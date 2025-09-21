2025-10-10 thứ sáu

Tiền mã hoá tốt nhất để mua ngay bây giờ: Người nắm giữ Pepe và Shiba Inu đang bán để mua đồng tiền viral mới này

Tiền mã hoá tốt nhất để mua ngay bây giờ: Người nắm giữ Pepe và Shiba Inu đang bán để mua đồng tiền viral mới này

Khi tìm kiếm loại tiền mã hoá tốt nhất để mua ngay bây giờ, nhiều nhà đầu tư đang nhìn xa hơn những Meme coin đã được thiết lập như Pepe và Shiba Inu. Nhu cầu có được nhiều hơn chỉ là meme đã dẫn họ đến Layer Brett (LBRETT), gây xôn xao với đợt bán trước tiền mã hoá đang diễn ra. Kết hợp năng lượng lan truyền của văn hóa meme với [...] Bài viết Best Crypto To Buy Now: Pepe and Shiba Inu Holders Are Selling Up To Buy This New Viral Coin xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi2025/09/21 18:30
Dự đoán giá Ripple: Đợt giảm giá XRP được các cá voi mua vào - Nhưng không nhanh bằng ETH L2 này với lợi nhuận 13,000%

Dự đoán giá Ripple: Đợt giảm giá XRP được các cá voi mua vào - Nhưng không nhanh bằng ETH L2 này với lợi nhuận 13,000%

Cá voi XRP tiếp tục mua khi giá giảm, nhưng đà tăng của nó chậm. Presale của Layer Brett với giá $0,0058, staking với APY 670%, và tốc độ L2 của Ethereum mang lại tiềm năng tăng 100x lớn hơn nhiều cho năm 2025.
Blockchainreporter2025/09/21 18:30
Finary đảm bảo khoản Funding €25M để tăng cường tích hợp Crypto

Finary đảm bảo khoản Funding €25M để tăng cường tích hợp Crypto

Bài đăng Finary Đảm bảo Funding 25 triệu Euro để Nâng cao Tích hợp Crypto xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Vòng tài trợ Series A trị giá 25 triệu Euro của Finary do PayPal Ventures dẫn đầu thúc đẩy các dịch vụ crypto. Tích hợp thêm BTC, ETH và altcoin vào nền tảng của họ. 600,000 người dùng được hưởng lợi từ các công cụ tài chính mở rộng và tính năng AI Agent. Finary, một công ty khởi nghiệp fintech có trụ sở tại Paris, đã đảm bảo 25 triệu Euro trong Vòng tài trợ Series A, do PayPal Ventures dẫn đầu, tích hợp khả năng đầu tư tiền mã hóa vào dịch vụ Quản lý tài sản của họ. Funding này cho phép Finary mở rộng hoạt động tại châu Âu, nâng cao danh mục đầu tư crypto và tận dụng các công cụ AI trong quản lý tài sản, có khả năng tăng cường sự tham gia vào thị trường crypto. Finary Đảm bảo 25 triệu Euro cho Việc Áp dụng Crypto Nâng cao tại Châu Âu Việc hoàn thành vòng Funding Series A trị giá 25 triệu Euro của Finary đánh dấu tiến bộ đáng kể trong hành trình tài chính của họ, được củng cố bởi khoản đầu tư chiến lược từ PayPal Ventures và các đơn vị khác. Những nhà sáng lập của công ty khởi nghiệp, Mounir Laggoune và Julien Blancher, dẫn đầu nỗ lực cung cấp dịch vụ quản lý tài sản toàn diện hơn, đặc biệt là thông qua việc tích hợp tài sản kỹ thuật số nâng cao. Sáng kiến Funding này cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc cải thiện các lựa chọn đầu tư crypto, mở đường cho khả năng tiếp cận tài chính rộng rãi hơn và sự bao hàm cho người dùng trên khắp châu Âu. Ý nghĩa của Funding này thúc đẩy khả năng của Finary trong việc phát triển hoạt động và nâng cao các công cụ quản lý tài sản được hỗ trợ bởi AI, bao gồm việc tích hợp các khoản đầu tư crypto như BTC, ETH và các altcoin được chọn lọc. Sáng kiến này nhằm mở rộng các công cụ tài chính có sẵn cho cơ sở người dùng của họ, hiện đang phát triển vượt quá 600,000. Bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận rộng rãi hơn đến các tài sản tiền mã hóa hàng đầu, Finary nâng cao cả danh mục đầu tư quản lý tài sản bán lẻ và tư nhân. Phản hồi thị trường từ các chuyên gia ghi nhận sự quan tâm chiến lược của PayPal Ventures trong sự hội tụ fintech-crypto. Trích dẫn từ Ian, đối tác tại PayPal Ventures, nhấn mạnh sự cống hiến của họ cho sức khỏe tài chính khi "PayPal đang ở một điểm chuyển mạnh mẽ." Điều này nhấn mạnh quan điểm của thị trường rằng vòng Funding của Finary có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong việc áp dụng và sử dụng tiền mã hóa trên các nền tảng quản lý tài sản. Các Công cụ Crypto Sẵn sàng Tăng trưởng Giữa Sự Hỗ trợ Thị trường Mạnh Bạn có biết? PayPal năm 2020...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 18:12
Ethereum (ETH) Phản Chiếu Biến Động Giá Năm 2021 Khi Các Nhà Đầu Tư Lạc Quan Nhắm Mục Tiêu $10,000 Vào Năm 2026

