Bitcoin sẽ trở nên nhàm chán, Saylor tuyên bố giữa dòng vốn đổ vào ETF

Bitcoin sẽ trở nên nhàm chán, Saylor tuyên bố giữa dòng vốn đổ vào ETF xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Michael Saylor nói Bitcoin sẽ cảm thấy nhàm chán khi biến động giá giảm. Bitcoin ETF thu hút 223 triệu USD vào ngày 19 tháng 9, dẫn đầu bởi BlackRock. Sự luân chuyển altcoin đang chậm lại, với sự chú ý chuyển trở lại Bitcoin. Bitcoin có thể đang mất đi một số sự hấp dẫn, theo chủ tịch MicroStrategy Michael Saylor. Khi các tổ chức lớn đổ vào thị trường, biến động cực đoan từng định nghĩa Bitcoin đang bắt đầu phai nhạt. "Bạn muốn biến động giá giảm để các tổ chức lớn cảm thấy thoải mái khi tham gia vào không gian và quy mô," Saylor nói trên podcast Coin Stories. Nhưng ông thừa nhận đó là một "câu đố", ít biến động làm cho Bitcoin mạnh hơn, nhưng cũng kém hấp dẫn hơn. "Giống như họ đã có một cảm giác phấn khích lớn và bây giờ adrenaline đang giảm dần và họ hơi bearish," ông nói thêm. Bitcoin đứng yên ở mức trung lập Bitcoin đạt mức cao kỷ lục 124,100 USD vào ngày 14 tháng 8 nhưng kể từ đó đã hạ nhiệt, hiện giao dịch quanh mức 115,760 USD. Một số người, như Arthur Hayes, nghĩ rằng nó vẫn có thể tăng vọt lên 250,000 USD trong năm nay, khiến nó trở thành một trong những đồng tiền tốt nhất để mua vào năm 2025. Những người khác thấy sự tăng trưởng chậm hơn hoặc thậm chí là sự điều chỉnh mạnh phía trước. Thị trường rõ ràng đang bị chia rẽ. Sau khi cắt giảm lãi suất vào tháng 2 đầu tuần này 25 điểm cơ bản từ 4.50% xuống 4.25%, Bitcoin đã tìm thấy hỗ trợ ở mức 115K USD. Tiền điện tử này đã tăng 82% trong năm qua và cần phá vỡ mức 117K USD để thiết lập một đợt chạy đến ATH mới. Các tổ chức tham gia Vào ngày 19 tháng 9, ETF Bitcoin spot của Mỹ tạo ra 223 triệu USD, với gần như tất cả đều chảy vào IBIT của BlackRock. ETF Ethereum cũng chứng kiến hoạt động, dẫn đầu bởi ETHA của BlackRock. Vào ngày 19 tháng 9, ETF Bitcoin spot của Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 223 triệu USD, với chỉ IBIT của BlackRock ghi nhận dòng vốn vào 246 triệu USD. ETF Ethereum spot đã chứng kiến dòng vốn ròng 47.75 triệu USD, chỉ do ETHA của BlackRock thúc đẩy, ghi nhận 144 triệu USD...
BitcoinEthereumNews 2025/09/20 16:21
Hành trình của Anchorage Digital để có được Tài khoản chính tại Cục Dự trữ Liên bang

Hành trình của Anchorage Digital để có được Tài khoản chính tại Cục Dự trữ Liên bang đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews 2025/09/20 16:15
'Bán Nước Mỹ': World Liberty Liên Quan Đến Gia Đình Trump Bị Cáo Buộc Giao Dịch Với Các Đối Thủ Của Hoa Kỳ

'American Sell-Out': World Liberty Liên kết với Gia đình Trump Bị Cáo buộc Giao dịch Với Đối thủ của Hoa Kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Accountable.us, một tổ chức giám sát có trụ sở tại Washington D.C., đã cáo buộc World Liberty Financial liên kết với gia đình Trump bán token của họ cho các tổ chức bị trừng phạt có liên quan đến Triều Tiên, Iran và Nga. Cáo buộc Về Mối Liên hệ Với Nga và Iran Một tổ chức giám sát có trụ sở tại Washington D.C., Accountable.us, đã cáo buộc World Liberty Financial Inc. liên kết với gia đình Trump bán hàng trăm nghìn token WLFI cho [...]
BitcoinEthereumNews 2025/09/20 15:05
Tại sao Saylor Dự đoán Một Sự Thay đổi Quan trọng Trong Biến động Giá BTC

Tại sao Saylor Dự đoán Một Sự Thay đổi Quan trọng Trong Biến động Giá BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Institutional Adoption: Tại sao Saylor Dự đoán Một Sự Thay đổi Quan trọng Trong Biến động Giá BTC
BitcoinEthereumNews 2025/09/20 14:45
3 Đồng Coin Nên Mua Ngay Khi Giám Đốc Tài Sản Kỹ Thuật Số Hoa Kỳ Gọi Việc Tạo Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược Là 'Ưu Tiên Hàng Đầu'

