Cổ phiếu kho bạc Solana: Tại sao các công ty này đang mua vào SOL?

Bài đăng Cổ phiếu Quỹ Solana: Tại sao các công ty này đang mua SOL? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào năm 2020, mọi người đã chứng kiến Strategy (khi đó gọi là Microstrategy) mua vào Bitcoin và biến kho bạc tiền điện tử doanh nghiệp thành một câu chuyện chính thống. Hiện nay, một làn sóng mới đang hình thành. Và nó tập trung vào Solana. Hàng chục công ty đang nắm giữ SOL như một canh bạc về giá. Nhưng họ không chỉ nắm giữ. Họ đang xây dựng cái được gọi là kho bạc Solana hoặc Kho bạc Tài sản Kỹ thuật số (DATs). Đây không phải là những kho tiền thụ động. Chúng là những chiến lược chủ động stake, kiếm lợi nhuận và gắn kết với hệ sinh thái Solana đang phát triển nhanh chóng. Forward Industries, một công ty niêm yết trên Nasdaq, gần đây đã mua hơn 6,8 triệu SOL, khiến nó trở thành công ty kho bạc Solana lớn nhất thế giới. Những công ty khác như Helius Medical, Upexi và DeFi Development đang theo một kịch bản tương tự, biến SOL thành trung tâm của bảng cân đối kế toán của họ. Xu hướng rất rõ ràng: Cổ phiếu kho bạc Solana đang nổi lên như một lớp cổ phiếu mới tiếp xúc với tiền điện tử. Và đối với các nhà đầu tư, câu hỏi không chỉ là ai đang mua mà còn là tại sao chiến lược này đang lan rộng nhanh chóng. Những điểm nổi bật chính: Kho bạc Solana (DATs) là dự trữ doanh nghiệp của SOL được thiết kế để kiếm lợi nhuận thông qua staking và DeFi. Các công ty như Forward Industries, Helius Medical, Upexi và DeFi Development Corp hiện nắm giữ hàng triệu SOL. Các công ty đại chúng sở hữu tổng cộng 17,1 triệu SOL (≈$4 tỷ), điều này khiến Solana trở thành một trong những kho bạc được áp dụng nhiều nhất. Không giống như kho bạc Bitcoin, việc nắm giữ Solana tạo ra phần thưởng hàng năm 6-8%. Nó biến dự trữ thành tài sản sinh lợi Cổ phiếu kho bạc Solana đang nổi lên như một cách mới để các nhà đầu tư tiếp cận gián tiếp với SOL. Rủi ro vẫn còn: biến động, quy định và nắm giữ tập trung. Nhưng sự áp dụng của doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng. Kho bạc Solana (DAT) là gì? Kho bạc Solana, đôi khi được gọi là Kho bạc Tài sản Kỹ thuật số (DAT), là khi một công ty nắm giữ SOL như một phần trong bảng cân đối kế toán của mình. Nhưng không giống như kho bạc Bitcoin, những kho này thường không chỉ là dự trữ tĩnh nằm trong lưu trữ lạnh. Sự khác biệt chính là năng suất. SOL có thể được stake trực tiếp...