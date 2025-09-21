Neurolov Tham Gia Novastro Để Kết Hợp RWA Hệ sinh thái Token hóa Với Phi tập trung AI Compute

Bài đăng Neurolov Hợp Tác Với Novastro Để Kết Hợp Tài Sản Thế Giới Thực Token Hóa Với AI Compute Phi Tập Trung xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Neurolov, một nền tảng AI compute phi tập trung và thị trường GPU, đã hợp tác với Novastro, một hệ sinh thái blockchain, để đưa RWAs lên on-chain. Mục tiêu của sự hợp tác này là kết nối tài sản thế giới thực (RWAs) và compute phi tập trung do cộng đồng dẫn dắt. Như Neurolov tiết lộ trong thông báo chính thức trên mạng xã hội, mục tiêu chính của sự phát triển này là thúc đẩy lĩnh vực RWA với tài nguyên compute do AI dẫn dắt. Ngoài ra, sáng kiến này cũng tập trung vào việc mở rộng việc áp dụng token $XNL và $NLOV. ⚡ Tin Lớn cho Cộng Đồng ⚡ Chúng tôi chính thức hợp tác với @Novastro_xyz để kết nối Compute do Cộng Đồng Cung Cấp + Tài Chính RWA. Cùng nhau chúng tôi: ✔️ Cung cấp năng lượng cho tài sản thế giới thực token hóa với AI compute phi tập trung ✔️ Mở rộng việc áp dụng $NLOV + $XNL trên đa chuỗi… pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 20/09/2025 Liên Minh Neurolov x Novastro Kết Hợp AI Phi Tập Trung và AI Token Hóa Sự hợp tác giữa Neurolov và Novastro tính đến việc sáp nhập AI compute phi tập trung do cộng đồng điều khiển và tài chính RWA. Do đó, động thái này được dự đoán sẽ thiết lập một tiền lệ mạnh mẽ cho sự kết hợp giữa tài chính token hóa và AI phi tập trung trong hệ sinh thái blockchain đang phát triển nhanh chóng. Với điều này, sự phát triển tận dụng chức năng compute phi tập trung của Neurolov với chuyên môn của Novastro trong RWAs token hóa. Sự hợp lực toàn diện này hưởng lợi từ điểm mạnh của cả hai nền tảng để cung cấp cơ sở hạ tầng có thể mở rộng, tạo điều kiện cho người dùng, nhà đầu tư và nhà phát triển. Trao Quyền cho Nhà Sáng Chế và Cộng Đồng với Tích Hợp RWA-AI Theo Neurolov, sự hợp tác với Novastro củng cố cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm. Do đó, bằng cách kết hợp cơ sở hạ tầng compute phi tập trung với tài chính token hóa thế hệ tiếp theo, các đối tác dự định tăng cường cho khách hàng với các mô hình kiếm tiền cân bằng ngoài việc thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái dài hạn. Đồng thời, sáng kiến này được thiết kế để giảm thiểu rào cản tham gia, cho phép các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ sử dụng các con đường tạo thu nhập mới. Umair Younas là một nhà văn nội dung liên quan đến tiền điện tử gắn liền với công việc này từ năm 2019. Tại Blockchainreporter, anh phục vụ như...