2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
ZOOZ Power niêm yết kép cam kết với Quỹ Bitcoin trong bước chuyển Chiến lược táo bạo

ZOOZ Power niêm yết kép cam kết với Quỹ Bitcoin trong bước chuyển Chiến lược táo bạo

Bài đăng Công ty niêm yết kép ZOOZ Power cam kết với Quỹ dự trữ Bitcoin trong chiến lược chuyển đổi táo bạo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ZOOZ Power đang làm sôi động thị trường với sự chấp thuận của cổ đông để chuyển gần như toàn bộ vốn mới vào chiến lược quỹ dự trữ Bitcoin táo bạo, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào tài sản kỹ thuật số. ZOOZ Power nhận được sự chấp thuận của cổ đông cho Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược ZOOZ Power Ltd. (Nasdaq và TASE: ZOOZ), một công ty niêm yết kép phát triển bộ tăng cường năng lượng siêu nhanh cho cơ sở hạ tầng sạc xe điện, [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/dual-listed-zooz-power-commits-to-bitcoin-treasury-in-bold-strategic-shift/
BRC20.COM
COM$0.011199+2.83%
GAINS
GAINS$0.02379+1.01%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/21 11:32
Chia sẻ
Naomi Gửi Một Thông Điệp Sau Chiến Thắng Của Vaquer

Naomi Gửi Một Thông Điệp Sau Chiến Thắng Của Vaquer

Bài đăng Naomi Gửi Thông Điệp Sau Chiến Thắng Của Vaquer xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS – SEPTEMBER 15: Stephanie Vaquer (Ảnh của Rich Freeda/WWE qua Getty Images) WWE qua Getty Images Stephanie Vaquer đã trở thành tân vô địch WWE Women's World Champion sau một trận đấu kinh điển với Iyo Sky. Trong trường hợp bạn đã bỏ lỡ, hãy xem cú moonsault xoắn ốc để kết thúc trận đấu. Lời chúc mừng đã đổ về trên mạng xã hội sau khoảnh khắc lịch sử này. Nhưng không phải ai cũng vui vẻ sau chiến thắng lớn của Vaquer. Cựu vô địch Naomi hay còn gọi là Trinity Fatu đã đăng trên X một bài viết hài hước đúng phong cách để trêu chọc tân vô địch. Có một số yếu tố nửa đùa nửa thật trong bài đăng, nhưng nó rất giải trí và nó nhấn mạnh việc Naomi hoàn toàn làm chủ hình tượng nhân vật phản diện đầy quyến rũ của cô. Đối với những ai đến muộn, Naomi là nhà vô địch nhưng cô đang mong đợi một đứa con với chồng mình, Jimmy Uso, người đã thua một trận đấu đồng đội vào tối thứ Bảy cùng với anh em sinh đôi Jey trước The Vision (Bronson Reed và Bron Breakker). Naomi đã chiến đấu trong nhiều năm để đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp và được công nhận là nhà vô địch, vì vậy thời điểm tạm nghỉ của cô thật ngọt ngào lẫn đắng cay. Naomi đã đề cập đến "nameplates" của mình, đó là những yếu tố tùy chỉnh mà WWE cho phép bất kỳ nhà vô địch nào để làm cho danh hiệu trở thành của riêng họ. EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – AUGUST 03: Nhà vô địch thế giới Naomi xuất hiện trước trận đấu Triple Threat với Rhea Ripley và Iyo Sky trong WWE 2025 SummerSlam tại MetLife Stadium vào ngày 03 tháng 8, 2025 ở East Rutherford, New Jersey. (Ảnh của Elsa/Getty Images) Getty Images Ngày trở lại của Naomi chưa được thảo luận, nhưng có thể sẽ mất một thời gian xét tất cả các yếu tố. Còn về trận đấu, bài đăng của Naomi không nên làm lu mờ màn trình diễn ngoạn mục của Vaquer và IYO. Hai người phụ nữ này đã có một trận đấu xuất sắc có thể là trận hay nhất của toàn bộ sự kiện.…
Threshold
T$0.01516+0.59%
Sky Protocol
SKY$0.0679+1.89%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+37.15%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/21 10:04
Chia sẻ
Hoạt động khai thác của Tether tại Uruguay bị đình trệ do nợ năng lượng 5 triệu đô la — Chi tiết

