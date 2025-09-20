2025-10-10 thứ sáu

Kỷ Nguyên Mới Cho Các Khoản Đầu Tư Crypto

Kỷ Nguyên Mới Cho Các Khoản Đầu Tư Crypto

Ra Mắt Đáng Nhớ Của Grayscale GDLC ETF: Kỷ Nguyên Mới Cho Các Khoản Đầu Tư Crypto
Đây là Những Điều Mọi Nhà Đầu Tư Nên Làm trong Thị trường Bear Tiền Mã Hoá

Đây là Những Điều Mọi Nhà Đầu Tư Nên Làm trong Thị trường Bear Tiền Mã Hoá

Khi giá bắt đầu sụt giảm mạnh, đám đông các nhà giao dịch hoảng sợ chạy trốn, bán ra ở đáy thị trường. Nhưng lịch sử cũng cho thấy, dù đau đớn, những đợt suy thoái trong crypto có thể là những thời điểm giàu có nhất cho những người biết họ đang làm gì. Nhưng không giống như thị trường truyền thống, crypto không bao giờ ngủ và giao dịch dựa trên các câu chuyện, cũng như di chuyển ngay lúc này dựa trên đổi mới, hoặc tin tức từ khắp nơi trên thế giới. Đó là lý do tại sao thị trường Bear lại biến động mạnh — và cũng là thời điểm có thể là mảnh đất màu mỡ cho các nhà đầu tư kỷ luật sẵn sàng thay vì hoảng loạn. Trong các chu kỳ trước, những nhà quản lý tiền tệ áp dụng cách tiếp cận dài hạn hơn thay vì theo đuổi sự phục hồi nhanh chóng thường đạt được lợi nhuận lớn nhất khi thị trường tăng trưởng trở lại. Trong bối cảnh như vậy, hành vi di cư kiểu lưng gù của cá voi lớn, như thấy trên MAGACOIN FINANCE, là tín hiệu cho thấy tiền chuyên nghiệp đã âm thầm định vị cho những gì sắp tới, bất kể người bán lẻ có theo nhịp độ của họ hay không. Tập trung vào Nền tảng Thị trường Bear tách biệt lúa mì khỏi trấu, tiết lộ ai thực sự đang xây dựng tiện ích và ai chỉ là hype. Các nhà đầu tư nên theo dõi hoạt động của nhà phát triển, ứng dụng thực tế và quan hệ đối tác hoạt động cùng với họ. Các tiền mã hóa được thiết lập mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi công nghệ với cộng đồng hoạt động có cơ hội tốt nhất để vượt qua cơn bão và cũng thành công trong chu kỳ tăng trưởng sắp tới. Tích lũy Dần dần Tìm đáy chính xác gần như là không thể. Thay vì chờ đợi điểm vào "hoàn hảo", các chiến lược như DCA cho phép tích lũy đều đặn theo thời gian. Cách tiếp cận này giảm áp lực cảm xúc của việc định thời điểm thị trường và xây dựng mức độ tiếp xúc ở mức giá thuận lợi hơn, chuẩn bị danh mục đầu tư cho sự phục hồi khi lạc quan trở lại. Đa dạng hóa Khôn ngoan Tập trung vào một token thì thú vị khi thị trường đang bùng nổ, nhưng nó cũng có thể gây tổn hại trong các chu kỳ giảm giá. Nắm giữ một...
Dự đoán giá Bitcoin dài hạn — $200K trong tầm ngắm khi các nhà phân tích nhấn mạnh nhu cầu từ tổ chức

Dự đoán giá Bitcoin dài hạn — $200K trong tầm ngắm khi các nhà phân tích nhấn mạnh nhu cầu từ tổ chức

