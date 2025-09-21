2025-10-10 thứ sáu

Dự đoán giá ADA đạt $2 so với tiềm năng bùng nổ của Token presale: Nơi nhà đầu tư có thể thắng lớn vào năm 2025

Cardano (ADA) có giá $0,90 và được dự đoán giá sẽ đạt $2 vào cuối năm 2025. Nhưng giai đoạn presale MAGAX Stage 2, với giá $0,000293, mang lại tiềm năng tăng trưởng lớn hơn nhiều với dự báo tăng từ 50 × đến 166 ×.
Cardano
ADA$0.8132+0.54%
Blockchainreporter2025/09/22 00:45
Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin & Zexpire Là Những Lựa Chọn Crypto Nóng Nhất Năm Nay

Bài đăng Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin & Zexpire Là Những Lựa Chọn Crypto Nóng Nhất Năm Nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin và Zexpire mới ra mắt đã nổi lên như những token được nhắc đến nhiều nhất trong năm, thống trị các bàn giao dịch, nguồn cấp dữ liệu xã hội và ghi chú của nhà phân tích. Khối lượng kỷ lục, biến động giá mạnh và hàng loạt thông báo hợp tác đã đẩy năm cái tên này lên hàng đầu thị trường tiền điện tử, vượt qua hàng trăm đối thủ đang phải vật lộn để thu hút sự chú ý tương đương. Đằng sau sự tăng vọt này là sự kết hợp của các nâng cấp kỹ thuật, sự xác nhận lan truyền và những lời hứa hẹn tiện ích mới. Solana thu hút sự chú ý nhờ tốc độ giao dịch nhanh hơn, Hyperliquid với mô hình sàn giao dịch phi tập trung, Chainlink với nguồn cấp dữ liệu thế giới thực mở rộng, Dogecoin với sự nhắc đến của người nổi tiếng và thử nghiệm thanh toán, trong khi Zexpire thu hút sự chú ý thông qua cơ chế đốt dựa trên thời gian nhằm kiểm soát nguồn cung. Cùng nhau, nhóm này đang định hình câu chuyện của năm nay về nơi dòng vốn và sự tò mò sẽ chảy tiếp theo trong tài chính kỹ thuật số. $ZX Early Access: Token Đầu Tiên Để Kiếm Lợi Nhuận Từ Biến Động Zexpire đang thu hút sự chú ý khi token $ZX của nó ra mắt với giá chỉ $0,003, mang đến cho các nhà đầu tư sớm cơ hội tham gia từ đầu trước khi giá niêm yết $0,025 — tăng gần 800%. Các nhà phân tích Crypto đang theo dõi chặt chẽ — giao dịch quyền chọn là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của DeFi, với khối lượng hàng ngày $3B và đang tăng. Zexpire là một giao thức DeFi 0DTE, biến quyền chọn trở nên đơn giản như một trò chơi dự đoán hàng ngày chỉ với một cú nhấp chuột. Đây cũng là nền tảng đầu tiên cho phép các nhà giao dịch kiếm tiền trực tiếp từ biến động crypto. Thay vì đặt cược vào hướng đi, người dùng đối mặt với một lựa chọn hàng ngày đơn giản: liệu Bitcoin sẽ ở trong phạm vi, hay đột phá? Thua lỗ được giới hạn, không có margin call, không có thanh lý — chỉ là một cách đơn giản với một cú nhấp chuột, rủi ro cố định để biến biến động thành lợi nhuận. Và mỗi lần chơi đều yêu cầu $ZX, vì vậy nhu cầu về token được tích hợp sẵn ngay từ ngày đầu tiên. Người mua sớm nhận được giá tốt nhất và mở khóa: Phần thưởng staking APR trước TGE ...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 00:44
Đồng tiền mã hoá nào sẽ bùng nổ tiếp theo? Đợt bán trước này cung cấp 90% APY và tặng $500,000 cho người mua sớm

