Robert Kiyosaki Thấy Bitcoin Tăng Vọt Với Cải Cách Đầu Tư 401(k) Của Trump

Robert Kiyosaki Thấy Bitcoin Tăng Vọt Với Cải Cách Đầu Tư 401(k) Của Trump

Bài đăng Robert Kiyosaki Thấy Bitcoin Tăng Vọt Với Cải Cách Đầu Tư 401(k) Của Trump xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đang có đà tăng mạnh mẽ khi một sắc lệnh hành pháp mới mở rộng quyền tiếp cận 401(k) đối với tài sản kỹ thuật số và các lựa chọn thay thế—một sự thay đổi được Robert Kiyosaki ủng hộ mạnh mẽ. Robert Kiyosaki Dự Đoán Sự Tăng Trưởng Của Bitcoin Với Việc Trump Cho Phép 401(k) Tiếp Cận Crypto Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Rich Dad Poor Dad, đã đưa ra ý kiến về một sự thay đổi lớn ở Hoa Kỳ [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-sees-bitcoin-surging-with-trumps-401k-investment-reform/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 08:35
4,057,686 SHIB Đã Đốt Trong Nhiều Ngày: Còn Lại Bao Nhiêu?

4,057,686 SHIB Đã Đốt Trong Nhiều Ngày: Còn Lại Bao Nhiêu?

Bài đăng 4,057,686 SHIB Đã Đốt Trong Nhiều Ngày: Còn Lại Bao Nhiêu? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Theo dữ liệu từ Shibburn, 4,057,686 SHIB đã được loại bỏ khỏi nguồn cung Shiba Inu trong vài ngày. Tổng cộng 4,057,686 token SHIB đã được đốt trong bảy ngày qua theo báo cáo của Shibburn, đánh dấu mức tăng 138.57% về tỷ lệ đốt hàng tuần. Tuy nhiên, điều ngược lại được thấy hàng ngày, khi ít token SHIB hơn được đốt, dẫn đến sự sụt giảm tỷ lệ đốt hàng ngày. Trong 24 giờ qua, chỉ có 117,566 SHIB được đốt, đánh dấu mức giảm 89.01% về tỷ lệ đốt. CẬP NHẬT SHIB HÀNG GIỜ Giá $SHIB: $0.0000129 (1 giờ 0.21% ▲ | 24 giờ -2.95% ▼) Vốn hóa thị trường: $7,603,047,444 (-2.84% ▼) Tổng cung: 589,247,706,073,045 TOKEN ĐÃ ĐỐT 24 giờ qua: 117,566 (-89.01% ▼) 7 ngày qua: 4,057,686 (138.57% ▲) — Shibburn (@shibburn) 20/09/2025 4,057,686 token SHIB đã đốt trong bảy ngày qua đã góp phần làm giảm Tổng cung của Shiba Inu. Khi mới ra mắt, Shiba Inu có tổng cung là 1 quadrillion token. Con số này đã giảm hơn 410 nghìn tỷ token Shiba Inu bị cắt giảm khỏi tổng cung. Theo dữ liệu Shibburn, Tổng cung của Shiba Inu hiện đứng ở mức 589,247,706,073,045 SHIB. Cập nhật cộng đồng về vụ khai thác cầu nối Shibarium Đầu tuần này, tài khoản X chính thức của SHIB đã cung cấp cho cộng đồng Shiba Inu một bản cập nhật về vụ khai thác cầu nối Shibarium trong cuối tuần vừa qua. Theo bản cập nhật gần đây này, 17 token khác nhau đã bị đánh cắp từ cầu nối, bao gồm 1 triệu USD ETH, 1.3 triệu USD SHIB, 717,000 USD KNINE, 680,000 USD LEASH, 260,000 USD ROAR cũng như số lượng nhỏ hơn của TREAT, USDC, USDT, BAD, SHIFU, FUND, DAI, LTD, XFUND, WBTC và OSCAR. Kẻ tấn công chỉ bán USDT và USDC của họ lấy ETH trong khi họ đã cố gắng bảy lần để bán KNINE của họ trước khi K9 Finance DAO có thể đưa ví của họ vào Danh sách đen. Tất cả các token khác vẫn nằm trong tầm kiểm soát của kẻ tấn công và đang gặp rủi ro. Khả năng hàng đầu...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 07:25
Kết quả AEW All Out 2025, Người chiến thắng Và Điểm số Trận đấu Vào ngày 20 tháng 9

Kết quả AEW All Out 2025, Người chiến thắng Và Điểm số Trận đấu Vào ngày 20 tháng 9

