của Eminem Trở Thành Tác Phẩm Mới Nhất Của Anh Đạt Được Một Cột Mốc Đáng Chú Ý

Album Mới Nhất Của Eminem Trở Thành Tác Phẩm Mới Nhất Của Anh Đạt Được Một Cột Mốc Đáng Chú Ý

Album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) của Eminem kỷ niệm một năm trên bảng xếp hạng Official Hip Hop and R&B Albums của Anh, leo lên vị trí số 7 trong tuần thứ năm mươi hai. Tại Vương quốc Anh, Eminem là một cái tên quen thuộc trên bảng xếp hạng Official Hip Hop and R&B Albums. Bảng xếp hạng này đánh giá các album và EP bán chạy nhất được Official Charts Company phân loại là hip-hop, rap, R&B hoặc các thể loại phụ khác liên quan đến những phong cách này. Siêu sao người Mỹ này gần như luôn chiếm nhiều vị trí trong danh sách 40 hạng mục, khi anh vẫn là một trong những nghệ sĩ hip-hop thành công nhất về mặt thương mại, ngay cả sau nhiều thập kỷ kể từ khi ra mắt. Album mới nhất của Eminem đã tròn một năm trên bảng xếp hạng theo thể loại cụ thể này, trở thành thành công mới nhất của anh để kỷ niệm cột mốc sinh nhật như vậy. The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) của Eminem đạt 52 tuần trên bảng xếp hạng Official Hip Hop and R&B Albums. Khi đạt đến năm đầu tiên trên bảng xếp hạng, album này đã tăng từ vị trí số 8 lên số 7. The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Official Hip Hop and R&B Albums vào tháng 7 năm 2024. Cho đến nay, trong 52 tuần xuất hiện trên bảng xếp hạng, album này đã giữ vị trí số 1 sáu lần và nằm trong top 10 trong 29 tuần, bao gồm cả ba giai đoạn gần đây nhất. 13 trong số 20 dự án mà Eminem đã đưa lên bảng xếp hạng Official Hip Hop and R&B Albums đã tồn tại trên danh sách ít nhất một năm. Album có thời gian dài nhất trong số đó là Curtain Call: The Hits, tuyển tập cực kỳ thành công của anh.
BitcoinEthereumNews 2025/09/20 00:58
Tăng trưởng cho vay ngân hàng Ấn Độ tăng lên 10,3% vào ngày 1 tháng 9 từ mức 10% trước đó

Tăng trưởng cho vay ngân hàng Ấn Độ tăng lên 10,3% vào ngày 1 tháng 9 từ mức 10% trước đó

Tăng trưởng cho vay ngân hàng Ấn Độ tăng lên 10,3% vào tháng 9 từ mức 10% trước đó. Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính dự đoán liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào như một khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
BitcoinEthereumNews 2025/09/20 00:10
Khoản Đầu Tư Bitcoin Bị Lãng Quên Của Kevin Durant Tăng Gần 200 Lần

Khoản Đầu Tư Bitcoin Bị Lãng Quên Của Kevin Durant Tăng Gần 200 Lần

Khoản đầu tư Bitcoin năm 2016 của Durant đã tăng gần 200 lần giá trị sau nhiều năm mất quyền truy cập tài khoản. Khoản đầu tư Bitcoin 10K USD khi đó sẽ có giá trị khoảng 1,8M USD ở mức giá hiện tại 117K USD. Công ty của Durant đã làm việc với Coinbase để khôi phục quyền truy cập sau nhiều năm gặp vấn đề đăng nhập. Ngôi sao NBA Kevin Durant đã lấy lại quyền truy cập vào tài khoản Bitcoin mà anh mở năm 2016, khi BTC giao dịch ở mức khoảng 650 USD. Số tiền này nằm yên không động đến trong gần một thập kỷ sau khi anh mất thông tin đăng nhập. Với Bitcoin hiện đã vượt 117.000 USD, tài sản của anh đã tăng gần 200 lần. Khoản đầu tư 10.000 USD với giá năm 2016 hiện có giá trị gần 1,8 triệu USD. Đại diện của Durant, Rich Kleiman, đã tiết lộ việc khôi phục này trong hội nghị Game Plan của CNBC tại Los Angeles, gọi đây là một trong những khoản đầu tư sinh lời nhất của vận động viên này. Durant lần đầu mua Bitcoin khi đang chơi cho Golden State Warriors, sau khi tham dự một bữa tối có cuộc trò chuyện xoay quanh tiền mã hoá. Anh và Kleiman đã mua qua Coinbase, nhưng vấn đề đăng nhập đã khiến họ bị khoá ngoài. Kleiman xác nhận không có giao dịch bán nào được thực hiện qua nhiều chu kỳ tăng giá. "Chúng tôi chưa bao giờ bán bất cứ thứ gì," anh nói, thêm rằng việc mất quyền truy cập vô tình đã bảo toàn số Bitcoin của Durant trong các đợt tăng giá và điều chỉnh. Công ty của Durant, Thirty Five Ventures, đã hợp tác với Coinbase vào năm 2021, và sàn giao dịch này đã làm việc với họ để khôi phục quyền truy cập. Coinbase cho biết nền tảng của họ bao gồm các công cụ khôi phục tự phục vụ và hỗ trợ 24/7 cho các trường hợp tương tự. Với quyền truy cập được khôi phục, Durant hiện đang sở hữu Bitcoin đã tăng gần 200 lần kể từ khi anh tham gia. Nhà vô địch NBA hai lần và huy chương vàng Olympic này sẽ chơi cho Houston Rockets mùa này sau thời gian ngắn với Phoenix Suns.
BitcoinEthereumNews 2025/09/20 00:06
Ca Khúc Đầu Tiên Đạt No. 1 Của Justin Bieber Tròn 10 Tuổi