Ethereum (ETH) Phản Chiếu Biến Động Giá Năm 2021 Khi Các Nhà Đầu Tư Lạc Quan Nhắm Mục Tiêu $10,000 Vào Năm 2026

Bài đăng Ethereum (ETH) Phản Ánh Biến Động Giá Năm 2021 Khi Các Nhà Đầu Tư Lạc Quan Nhắm Mục Tiêu $10,000 Vào Năm 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Semilore Faleti là một nhà văn tiền điện tử chuyên về lĩnh vực báo chí và sáng tạo nội dung. Mặc dù anh bắt đầu viết về nhiều chủ đề khác nhau, Semilore sớm phát hiện ra năng khiếu phân tích những phức tạp và tinh tế trong thế giới hấp dẫn của blockchain và tiền điện tử. Semilore bị thu hút bởi hiệu quả của tài sản kỹ thuật số trong việc lưu trữ và chuyển giao giá trị. Anh là người ủng hộ mạnh mẽ cho việc áp dụng tiền điện tử vì anh tin rằng nó có thể cải thiện số hóa và tính minh bạch của các hệ thống tài chính hiện tại. Trong hai năm viết về tiền điện tử, Semilore đã đề cập đến nhiều khía cạnh của không gian tài sản kỹ thuật số bao gồm blockchain, tài chính phi tập trung (DeFi), staking, token không thể thay thế (NFT), quy định và nâng cấp mạng lưới cùng nhiều lĩnh vực khác. Trong những năm đầu sự nghiệp, Semilore đã trau dồi kỹ năng của mình với tư cách là một nhà văn nội dung, biên soạn các bài viết giáo dục phục vụ cho đông đảo độc giả. Các bài viết của anh đặc biệt có giá trị cho những người mới tham gia vào không gian tiền điện tử, cung cấp những giải thích sâu sắc giúp làm sáng tỏ thế giới tiền kỹ thuật số. Semilore cũng biên soạn các bài viết cho những người dùng tiền điện tử kỳ cựu, đảm bảo họ được cập nhật với những blockchain, ứng dụng phi tập trung và cập nhật mạng lưới mới nhất. Nền tảng viết lách giáo dục này tiếp tục định hình công việc của anh, đảm bảo rằng các tác phẩm hiện tại của anh vẫn dễ tiếp cận, chính xác và mang tính thông tin. Hiện tại tại NewsBTC, Semilore tập trung vào việc đưa tin mới nhất về biến động giá tiền điện tử, phát triển on-chain và hoạt động của các "cá voi". Anh cũng đề cập đến các phân tích token mới nhất và dự đoán giá từ các chuyên gia thị trường hàng đầu, từ đó cung cấp cho độc giả thông tin có tiềm năng hữu ích và có thể hành động. Thông qua nghiên cứu tỉ mỉ và phong cách viết hấp dẫn, Semilore cố gắng thiết lập mình như một nguồn tin đáng tin cậy trong lĩnh vực báo chí tiền điện tử để thông tin và giáo dục khán giả của mình về xu hướng và phát triển mới nhất trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Ngoài công việc, Semilore có những đam mê khác như mọi cá nhân. Anh...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 18:02
Khám phá sự trỗi dậy của Ozak AI trong thị trường Token AI năm 2025

