BTC Sẽ Là Người Chiến Thắng Thực Sự Của Chu Kỳ Thứ Tư — Nhà phân tích
Bitcoin (BTC) đang sẵn sàng tăng giá và được áp dụng rộng rãi bất kể các kịch bản kinh tế vĩ mô sẽ diễn ra trong những năm và thập kỷ tới, khi hệ thống tài chính toàn cầu hướng tới một cuộc thiết lập lại kiểu Chuyển Đổi Thứ Tư, theo nhà phân tích thị trường Jordi Visser. Visser nói với Anthony Pompliano rằng người bình thường đã mất niềm tin vào tất cả các tổ chức truyền thống, điều này sẽ thúc đẩy đầu tư vào BTC — một tài sản trung lập, không cần cấp phép, toàn cầu không gắn với chính phủ hoặc các tổ chức truyền thống. Chuyển Đổi Thứ Tư là tham chiếu đến một cuốn sách được viết bởi William Strauss và Neil Howe mô tả sự thăng trầm theo chu kỳ của các quốc gia do các mô hình có thể dự đoán giữa các thế hệ. "Bitcoin là một thứ không cần tin tưởng. Nó được thiết lập đầu tiên để đối phó với thực tế là tôi không tin tưởng các ngân hàng. Vâng, bây giờ chúng ta đã vượt qua các ngân hàng," Visser nói. Sau đó, ông nói thêm: "Tôi không tin tưởng người sử dụng lao động của tôi. Tôi không tin tưởng chính phủ. Tôi không tin tưởng các ngân hàng. Tôi không tin tưởng tiền tệ. Tôi không tin tưởng nợ. Tôi không tin tưởng bất cứ điều gì, và vì vậy, tôi không thấy làm thế nào bạn có thể đột nhiên lấy lại niềm tin." Những bình luận này xuất hiện trong bối cảnh niềm tin của người tiêu dùng giảm sút, căng thẳng địa chính trị, và nợ chính phủ cao kỷ lục, điều này đang làm giảm giá trị lực mua của cá nhân trung bình và tạo ra nhu cầu về một hệ thống tài chính thay thế dựa trên tiền tệ cứng không thể bị hủy hoại. Liên quan: Tác giả 'Bitcoin Standard': Trái phiếu 'Ponzi' của Argentina gần sụp đổ, Bitcoin là lối thoát Niềm tin của người tiêu dùng sụp đổ khi hầu hết mọi người bị mắc kẹt ở đáy của nền kinh tế hình chữ K "Số lượng ngày càng tăng của những người ở phần dưới cùng của chữ K không cảm thấy họ là một phần của hệ thống, và đây là một phần của Chuyển Đổi Thứ Tư," Visser nói. Một nền kinh tế hình chữ K đề cập đến một hệ thống tài chính trong đó các phân khúc khác nhau...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 05:43
Độ khó khai thác Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại mới một lần nữa vào tháng 9
Độ khó Mining Bitcoin (BTC), một chỉ số theo dõi thách thức tương đối của việc thêm các khối mới vào sổ cái, đã tăng lên mức Cao nhất mọi thời đại mới là 142,3 nghìn tỷ vào thứ Sáu. Độ khó Mining đã liên tục đạt ATH trong tháng 8 và tháng 9, được thúc đẩy bởi sự gia tăng công suất Điện toán đám mây mới triển khai trong vài tuần qua. Tỷ lệ Hash của Bitcoin, trung bình của tổng công suất tính toán bảo mật giao thức tiền tệ phi tập trung, cũng đạt ATH hơn 1,1 nghìn tỷ hash mỗi giây vào thứ Sáu, theo CryptoQuant. Độ khó Mining ngày càng tăng và nhu cầu liên tục về công suất tính toán hiệu suất cao tiêu thụ nhiều năng lượng để bảo mật mạng đang khiến các thợ đào cá nhân và các công ty khó cạnh tranh hơn, làm dấy lên lo ngại rằng Mining Bitcoin đang ngày càng tập trung hóa. Liên quan: Cổ phiếu Mining Bitcoin vượt trội hơn BTC khi các nhà đầu tư đặt cược vào sự chuyển hướng AI Các công ty đại chúng đang đối mặt với áp lực từ chính phủ và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng năng lượng Các thợ đào nhỏ hơn và thậm chí cả các công ty đại chúng đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các chính phủ, những đơn vị có quyền tiếp cận nguồn năng lượng miễn phí, và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng năng lượng có thể tích hợp Mining Bitcoin theo chiều dọc vào hoạt động kinh doanh của họ. Một số chính phủ đã Mining Bitcoin hoặc đang khám phá Mining với năng lượng dư thừa hoặc chảy tràn, bao gồm Bhutan, Pakistan và El Salvador. Vào tháng 5, chính phủ Pakistan đã công bố kế hoạch phân bổ 2,000 megawatt (MW) năng lượng dư thừa cho Mining Bitcoin, như một phần trong bước ngoặt quy định của quốc gia này nhằm chấp nhận tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số. Các nhà cung cấp năng lượng ở bang Texas của Hoa Kỳ cũng đang tích hợp Mining Bitcoin vào cơ sở hạ tầng của họ để cân bằng tải điện với sự hợp tác của Hội đồng Độ tin cậy Năng lượng Texas (ERCOT).
