GBP/USD giảm xuống dưới 1,3500 khi 'King Dollar' lấy lại sức mạnh sau cuộc họp Fed. Đồng Bảng Anh (GBP) đang chịu áp lực nặng nề từ 'King Dollar' vào thứ Sáu, giảm 0,52% mặc dù lịch kinh tế Mỹ vắng bóng, chỉ có các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Dữ liệu Anh, mặc dù tích cực, đã không hỗ trợ được đồng Bảng trong Doanh số Bán lẻ. GBP/USD đang giao dịch ở mức 1,3482. Tâm lý thị trường vẫn còn trái chiều giữa bối cảnh các quyền chọn quad witching hết hạn vào thứ Sáu, điều này có thể kích hoạt Biến động giá trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đồng đô la Mỹ đã phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm sau quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào thứ Tư. Đồng Bảng Anh giảm do lo ngại tài chính Anh gia tăng, chờ đợi bài phát biểu của Fed Daly Đồng Bảng Anh (GBP) giảm mạnh so với các đồng tiền chính khác vào thứ Sáu khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh (UK) dài hạn tăng mạnh giữa bối cảnh vay mượn khu vực công tăng vọt trong tháng 8. Lợi suất trái phiếu Anh kỳ hạn 30 năm tăng hơn 1% lên gần 5,50%. Dữ liệu cho thấy vay mượn ròng khu vực công đạt 18 tỷ bảng, mức cao nhất trong tháng trong năm năm. Các nhà kinh tế kỳ vọng vay mượn chính phủ sẽ thấp hơn đáng kể ở mức 12,8 tỷ bảng. GBP/USD đã chuyển sang giai đoạn giao dịch trong biên độ - UOB Group Đồng Bảng Anh (GBP) đã chuyển sang giai đoạn giao dịch trong biên độ; giọng điệu cơ bản yếu đi cho thấy có khả năng sẽ kiểm tra cận dưới của biên độ 1,3470/1,3650 trước, các nhà phân tích FX của UOB Group Quek Ser Leang và Peter Chia lưu ý.
Ba Lan Tham Gia Làn Sóng Bitcoin ETF Với Sàn Giao Dịch Warsaw Debut
Quant là một dự án blockchain nhằm cung cấp khả năng tương tác của blockchain và trao đổi liền mạch tài sản kỹ thuật số và dữ liệu qua các mạng blockchain khác nhau. Trọng tâm chính của Quant là tạo ra một mạng lưới có khả năng tương tác cho phép các mạng blockchain khác nhau giao tiếp và chia sẻ dữ liệu với nhau. Điều này cho phép chuyển tài sản kỹ thuật số và dữ liệu qua các blockchain khác nhau. Công nghệ Overledger đóng vai trò là nền tảng cho giải pháp khả năng tương tác của nó. Overledger được thiết kế để tạo điều kiện cho sự tương tác liền mạch giữa các blockchain khác nhau và các hệ thống truyền thống. Mạng của Quant hoạt động như một cổng tài sản kỹ thuật số, cho phép chuyển token và tài sản giữa các mạng blockchain khác nhau. Để làm được điều đó, các Ứng dụng Đa chuỗi (MApps) được xây dựng trên mạng Quant được sử dụng để tận dụng các tính năng khả năng tương tác của nó và cho phép tương tác cross-chain và chia sẻ dữ liệu. QNT là token tiện ích gốc của mạng Quant dựa trên Ethereum blockchain. Nó được sử dụng cho nhiều mục đích trong hệ sinh thái Quant, bao gồm truy cập và sử dụng công nghệ Overledger, tham gia quản trị và thanh toán cho các dịch vụ mạng. Hiện nay, QNT nằm trong top 100 tiền điện tử với vốn hóa thị trường là 1,18 tỷ đô la. Trong khi đó, dự án Quant hợp tác với nhiều tổ chức và doanh nghiệp để tích hợp các giải pháp khả năng tương tác của mình vào các trường hợp sử dụng thực tế, như quản lý chuỗi cung ứng, tài chính và chăm sóc sức khỏe.
Quy định Crypto tại Hoa Kỳ đã có được động lượng trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. CEO của Quỹ Satoshi Action đã hứa hẹn một thông báo Bitcoin lớn có thể thay đổi quan điểm về việc áp dụng crypto. Đạo luật Clarity đã nhận được sự ủng hộ tối thiểu cần thiết từ các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ. Quy định Crypto tại Hoa Kỳ đang tăng tốc hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ 2026. Quỹ Satoshi Action, do Dennis Porter lãnh đạo, đã tăng cường nỗ lực vận động hành lang tại Washington D.C., thúc đẩy các nhà lập pháp ưu tiên Đạo luật CLARITY. Porter cũng tiết lộ rằng một thông báo Bitcoin "lớn" sẽ được công bố vào tuần tới; thông báo mà ông tuyên bố có thể thay đổi quỹ đạo giá của việc áp dụng Bitcoin tại Hoa Kỳ. Các tiếng nói trong ngành đang thúc giục các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ. Benjamin Aaron Semchee, chủ tịch của Averliz, đã nói với những người theo dõi rằng lời kêu gọi của Porter xứng đáng được chú ý, nhấn mạnh cách các thay đổi chính sách có thể tác động nhanh chóng đến thị trường. Xây dựng trên Đạo luật GENIUS Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã cùng nhau từ cả hai đảng lớn để thông qua Đạo luật GENIUS, tập trung vào stablecoin như một hình thức thanh toán. Với dữ liệu lao động của đất nước đã cho thấy sự yếu kém, các nhà lập pháp hiện đang mong muốn hơn bao giờ hết để khai thác các công nghệ mới nổi nhằm tạo ra các công việc mới và trả lương cao hơn. Thúc đẩy lưỡng đảng cho Đạo luật CLARITY Động lượng hiện đang đứng sau Đạo luật CLARITY, nhằm cải tổ các quy tắc cấu trúc thị trường crypto. Vào thứ Sáu, 12 Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ, do Thượng nghị sĩ Ruben Gallego dẫn đầu, đã tái khẳng định ý định làm việc xuyên đảng phái. "Chúng tôi hy vọng các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa sẽ đồng ý với quy trình soạn thảo lưỡng đảng, như là thông lệ đối với luật pháp ở quy mô này. Với mối quan tâm chung của chúng tôi trong việc tiến nhanh về vấn đề này, chúng tôi hy vọng họ sẽ đồng ý với các yêu cầu hợp lý để cho phép hợp tác thực sự," các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ lưu ý.
