BlackRock mua 390 triệu USD Bitcoin và Ethereum
Bài đăng BlackRock mua $390M Bitcoin và Ethereum xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính BlackRock đã mua Bitcoin và Ethereum trị giá $390 triệu, củng cố vị thế của mình như một tổ chức nắm giữ tiền mã hóa lớn. Danh mục đầu tư tiền mã hóa của công ty đã mở rộng nhanh chóng sau khi giới thiệu Bitcoin ETF vào năm 2024. BlackRock, một tập đoàn quản lý đầu tư lớn của Mỹ quản lý hàng nghìn tỷ tài sản, đã mua $390 triệu Bitcoin và Ethereum vào thứ Sáu, tiếp tục mở rộng mạnh mẽ vào tài sản kỹ thuật số. Thương vụ mua mới nhất bổ sung vào lượng nắm giữ tiền mã hóa đáng kể của BlackRock, đã tăng trưởng nhanh chóng kể từ khi công ty bắt đầu cung cấp ETF tiền mã hóa. Gã khổng lồ quản lý đầu tư hiện nắm giữ gần 765,000 BTC sau khi spot Bitcoin ETF được phê duyệt vào đầu năm 2024. Danh mục tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng của BlackRock phản ánh xu hướng áp dụng rộng rãi hơn của các tổ chức, với các công ty tài chính truyền thống ngày càng phân bổ một phần danh mục đầu tư của họ vào tài sản tiền mã hóa thông qua các quỹ giao dịch trao đổi. Kể từ khi ra mắt các sản phẩm đầu tư tiền mã hóa, BlackRock đã tích lũy hàng tỷ giá trị trong các khoản nắm giữ Bitcoin và Ethereum, thiết lập vị thế là một trong những tổ chức nắm giữ lớn nhất trong lĩnh vực này. Nguồn: https://cryptobriefing.com/blackrock-purchases-390m-bitcoin-ethereum/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 13:21
Cardano Foundation và Token Terminal Ký Thỏa thuận Bảo hiểm Tổ chức
Cardano Foundation đang hợp tác với Token Terminal để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp 300K+ với phân tích cấp độ tổ chức về các token gốc.
Blockchainreporter
2025/09/20 13:00
Hơn $153M vị thế Long bị thanh lý trên ETH, BTC, SOL
Bài đăng Hơn 153 triệu USD vị thế Long bị xóa sổ trên ETH, BTC, SOL xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thanh lý Crypto quy mô lớn: Hơn 153 triệu USD vị thế Long bị xóa sổ trên ETH, BTC, SOL Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Thanh lý Crypto quy mô lớn: Hơn 153 triệu USD vị thế Long bị xóa sổ trên ETH, BTC, SOL Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/massive-crypto-liquidations-impact/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 12:45
Các ETF Bitcoin Spot đáng chú ý chứng kiến đợt tăng Chuyển vào 222,7 triệu USD, BlackRock dẫn đầu
Bài đăng Các ETF Bitcoin Spot đáng chú ý ghi nhận mức Chuyển vào tăng vọt 222,7M USD, BlackRock dẫn đầu đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các ETF Bitcoin Spot đáng chú ý ghi nhận mức Chuyển vào tăng vọt 222,7M USD, BlackRock dẫn đầu Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Các ETF Bitcoin Spot đáng chú ý ghi nhận mức Chuyển vào tăng vọt 222,7M USD, BlackRock dẫn đầu Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etfs-inflow-5/
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 12:33
Được CZ hậu thuẫn, Aster Token bùng nổ với đà tăng 1,650% trong ngày đầu tiên