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 05:07
Yakovenko của Solana Nói Bitcoin Phải Nâng cấp để Sống sót Trước Mối đe dọa Lượng tử vào năm 2030
Đồng sáng lập Solana Anatoly Yakovenko cảnh báo rằng các nhà phát triển Bitcoin phải hành động để chuẩn bị cho một bước đột phá có thể xảy ra trong điện toán đám mây lượng tử có thể khiến các biện pháp bảo mật hiện tại của mạng lưới trở nên lỗi thời. Phát biểu tại Hội nghị All-In Summit 2025, Yakovenko cho biết có cơ hội "50/50" máy tính lượng tử sẽ đủ mạnh trong vòng năm năm tới để phá vỡ các bảo vệ mã hóa bảo mật ví Bitcoin. "Chúng ta nên chuyển Bitcoin sang một cơ chế chữ ký kháng lượng tử," ông nói. Mối lo ngại xuất phát từ khả năng các máy lượng tử chạy các thuật toán như Shor, có thể phá vỡ Thuật toán Chữ ký Số Đường Cong Elliptic hiện đang bảo vệ các khóa riêng tư Bitcoin. Điều đó sẽ làm cho việc giả mạo giao dịch và xâm phạm ví trở nên khả thi, một rủi ro sinh tử đối với mạng lưới. Phản đối từ cộng đồng Thiết kế của Bitcoin không làm cho một thay đổi như vậy trở nên dễ dàng. Việc chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử sẽ đòi hỏi một Hard Fork, một quá trình gây tranh cãi cao và phức tạp về mặt kỹ thuật, cần sự hỗ trợ rộng rãi trên toàn mạng lưới và sẽ không tương thích ngược. Trong khi Yakovenko nhấn mạnh tính cấp bách, những người khác trong cộng đồng tiền mã hóa không tin rằng mối đe dọa đã gần kề. Adam Back, CEO của Blockstream, ước tính rằng công nghệ này vẫn còn khá xa và thậm chí việc làm cho Bitcoin sẵn sàng cho lượng tử là "tương đối đơn giản." Người đóng góp Bitcoin Core Peter Todd đã chỉ ra trước đó trên mạng xã hội rằng máy tính lượng tử "không tồn tại" vì "các bản demo chạy các vấn đề đồ chơi không được tính." Đối với Luke Dashjr, một người đóng góp Bitcoin Core khác, lượng tử không phải là mối đe dọa lớn đối với Bitcoin hiện nay như spam và tham nhũng của nhà phát triển, điều mà cộng đồng có thể giải quyết ngay bây giờ. Yakovenko lập luận rằng những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo cho thấy công việc trong phòng thí nghiệm có thể nhảy vọt vào thế giới thực nhanh như thế nào. Khoảnh khắc các gã khổng lồ công nghệ như Apple hoặc Google triển khai các ngăn xếp mật mã an toàn lượng tử, ông nói, "đó là lúc để di chuyển."
