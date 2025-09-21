Một cá voi đã bán 9,07 triệu APX với giá trung bình $0,25 trong bốn ngày và hiện đang nắm giữ 5,35 triệu.
PANews đưa tin vào ngày 21/9 rằng theo nhà phân tích on-chain Yu Jin, một Cá voi đã Stake 13,3 triệu token APX cách đây hai năm đã bán 9,07 triệu token APX trong bốn ngày qua với giá 2,27 triệu USD, ở mức giá trung bình 0,25 USD. Khi Cá voi Stake hai năm trước, giá APX chỉ là 0,033 USD, và các token APX chỉ có giá trị 440,000 USD. Trong hai năm qua, lợi nhuận Staking của họ đã vượt quá khoản đầu tư ban đầu 440,000 USD. Tuy nhiên, ở mức giá trung bình 0,25 USD, so với mức giá hiện tại là 1,60 USD, họ đã bán trước khi giá cất cánh, bỏ lỡ 12,7 triệu USD lợi nhuận. Hiện tại, 5,35 triệu token APX vẫn chưa được bán, trị giá 8,82 triệu USD.