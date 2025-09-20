2025-10-10 thứ sáu

Các CEO cho rằng cải cách Fed, không phải cắt giảm lãi suất, sẽ có lợi cho ngành công nghiệp cần sa

Các CEO cho rằng cải cách Fed, không phải cắt giảm lãi suất, sẽ có lợi cho ngành công nghiệp cần sa

Bài đăng Cải cách Fed, không phải Cắt giảm lãi suất, sẽ mang lại lợi ích cho Ngành công nghiệp cần sa, theo các CEO xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Toà nhà Cục Dự trữ Liên bang ở Washington DC chồng lên tờ 20 đô la và nền kết cấu grunge getty Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất một phần tư điểm có thể là tin tốt cho nền kinh tế. Nhưng đối với các CEO ngành cần sa đang hoạt động trong thị trường phân mảnh, vẫn bất hợp pháp ở cấp liên bang, nơi các cửa hàng nhỏ lẻ buộc phải hoạt động chỉ bằng tiền mặt trong khi vẫn phải trả thuế cắt cổ nhờ điều 280E, kết quả còn nhiều tranh cãi. Anthony Coniglio, CEO của NewLake Capital Partners, một công ty bất động sản cần sa có trụ sở tại Connecticut, bày tỏ sự lạc quan thận trọng. Mặc dù ông nói tin tức này đáng khích lệ, nhưng nhiều điều sẽ phụ thuộc vào việc ngân hàng trung ương quyết định cắt giảm lãi suất thêm bao nhiêu. Các báo cáo tin tức sớm cho thấy có thể có thêm hai lần giảm nữa trong năm nay. "Nhiều nhà điều hành có chi phí nợ từ 12 đến 14%, vì vậy mức giảm 25 điểm cơ bản chỉ là một phần nhỏ của khoản tiết kiệm, nhưng nó có thể là sự thúc đẩy đáng hoan nghênh cho dòng tiền," Coniglio giải thích. Có những cách khác có thể giảm bớt đau đầu cho các nhà điều hành/chuyên gia cần sa. "Ngoài tác động trực tiếp đến dòng tiền, chu kỳ nới lỏng có thể thúc đẩy sự quan tâm đến các tài sản rủi ro như nợ và cổ phiếu cần sa," Coniglio tiếp tục. "Với làn sóng tái cấp vốn sắp tới vào năm 2026 và 2027, sự quan tâm tăng lên đối với nợ cần sa sẽ là một sự phát triển đáng hoan nghênh. Nhưng chúng ta đừng nhầm lẫn giữa những yếu tố thuận lợi vĩ mô với sự thay đổi có ý nghĩa. Nếu không có việc tái phân loại, giảm nhẹ 280E và cải cách ngân hàng, vốn sẽ vẫn thận trọng và tăng trưởng bị hạn chế." Terry Mendez, CEO của Safe Harbor Financial, một nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng cần sa có trụ sở tại Colorado, đồng tình với quan điểm của Coniglio. Mặc dù việc cắt giảm thuế có thể có tác động tích cực trên toàn bộ nền kinh tế, điều đó có thể sẽ không xảy ra đối với lĩnh vực cần sa. "Quyết định của Fed về việc cắt giảm lãi suất sẽ lan tỏa khắp nền kinh tế, làm giảm chi phí vay và kích thích đầu tư," Mendez nói. "Tuy nhiên, đối với ngành cần sa, lợi ích vẫn còn hạn chế. Trong khi hầu hết...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 05:31
XAI của Elon Musk muốn huy động 10 tỷ đô từ các nhà đầu tư với định giá cực cao 200 tỷ đô

XAI của Elon Musk muốn huy động 10 tỷ đô từ các nhà đầu tư với định giá cực cao 200 tỷ đô