Bài đăng Tiền điện tử tiếp theo bùng nổ? Presale này cung cấp 90% APY và quà tặng $500.000 cho Thương gia tiên phong xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto 21 Tháng 9 2025 | 19:40 Thị trường tiền điện tử thưởng cho những người tham gia sớm. Bitcoin dưới $1 và Solana ở mức $2 đã biến những khoản đầu tư nhỏ thành câu chuyện triệu phú crypto. Nhưng nhiều người mới đã bỏ lỡ những khoảnh khắc đó và vẫn đang hỏi: presale crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ là gì? BlockchainFX (BFX) có thể là cơ hội thứ hai đó. Presale token trực tiếp của nó đã thu hút sự chú ý, định vị nó như presale crypto 100x hàng đầu năm 2025 với tiềm năng tăng trưởng lớn. Không giống các dự án chỉ dựa vào khởi động, BlockchainFX cung cấp tiện ích thực tế. Đây là một ứng dụng siêu crypto kết hợp giao dịch cho crypto, cổ phiếu, ETF và forex trong một nơi. Được xây dựng cho khả năng sử dụng, phần thưởng và áp dụng toàn cầu, BFX đang tạo ra giá trị ngay từ ngày đầu tiên. Đối với những người hỏi cách mua presale crypto với lợi ích thực sự, BlockchainFX đang cung cấp câu trả lời và kết quả. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia presale crypto tốt nhất năm 2025. Mua BlockchainFX ngay và nhận thêm 30% token với BLOCK30. Tại sao BlockchainFX có thể là Presale Crypto tốt nhất năm 2025 BlockchainFX không chỉ là một token—mà là một hệ sinh thái giao dịch hoàn chỉnh. Người dùng có thể truy cập hơn 500 tài sản bao gồm vàng, cổ phiếu và tiền điện tử trong một ứng dụng hỗ trợ Web3. Khả năng truy cập đa tài sản này mang lại lợi thế so với các dự án presale crypto 2025 điển hình chỉ tập trung vào token. Presale bắt đầu ở mức $0,01 và đã tăng lên $0,024, với xác nhận niêm yết sàn giao dịch ở mức $0,05. Hơn 10.200+ người tham gia đã đóng góp $7,7 triệu, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ sớm. Nhưng sự cấp bách là có thật: giá token tăng mỗi thứ Hai. Chờ đợi thậm chí một tuần đồng nghĩa với việc phải trả nhiều hơn cho cùng một lượng phân bổ. Ngoài tăng trưởng giá, người nắm giữ BFX được hưởng thu nhập thụ động crypto ngay lập tức. Phần thưởng Staking trả bằng USDT hàng ngày, ngay cả trong thời gian presale. Điều này làm cho BlockchainFX không chỉ là presale token tốt nhất năm 2025 để tham gia vì ROI mà còn là...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 00:43
Sổ cái XRP vượt qua 7 triệu tài khoản hoạt động, đánh dấu cột mốc mới

TLDR XRP Ledger đã đạt cột mốc 7 triệu Địa chỉ hoạt động, thể hiện sự tăng trưởng đáng kể. Số lượng Địa chỉ hoạt động trên XRP Ledger hiện đang là 7,000,768. Địa chỉ hoạt động trên XRP Ledger được định nghĩa bằng việc nắm giữ vị thế tối thiểu một XRP. XRPScan báo cáo rằng 14,202,427 XRP đã bị đốt vĩnh viễn. Tổng số [...] Bài viết XRP Ledger Vượt Qua 7 Triệu Địa chỉ hoạt động, Đánh Dấu Cột Mốc Mới xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Coincentral2025/09/21 23:57
Dự báo Hyperliquid: Liệu nó sẽ tiếp tục mạnh mẽ, hay một đối thủ thầm lặng có thể mang lại lợi nhuận Crypto tốt nhất lên tới 100 lần?

Hyperliquid giữ gần mức cao, nhưng đợt mở bán trước của BlockchainFX ở mức $0,024 với tiềm năng tăng 127%, phần thưởng staking và tiền thưởng BLOCK30 được dự đoán là tiền mã hóa tăng 100x tốt nhất năm 2025.
Blockchainreporter2025/09/21 23:55
Các "ông lớn" Crypto tham gia Hội đồng cố vấn toàn cầu của CFTC – Chi tiết

Bài đăng Crypto Heavyweights Join CFTC's Global Advisory Panel – Details đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto Heavyweights Join CFTC's Global Advisory Panel – Details | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Christian, một nhà báo và biên tập viên với vai trò lãnh đạo trong các cơ quan truyền thông Philippines và Canada, được thúc đẩy bởi tình yêu của anh đối với viết lách và tiền mã hóa. Ngoài công việc, anh là một đầu bếp và người yêu điện ảnh luôn bị thu hút bởi kích thước của vũ trụ. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm cá nhân hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/crypto-heavyweights-join-cftcs-global-advisory-panel-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 23:44
XRP Có Thể Đạt $2,500, CEO Claver Phân Tích Các Yếu Tố Chính

TLDR Jake Claver, CEO của Digital Ascension Group, tin rằng XRP có thể đạt mức $2,500 với các sự kiện kinh tế vĩ mô toàn cầu phù hợp. Claver nhấn mạnh rằng cú sốc nguồn cung tiềm năng, thay vì vốn hóa thị trường, là chìa khóa để tăng giá trị của XRP. Nguồn cung cố định của XRP, giới hạn ở 100 tỷ coin, khiến nó trở thành một tài sản độc đáo có thể trải qua biến động giá đáng kể [...] Bài viết XRP Có Thể Đạt $2,500, CEO Claver Phân Tích Các Yếu Tố Chính xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Coincentral2025/09/21 23:41
Vương quốc Anh đối mặt với phiên tòa gian lận Bitcoin mang tính bước ngoặt

Ngành công nghiệp tài chính đang chuẩn bị cho một phiên tòa chưa từng có về vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn tại London. Với những vụ lừa đảo qua mạng nổi tiếng như FTX vẫn còn mới trong ký ức, vụ án này liên quan đến khoảng 7 tỷ đô la Bitcoin và tạo tiền lệ cho Vương quốc Anh. Đọc tiếp: Vương quốc Anh Đối Mặt Với Phiên Tòa Lịch Sử Về Gian lận Bitcoin
Coinstats2025/09/21 23:40
Điều Gì Thúc Đẩy Hoạt Động Trầm Lắng Của Bitcoin?

