Bob Marley Thống Trị Trở Lại Khi Album Của Ông Quay Lại Và Đạt Cột Mốc Quan Trọng

Bài đăng Bob Marley Thống Trị Một Lần Nữa Khi Album Của Ông Quay Trở Lại Và Đạt Cột Mốc Đặc Biệt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bob Marley chiếm hai vị trí trên bảng xếp hạng Album Reggae khi Exodus quay trở lại ở vị trí số 10, đánh dấu tổng cộng 104 tuần, trong khi Legend vẫn giữ vững vị trí số 1. ('KHÔNG CÓ CÁC CƠ QUAN PHỤ) BOB MARLEY 1979 Tower Records Hollywood trong các Bức Ảnh Hồ Sơ Bob Marley tại Hollywood Tower Records, California. (Ảnh bởi Chris Walter/WireImage) WireImage Legend của Bob Marley — tuyển tập bao gồm hầu hết các bản nhạc nổi tiếng nhất của siêu sao reggae và được ghi công cho cả ông và ban nhạc hỗ trợ the Wailers — là một trong những album thành công nhất mọi thời đại tại Mỹ. Đây là bộ sưu tập giúp biểu tượng quá cố này duy trì vị trí trên bảng xếp hạng tuần này qua tuần khác, khi nó liên tục bán được hàng nghìn bản mỗi kỳ. Hóa ra một tựa đề không đủ để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ đối với âm nhạc của Marley. Tuần này, một album khác của ông quay trở lại bảng xếp hạng, giúp ca sĩ-nhạc sĩ tiên phong này chiếm hai vị trí trên bảng xếp hạng và thậm chí đạt được một cột mốc đặc biệt cùng lúc. Exodus Của Bob Marley Quay Trở Lại Exodus của Marley quay trở lại bảng xếp hạng Album Reggae tuần này. Album đầy đủ này, được ghi công không chỉ cho Marley với tư cách nghệ sĩ solo mà còn cho the Wailers, quay trở lại bảng xếp hạng của Billboard về các album và EP reggae có hiệu suất cao nhất ở vị trí số 10. Exodus Đạt Hai Năm Exodus giờ đây đã có mặt hai năm trên bảng xếp hạng Album Reggae. Bộ sưu tập này đạt 104 tuần khi nó quay trở lại danh sách ở vị trí thứ mười. Bob Marley Chiếm Cả Hai Đầu Bảng Xếp Hạng Marley chiếm cả hai đầu bảng xếp hạng Album Reggae tuần này, khi Exodus tái xuất hiện ở vị trí số 10 trong khi Legend vẫn giữ vững vị trí số 1. Dự án sau đã có mặt 297 tuần trên danh sách, và chỉ rời khỏi ngôi vương một lần duy nhất. Chuỗi thành tích phi thường đó khiến Legend trở thành một trong những album đứng đầu lâu nhất trên bất kỳ danh sách nào trong lịch sử âm nhạc Mỹ. Exodus Bị Chặn Khỏi Vị Trí Số 1 bởi Legend...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:25
Tuần lễ quan trọng cho dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ

Bài đăng Tuần lễ quan trọng cho dữ liệu kinh tế Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fintech 21 Tháng 9 2025 | 22:03 (Giờ VN) Tuần này đang trở thành thời điểm then chốt cho thị trường tài chính khi một loạt chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố, bao gồm bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, báo cáo PMI, dữ liệu GDP, số liệu trợ cấp thất nghiệp và Chỉ số giá PCE cốt lõi. Cùng nhau, những cập nhật này sẽ cung cấp tín hiệu mới về tình trạng của nền kinh tế Mỹ và có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu và tiền mã hóa. Tuần này bắt đầu vào thứ Ba với bài phát biểu của Powell, được theo dõi chặt chẽ để tìm manh mối về chính sách tiền tệ trong tương lai, cùng với dữ liệu mới về hoạt động dịch vụ và sản xuất. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm dấu hiệu về khả năng phục hồi kinh tế hoặc sự suy giảm, điều có thể thay đổi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Vào thứ Năm, sự chú ý chuyển sang số liệu GDP quý hai và số liệu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Chỉ số GDP cao hơn dự kiến có thể củng cố quan điểm rằng nền kinh tế đang ổn định, có khả năng khiến Fed ít có không gian để nới lỏng chính sách. Ngược lại, tăng trưởng yếu hơn hoặc số liệu trợ cấp thất nghiệp tăng có thể làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm và đẩy ngân hàng trung ương theo hướng lập trường mềm mỏng hơn. Công bố quan trọng nhất diễn ra vào thứ Sáu với Chỉ số giá PCE cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Nếu lạm phát cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, các tài sản rủi ro như Bitcoin và Ethereum có thể được hưởng lợi từ kỳ vọng tăng cao về việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, nếu lạm phát vẫn dai dẳng, thị trường có thể định giá lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, gây áp lực lên các lĩnh vực nhạy cảm với thanh khoản, bao gồm cả tiền mã hóa. Đối với thị trường tiền mã hóa, dữ liệu tuần này có thể mang tính quyết định. Các nhà đầu tư thường coi Bitcoin như một công cụ phòng ngừa lạm phát nhưng cũng là tài sản phụ thuộc vào thanh khoản phát triển mạnh trong điều kiện tiền tệ nới lỏng hơn. Một kết quả mềm mỏng từ dữ liệu có thể hỗ trợ Bitcoin vượt qua các mức kháng cự quan trọng, trong khi chỉ số lạm phát mạnh hơn có thể kích hoạt biến động và điều chỉnh. Tại sao điều này quan trọng đối với tiền mã hóa? Bởi vì tài sản kỹ thuật số ngày càng gắn liền với xu hướng kinh tế vĩ mô. Tổ chức...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:22
Tuần lễ quan trọng cho dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ - Điều này có thể có ý nghĩa gì đối với Crypto

