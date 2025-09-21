Sàn giao dịch MEXC
Bitcoin BETA ETF ra mắt trên Sàn giao dịch Chứng khoán Warsaw
Bài đăng Bitcoin BETA ETF ra mắt trên Sàn giao dịch Warsaw xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin BETA ETF của Ba Lan ra mắt trên GPW, cung cấp khả năng tiếp cận Bitcoin được quản lý thông qua hợp đồng tương lai mà không cần sở hữu tiền mã hoá trực tiếp. Ba Lan đã có một bước tiến lớn vào thế giới tài chính kỹ thuật số. Sàn giao dịch Warsaw (GPW) đã chính thức ra mắt Bitcoin BETA ETF. Đây là một sản phẩm đầu tư mới và có thể cho phép các cá nhân tiếp cận Bitcoin mà không cần sở hữu đồng tiền này. Hành động này được coi là một bước tiến quan trọng đối với lĩnh vực tài chính Ba Lan và vốn ETF đang mở rộng của nó. Bitcoin BETA ETF nhắm đến các nhà đầu tư tránh sàn giao dịch Crypto Quỹ này không sở hữu Bitcoin thực tế, không giống như các ETF Bitcoin spot. Thay vào đó, nó giao dịch hợp đồng tương lai tại Sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange (CME) để tiếp cận tiền mã hoá. AgioFunds TFI SA là một công ty quản lý quỹ uy tín ở Ba Lan quản lý ETF này. Điều này đã dẫn đến một phương tiện được quản lý và minh bạch để đầu tư vào Bitcoin của các nhà đầu tư Ba Lan thông qua thị trường chứng khoán truyền thống. Nó sẽ đặc biệt hữu ích cho những cá nhân quan tâm đến tiền mã hoá nhưng không muốn sử dụng ví kỹ thuật số hoặc sàn giao dịch. Đọc thêm: Grayscale ra mắt ETF Crypto đa tài sản đầu tiên của Mỹ trên NYSE Arca | Live Bitcoin News Ngoài ra, việc giới thiệu Bitcoin BETA ETF được tính thời gian với nhu cầu lưu ý rằng giao dịch ETF hiện đang phát triển với tốc độ cao ở Ba Lan. Đến nay, năm nay khối lượng giao dịch ETF trên GPW đã đạt 1,9 tỷ PLN, tăng 94,2 phần trăm so với khối lượng giao dịch của năm trước. Rõ ràng là ngày càng nhiều nhà đầu tư đang sử dụng ETF do tính đơn giản, rẻ và dễ dàng trong giao dịch của chúng. Hơn nữa, GPW hiện có 16 ETF. Chúng bao gồm các quỹ theo dõi các chỉ số phổ biến của Ba Lan như WIG20, mWIG40 và sWIG80. Các chỉ số toàn cầu lớn cũng có ETF, ví dụ: S&P 500, Nasdaq-100...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 13:35
Xác suất Đóng cửa Chính phủ Hoa Kỳ Tăng mạnh Giữa Bế tắc tại Thượng viện
Bài đăng Xác suất Đóng cửa Chính phủ Hoa Kỳ Tăng mạnh Giữa Bế tắc tại Thượng viện xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Rủi ro đóng cửa Hoa Kỳ tăng với tranh chấp chi tiêu Thượng viện chưa giải quyết. Dự đoán cho thấy khả năng đóng cửa 66% trong năm nay. Biến động thị trường gia tăng ảnh hưởng đến tính thanh khoản của Bitcoin và Ethereum. Thị trường dự đoán Kalshi chỉ ra khả năng 66% chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa vào cuối năm khi Thượng viện không thông qua dự luật chi tiêu tạm thời. Dự đoán về việc đóng cửa chính phủ tác động đến Bitcoin và Ethereum với Biến động giá tăng, có khả năng chuyển sự tập trung của nhà đầu tư sang tài sản phòng thủ giữa bất ổn kinh tế. Bế tắc Thượng viện Làm Leo thang Nỗi lo Đóng cửa Thất bại của Thượng viện Hoa Kỳ trong việc thông qua dự luật chi tiêu quan trọng đang làm tăng lo ngại về việc đóng cửa chính