Bitcoin đang trở lại tâm điểm chú ý với những dự đoán táo bạo đặt nó giữa $150,000 và $200,000 trong những tháng tới. Trong khi nhu cầu từ tổ chức thúc đẩy đà tăng của Bitcoin, nhiều nhà giao dịch cũng đang chú ý đến MAGACOIN FINANCE như loại tiền mã hóa tốt nhất để mua sau BTC, nhờ vào khả năng chi trả và đường cong tăng trưởng nhanh hơn. Các Nhà phân tích Bitcoin dự đoán $150K vào dịp Giáng sinh Michael Saylor, Chủ tịch của MicroStrategy, đã chia sẻ trên chương trình Squawk Box của CNBC rằng hầu hết các nhà phân tích cổ phiếu kỳ vọng Bitcoin sẽ vượt qua mức $150,000 vào dịp Giáng sinh. Với Bitcoin đang giao dịch ở mức $112,210, điều này có nghĩa là mức tăng hơn 30% chỉ trong ba tháng. Saylor giải thích rằng việc áp dụng là động lực chính. Khi ngày càng nhiều công ty thêm Bitcoin vào bảng cân đối kế toán và nhiều cá nhân tìm hiểu về nó, nhu cầu tiếp tục tăng trong khi nguồn cung hạn chế. Ông nhấn mạnh rằng nguồn cung cố định của Bitcoin có nghĩa là mỗi đợt tăng về sự quan tâm sẽ tác động trực tiếp đến giá, có khả năng đưa BTC tiến gần đến mốc $150K. Dự báo này phù hợp với tiếng nói của ngành công nghiệp, những người nhìn thấy vai trò của Bitcoin đang mở rộng trong tài chính doanh nghiệp và chiến lược tổ chức. Mỗi sự tham gia mới xây dựng niềm tin rằng Bitcoin có thể sớm đột phá vào lãnh thổ sáu chữ số, khiến nó trở thành tâm điểm của các dự báo thị trường tiền mã hóa mùa này. Mục tiêu $200K của Tom Lee cho Bitcoin Tom Lee của Fundstrat Global tin rằng Bitcoin sẽ không dừng lại ở mức $150K. Theo quan điểm của ông, các đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang có thể đẩy BTC lên cao hơn nữa, tạo tiền đề cho đà tăng hướng tới $200,000 vào dịp Giáng sinh năm 2025. Lee chỉ ra rằng Bitcoin thường hoạt động tốt trong quý bốn. Ông cũng lưu ý rằng rộng hơn...
Một Sự Kiểm Soát Quan Trọng Đối Với Các Công Ty AI Lớn

Một Sự Kiểm Soát Quan Trọng Đối Với Các Công Ty AI Lớn

Dự luật SB 53 táo bạo của California: Một biện pháp kiểm soát quan trọng đối với các công ty AI lớn
Gôn Than Mang Đến Sự Mạnh Mẽ Và Màu Sắc Cho Bethpage Trước Ryder Cup