Khám phá sự trỗi dậy của Ozak AI trong thị trường Token AI năm 2025

Giới thiệu về Sự tăng trưởng thị trường của Ozak AI Bắt đầu hành trình trong lĩnh vực tiền mã hoá, giai đoạn presale của Ozak AI đã thể hiện một quỹ đạo giá ấn tượng, với giá trị tăng từ chỉ $0.001 lên $0.012 qua nhiều giai đoạn khác nhau, mang lại lợi nhuận hơn 1,100% cho những người ủng hộ ban đầu. Ozak AI đã bán được hơn 914 triệu token, thu về hơn $3.3 triệu. Sự tăng trưởng này đặt token $OZ vào vị thế có thể đạt được lợi nhuận đáng kể trong tương lai, có khả năng đạt mức giá niêm yết công khai là $1, đánh dấu mức tăng tiềm năng hơn 20,000% so với giai đoạn đầu. So sánh các Token AI hàng đầu 1. Liên minh Siêu trí tuệ nhân tạo mới (ASI) Các tổ chức mới sáp nhập—SingularityNET, Fetch.ai và Ocean Protocol—đã tạo ra Liên minh Siêu trí tuệ nhân tạo (ASI), giao dịch ở mức khoảng $0.6475. Việc sáp nhập chiến lược này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và sự hiện diện trên thị trường. 2. Đổi mới với Story Protocol (IP) Story Protocol vẫn là một nền tảng đáng chú ý trong không gian tạo nội dung phi tập trung, với token IP giao dịch ở mức $12.40. Giao thức này tiếp tục thu hút sự chú ý, phản ánh mức tăng trưởng mạnh mẽ 16.45% gần đây. 3. Phát triển trong NEAR Protocol (NEAR) NEAR Protocol đã tăng trưởng đều đặn, với giá $3.12, thể hiện mức tăng nhẹ, củng cố vị thế của nó trên thị trường. 4. Sức hấp dẫn ngày càng tăng của Render Network (RENDER) Render Network, hỗ trợ đáng kể cho ngành công nghiệp render 3D bằng cách tận dụng tài nguyên GPU phi tập trung, đang hoạt động tốt trên thị trường, với giá dao động khoảng $4.00. Lợi thế chiến lược và triển vọng tương lai của Ozak AI Ozak AI không chỉ nổi bật nhờ hiệu suất thị trường mà còn thông qua việc tích hợp đổi mới AI với mạng phi tập trung. Các đối tác chiến lược của nền tảng, bao gồm hợp tác với Hive Intel và SINT cho giải pháp thông tin thị trường và giao dịch dựa trên AI, càng củng cố lợi thế cạnh tranh của nó. Kết luận Thị trường token AI đang bùng nổ với tiềm năng, nổi bật với sự tăng trưởng nhanh chóng của Ozak AI và giai đoạn presale thành công. Trong khi các đối thủ cạnh tranh như ASI, IP, RENDER và NEAR đưa ra các lựa chọn khả thi, chiến lược toàn diện và lợi nhuận mạnh mẽ của Ozak AI đặt nó như một lựa chọn ưu tiên cho nhiều nhà đầu tư vào năm 2025. Tìm hiểu thêm về Ozak AI và các dịch vụ độc đáo của nó bằng cách truy cập: Website chính thức: https://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI Telegram: https://t.me/OzakAGI Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây là một bài viết được tài trợ và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nó không phản ánh quan điểm của Bitzo, cũng không nhằm mục đích được sử dụng như lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư hoặc tài chính.
Coinstats2025/09/21 17:36
Triệu phú Anthony Scaramucci nói "$200,000 là quá thấp" cho Bitcoin, tiết lộ dự đoán riêng của mình

Triệu phú Anthony Scaramucci nói "$200,000 là quá thấp" cho Bitcoin, tiết lộ dự đoán riêng của mình

Bài đăng Triệu phú Anthony Scaramucci Nói "$200,000 Là Quá Thấp" cho Bitcoin, Tiết lộ Dự đoán Riêng của Ông xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Anthony Scaramucci, người sáng lập SkyBridge Capital, đã đưa ra những tuyên bố đáng chú ý về định giá của Bitcoin (BTC). Theo nhà đầu tư nổi tiếng này, Bitcoin nên được xem là một loại tài sản trên quy mô toàn cầu, không chỉ là một công cụ đầu tư. Scaramucci đã đưa ra tuyên bố sau trong đánh giá của mình: "Bạn phải tự hỏi: Liệu Bitcoin có phải là một loại tài sản? Nếu câu trả lời là 'có', thì vốn hóa thị trường của nó nên đạt đến cùng mức với vàng. Trong trường hợp đó, các nhà đầu tư tổ chức lớn sẽ thêm Bitcoin vào danh mục đầu tư của họ giống như họ làm với vàng." Scaramucci nhấn mạnh sự phân phối toàn cầu của Bitcoin, lập luận rằng nó có cơ sở sở hữu rộng lớn hơn nhiều so với chỉ các công ty Mỹ hoặc cổ phiếu S&P 500. Đặc điểm này, ông nói, sẽ củng cố thêm vị trí của Bitcoin trong các danh mục đầu tư trong tương lai. Nhà đầu tư nổi tiếng này tuyên bố rằng ông thấy mức giá hiện tại là thấp, nói rằng, "Nếu một nửa hoặc nhiều hơn các nhà đầu tư tiếp tục xem Bitcoin là một loại tài sản, việc mua và phân bổ danh mục đầu tư sẽ tiếp tục. Trong trường hợp này, $200,000 vẫn còn rất thấp đối với Bitcoin. Mức gần hơn với giá trị thực của nó sẽ là $500,000." *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/millionaire-anthony-scaramucci-says-200000-is-way-too-low-for-bitcoin-reveals-his-own-prediction/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 17:20
Cầu nối Shibarium vẫn bị đóng băng sau vụ hack 2,3 triệu USD, kế hoạch khôi phục chưa rõ ràng