phủ. Các nhà đàm phán chính, bao gồm Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, vẫn đang bế tắc về các điều khoản chăm sóc sức khỏe. Tình trạng bế tắc chính trị này có nguy cơ gây ra gián đoạn kinh tế đáng kể. Thị trường tài chính đang chuẩn bị cho những bất ổn tiềm tàng với nguy cơ chi tiêu Liên bang. Sự co hẹp thanh khoản trong tiền điện tử và Biến động giá tăng đã được quan sát thấy trên thị trường Bitcoin và Ethereum khi các nhà đầu tư phản ứng với những diễn biến này. Trong khi đó, chưa có tuyên bố chính thức nào từ các nhân vật lớn trong giới tiền điện tử như CZ hay Vitalik Buterin. Chuck Schumer, Lãnh đạo Đa số Thượng viện, Đảng Dân chủ, "Chúng tôi sẵn sàng để nguồn tài trợ chính phủ cạn kiệt nếu các đề xuất của Đảng Cộng hòa bỏ qua các mục chăm sóc sức khỏe quan trọng." Thị trường Tiền điện tử Phản ứng với Biến động Kinh tế Tiềm tàng Bạn có biết? Dự đoán của Kalshi về việc đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ gợi nhớ đến các cuộc khủng hoảng trong quá khứ, khi các danh mục đầu tư phòng thủ như vàng và tiện ích liên tục vượt trội, thể hiện sự ưa thích của nhà đầu tư đối với sự ổn định trong thời kỳ biến động. Bitcoin (BTC) báo cáo giá trị hiện tại là $115,570.08 với vốn hóa thị trường $2.30 nghìn tỷ, theo CoinMarketCap. Khối lượng giao dịch đã giảm 35.91% trong 24 giờ qua. Trong bảy ngày qua, giá trị Bitcoin giảm 20.48%, mặc dù đã tăng 14.05% trong 90 ngày. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 12:06, 21/09/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap Nghiên cứu của Coincu nhấn mạnh tính biến động trong tiền điện tử...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 13:12
DeFi rủi ro thấp có thể làm cho Ethereum điều mà tìm kiếm đã làm cho Google, Vitalik nói
Vitalik Buterin cho biết các giao thức DeFi rủi ro thấp có thể mang lại doanh thu ổn định cho mạng lưới, giống như cách Google Search làm cho Google, nhưng đồng thời đảm bảo các giá trị cốt lõi của Ethereum vẫn nguyên vẹn. Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cho biết doanh thu từ các giao thức tài chính phi tập trung rủi ro thấp có thể mang lại sự ổn định kinh tế cho mạng lưới — tương tự như Google Search hỗ trợ Google — trong khi cho phép các ứng dụng phi tài chính duy trì các giá trị văn hóa của Ethereum. DeFi rủi ro thấp có thể giải quyết "những căng thẳng quan trọng" trong cộng đồng Ethereum về việc liệu các ứng dụng mang lại đủ doanh thu để duy trì hệ sinh thái về mặt kinh tế có phù hợp với các giá trị văn hóa và đạo đức đã thu hút mọi người đến với Ethereum ngay từ đầu hay không, Buterin đã viết trong một bài đăng blog vào thứ Bảy. Trước đây là sự kết hợp của token không thể thay thế, Meme coin và giao dịch đầu cơ, trong khi các ứng dụng phi tài chính và bán tài chính phản ánh các giá trị văn hóa của Ethereum hoặc đã phải vật lộn để đạt được sự áp dụng rộng rãi hoặc không tạo ra đủ phí, ông nói. Đọc thêm
Coinstats
2025/09/21 12:14
Sự Tăng Vọt Của Altcoin: 79 Tiền Điện Tử Vượt Trội Hơn Bitcoin
