Các tổ chức đầu tư hiện kiểm soát gần một phần tư lượng Bitcoin đang lưu hành
Bài đăng Các tổ chức hiện kiểm soát gần một phần tư nguồn cung Bitcoin khả dụng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 21 September 2025 | 11:00 Số liệu mới từ BitcoinTreasuries tiết lộ mức độ tập trung quyền sở hữu Bitcoin đã trở nên như thế nào trong các tổ chức. Theo dữ liệu, khoảng 3,74 triệu BTC — gần 18% tổng số coin đang lưu hành — hiện đang nằm trong tay các công ty, quỹ, chính phủ và các tổ chức khác. Phần lớn nhất thuộc về các ETF và các công ty niêm yết công khai, đã mở rộng nhanh chóng kho dự trữ của họ kể từ khi Hoa Kỳ phê duyệt các ETF Bitcoin giao ngay vào đầu năm nay. Tổng cộng, 332 tổ chức được biết là nắm giữ dự trữ: 192 công ty công khai, 44 quỹ, 68 công ty tư nhân, 13 chính phủ, 11 dự án DeFi và bốn Giám sát viên hoặc sàn giao dịch lớn. Phần của nguồn cung khả dụng Khi điều chỉnh cho các đồng coin có khả năng không bao giờ di chuyển — bao gồm ước tính 1,1 triệu BTC được khai thác bởi Satoshi Nakamoto và lên đến 3,7 triệu được cho là đã mất — quyền sở hữu của tổ chức chiếm gần 23-25% nguồn cung hiệu quả. Phân bổ toàn cầu Hoa Kỳ dẫn đầu, với 118 tổ chức báo cáo dự trữ Bitcoin. Canada đứng thứ hai với 43, tiếp theo là Vương quốc Anh (21), Nhật Bản (12) và Hồng Kông (12). Cùng nhau, các quốc gia này thống trị bối cảnh tổ chức của việc áp dụng Bitcoin, cả thông qua kho bạc doanh nghiệp và các sản phẩm tài chính. Ảnh hưởng ngày càng tăng Sự gia tăng mạnh mẽ trong quyền sở hữu của tổ chức trùng hợp với hai xu hướng: sự xuất hiện của các ETF được quản lý ở các thị trường lớn và sự gia tăng của các công ty kho bạc tài sản kỹ thuật số quản lý dự trữ tiền mã hóa theo cách tương tự như các tập đoàn xử lý tiền mặt. Sự thay đổi đã tăng tốc vào năm 2025, củng cố thêm vai trò của Bitcoin như một tài sản chiến lược trong tài chính toàn cầu. Với gần một phần tư nguồn cung thanh khoản hiện nằm trong tay các tổ chức, Quỹ đạo giá của Bitcoin ngày càng gắn liền với chiến lược của các công ty, quỹ và thậm chí cả chính phủ — làm dấy lên những câu hỏi mới về mức độ Phi tập trung thực sự của Hệ sinh thái. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 16:01
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đề xuất kế hoạch Bitcoin quy mô lớn để giải quyết nợ hàng nghìn tỷ đô la của Hoa Kỳ
Bài đăng Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis Đề xuất Kế hoạch Bitcoin Quy mô lớn để Giải quyết Nợ Hàng nghìn tỷ Đô la của Hoa Kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis đã đưa ra một đề xuất đáng chú ý để giải quyết các vấn đề tài chính dài hạn của quốc gia. Theo Lummis, nếu Hoa Kỳ nắm giữ 1 triệu Bitcoin (BTC) như một Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược trong 20 năm, nó có thể xóa bỏ một nửa khoản nợ quốc gia 37 nghìn tỷ đô la. Lummis tuyên bố rằng quá trình này có thể được đẩy nhanh, nói rằng bước đầu tiên có thể được thực hiện với các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu do Cơ quan Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ nắm giữ. Bà lập luận rằng những tài sản này có thể là điểm khởi đầu cho một "Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược", đồng thời bổ sung rằng theo thời gian, các tài sản khác có thể được