Dogecoin hướng đến mức phục hồi $0.28–$0.30 sau tín hiệu mua TD Sequential H4 Bard: I've translated the title about Dogecoin's price movement following a technical signal. The translation maintains the cryptocurrency name (Dogecoin), the price range ($0.28-$0.30), and the technical indicator terminology (TD Sequential H4 Buy Signal).

Nhà phân tích Crypto Ali Martinez phát hiện tín hiệu TD Sequential "buy" trên biểu đồ 4 giờ của Dogecoin. Liệu DOGE có thể phục hồi hướng tới mức $0,28–$0,30? Phân tích giá và các mẹo giao dịch bên trong.
2025/09/21 03:00
Nhà giao dịch kiểm tra ChatGPT cho dự báo giá Bitcoin

Bài đăng Các nhà giao dịch kiểm tra ChatGPT cho dự đoán giá Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ChatGPT phản ánh các mức Bitcoin quan trọng khi được cung cấp các chỉ báo RSI, MACD và MVRV. Các nhà giao dịch thử nghiệm ChatGPT cho các dự đoán BTC nhưng lưu ý giới hạn khi không có dữ liệu on-chain. AI cho thấy tiềm năng như một công cụ hỗ trợ khi kết hợp với đánh giá thị trường của con người. Các nhà giao dịch đã bắt đầu thử nghiệm một câu hỏi mới: liệu ChatGPT có thể dự đoán bước tiếp theo của Bitcoin? Mô hình này không quét blockchain hay theo dõi ví của các "cá voi". Nhưng khi kết hợp với biểu đồ rõ ràng và các chỉ báo mạnh, nó có thể phản ánh các mức quan trọng. Làm thế nào ChatGPT có thể dự đoán bước tiếp theo của Bitcoin? Nhắc GPT-5 với dữ liệu phong phú và phân tích của các chuyên gia Kết quả phụ thuộc vào chất lượng đầu vào. Các lệnh nhắc đơn giản cho câu trả lời chung chung. Dữ liệu chi tiết, ví dụ như RSI, MACD, tỷ lệ MVRV, tạo ra các dự đoán sắc nét hơn. Ví dụ điển hình là của nhà phân tích Ali Martinez, người đã vẽ biểu đồ Bitcoin giữ mức $115,400 để tránh sụt giảm xuống $93,600. Khi biểu đồ đó được chạy qua ChatGPT, các mức tương tự đã được trả về. Khi nhắc mô hình GPT-5 của ChatGPT với một biểu đồ khác và giới thiệu tham số mới về cơ bản, một dự đoán khác đã xuất hiện. Sau đó chúng tôi tạo ra một kịch bản loại bỏ MVRV và chỉ giữ lại RSI và MACD, và xu hướng chuyển sang bearish, báo hiệu động lượng yếu hơn. Các nhà giao dịch đưa vào ứng dụng Trên X, nhà giao dịch primedealer đã đưa biểu đồ BTC một phút với các đường trung bình động chồng lên nhau vào mô hình. Thú vị là, ChatGPT đã cung cấp cho nhà giao dịch dự đoán rằng giá BTC có tâm lý bearish nhiều hơn là bullish. Đã hỏi ChatGPT liệu nó có thể phân tích biểu đồ 1 phút và báo cáo điều kiện... thực sự khá ấn tượng. Tôi có thể bắt đầu sử dụng điều này để kiểm tra tâm lý trên biểu đồ khung thời gian cao hơn khi thị trường có vẻ không rõ ràng. $BTC pic.twitter.com/MN8RhcFAen — primedealer (@primedealer) ngày 19 tháng 9 năm 2025 Các kịch bản chúng tôi đã thử nghiệm cho thấy ChatGPT không phát minh ra tín hiệu; nó cấu trúc các tín hiệu được cung cấp bằng cách phản ánh logic của nhà phân tích. Giới hạn vẫn rõ ràng ChatGPT không thể truy cập dữ liệu blockchain thô...
2025/09/21 02:08
Người nắm giữ ETH và BTC tìm kiếm thu nhập ổn định thông qua Khai thác đám mây FleetMining