Bài đăng Sự bùng nổ của Altcoin: 79 Tiền điện tử vượt trội hơn Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Chỉ số Altcoin Season ghi nhận 79 altcoin vượt trội hơn Bitcoin trong 90 ngày. Động lượng liên tục từ tháng trước. Tác động thị trường tạo ra năng lượng giao dịch mới. Chỉ số Altcoin Season đạt 79 vào ngày 21 tháng 9, duy trì trạng thái "mùa alt" trong bốn ngày liên tiếp khi 79 tiền điện tử hàng đầu vượt trội hơn Bitcoin, theo dữ liệu Coinmarketcap. Điều này nhấn mạnh sự chuyển dịch hướng tới altcoin, với hoạt động thị trường đáng kể ở ETH và PENDLE, khi các nhà lãnh đạo tiền điện tử kêu gọi tham gia quy định để thúc đẩy sự ổn định thị trường. 79 Altcoin vượt trội hơn Bitcoin: Sự thay đổi động lực thị trường Động lượng của altcoin vẫn mạnh mẽ, với 79 tiền điện tử vượt trội hơn Bitcoin về hiệu suất. Điều này tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư, cho thấy sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường. Đáng chú ý, đợt tăng này tiếp nối mức cao 87 được thiết lập vào tháng 12 năm ngoái. Những ảnh hưởng tức thì xuất hiện, khi việc phân bổ lại vốn đã được quan sát thấy trên các nền tảng khác nhau. Việc stake và rút tiền đáng kể, đặc biệt là ở ETH, báo hiệu sự tham gia tích cực của thị trường. Các "cá voi" và những người chơi lớn tiếp tục tham gia vào các thao tác tài chính năng động liên quan đến ETH và Pendle. "Chúng tôi kêu gọi các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa cho phép soạn thảo lưỡng đảng về luật liên quan đến cấu trúc thị trường tiền điện tử hiện đang được thông qua Quốc hội." – BlockBeats Sự bùng nổ của Ethereum khi Mùa Altcoin phát triển Bạn có biết? Sự tăng trưởng nhất quán của Chỉ số Altcoin Season kể từ tháng trước nhấn mạnh sự mở rộng đáng kể trong sự thống trị thị trường của altcoin, gợi nhớ đến những mức cao đáng chú ý được chứng kiến vào tháng 12 năm ngoái. Ethereum (ETH) đang giao dịch ở mức khoảng 4,479.83 USD với vốn hóa thị trường là 540.73 tỷ USD, theo CoinMarketCap. Đồng tiền này chiếm 13.36% thị trường với tổng cung lưu hành hơn 120.70 triệu. Giá ETH đã tăng 0.31% trong 24 giờ qua và tăng vọt 20.09% trong 60 ngày qua, mặc dù khối lượng giao dịch giảm 39.19%. Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 04:05 UTC ngày 21 tháng 9 năm 2025. Nguồn: CoinMarketCap Các chuyên gia dự đoán rằng sự thống trị bền vững của altcoin có thể thúc đẩy đa dạng hóa đầu tư hơn nữa.…
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 12:12
Cảnh báo XRP: Các nhà đầu tư chuẩn bị cho một sự thay đổi Game-Changing
Bài đăng Cảnh báo XRP: Nhà đầu tư chuẩn bị cho một sự thay đổi mang tính Game hoá đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này là một bài viết được tài trợ. Bitcoinsistemi.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tiêu cực nào có thể phát sinh từ thông tin trên hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết. Bitcoinsistemi.com khuyên độc giả nên tự nghiên cứu về công ty được đề cập trong bài viết và nhắc nhở rằng mọi trách nhiệm thuộc về cá nhân. XRP Ledger đang chuẩn bị một trong những nâng cấp tham vọng nhất của mình, nhằm cung cấp cho người dùng khả năng phòng thủ mạnh mẽ hơn trước các trò lừa đảo và hack đã ám ảnh cộng đồng trong thời gian dài. Các nhà phát triển đang thúc đẩy XLS-86 Firewall, một tính năng được đề xuất có thể làm chậm hoặc Chặn các giao dịch đáng