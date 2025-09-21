Tuần lễ quan trọng cho dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ

Tuần này đang trở thành thời điểm then chốt cho thị trường tài chính khi một loạt chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố, bao gồm bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, báo cáo PMI, dữ liệu GDP, số liệu trợ cấp thất nghiệp và Chỉ số giá PCE cốt lõi. Cùng nhau, những cập nhật này sẽ cung cấp tín hiệu mới về tình trạng của nền kinh tế Mỹ và có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu và tiền mã hóa. Tuần này bắt đầu vào thứ Ba với bài phát biểu của Powell, được theo dõi chặt chẽ để tìm manh mối về chính sách tiền tệ trong tương lai, cùng với dữ liệu mới về hoạt động dịch vụ và sản xuất. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm dấu hiệu về khả năng phục hồi kinh tế hoặc sự suy giảm, điều có thể thay đổi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Vào thứ Năm, sự chú ý chuyển sang số liệu GDP quý hai và số liệu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Chỉ số GDP cao hơn dự kiến có thể củng cố quan điểm rằng nền kinh tế đang ổn định, có khả năng khiến Fed ít có không gian để nới lỏng chính sách. Ngược lại, tăng trưởng yếu hơn hoặc số liệu trợ cấp thất nghiệp tăng có thể làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm và đẩy ngân hàng trung ương theo hướng lập trường mềm mỏng hơn. Công bố quan trọng nhất diễn ra vào thứ Sáu với Chỉ số giá PCE cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Nếu lạm phát cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, các tài sản rủi ro như Bitcoin và Ethereum có thể được hưởng lợi từ kỳ vọng tăng cao về việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, nếu lạm phát vẫn dai dẳng, thị trường có thể định giá lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, gây áp lực lên các lĩnh vực nhạy cảm với thanh khoản, bao gồm cả tiền mã hóa. Đối với thị trường tiền mã hóa, dữ liệu tuần này có thể mang tính quyết định. Các nhà đầu tư thường coi Bitcoin như một công cụ phòng ngừa lạm phát nhưng cũng là tài sản phụ thuộc vào thanh khoản phát triển mạnh trong điều kiện tiền tệ nới lỏng hơn. Một kết quả mềm mỏng từ dữ liệu có thể hỗ trợ Bitcoin vượt qua các mức kháng cự quan trọng, trong khi chỉ số lạm phát mạnh hơn có thể kích hoạt biến động và điều chỉnh. Tại sao điều này quan trọng đối với tiền mã hóa? Bởi vì tài sản kỹ thuật số ngày càng gắn liền với xu hướng kinh tế vĩ mô.