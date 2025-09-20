3 Đồng Coin Nên Mua Ngay Khi Giám Đốc Tài Sản Kỹ Thuật Số Hoa Kỳ Gọi Việc Tạo Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược Là 'Ưu Tiên Hàng Đầu'

Crypto News 20 Tháng 9 2025 | 09:20 Sự thay đổi gần đây trong chính sách của Hoa Kỳ, nơi Patrick Witt, Giám đốc Hội đồng Cố vấn Tổng thống về Tài sản số, khẳng định rằng việc tạo Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược là ưu tiên hàng đầu, cho thấy tài sản số đang bước vào giai đoạn mới của sự chấp nhận từ tổ chức. Sự thay đổi này có thể báo hiệu rằng thị trường sẽ mở rộng sự tập trung của họ vào các tài sản kết hợp tiện ích, tuân thủ và sức mạnh cộng đồng. Trong bối cảnh đó, ba đồng coin có thể trình bày những trường hợp thuyết phục ngay bây giờ: Little Pepe (LILPEPE), Sei (SEI), và Ripple (XRP). Little Pepe hiện đang ở giai đoạn presale thứ 13, với giá $0,0022, đã huy động được hơn $25,3 triệu qua tất cả các giai đoạn, và bán được hơn 15,6 tỷ token. Những con số này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ. Các giai đoạn presale trước đó đã bán hết nhanh chóng, báo hiệu đà phát triển của cộng đồng. Dự án đang xây dựng blockchain Layer-2 tương thích với Ethereum được thiết kế đặc biệt cho văn hóa meme, với các tính năng như phí gas gần như bằng không, bảo vệ chống bot săn bắn, và thuế giao dịch bằng không. Những tính năng này có thể giúp nó tránh được nhiều cạm bẫy mà các Meme coin truyền thống đã gặp phải khi tắc nghẽn mạng hoặc thao túng làm giảm trải nghiệm người dùng. Thời điểm tăng trưởng của Little Pepe phù hợp với sự quan tâm của tổ chức đối với tài sản số. Khi các chính phủ báo hiệu họ sẽ chính thức hóa việc nắm giữ Bitcoin, các tài sản được cấu trúc để mở rộng quy mô, mang lại sự công bằng và cung cấp Tokenomics mạnh mẽ có thể đạt được lợi thế tương đối. Little Pepe có lộ trình hướng tới niêm yết trên sàn giao dịch tập trung, một nền tảng phát hành meme trên chuỗi của mình, và phần thưởng quản trị và staking. Những yếu tố cơ bản này làm cho Little Pepe trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm coin có tiềm năng. Khi các tài sản như Bitcoin được tích hợp vào dự trữ quốc gia và khuôn khổ chính sách, các blockchain cung cấp hiệu suất có thể mở rộng mà không ảnh hưởng đến phi tập trung có thể nhận được sự chú ý ngày càng tăng. Kiến trúc của Sei có thể hấp dẫn các nhà phát triển và tổ chức đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho các chuỗi bị tắc nghẽn hoặc cơ chế đồng thuận chậm hơn. Mặc dù Sei không đi theo...