Hoạt động khai thác của Tether tại Uruguay bị đình trệ do nợ năng lượng 5 triệu đô la — Chi tiết

Bài đăng Hoạt động Mining của Tether tại Uruguay bị đình trệ do nợ năng lượng 5 triệu đô la — Chi tiết đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hoạt động Mining của Tether tại Uruguay bị đình trệ do nợ năng lượng 5 triệu đô la — Chi tiết Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Semilore Faleti làm việc như một nhà báo crypto tại Bitconist, cung cấp các cập nhật mới nhất về sự phát triển của blockchain, quy định về crypto và hệ sinh thái DeFi. Anh ấy là một người đam mê crypto mạnh mẽ, đam mê đưa tin về dấu ấn ngày càng tăng của công nghệ blockchain trong thế giới tài chính. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/tether-uruguayan-mining-operations-5-million-debt/
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/21 10:02
Chia sẻ
Một cá voi đã bán 9,07 triệu APX với giá trung bình $0,25 trong bốn ngày và hiện đang nắm giữ 5,35 triệu.

Một cá voi đã bán 9,07 triệu APX với giá trung bình $0,25 trong bốn ngày và hiện đang nắm giữ 5,35 triệu.

PANews đưa tin vào ngày 21/9 rằng theo nhà phân tích on-chain Yu Jin, một Cá voi đã Stake 13,3 triệu token APX cách đây hai năm đã bán 9,07 triệu token APX trong bốn ngày qua với giá 2,27 triệu USD, ở mức giá trung bình 0,25 USD. Khi Cá voi Stake hai năm trước, giá APX chỉ là 0,033 USD, và các token APX chỉ có giá trị 440,000 USD. Trong hai năm qua, lợi nhuận Staking của họ đã vượt quá khoản đầu tư ban đầu 440,000 USD. Tuy nhiên, ở mức giá trung bình 0,25 USD, so với mức giá hiện tại là 1,60 USD, họ đã bán trước khi giá cất cánh, bỏ lỡ 12,7 triệu USD lợi nhuận. Hiện tại, 5,35 triệu token APX vẫn chưa được bán, trị giá 8,82 triệu USD.
1
1$0.005503+8.99%
Chia sẻ
PANews2025/09/21 09:49
Chia sẻ
Bitcoin Thử Nghiệm Mở Hàng Tuần Khi Khoảng Trống Giá Hợp Lý $113,300 Đang Đến Gần — Điều Này Có Nghĩa Là Gì?

Bitcoin Thử Nghiệm Mở Hàng Tuần Khi Khoảng Trống Giá Hợp Lý $113,300 Đang Đến Gần — Điều Này Có Nghĩa Là Gì?

