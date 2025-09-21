BTC Sẽ Là Người Chiến Thắng Thực Sự Của Chu Kỳ Thứ Tư — Nhà phân tích

Bitcoin (BTC) đang sẵn sàng tăng giá và được áp dụng rộng rãi bất kể các kịch bản kinh tế vĩ mô sẽ diễn ra trong những năm và thập kỷ tới, khi hệ thống tài chính toàn cầu hướng tới một cuộc thiết lập lại kiểu Chuyển Đổi Thứ Tư, theo nhà phân tích thị trường Jordi Visser. Visser nói với Anthony Pompliano rằng người bình thường đã mất niềm tin vào tất cả các tổ chức truyền thống, điều này sẽ thúc đẩy đầu tư vào BTC — một tài sản trung lập, không cần cấp phép, toàn cầu không gắn với chính phủ hoặc các tổ chức truyền thống. Chuyển Đổi Thứ Tư là tham chiếu đến một cuốn sách được viết bởi William Strauss và Neil Howe mô tả sự thăng trầm theo chu kỳ của các quốc gia do các mô hình có thể dự đoán giữa các thế hệ. Jordi Visser nói chuyện với Anthony Pompliano trên "The Pomp Podcast". Nguồn: Anthony Pompliano "Bitcoin là một thứ không cần tin tưởng. Nó được thiết lập đầu tiên để đối phó với thực tế là tôi không tin tưởng các ngân hàng. Vâng, bây giờ chúng ta đã vượt qua các ngân hàng," Visser nói. Sau đó, ông nói thêm: "Tôi không tin tưởng người sử dụng lao động của tôi. Tôi không tin tưởng chính phủ. Tôi không tin tưởng các ngân hàng. Tôi không tin tưởng tiền tệ. Tôi không tin tưởng nợ. Tôi không tin tưởng bất cứ điều gì, và vì vậy, tôi không thấy làm thế nào bạn có thể đột nhiên lấy lại niềm tin." Những bình luận này xuất hiện trong bối cảnh niềm tin của người tiêu dùng giảm sút, căng thẳng địa chính trị, và nợ chính phủ cao kỷ lục, điều này đang làm giảm giá trị lực mua của cá nhân trung bình và tạo ra nhu cầu về một hệ thống tài chính thay thế dựa trên tiền tệ cứng không thể bị hủy hoại. Liên quan: Tác giả 'Bitcoin Standard': Trái phiếu 'Ponzi' của Argentina gần sụp đổ, Bitcoin là lối thoát Niềm tin của người tiêu dùng sụp đổ khi hầu hết mọi người bị mắc kẹt ở đáy của nền kinh tế hình chữ K "Số lượng ngày càng tăng của những người ở phần dưới cùng của chữ K không cảm thấy họ là một phần của hệ thống, và đây là một phần của Chuyển Đổi Thứ Tư," Visser nói. Một nền kinh tế hình chữ K đề cập đến một hệ thống tài chính trong đó các phân khúc khác nhau...