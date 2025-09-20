Đạo luật CLARITY nhận được sự ủng hộ khi động lực chính sách Bitcoin tăng cao

Quy định Crypto tại Hoa Kỳ đã có được động lượng trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. CEO của Quỹ Satoshi Action đã hứa hẹn một thông báo Bitcoin lớn có thể thay đổi quan điểm về việc áp dụng crypto. Đạo luật Clarity đã nhận được sự ủng hộ tối thiểu cần thiết từ các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ. Quy định Crypto tại Hoa Kỳ đang tăng tốc hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ 2026. Quỹ Satoshi Action, do Dennis Porter lãnh đạo, đã tăng cường nỗ lực vận động hành lang tại Washington D.C., thúc đẩy các nhà lập pháp ưu tiên Đạo luật CLARITY. Porter cũng tiết lộ rằng một thông báo Bitcoin "lớn" sẽ được công bố vào tuần tới; thông báo mà ông tuyên bố có thể thay đổi quỹ đạo giá của việc áp dụng Bitcoin tại Hoa Kỳ. Các tiếng nói trong ngành đang thúc giục các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ. Benjamin Aaron Semchee, chủ tịch của Averliz, đã nói với những người theo dõi rằng lời kêu gọi của Porter xứng đáng được chú ý, nhấn mạnh cách các thay đổi chính sách có thể tác động nhanh chóng đến thị trường. Những quy định Crypto nào được kỳ vọng từ Washington D.C? Xây dựng trên Đạo luật GENIUS Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã cùng nhau từ cả hai đảng lớn để thông qua Đạo luật GENIUS, tập trung vào stablecoin như một hình thức thanh toán. Với dữ liệu lao động của đất nước đã cho thấy sự yếu kém, các nhà lập pháp hiện đang mong muốn hơn bao giờ hết để khai thác các công nghệ mới nổi nhằm tạo ra các công việc mới và trả lương cao hơn. Thúc đẩy lưỡng đảng cho Đạo luật CLARITY Động lượng hiện đang đứng sau Đạo luật CLARITY, nhằm cải tổ các quy tắc cấu trúc thị trường crypto. Vào thứ Sáu, 12 Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ, do Thượng nghị sĩ Ruben Gallego dẫn đầu, đã tái khẳng định ý định làm việc xuyên đảng phái. "Chúng tôi hy vọng các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa sẽ đồng ý với quy trình soạn thảo lưỡng đảng, như là thông lệ đối với luật pháp ở quy mô này. Với mối quan tâm chung của chúng tôi trong việc tiến nhanh về vấn đề này, chúng tôi hy vọng họ sẽ đồng ý với các yêu cầu hợp lý để cho phép hợp tác thực sự," các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ lưu ý. Liên quan: Ray Dalio cảnh báo về "cơn đau tim kinh tế" của Hoa Kỳ từ nợ, nhìn thấy...