Bài đăng Được CZ Hậu Thuẫn, Aster Token Bùng Nổ Với Đà Tăng 1,650% Ngày Đầu Tiên xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Người ta nói rằng các nhà báo không bao giờ thực sự ngừng làm việc. Nhưng đối với Christian, đó không chỉ là một phép ẩn dụ, mà là một lối sống. Ban ngày, anh điều hướng qua những thay đổi không ngừng của thị trường tiền mã hóa, vận dụng ngôn từ như một biên tập viên dày dạn kinh nghiệm và tạo ra những bài viết giải mã thuật ngữ chuyên môn cho đại chúng. Tuy nhiên, khi máy tính chuyển sang chế độ ngủ đông, sở thích của anh lại chuyển sang hướng cơ khí (và đôi khi là triết học). Hành trình của Christian với ngôn từ bắt đầu từ lâu trước kỷ nguyên Bitcoin. Trong những giảng đường thiêng liêng của học thuật, anh đã trau dồi kỹ năng viết lách với tư cách là một cây bút đặc sắc cho tờ báo đại học. Tình yêu sớm dành cho kể chuyện này đã mở đường cho một thời gian thành công với vai trò biên tập viên tại một công ty kỹ thuật dữ liệu, nơi bài luận đoạt giải tháng đầu tiên của anh đã tài trợ cho nguồn cung cấp đồ ăn cho chó và mèo kéo dài nhiều tháng - minh chứng cho sự tận tâm của anh với những người bạn lông xù (sẽ nói thêm về điều này sau). Christian sau đó đã chu du trong thế giới báo chí, làm việc tại các tờ báo ở Canada và thậm chí cả Hàn Quốc. Cuối cùng anh đã định cư tại một tập đoàn tin tức địa phương ở quê nhà Philippines trong một thập kỷ, trở thành một người nghiện tin tức thực thụ. Nhưng sau đó, điều gì đó mới đã thu hút sự chú ý của anh: tiền mã hóa. Nó giống như một cuộc săn kho báu kết hợp với kể chuyện - đúng sở trường của anh! Vì vậy, anh đã có được một công việc tuyệt vời tại NewsBTC, nơi anh là một trong những chuyên gia về mọi thứ liên quan đến crypto. Anh phân tích những thông tin phức tạp thành những phần nhỏ dễ hiểu, giúp bất kỳ ai cũng có thể hiểu được (anh cảm ơn đội ngũ quản lý đã dạy anh kỹ năng này). Bạn nghĩ Christian chỉ toàn công việc mà không có thời gian vui chơi? Không hề! Khi không ngồi trước máy tính, bạn sẽ thấy anh đang đắm mình trong niềm đam mê với xe máy. Là một người đam mê máy móc thực thụ, Christian thích nghịch ngợm với chiếc xe của mình và tận hưởng niềm vui trên những cung đường mở với chiếc Yamaha R3 320cc. Từng là một tay đua tốc độ đã đạt...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 12:20
Valour Ra Mắt ETP Bitcoin Staking Trên LSE, Cung Cấp Cho Nhà Đầu Tư Lợi nhuận Hàng Năm
Bài đăng Valour Ra mắt Bitcoin Staking ETP trên LSE, Cung cấp cho Nhà đầu tư Lợi nhuận Hàng năm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Valour Digital Securities, một công ty con của DeFi Technologies (DEFT), đã ra mắt sản phẩm giao dịch Bitcoin BTC$115,538.78 Staking (ETP) trên Sàn giao dịch London, mở rộng phạm vi của sản phẩm đã bắt đầu giao dịch tại Đức gần một năm trước. Sản phẩm 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) cung cấp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và tổ chức khả năng tiếp cận Bitcoin với lợi nhuận Staking hàng năm thêm 1.4% và đã có mặt trên nền tảng Xetra của Deutsche Börse từ ngày 5 tháng 11 năm 2024. Hiện nay sản phẩm này được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch châu Âu. Mỗi cổ phần được đảm bảo 1:1 với Bitcoin được lưu trữ trong ví lạnh bởi Copper. Lợi nhuận được thêm vào giá trị tài sản ròng (NAV), được công bố hàng ngày cùng với quyền lợi và giá chỉ định. Cổ phiếu của DeFi Technologies giảm 3.12% xuống còn $2.63 trong phiên giao dịch đầu ngày trên Nasdaq. Việc tiếp cận ETP mới niêm yết tại London bị giới hạn cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định hiện hành của Vương quốc Anh. Các nhà đầu tư bán lẻ sẽ có thể tiếp cận các ghi chú giao dịch tiền mã hóa (ETNs) trên các sàn giao dịch đầu tư được công nhận như LSE bắt đầu từ ngày 8 tháng 10, theo quy định của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/19/valour-debuts-bitcoin-staking-etp-on-london-stock-exchange-in-move-outside-mainland-europe
