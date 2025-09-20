Bitcoin sẽ trở nên nhàm chán, Saylor tuyên bố giữa dòng vốn đổ vào ETF
Bài đăng Bitcoin sẽ trở nên nhàm chán, Saylor tuyên bố giữa dòng vốn đổ vào ETF xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Michael Saylor nói Bitcoin sẽ cảm thấy nhàm chán khi biến động giá giảm. Bitcoin ETF thu hút 223 triệu USD vào ngày 19 tháng 9, dẫn đầu bởi BlackRock. Sự luân chuyển altcoin đang chậm lại, với sự chú ý chuyển trở lại Bitcoin. Bitcoin có thể đang mất đi một số sự hấp dẫn, theo chủ tịch MicroStrategy Michael Saylor. Khi các tổ chức lớn đổ vào thị trường, biến động cực đoan từng định nghĩa Bitcoin đang bắt đầu phai nhạt. "Bạn muốn biến động giá giảm để các tổ chức lớn cảm thấy thoải mái khi tham gia vào không gian và quy mô," Saylor nói trên podcast Coin Stories. Nhưng ông thừa nhận đó là một "câu đố", ít biến động làm cho Bitcoin mạnh hơn, nhưng cũng kém hấp dẫn hơn. "Giống như họ đã có một cảm giác phấn khích lớn và bây giờ adrenaline đang giảm dần và họ hơi bearish," ông nói thêm. Bitcoin đứng yên ở mức trung lập Bitcoin đạt mức cao kỷ lục 124,100 USD vào ngày 14 tháng 8 nhưng kể từ đó đã hạ nhiệt, hiện giao dịch quanh mức 115,760 USD. Một số người, như Arthur Hayes, nghĩ rằng nó vẫn có thể tăng vọt lên 250,000 USD trong năm nay, khiến nó trở thành một trong những đồng tiền tốt nhất để mua vào năm 2025. Những người khác thấy sự tăng trưởng chậm hơn hoặc thậm chí là sự điều chỉnh mạnh phía trước. Thị trường rõ ràng đang bị chia rẽ. Sau khi cắt giảm lãi suất vào tháng 2 đầu tuần này 25 điểm cơ bản từ 4.50% xuống 4.25%, Bitcoin đã tìm thấy hỗ trợ ở mức 115K USD. Tiền điện tử này đã tăng 82% trong năm qua và cần phá vỡ mức 117K USD để thiết lập một đợt chạy đến ATH mới. Các tổ chức tham gia Vào ngày 19 tháng 9, ETF Bitcoin spot của Mỹ tạo ra 223 triệu USD, với gần như tất cả đều chảy vào IBIT của BlackRock. ETF Ethereum cũng chứng kiến hoạt động, dẫn đầu bởi ETHA của BlackRock. Vào ngày 19 tháng 9, ETF Bitcoin spot của Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 223 triệu USD, với chỉ IBIT của BlackRock ghi nhận dòng vốn vào 246 triệu USD. ETF Ethereum spot đã chứng kiến dòng vốn ròng 47.75 triệu USD, chỉ do ETHA của BlackRock thúc đẩy, ghi nhận 144 triệu USD...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 16:21