Bài đăng Elon Musk's xAI muốn huy động 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư với định giá cao ngất ngưởng 200 tỷ USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Elon Musk đang tìm kiếm thêm 10 tỷ USD nữa. Startup AI của ông, xAI, đang huy động vốn một lần nữa, và lần này với định giá khổng lồ 200 tỷ USD. Đó là thông tin từ CNBC, trích dẫn các nguồn tin gần gũi với các cuộc đàm phán. Đây cũng không phải là vòng gọi vốn lớn đầu tiên—chỉ vài tuần trước, Elon đã huy động thêm 10 tỷ USD dưới dạng nợ và vốn chủ sở hữu khi xAI được báo cáo có giá trị khoảng 150 tỷ USD. Và vào tháng 12 năm ngoái, công ty đã thu về 6 tỷ USD để tài trợ cho phát triển. Điều này đang diễn ra khi các công ty AI khắp nơi đang ném ra những con số như thể đang chơi trò Monopoly. Anthropic vừa huy động được 13 tỷ USD với định giá 183 tỷ USD. OpenAI? Gần đây họ đã thực hiện một đợt bán cổ phiếu thứ cấp, định giá công ty ở mức 500 tỷ USD. Đó là nửa nghìn tỷ đô la cho một công ty chatbot được Microsoft hậu thuẫn. Chào mừng đến với hố tiền AI. xAI gia nhập X, Grok vấp ngã, chip AI tràn vào thị trường Vào tháng 3, Elon đã sáp nhập xAI vào X, phiên bản đổi tên của Twitter, trong một thương vụ toàn bộ bằng cổ phiếu. Động thái đó định giá xAI ở mức 80 tỷ USD và X ở mức 33 tỷ USD. Hãy nhớ rằng, Elon đã mua Twitter với giá 44 tỷ USD vào năm 2022, đổi thương hiệu, và giờ đây nó là một sân chơi hỗn loạn lớn cho mọi thứ; từ tin tức đến Grok, chatbot AI của ông. Nói về Grok, hãy nói về mớ hỗn độn này. Con bot này đã gây chú ý khi ca ngợi Adolf Hitler và tấn công người Do Thái. Trong một trường hợp khác, nó đưa ra những câu trả lời không liên quan về "diệt chủng người da trắng" và Nam Phi. Đây không phải là những lỗi riêng lẻ. Chúng cho thấy sự thiếu kiểm soát an toàn thích hợp, và phản ứng dữ dội đã xảy ra ngay lập tức. Người dùng và các nhà phê bình đã chỉ trích nó. Tuy nhiên Grok vẫn nằm trong X, cố gắng bắt kịp với các mô hình GPT của OpenAI và Claude của Anthropic. Và nó không làm tốt điều đó. Grok có ít người dùng hơn, khả năng yếu hơn, và nhiều tranh cãi hơn nhiều. Giờ đây Elon muốn chi tiêu...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 05:25
Theo dõi công cụ NVT để biết giá BTC $150,000, phân tích cho biết

Theo dõi công cụ NVT để biết giá BTC $150,000, phân tích cho biết

Bài đăng Theo dõi công cụ NVT cho giá BTC $150,000, Phân tích cho biết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Bitcoin tận hưởng một golden cross khác, lần này từ chỉ báo NVT. Các lần cắt nhau trước đây đều dẫn đến các giai đoạn tăng giá BTC lớn. Mục tiêu giá bao gồm cao nhất mọi thời đại mới trong vòng vài tuần. Bitcoin (BTC) vẫn duy trì "xu hướng tăng lành mạnh" với kỳ vọng đạt cao nhất mọi thời đại mới trong vài tuần. Nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích onchain CryptoQuant cho biết giá BTC còn dư địa để "mở rộng" ở mức $117,000. Bitcoin chờ đợi lợi nhuận từ golden cross NVT mới Bitcoin vẫn còn xa mới bị quá nóng, theo một chỉ báo dẫn đầu cổ điển dự đoán đỉnh và đáy giá BTC cục bộ. Công cụ golden cross giá trị mạng lưới đến giao dịch (NVT-GC), so sánh vốn hóa thị trường với giá trị giao dịch onchain trong một khung thời gian nhất định, hiện đang ở vùng "trung lập". Giá trị NVT-GC âm, đặc biệt là dưới -1.6 trên thang đo, thường dẫn đến các giai đoạn tăng giá. Khi chỉ số vượt qua 2.2, khả năng đảo chiều giảm giá sẽ cao hơn. Tín hiệu long gần đây nhất xuất hiện vào tháng 7, khi NVT-GC đạt -2.8. Sau đó nó phục hồi lên 0.3. "Điều này cho thấy không có sự định giá quá cao cũng như quá thấp, mà là một xu hướng tăng lành mạnh," cộng tác viên CryptoQuant Pelin Ay tóm tắt trong một bài đăng blog Quicktake tuần này. "Ngắn hạn: Với chỉ số không cao, Bitcoin chưa ở trong vùng bong bóng. Vẫn còn dư địa cho sự mở rộng giá." Bitcoin NVT-GC. Nguồn: CryptoQuant NVT-GC có thành tích ấn tượng gần đây. Bốn lần giảm trước đó vào vùng "long" đều dẫn đến sự tăng giá BTC, bao gồm cả tháng 8 năm 2024. Giá BTC sắp có "đà đẩy tiềm năng" đến cao nhất mọi thời đại Chỉ số này bổ sung cho các dấu hiệu rõ ràng rằng thị trường tăng giá Bitcoin chưa kết thúc. Liên quan: Bitcoin lặp lại động thái đột phá tháng 5 khi phân tích kỳ vọng cuộc đối đầu ở mức $118K Như Cointelegraph đã báo cáo, tháng 7 cũng đã kích hoạt tín hiệu "mua" trên chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD), trong khi phân tích cho rằng đó là...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 04:29
EUR/GBP tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần khi lo ngại về đình lạm ở Anh gây áp lực lên đồng Bảng Anh