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 11:35
Chuyên gia đã dự đoán đúng đỉnh Bitcoin 2024 đưa ra Call mới cho mức $208,000
Bài đăng Chuyên gia Dự đoán Chính xác Đỉnh Bitcoin 2024 Đưa ra Call Mới Cho Mức $208,000 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Jake Simmons, một nhà báo chuyên về tiền mã hoá tận tâm, đã say mê Bitcoin từ năm 2016 khi anh lần đầu tiên biết đến nó. Thông qua công việc sâu rộng với NewsBTC.com và Bitcoinist.com, Jake đã trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng tiền mã hoá, hướng dẫn cả người mới và những người đam mê lâu năm hướng tới sự hiểu biết sâu sắc hơn về lĩnh vực năng động này. Sứ mệnh của anh đơn giản nhưng sâu sắc: giải mã Bitcoin và tiền mã hoá, làm cho chúng dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Với sự nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Bitcoin và tiền mã hoá bắt đầu ngay sau khi tốt nghiệp với bằng cấp về Hệ thống Thông tin vào năm 2017, Jake đã đắm mình trong ngành công nghiệp này. Jake gia nhập NewsBTC Group vào cuối năm 2022. Nền tảng giáo dục của anh cung cấp cho anh kỹ năng kỹ thuật và phân tích cần thiết để phân tích các chủ đề phức tạp và trình bày chúng theo định dạng dễ hiểu. Cho dù bạn là một độc giả bình thường tò mò về Bitcoin hay một nhà đầu tư đang tìm cách điều hướng các xu hướng thị trường mới nhất, những hiểu biết của Jake mang đến những góc nhìn giá trị giúp thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ phức tạp và việc sử dụng hàng ngày. Jake không chỉ là một phóng viên về xu hướng công nghệ; anh là một người tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng chuyển đổi của Bitcoin so với các loại tiền tệ fiat truyền thống. Đối với anh, hệ thống tài chính hiện tại đang ở bờ vực của sự hỗn loạn, bị thúc đẩy bởi các hành động không kiểm soát của chính phủ và các chính sách kinh tế Keynesian có khiếm khuyết. Dựa trên các nguyên tắc của trường phái kinh tế Áo, Jake xem Bitcoin không chỉ đơn thuần là một tài sản kỹ thuật số mà còn là một bước quan trọng hướng tới việc khắc phục một hệ thống tiền tệ đang thất bại. Quan điểm tự do của anh củng cố lập trường của anh rằng giống như nhà thờ đã tách khỏi nhà nước, tiền cũng nên được giải phóng khỏi sự kiểm soát của chính phủ. Đối với Jake, Bitcoin đại diện cho nhiều hơn chỉ là một khoản đầu tư; đó là một cuộc cách mạng hòa bình. Anh hình dung một tương lai nơi Bitcoin thúc đẩy một khuôn khổ tài chính bền vững và có trách nhiệm cho các thế hệ tương lai. Sự ủng hộ của anh không phải về sự đối lập...
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 10:53
Coral Finance và GATA Kết hợp DeFi với AI để Đẩy nhanh Đổi mới
Hợp tác với GATA, Coral Finance sẵn sàng kết hợp chuyên môn của cả hai đơn vị trong lĩnh vực AI và tài chính phi tập trung (DeFi) để thúc đẩy đổi mới tài chính.
Blockchainreporter
2025/09/20 10:15
Lừa đảo Crypto ở Hồng Kông khiến người đàn ông lớn tuổi mất 3,3 triệu đô la
Chi tiết: https://coincu.com/scam-alert/hong-kong-crypto-scam-eth-2025/
Coinstats
2025/09/20 09:40
Hồ sơ IPO của BitGo tiết lộ doanh thu tăng mạnh, dự kiến niêm yết trên NYSE
Chi tiết: https://coincu.com/news/bitgo-ipo-nyse-listing/
Coinstats
2025/09/20 09:11