Bài đăng ETH và BTC Holders Tìm kiếm Thu nhập Ổn định Thông qua Khai thác đám mây FleetMining xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quảng cáo &nbsp &nbsp Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết dưới đây được tài trợ, và quan điểm trong đó không đại diện cho quan điểm của ZyCrypto. Độc giả nên tiến hành nghiên cứu độc lập trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến dự án được đề cập trong bài viết này. Bài viết này không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Giờ New York: Ngày 20 tháng 9 năm 2025 — FleetMining, một công ty khai thác điện toán đám mây có trụ sở tại Hoa Kỳ, thông báo ra mắt dịch vụ khai thác điện toán đám mây không chi phí, cho phép người dùng khai thác các tiền mã hóa phổ biến như Bitcoin và Dogecoin mà không cần phần cứng đắt tiền hoặc chi phí điện năng. Nền tảng mới giới thiệu một cách đơn giản để những người đam mê crypto và người mới bắt đầu kiếm thu nhập thụ động thông qua khai thác—hoàn toàn trực tuyến. Bằng cách cung cấp hợp đồng khai thác miễn phí trị giá 15$ khi đăng ký, FleetMining đang làm cho việc khai thác dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Không Thiết bị. Không Kinh nghiệm. Chỉ có Phần thưởng Crypto. Nền tảng của FleetMining loại bỏ những phức tạp truyền thống của việc khai thác crypto. Người dùng không còn cần phải mua máy đào hoặc duy trì máy chủ. Chỉ với một địa chỉ Email, cá nhân có thể đăng ký và bắt đầu nhận thanh toán hàng ngày thông qua giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng. Nền tảng hỗ trợ khai thác Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), và Litecoin (LTC). "Chúng tôi tạo ra FleetMining với niềm tin rằng bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào khai thác tiền mã hóa mà không cần chi phí cao hoặc thách thức kỹ thuật," đại diện công ty cho biết. "Mô hình của chúng tôi được xây dựng cho sự minh bạch, dễ sử dụng và bao hàm." Quảng cáo &nbsp Hoạt động Toàn cầu với Cơ sở hạ tầng Thân thiện với Môi trường FleetMining vận hành các trang trại khai thác của mình ở các khu vực chiến lược, tiết kiệm năng lượng như Kazakhstan và Iceland. Những địa điểm này được lựa chọn vì mức giá điện thấp và khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng bền vững, cho phép công ty chuyển tiếp tiết kiệm chi phí và độ tin cậy đến người dùng. Kế hoạch Thu nhập Hàng ngày Thời hạn (ngày) Tổng thu nhập Thợ đào Khởi đầu $100 $3.00 2 $106 Thợ đào Khởi đầu $500 $6.25 5 $531.25 Thợ đào Tiêu chuẩn $3,000 $45.00 15 $3,675 Thợ đào Tiêu chuẩn $6,000 $96.00 20 $7,920 Nâng cao...
2025/09/21 02:07
Pepe Coin (PEPE) vs. Little Pepe (LILPEPE): Tại sao LILPEPE nắm giữ lợi thế vào năm 2025

Đợt presale của Little Pepe với giá $0,0022 đã huy động được $25M với những người mua sớm tăng 120%, mang lại thêm 36% lợi nhuận trước khi ra mắt và tiềm năng tăng 3,938% để cạnh tranh với PEPE vào năm 2025.
2025/09/21 01:55
Đức Muốn Tổ Chức Thế Vận Hội Trong 20 Năm Tới