ngờ trước khi chúng làm trống tài khoản. Đây là một bước ngoặt cho việc bảo vệ nhà đầu tư trên XRPL, vốn cho đến nay phụ thuộc nhiều vào việc người dùng tự bảo vệ ví của họ. Khi cột mốc này đến gần, một số người nắm giữ XRP lớn cũng đang khám phá các cơ hội tăng trưởng cao khác, với MAGACOIN FINANCE nổi lên như một điểm đến đáng ngạc nhiên cho các Cá voi muốn đa dạng hóa. Một Firewall mới cho XRPL XLS-86 Firewall đang được thiết kế để ngăn chặn các cuộc tấn công ở cấp độ giao dịch, cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát cách di chuyển tiền của họ. Không giống như các thiết lập đa chữ ký phức tạp, hệ thống này được xây dựng để thân thiện với người dùng, cho phép cả cá nhân và doanh nghiệp kích hoạt các quy tắc mà không cần kiến thức kỹ thuật sâu. Cốt lõi của firewall giới thiệu hai công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ: ngưỡng giao dịch và độ trễ thời gian. Người dùng sẽ có thể đặt giới hạn về số tiền có thể rời khỏi tài khoản của họ trong một khoảng thời gian nhất định hoặc trì hoãn các Lệnh lớn trong vài giờ. Nếu hacker xâm nhập vào ví, những hạn chế này có thể cho chủ sở hữu thực thời gian để phản ứng, ngăn chặn tổn thất tức thì. Một tính năng quan trọng khác là thêm nhanh whitelist, cho phép các địa chỉ đáng tin cậy bỏ qua các hạn chế. Các giao dịch hàng ngày - như thanh toán cho nhà cung cấp hoặc chuyển tiền giữa các tài khoản cá nhân - sẽ vẫn diễn ra suôn sẻ. Sự cân bằng giữa bảo vệ nghiêm ngặt và...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 12:02
Cháu trai của nhà sáng lập Chow Tai Fook thành lập Tập đoàn ALMAD, tập trung vào đầu tư tài sản kỹ thuật số và tài sản ảo
PANews đưa tin vào ngày 21/9 rằng theo báo cáo của Hong Kong Economic Journal, Adrian Cheng, cựu CEO của New World Development và là cháu trai cả của nhà sáng lập Chow Tai Fook Cheng Yu-tung, đã từ chức khỏi các doanh nghiệp gia đình từ năm ngoái và hiện đã thông báo thành lập ALMAD Group, một tập đoàn sẽ tập trung vào chín ngành công nghiệp mới và đầu tư vào Trung Quốc đại lục, các nước ASEAN, Trung Đông và các khu vực khác. Tập đoàn đang tập trung vào ba lĩnh vực chính: thứ nhất, đầu tư vào các ngành công nghiệp đổi mới ở các thị trường mới nổi, bao gồm văn hóa, giải trí, thể thao, truyền thông, chăm sóc sức khỏe, quản lý kinh doanh và lĩnh vực du lịch văn hóa; thứ hai, khám phá những đột phá mới trong tài sản kỹ thuật số và tài sản ảo, khám phá việc token hóa tài sản kỹ thuật số và tài sản thế giới thực (RWAs), và các cơ hội đầu tư mới nổi khác; và thứ ba, mở rộng hệ sinh thái văn hóa K11 by AC trên toàn cầu.
PANews
2025/09/21 11:56
Sui và Avalanche Tạo Sự Sôi Động Thị Trường Trong Khi BullZilla Gia Nhập Hàng Ngũ Các Nhà giao dịch hàng đầu Presale Mới Vào Tháng 9 Năm 2025
Tháng 9 năm 2025 đã diễn ra như một trong những tháng hấp dẫn nhất trong lịch sử crypto gần đây. Thị trường blockchain, thường bị cáo buộc là không thể dự đoán, một lần nữa đã chứng minh sức mạnh của nó trong việc thu hút vốn mới và khơi dậy sự nhiệt tình. Hai tên tuổi đã được thiết lập, Sui và Avalanche, đã thu hút sự chú ý với hoạt động mạng và sự phát triển kỹ thuật của họ. Trong khi đó, một đối thủ mới, BullZilla [...]