Cầu nối Shibarium vẫn bị đóng băng sau vụ hack 2,3 triệu USD, kế hoạch khôi phục chưa rõ ràng

Bài đăng Cầu nối cross-chain Shibarium Vẫn Đóng Băng Sau Vụ Hack 2,3 Triệu USD, Kế Hoạch Khôi phục tài sản Chưa Rõ Ràng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Blockchain 21 Tháng 9 2025 | 12:18 Shibarium, blockchain lớp 2 liên kết chặt chẽ với Shiba Inu, vẫn ngoại tuyến nhiều tuần sau khi bị hack nghiêm trọng. Nhà phát triển Kaal Dhairya xác nhận rằng cầu nối đến Ethereum blockchain vẫn bị đình chỉ, khiến người dùng không thể chuyển tiền trở lại mạng chính. Nhóm chưa ấn định ngày mở lại, nhấn mạnh rằng kiểm tra bảo mật và xác minh được ưu tiên hơn tốc độ. Vụ vi phạm xảy ra vào ngày 12 tháng 9 và được công ty bảo mật PeckShield phát hiện đầu tiên. Những kẻ tấn công đã khai thác lỗ hổng của trình xác thực, giành quyền kiểm soát 10 trong số 12 khóa và sử dụng chúng để phê duyệt các giao dịch gian lận. Điều này cho phép họ rút ra khoảng 2,3 triệu USD giá trị tài sản, bao gồm ETH, SHIB và ROAR. Nhóm Shiba Inu sau đó đã xác nhận những phát hiện này, gọi sự cố này là một trong những gián đoạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử dự án. Kể từ đó, các nhà phát triển đã áp dụng chiến lược truyền thông thận trọng. Các cập nhật chỉ được chia sẻ thông qua các kênh chính thức, trong khi các chi tiết nhạy cảm được giữ lại để ngăn chặn việc cung cấp lợi thế cho kẻ tấn công. Trọng tâm hiện nay là ngăn chặn và tăng cường bảo mật hệ thống để đảm bảo rằng một lỗ hổng tương tự không thể xảy ra lần nữa. Một trong những điều không chắc chắn lớn nhất liên quan đến khôi phục tài sản. Dhairya cho biết các cuộc thảo luận đang diễn ra, nhưng chưa có kế hoạch nào được hoàn thiện. Nếu không thể lấy lại tiền thông qua điều tra hoặc chương trình tiền thưởng, các phương án thay thế như rút từ kho bạc, đốt token hoặc sử dụng dự trữ bảo hiểm đang được xem xét. Bất kỳ đề xuất nào cũng cần được cộng đồng phê duyệt trước khi thực hiện. Đối với các nhà đầu tư và người nắm giữ token, việc đóng cửa kéo dài của Shibarium đang làm dấy lên câu hỏi về niềm tin và sự ổn định. Sự cố này xảy ra vào thời điểm các dự án lớp 2 đang chịu sự giám sát ngày càng tăng, và kết quả phản ứng của Shiba Inu có thể ảnh hưởng đến cách hệ sinh thái của nó được nhìn nhận trong thị trường rộng lớn hơn. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ mang tính chất giáo dục...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 17:19
Monero cân bằng quyền riêng tư, DOT mở rộng chuỗi, và BullZilla Presale nổi lên trong cuộc đua tìm kiếm Meme coin 100x tiếp theo

Monero cân bằng quyền riêng tư, DOT mở rộng chuỗi, và BullZilla Presale nổi lên trong cuộc đua tìm kiếm Meme coin 100x tiếp theo