Bài đăng Đức Muốn Đăng Cai Thế Vận Hội Trong 20 Năm Tới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong bức ảnh cổ điển này, khoảng 80,000 người chật kín Sân vận động Olympic Munich để xem Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè năm 1972. Munich là một trong bốn địa điểm của Đức đang chạy đua để đăng cai Thế vận hội trong 20 năm tới. Bettmann Archive Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Thế vận hội được tổ chức tại Đức, và nhiều người trong nước cảm thấy đã đến lúc quốc gia này xếp hàng để đăng cai một lần nữa. Kể từ Thế vận hội Mùa hè cuối cùng tại Munich năm 1972, Đức không hề ngại ngần về việc nộp đơn lại, mặc dù họ chưa thực sự tiến gần đến việc giành được một Thế vận hội khác. Thay vào đó, Đức đã hài lòng với một số Thế vận hội đa môn thể thao nhỏ hơn và các Giải vô địch Thế giới trong nhiều môn thể thao Olympic và các môn thể thao sắp trở thành Olympic (sắp tới năm 2026: môn cưỡi ngựa tại Aachen, bóng bầu dục cờ tại Dusseldorf, và thể dục nghệ thuật tại Frankfurt). Giờ đây là những làn gió thay đổi. Ủy ban Olympic Quốc tế Đức gần đây đã thông báo rằng họ sẽ xem xét việc một trong bốn địa điểm được đề xuất – Berlin, Hamburg, Munich và khu vực Rhine-Ruhr – đấu thầu cho Thế vận hội Mùa hè năm 2036, 2040 hoặc 2044. Các ủy ban thăm dò cho mỗi địa điểm đã được phép tiến hành để đưa ra các đề xuất, và Ủy ban Olympic Quốc tế dự kiến sẽ chọn ra người chiến thắng vào năm tới. Năm 2036 có thể không xảy ra cho bất kỳ ai trong số họ. Năm ứng cử viên khác đã chính thức tham gia vào cuộc đua, và không giống như Paris, nơi đã tận dụng tối đa Thế vận hội kỷ niệm 100 năm vào năm ngoái, thật khó để tưởng tượng Đức làm điều tương tự. Những năm 2040 có vẻ hứa hẹn hơn. Cả bốn ứng cử viên sớm đều có những lập luận thuyết phục. Năm thành phố ở khu vực Tây Bắc Rhine-Ruhr, với một chút hỗ trợ từ Berlin, đã cùng nhau tổ chức Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới đầy màu sắc và được tổ chức tốt vào mùa hè này, một lần nữa chứng minh rằng một Thế vận hội không nhất thiết phải gắn liền với...
2025/09/21 01:21
Bull Lớn Michael Saylor Thảo Luận Về Tương Lai Của Bitcoin: "Giai Đoạn 10 Năm Đã Bắt Đầu"

Bài đăng Big Bull Michael Saylor Discusses Bitcoin's Future: "The 10-Year Period Has Begun" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Natalie Brunell, Chủ tịch MicroStrategy Michael Saylor đã đưa ra những tuyên bố quan trọng về tương lai của Bitcoin (BTC) khi các nhà đầu tư tổ chức tham gia vào lĩnh vực này. Trong khi Biến động giá giảm của Bitcoin có thể khiến nó trở nên "nhàm chán" đối với các nhà đầu tư bán lẻ ưa mạo hiểm, theo Saylor, đây thực sự là giai đoạn trưởng thành tự nhiên của tài sản và là một dấu hiệu tích cực. Saylor lưu ý rằng sự sụt giảm trong Biến động giá của Bitcoin đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức lớn, điều mà ông coi là một phần của quá trình trưởng thành của Bitcoin và khuyến khích các nhà đầu tư dài hạn đầu tư với số lượng lớn vào tài sản này. Saylor lập luận rằng giai đoạn trưởng thành này là cần thiết để tài sản trở thành một phương tiện đầu tư mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn. Saylor mô tả thập kỷ từ 2025 đến 2035 như một cuộc "đổ xô tìm vàng kỹ thuật số" mới cho Hệ sinh thái BTC. Ông dự đoán rằng nhiều mô hình kinh doanh và sản phẩm khác nhau sẽ xuất hiện trong giai đoạn này, các công ty mới sẽ được thành lập và những tài sản khổng lồ sẽ được tạo ra. Saylor tuyên bố rằng giai đoạn này phản ánh "hỗn loạn" trong thị trường, và rằng sẽ có những sai lầm được tạo ra, nhưng cuối cùng, những thành công lớn sẽ đạt được. Cuộc phỏng vấn cũng khám phá tầm nhìn của Saylor về các công cụ tín dụng được Bitcoin hỗ trợ. Saylor lập luận rằng Bitcoin, với tư cách là "vốn kỹ thuật số", có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn và giải quyết những điểm yếu trong hệ thống tài chính truyền thống. Ông lập luận rằng công việc của công ty ông trong lĩnh vực này đã cho phép Bitcoin tạo ra dòng tiền, tạo ra các sản phẩm tín dụng an toàn hơn, có lợi nhuận cao hơn và thanh khoản tốt hơn cho các nhà đầu tư. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-discusses-bitcoins-future-the-10-year-period-has-begun/
2025/09/21 01:07
Mùa Altcoin Luân Phiên Chứng Kiến SUI, SEI, và VET Tiến Triển; Zexpire Nhấn Mạnh Các Tùy Chọn Rủi Ro Cố Định Cho Các Nhà Giao Dịch Bán Lẻ