Coinstats
2025/09/21 11:15
Tin tức tiền mã hóa: DeFi rủi ro thấp có thể là 'Khoảnh khắc Google' của Ethereum, Vitalik Buterin nói
Bài đăng Tin tức tiền mã hóa: DeFi rủi ro thấp có thể là 'Khoảnh khắc Google' của Ethereum, Vitalik Buterin nói xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Ethereum có thể đã tìm thấy ứng dụng đột phá của mình. Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin lập luận rằng tài chính phi tập trung (DeFi) rủi ro thấp có thể làm cho Ethereum điều mà công cụ tìm kiếm đã làm cho Google. Nó có thể cung cấp một động lực doanh thu toàn cầu, đáng tin cậy trong khi vẫn phù hợp với các giá trị cộng đồng. Mâu thuẫn kéo dài Trong nhiều năm, Ethereum đối mặt với sự phân chia giữa các ứng dụng tạo ra doanh thu và ...
CoinPedia
2025/09/21 11:15
Kết quả WWE WrestlePalooza 2025 khi Cody Rhodes hạ gục Drew McIntyre
Bài đăng Kết quả WWE WrestlePalooza 2025 khi Cody Rhodes hạ gục Drew McIntyre xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cody Rhodes gần đây đã trở lại WWE sau một thời gian ngắn vắng mặt. (Nguồn: Rich Wade/WWE qua Getty Images) WWE qua Getty Images Cody Rhodes đã đối mặt với một trong những thử thách khó khăn nhất của mình tại WWE WrestlePalooza 2025 với đối thủ là cựu vô địch WWE Drew McIntyre. Tám ngày trước trên SmackDown, "The American Nightmare" đã trở lại sau thời gian ngắn vắng mặt khỏi chương trình WWE để đưa ra thách thức với McIntyre cho sự kiện PLE đầu tiên của WWE trên ESPN. McIntyre vừa đánh bại người bạn lâu năm và cũng là người cố vấn của Rhodes, Randy Orton trong trận đấu chính của SmackDown, nhưng không có nhiều thời gian để ăn mừng. Sự trở lại đầy chiến thắng của Rhodes tại SmackDown đã tạo tiền đề cho một cuộc đối đầu hoành tráng giữa nhà vô địch WWE và McIntyre tại WWE WrestlePalooza ở Indianapolis. ForbesKết quả WWE WrestlePalooza 2025 khi AJ Lee buộc Becky Lynch đầu hàngBởi Blake Oestriecher Kết quả WWE WrestlePalooza 2025 cho trận Cody Rhodes vs. Drew McIntyre WWE đã giới thiệu WrestlePalooza với đẳng cấp của WrestleMania, và Rhodes cùng McIntyre đã mang đến một trận đấu xứng đáng với "Sân khấu Hoành tráng nhất của Tất cả". Bên trong Gainbridge Fieldhouse, Rhodes và McIntyre đã chiến đấu trong một cuộc đụng độ kinh điển giữa những ngôi sao hàng đầu, nhưng cuối cùng Rhodes đã đứng vững. Nhà vô địch WWE hai lần đã kết thúc McIntyre bằng một cú Cody Cutter siêu mạnh và một cú Cross Rhodes để bảo vệ chức vô địch WWE mà anh giành được vào tháng trước khi đánh bại John Cena tại SummerSlam. Trong số những điểm nổi bật của màn bảo vệ danh hiệu WWE thành công của Rhodes có: Vài phút đầu tiên của trận đấu khá cân bằng cho đến khi Rhodes cố gắng chạy vào dây đài nhưng chậm lại, ám chỉ một chân bị thương. Anh vẫn có thể thực hiện một cú Cody Cutter nhưng phải ưu tiên bảo vệ đầu gối. Rhodes cuối cùng đã thực hiện một cú đá bật nhảy vào McIntyre, tiếp theo là một cú lao người tự sát ra bên ngoài. Anh cố gắng thực hiện cú thứ hai, nhưng McIntyre đã bắt được anh và đẩy anh xuống trước tiên bằng cột sống...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 11:13
Ethereum – Tại sao các nhà phân tích tin rằng ETH đang ở vùng 'mua khi giảm giá'
Có thể tốt nhất là thêm vị thế Mở Long ETH ở mức hiện tại.
Coinstats
2025/09/21 11:00