Bài đăng Bitcoin Kiểm tra Mở cửa Hàng tuần khi Khoảng trống Giá hợp lý 113.300 USD sắp xuất hiện — Điều này có nghĩa là gì? đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Semilore Faleti là một nhà văn tiền điện tử chuyên về lĩnh vực báo chí và sáng tạo nội dung. Mặc dù anh bắt đầu viết về nhiều chủ đề khác nhau, Semilore sớm phát hiện ra năng khiếu giải mã những phức tạp và chi tiết trong thế giới hấp dẫn của blockchain và tiền điện tử. Semilore bị thu hút bởi hiệu quả của tài sản kỹ thuật số trong việc lưu trữ và chuyển giao giá trị. Anh là người ủng hộ mạnh mẽ cho việc áp dụng tiền điện tử vì anh tin rằng nó có thể cải thiện số hóa và tính minh bạch của các hệ thống tài chính hiện có. Trong hai năm viết về tiền điện tử, Semilore đã đề cập đến nhiều khía cạnh của không gian tài sản kỹ thuật số bao gồm blockchain, tài chính phi tập trung (DeFi), staking, token không thể thay thế (NFT), quy định và nâng cấp mạng, trong số những lĩnh vực khác. Trong những năm đầu, Semilore đã trau dồi kỹ năng của mình như một người viết nội dung, tạo ra các bài viết giáo dục phục vụ cho đối tượng rộng rãi. Các bài viết của anh đặc biệt có giá trị cho những người mới tham gia vào không gian tiền điện tử, cung cấp những giải thích sâu sắc giúp làm sáng tỏ thế giới tiền kỹ thuật số. Semilore cũng tạo ra các bài viết cho người dùng tiền điện tử kỳ cựu, đảm bảo họ được cập nhật với những blockchain, ứng dụng phi tập trung và cập nhật mạng mới nhất. Nền tảng viết lách giáo dục này tiếp tục định hình công việc của anh, đảm bảo rằng công việc hiện tại của anh vẫn dễ tiếp cận, chính xác và nhiều thông tin. Hiện tại tại NewsBTC, Semilore chuyên báo cáo tin tức mới nhất về biến động giá tiền điện tử, phát triển on-chain và hoạt động của các "cá voi". Anh cũng đưa tin về phân tích token mới nhất và dự đoán giá từ các chuyên gia thị trường hàng đầu, từ đó cung cấp cho độc giả thông tin có tiềm năng sâu sắc và có thể hành động. Thông qua nghiên cứu tỉ mỉ và phong cách viết hấp dẫn, Semilore cố gắng thiết lập bản thân như một nguồn tin đáng tin cậy trong lĩnh vực báo chí tiền điện tử để thông tin và giáo dục khán giả của mình về xu hướng và phát triển mới nhất trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Ngoài công việc, Semilore có những đam mê khác như tất cả mọi người. Anh...
DeFi
DEFI$0.001652-5.38%
TokenFi
TOKEN$0.01238+1.30%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/21 09:38
Chia sẻ
Những Đồng Tiền Mới Hàng Đầu Cho Lợi Nhuận Gấp 100 Lần: BullZilla, Ripple, và Cronos Đang Viết Lại Cẩm Nang Crypto

Những Đồng Tiền Mới Hàng Đầu Cho Lợi Nhuận Gấp 100 Lần: BullZilla, Ripple, và Cronos Đang Viết Lại Cẩm Nang Crypto

Thế giới crypto không bao giờ đứng yên. Mỗi chu kỳ đều giới thiệu các dự án có tiềm năng viết lại các quy tắc tạo ra của cải. Vào năm 2025, ba cái tên sẽ thống trị các cuộc trò chuyện giữa các nhà đầu tư, nhà phát triển blockchain và các nhà phân tích tài chính: BullZilla, Ripple và Cronos. Mỗi đồng coin kể một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung: động lượng, khan hiếm và tăng trưởng do cộng đồng thúc đẩy. [...] Đọc tiếp: Top Coin Mới Cho Lợi Nhuận Gấp 100 Lần: BullZilla, Ripple và Cronos Đang Viết Lại Cẩm Nang Crypto
TOP Network
TOP$0.000096--%
GAINS
GAINS$0.02379+1.01%
SCARCITY
SCARCITY$0.07741-2.04%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/21 09:15
Chia sẻ
Ethereum Đối Mặt Với Bài Kiểm Tra Quan Trọng Khi Các Nhà Phân Tích Theo Dõi Các Mức Hỗ Trợ Chính Quanh $4,200

Ethereum Đối Mặt Với Bài Kiểm Tra Quan Trọng Khi Các Nhà Phân Tích Theo Dõi Các Mức Hỗ Trợ Chính Quanh $4,200