Điều gì sẽ xảy ra nếu lĩnh vực khó đoán nhất của thị trường tiền mã hóa cũng có thể mang lại những người chiến thắng lớn nhất? Meme coin, thường bị coi là mới lạ, đã nhiều lần gây sốc thị trường với những đợt tăng giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, biến động của chúng cũng đã làm chấn động nhiều nhà đầu tư, để lại cả nỗi sợ hãi và sự phấn khích ở mức độ ngang nhau. Trong 24 giờ qua, Monero đã giảm nhẹ trong khi Polkadot [...]
Coinstats2025/09/21 16:30
Từ $3 Đến $100? Hay Layer Brett Là Giải Pháp Thay Thế 150x?

Từ $3 Đến $100? Hay Layer Brett Là Giải Pháp Thay Thế 150x?

Bài đăng Từ $3 Đến $100? Hay Layer Brett Là Lựa Chọn Thay Thế 150x? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 21 September 2025 | 11:10 Thị trường crypto luôn chia thành hai nhóm: những người chơi đã thành danh và điều lớn tiếp theo. Hiện tại, giá XRP đang tạo tiêu đề một lần nữa, nhưng đó không phải là token duy nhất trên radar của mọi người. Một đối thủ mới, Layer Brett, đang vươn lên ánh đèn sân khấu. Được xây dựng như một dự án Ethereum Layer 2, meme token này mang lại năng lượng viral và tốc độ blockchain thực sự. Presale crypto của nó đang diễn ra với giá chỉ $0,0058, đã thu hút hơn $38m. Nhìn lại lịch sử XRP so với khởi đầu mới của Layer Brett XRP đã tồn tại nhiều năm, đạt Cao nhất mọi thời đại là $3,84 vào năm 2018 trước khi trải qua những biến động do các vụ kiện và thay đổi quy định. Gần đây, giá XRP đã ổn định hơn (khoảng $3,00), với áp lực bán của Cá voi giảm bớt và một số nhà phân tích thấy có dư địa tăng trưởng. Ngược lại, Layer Brett không có lịch sử giao dịch. Đó chính xác là lý do tại sao những người mua sớm cảm thấy phấn khích. Đó là một trang trắng với tiềm năng tăng trưởng lớn. Là một crypto gem vốn hóa thấp, LBRETT cung cấp một điểm vào hiếm có trước khi sự hype của việc niêm yết trên sàn giao dịch công khai bắt đầu. Công nghệ khác nhau, mục tiêu khác nhau Hai token không thể khác nhau hơn. XRP chạy trên XRP Ledger, hỗ trợ các khoản thanh toán xuyên biên giới và thậm chí được áp dụng bởi nền tảng tín dụng on-chain đầu tiên của Brazil. Trường hợp sử dụng của nó rất rõ ràng: đẩy nhanh các giao dịch chuyển tiền quốc tế. Mặt khác, Layer Brett được thiết kế để làm cho Ethereum nhanh hơn. Nó xử lý các giao dịch off-chain, cắt giảm phí gas xuống còn vài xu trong khi vẫn giữ bảo mật on-chain. Hiệu quả này thúc đẩy hệ sinh thái staking của nó, nơi những người tham gia sớm có thể khóa token để nhận phần thưởng khoảng 670% APY. Với nguồn cung 10 tỷ token và phân phối minh bạch, hệ thống được xây dựng cho cả quy mô và phần thưởng cộng đồng. Tâm lý thị trường và tập trung vào cộng đồng Các tổ chức tiếp tục đầu tư vào XRP, và việc ra mắt các sản phẩm lợi nhuận cho người nắm giữ có thể thu hút...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 16:10
Dự Luật Cơ Cấu Thị Trường Crypto: Các Thượng Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ Push Cho Sự Hợp Tác Lưỡng Đảng Trong Soạn Thảo

Dự Luật Cơ Cấu Thị Trường Crypto: Các Thượng Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ Push Cho Sự Hợp Tác Lưỡng Đảng Trong Soạn Thảo

Sau khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện thúc đẩy dự luật do GOP dẫn đầu về cấu trúc thị trường tiền điện tử, ngày càng nhiều thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã đứng ra yêu cầu cơ hội được đóng góp tích cực vào một trong những quy định tài sản kỹ thuật số tiềm năng quan trọng nhất. Sự phát triển này diễn ra khi khuôn khổ quy định tiền điện tử vẫn đang là tâm điểm tại Quốc hội Hoa Kỳ, […]
Bitcoinist2025/09/21 15:00