Bài đăng Kết quả AEW All Out 2025, Người chiến thắng Và Điểm số Trận đấu Vào ngày 20 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kết quả AEW All Out 2025 AEW AEW All Out 2025 phát ra từ Toronto, Ontario Canada trong một chương trình được đánh dấu bởi các anh hùng quê hương Cage và Cope và một trận đấu tranh chức vô địch thế giới giữa Hangman Adam Page và đô vật xuất sắc Kyle Fletcher. Chương trình marathon 10 trận đấu này gần như chắc chắn sẽ kéo dài vào WWE Wrestlepalooza, chương trình phát sóng ra mắt của họ trên ESPN. AEW All Out ban đầu được lên lịch vào lúc 4:00 chiều PST, nhưng Tony Khan đã chuyển PPV để tránh cạnh tranh trực tiếp với WWE supershow. Lượng người xem AEW Dynamite 17 tháng 9, 2025 | 667,000 10 tháng 9, 2025 | 584,000 3 tháng 9, 2025 | 472,000 27 tháng 8, 2025 | 585,000 20 tháng 8, 2025 | 565,000 Kết quả AEW All Out 2025, Lịch trận đấu Và Tỷ lệ cược Cage và Cope (-1500) đánh bại FTR (+1200) Eddie Kingston đánh bại Big Bill Marc Briscoe đánh bại MJF | Trận đấu Tables 'n' Tacks Ricochet và the Gates of Agony (-250) đánh bại The Hurt Syndicate (+170) Mercedes Mone (-2000) đánh bại Riho (+700) | Chức vô địch AEW TBS Kazuchika Okada đánh bại Konosuke Takeshita và Mascara Dorada | Chức vô địch AEW Unified Jon Moxley (+275) đánh bại Darby Allin (-450) | Trận đấu Quan tài Kris Statlander (+600) đánh bại Toni Storm (-2000), Jamie Hayter (+1000) và Thekla (+500) | Chức vô địch Thế giới Nữ AEW Brodito vs. the Young Bucks vs. JetSpeed vs. the Don Callis Family | Trận đấu Fatal 4-Way cho Chức vô địch Tag Team AEW Hangman Adam Page (-5000) vs. Kyle Fletcher (+1200) | Chức vô địch Hạng nặng Thế giới AEW Thời gian bắt đầu AEW All Out 2025 Và Nơi để Xem Ngày AEW All Out 2025: Thứ Bảy, ngày 20 tháng 9, 2025 Thời gian bắt đầu AEW All Out 2025: 12:00 chiều PST (3:00 chiều EST) Nơi để Xem/Phát trực tuyến: AEW All Out 2025 có sẵn trên nhiều nền tảng phát trực tuyến, bao gồm HBO Max nơi nó có thể được mua với giá giảm 39,99 USD. AEW All...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 07:00
Các Trang Web Poker Tốt Nhất Cho Mac – Poker Cho MacBook

Các Trang Web Poker Tốt Nhất Cho Mac – Poker Cho MacBook

Số lượng nền tảng cung cấp trải nghiệm poker Mac có thể đang tăng lên từng ngày, nhưng chỉ một số ít trong số đó thực sự mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa đồ họa chất lượng cao, lối chơi mới đầy hứng khởi và nhiều tiền thưởng hậu hĩnh. Bài viết này cung cấp cái nhìn toàn diện về việc chơi poker trên Macbook đồng thời giới thiệu một trong những nền tảng hàng đầu có khả năng mang đến […]
The Cryptonomist2025/09/21 06:29
Dự đoán giá Bitcoin (BTC) cho ngày 20 tháng 9

Dự đoán giá Bitcoin (BTC) cho ngày 20 tháng 9

Bài đăng Dự đoán giá Bitcoin (BTC) cho ngày 20 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bear mạnh hơn bull vào ngày đầu tiên của cuối tuần, theo CoinStats. Biểu đồ BTC bởi CoinStats BTC/USD Giá của Bitcoin (BTC) đã giảm 0,46% trong ngày qua. Hình ảnh bởi TradingView Trên biểu đồ giờ, tỷ giá của BTC đang tiến gần đến mức kháng cự cục bộ là 116,040 USD. Nếu xảy ra breakout, mức tăng có khả năng tiếp tục đến mốc 116,500 USD vào ngày mai. Hình ảnh bởi TradingView Trên khung thời gian lớn hơn, giá của đồng tiền mã hóa chính đang ở giữa kênh rộng. Bạn cũng có thể thích Vì cả bull và bear đều không chiếm ưu thế, giao dịch đi ngang liên tục trong phạm vi 114,000-116,000 USD là kịch bản có khả năng xảy ra hơn trong vài ngày tới. Hình ảnh bởi TradingView Từ góc độ trung hạn, tình hình cũng tương tự. Không bên nào nắm được thế chủ động khi tỷ giá còn xa các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong trường hợp này, có ít khả năng chứng kiến biến động tăng cho đến cuối tháng. Bitcoin đang giao dịch ở mức 115,915 USD tại thời điểm báo chí. Nguồn: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-20
BitcoinEthereumNews2025/09/21 06:10
Cổ phiếu kho bạc Solana: Tại sao các công ty này đang mua vào SOL?

Cổ phiếu kho bạc Solana: Tại sao các công ty này đang mua vào SOL?