Gôn Than Mang Đến Sự Mạnh Mẽ Và Màu Sắc Cho Bethpage Trước Ryder Cup

Charcoal Golf mang phong cách đương đại đô thị vào minh họa golf tại Sân Golf Bethpage Black, làm sống động hố thứ 18 theo những cách mới. Charcoal Golf Kỷ vật độc đáo nhất của Sân Golf Bethpage Black trước thềm Ryder Cup sẽ không được tìm thấy trong các cửa hàng golf hay lều bán hàng lưu niệm — mà đến từ Charcoal Golf. Những minh họa mạnh mẽ và táo bạo về thiết kế hố nhìn từ trên xuống đến từ nghệ sĩ và họa sĩ minh họa của Charcoal Golf, Mark Rivard. Tác phẩm của anh kết nối hình ảnh truyền thống, trang nhã của golf với thẩm mỹ lấy cảm hứng từ đường phố và đô thị. Các phiên bản hố golf nổi tiếng của Rivard dễ nhận biết, nhưng mang chất lượng thô ráp, gần như chưa hoàn thiện, với các mẫu hình học đan xen cùng màu sắc đậm và đường nét mờ ảo. "Khi bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật golf, tôi thấy rất nhiều điều giống nhau. Không có nhiều họa sĩ, và những người đang hoạt động không đẩy giới hạn hướng tới cảm hứng mới của golf. Tôi muốn vẽ điều gì đó mang tính đương đại đô thị hơn," Rivard nói. Tác phẩm Bethpage Black của anh làm sống động hố thứ 18. Các bẫy cát fairway rộng lớn của Tillinghast ở bên phải và trái chiếm lĩnh trung tâm của bức tranh, trong khi bề mặt putting lớn ở phía trên cân bằng với các tee box có bóng râm, hình dạng hình học, và biển hiệu biểu tượng Bethpage Black ở phía dưới. Được hiển thị nổi bật tại tee đầu tiên của Bethpage Black, "Sân Black là một sân cực kỳ khó khăn mà chúng tôi chỉ khuyến nghị cho các golfer có kỹ năng cao." Charcoal Golf Đây không phải là minh họa golf đầu tiên của Rivard. Anh đã từng làm sống động trên canvas các sân golf như Landmand, Sweetens Cove, Sand Hills, Sutton Bay, The Club at Golden Valley, và các hố của Perry Maxwell tại Prairie Dunes. Rivard, từng là người nghiện thể thao mạo hiểm với niềm đam mê trượt tuyết, chuyển sang nghệ thuật sau khi bị thương ở tuổi 20 khiến anh không thể di chuyển. Anh bắt đầu tạo ra các tác phẩm nghệ thuật ván trượt có thể cưỡi được và sớm thu hút sự chú ý của...
Mets Đang Chống Lại Những Kẻ Thách Thức Cho Vị Trí Wild Card NL Cuối Cùng

Mets Đang Chống Lại Những Kẻ Thách Thức Cho Vị Trí Wild Card NL Cuối Cùng

Các cầu thủ New York Mets ăn mừng sau trận bóng chày gặp San Diego Padres, Thứ Năm, ngày 18 tháng 9 năm 2025, tại New York. (AP Photo/Seth Wenig) Bản quyền 2025 The Associated Press. Đã đăng ký bản quyền. Bạn không thể thắng nếu không tham gia. Đó là quy luật của giải đấu MLB, và với chín trận đấu còn lại trong mùa gi
Cựu CEO Disney Eisner Chỉ Trích Disney Và Trump Về Việc Loại Bỏ Kimmel

Cựu CEO Disney Eisner Chỉ Trích Disney Và Trump Về Việc Loại Bỏ Kimmel

Bài đăng Cựu CEO Disney Eisner Chỉ trích Disney Và Trump Về Việc Loại bỏ Kimmel xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Cựu CEO Disney Michael Eisner dường như chỉ trích người kế nhiệm Bob Iger trong một tweet vào thứ Sáu, lên án những người không "đứng lên chống lại kẻ bắt nạt" giữa những đe dọa của chính phủ đối với Tu chính án thứ Nhất, sau khi ABC của Disney dường như nhượng bộ trước đe dọa từ chính quyền Trump bằng cách loại bỏ người dẫn chương trình talk show Jimmy Kimmel, sau một bài độc thoại trong đó Kimmel đã bình luận về nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, chỉ trích cả những người ủng hộ MAGA và Tổng thống Trump. Eisner đã đưa ra bình luận trong một tweet đăng vào thứ Sáu. (Ảnh của JC Olivera/Sportico qua Getty Images) Sportico qua Getty Images Các sự kiện chính Eisner cho biết việc đình chỉ vô thời hạn Kimmel "ngay sau khi" chủ tịch FCC Brendan Carr đưa ra đe dọa đối với ABC "là một ví dụ khác về sự đe dọa mất kiểm soát." Eisner dường như đề cập đến những bình luận mà Carr đã đưa ra trong một buổi xuất hiện trên podcast cánh hữu vào thứ Tư, khi chủ tịch FCC lưu ý những nhận xét của Kimmel về Kirk và nói, "Những công ty này có thể tìm cách hành động đối với Kimmel hoặc sẽ có thêm công việc cho FCC phía trước." Vài giờ sau những bình luận của Carr, ABC thông báo "Jimmy Kimmel Live!" sẽ bị rút khỏi sóng. Eisner, người đã đề cập đến các cuộc tấn công của chính quyền Trump đối với giáo dục đại học, các công ty luật và các tập đoàn lớn, đã hỏi, "Tất cả các nhà lãnh đạo đã đi đâu?" một cú đâm rõ ràng vào Iger. Forbes đã liên hệ với Disney để bình luận. Đây là một câu chuyện đang phát triển. Hãy quay lại để cập nhật. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/19/ex-disney-chief-blasts-current-leadership-and-fcc-for-out-of-control-intimidation-after-kimmels-removal/
Báo cáo cho biết visa H1-B sẽ sớm có giá $100,000 vì Trump