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 04:19
Bitcoin Mining Đạt Mức Độ Khó Kỷ Lục Khi Các Chính Phủ Tham Gia Vào Cuộc Đua
Mạng lưới Bitcoin vừa thiết lập một kỷ lục khác — nhưng không phải các thợ đào đang ăn mừng. Độ khó của việc tạo ra các khối mới đã tăng lên mức chưa từng có, một dấu hiệu cho thấy lượng lớn sức mạnh điện toán đang đổ vào hệ thống. Bên cạnh đó, tỷ lệ hash đã vượt qua mốc một nghìn tỷ, nhấn mạnh cường độ của cuộc cạnh tranh. Đối với các đơn vị khai thác truyền thống, cả công và tư, sự gia tăng này không còn chỉ là về việc lắp đặt các thiết bị nhanh hơn. Đối thủ khó khăn nhất của họ ngày càng không phải là các công ty khác, mà là chính phủ và các nhà cung cấp năng lượng với những lợi thế độc đáo. Các Chính Phủ Chuyển Năng Lượng Dư Thừa Thành Bitcoin Nhiều quốc gia đã bắt đầu thử nghiệm với các hoạt động khai thác được nhà nước hỗ trợ. Pakistan tiết lộ kế hoạch dành 2,000 megawatt điện không sử dụng cho Bitcoin vào đầu năm nay, trong khi Bhutan và El Salvador đã khám phá các sáng kiến tương tự. Những dự án này cho phép chính phủ kiếm tiền từ năng lượng dư thừa hoặc tái tạo mà không phải lo lắng về chi phí cao thường làm các thợ đào nhỏ hơn phá sản. Các Tiện Ích Texas Định Nghĩa Lại Cu
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:54
Khoản đầu tư crypto tốt nhất để thực hiện ngày nay là Pepeto, Với Tiềm năng Lớn hơn Shiba Inu và Pepe, Vào năm 2025
Nhưng năm 2025 không phải là câu chuyện tương tự, sự hype thuần túy sẽ không dẫn đến sự lặp lại. Các nhà đầu tư hiện tìm kiếm tiện ích thực sự; đổ vào [...] Bài viết Khoản đầu tư tiền mã hóa tốt nhất để thực hiện ngày hôm nay là Pepeto, Với Tiềm năng lớn hơn Shiba Inu và Pepe, Trong năm 2025 xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo
2025/09/21 03:40
CEO Helius Labs, đồng sáng lập Solana bất đồng về tokenization
Bài đăng CEO Helius Labs, đồng sáng lập Solana bất đồng về tokenization xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CEO Helius Labs Mert Mumtaz và một trong những đồng sáng lập Solana, Anatoly "Toly" Yakovenko, đã công khai bày tỏ ý kiến khác nhau trên X về chủ đề gây tranh cãi là tokenization. Cộng đồng Solana luôn gắn kết chặt chẽ và liên kết bởi tâm lý đồng đội, trải qua nhiều thách thức như thời gian ngừng hoạt động sau khi nổi lên như "Ethereum Killer." Vì vậy, khi các bên chính có xung đột về lý tưởng, điều đó thường được chú ý. Tại sao tạo ra token? Cuộc trao đổi giữa Toly và Mert bắt đầu sau khi đồng sáng lập Solana phản hồi bài đăng của Mert hỏi tại sao một ví cần có token. "Có công dụng nào mà tôi đang bỏ lỡ không?" Anh hỏi, và Toly đã viết, "Mọi thứ có doanh thu đều nên có token." Yêu cầu giải thích, Mert hỏi, "Tại sao?" và Toly nói, "Để lợi nhuận có thể được trả lại cho người nắm giữ token." Trong phần bình luận, người dùng cũng chia rẽ. Trong khi một số người công nhận logic trong lập trường của Toly, những người khác nghiêng về quan điểm của Mert rằng ví là cơ sở hạ tầng thiết yếu có nguy cơ trở thành thứ khác khi tokenization được áp dụng. Phản hồi của Toly dường như thiên về dân chủ hóa quyền sở hữu hơn bất cứ điều gì khác, và nó mở đường cho người dùng thông thường được hưởng lợi thay vì chỉ các nhà đầu tư mạo hiểm hoặc một nhóm tập trung. Mert dường như không đồng ý khi anh trả lời với giọng mỉa mai "tôi có nên phát hành token không?" Cuộc trao đổi chỉ là một ví dụ về các cuộc tranh luận về tokenization đang diễn ra khắp hệ sinh thái khi không gian này ngày càng trưởng thành. Chỉ vài ngày trước đó, Mert đã khơi mào một vòng tranh luận sau khi đưa ra ý tưởng về stablecoin liên kết với Solana trong cuộc trò chuyện về kho bạc token hóa và stablecoin, đây là cách dễ dàng để thu lợi nhuận on-chain. Mert khuấy động tranh luận về stablecoin Solana Vào ngày 10 tháng 9, Mert đã đưa ra ý tưởng về stablecoin liên kết với Solana có lợi nhuận dự trữ sẽ được chuyển hướng đến...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:27
Những Altcoin Tốt Nhất Để Mua Ngay Bây Giờ: Dogecoin, HBAR Xếp Hạng Cao Trong Danh Sách Theo Dõi Nhưng Một Tiền Mã Hoá Đang Chiếm Spotlight
Dogecoin và HBAR vẫn là những lựa chọn hàng đầu, nhưng đợt bán trước của Layer Brett với giá $0,0058, APY staking 685%, và sự phát triển lan truyền nhanh chóng khiến nó trở thành altcoin breakout mà các nhà phân tích dự đoán sẽ tăng gấp 50 lần vào năm 2025.
