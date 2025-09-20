BlockDAG's Điểm vào $0.0013 Thu Hút Sự Chú Ý Của Thị Trường Trước Thời Hạn
Bài đăng BlockDAG's $0.0013 Entry Draws Market Attention Ahead of Deadline xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto 20 September 2025 | 00:00 Khám phá lý do tại sao mức giá $0.0013 của BlockDAG đang tạo tiêu đề với gần $410M huy động được, 26,3B coin đã bán, và Sự Kiện Giới Hạn Thời Gian sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 10. Thỉnh thoảng, một con số đơn lẻ thu hút sự chú ý trong toàn bộ thị trường crypto. Lần này, đó không phải là một dự đoán hay một biểu đồ; mà là một điểm tham gia presale. Mức giá cố định $0.0013 từ BlockDAG (BDAG) đã trở thành nhiều hơn một chi tiết presale. Nó đại diện cho một dấu mốc về thời gian, độ tin cậy và tiến độ có thể đo lường được. Với hơn 26,3 tỷ coin đã bán và gần $410 triệu đã được đảm bảo, mức giá này không chỉ là một chiêu trò. Đó là một đề nghị có cấu trúc tiếp tục thu hút người tham gia với số lượng lớn. Khi ngày 1 tháng 10 trôi qua, mức giá tham gia $0.0013 sẽ đóng lại, và ý nghĩa của nó có thể được ghi nhớ như một trong những cột mốc giai đoạn đầu hiếm hoi.
Cửa sổ $0.0013 Phản ánh Nhiều hơn một Ưu đãi Tạm thời
Nhiều presale thường được định nghĩa bởi sự không chắc chắn, thường xuyên thay đổi thời gian và mục tiêu không rõ ràng. Bằng cách cố định giá presale ở mức $0.0013 cho đến ngày 1 tháng 10, BlockDAG đã tạo ra một điểm rõ ràng trong thị trường đông đúc. Đó không chỉ là về giảm giá mà còn là một tuyên bố rõ ràng: dự án đang thiết lập một thời hạn cụ thể cho việc tiếp cận sớm.
Cách tiếp cận này đã cho thấy kết quả. Hơn 26,3 tỷ coin BDAG đã được mua. Động lực đó xuất phát từ tiến độ đã được chứng minh, không chỉ là đầu cơ. Một Mạng Testnet trực tiếp, gần 20,000 thợ đào đã được phân phối, và hơn 3 triệu Người dùng hoạt động hàng ngày của X1 mobile miner, tất cả đều chỉ ra hoạt động đang diễn ra ngay bây giờ thay vì những lời hứa trì hoãn.
Ngoài ra, hồ sơ lợi nhuận cũng đáng chú ý. Giá lô hiện tại là $0,03, trong khi mức giá tham gia $0,0013 vẫn mở trong thời gian giới hạn. Khoảng cách đó có nghĩa là ROI khoảng 2,900% so với lô 1. Tuy nhiên, dự án vẫn giữ mức tham gia ổn định cho đến ngày 1 tháng 10, cung cấp...