Bài đăng Cổ phiếu Quỹ Solana: Tại sao các công ty này đang mua SOL? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào năm 2020, mọi người đã chứng kiến Strategy (khi đó gọi là Microstrategy) mua vào Bitcoin và biến kho bạc tiền điện tử doanh nghiệp thành một câu chuyện chính thống. Hiện nay, một làn sóng mới đang hình thành. Và nó tập trung vào Solana. Hàng chục công ty đang nắm giữ SOL như một canh bạc về giá. Nhưng họ không chỉ nắm giữ. Họ đang xây dựng cái được gọi là kho bạc Solana hoặc Kho bạc Tài sản Kỹ thuật số (DATs). Đây không phải là những kho tiền thụ động. Chúng là những chiến lược chủ động stake, kiếm lợi nhuận và gắn kết với hệ sinh thái Solana đang phát triển nhanh chóng. Forward Industries, một công ty niêm yết trên Nasdaq, gần đây đã mua hơn 6,8 triệu SOL, khiến nó trở thành công ty kho bạc Solana lớn nhất thế giới. Những công ty khác như Helius Medical, Upexi và DeFi Development đang theo một kịch bản tương tự, biến SOL thành trung tâm của bảng cân đối kế toán của họ. Xu hướng rất rõ ràng: Cổ phiếu kho bạc Solana đang nổi lên như một lớp cổ phiếu mới tiếp xúc với tiền điện tử. Và đối với các nhà đầu tư, câu hỏi không chỉ là ai đang mua mà còn là tại sao chiến lược này đang lan rộng nhanh chóng. Những điểm nổi bật chính: Kho bạc Solana (DATs) là dự trữ doanh nghiệp của SOL được thiết kế để kiếm lợi nhuận thông qua staking và DeFi. Các công ty như Forward Industries, Helius Medical, Upexi và DeFi Development Corp hiện nắm giữ hàng triệu SOL. Các công ty đại chúng sở hữu tổng cộng 17,1 triệu SOL (≈$4 tỷ), điều này khiến Solana trở thành một trong những kho bạc được áp dụng nhiều nhất. Không giống như kho bạc Bitcoin, việc nắm giữ Solana tạo ra phần thưởng hàng năm 6-8%. Nó biến dự trữ thành tài sản sinh lợi Cổ phiếu kho bạc Solana đang nổi lên như một cách mới để các nhà đầu tư tiếp cận gián tiếp với SOL. Rủi ro vẫn còn: biến động, quy định và nắm giữ tập trung. Nhưng sự áp dụng của doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng. Kho bạc Solana (DAT) là gì? Kho bạc Solana, đôi khi được gọi là Kho bạc Tài sản Kỹ thuật số (DAT), là khi một công ty nắm giữ SOL như một phần trong bảng cân đối kế toán của mình. Nhưng không giống như kho bạc Bitcoin, những kho này thường không chỉ là dự trữ tĩnh nằm trong lưu trữ lạnh. Sự khác biệt chính là năng suất. SOL có thể được stake trực tiếp...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 06:09
XRP lên $9? Nhà phân tích gợi ý 'XRP là một khoản Mua' khi giá mục tiêu tăng vọt 200%

XRP lên $9? Nhà phân tích gợi ý 'XRP là một khoản Mua' khi giá mục tiêu tăng vọt 200%

Đọc toàn bộ bài viết tại coingape.com.
Coinstats2025/09/21 05:26
Các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ thúc đẩy 'quy trình soạn thảo lưỡng đảng' cho dự luật tiền điện tử về cơ cấu thị trường

Các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ thúc đẩy 'quy trình soạn thảo lưỡng đảng' cho dự luật tiền điện tử về cơ cấu thị trường

Mười hai Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã ký một lá thư kêu gọi các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa hợp tác với họ để xây dựng các quy định thị trường tiền điện tử lưỡng đảng.
Coinstats2025/09/21 05:17
Tilted Hợp tác với Majyo Treasure để Chuyển đổi Tương lai của Game Web3

Tilted Hợp tác với Majyo Treasure để Chuyển đổi Tương lai của Game Web3

Tilted và Majyo Treasure hợp nhất AI và game Web3 để tạo ra trải nghiệm nhập vai RPG, nền kinh tế người chơi và cơ hội kiếm tiền mới.
Blockchainreporter2025/09/21 05:00
Bull Run 2026: Tiến Độ Presale Mutuum Finance (MUTM)

Bull Run 2026: Tiến Độ Presale Mutuum Finance (MUTM)

Mutuum Finance (MUTM) là một hệ sinh thái phi tập trung cho vay và đi vay. Đây là một lựa chọn thông minh hơn hướng tới đợt tăng giá năm 2026. Mutuum Finance hiện đang ở Giai đoạn 6 với giá $0,035, đã huy động được $15,90 triệu, 42% token đã được bán.
Hackernoon2025/09/21 01:00
