Bitcoin Có Vượt Qua Chỉ Số S&P 500 Không? 'Mãi Mãi,' Michael Saylor Nói

Bài đăng Will Bitcoin Beat S&P 500 Index? 'Forever,' Says Michael Saylor xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong tin tức Bitcoin gần đây, CEO của Strategy Michael Saylor một lần nữa đưa ra tuyên bố táo bạo về tương lai của Bitcoin (BTC USD). Ông nói rằng Bitcoin sẽ vượt trội hơn S&P 500 "mãi mãi." Theo ông, chỉ số này sẽ mất gần 29% giá trị mỗi năm khi so sánh với đồng tiền mã hóa hàng đầu. Trong tuyên bố của mình, Saylor nhấn mạnh sức mạnh của Bitcoin như một khoản đầu tư dài hạn. Ông tin rằng nguồn cung cố định và việc áp dụng toàn cầu sẽ tiếp tục thúc đẩy giá trị của nó cao hơn. Mặt khác, ông lập luận rằng một chỉ số truyền thống như S&P 500 sẽ khó theo kịp. Bitcoin News: Tại sao nó là "Digital Capital," Mạnh hơn S&P 500 Trong cuộc phỏng vấn với Coin Stories, chủ tịch điều hành của MicroStrategy, Michael Saylor, giải thích Bitcoin là một phương tiện đầu tư kỹ thuật số độc đáo. Theo ông, nó tăng giá trị nhanh hơn nhiều so với tài sản truyền thống. Saylor lưu ý rằng lợi nhuận trung bình của S&P 500 thường được coi là thước đo tiêu chuẩn cho sự tăng trưởng đầu tư. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Bitcoin (BTC USD) liên tục vượt qua mốc chuẩn này. Sự khác biệt này, ông nói, làm nổi bật khoảng cách hiệu suất rõ ràng. Vì điều này, Saylor tin rằng một sự thay đổi tài chính lớn đang diễn ra. Ông lập luận rằng Bitcoin đang nổi lên như một lựa chọn vượt trội cho các nhà đầu tư, một ý kiến ngày càng phổ biến như đã chứng kiến trong tin tức gần đây. Theo quan điểm của ông, nó cũng đóng vai trò là tài sản thế chấp mạnh hơn so với tài sản truyền thống. Theo quan điểm của ông, sự tăng giá ổn định của Bitcoin mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tạo ra các hình thức tín dụng mới được hỗ trợ bởi tài sản này. Ông giải thích rằng các khoản vay được đảm bảo bằng Bitcoin có thể kéo dài hơn, mang lại lợi nhuận cao hơn và định hình lại tài chính toàn cầu. Michael Saylor cũng nhấn mạnh rằng quan điểm này đã ảnh hưởng đến vai trò của ông trong các cuộc thảo luận chính sách. Gần đây, ông đã tham gia cùng các giám đốc điều hành tiền điện tử khác trong một cuộc họp để ủng hộ dự luật dự trữ Bitcoin chiến lược. Ngoài ra, ông so sánh độ tin cậy của Bitcoin với sự yếu kém của các loại tiền tệ truyền thống. Ông lập luận rằng...
Bitcoin
Index Cooperative
TOP Network
BitcoinEthereumNews2025/09/20 18:34
Dự đoán giá Dogecoin khi động thái ETF gặp Breakout chu kỳ:

Bài đăng Dự đoán giá Dogecoin khi động thái ETF gặp Breakout chu kỳ: xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Dogecoin hiện giao dịch ở mức $0,2641 sau khi giảm 4% hàng ngày, với vốn hóa thị trường gần $39,89 tỷ. Cấu trúc thị trường cho thấy tài sản tiếp tục phản ánh hành vi chu kỳ được quan sát vào năm 2017 và 2021, khi các giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation) kéo dài được theo sau bởi các đợt tăng mạnh. Với chu kỳ 2025 hiển thị thiết lập tương tự, các nhà phân tích đang theo dõi liệu mô hình tương tự có thể diễn ra một lần nữa hay không. Diễn biến giá Dogecoin: Kiểm tra lại chu kỳ báo hiệu tiềm năng Breakout Giá Dogecoin tiếp tục di chuyển theo các chu kỳ dài hạn có thể nhận biết, với 2017, 2021 và hiện tại là chu kỳ 2025 đang nổi lên đánh dấu các điểm chuyển hướng chính. Theo một nhà phân tích trên nền tảng X, đợt tăng giá năm 2017 bắt đầu sau giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation) và đẩy DOGE từ dưới $0,0002 lên đỉnh gần $0,017. Chu kỳ 2021 phản ánh đợt tăng bùng nổ này, với giá tăng vọt từ khoảng $0,0022 lên trên $0,70. Cả hai đợt tăng giá đều diễn ra khi đường EMA 50 giao dịch dưới giá, củng cố điều kiện tăng mạnh trong các đợt Breakout. Trong chu kỳ 2025 hiện tại, Dogecoin đã kiểm tra lại đường xu hướng giảm gần $0,26 trong khi vẫn giữ trên EMA 50. Sự liên kết cấu trúc này phản ánh nền tảng đã có trước các đợt tăng vọt parabol trước đó, củng cố trường hợp cho sự tiếp diễn. Nhà phân tích này cho rằng đợt Breakout dự kiến có thể mở rộng đến $1 và hơn nữa nếu mô hình giữ vững. Với Dogecoin được xếp hạng trong số các Meme coin hàng đầu, nhịp điệu chu kỳ của nó cung cấp dự báo giá DOGE dài hạn hướng tới một động thái lịch sử khác. Do đó, điều kiện hiện tại phản ánh thiết lập của các đợt chạy trước đó và nâng cao kỳ vọng cho những tháng tới. Biểu đồ DOGE/USD 1 tháng (Nguồn: X) Đề xuất ETF DOGE của Grayscale: Sự quan tâm của tổ chức gặp sự lạc quan gia tăng Hồ sơ S-1 sửa đổi của Grayscale để chuyển đổi Dogecoin Trust thành ETF với mã GDOG đã thúc đẩy cuộc tranh luận mới về tương lai của tài sản này. Nếu được chấp thuận, ETF sẽ giao dịch trên NYSE Arca, với Coinbase đóng vai trò là nhà môi giới chính và giám sát viên. Bước này diễn ra khi...
NEAR
1
CreatorBid
BitcoinEthereumNews2025/09/20 18:02
Bitcoin có tạo ra khoảng trống cuối tuần này không?

