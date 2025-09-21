Cảnh báo XRP: Các nhà đầu tư chuẩn bị cho một sự thay đổi Game-Changing

Bài đăng Cảnh báo XRP: Nhà đầu tư chuẩn bị cho một sự thay đổi mang tính Game hoá đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này là một bài viết được tài trợ. Bitcoinsistemi.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tiêu cực nào có thể phát sinh từ thông tin trên hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết. Bitcoinsistemi.com khuyên độc giả nên tự nghiên cứu về công ty được đề cập trong bài viết và nhắc nhở rằng mọi trách nhiệm thuộc về cá nhân. XRP Ledger đang chuẩn bị một trong những nâng cấp tham vọng nhất của mình, nhằm cung cấp cho người dùng khả năng phòng thủ mạnh mẽ hơn trước các trò lừa đảo và hack đã ám ảnh cộng đồng trong thời gian dài. Các nhà phát triển đang thúc đẩy XLS-86 Firewall, một tính năng được đề xuất có thể làm chậm hoặc Chặn các giao dịch đáng ngờ trước khi chúng làm trống tài khoản. Đây là một bước ngoặt cho việc bảo vệ nhà đầu tư trên XRPL, vốn cho đến nay phụ thuộc nhiều vào việc người dùng tự bảo vệ ví của họ. Khi cột mốc này đến gần, một số người nắm giữ XRP lớn cũng đang khám phá các cơ hội tăng trưởng cao khác, với MAGACOIN FINANCE nổi lên như một điểm đến đáng ngạc nhiên cho các Cá voi muốn đa dạng hóa. Một Firewall mới cho XRPL XLS-86 Firewall đang được thiết kế để ngăn chặn các cuộc tấn công ở cấp độ giao dịch, cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát cách di chuyển tiền của họ. Không giống như các thiết lập đa chữ ký phức tạp, hệ thống này được xây dựng để thân thiện với người dùng, cho phép cả cá nhân và doanh nghiệp kích hoạt các quy tắc mà không cần kiến thức kỹ thuật sâu. Cốt lõi của firewall giới thiệu hai công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ: ngưỡng giao dịch và độ trễ thời gian. Người dùng sẽ có thể đặt giới hạn về số tiền có thể rời khỏi tài khoản của họ trong một khoảng thời gian nhất định hoặc trì hoãn các Lệnh lớn trong vài giờ. Nếu hacker xâm nhập vào ví, những hạn chế này có thể cho chủ sở hữu thực thời gian để phản ứng, ngăn chặn tổn thất tức thì. Một tính năng quan trọng khác là thêm nhanh whitelist, cho phép các địa chỉ đáng tin cậy bỏ qua các hạn chế. Các giao dịch hàng ngày - như thanh toán cho nhà cung cấp hoặc chuyển tiền giữa các tài khoản cá nhân - sẽ vẫn diễn ra suôn sẻ. Sự cân bằng giữa bảo vệ nghiêm ngặt và...