Ca Khúc Đầu Tiên Đạt No. 1 Của Justin Bieber Tròn 10 Tuổi

Justin Bieber đạt được vị trí No. 1 đầu tiên trên Hot 100 vào năm 2015 với "What Do You Mean?," một bài hát đánh dấu sự chuyển đổi của anh sang âm nhạc pop trưởng thành. Sự nghiệp âm nhạc của Justin Bieber gần như không tồn tại trong vài năm, và người hâm mộ bắt đầu tự hỏi khi nào họ sẽ được nghe từ ngôi sao nhạc pop này một lần nữa — cho đến khi, đột nhiên, anh tiết lộ album mới Swag sẽ ra mắt chỉ trong vài giờ. Album đầy đủ, kết hợp giữa pop và R&B, đã ra mắt ngay sau đó vào giữa tháng 7, và đưa anh trở lại vị trí cao nhất trên nhiều bảng xếp hạng Billboard mùa hè này. Gần đây hơn, Bieber đã phát hành phần tiếp theo, có tên thích hợp là Swag II, được tính cùng với Swag cho mục đích xếp hạng tại Hoa Kỳ Khi anh ăn mừng các bài hát từ Swag II và sự thành công liên tục của nhiều ca khúc từ phiên bản đầu tiên, bài hát đứng đầu Hot 100 đầu tiên của anh tròn 10 tuổi. "What Do You Mean?" ra mắt ở vị trí No. 1 một thập kỷ trước, đứng đầu Hot 100 trên bảng xếp hạng ngày 19 tháng 9, 2015. Ca khúc này không chỉ là bài hát đầu tiên
BitcoinEthereumNews2025/09/19 23:07
ETF đa tài sản tiền mã hóa đầu tiên của Mỹ bắt đầu giao dịch với Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Cardano

ETF đa tài sản tiền mã hóa đầu tiên của Mỹ bắt đầu giao dịch với Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Cardano

Bài đăng ETF Crypto Đa Tài Sản Đầu Tiên Của Mỹ Bắt Đầu Giao Dịch Với Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Cardano xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ETF crypto đa tài sản đầu tiên tại Hoa Kỳ đã chính thức xuất hiện trên Phố Wall, mở ra cơ hội tiếp cận lớn với các tài sản kỹ thuật số hàng đầu. Grayscale Ra Mắt ETF Crypto Đột Phá Trên NYSE Arca Grayscale Investments, nền tảng đầu tư tập trung vào tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, đã thông báo vào ngày 19 tháng 9 rằng Grayscale Coindesk Crypto 5 ETF của họ đã bắt đầu giao dịch trên NYSE Arca, sau khi [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/first-us-multi-asset-crypto-etf-begins-trading-with-bitcoin-ether-xrp-solana-cardano/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 23:02
ETF Doge Đầu Tiên Tại Mỹ Giao Dịch 6 Triệu USD Trong Một Giờ, Bitcoin Ít Biến Động Hơn Nasdaq, và Nhiều Hơn Nữa...

ETF Doge Đầu Tiên Tại Mỹ Giao Dịch 6 Triệu USD Trong Một Giờ, Bitcoin Ít Biến Động Hơn Nasdaq, và Nhiều Hơn Nữa...