Giá Bitcoin đang di chuyển khá ổn định vào lúc này, nhưng điều đó có thể thay đổi bất ngờ vào cuối tuần. Giá Bitcoin hiện tại là $115,900 và đó là sự sụt giảm nhẹ 0,85% so với 24 giờ trước. Giao dịch với khối lượng $34,4 tỷ vẫn còn khá lớn, nhưng... Bài viết Liệu Bitcoin cuối tuần này cuối cùng sẽ tạo ra khoảng cách? xuất hiện đầu tiên trên Blockchain Stories.
MET
OP
Coinstats2025/09/20 17:33
Cuộc cách mạng blockchain nên vô hình

Bài đăng Cuộc cách mạng blockchain nên vô hình đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiết lộ: Quan điểm và ý kiến được thể hiện ở đây chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của ban biên tập crypto.news. Khi nói đến tiền bạc, mỗi người cuối cùng đều có những nhu cầu cơ bản giống nhau: chúng ta cần có khả năng tiết kiệm, gửi và chi tiêu một cách an toàn và đơn giản. Nhưng ngay cả vào năm 2025, hàng tỷ người vẫn bị bỏ rơi bởi hệ thống tài chính chính thức. Và điều này không chỉ xảy ra ở các thị trường mới nổi, mà một cách mỉa mai, còn ở các quốc gia hàng đầu thế giới. Tóm tắt Hàng chục triệu người vẫn chưa được phục vụ đầy đủ bởi ngân hàng ở các thị trường phát triển, nhưng blockchain vẫn chưa cung cấp được các giải pháp thực tế, hàng ngày do UX kém và sự phức tạp. Việc áp dụng phụ thuộc vào khả năng liên quan — các mô hình thành công như Nubank ở Brazil, GCash ở Philippines, và thanh toán TON của Telegram cho thấy mọi người chấp nhận công nghệ khi nó đơn giản, được tích hợp và giải quyết các vấn đề hàng ngày. Blockchain phải ưu tiên tiện ích hơn ý thức hệ — những triển khai vụng về như thí nghiệm Bitcoin của El Salvador cho thấy những rủi ro, trong khi stablecoin và tài sản được token hóa cung cấp con đường rõ ràng hơn đến khả năng sử dụng và niềm tin. Việc áp dụng đại trà đòi hỏi sự đơn giản — crypto phải trở nên dễ dàng như các ứng dụng hiện có, làm cho việc tiết kiệm, gửi và chi tiêu trở nên tự nhiên; nếu không, blockchain có nguy cơ vẫn chỉ là thị trường ngách trong nhiều thập kỷ. Theo các cuộc khảo sát gần đây, hơn 36 triệu người tiêu dùng vẫn chưa được phục vụ đầy đủ bởi ngân hàng chỉ riêng ở Bắc Mỹ, trong khi có hơn 20,2 triệu người trưởng thành không được phục vụ đầy đủ ở Vương quốc Anh. Dù là do thiếu cơ sở hạ tầng hay sự thiếu tin tưởng vào ngân hàng, sự loại trừ tài chính này tiếp tục cản trở khả năng di động kinh tế và hạn chế tiếp cận các cơ hội cơ bản. Nhiều người vẫn xem blockchain là một giải pháp cách mạng, cung cấp dịch vụ tài chính nhanh hơn, rẻ hơn và không biên giới cho thế giới. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó cho người dùng hàng ngày. Ngày nay, tiền mã hoá và blockchain, nói rộng hơn, được coi là những cách đầu cơ để trích xuất giá trị, hơn là...
Threshold
Trust The Process
Moonveil
BitcoinEthereumNews2025/09/20 17:15
Snowball Money và ENI Thiết Lập Nền Tảng cho Việc Áp Dụng Web3 Có Khả Năng Mở Rộng và Cấp Độ Doanh Nghiệp

Snowball Money và ENI chuẩn bị đơn giản hóa danh tính nhằm nâng cao uy tín trên chuỗi, và thúc đẩy việc áp dụng Web3 có Khả năng mở rộng, cấp độ doanh nghiệp ở quy mô toàn cầu.
Orderly Network
Stage
Blockchainreporter2025/09/20 17:00
Quỹ sức khỏe tâm thần của lính cứu hỏa Vancouver chấp nhận Bitcoin

Bài đăng Quỹ sức khỏe tâm thần của lính cứu hỏa Vancouver sẽ chấp nhận Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trưởng Vancouver Ken Sim đã ra mắt một quỹ dành riêng để hỗ trợ sức khỏe tâm thần của lính cứu hỏa. Theo những tiết lộ mới, quỹ do Vancouver Firefighter Charities quản lý, sẽ chấp nhận cả quyên góp tiền mặt và tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là Bitcoin. Trong tuyên bố được văn phòng Thị trưởng công bố, sự phát triển này xuất phát từ số liệu của Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Canada cho thấy tỷ lệ tự tử trong số lính cứu hỏa cao hơn 30% so với công chúng nói chung, do chấn thương tâm lý họ phải đối mặt trong công việc. "Cho đến nay, các nhà tài trợ đã cam kết tổng cộng 3,5 bitcoin cho quỹ, tương đương với khoảng 550,000 đô la Canada," theo tuyên bố từ văn phòng thị trưởng. Thị trưởng Vancouver đề xuất quỹ sức khỏe tâm thần cho lính cứu hỏa Ban đầu, Vancouver Fighter Charities đã gây quỹ được khoảng 2,7 triệu đô la Canada vào tuần trước trong một sự kiện gây quỹ. Chính trong sự kiện gây quỹ này, Sim đã công bố quỹ, giải thích cho khán giả cách quỹ sẽ giúp đỡ các nạn nhân. Theo văn phòng Thị trưởng, các khoản cam kết sẽ được thêm vào số tiền đã gây quỹ, lưu ý rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các nạn nhân của các vấn đề sức khỏe tâm thần trong số lính cứu hỏa ở Vancouver. Eric Himmelman, giám đốc điều hành của Vancouver Firefighter Charities, cho biết tổ chức sẽ cố gắng hết sức để phân phối quỹ một cách có ý nghĩa. "Bất kỳ khoản tài trợ và nhận thức nào hướng tới việc cung cấp thêm hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho những lính cứu hỏa đang gặp khó khăn đều được đánh giá cao và cần thiết hơn bao giờ hết," ông nói thêm. Một báo cáo dự kiến sẽ được nhân viên trình bày vào mùa thu này. Sáng kiến này đang diễn ra vào thời điểm có sự gia tăng biến động trong thị trường tiền mã hóa. Như Cryptopolitan đã báo cáo trước đây, Cục Dự trữ Liên bang gần đây đã công bố đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên cho năm 2025, khiến các nhà phân tích và chuyên gia suy đoán rằng nó có thể kích hoạt thị trường giảm giá trong ngắn hạn. Trong...
Chainbase
Moonveil
BRC20.COM
BitcoinEthereumNews2025/09/20 16:58
EU hoàn thiện lộ trình cho đồng Euro kỹ thuật số để thách thức sự thống trị thanh toán của Mỹ

Liên minh châu Âu đang tiến hành kế hoạch phát triển đồng euro kỹ thuật số, với mục tiêu chính là giúp khối này giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống tài chính nước ngoài. EU Phê duyệt Lộ trình cho Euro Kỹ thuật số Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất về lộ trình cho đồng euro kỹ thuật số, một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) nhằm mục đích [...]
Forward
Lorenzo Protocol
Coinstats2025/09/20 16:30
Metamask token 'sẽ ra mắt sớm hơn,' xác nhận nhà sáng lập Consensys

MetaMask đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt khi các ví đấu tranh giành vị thế thống trị.
TokenFi
FIGHT
Coinstats2025/09/20 16:30
Những Meme coin tốt nhất để mua ngay bây giờ: Top 5 lựa chọn để xây dựng tài sản thế hệ vào năm 2025

Memecoins vẫn phổ biến trong số các nhà đầu tư vào năm 2025 khi các nhà giao dịch tìm kiếm sự tăng trưởng cao trong [...] của họ
TOP Network
Nowchain
Coinstats2025/09/20 15:15
Nhà giao dịch từ bỏ dự đoán về Shiba Inu, chuyển hướng sang tiềm năng lợi nhuận gấp 100 × của đợt bán trước Pepeto

Tuy nhiên, đối với dự đoán giá shiba inu vào năm 2025, câu hỏi rất đơn giản: liệu những huyền thoại vẫn là con đường đi, hay đã đến lúc khám phá những vùng đất mới?
BitShiba
GAINS
The Cryptonomist2025/09/20 15:00