chuyển đổi thành Bitcoin và tích lũy trong quỹ dự trữ. Theo thượng nghị sĩ, một số bước này có thể được thực hiện trong phạm vi quyền hạn tổng thống hiện tại mà không cần luật mới. Tuy nhiên, Lummis cho biết rằng một khuôn khổ pháp lý phải được thiết lập để đảm bảo an ninh lâu dài: "Việc lập pháp cho quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược là rất quan trọng vì nó không thể bị loại bỏ dễ dàng bởi các chính sách của các tổng thống tương lai." Lummis tuyên bố rằng mục tiêu là thu thập 1 triệu Bitcoin, tương đương khoảng 5% tổng cung, và nắm giữ chúng trong 20 năm. Theo Lummis, nếu tầm nhìn này được hiện thực hóa, nó có thể xóa bỏ một nửa nợ quốc gia của Hoa Kỳ. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và X của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/senator-cynthia-lummis-proposes-massive-bitcoin-plan-to-address-the-uss-trillion-dollar-debt/
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 15:38
Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin & Zexpire Trở Thành Những Lựa Chọn Crypto Không Thể Bỏ Qua Năm 2025
Nhà phân tích trích dẫn hoạt động mạng được đẩy nhanh, cộng đồng nhà phát triển mở rộng và danh sách ngày càng tăng các đối tác tổ chức là những yếu tố chính nâng cao [...] Bài viết Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin & Zexpire Trở Thành Những Lựa Chọn Crypto Không Thể Thiếu Năm 2025 xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo
2025/09/21 15:30
Neurolov Tham Gia Novastro Để Kết Hợp RWA Hệ sinh thái Token hóa Với Phi tập trung AI Compute
Bài đăng Neurolov Hợp Tác Với Novastro Để Kết Hợp Tài Sản Thế Giới Thực Token Hóa Với AI Compute Phi Tập Trung xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Neurolov, một nền tảng AI compute phi tập trung và thị trường GPU, đã hợp tác với Novastro, một hệ sinh thái blockchain, để đưa RWAs lên on-chain. Mục tiêu của sự hợp tác này là kết nối tài sản thế giới thực (RWAs) và compute phi tập trung do cộng đồng dẫn dắt. Như Neurolov tiết lộ trong thông báo chính thức trên mạng xã hội, mục tiêu chính của sự phát triển này là thúc đẩy lĩnh vực RWA với tài nguyên compute do AI dẫn dắt. Ngoài ra, sáng kiến này cũng tập trung vào việc mở rộng việc áp dụng token $XNL và $NLOV. ⚡ Tin Lớn cho Cộng Đồng ⚡ Chúng tôi chính thức hợp tác với @Novastro_xyz để kết nối Compute do Cộng Đồng Cung Cấp + Tài Chính RWA. Cùng nhau chúng tôi: ✔️ Cung cấp năng lượng cho tài sản thế giới thực token hóa với AI compute phi tập trung ✔️ Mở rộng việc áp dụng $NLOV + $XNL trên đa chuỗi… pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 20/09/2025 Liên Minh Neurolov x Novastro Kết Hợp AI Phi Tập Trung và AI Token Hóa Sự hợp tác giữa Neurolov và Novastro tính đến việc sáp nhập AI compute phi tập trung do cộng đồng điều khiển và tài chính RWA. Do đó, động thái này được dự đoán sẽ thiết lập một tiền lệ mạnh mẽ cho sự kết hợp giữa tài chính token hóa và AI phi tập trung trong hệ sinh thái blockchain đang phát triển nhanh chóng. Với điều này, sự phát triển tận dụng chức năng compute phi tập trung của Neurolov với chuyên môn của Novastro trong RWAs token hóa. Sự hợp lực toàn diện này hưởng lợi từ điểm mạnh của cả hai nền tảng để cung cấp cơ sở hạ tầng có thể mở rộng, tạo điều kiện cho người dùng, nhà