Bài đăng First Doge ETF in the US Trades $6M in One Hour, Bitcoin Is Less Volatile than Nasdaq, and More… xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cập nhật trực tiếp về Token sắp bùng nổ: ETF Doge đầu tiên tại Mỹ giao dịch $6M trong một giờ, Bitcoin ít biến động hơn Nasdaq, và nhiều hơn nữa... Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Là một người viết về tiền mã hóa, trách nhiệm của Bogdan được chia thành nghiên cứu và viết bài, đồng thời giải trí cho đội ngũ bằng lối hài hước gần như không chính trị của anh ấy, một Bill Burr đầy khát vọng, nếu bạn muốn. Nhờ hơn 12 năm kinh nghiệm viết trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, bảo mật mạng, người mẫu, thể hình, tiền mã hóa và các chủ đề khác không được đề cập, anh đã trở thành một tài sản thực sự cho đội ngũ. Trong khi vị trí của anh ấy như một nhà văn cấp cao tại PrivacyAffairs đã dạy anh những bài học quý giá về sức mạnh của tự quản lý, toàn bộ sự nghiệp viết lách của anh đã và đang là một bài tập về tự hoàn thiện. Bây giờ, anh ấy đã sẵn sàng đắm mình vào tiền mã hóa và dạy mọi người cách kiểm soát tiền của họ trên blockchain. Với fiat là một loại tiền tệ mất giá vĩnh viễn, Bitcoin và altcoin dường như là lựa chọn thay thế phù hợp nhất cho Bogdan. Thành tựu chuyên môn lớn nhất của Bogdan, ngoài việc đảm bảo vị trí là một nhà văn chính cho Bitcoinist, là quá trình 5 năm làm quản lý viết lách tại Blackwood Productions, nơi anh điều phối một nhóm bốn nhà văn. Trong thời gian đó, anh đã học được giá trị của làm việc nhóm và tạo ra một môi trường làm việc nuôi dưỡng hiệu quả, tích cực và tình bạn. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-19-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 22:20
Theo dõi giá Bitcoin: Liệu BTC có phá vỡ ngưỡng kháng cự $118K hay đối mặt với sự điều chỉnh?

Theo dõi giá Bitcoin: Liệu BTC có phá vỡ ngưỡng kháng cự $118K hay đối mặt với sự điều chỉnh?

Bài đăng Bitcoin Price Watch: Liệu BTC Sẽ Phá Vỡ Ngưỡng Kháng Cự $118K Hay Đối Mặt Với Điều Chỉnh? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin giao dịch ở mức $116,393 vào ngày 19/09/2025, đưa vốn hóa thị trường lên $2,31 nghìn tỷ với khối lượng giao dịch trong 24h đạt $36,67 tỷ. Biên độ giao dịch trong ngày của tiền mã hóa này dao động từ $116,349 đến $117,888, phản ánh sự củng cố đi ngang chặt chẽ gần ngưỡng kháng cự quan trọng. Bitcoin Trên biểu đồ ngày, bitcoin đã trong xu hướng tăng được xác nhận kể từ đầu tháng 9, đã [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-btc-break-118k-resistance-or-face-a-correction/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 22:08
CEO Giàu Kinh Nghiệm Nói, "Hiệu Quả Của Việc Cắt Giảm Lãi Suất Sẽ Xuất Hiện Theo Thời Gian," Tiết Lộ Dự Báo Giá Bitcoin và Ethereum

CEO Giàu Kinh Nghiệm Nói, "Hiệu Quả Của Việc Cắt Giảm Lãi Suất Sẽ Xuất Hiện Theo Thời Gian," Tiết Lộ Dự Báo Giá Bitcoin và Ethereum