Cùng nhau, những cập nhật này sẽ cung cấp tín hiệu mới về tình trạng của nền kinh tế Mỹ và có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc nhà đầu tư [...] Bài viết Tuần lễ quan trọng cho dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ - Điều này có thể có ý nghĩa gì cho Crypto xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo2025/09/21 20:03
Người chơi Axie Infinity chuyển hướng tập trung sang cơ hội xây dựng tài sản trong đợt bán trước của XRP Tundra

Bài đăng Người chơi Axie Infinity Chuyển Hướng Tập Trung vào Cơ Hội Presale Xây Dựng Tài Sản của XRP Tundra xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Axie Infinity đã giúp định hình mô hình Play to Earn trong tiền mã hóa. Bằng cách kết hợp NFT, lối chơi mới và phần thưởng token hóa, nó đã thu hút hàng triệu người chơi trên toàn thế giới và truyền cảm hứng cho vô số người bắt chước. Ngay cả khi giá trị thị trường của Axie đã biến động, cộng đồng của nó vẫn là một trong những cộng đồng trung thành và năng động nhất trong trò chơi Web3, liên tục đánh giá các cơ hội mới hứa hẹn cả sự tham gia văn hóa và lợi ích tài chính. Vào năm 2025, Axie tiếp tục ra mắt nội dung mới, bao gồm việc phát triển "Atia's Legacy", mở rộng lối chơi đất đai và các cấu trúc do guild dẫn đầu nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Tuy nhiên, những game thủ và guild từng chỉ tập trung vào phần thưởng trong game giờ đang mở rộng phạm vi của họ. Nhiều người hiện đang xem xét các presale như XRP Tundra, giới thiệu cơ chế minh bạch, chức năng lợi nhuận và nền kinh tế token kép thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm nhiều hơn là sự phấn khích đầu cơ. Một Presale Được Định Nghĩa bởi Sự Rõ Ràng Presale của XRP Tundra tập trung vào một lời đề nghị đơn giản nhưng khác biệt. Người mua có được TUNDRA-S, một token tiện ích và lợi nhuận dựa trên Solana, với giá cố định là 0,01$. Cùng với mỗi lần mua, họ nhận được phân bổ TUNDRA-X, token quản trị và dự trữ được phát hành trên XRP Ledger, miễn phí. Để mở rộng tài sản hơn nữa, mỗi giao dịch bao gồm 19% tiền thưởng bằng token, mang lại cho những người tham gia sớm phân bổ lớn hơn so với đầu tư cơ bản của họ. Điều làm Tundra khác biệt đối với người chơi Axie là giá niêm yết đã công bố. Đội ngũ đã công bố giá trị niêm yết là 2,50$ cho TUNDRA-S và 1,25$ cho TUNDRA-X, giảm bớt sự không chắc chắn thường bao quanh các presale. Với 40% nguồn cung TUNDRA-S được phân bổ cho các vòng presale, những người ủng hộ sớm đảm bảo một phần đáng kể của dự án trước khi nó xuất hiện trên các sàn giao dịch. Đối với game thủ quen với hệ thống phần thưởng thay đổi theo nhu cầu thị trường, loại rõ ràng trước này là điều bất thường và hấp dẫn. Lợi nhuận Ngoài Gameplay Một trong những điểm hấp dẫn chính của Axie Infinity luôn là khả năng biến thời gian dành...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 19:40
$ASTER Gây Tranh Cãi với Định Giá 10 Tỷ Đô La về Khả Năng Kiểm Soát Tổng Cung và Thao túng thị trường

$ASTER đang đối mặt với tranh cãi về định giá 10 tỷ đô la với nguồn cung được kiểm soát và khối lượng giao dịch thấp, điều này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về thao túng thị trường và tiện ích của altcoin.
Blockchainreporter2025/09/21 19:00
Vitalik Buterin: DeFi rủi ro thấp có thể là khoảnh khắc "Tìm kiếm" của Ethereum