Ethereum ($ETH) đang giao dịch ở mức $4,500, và các chuyên gia thị trường đang theo dõi liệu tài sản này có thể duy trì mức hỗ trợ hay không. Khoảng $3,600 là cơ hội mua khi giá giảm.
Ethereum
ETH$4,330.53-0.80%
Chia sẻ
Blockchainreporter2025/09/21 09:00
Chia sẻ
Mục tiêu giá $1 của Dogecoin (DOGE) gây phấn khích, nhưng đồng thay thế DOGE này có thể tăng vọt 12044%

Mục tiêu giá $1 của Dogecoin (DOGE) gây phấn khích, nhưng đồng thay thế DOGE này có thể tăng vọt 12044%

Khi Dogecoin (DOGE) hướng tới mục tiêu giá tham vọng 1 đô la, nó đang tạo ra sự phấn khích trong cộng đồng Meme coin. DOGE đã trở thành Meme coin tốt nhất thông qua sự ủng hộ liên tục của Elon Musk và cộng đồng phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, có một người chơi mới đang nhanh chóng tăng độ phổ biến: Little Pepe (LILPEPE). Đồng tiền mới này, vốn là
1
1$0.005503+8.99%
Dogelon Mars
ELON$0.00000008993-2.30%
DOGE
DOGE$0.24854+1.43%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/21 09:00
Chia sẻ
Gợi Ý Và Đáp Án Wordle Hôm Nay #1555 Cho Chủ Nhật, Ngày 21 Tháng 9

Gợi Ý Và Đáp Án Wordle Hôm Nay #1555 Cho Chủ Nhật, Ngày 21 Tháng 9

Bài đăng Gợi ý và Đáp án Wordle #1555 Hôm nay Cho Chủ nhật, Ngày 21 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cách giải Wordle hôm nay. SOPA Images/LightRocket qua Getty Images Đây là ngày thứ Bảy cuối cùng của mùa hè, những Wordler thân mến. Điểm phân điểm thu là thứ Hai này. Hãy tận hưởng những tia nắng cuối cùng đang tắt dần. Tất cả sẽ là lá rụng và latte hương bí ngô từ giờ đến Halloween, và sau đó là mùa gà tây. Và các đợt giảm giá ngày lễ. Chúng ta có một Wordle cần giải, vậy hãy cùng giải nó nào! Đang tìm Wordle của thứ Sáu? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi ngay tại đây. Cách Chơi Wordle Wordle là một trò chơi đố chữ hàng ngày, nơi mục tiêu của bạn là đoán một từ năm chữ cái ẩn trong sáu lần đoán hoặc ít hơn. Sau mỗi lần đoán, trò chơi sẽ đưa ra phản hồi để giúp bạn đến gần hơn với câu trả lời: Xanh lá: Chữ cái có trong từ và đúng vị trí. Vàng: Chữ cái có trong từ, nhưng sai vị trí. Xám: Chữ cái không có trong từ. Sử dụng những gợi ý này để thu hẹp phạm vi đoán của bạn. Mỗi ngày sẽ có một từ mới, và mọi người trên khắp thế giới đều đang cố gắng giải cùng một câu đố. Một số Wordler cũng chơi Wordle Đối kháng với bạn bè, gia đình, Wordle Bot hoặc thậm chí với tôi, người kể chuyện khiêm tốn của bạn. Xem quy tắc cho Wordle Đối kháng ở cuối bài đăng này. Gợi ý và Đáp án Wordle Hôm nay Từ Bắt đầu của Wordle Bot: SLATE Từ Bắt đầu của Tôi Hôm nay: CHORE (còn lại 12 từ) Gợi ý: Bạn cần ít nhất ba người cho kiểu tụ họp này. Manh mối: Wordle này bắt đầu và kết thúc bằng một phụ âm. Được rồi, spoiler bên dưới! Đáp án sắp đến! . . . Đáp án: Today's Wordle Ảnh chụp màn hình: Erik Kain Phân tích Wordle Mỗi ngày tôi kiểm tra Wordle Bot để giúp phân tích trò chơi đoán của mình. Bạn có thể kiểm tra điểm Wordle của mình với Wordle Bot ngay tại đây. CHORE gần như may mắn như BEARD hôm qua, chỉ còn lại 12...
SIX
SIX$0.01982+0.15%
Hyperbot
BOT$0.09301-7.06%
SUN
SUN$0.025634-2.49%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/21 08:58
Chia sẻ
Khi niềm tin vào ngân hàng và chính phủ mờ nhạt, Bitcoin ngày càng phát triển