SUI, SEI và VET tăng giá khi dòng vốn chuyển sang altcoin, nhưng Zexpire thu hút sự chú ý với các tùy chọn tiền mã hóa rủi ro cố định, một cú nhấp chuột và nhu cầu token $ZX ngày càng tăng.
2025/09/21 00:50
Kevin Durant Khôi Phục Bitcoin Mua Ở Mức $650, Hiện Tăng Hơn 17,700%, Sau Gần Một Thập Kỷ

Bài đăng Kevin Durant Khôi phục Bitcoin Mua với giá $650, Hiện Tăng Hơn 17,700%, Sau Gần Một Thập Kỷ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiền đạo National Basketball Association (NBA) Kevin Durant đã lấy lại quyền truy cập vào Bitcoin của mình, sau khi bị khóa khỏi tài khoản Coinbase trong gần một thập kỷ. Trong khoảng thời gian đó, giá BTC đã tăng hơn 17,700%. "Chúng tôi đã khắc phục vấn đề này. Khôi phục tài sản hoàn tất," CEO Coinbase Brian Armstrong đã đăng trên X, phản hồi một tweet lan truyền về vấn đề truy cập của Durant. Việc khôi phục diễn ra vài ngày sau khi Durant và đối tác kinh doanh của anh, Rich Kleiman, thảo luận về việc bị khóa tài khoản tại hội nghị Game Plan của CNBC. "Đó chỉ là một quy trình mà chúng tôi chưa thể tìm ra cách giải quyết," Kleiman nói. Tuy nhiên, anh lưu ý, "Bitcoin tiếp tục tăng giá... vì vậy, tôi muốn nói rằng, điều đó chỉ có lợi cho chúng tôi." Durant đã mua Bitcoin vào năm 2016 sau khi nghe về nó từ các đồng đội lúc bấy giờ tại Golden State Warriors. Vào thời điểm đó, Bitcoin được giao dịch trong khoảng từ $360 đến $1,000 và Durant được ước tính đã mua với giá khoảng $650 mỗi đồng. Hiện tại nó đang dao động gần $116,000, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Cả Durant và Kleiman đều không tiết lộ quy mô tài sản nắm giữ của anh. Durant và Kleiman là nhà đầu tư vào Coinbase và đã quảng bá công ty thông qua kênh truyền thông của họ, Boardroom. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều sự thất vọng từ một số người dùng Coinbase, những người cáo buộc họ đã gặp phải các vấn đề tương tự khi lấy lại quyền truy cập tài khoản hoặc nhận hỗ trợ từ dịch vụ khách hàng. Armstrong đã thừa nhận những chỉ trích trên mạng xã hội, nói rằng công ty đang "tập trung lớn" vào việc cải thiện dịch vụ khách hàng. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/20/kevin-durant-recovers-bitcoin-bought-at-usd650-now-up-over-17-700-after-nearly-a-decade
2025/09/21 00:40
Kevin Durant Lấy Lại Quyền Truy Cập Bitcoin Sau Nhiều Năm