Bài đăng CEO Giàu Kinh Nghiệm Nói, "Tác Động Của Việc Cắt Giảm Lãi Suất Sẽ Xuất Hiện Theo Thời Gian," Tiết Lộ Dự Báo Giá Bitcoin và Ethereum đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Việc cắt giảm lãi suất được FRB công bố hôm qua đã không có tác động như mong đợi đến thị trường tiền mã hóa. Trong khi giá của BNB đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,000 đô la, giá của các loại tiền mã hóa chính như Bitcoin và Ethereum vẫn phần lớn đi ngang. Nhà phân tích cho rằng điều này cho thấy các nhà đầu tư thiếu niềm tin rằng Fed thực sự đang chuyển sang con đường chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. CEO của Wave Digital Assets David Siemer tuyên bố rằng ông kỳ vọng tác động của việc cắt giảm lãi suất sẽ được nhìn thấy theo thời gian, nói rằng, "Bitcoin có thể tăng lên khoảng 130,000 đô la vào cuối năm, trong khi Ethereum có thể tăng lên 6,000 đô la." Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết một lần cắt giảm lãi suất đơn lẻ là không đủ để tạo ra sự phấn khích trên thị trường. "Việc cắt giảm lãi suất là một yếu tố thuận lợi, nhưng nó không tạo ra sự thay đổi mô hình trên thị trường," Ira Auerbach, chủ tịch của Tandem, một công ty con của Offchain Labs, và cựu giám đốc điều hành Nasdaq cho biết. "Hướng đi có lợi cho tiền mã hóa, nhưng một động thái đơn lẻ không quyết định xu hướng." Tuy nhiên, chiến lược gia thị trường của Stocktwits Tom Bruni tuyên bố rằng các nhà đầu tư đã định giá tin tức này, diễn giải tình trạng trì trệ hiện tại như một đợt bán tháo. Tương tự, quản lý Galaxy Chris Rhine lập luận rằng việc cắt giảm lãi suất đã được định giá trước, và thị trường đang tập trung vào các hướng đi trong tương lai. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-ceo-says-the-effect-of-the-interest-rate-cut-will-emerge-over-time-reveals-bitcoin-and-ethereum-price-forecast/
BitcoinEthereumNews2025/09/19 21:38
Độ Khó Khai Thác Bitcoin Đạt Đỉnh Mới, Bóp Nghẹt Lợi Nhuận Của Thợ Đào

Độ Khó Khai Thác Bitcoin Đạt Đỉnh Mới, Bóp Nghẹt Lợi Nhuận Của Thợ Đào

Bài đăng Độ khó Mining Bitcoin đạt đỉnh mới, gây áp lực lên lợi nhuận của Thợ đào xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Độ khó mạng của Bitcoin đã đạt kỷ lục mới, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong tổng công suất tính toán bảo mật mạng. Độ khó cao hơn này củng cố các giao thức bảo mật của Bitcoin, làm cho blockchain trở nên bền vững hơn trước các Tấn công 51% tiềm tàng. Thợ đào hiện đối mặt với chi phí hoạt động tăng cao và áp lực về lợi nhuận, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tập trung quyền lực hiện có giữa các nhóm Mining hàng đầu. Bitcoin BTC $116,204 Biến động 24h: 0.8% Vốn hóa thị trường: $2.32 T Khối lượng 24h: $37.24 B Thợ đào đang cảm thấy áp lực khi độ khó Mining của mạng tăng lên mức Cao nhất mọi thời đại vào ngày 19 tháng 9. Mặc dù cột mốc này làm cho Bitcoin an toàn hơn bao giờ hết, nó cũng làm tăng thách thức kinh tế cho những người duy trì mạng lưới, buộc họ phải chi tiêu nhiều tài nguyên hơn cho cùng một phần thưởng. Điều chỉnh độ khó này là một tính năng tích hợp của mạng, được thiết kế để đáp ứng với những thay đổi trong công suất tính toán, hay Tỷ lệ Hash. Kỷ lục mới, có thể thấy trên các Block Explorer như Mempool.space, xác nhận một lượng lớn phần cứng mạnh mẽ đã hoạt động trực tuyến. Cơ chế tự điều chỉnh này đảm bảo các khối được tìm thấy trung bình mỗi 10 phút, nhưng nó tạo ra một môi trường cạnh tranh, đầy rủi ro cho các Thợ đào. Một phần bánh nhỏ hơn Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng độ khó Mining Bitcoin trong năm qua. | Nguồn dữ liệu: Mempool.space Tin tức này đã gây ra phản ứng tức thì và chia rẽ từ cộng đồng có tâm lý dài hạn gần đây đang chuyển hướng sang tích lũy tài sản. Nhiều người ăn mừng hệ thống phòng thủ được củng cố của mạng, với một người dùng X lưu ý rằng nó thể hiện "sức mạnh mạng lưới không gì sánh được" của Bitcoin. Tuy nhiên, những người khác chỉ ra hậu quả tài chính trực tiếp. Tất cả Thợ đào cạnh tranh cho cùng một nhóm phần thưởng. Trong 24 giờ qua (khoảng 144 khối), "chiếc bánh" đó bao gồm khoảng 453.22 BTC, trị giá hơn 52 triệu đô la. Với độ khó mới, phần bánh của mỗi Thợ đào sẽ nhỏ đi, có nghĩa là họ phải triển khai nhiều Tỷ lệ Hash hơn...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 21:00