đầu tư và nhà phát triển. Trao Quyền cho Nhà Sáng Chế và Cộng Đồng với Tích Hợp RWA-AI Theo Neurolov, sự hợp tác với Novastro củng cố cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm. Do đó, bằng cách kết hợp cơ sở hạ tầng compute phi tập trung với tài chính token hóa thế hệ tiếp theo, các đối tác dự định tăng cường cho khách hàng với các mô hình kiếm tiền cân bằng ngoài việc thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái dài hạn. Đồng thời, sáng kiến này được thiết kế để giảm thiểu rào cản tham gia, cho phép các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ sử dụng các con đường tạo thu nhập mới. Umair Younas là một nhà văn nội dung liên quan đến tiền điện tử gắn liền với công việc này từ năm 2019. Tại Blockchainreporter, anh phục vụ như...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 15:05
Triển vọng giá Solana: Nhà phân tích thấy lợi nhuận khiêm tốn với SOL và bội số thay đổi cuộc sống với Layer Brett
Giá Solana đang giao dịch ở mức khoảng $241 sau đợt tăng giá lớn 25% trong tháng qua, nhưng trong khi smart money đang đổ vào SOL, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang hướng sự chú ý đến nơi khác—đặc biệt là Layer Brett ($LBRETT). Không giống như Solana, vốn đã có vốn hóa thị trường hơn $100B, Layer Brett vẫn chỉ ở mức $0.0058 trong giai đoạn presale nhưng đang nhanh chóng […]
Cryptopolitan
2025/09/21 14:38
Grayscale cập nhật hồ sơ ETF để bao gồm Dogecoin – Chi tiết
Bài đăng Grayscale cập nhật hồ sơ ETF để bao gồm Dogecoin – Chi tiết đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Grayscale đang lên kế hoạch gì với Dogecoin? Họ đang tìm kiếm sự chấp thuận từ SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) để chuyển đổi Dogecoin Trust của họ thành một ETF có thể giao dịch đầy đủ với mã GDOG. Tại sao điều này quan trọng đối với thị trường ETF tiền điện tử? Các quy tắc mới của SEC đẩy nhanh quá trình phê duyệt, mở ra cánh cửa cho nhiều Meme coin và ETF đa tài sản tham gia thị trường nhanh chóng. Wall Street đang có một cách mới để đặt cược vào Dogecoin [DOGE]. Grayscale vừa cập nhật hồ sơ của mình để ra mắt ETF Dogecoin, với Coinbase được xếp hàng làm Giám sát viên. Động thái này diễn ra khi ETF Dogecoin [DOJE] của đối thủ Osprey thu về 17 triệu đô la trong khối lượng giao dịch ra mắt. Và nhờ những thay đổi quy tắc gần đây của SEC, việc phê duyệt cho các sản phẩm này đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Nỗ lực ETF Dogecoin của Grayscale đang tăng nhiệt Grayscale đã sửa đổi hồ sơ S-1 của mình với SEC, thể hiện ý định mới để chuyển đổi Dogecoin Trust của họ thành một ETF có thể giao dịch đầy đủ. Đơn đăng ký cập nhật đặt Coinbase phụ trách cả vai trò Giám sát viên và nhà môi giới chính, một động thái tăng thêm độ tin cậy khi công ty làm việc với các cơ quan quản lý theo khuôn khổ phê duyệt nhanh mới của SEC. Nguồn: https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 14:32
CEO của Tether: Toyota, BYD, và Yamaha hỗ trợ thanh toán USDT tại Bolivia
PANews đưa tin vào ngày 21 tháng 9 rằng CEO của Tether Paolo Ardoino đã tweet rằng Toyota, BYD và Yamaha hiện hỗ trợ thanh toán bằng USDT tại Bolivia. Ông cho biết USDT đã trở thành "đồng đô la kỹ thuật số" cho hàng trăm triệu người tại các thị trường mới nổi.