3 Coin nên mua ngay khi Giám đốc Tài sản số Hoa Kỳ gọi việc tạo Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược là 'Ưu tiên hàng đầu' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 20 Tháng 9 2025 | 09:20 Sự thay đổi gần đây trong chính sách của Hoa Kỳ, nơi Patrick Witt, Giám đốc Hội đồng Cố vấn Tổng thống về Tài sản số, khẳng định rằng việc tạo Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược là ưu tiên hàng đầu, cho thấy tài sản số đang bước vào giai đoạn mới của sự chấp nhận từ tổ chức. Sự thay đổi này có thể báo hiệu rằng thị trường sẽ mở rộng sự tập trung của họ vào các tài sản kết hợp tiện ích, tuân thủ và sức mạnh cộng đồng. Trong bối cảnh đó, ba đồng coin có thể trình bày những trường hợp thuyết phục ngay bây giờ: Little Pepe (LILPEPE), Sei (SEI), và Ripple (XRP). Little Pepe hiện đang ở giai đoạn presale thứ 13, với giá $0,0022, đã huy động được hơn $25,3 triệu qua tất cả các giai đoạn, và bán được hơn 15,6 tỷ token. Những con số này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ. Các giai đoạn presale trước đó đã bán hết nhanh chóng, báo hiệu đà phát triển của cộng đồng. Dự án đang xây dựng blockchain Layer-2 tương thích với Ethereum được thiết kế đặc biệt cho văn hóa meme, với các tính năng như phí gas gần như bằng không, bảo vệ chống bot săn bắn, và thuế giao dịch bằng không. Những tính năng này có thể giúp nó tránh được nhiều cạm bẫy mà các Meme coin truyền thống đã gặp phải khi tắc nghẽn mạng hoặc thao túng làm giảm trải nghiệm người dùng. Thời điểm tăng trưởng của Little Pepe phù hợp với sự quan tâm của tổ chức đối với tài sản số. Khi các chính phủ báo hiệu họ sẽ chính thức hóa việc nắm giữ Bitcoin, các tài sản được cấu trúc để mở rộng quy mô, mang lại sự công bằng và cung cấp Tokenomics mạnh mẽ có thể đạt được lợi thế tương đối. Little Pepe có lộ trình hướng tới niêm yết trên sàn giao dịch tập trung, một nền tảng phát hành meme trên chuỗi của mình, và phần thưởng quản trị và staking. Những yếu tố cơ bản này làm cho Little Pepe trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm coin có tiềm năng. Khi các tài sản như Bitcoin được tích hợp vào dự trữ quốc gia và khuôn khổ chính sách, các blockchain cung cấp hiệu suất có thể mở rộng mà không ảnh hưởng đến phi tập trung có thể nhận được sự chú ý ngày càng tăng. Kiến trúc của Sei có thể hấp dẫn các nhà phát triển và tổ chức đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho các chuỗi bị tắc nghẽn hoặc cơ chế đồng thuận chậm hơn. Mặc dù Sei không đi theo...
BitcoinEthereumNews 2025/09/20 14:28
Tiết lộ những hiểu biết quan trọng về Tỷ lệ Long/Short của Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTC

Tiết lộ Những Hiểu biết Quan trọng về Tỷ lệ Long/Short Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews 2025/09/20 14:27
Nguồn cung Ethereum giảm khi các "cá voi" tích lũy

Động lực cung của Ethereum (ETH) đang trải qua một sự thay đổi đáng kể, với sự gia tăng đáng chú ý trong việc tích lũy bởi các nhà đầu tư lớn, thường được gọi là "Cá voi." Theo Dữ liệu on-chain, lượng ETH được nắm giữ bởi các địa chỉ tích lũy này đã tăng gấp đôi kể từ tháng 6 năm 2025, từ khoảng 13 triệu lên gần 28 triệu ETH. Điều này mạnh mẽ ...
Coinstats2025/09/20 14:25
Top 3 Altcoin Có Thể Biến Bạn Thành Triệu Phú Trong 5 Năm

Mỗi chu kỳ crypto mang đến những bất ngờ riêng. Trong một mùa, Bitcoin và Ethereum định hình thị trường. Trong mùa tiếp theo, [...] Bài viết Top 3 Altcoin Có Thể Biến Bạn Thành Triệu Phú Trong 5 Năm xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo2025/09/20 14:00
Momo.Fun hợp tác với Okratech để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng Web3 thực vào Mạng tài sản Meme của mình

Bằng cách tích hợp Okratech, Momo.Fun mang đến một hệ sinh thái có khả năng mở rộng và tương tác vào nền tảng của mình, điều này có lợi cho việc nâng cao trải nghiệm người dùng.
Blockchainreporter2025/09/20 13:30
CFTC Bổ nhiệm Giám đốc của JPMorgan và Franklin Templeton vào Các Vị trí Quan trọng trong Giám sát Crypto

CFTC đang củng cố vị thế thống trị của mình trong việc giám sát Crypto, bổ nhiệm các giám đốc tài chính ưu tú vào hàng ngũ cố vấn khi nó củng cố chiến lược quản lý dưới sự lãnh đạo mới đầy quyền lực. CFTC Thúc Đẩy Chiến Lược Crypto Tiến Lên Với Các Giám Đốc Điều Hành JPMorgan và Franklin Templeton Nắm Quyền Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã thông báo vào ngày 19 tháng 9 về các thành viên mới của Global […]
Coinstats2025/09/20 12:30
Tin tức xu hướng

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó