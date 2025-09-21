Vitalik Buterin Tiết Lộ Tương Lai Của Ethereum: DeFi Rủi Ro Thấp, Không Phải NFT Hay Meme Coin!

Vitalik Buterin hình dung tương lai của Ethereum với DeFi ổn định, Không rủi ro. Ethereum chuyển hướng tập trung vào tài chính phi tập trung an toàn, đáng tin cậy hơn là khởi động. DeFi Không rủi ro có thể là chìa khóa thành công lâu dài của Ethereum. Tương lai của Ethereum đang chuyển hướng khỏi các xu hướng rủi ro cao như NFT và Meme coin. Theo Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, tiềm năng thực sự nằm ở tài chính phi tập trung (DeFi) có rủi ro thấp. Buterin so sánh sự thay đổi này với cách Google trở thành một thế lực mạnh mẽ thông qua dịch vụ tìm kiếm của mình, tạo nền tảng cho tất cả các sản phẩm khác. Thành công của Ethereum, theo ông, không cần sự khởi động hay ồn ào mà cần sự ổn định. Trong những năm gần đây, DeFi của Ethereum đã phát triển đáng kể. Từng bị ảnh hưởng bởi tổn thất cao hơn 5% tổng giá trị bị khóa vào năm 2019, các giao thức DeFi của Ethereum đã cải thiện đáng kể. Đến năm 2025, những con số đó được dự đoán sẽ giảm xuống gần bằng không, với sự giảm đáng kể về rủi ro khi các giao thức trở nên an toàn và đáng tin cậy hơn. Trọng tâm đã chuyển từ các dự án đầu cơ sang các hệ thống tài chính cốt lõi đáng tin cậy và bền vững. Tại sao DeFi Không rủi ro là Chìa khóa Thành công Dài hạn của Ethereum Tầm nhìn của Vitlalik Buterin tập trung vào các ứng dụng thực tế như hệ thống thanh toán, tài khoản tiết kiệm, cho vay có Tài sản thế chấp và Tài sản tổng hợp. Những yếu tố này không chỉ phục vụ nhu cầu hàng ngày mà còn đảm bảo ETH vẫn bị khóa trong hệ thống, thúc đẩy hoạt động mạng và cung cấp thanh khoản. Đối với nhiều người dùng, các rủi ro gắn liền với tài chính truyền thống hiện nay lớn hơn những rủi ro trong hệ thống DeFi. Sự gia tăng của DeFi Không rủi ro đang mở ra cơ hội mới cho Ethereum. Buterin chỉ ra các đổi mới tiềm năng như cho vay dựa trên uy tín với ít phụ thuộc vào Tài sản thế chấp hơn, thị trường Dự đoán giá để phòng ngừa rủi ro và các hình thức tài sản ổn định mới như flatcoin liên kết với lạm phát. Tất cả đều là một phần trong nỗ lực của Ethereum nhằm làm cho tài chính dễ tiếp cận, an toàn và đáng tin cậy hơn. Thông điệp của Buterin rất đơn giản: Sức mạnh của Ethereum nằm ở việc làm cho tài chính phi tập trung hoạt động mà không cần chu kỳ khởi động liên tục. Nếu Ethereum tiếp tục con đường DeFi Không rủi ro, đáng tin cậy, nó có thể củng cố vị trí của mình như một nhân tố quan trọng trong tài chính toàn cầu trong thời gian dài.