4,057,686 SHIB Đã Đốt Trong Nhiều Ngày: Còn Lại Bao Nhiêu?
Theo dữ liệu từ Shibburn, 4,057,686 SHIB đã được loại bỏ khỏi nguồn cung Shiba Inu trong vài ngày. Tổng cộng 4,057,686 token SHIB đã được đốt trong bảy ngày qua theo báo cáo của Shibburn, đánh dấu mức tăng 138.57% về tỷ lệ đốt hàng tuần. Tuy nhiên, điều ngược lại được thấy hàng ngày, khi ít token SHIB hơn được đốt, dẫn đến sự sụt giảm tỷ lệ đốt hàng ngày. Trong 24 giờ qua, chỉ có 117,566 SHIB được đốt, đánh dấu mức giảm 89.01% về tỷ lệ đốt.
CẬP NHẬT SHIB HÀNG GIỜ
Giá $SHIB: $0.0000129 (1 giờ 0.21% ▲ | 24 giờ -2.95% ▼)
Vốn hóa thị trường: $7,603,047,444 (-2.84% ▼)
Tổng cung: 589,247,706,073,045
TOKEN ĐÃ ĐỐT
24 giờ qua: 117,566 (-89.01% ▼)
7 ngày qua: 4,057,686 (138.57% ▲)
— Shibburn (@shibburn) 20/09/2025
4,057,686 token SHIB đã đốt trong bảy ngày qua đã góp phần làm giảm Tổng cung của Shiba Inu. Khi mới ra mắt, Shiba Inu có tổng cung là 1 quadrillion token. Con số này đã giảm hơn 410 nghìn tỷ token Shiba Inu bị cắt giảm khỏi tổng cung. Theo dữ liệu Shibburn, Tổng cung của Shiba Inu hiện đứng ở mức 589,247,706,073,045 SHIB.
Cập nhật cộng đồng về vụ khai thác cầu nối Shibarium
Đầu tuần này, tài khoản X chính thức của SHIB đã cung cấp cho cộng đồng Shiba Inu một bản cập nhật về vụ khai thác cầu nối Shibarium trong cuối tuần vừa qua. Theo bản cập nhật gần đây này, 17 token khác nhau đã bị đánh cắp từ cầu nối, bao gồm 1 triệu USD ETH, 1.3 triệu USD SHIB, 717,000 USD KNINE, 680,000 USD LEASH, 260,000 USD ROAR cũng như số lượng nhỏ hơn của TREAT, USDC, USDT, BAD, SHIFU, FUND, DAI, LTD, XFUND, WBTC và OSCAR. Kẻ tấn công chỉ bán USDT và USDC của họ lấy ETH trong khi họ đã cố gắng bảy lần để bán KNINE của họ trước khi K9 Finance DAO có thể đưa ví của họ vào Danh sách đen. Tất cả các token khác vẫn nằm trong tầm kiểm soát của kẻ tấn công và đang gặp rủi ro. Khả năng hàng đầu...
