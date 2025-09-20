Cuộc cách mạng blockchain nên vô hình

Tiết lộ: Quan điểm và ý kiến được thể hiện ở đây chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của ban biên tập crypto.news. Khi nói đến tiền bạc, mỗi người cuối cùng đều có những nhu cầu cơ bản giống nhau: chúng ta cần có khả năng tiết kiệm, gửi và chi tiêu một cách an toàn và đơn giản. Nhưng ngay cả vào năm 2025, hàng tỷ người vẫn bị bỏ rơi bởi hệ thống tài chính chính thức. Và điều này không chỉ xảy ra ở các thị trường mới nổi, mà một cách mỉa mai, còn ở các quốc gia hàng đầu thế giới. Tóm tắt Hàng chục triệu người vẫn chưa được phục vụ đầy đủ bởi ngân hàng ở các thị trường phát triển, nhưng blockchain vẫn chưa cung cấp được các giải pháp thực tế, hàng ngày do UX kém và sự phức tạp. Việc áp dụng phụ thuộc vào khả năng liên quan — các mô hình thành công như Nubank ở Brazil, GCash ở Philippines, và thanh toán TON của Telegram cho thấy mọi người chấp nhận công nghệ khi nó đơn giản, được tích hợp và giải quyết các vấn đề hàng ngày. Blockchain phải ưu tiên tiện ích hơn ý thức hệ — những triển khai vụng về như thí nghiệm Bitcoin của El Salvador cho thấy những rủi ro, trong khi stablecoin và tài sản được token hóa cung cấp con đường rõ ràng hơn đến khả năng sử dụng và niềm tin. Việc áp dụng đại trà đòi hỏi sự đơn giản — crypto phải trở nên dễ dàng như các ứng dụng hiện có, làm cho việc tiết kiệm, gửi và chi tiêu trở nên tự nhiên; nếu không, blockchain có nguy cơ vẫn chỉ là thị trường ngách trong nhiều thập kỷ. Theo các cuộc khảo sát gần đây, hơn 36 triệu người tiêu dùng vẫn chưa được phục vụ đầy đủ bởi ngân hàng chỉ riêng ở Bắc Mỹ, trong khi có hơn 20,2 triệu người trưởng thành không được phục vụ đầy đủ ở Vương quốc Anh. Dù là do thiếu cơ sở hạ tầng hay sự thiếu tin tưởng vào ngân hàng, sự loại trừ tài chính này tiếp tục cản trở khả năng di động kinh tế và hạn chế tiếp cận các cơ hội cơ bản. Nhiều người vẫn xem blockchain là một giải pháp cách mạng, cung cấp dịch vụ tài chính nhanh hơn, rẻ hơn và không biên giới cho thế giới. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó cho người dùng hàng ngày. Ngày nay, tiền mã hoá và blockchain, nói rộng hơn, được coi là những cách đầu cơ để trích xuất giá trị, hơn là...