EUR/GBP tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần khi lo ngại về đình lạm ở Anh gây áp lực lên đồng Bảng Anh

Bài đăng EUR/GBP tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần khi lo ngại về tình trạng đình lạm của Anh gây áp lực lên đồng Bảng Anh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP mở rộng đà tăng trong ngày thứ hai, leo lên mức cao nhất trong sáu tuần. Đồng Bảng Anh đang chịu áp lực mặc dù dữ liệu Doanh số Bán lẻ của Anh mạnh hơn. Lo ngại về tình trạng đình lạm của Anh gia tăng với lạm phát cao, tăng trưởng yếu và thị trường việc làm đang suy giảm. Đồng Euro (EUR) mở rộng đà tăng so với đồng Bảng Anh (GBP) trong ngày thứ hai, với EUR/GBP tăng vọt lên mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 8 bất chấp dữ liệu Doanh số Bán lẻ của Anh mạnh hơn dự kiến. Tại thời điểm viết bài, tỷ giá chéo đang giao dịch quanh mức 0,8713, giảm nhẹ so với mức cao trong ngày là 0,8728, khi đồng Bảng Anh vẫn chịu áp lực từ lập trường chính sách tiền tệ thận trọng của Ngân hàng Anh (BoE) sau quyết định giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Doanh số Bán lẻ của Anh trong tháng 8 đã gây bất ngờ khi tăng trên toàn bộ các chỉ số. Doanh số Bán lẻ tăng 0,5% so với tháng trước (MoM), cao hơn một chút so với dự báo 0,4% và tương đương với mức 0,5% đã điều chỉnh của tháng trước (từ 0,6%). Doanh số Bán lẻ Cốt lõi (không bao gồm nhiên liệu) tăng vọt 0,8% MoM, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 0,3% và gấp đôi mức 0,4% đã điều chỉnh của tháng 7 (từ 0,5%). Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán lẻ tổng thể tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY), vượt qua dự báo đồng thuận 0,6% nhưng giảm so với mức 0,8% đã điều chỉnh trong tháng 7 (từ 1,1%). Doanh số bán lẻ cốt lõi tăng 1,2% YoY, cao hơn mức dự báo 0,8%, và cao hơn một chút so với mức 1,0% đã điều chỉnh của tháng 7 (từ 1,3%). Dữ liệu cho thấy các hộ gia đình vẫn đang chi tiêu bất chấp chi phí vay mượn cao và lạm phát dai dẳng, nhấn mạnh một mức độ khả năng phục hồi ở phía cầu của nền kinh tế. Mặc dù sự bất ngờ theo hướng tích cực là đáng khích lệ, nhưng đáng chú ý là số liệu tháng 7 đã được điều chỉnh giảm, cho thấy các ước tính trước đó đã đánh giá quá cao sức mạnh của người tiêu dùng. Tuy nhiên, báo cáo này đã không làm thay đổi nhiều triển vọng kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, với rủi ro đình lạm vẫn đang đe dọa nền kinh tế Anh. Lạm phát vẫn ở mức cao 3,8% YoY, gần gấp đôi mục tiêu 2% của BoE, trong khi tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chậm lại chỉ còn 0,3% so với quý trước (QoQ) trong quý hai. Tại cùng...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 04:04
Layer Brett Có Thể Vượt Qua Lợi Nhuận Ban Đầu Mà Những Người Nắm giữ vị thế Dogecoin & Pepe Đã Đạt Được Vào Năm 2022