Bài đăng Kevin Durant Lấy Lại Quyền Truy Cập Bitcoin Sau Nhiều Năm đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ngôi sao National Basketball Association (NBA) Kevin Durant cuối cùng đã lấy lại được quyền kiểm soát ví Bitcoin bị mất từ lâu của mình sau gần mười năm không thể truy cập vào tài khoản Coinbase. Việc kết nối lại với tài sản tiền mã hoá của anh đã làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử, nhấn mạnh sự phức tạp và bản chất biến động của thị trường crypto khi liên quan đến bảo mật kỹ thuật số. [...] Đọc tiếp: Kevin Durant Lấy Lại Quyền Truy Cập Bitcoin Sau Nhiều Năm Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/kevin-durant-recovers-bitcoin-access-after-years
2025/09/20 23:46
Đồng đô la Canada tăng giá bất chấp doanh số bán lẻ tháng 7 yếu hơn

Bài đăng Đồng đô la Canada tăng giá bất chấp doanh số bán lẻ tháng 7 yếu hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng đô la Canada mạnh lên bất chấp doanh số bán lẻ tháng 7 yếu hơn, với USD/CAD giảm sau khi không thể giữ vững trên mức 1.3800. Chi tiêu hộ gia đình Canada suy yếu trong tháng 7 khi doanh số bán lẻ giảm 0.8%, trong khi doanh số không bao gồm ô tô giảm 1.2%. Chỉ số Đồng đô la Mỹ duy trì gần mức cao nhất trong sáu ngày được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ sau hướng dẫn thận trọng của Fed. Đồng đô la Canada (CAD) mạnh lên so với Đồng đô la Mỹ (USD) vào thứ Sáu, với USD/CAD chấm dứt chuỗi tăng hai ngày và cắt giảm các khoản lỗ trong ngày trước đó bất chấp đồng Greenback mạnh hơn và dữ liệu doanh số bán lẻ yếu hơn. Tại thời điểm viết bài, cặp tiền đang giao dịch quanh mức 1.3778, giảm từ mức cao nhất trong ngày là 1.3825, khi các nhà đầu tư không thể duy trì đà tăng trên mức tâm lý 1.3800. Trong khi đó, Chỉ số Đồng đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của đồng Greenback so với rổ sáu đồng tiền chính, đang giữ vững đà phục hồi sau Fed, giao dịch gần mức cao nhất sáu ngày quanh 97.63. Cơ quan Thống kê Canada báo cáo rằng doanh số bán lẻ giảm 0.8% MoM trong tháng 7, phù hợp với kỳ vọng, sau khi tháng 6 được điều chỉnh tăng lên 1.6% từ 1.5%. Doanh số không bao gồm ô tô giảm 1.2%, mức giảm mạnh hơn so với dự đoán -0.7%, mặc dù tháng trước đó đã được điều chỉnh cao hơn lên 2.2% từ 1.9%. Các số liệu này làm nổi bật nhu cầu trong nước đang suy yếu, làm dấy lên lo ngại về đà chi tiêu tiêu dùng sau quý hai mạnh mẽ. Thông tin này được công bố sau các quyết định quan trọng của ngân hàng trung ương trong tuần này. Ngân hàng Canada (BoC) đã giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản xuống 2.50%. Các nhà hoạch định chính sách đã viện dẫn tăng trưởng chậm lại, xuất khẩu yếu hơn và các vết nứt trên thị trường lao động làm lý do cho việc nới lỏng. Thống đốc Tiff Macklem nhấn mạnh Ngân hàng đã sẵn sàng nới lỏng thêm "nếu rủi ro gia tăng." Hoán đổi chỉ số qua đêm ngụ ý khoảng 40% khả năng có một đợt cắt giảm khác vào cuộc họp ngày 29 tháng 10, tăng lên gần 75% vào tháng 12. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống mức mục tiêu...
2025/09/20 23:00
