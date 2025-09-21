Khi niềm tin vào ngân hàng và chính phủ mờ nhạt, Bitcoin ngày càng phát triển

Đối với Jordi Visser, tương lai của Bitcoin không phụ thuộc vào việc lạm phát giảm, lãi suất tăng, hay nền kinh tế Mỹ tránh được suy thoái. Ông tin rằng tiền mã hóa này sẽ phát triển mạnh bất kể nền kinh tế toàn cầu xoay chuyển theo hướng nào — bởi vì vấn đề sâu xa hơn là niềm tin, không phải dữ liệu vĩ mô. Nhà đầu tư kỳ cựu này đã nói với Anthony Pompliano rằng niềm tin vào các trụ cột của hệ thống cũ đã sụp đổ. Ông lập luận rằng không chỉ các ngân hàng mất uy tín, mà còn cả chính phủ, người sử dụng lao động, tiền tệ và thị trường nợ. Sự sụp đổ niềm tin đó, theo ông, khiến Bitcoin có vị thế độc đáo để trở thành tài sản trung lập, không cần cấp phép và nằm ngoài tầm với của chính trị. Bối cảnh "Fourth Turning" Visser đặt sự chuyển đổi này trong lăng kính của Fourth Turning, một lý thuyết của William Strauss và Neil Howe mô tả các chu kỳ lặp đi lặp lại của khủng hoảng và đổi mới. Theo quan điểm của ông, thế giới đã bước vào một trong những chu kỳ tái thiết lập thế hệ này, nơi các thể chế được xây dựng trong chu kỳ trước đang sụp đổ và các cấu trúc mới đang nổi lên. Bitcoin, ông gợi ý, có thể là nền tảng tiền tệ cho sự tái thiết lập này. Yếu tố Bất bình đẳng Sự phân chia kinh tế đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Visser chỉ ra điều mà các nhà kinh tế gọi là sự phục hồi hình chữ K: các hộ gia đình giàu có với tài sản thấy tài sản của họ mở rộng, trong khi những người không có tài sản đang bị ép bởi lạm phát và chi phí tăng cao. Hàng triệu người ở "đáy của chữ K" hiện cảm thấy bị loại trừ hoàn toàn khỏi sự tăng trưởng, thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp thay thế. Sự thất vọng đó thể hiện trong các cuộc khảo sát người tiêu dùng. Một cuộc thăm dò của Đại học Michigan tiết lộ rằng hầu hết người Mỹ dự đoán tỷ lệ thất nghiệp cao hơn vào năm 2026, trong khi chỉ có một phần tư tin rằng Lực mua của họ sẽ giữ ổn định. Đối với nhiều người, hệ thống truyền thống dường như bị thiên vị chống lại họ. Bitcoin như Van xả Trước bối cảnh của sự bất tín nhiệm và bất bình đẳng này, Visser tin rằng Bitcoin đang trở thành "lựa chọn thoát ra." Không giống như tiền tệ quốc gia hoặc tài sản được hỗ trợ bởi doanh nghiệp, Bitcoin không...