Tulsa King, bộ phim tội phạm của Sylvester Stallone do Taylor Sheridan sáng tạo, trở lại cuối tuần này với Mùa 3. Mùa mới bắt đầu phát trực tuyến trên Paramount+ vào thời gian nào? Tulsa King ra mắt vào năm 2022 và trở lại với mùa thứ hai vào năm 2024. Stallone đóng vai chính trong series với vai Dwight "The General" Manfredi, một cựu caporegime của băng đảng, sau khi ngồi tù 25 năm, được các ông trùm tội phạm ở New York City cử đến Tulsa, Okla., để thiết lập một tổ chức tội phạm mới. Tóm tắt cho Tulsa King Mùa 3 viết: "Khi đế chế của Dwight mở rộng, kẻ thù và rủi ro cho đội của anh cũng t
Bài đăng Shorts Beat Longs By 485 BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà giao dịch Bitcoin vẫn trong Thị trường Bear: Shorts vượt Longs 485 BTC Đăng ký email cho Bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Keshav là cử nhân Vật lý đã làm việc như một nhà văn với Bitcoinist từ tháng 6 năm 2021. Anh ấy đam mê viết lách và qua nhiều năm, anh đã tích lũy kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Keshav có sự quan tâm tích cực đến thị trường tiền mã hóa, với phân tích on-chain là lĩnh vực anh ấy đặc biệt thích nghiên cứu và viết về. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-bearish-shorts-outweigh-longs-485-btc/
Bài đăng Tương lai Hiện tượng của Bitcoin: Tiết lộ Dự đoán giá 2025-2030 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tương lai Hiện tượng của Bitcoin: Tiết lộ Dự đoán giá 2025-2030 Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Tương lai Hiện tượng của Bitcoin: Tiết lộ Dự đoán giá 2025-2030 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-forecast-2030/
Bài đăng Bitcoin's Maturation Raises Key Questions xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor, Chủ tịch của MicroStrategy, gần đây đã chia sẻ những hiểu biết mang tính dự báo về quỹ đạo giá của Bitcoin, xác định việc giảm biến động giá là yếu tố then chốt để thu hút sự quan tâm của người dùng tổ chức. Phát biểu trên podcast Coin Stories, Saylor giải thích rằng mặc dù sự biến động giảm có thể làm giảm sự phấn khích đối với các nhà giao dịch bán lẻ, sự chuyển đổi này báo hiệu sự trưởng thành của Bitcoin. Đọc tiếp: Bitcoin's Maturation Raises Key Questions Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoins-maturation-raises-key-questions
Bài đăng Bitcoin Hyper Crypto tiếp theo sẽ bùng nổ? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà kinh tế dự đoán mùa Altcoin và cắt giảm lãi suất thêm: Bitcoin Hyper Crypto tiếp theo sẽ bùng nổ? Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Là một nhà văn về crypto, trách nhiệm của Bogdan được chia thành nghiên cứu và viết bài, đồng thời giải trí cho đội ngũ với lối hài hước gần như không chính trị, một Bill Burr đầy khát vọng, nếu bạn muốn. Nhờ hơn 12 năm kinh nghiệm viết lách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, bảo mật mạng, người mẫu, thể hình, crypto và các chủ đề khác không được đề cập, anh đã trở thành một tài sản thực sự cho đội ngũ. Trong khi vị trí nhà văn cấp cao tại PrivacyAffairs đã dạy anh những bài học quý giá về sức mạnh của tự quản lý, toàn bộ sự nghiệp viết lách của anh là một bài tập về tự hoàn thiện. Giờ đây, anh đã sẵn sàng đắm mình vào crypto và dạy mọi người cách kiểm soát tiền của họ trên blockchain. Với fiat là một loại tiền tệ mất giá vĩnh viễn, Bitcoin và altcoin dường như là lựa chọn thay thế phù hợp nhất cho Bogdan. Thành tựu chuyên môn lớn nhất của Bogdan, ngoài việc đảm bảo vị trí nhà văn chính cho Bitcoinist, là 5 năm làm quản lý viết lách tại Blackwood Productions, nơi anh điều phối một nhóm bốn nhà văn. Trong thời gian đó, anh đã học được giá trị của làm việc nhóm và tạo ra một môi trường làm việc nuôi dưỡng hiệu quả, tích cực và tình bạn. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/more-rate-cuts-will-trigger-alt-season-bitcoin-hyper-gains/
Chi tiết: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-btc-losing-115440-support/