Khi niềm tin vào ngân hàng và chính phủ mờ nhạt, Bitcoin ngày càng phát triển

Bài đăng Khi Niềm tin vào Ngân hàng và Chính phủ Giảm sút, Bitcoin Ngày càng Phát triển xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 21/09/2025 | 03:03 Đối với Jordi Visser, tương lai của Bitcoin không phụ thuộc vào việc lạm phát giảm, lãi suất tăng, hay nền kinh tế Mỹ tránh được suy thoái. Ông tin rằng tiền mã hóa này sẽ phát triển mạnh bất kể nền kinh tế toàn cầu xoay chuyển theo hướng nào — bởi vì vấn đề sâu xa hơn là niềm tin, không phải dữ liệu vĩ mô. Nhà đầu tư kỳ cựu này đã nói với Anthony Pompliano rằng niềm tin vào các trụ cột của hệ thống cũ đã sụp đổ. Ông lập luận rằng không chỉ các ngân hàng mất uy tín, mà còn cả chính phủ, người sử dụng lao động, tiền tệ và thị trường nợ. Sự sụp đổ niềm tin đó, theo ông, khiến Bitcoin có vị thế độc đáo để trở thành tài sản trung lập, không cần cấp phép và nằm ngoài tầm với của chính trị. Bối cảnh "Fourth Turning" Visser đặt sự chuyển đổi này trong lăng kính của Fourth Turning, một lý thuyết của William Strauss và Neil Howe mô tả các chu kỳ lặp đi lặp lại của khủng hoảng và đổi mới. Theo quan điểm của ông, thế giới đã bước vào một trong những chu kỳ tái thiết lập thế hệ này, nơi các thể chế được xây dựng trong chu kỳ trước đang sụp đổ và các cấu trúc mới đang nổi lên. Bitcoin, ông gợi ý, có thể là nền tảng tiền tệ cho sự tái thiết lập này. Yếu tố Bất bình đẳng Sự phân chia kinh tế đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Visser chỉ ra điều mà các nhà kinh tế gọi là sự phục hồi hình chữ K: các hộ gia đình giàu có với tài sản thấy tài sản của họ mở rộng, trong khi những người không có tài sản đang bị ép bởi lạm phát và chi phí tăng cao. Hàng triệu người ở "đáy của chữ K" hiện cảm thấy bị loại trừ hoàn toàn khỏi sự tăng trưởng, thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp thay thế. Sự thất vọng đó thể hiện trong các cuộc khảo sát người tiêu dùng. Một cuộc thăm dò của Đại học Michigan tiết lộ rằng hầu hết người Mỹ dự đoán tỷ lệ thất nghiệp cao hơn vào năm 2026, trong khi chỉ có một phần tư tin rằng Lực mua của họ sẽ giữ ổn định. Đối với nhiều người, hệ thống truyền thống dường như bị thiên vị chống lại họ. Bitcoin như Van xả Trước bối cảnh của sự bất tín nhiệm và bất bình đẳng này, Visser tin rằng Bitcoin đang trở thành "lựa chọn thoát ra." Không giống như tiền tệ quốc gia hoặc tài sản được hỗ trợ bởi doanh nghiệp, Bitcoin không...
Sidekick
K$0.05943-2.70%
Threshold
T$0.01516+0.59%
Union
U$0.010248+6.75%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/21 08:06
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó