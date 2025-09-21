2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Dự báo giá Ethereum cho 2025 – 2030: Liệu ETH có thể đạt $25,000 trong vòng 5 năm?

Dự báo giá Ethereum cho 2025 – 2030: Liệu ETH có thể đạt $25,000 trong vòng 5 năm?

Bài đăng Dự báo giá Ethereum cho 2025 - 2030: Liệu ETH có thể đạt 25,000 USD trong vòng 5 năm tới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà đầu tư ngày càng lạc quan về tiềm năng của Ethereum, và một số nhà phân tích tin rằng nó có thể được định giá 25,000 USD vào cuối thập kỷ này. Đối với các nhà đầu tư, Ethereum đơn giản là một phương tiện để nhân tiền, nhưng lợi nhuận cao nhất thường đến từ việc khám phá các dự án sử dụng Ethereum blockchain - các khái niệm tăng trưởng cao, có thể nhân tiền nhanh hơn cả Ethereum. Đó là lý do tại sao nhiều người đang áp dụng chiến lược hai phần: duy trì vị thế cốt lõi trong Ethereum để tăng trưởng ổn định, đồng thời phân bổ vào một dự án ERC-20 đột phá đã được xếp hạng số một bởi CertiK và được gọi là bội số tài sản lớn nhất của chu kỳ này. Hãy xem thêm. Con đường của Ethereum đến mốc 25,000 USD Dự báo Ethereum 25,000 USD không chỉ là đầu cơ; nó dựa trên các yếu tố cơ bản. Dòng vốn tổ chức từ các ETF spot dự kiến sẽ tăng tốc, trong khi nguồn cung giảm phát của Ethereum kể từ khi Hợp nhất Mainet tiếp tục thắt chặt số lượng token có sẵn. Bên cạnh đó, hệ sinh thái Layer-2 của Ethereum đang phát triển nhanh chóng, tiết kiệm tiền và ngày càng được ưa chuộng. Tất cả những xu hướng này tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng giá trong dài hạn. Giả sử ETH sẽ tăng lên 25,000 USD từ mức giá hiện tại, đó sẽ là mức tăng từ năm đến sáu lần trong khoảng thời gian 5 năm. Đây là khoản đầu tư xuất sắc vào một tài sản kỹ thuật số hàng đầu, và do đó, ETH nên được đưa vào bất kỳ danh mục đầu tư tiền mã hóa nghiêm túc nào. Tuy nhiên, đối với những người theo đuổi lợi nhuận thay đổi cuộc sống, Ethereum chỉ là một phần của phương trình. Remittix: Bội số tài sản được xây dựng trên Ethereum Nếu Ethereum là blue-chip an toàn, Remittix là cơ hội bùng nổ. Được xây dựng như một hệ sinh thái thanh toán DeFi trên Ethereum, Remittix đang nhắm đến thị trường chuyển tiền trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Sứ mệnh của nó rất đơn giản: làm cho việc gửi tiền xuyên biên giới trở nên tức thì, rẻ và dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao nó nhanh chóng được công nhận là một trong những khoản đầu tư tiền mã hóa giai đoạn đầu tốt nhất hướng tới năm 2025. The...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 23:11
Michael Saylor Tuyên Bố Người Bán Khống Sử Dụng Đội Quân Bot Để Tấn Công Cổ Phiếu Chiến Lược

Michael Saylor Tuyên Bố Người Bán Khống Sử Dụng Đội Quân Bot Để Tấn Công Cổ Phiếu Chiến Lược

TLDR Michael Saylor tuyên bố những người bán khống đang sử dụng mạng lưới bot được trả tiền để lan truyền chỉ trích về MicroStrategy trực tuyến Cổ phiếu MicroStrategy đã chạm mức thấp nhất trong năm tháng là $323 mặc dù Bitcoin chỉ giảm 8% so với mức cao gần đây Người bán khống Jim Chanos bác bỏ tuyên bố về bot của Saylor và gọi đó là những cáo buộc nghiêm trọng không có bằng chứng MicroStrategy đã thêm 7,714 BTC vào tháng Tám, mang [...] Bài viết Michael Saylor Tuyên bố Người Bán Khống Sử dụng Đội quân Bot để Tấn công Cổ phiếu Chiến lược xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Coincentral2025/09/21 22:29
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất – Đây là cách Bitcoin và Altcoin phản ứng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất – Đây là cách Bitcoin và Altcoin phản ứng

Mặc dù BTC hầu như không phản ứng tích cực với việc cắt giảm lãi suất của Fed lần này, nhưng nó có thể làm như vậy trong trường hợp có thêm các đợt cắt giảm giá trong những tháng tới.
CryptoPotato2025/09/21 22:29
Ai sẽ viết quy tắc về tiền mã hoá của Mỹ? Cuộc chiến đã bắt đầu

Ai sẽ viết quy tắc về tiền mã hoá của Mỹ? Cuộc chiến đã bắt đầu

Bài đăng Ai Sẽ Viết Quy Tắc Crypto Của Mỹ? Cuộc Chiến Đã Bắt Đầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cuộc chiến về cách quản lý tiền điện tử ở Hoa Kỳ đã bước vào giai đoạn mới tại Thượng viện. Mười hai đảng viên Dân chủ đang gây áp lực lên đảng Cộng hòa để cho phép họ tham gia vào việc soạn thảo dự luật cấu trúc thị trường crypto, thay vì chỉ để họ bình luận về đề xuất do GOP soạn thảo. Yêu cầu của họ nhấn mạnh tầm quan trọng của luật này, vốn có thể xác định sự cân bằng quyền lực giữa SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và CFTC, định hình lại việc giám sát tài sản kỹ thuật số, và thiết lập các quy tắc cho nhà đầu tư và sàn giao dịch. Đảng Dân Chủ Kêu Gọi Hợp Tác Thực Sự Một nhóm gồm mười hai Thượng nghị sĩ Dân chủ đã đưa ra tuyên bố kêu gọi đảng Cộng hòa cho phép soạn thảo lưỡng đảng đối với luật cấu trúc thị trường crypto đang được thông qua Quốc hội. Các nhà lập pháp nhấn mạnh rằng một dự luật quy định toàn diện như vậy không nên được soạn thảo bởi một đảng duy nhất. Họ nhấn mạnh rằng việc soạn thảo lưỡng đảng từ trước đến nay vẫn là chuẩn mực đối với luật pháp ở quy mô này và lập luận rằng sự hợp tác có ý nghĩa là cần thiết cho độ tin cậy và tốc độ. Ai Đã Ký Tuyên Bố? Những người ký tên bao gồm một số tiếng nói Dân chủ tích cực nhất về tài sản kỹ thuật số: Kirsten Gillibrand của New York, Cory Booker của New Jersey, Ruben Gallego của Arizona, và Mark Warner của Virginia, cùng những người khác. Nhóm này trước đây đã giới thiệu một khuôn khổ bảy trụ cột để quản lý thị trường crypto, báo hiệu ý định của họ trong việc định hình cuộc thảo luận thay vì chỉ phản ứng với các đề xuất của đảng Cộng hòa. Dự Luật GOP và Đạo Luật Clarity Bản dự thảo do đảng Cộng hòa dẫn đầu, được gọi là Đạo luật Clarity, đã thông qua Hạ viện và hiện đang được xem xét tại Thượng viện. Dự luật chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thành lập một ủy ban chung về hài hòa quy định. Đây là nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ quan, vốn có những lập trường khác nhau về cách phân loại và giám sát tài sản kỹ thuật số. Tầm Nhìn Thay Thế Của Đảng Dân Chủ Các...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 22:21
DeFi rủi ro thấp: Tầm nhìn của Vitalik Buterin về ứng dụng đột phá cho Ethereum

DeFi rủi ro thấp: Tầm nhìn của Vitalik Buterin về ứng dụng đột phá cho Ethereum

Bài đăng DeFi Rủi ro thấp: Tầm nhìn của Vitalik Buterin về Ứng dụng đột phá của Ethereum xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ethereum blockchain chưa bao giờ thiếu tham vọng. Ngay từ những ngày đầu tiên, nó đã mang khẩu hiệu táo bạo trở thành "máy tính thế giới". Mạng Ethereum sẽ là một nền tảng phi tập trung toàn cầu nơi các nhà phát triển có thể xây dựng mọi thứ từ mạng xã hội không kiểm duyệt đến thị trường tài chính thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên sau một thập kỷ, "ứng dụng đột phá" có thể thu hút hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người đến với blockchain vẫn còn ngoài tầm với. Hiện tại, trong một bài đăng mới thẳng thắn có tựa đề DeFi rủi ro thấp có thể là đối với Ethereum những gì tìm kiếm đã làm cho Google, người sáng tạo Ethereum Vitalik Buterin đưa ra lý do cho chất xúc tác của nền tảng: DeFi rủi ro thấp. Hãy nghĩ ít về sòng bạc crypto, đánh cược vào giá ETH, và nhiều hơn về thứ tương đương với tìm kiếm của Google. Một thứ hữu ích phổ biến, đáng tin cậy một cách thầm lặng, và đủ nền tảng để hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái kinh tế. Nguồn: Vitalik Buterin trên X Ethereum: Từ Máy tính Thế giới đến Động lực DeFi Đó là một hành trình khá dài cho câu chuyện của Ethereum và giá ETH qua nhiều năm. Khi ra mắt, trọng tâm là tất cả về hợp đồng thông minh và các ứng dụng không thể ngăn chặn, một loại internet mới. Sau đó là sự bùng nổ ICO, biến Ethereum thành một cỗ máy huy động vốn và thu hút làn sóng áp lực từ cơ quan quản lý. Trong một thời gian, NFT và nghệ thuật số đã chiếm lĩnh câu chuyện. Sau đó, mùa hè DeFi (và các mùa đông tiếp theo) đã củng cố vai trò của Ethereum như đường ống tài chính và nơi đầu cơ của crypto. Mỗi câu chuyện phản ánh cả thiên tài và những khó khăn phát triển; một minh chứng cho việc cân bằng giữa đổi mới, áp dụng và nguyên tắc khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, xuyên suốt tất cả những thay đổi này, vẫn thiếu một thứ: loại ứng dụng hàng ngày tồn tại lâu dài sau khi cơn sốt lắng xuống. Buterin lập luận rằng Google có nhiều sản phẩm tuyệt vời, nhưng vẫn là tìm kiếm và quảng cáo tìm kiếm mới là thứ trả hóa đơn. Điều gì có thể phục vụ mục đích nền tảng tương tự cho Ethereum và thúc đẩy giá ETH? Có lẽ, ông hiện lập luận, đó không phải là xổ số memecoin mới nhất, mà là cho vay theo kiểu truyền thống, stablecoin,...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 22:01
Các ví Bitcoin Whale đã thêm 7,3 tỷ USD trong tháng 9 khi ETH và SOL chứng kiến sự tích lũy tăng lên

Các ví Bitcoin Whale đã thêm 7,3 tỷ USD trong tháng 9 khi ETH và SOL chứng kiến sự tích lũy tăng lên

Các ví Bitcoin whale đã thêm 7,3 tỷ đô la trong tháng 9, với Ethereum và Solana cũng chứng kiến sự tích lũy gia tăng. Nhà phân tích chú ý đến các altcoin như một crypto gem ẩn.
Blockchainreporter2025/09/21 22:00
Dự án Aster Chuyển 80 Triệu Token APX Sang Hệ Sinh Thái Mới

Dự án Aster Chuyển 80 Triệu Token APX Sang Hệ Sinh Thái Mới

Chi tiết: https://coincu.com/news/aster-project-apx-token-migration/
Coinstats2025/09/21 21:39
Bản hit Top 10 mới nhất của Justin Bieber chứng minh sức mạnh bền bỉ của anh trên sóng Radio

Bản hit Top 10 mới nhất của Justin Bieber chứng minh sức mạnh bền bỉ của anh trên sóng Radio

Bài đăng Justin Bieber's Latest Top 10 Hit Proves His Continued Power At Radio xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "Daisies" của Justin Bieber leo lên top 10 trên bảng xếp hạng Radio Songs, thêm một bản hit nữa vào sự nghiệp khi Swag II thu hút sự chú ý mới đến danh mục âm nhạc của anh. INGLEWOOD, CALIFORNIA – NGÀY 13 THÁNG 2: Ca sĩ Justin Bieber tham dự Super Bowl LVI giữa Los Angeles Rams và Cincinnati Bengals tại Sân vận động SoFi vào ngày 13 tháng 2 năm 2022 tại Inglewood, California. (Ảnh của Kevin C. Cox/Getty Images) Getty Images Album mới nhất Swag của Justin Bieber hồi phục trên các bảng xếp hạng và tăng vọt sau khi nam ca sĩ tái phát hành bộ sưu tập dưới dạng phiên bản deluxe có tên Swag II. Dự án này về cơ bản là sự kết hợp của hai album đầy đủ, và doanh số bán cùng lượt phát trực tuyến của cả hai dự án — đặc biệt là phiên bản mới nhất — giúp nó leo thang trên nhiều bảng xếp hạng tại Hoa Kỳ. Mặc dù Bieber mang đến cho người hâm mộ hơn 20 bài hát mới trên Swag II, trọng tâm khi nói đến các bảng xếp hạng vẫn là các đĩa đơn từ Swag. "Daisies", đĩa đơn quảng bá đầu tiên được phát hành từ album đầu tiên, lại tăng hạng trên nhiều bảng xếp hạng và đột phá vào top 10 trên một số bảng xếp hạng radio, mang về cho Bieber thêm một bản hit trong sự nghiệp. Justin Bieber's "Daisies" Đột phá vào Top 10 "Daisies" cuối cùng cũng lọt vào top 10 trên danh sách Radio Songs, bảng tổng hợp của Billboard về các bài hát thành công nhất trên tất cả các đài phát thanh, bất kể thể loại hay ngôn ngữ, tại Hoa Kỳ. Trong khung thời gian này, "Daisies" tăng từ vị trí số 11 lên số 7. Cùng một bài hát cũng lần đầu tiên vào nhóm cao nhất trên bảng xếp hạng Adult Pop Airplay, tăng từ vị trí số 11 lên số 9, chỉ cách vài vị trí so với nơi nó đứng trên danh sách Radio Songs. Justin Bieber Thêm Các Bản Hit Top 10 Mới Với "Daisies" Bieber đạt được cột mốc top 10 thứ mười lăm trên bảng xếp hạng Adult Pop Airplay. Biểu tượng nhạc pop người Canada này đã có tổng cộng 22 bài hát lọt top 10...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 21:25
Theo dõi giá Bitcoin: Biên độ hẹp báo hiệu sắp có Breakout hoặc sụt giảm

Theo dõi giá Bitcoin: Biên độ hẹp báo hiệu sắp có Breakout hoặc sụt giảm

Bài đăng Bitcoin Price Watch: Biên độ hẹp báo hiệu Breakout hoặc sụt giảm sắp xảy ra xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin giao dịch ở mức $115,733 vào ngày 21/09/2025, với vốn hóa thị trường đạt $2,30 nghìn tỷ và khối lượng giao dịch trong 24h là $19,24 tỷ. Biến động giá trong ngày vẫn giới hạn trong biên độ hẹp giữa $115,426 và $116,154, phản ánh sự củng cố đi ngang trong bối cảnh động lượng suy yếu trên nhiều khung thời gian. Bitcoin Từ góc độ trong ngày, biểu đồ Bitcoin 1 giờ [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-tight-range-signals-imminent-breakout-or-breakdown/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:59
Top 3 Tiền Mã Hoá Tiềm Năng Ẩn Có Thể Tăng 8,880%, Một Đồng Được Hỗ Trợ Bởi Văn Hoá Meme-to-Earn

Top 3 Tiền Mã Hoá Tiềm Năng Ẩn Có Thể Tăng 8,880%, Một Đồng Được Hỗ Trợ Bởi Văn Hoá Meme-to-Earn

Khám phá vị thế hiện tại của AVAX & XRP và lý do tại sao MAGAX đang nổi lên như một presale meme-to-earn hàng đầu với tiềm năng mang lại lợi nhuận khổng lồ—việc tiếp cận sớm rất quan trọng.
Blockchainreporter2025/09/21 20:30