Bài đăng Vitalik Buterin: DeFi Không rủi ro Có Thể Là Khoảnh Khắc "Tìm Kiếm" Của Ethereum xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã lập luận trong một bài đăng blog ngày 21/09/2025 rằng tài chính phi tập trung (DeFi) "không rủi ro" có thể trở thành đối với Ethereum như tìm kiếm đối với Google, cung cấp động lực doanh thu chính, bền vững trong khi vẫn bảo tồn các mục tiêu văn hóa và kỹ thuật rộng lớn hơn của nền tảng. Buterin định nghĩa DeFi không rủi ro là các nguyên tắc thanh toán và tiết kiệm, cho vay được thế chấp đầy đủ, và tài sản tổng hợp [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/vitalik-buterin-low%E2%80%91risk-defi-could-be-ethereums-search-moment/
Chia sẻ
Bùng Nổ Đến Sự Giàu Có: 6 Tiền Điện Tử Chính Đáng Xem Trong Năm 2025 – Stake Trước Khi Cánh Cửa Đóng Lại

Liệu Meme coin đúng đắn có đang định hình tương lai của tài sản kỹ thuật số? Với thị trường tiền điện tử mở rộng nhanh chóng, việc lựa chọn các đồng tiền kết hợp giữa tiện ích mạnh mẽ, hỗ trợ giá trị từ cộng đồng ảo và phần thưởng dự kiến đang trở nên ngày càng quan trọng. Các nhà đầu tư tự hỏi làm thế nào để xác định các dự án có thể mang lại lợi nhuận đáng kể và lợi ích hữu hình. Liệu token viral tiếp theo có thể nâng cao danh mục đầu tư [...] Bài viết Bứt phá đến sự giàu có: 6 Tiền điện tử chính tốt nhất cần theo dõi năm 2025 - Hãy tham gia trước khi cơ hội khép lại xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.
Chia sẻ
Hayes tips 'up only' cho crypto, lo ngại về hàng đợi rút ETH staking: Hodler's Digest, 14 - 20/09 AI: I've translated the title to Vietnamese while maintaining the original format and keeping crypto terms like "crypto" and "ETH staking" unchanged as instructed. The date format has been adjusted to the Vietnamese style (DD/MM).

Arthur Hayes dự đoán dòng vốn sẽ chảy vào thị trường khi Kho bạc Hoa Kỳ đạt mục tiêu, tin tức về Vitalik Buterin và nhiều nội dung khác: Hodler's Digest Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cuối cùng đã giải quyết một số lo ngại về hàng đợi rút Ethereum staking đang kéo dài, hiện đã tăng lên 45 ngày. Phản hồi của ông đến sau khi người đứng đầu DeFi của Galaxy Digital, Michael Marcantonio, gọi độ dài hàng đợi rút là đáng lo ngại trong các bài đăng trên X và so sánh nó với Solana, chỉ yêu cầu hai ngày để unstake. Ông đã xóa các bài đăng này sau đó. "Không rõ làm thế nào một mạng lưới mất 45 ngày để hoàn trả tài sản có thể là một candidate block phù hợp để cung cấp năng lượng cho kỷ nguyên tiếp theo của thị trường vốn toàn cầu", ông nói thêm. Đọc thêm
Chia sẻ
Sự quan tâm của tổ chức đối với BTC tăng lên khi CME đạt kỷ lục

Giá Bitcoin hôm nay đạt $116,000, tăng nhẹ 0,3% trong 24 giờ qua. Nhưng trong khi giá vẫn còn thấp hơn đỉnh lịch sử của nó, có điều khác đang phá vỡ kỷ lục: số lượng quyền chọn đang mở trên CME (Chicago Mercantile Exchange) chưa bao giờ cao như vậy... Bài viết Sự quan tâm của tổ chức đối với BTC tăng trong khi CME đạt kỷ lục xuất hiện lần đầu trên Blockchain Stories.
Chia sẻ
Hướng dẫn của người đam mê công nghệ về thử nghiệm ML

Chúng tôi sử dụng các bộ dữ liệu bảng ban đầu từ OpenML và được biên soạn thành một tập hợp các bộ dữ liệu chuẩn từ nhóm Inria-Soda trên HuggingFace. Chúng tôi huấn luyện trên 28,855 mẫu đào tạo và kiểm tra trên 9,619 mẫu còn lại. Tất cả các MLP được đào tạo với kích thước batch là 64, 64, và 0,0005, và chúng tôi nghiên cứu 3 lớp với mỗi lớp có 100 nơ-ron. Chúng tôi xác định sáu chỉ số hàng đầu được sử dụng trong công việc của chúng tôi ở đây.
