Kevin Durant Khôi Phục Bitcoin Mua Ở Mức $650, Hiện Tăng Hơn 17,700%, Sau Gần Một Thập Kỷ
Tiền đạo National Basketball Association (NBA) Kevin Durant đã lấy lại quyền truy cập vào Bitcoin của mình, sau khi bị khóa khỏi tài khoản Coinbase trong gần một thập kỷ. Trong khoảng thời gian đó, giá BTC đã tăng hơn 17,700%. "Chúng tôi đã khắc phục vấn đề này. Khôi phục tài sản hoàn tất," CEO Coinbase Brian Armstrong đã đăng trên X, phản hồi một tweet lan truyền về vấn đề truy cập của Durant. Việc khôi phục diễn ra vài ngày sau khi Durant và đối tác kinh doanh của anh, Rich Kleiman, thảo luận về việc bị khóa tài khoản tại hội nghị Game Plan của CNBC. "Đó chỉ là một quy trình mà chúng tôi chưa thể tìm ra cách giải quyết," Kleiman nói. Tuy nhiên, anh lưu ý, "Bitcoin tiếp tục tăng giá... vì vậy, tôi muốn nói rằng, điều đó chỉ có lợi cho chúng tôi." Durant đã mua Bitcoin vào năm 2016 sau khi nghe về nó từ các đồng đội lúc bấy giờ tại Golden State Warriors. Vào thời điểm đó, Bitcoin được giao dịch trong khoảng từ $360 đến $1,000 và Durant được ước tính đã mua với giá khoảng $650 mỗi đồng. Hiện tại nó đang dao động gần $116,000, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Cả Durant và Kleiman đều không tiết lộ quy mô tài sản nắm giữ của anh. Durant và Kleiman là nhà đầu tư vào Coinbase và đã quảng bá công ty thông qua kênh truyền thông của họ, Boardroom. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều sự thất vọng từ một số người dùng Coinbase, những người cáo buộc họ đã gặp phải các vấn đề tương tự khi lấy lại quyền truy cập tài khoản hoặc nhận hỗ trợ từ dịch vụ khách hàng. Armstrong đã thừa nhận những chỉ trích trên mạng xã hội, nói rằng công ty đang "tập trung lớn" vào việc cải thiện dịch vụ khách hàng. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/20/kevin-durant-recovers-bitcoin-bought-at-usd650-now-up-over-17-700-after-nearly-a-decade
BitcoinEthereumNews2025/09/21 00:40