Khi tuần lễ sắp kết thúc, thị trường tiền mã hóa đang trải qua sự trầm lắng sau những hoạt động sôi nổi. Vào cuối ngày thứ Sáu, động lượng đã giảm sút, phần lớn do hiệu suất thị trường ETF không như kỳ vọng. Đọc tiếp: Điều gì khiến hoạt động của Bitcoin trở nên trầm lắng?
Coinstats2025/09/21 22:42
Vitalik Buterin Tiết Lộ Tương Lai Của Ethereum: DeFi Rủi Ro Thấp, Không Phải NFT Hay Meme Coin!

Vitalik Buterin hình dung tương lai của Ethereum với DeFi ổn định, Không rủi ro. Ethereum chuyển hướng tập trung vào tài chính phi tập trung an toàn, đáng tin cậy hơn là khởi động. DeFi Không rủi ro có thể là chìa khóa thành công lâu dài của Ethereum. Tương lai của Ethereum đang chuyển hướng khỏi các xu hướng rủi ro cao như NFT và Meme coin. Theo Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, tiềm năng thực sự nằm ở tài chính phi tập trung (DeFi) có rủi ro thấp. Buterin so sánh sự thay đổi này với cách Google trở thành một thế lực mạnh mẽ thông qua dịch vụ tìm kiếm của mình, tạo nền tảng cho tất cả các sản phẩm khác. Thành công của Ethereum, theo ông, không cần sự khởi động hay ồn ào mà cần sự ổn định. Trong những năm gần đây, DeFi của Ethereum đã phát triển đáng kể. Từng bị ảnh hưởng bởi tổn thất cao hơn 5% tổng giá trị bị khóa vào năm 2019, các giao thức DeFi của Ethereum đã cải thiện đáng kể. Đến năm 2025, những con số đó được dự đoán sẽ giảm xuống gần bằng không, với sự giảm đáng kể về rủi ro khi các giao thức trở nên an toàn và đáng tin cậy hơn. Trọng tâm đã chuyển từ các dự án đầu cơ sang các hệ thống tài chính cốt lõi đáng tin cậy và bền vững. Đọc thêm: Fiji Đàn áp Crypto: Đây có phải là Sự kết thúc của Tài sản số ở Thiên đường? Tại sao DeFi Không rủi ro là Chìa khóa Thành công Dài hạn của Ethereum Tầm nhìn của Vitlalik Buterin tập trung vào các ứng dụng thực tế như hệ thống thanh toán, tài khoản tiết kiệm, cho vay có Tài sản thế chấp và Tài sản tổng hợp. Những yếu tố này không chỉ phục vụ nhu cầu hàng ngày mà còn đảm bảo ETH vẫn bị khóa trong hệ thống, thúc đẩy hoạt động mạng và cung cấp thanh khoản. Đối với nhiều người dùng, các rủi ro gắn liền với tài chính truyền thống hiện nay lớn hơn những rủi ro trong hệ thống DeFi. Sự gia tăng của DeFi Không rủi ro đang mở ra cơ hội mới cho Ethereum. Buterin chỉ ra các đổi mới tiềm năng như cho vay dựa trên uy tín với ít phụ thuộc vào Tài sản thế chấp hơn, thị trường Dự đoán giá để phòng ngừa rủi ro và các hình thức tài sản ổn định mới như flatcoin liên kết với lạm phát. Tất cả đều là một phần trong nỗ lực của Ethereum nhằm làm cho tài chính dễ tiếp cận, an toàn và đáng tin cậy hơn. Thông điệp của Buterin rất đơn giản: Sức mạnh của Ethereum nằm ở việc làm cho tài chính phi tập trung hoạt động mà không cần chu kỳ khởi động liên tục. Nếu Ethereum tiếp tục con đường DeFi Không rủi ro, đáng tin cậy, nó có thể củng cố vị trí của mình như một nhân tố quan trọng trong tài chính toàn cầu trong thời gian dài. Đọc thêm: Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Yêu cầu Dự luật Crypto Lưỡng đảng, Thách thức Cách tiếp cận của GOP Bài viết Vitalik Buterin Tiết lộ Tương lai của Ethereum: DeFi Không rủi ro, Không phải NFT hay Meme! xuất hiện đầu tiên trên 36Crypto.
Coinstats2025/09/21 22:27
