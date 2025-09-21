DeFi rủi ro thấp: Tầm nhìn của Vitalik Buterin về ứng dụng đột phá cho Ethereum
Ethereum blockchain chưa bao giờ thiếu tham vọng. Ngay từ những ngày đầu tiên, nó đã mang khẩu hiệu táo bạo trở thành "máy tính thế giới". Mạng Ethereum sẽ là một nền tảng phi tập trung toàn cầu nơi các nhà phát triển có thể xây dựng mọi thứ từ mạng xã hội không kiểm duyệt đến thị trường tài chính thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên sau một thập kỷ, "ứng dụng đột phá" có thể thu hút hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người đến với blockchain vẫn còn ngoài tầm với. Hiện tại, trong một bài đăng mới thẳng thắn có tựa đề DeFi rủi ro thấp có thể là đối với Ethereum những gì tìm kiếm đã làm cho Google, người sáng tạo Ethereum Vitalik Buterin đưa ra lý do cho chất xúc tác của nền tảng: DeFi rủi ro thấp. Hãy nghĩ ít về sòng bạc crypto, đánh cược vào giá ETH, và nhiều hơn về thứ tương đương với tìm kiếm của Google. Một thứ hữu ích phổ biến, đáng tin cậy một cách thầm lặng, và đủ nền tảng để hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái kinh tế. Nguồn: Vitalik Buterin trên X
Ethereum: Từ Máy tính Thế giới đến Động lực DeFi
Đó là một hành trình khá dài cho câu chuyện của Ethereum và giá ETH qua nhiều năm. Khi ra mắt, trọng tâm là tất cả về hợp đồng thông minh và các ứng dụng không thể ngăn chặn, một loại internet mới. Sau đó là sự bùng nổ ICO, biến Ethereum thành một cỗ máy huy động vốn và thu hút làn sóng áp lực từ cơ quan quản lý. Trong một thời gian, NFT và nghệ thuật số đã chiếm lĩnh câu chuyện. Sau đó, mùa hè DeFi (và các mùa đông tiếp theo) đã củng cố vai trò của Ethereum như đường ống tài chính và nơi đầu cơ của crypto. Mỗi câu chuyện phản ánh cả thiên tài và những khó khăn phát triển; một minh chứng cho việc cân bằng giữa đổi mới, áp dụng và nguyên tắc khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, xuyên suốt tất cả những thay đổi này, vẫn thiếu một thứ: loại ứng dụng hàng ngày tồn tại lâu dài sau khi cơn sốt lắng xuống. Buterin lập luận rằng Google có nhiều sản phẩm tuyệt vời, nhưng vẫn là tìm kiếm và quảng cáo tìm kiếm mới là thứ trả hóa đơn. Điều gì có thể phục vụ mục đích nền tảng tương tự cho Ethereum và thúc đẩy giá ETH? Có lẽ, ông hiện lập luận, đó không phải là xổ số memecoin mới nhất, mà là cho vay theo kiểu truyền thống, stablecoin,...