Báo cáo cho biết visa H1-B sẽ sớm có giá $100,000 vì Trump

Bài đăng Thị thực H1-B Sẽ Sớm Có Giá 100,000 USD Vì Trump, Báo Cáo Cho Biết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ áp dụng Phí 100,000 USD mới cho chương trình thị thực H1-B, Bloomberg đưa tin—động thái mới nhất của ông nhằm tăng các khoản phí liên quan đến nhập cư. Tổng thống Donald Trump tại một cuộc họp báo ở Chequers tại Vương quốc Anh vào cuối chuyến thăm cấp nhà nước vào ngày 18 tháng 9 năm 2025 tại Aylesbury, Anh. (Ảnh của Leon Neal/Getty Images) Getty Images Các Sự Kiện Chính Trump dự kiến sẽ ký một lệnh sớm nhất là vào thứ Sáu để cố gắng yêu cầu khoản Thanh toán cho chương trình thị thực dành cho lao động chuyên môn, thường là trong lĩnh vực công nghệ. Phí chương trình hiện tại bao gồm 215 USD để đăng ký Vé dự thưởng và 780 USD cho đơn xin, được gọi là I-29, do nhà tài trợ là chủ lao động nộp, theo Bloomberg. Đây là một câu chuyện đang phát triển và sẽ được cập nhật. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/19/trump-will-charge-100000-fee-for-h1-b-visas-report-says/
BlockDAG's Điểm vào $0.0013 Thu Hút Sự Chú Ý Của Thị Trường Trước Thời Hạn

BlockDAG's Điểm vào $0.0013 Thu Hút Sự Chú Ý Của Thị Trường Trước Thời Hạn

Bài đăng BlockDAG's $0.0013 Entry Draws Market Attention Ahead of Deadline xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto 20 September 2025 | 00:00 Khám phá lý do tại sao mức giá $0.0013 của BlockDAG đang tạo tiêu đề với gần $410M huy động được, 26,3B coin đã bán, và Sự Kiện Giới Hạn Thời Gian sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 10. Thỉnh thoảng, một con số đơn lẻ thu hút sự chú ý trong toàn bộ thị trường crypto. Lần này, đó không phải là một dự đoán hay một biểu đồ; mà là một điểm tham gia presale. Mức giá cố định $0.0013 từ BlockDAG (BDAG) đã trở thành nhiều hơn một chi tiết presale. Nó đại diện cho một dấu mốc về thời gian, độ tin cậy và tiến độ có thể đo lường được. Với hơn 26,3 tỷ coin đã bán và gần $410 triệu đã được đảm bảo, mức giá này không chỉ là một chiêu trò. Đó là một đề nghị có cấu trúc tiếp tục thu hút người tham gia với số lượng lớn. Khi ngày 1 tháng 10 trôi qua, mức giá tham gia $0.0013 sẽ đóng lại, và ý nghĩa của nó có thể được ghi nhớ như một trong những cột mốc giai đoạn đầu hiếm hoi. Cửa sổ $0.0013 Phản ánh Nhiều hơn một Ưu đãi Tạm thời Nhiều presale thường được định nghĩa bởi sự không chắc chắn, thường xuyên thay đổi thời gian và mục tiêu không rõ ràng. Bằng cách cố định giá presale ở mức $0.0013 cho đến ngày 1 tháng 10, BlockDAG đã tạo ra một điểm rõ ràng trong thị trường đông đúc. Đó không chỉ là về giảm giá mà còn là một tuyên bố rõ ràng: dự án đang thiết lập một thời hạn cụ thể cho việc tiếp cận sớm. Cách tiếp cận này đã cho thấy kết quả. Hơn 26,3 tỷ coin BDAG đã được mua. Động lực đó xuất phát từ tiến độ đã được chứng minh, không chỉ là đầu cơ. Một Mạng Testnet trực tiếp, gần 20,000 thợ đào đã được phân phối, và hơn 3 triệu Người dùng hoạt động hàng ngày của X1 mobile miner, tất cả đều chỉ ra hoạt động đang diễn ra ngay bây giờ thay vì những lời hứa trì hoãn. Ngoài ra, hồ sơ lợi nhuận cũng đáng chú ý. Giá lô hiện tại là $0,03, trong khi mức giá tham gia $0,0013 vẫn mở trong thời gian giới hạn. Khoảng cách đó có nghĩa là ROI khoảng 2,900% so với lô 1. Tuy nhiên, dự án vẫn giữ mức tham gia ổn định cho đến ngày 1 tháng 10, cung cấp...
CEO Coinbase chấm dứt đồn đoán về tài khoản Bitcoin bị chặn của ngôi sao NBA Kevin Durant