PANews
2025/09/21 14:28
Sàn giao dịch phi tập trung Solana chứng kiến sự suy giảm của Meme coin khi giao dịch Stablecoin tăng lên
Sàn giao dịch phi tập trung Solana chứng kiến sự sụt giảm mạnh trong giao dịch token meme trong khi khối lượng giao dịch stablecoin tăng lên, đánh dấu một sự thay đổi lớn trên thị trường.]]>
Crypto News Flash
2025/09/21 14:26
Faraday Future Chuyển Đổi Qualigen Thành Nền Tảng Tiền Mã Hóa CXC10
Bài đăng Faraday Future Chuyển Đổi Qualigen Thành Nền Tảng Crypto CXC10 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Khoản đầu tư 41 triệu đô la của Faraday Future chuyển đổi Qualigen Therapeutics thành CXC10. Quá trình chuyển đổi kết hợp các thành phần và cơ sở hạ tầng Web3 chính. Faraday Future có được 62% cổ phần trong CXC10. Faraday Future (NASDAQ: FFAI) đã công bố khoản đầu tư 41 triệu đô la để chuyển đổi Qualigen Therapeutics (NASDAQ: QLGN) thành CXC10, một nền tảng Crypto và Web3, hợp tác với các nhà hỗ trợ Web3 lớn. Sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển của Faraday Future từ xe điện sang tài chính kỹ thuật số, có khả năng tác động đến động lực thị trường và làm thay đổi các chỉ số tài sản Crypto. Động thái 41 triệu đô la của Faraday Future thay đổi bối cảnh Crypto Faraday Future, niêm yết trên NASDAQ: FFAI, sẽ đầu tư 41 triệu đô la vào các giao dịch PIPE để chuyển đổi Qualigen Therapeutics thành CXC10. Động thái này định vị CXC10 là nền tảng kinh doanh Crypto và Web3 với các mục tiêu mở rộng như ra mắt ETF C10 và kho bạc. CXC10 nhằm thiết lập cơ sở hạ tầng bao gồm các sản phẩm chỉ số và cầu nối tài chính kỹ thuật số. Faraday Future và Jia Yueting, cùng với các nhà hỗ trợ blockchain và tổ chức như SIGN Foundation, sẽ kiểm soát khoảng 62% cổ phần của CXC10. Khoản đầu tư sẽ bổ sung đội ngũ lãnh đạo cấp cao với Jia Yueting làm Cố vấn Trưởng và Jerry Wang trở thành Đồng CEO. Quyết định này nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng vào đa dạng hóa các kênh đầu tư trong khi duy trì sự ổn định thị trường thông qua phân bổ kho bạc chủ động/thụ động. Các nhà quan sát thị trường lưu ý lợi thế chiến lược mà Faraday Future có được khi chuyển sang không gian Crypto trong bối cảnh cảnh quan tài chính đang phát triển. Sự sẵn sàng được thể hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức như SIGN Foundation củng cố niềm tin vào lợi nhuận dài hạn khi hệ sinh thái Web3 tiếp tục phát triển. Những bình luận khích lệ từ các bên liên quan nhấn mạnh sự hợp lực dự kiến và lợi ích tài chính tiềm năng. "Chúng tôi rất vui mừng được dẫn đầu khoản đầu tư chiến lược này và chuyển hướng sang không gian Web3, tận dụng khả năng của chúng tôi để tạo ra chỉ số tài sản Crypto hàng đầu." — Jerry Wang, Đồng CEO, CXC10 Xu hướng Bitcoin trong bối cảnh mở rộng cơ sở hạ tầng Crypto Bạn có biết? Sự chuyển đổi của CXC10 thành nền tảng Crypto Web3 có điểm tương đồng với các bước chuyển hướng doanh nghiệp trước đây trong các lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ, dẫn đến...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 14:12
Đội BF đã chi $185,000 trong 15 giờ để Mua 817,000 ORDER
PANews đưa tin vào ngày 21/9 rằng theo nhà phân tích dữ liệu on-chain Aunt Ai (@ai9684xtpa), đội ngũ BF đã chi 185,000 USD để mua 817,000 token ORDER trong 15 giờ qua, với giá trung bình 0,2265 USD. ORDER hiện đã trở thành tài sản nắm giữ on-chain lớn nhất của họ.
PANews
2025/09/21 14:01