Layer Brett Có Thể Vượt Qua Lợi Nhuận Ban Đầu Mà Những Người Nắm giữ vị thế Dogecoin & Pepe Đã Đạt Được Vào Năm 2022

Layer Brett ($LBRETT) kết hợp văn hóa meme với tốc độ của Ethereum Layer 2, phí $0,0001 và staking với APY 680%, nhằm vượt qua lợi nhuận ban đầu của Dogecoin và PEPE.
Blockchainreporter2025/09/20 03:50
Bitcoin Duy Trì Lợi Thế Trong Biến Động Thị Trường

Bitcoin Duy Trì Lợi Thế Trong Biến Động Thị Trường

Bài đăng Bitcoin Maintains Edge in Market Fluctuations xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Gần đây, Bitcoin đã thể hiện xu hướng rõ ràng về việc tạo ra các mức thấp hơn, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tiền mã hoá với altcoin cũng đi theo. Phản ứng của thị trường không được thuận lợi, dẫn đến cuộc thảo luận quan trọng về sự thống trị thị trường của Bitcoin, đặc biệt là dưới góc độ hiệu suất gần đây của nó. Đọc tiếp: Bitcoin Maintains Edge in Market Fluctuations Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-maintains-edge-in-market-fluctuations
BitcoinEthereumNews2025/09/20 03:23
Valour ra mắt ETP staking Bitcoin trên Sàn giao dịch Chứng khoán London

Valour ra mắt ETP staking Bitcoin trên Sàn giao dịch Chứng khoán London

Bài đăng Valour ra mắt ETP staking Bitcoin trên Sàn giao dịch London xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Valour Digital Securities, một công ty con của DeFi Technologies, đã ra mắt sản phẩm giao dịch Bitcoin Physical Staking (ETP) trên Sàn giao dịch London, công ty đã thông báo vào thứ Sáu. Việc niêm yết này mở rộng sản phẩm Bitcoin mang lại lợi nhuận của Valour ra ngoài lục địa châu Âu, nơi nó đã được giao dịch từ tháng 11 năm 2024 trên thị trường Xetra của Đức. ETP này bị hạn chế đối với nhà giao dịch chuyên nghiệp và người dùng tổ chức theo quy định hiện hành của Vương quốc Anh, với quyền truy cập bán lẻ dự kiến sẽ mở vào ngày 8 tháng 10 theo quy định mới của Cơ quan Quản lý Tài chính. Sản phẩm, được niêm yết dưới mã 1VBS, được hỗ trợ vật lý 1:1 bằng Bitcoin được lưu trữ trong ví lạnh với Copper, một giám sát viên được quản lý. Nó cung cấp lợi nhuận hàng năm ước tính là 1,4%, được phân phối bằng cách tăng giá trị tài sản ròng (NAV) của sản phẩm. Lợi nhuận được tạo ra thông qua quy trình staking sử dụng cơ chế đồng thuận Satoshi Plus của Core Chain. Phần thưởng kiếm được bằng token CORE được chuyển đổi thành Bitcoin và thêm vào tài sản của ETP. Valour đã nhấn mạnh rằng mặc dù quá trình này liên quan đến việc khóa ngắn hạn trong các giao dịch stake, Bitcoin cơ bản không bị ảnh hưởng bởi các rủi ro staking truyền thống như slashing. Việc ra mắt diễn ra khi Vương quốc Anh bắt đầu nới lỏng các hạn chế đối với các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền mã hóa. Đầu năm nay, Cơ quan Quản lý Tài chính đã tiến tới cho phép quyền truy cập bán lẻ vào một số ghi chú và sản phẩm giao dịch tiền mã hóa, một sự thay đổi sẽ kiểm tra nhu cầu về việc tiếp xúc với Bitcoin mang lại lợi nhuận được quản lý. Đây là một câu chuyện đang phát triển. Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên Jeffrey Albus xem xét trước khi xuất bản. Nhận tin tức trong hộp thư của bạn. Khám phá các bản tin Blockworks: Nguồn: https://blockworks.co/news/valour-launches-bitcoin-staking-etp
BitcoinEthereumNews2025/09/20 02:48
Dự đoán giá Pepe từ các chuyên gia Crypto: Liệu Meme coin robot mới này có thể vượt qua PEPE vào năm 2026?