CEO Coinbase chấm dứt đồn đoán về tài khoản Bitcoin bị chặn của ngôi sao NBA Kevin Durant

Bài đăng CEO Coinbase chấm dứt đồn đoán về tài khoản Bitcoin bị chặn của ngôi sao NBA Kevin Durant xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuần này, CEO Coinbase Brian Armstrong xác nhận rằng Kevin Durant đã lấy lại quyền truy cập vào tài khoản Coinbase mà anh đã mở cách đây gần 10 năm. Điều này chấm dứt đồn đoán xung quanh việc ngôi sao NBA bị khóa tài khoản vĩnh viễn. Durant lần đầu tham gia thị trường vào cuối năm 2016, khi Bitcoin được giao dịch ở mức khoảng 650 USD. Đồng tiền điện tử lớn nhất hiện đang được giao dịch ở mức khoảng 117,000 USD, tăng khoảng 180 lần kể từ lần mua ban đầu của anh. Chỉ trong năm năm qua, giá Bitcoin đã tăng hơn 950%, biến các khoản đầu tư ban đầu thành tài sản trị giá hàng triệu đô la. Vấn đề tài khoản nảy sinh trong một cuộc thảo luận tại hội nghị Game Plan của CNBC ở Los Angeles. Đối tác kinh doanh của Durant, Rich Kleiman, cho biết khách hàng của anh không thể đăng nhập trong nhiều năm. Vài giờ sau, Armstrong đã trực tiếp đề cập đến vấn đề này trên mạng xã hội, viết rằng quá trình khôi phục tài sản đã hoàn tất. Ngôi sao NBA trở thành nhà đầu tư sàn giao dịch lớn của Mỹ Mối quan hệ của Durant với Coinbase vượt xa một tài khoản người dùng. Vào năm 2017, anh và Kleiman đã thêm Coinbase vào danh mục đầu tư của công ty 35V. Bốn năm sau, hai công ty đã ký thỏa thuận tiếp thị, biến Durant trở thành một trong những đại sứ công khai của công ty. Mặc dù có những mối liên hệ này, anh vẫn không thể truy cập Bitcoin đã mua trước khi hợp tác và đầu tư. Quy mô của các con số liên quan đặt việc khôi phục vào đúng góc nhìn. Khoản đầu tư Bitcoin 10,000 USD ở mức giá khi Durant tham gia thị trường hiện sẽ có giá trị gần 1,8 triệu USD. Thậm chí một đồng coin duy nhất được mua vào năm 2016 hiện sẽ có giá trị hơn 116,000 USD. Durant, người sẽ thi đấu trong mùa giải NBA sắp tới với Houston Rockets, hiện đã lấy lại quyền kiểm soát trực tiếp tài sản đã mua gần 10 năm trước. Nguồn: https://u.today/coinbase-ceo-ends-speculation-on-nba-star-kevin-durants-blocked-bitcoin-account
