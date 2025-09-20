Nhà giao dịch kiểm tra ChatGPT cho dự báo giá Bitcoin

ChatGPT phản ánh các mức Bitcoin quan trọng khi được cung cấp các chỉ báo RSI, MACD và MVRV. Các nhà giao dịch thử nghiệm ChatGPT cho các dự đoán BTC nhưng lưu ý giới hạn khi không có dữ liệu on-chain. AI cho thấy tiềm năng như một công cụ hỗ trợ khi kết hợp với đánh giá thị trường của con người. Các nhà giao dịch đã bắt đầu thử nghiệm một câu hỏi mới: liệu ChatGPT có thể dự đoán bước tiếp theo của Bitcoin? Mô hình này không quét blockchain hay theo dõi ví của các "cá voi". Nhưng khi kết hợp với biểu đồ rõ ràng và các chỉ báo mạnh, nó có thể phản ánh các mức quan trọng. Làm thế nào ChatGPT có thể dự đoán bước tiếp theo của Bitcoin? Nhắc GPT-5 với dữ liệu phong phú và phân tích của các chuyên gia Kết quả phụ thuộc vào chất lượng đầu vào. Các lệnh nhắc đơn giản cho câu trả lời chung chung. Dữ liệu chi tiết, ví dụ như RSI, MACD, tỷ lệ MVRV, tạo ra các dự đoán sắc nét hơn. Ví dụ điển hình là của nhà phân tích Ali Martinez, người đã vẽ biểu đồ Bitcoin giữ mức $115,400 để tránh sụt giảm xuống $93,600. Khi biểu đồ đó được chạy qua ChatGPT, các mức tương tự đã được trả về. Khi nhắc mô hình GPT-5 của ChatGPT với một biểu đồ khác và giới thiệu tham số mới về cơ bản, một dự đoán khác đã xuất hiện. Sau đó chúng tôi tạo ra một kịch bản loại bỏ MVRV và chỉ giữ lại RSI và MACD, và xu hướng chuyển sang bearish, báo hiệu động lượng yếu hơn. Các nhà giao dịch đưa vào ứng dụng Trên X, nhà giao dịch primedealer đã đưa biểu đồ BTC một phút với các đường trung bình động chồng lên nhau vào mô hình. Thú vị là, ChatGPT đã cung cấp cho nhà giao dịch dự đoán rằng giá BTC có tâm lý bearish nhiều hơn là bullish. Đã hỏi ChatGPT liệu nó có thể phân tích biểu đồ 1 phút và báo cáo điều kiện... thực sự khá ấn tượng. Tôi có thể bắt đầu sử dụng điều này để kiểm tra tâm lý trên biểu đồ khung thời gian cao hơn khi thị trường có vẻ không rõ ràng. $BTC pic.twitter.com/MN8RhcFAen — primedealer (@primedealer) ngày 19 tháng 9 năm 2025 Các kịch bản chúng tôi đã thử nghiệm cho thấy ChatGPT không phát minh ra tín hiệu; nó cấu trúc các tín hiệu được cung cấp bằng cách phản ánh logic của nhà phân tích. Giới hạn vẫn rõ ràng ChatGPT không thể truy cập dữ liệu blockchain thô...