Dự đoán giá Pepe từ các chuyên gia Crypto: Liệu Meme coin robot mới này có thể vượt qua PEPE vào năm 2026?

Pepe có thể đạt mức tăng từ 2-5x vào năm 2026, nhưng presale của Layer Brett với giá $0,0058, tiềm năng tăng 50x và phần thưởng Staking Layer 2 đã đưa nó trở thành Meme coin đáng chú ý nhất.
Blockchainreporter2025/09/20 02:00
'Beauty In Black' Bị Truất Ngôi Trong Danh Sách Top 10 Của Netflix Bởi Một Chương Trình Tội Phạm Mới

'Beauty In Black' Bị Truất Ngôi Trong Danh Sách Top 10 Của Netflix Bởi Một Chương Trình Tội Phạm Mới

Bài đăng 'Beauty In Black' Bị Truất Ngôi Trong Danh Sách Top 10 Của Netflix Bởi Một Chương Trình Tội Phạm Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tyler Perry đã có một thời gian thành công với mùa thứ hai của series của ông, Beauty and Black, đứng đầu danh sách Top 10 của Netflix trong một thời gian, nhưng giờ đây đã bị thay thế bởi một sản phẩm mới với danh tiếng cao. Đó là Black Rabbit, không nên nhầm lẫn với một bộ phim chính kịch gốc khác của Netflix, Black Doves. Phim này không có sự tham gia của Keira Knightley, mà là Jude Law và Jason Bateman, với Bateman gần đây đã đóng vai phản diện trong một trong những bộ phim được xem nhiều nhất của Netflix, Carry-On. Đây là tóm tắt: "Khi chủ nhân của nhà hàng hot nhất New York cho phép người em trai gặp rắc rối trở lại kinh doanh gia đình, anh ta đã mở cánh cửa cho những chấn thương cũ và những nguy hiểm mới đe dọa phá hủy mọi thứ họ đã xây dựng." The Bear, nhưng với tội phạm! Ý tôi là không hẳn vậy, nhưng ít nhất nghe có vẻ như thế. Đây là một series giới hạn gồm tám tập, với thời lượng từ 45 đến 68(!) phút mỗi tập, mặc dù những ngày này tôi chỉ tin một thứ là series giới hạn khi tôi thấy nó, vì ngày càng phổ biến việc bất kỳ series nào hoạt động tốt cuối cùng đều có mùa thứ hai. Black Rabbit đang được đánh giá... ổn. Nó có 65% tích cực từ các nhà phê bình và 68% từ người hâm mộ trên Rotten Tomatoes, điều mà tôi cho là khá trung bình trên nền tảng này. Có lẽ đáng xem, ít nhất là vậy. Còn về Beauty in Black, chương trình đó đã được gia hạn cho mùa 3. Nó sẽ ra mắt vào khoảng năm 2026, vì không có khoảng cách dài giữa các mùa. Mặc dù là chương trình #1 ở Mỹ, nó đã hoàn toàn bị các nhà phê bình bỏ qua. Nó chỉ có một đánh giá duy nhất. Một thôi. Và là tích cực! Điểm số 100%, hooray! Phần còn lại của danh sách có Wednesday ở vị trí #3, tiếp tục thu hút lượt xem sau nửa sau của...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 01:50
Crypto ETF hồi phục với tổng cộng 376 triệu đô la cho Bitcoin và Ether

Crypto ETF hồi phục với tổng cộng 376 triệu đô la cho Bitcoin và Ether

Bài đăng Crypto ETF Hồi phục Với $376 Triệu Kết hợp cho Bitcoin và Ether xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sau Chuyển ra vào thứ Tư, cả quỹ giao dịch trao đổi (ETF) bitcoin và ether đã phục hồi vào thứ Năm với Chuyển vào kết hợp là $376 triệu. ETF Bitcoin mang về $163 triệu, trong khi ETF ether hoạt động tốt hơn với $213 triệu trong các khoản nhập ròng. Niềm tin của nhà đầu tư trở lại khi ETF Bitcoin thêm $163 Triệu, ETF Ether $213 Triệu Tình hình đã thay đổi vào thứ Năm, [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-rebound-with-376-million-combined-for-bitcoin-and-ether/
BitcoinEthereumNews2025/09/20 01:50
