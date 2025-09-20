EUR/GBP tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần khi lo ngại về đình lạm ở Anh gây áp lực lên đồng Bảng Anh

Bài đăng EUR/GBP tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần khi lo ngại về tình trạng đình lạm của Anh gây áp lực lên đồng Bảng Anh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP mở rộng đà tăng trong ngày thứ hai, leo lên mức cao nhất trong sáu tuần. Đồng Bảng Anh đang chịu áp lực mặc dù dữ liệu Doanh số Bán lẻ của Anh mạnh hơn. Lo ngại về tình trạng đình lạm của Anh gia tăng với lạm phát cao, tăng trưởng yếu và thị trường việc làm đang suy giảm. Đồng Euro (EUR) mở rộng đà tăng so với đồng Bảng Anh (GBP) trong ngày thứ hai, với EUR/GBP tăng vọt lên mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 8 bất chấp dữ liệu Doanh số Bán lẻ của Anh mạnh hơn dự kiến. Tại thời điểm viết bài, tỷ giá chéo đang giao dịch quanh mức 0,8713, giảm nhẹ so với mức cao trong ngày là 0,8728, khi đồng Bảng Anh vẫn chịu áp lực từ lập trường chính sách tiền tệ thận trọng của Ngân hàng Anh (BoE) sau quyết định giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Doanh số Bán lẻ của Anh trong tháng 8 đã gây bất ngờ khi tăng trên toàn bộ các chỉ số. Doanh số Bán lẻ tăng 0,5% so với tháng trước (MoM), cao hơn một chút so với dự báo 0,4% và tương đương với mức 0,5% đã điều chỉnh của tháng trước (từ 0,6%). Doanh số Bán lẻ Cốt lõi (không bao gồm nhiên liệu) tăng vọt 0,8% MoM, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 0,3% và gấp đôi mức 0,4% đã điều chỉnh của tháng 7 (từ 0,5%). Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán lẻ tổng thể tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY), vượt qua dự báo đồng thuận 0,6% nhưng giảm so với mức 0,8% đã điều chỉnh trong tháng 7 (từ 1,1%). Doanh số bán lẻ cốt lõi tăng 1,2% YoY, cao hơn mức dự báo 0,8%, và cao hơn một chút so với mức 1,0% đã điều chỉnh của tháng 7 (từ 1,3%). Dữ liệu cho thấy các hộ gia đình vẫn đang chi tiêu bất chấp chi phí vay mượn cao và lạm phát dai dẳng, nhấn mạnh một mức độ khả năng phục hồi ở phía cầu của nền kinh tế. Mặc dù sự bất ngờ theo hướng tích cực là đáng khích lệ, nhưng đáng chú ý là số liệu tháng 7 đã được điều chỉnh giảm, cho thấy các ước tính trước đó đã đánh giá quá cao sức mạnh của người tiêu dùng. Tuy nhiên, báo cáo này đã không làm thay đổi nhiều triển vọng kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, với rủi ro đình lạm vẫn đang đe dọa nền kinh tế Anh. Lạm phát vẫn ở mức cao 3,8% YoY, gần gấp đôi mục tiêu 2% của BoE, trong khi tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chậm lại chỉ còn 0,3% so với quý trước (QoQ) trong quý hai. Tại cùng...