Thời Gian Nào Phần 3 Của 'Tulsa King' Của Sylvester Stallone Bắt Đầu? Cách Xem
Bài đăng Phim "Tulsa King" Mùa 3 của Sylvester Stallone Bắt Đầu Vào Lúc Nào? Cách Xem xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Poster một phần của "Tulsa King" Mùa 3. Paramount+ Tulsa King, bộ phim tội phạm của Sylvester Stallone do Taylor Sheridan sáng tạo, trở lại cuối tuần này với Mùa 3. Mùa mới bắt đầu phát trực tuyến trên Paramount+ vào thời gian nào? Tulsa King ra mắt vào năm 2022 và trở lại với mùa thứ hai vào năm 2024. Stallone đóng vai chính trong series với vai Dwight "The General" Manfredi, một cựu caporegime của băng đảng, sau khi ngồi tù 25 năm, được các ông trùm tội phạm ở New York City cử đến Tulsa, Okla., để thiết lập một tổ chức tội phạm mới. Forbes'South Park' Mùa 27 Lịch Phát Hành Cập Nhật: Khi Nào Các Tập Mới Ra Mắt?Bởi Tim Lammers Tóm tắt cho Tulsa King Mùa 3 viết: "Khi đế chế của Dwight mở rộng, kẻ thù và rủi ro cho đội của anh cũng tăng theo. Giờ đây, anh phải đối mặt với những đối thủ nguy hiểm nhất ở Tulsa: gia đình Dunmire, một gia tộc quyền lực với tiền cổ không tuân theo luật lệ thời xưa, buộc Dwight phải chiến đấu để bảo vệ mọi thứ anh đã xây dựng và bảo vệ gia đình mình." Tulsa King Mùa 3 cũng có sự tham gia của Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike "Cash Flo" Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, Garrett Hedlund và Dana Delany. Tulsa King Mùa 3 bắt đầu với Tập 1, có tựa đề Blood and Bourbon, bắt đầu phát trực tuyến vào Chủ nhật lúc 14:00, ngày Chủ nhật (Giờ VN) trên Paramount+. Giống như hai mùa trước của Tulsa King, Mùa 3 sẽ gồm 10 tập. Forbes'The Fantastic Four: First Steps' Có Ngày Phát Trực TuyếnBởi Tim Lammers Paramount+ cung cấp hai gói dịch vụ: Paramount+ Essential, bao gồm quảng cáo, giá $7,99 mỗi tháng và Paramount+ Premium, không quảng cáo, giá $12,99 mỗi tháng. Samuel L. Jackson Xuất Hiện Trong 'Tulsa King' Mùa 3 Trước Khi Có Series Spin-off Riêng Tulsa King sẽ có một ngôi sao khách mời đặc biệt trong...
