Kevin Durant được khôi phục quyền truy cập vào tài khoản bitcoin Coinbase của anh ấy sau nhiều năm

Bài đăng Kevin Durant đã khôi phục quyền truy cập vào tài khoản Bitcoin Coinbase của mình sau nhiều năm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kevin Durant #35 của Phoenix Suns theo dõi trong hiệp hai trận đấu với Houston Rockets tại PHX Arena vào ngày 30 tháng 3 năm 2025 tại Phoenix, Arizona. Chris Coduto | Getty Images Ngôi sao NBA Kevin Durant đã lấy lại quyền truy cập vào kho Bitcoin của mình, sau nhiều năm bị khóa khỏi tài khoản Coinbase của anh. "Chúng tôi đã khắc phục vấn đề này. Khôi phục tài sản hoàn tất," CEO Coinbase Brian Armstrong đã nói vào thứ Sáu trong một bài đăng trên mạng xã hội, trả lời một tweet về việc Durant bị khóa khỏi tài khoản của mình trên sàn giao dịch tiền mã hóa. Thông điệp này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Durant và người đại diện Rich Kleiman đã đùa về tình huống khó xử tại hội nghị Game Plan của CNBC ở Los Angeles. "Đó chỉ là một quy trình mà chúng tôi chưa thể tìm ra," Kleiman nói vào thứ Ba, đề cập đến giao thức khôi phục tài khoản của Coinbase. "Nhưng, Bitcoin tiếp tục tăng giá... vì vậy, ý tôi là, điều đó chỉ có lợi cho chúng tôi." Durant đã mua Bitcoin trên Coinbase vào năm 2016, ngay sau khi nghe về đồng token này nhiều lần trong một bữa tối với các đồng đội Golden State Warriors khi đó của anh. Bitcoin được giao dịch trong khoảng từ $360 đến $1,000 vào năm 2016, dữ liệu của CoinGecko cho thấy. Hiện tại, tài sản kỹ thuật số này đang được giao dịch ở mức khoảng $116,000, theo cùng nhà cung cấp dữ liệu tiền mã hóa. Biểu đồ cổ phiếu IconBiểu đồ cổ phiếu Bitcoin từ năm 2016 Durant và người đại diện của anh, những người đầu tư vào Coinbase Global và quảng bá doanh nghiệp trên trang web thể thao và giải trí Boardroom của họ, đã không tiết lộ quy mô khoản đầu tư Bitcoin của cầu thủ bóng rổ này trên nền tảng giao dịch. Trường hợp này đã làm dấy lên một cuộc thảo luận rộng hơn về dịch vụ khách hàng của Coinbase, với nhiều người dùng kể lại trên mạng xã hội về những khó khăn khi nhận hỗ trợ từ công ty để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của họ và khắc phục các vấn đề khác. Những khiếu nại của người dùng tạo thành lời kêu gọi mới nhất để Coinbase cải tổ dịch vụ hỗ trợ của mình. Vào tháng 5, Coinbase tiết lộ rằng tội phạm mạng đã hối lộ một số...