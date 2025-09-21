Người chơi Axie Infinity chuyển hướng tập trung sang cơ hội xây dựng tài sản trong đợt bán trước của XRP Tundra
Bài đăng Người chơi Axie Infinity Chuyển Hướng Tập Trung vào Cơ Hội Presale Xây Dựng Tài Sản của XRP Tundra xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Axie Infinity đã giúp định hình mô hình Play to Earn trong tiền mã hóa. Bằng cách kết hợp NFT, lối chơi mới và phần thưởng token hóa, nó đã thu hút hàng triệu người chơi trên toàn thế giới và truyền cảm hứng cho vô số người bắt chước. Ngay cả khi giá trị thị trường của Axie đã biến động, cộng đồng của nó vẫn là một trong những cộng đồng trung thành và năng động nhất trong trò chơi Web3, liên tục đánh giá các cơ hội mới hứa hẹn cả sự tham gia văn hóa và lợi ích tài chính. Vào năm 2025, Axie tiếp tục ra mắt nội dung mới, bao gồm việc phát triển "Atia's Legacy", mở rộng lối chơi đất đai và các cấu trúc do guild dẫn đầu nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Tuy nhiên, những game thủ và guild từng chỉ tập trung vào phần thưởng trong game giờ đang mở rộng phạm vi của họ. Nhiều người hiện đang xem xét các presale như XRP Tundra, giới thiệu cơ chế minh bạch, chức năng lợi nhuận và nền kinh tế token kép thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm nhiều hơn là sự phấn khích đầu cơ.
Một Presale Được Định Nghĩa bởi Sự Rõ Ràng
Presale của XRP Tundra tập trung vào một lời đề nghị đơn giản nhưng khác biệt. Người mua có được TUNDRA-S, một token tiện ích và lợi nhuận dựa trên Solana, với giá cố định là 0,01$. Cùng với mỗi lần mua, họ nhận được phân bổ TUNDRA-X, token quản trị và dự trữ được phát hành trên XRP Ledger, miễn phí. Để mở rộng tài sản hơn nữa, mỗi giao dịch bao gồm 19% tiền thưởng bằng token, mang lại cho những người tham gia sớm phân bổ lớn hơn so với đầu tư cơ bản của họ.
Điều làm Tundra khác biệt đối với người chơi Axie là giá niêm yết đã công bố. Đội ngũ đã công bố giá trị niêm yết là 2,50$ cho TUNDRA-S và 1,25$ cho TUNDRA-X, giảm bớt sự không chắc chắn thường bao quanh các presale. Với 40% nguồn cung TUNDRA-S được phân bổ cho các vòng presale, những người ủng hộ sớm đảm bảo một phần đáng kể của dự án trước khi nó xuất hiện trên các sàn giao dịch. Đối với game thủ quen với hệ thống phần thưởng thay đổi theo nhu cầu thị trường, loại rõ ràng trước này là điều bất thường và hấp dẫn.
Lợi nhuận Ngoài Gameplay
Một trong những điểm hấp dẫn chính của Axie Infinity luôn là khả năng biến thời gian dành...