Blockchainreporter
2025/09/21 03:20
Metaplanet đánh giá việc mua lại cổ phiếu trong chiến lược tích lũy Bitcoin
Bài đăng Metaplanet Đánh giá Mua lại Cổ phiếu Trong Chiến lược Tích lũy Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Metaplanet chuyển đổi chiến lược để tránh phát hành cổ phiếu pha loãng. Tập trung vào tích lũy BTC theo quy tắc tuân thủ. Chiến lược tài chính mới có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường. CEO Metaplanet Simon Gerovich nhấn mạnh rằng việc phát hành cổ phiếu mới dưới 1x mNAV làm suy giảm giá trị, thúc đẩy công ty tập trung vào cổ phiếu ưu đãi và mua lại cổ phiếu để tối ưu lợi nhuận BTC. Chiến lược này nhấn mạnh cam kết của Metaplanet trong việc tối đa hóa giá trị cổ đông và tuân thủ quy định, ảnh hưởng đến động lực thị trường BTC và lợi ích đầu tư toàn cầu. Định giá Bitcoin và Sự phù hợp với Quy định Tăng cường Uy tín của Metaplanet CEO Simon Gerovich đã công khai đề cập đến những thay đổi trong chiến lược vốn của Metaplanet, đặc biệt là về việc mua Bitcoin. Những thay đổi này bao gồm việc từ bỏ phát hành cổ phiếu mới khi giá giảm xuống dưới 1 lần mNAV, điều mà ông cho rằng phá hủy giá trị cổ đông. Thay vào đó, các lựa chọn như cổ phiếu ưu đãi và mua lại cổ phiếu đang được đánh giá. Việc phát hành cổ phiếu dưới mNAV được Gerovich coi là gây hại vì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận BTC của công ty. Công ty sẽ điều hướng điều này bằng cách xem xét mua lại cổ phiếu, phù hợp với mục tiêu BTC của họ theo quy tắc tuân thủ với các nhà môi giới Nhật Bản. Phản ứng thị trường đối với những thông báo này nhấn mạnh lo ngại về bán khống, điều mà các nhà môi giới Nhật Bản đã nhấn mạnh là bất hợp pháp nếu được bù đắp bằng phân bổ cổ phiếu mới. Cộng đồng tiền mã hóa rộng lớn hơn thấy chiến lược của Metaplanet phù hợp với quy tắc tuân thủ, vì nó phản ánh mô hình tích lũy BTC của MicroStrategy, góp phần vào vị thế của họ như những người nắm giữ Bitcoin đáng kể. Dữ liệu Thị trường và Thông tin Tương lai Bạn có biết? Sự tuân thủ của Simon Gerovich với lịch trình tích lũy BTC chiến lược mang lại cho Metaplanet khả năng phục hồi và liên tục trong thị trường biến động, phản ánh các chiến lược được sử dụng bởi các công ty tập trung vào kho bạc Bitcoin khác đã được chứng minh hiệu quả trong lịch sử. Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2025, Bitcoin (BTC) được giao dịch ở mức $115,787.86, với vốn hóa thị trường là $2.31 nghìn tỷ và khối lượng giao dịch 24 giờ giảm 42.60% theo CoinMarketCap. BTC cho thấy sự thay đổi giá nhỏ, tăng 0.32% trong 24 giờ, phản ánh thời điểm thị trường cẩn thận của Gerovich cho việc tích lũy chiến lược. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:11
Flora Growth chuyển sang chế độ Web3 AI với $0G và Solana
Flora Growth Corp. (NASDAQ: FLGC) đã thực hiện một vòng gọi vốn lớn lên tới 401 triệu đô la. Công ty, sắp đổi tên thành ZeroStack, chuyển hoàn toàn sang chiến lược Web3 AI. Điểm trọng tâm của chiến lược này là $0G, token riêng của dự án blockchain được điều khiển bởi AI... Bài viết Flora Growth chuyển sang chế độ Web3 AI với $0G và Solana xuất hiện lần đầu trên Blockchain Stories.
Coinstats
2025/09/21 02:41
EDF cung cấp thặng dư hạt nhân của mình cho một công ty đào bitcoin Mỹ
Pháp đang chuẩn bị từ bỏ năng lượng hạt nhân dư thừa của mình cho một thợ đào Bitcoin người Mỹ thay vì ưu tiên giải pháp của Pháp. Bài viết EDF cung cấp lượng dư thừa hạt nhân cho một thợ đào Bitcoin người Mỹ xuất hiện đầu tiên trên Cointribune.
Coinstats
2025/09/21 02:05
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó