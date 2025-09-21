2025-10-10 thứ sáu

Liệu Nó Có Thể Lấy Lại Mức $1 Trong Khi Một Đối Thủ Phân Kỳ Ẩn Trong Giai Đoạn Presale Trở Thành Tiền Mã Hoá Tốt Nhất Để Đầu Tư Vào Năm 2025?

Bài đăng Liệu Nó Có Thể Lấy Lại Mức $1 Trong Khi Một Đối Thủ Phân kỳ ẩn Trở Thành Crypto Tốt Nhất Để Đầu Tư Vào Năm 2025? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mỗi chu kỳ đều làm dấy lên câu hỏi tương tự: nếu đây là cơ hội thì sao? Các nhà đầu tư tìm kiếm trên thị trường Crypto tốt nhất để đầu tư vào năm 2025, hy vọng khám phá ra một dự án có khả năng nhân vốn của họ lên nhiều lần. Một số token mang lại những đợt tăng giá nhanh chóng, trong khi những token khác xây dựng hệ sinh thái bền vững, mang lại phần thưởng dài hạn cho người nắm giữ. Việc phân biệt giữa sự phô trương và sức hút thực sự chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Cronos ($CRO) là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc trò chuyện này. Được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ, hiệu suất của nó trong những tháng gần đây đã rất ấn tượng. Với mức tăng trưởng hơn 181% trong một năm và tăng vọt 66% trong tháng qua, Cronos đã chứng minh khả năng thu hút cả động lượng và sự tò mò của nhà đầu tư. Tuy nhiên, câu hỏi dài hạn vẫn còn đó: liệu nó có thể lấy lại đỉnh cao trong quá khứ và đảm bảo sự liên quan trong thế giới hệ sinh thái Crypto ngày càng cạnh tranh? Đây là lúc BlockchainFX ($BFX) xuất hiện với một đề xuất giá trị hoàn toàn khác. Hiện đang trong giai đoạn presale, nó đã huy động được 7,75 triệu đô la, thu hút hơn 10,304 người nắm giữ, và định giá token ở mức $0,023, với giá ra mắt đã xác nhận là $0,05. Chỉ riêng điều đó đã đảm bảo mức tăng 127% trước khi nó lên sàn giao dịch. Nhưng tiềm năng còn lớn hơn cả những con số ngắn hạn. Bằng cách định vị mình như một ứng dụng siêu Crypto, BlockchainFX cho phép người dùng giao dịch hơn 500 tài sản tại một nơi. Các nhà phân tích đã bắt đầu xếp hạng nó là Crypto tốt nhất để đầu tư vào năm 2025, thúc giục các nhà đầu tư mua token BlockchainFX khi cửa sổ presale vẫn còn mở. Cronos ($CRO): Một Hệ sinh thái Kỳ Cựu Với Động Lực Mới Cronos, được hỗ trợ bởi Crypto.com, đã tạo dựng vị trí của mình như một trong những Token tiện ích được nhận diện nhiều nhất trên thị trường. Với giá $0,2333 và vốn hóa thị trường 8,11 tỷ đô la, nó vẫn là một trụ cột trong lĩnh vực này. Trong năm qua, Cronos đã tăng 181%, với mức tăng vọt 66%...
2025/09/22 01:59
Đây Là Tin Tức Tiền Mã Hóa Mới Nhất Cho Ba Đồng Tiền Mã Hóa Thịnh Hành Hàng Đầu Hôm Nay

Bài đăng Đây là Tin tức Tiền điện tử mới nhất cho Ba Tiền điện tử Thịnh hành hàng đầu Hôm nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Tiền điện tử 21 Tháng 9 2025 | 20:50 Solana đã nhảy vọt trở lại tầm nhìn đầy đủ, nhờ vào các động thái tổ chức lớn, sự lạc quan về ETF và hành động giá phá vỡ mức $250. Ripple (XRP) cũng đang thu hút sự chú ý với sự rõ ràng về quy định, hoạt động cá voi tăng lên, và đầu cơ về việc tăng cường tiếp xúc trong các sản phẩm ETF mới. Trong khi đó, Remittix đang được gọi tên cùng với các tài sản đã được thiết lập này trong các bài báo tin tức tiền điện tử gần đây, được hỗ trợ bởi các số liệu và tiện ích của nó, được định vị là một trong những tiền điện tử thịnh hành hàng đầu ngày nay. Động thái Tổ chức của Solana và Phá vỡ Kháng cự Solana hiện đang giao dịch ở mức $240, tận hưởng sức mạnh giá sau khi giữ hỗ trợ và giành lại các mức trên $240. Nhà phân tích đang xem xét các mục tiêu mới trong phạm vi từ $300 đến $400 khi động lượng tăng lên. Một chất xúc tác chính là Brera Holdings huy động $300 triệu được hỗ trợ bởi ARK Invest, Pulsar Group và những tổ chức khác, cam kết tích lũy và stake SOL như một phần chiến lược kho bạc của họ. Bên cạnh đó, các động thái quy định như SEC phê duyệt các tiêu chuẩn niêm yết chung cho ETF tiền điện tử spot được kỳ vọng sẽ dễ dàng hóa con đường cho SOL được đưa vào nhiều sản phẩm tài chính chính thống hơn. Lợi ích Quy định của Ripple và Hoạt động Cá voi XRP đang nhận được sự chú ý mới do các tín hiệu quy định và hành vi trên chuỗi. Nhà phân tích chỉ ra các khuôn khổ quy định rõ ràng hơn và phát triển pháp lý, điều này đang cải thiện hồ sơ rủi ro của XRP. Cũng có báo cáo về sự tích lũy của cá voi có thể thúc đẩy các động thái đi lên nếu nhu cầu vẫn mạnh. Dự báo cho thấy XRP có thể đạt được lợi nhuận gấp 4 đến 6 lần nếu các vùng kháng cự đó bị phá vỡ, đặc biệt là với dòng tiền từ tổ chức và liên quan đến ETF dự kiến theo các quy định mới. Remittix Đang Tăng Nhanh Khi Token tiện ích và Số liệu Mang lại Lợi thế Remittix đang được so sánh với SOL và XRP, và tin tức gần đây cho thấy nó có thể vượt trội hơn cả hai tùy thuộc vào xu hướng phát triển. Trái ngược với cơ sở hạ tầng lâu đời của Solana và sức mạnh quy định của Ripple, Remittix tập trung mạnh mẽ vào tiện ích,...
2025/09/22 01:52
Trạng thái của Crypto: Niêm yết ETF trở nên dễ dàng hơn

Bài đăng Trạng thái kênh: Niêm yết ETF trở nên dễ dàng hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã phê duyệt thay đổi cách các công ty có thể niêm yết và giao dịch cổ phiếu của quỹ giao dịch hoán đổi, điều này sẽ giúp quá trình cho các sản phẩm mới trở nên thuận lợi hơn. Bạn đang đọc Trạng thái kênh, bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấp vào đây để đăng ký cho các ấn bản trong tương lai. Câu chuyện Đa số ủy viên tại SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã bỏ phiếu để đơn giản hóa quy trình mà các công ty có thể niêm yết và giao dịch cổ phiếu của quỹ giao dịch hoán đổi tiền điện tử spot (ETF), cũng như các loại ETF khác, thông qua việc phê duyệt tiêu chuẩn niêm yết chung. Tại sao điều này quan trọng Trong hơn một thập kỷ, quy trình để (cố gắng) niêm yết quỹ giao dịch hoán đổi tiền điện tử spot là một quy trình kéo dài 270 ngày thường kết thúc bằng việc đơn đăng ký ETF bị từ chối. Năm ngoái, dưới thời cựu Chủ tịch SEC Gary Gensler, cơ quan quản lý đã phê duyệt các ETF tiền điện tử spot đầu tiên cho Bitcoin và Ether. Trong năm qua, chúng ta đã thấy các đơn đăng ký cho nhiều tài sản khác. Phân tích chi tiết Ý tưởng rằng SEC sẽ tạo ra các tiêu chuẩn niêm yết chung đã được thảo luận trong vài tháng, ít nhất là từ khi cơ quan quản lý tạm dừng việc ra mắt Quỹ Vốn hóa Lớn Kỹ thuật số của Grayscale vào đầu năm nay. Vào tháng 7, SEC đã phê duyệt GDLC để nâng cấp thành ETF, nhưng gần như ngay lập tức đã tạm dừng quy trình. Tại thời điểm đó, một người quen thuộc với vấn đề cho biết việc tạm dừng có thể nhằm mục đích cung cấp cho SEC đủ thời gian để phát triển các tiêu chuẩn niêm yết chung đó. Vào thứ Tư tuần trước, SEC đã phê duyệt các tiêu chuẩn đó, cho phép các công ty bỏ qua quy trình Đạo luật Giao dịch nếu các sản phẩm đề xuất của họ đáp ứng các tiêu chuẩn. Trong một tuyên bố, Chủ tịch SEC Paul Atkins cho biết: "Bằng cách phê duyệt các tiêu chuẩn niêm yết chung này, chúng tôi đảm bảo rằng thị trường vốn của chúng ta vẫn là nơi tốt nhất trên thế giới để tham gia vào đổi mới tiên phong của...
2025/09/22 01:29
Tại sao Solana có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong tiền mã hoá - Pantera Capital giải thích

Với Stripe và PayPal đang xây dựng trên Solana, Pantera cho biết câu chuyện áp dụng blockchain này chỉ mới bắt đầu được hé lộ.
2025/09/22 01:02
Cựu Giám đốc điều hành Ripple giải thích tại sao XRP không được thiết kế cho Nhà giao dịch bán lẻ

TLDR Dilip Rao, cựu giám đốc điều hành của Ripple, làm rõ rằng tương lai của XRP tập trung vào việc áp dụng cho tổ chức thay vì giao dịch bán lẻ. Rao nhấn mạnh rằng XRP được thiết kế để được sử dụng như một đồng tiền cầu nối bởi các tổ chức tài chính tinh vi. Chiến lược của Ripple nhằm vượt ra ngoài giao dịch đầu cơ và xây dựng thanh khoản sâu thông qua các nhà đầu tư tổ chức. Rao nhấn mạnh rằng tổ chức [...] Bài viết Cựu Giám đốc điều hành Ripple Giải thích Tại sao XRP Không Được Thiết kế cho Nhà giao dịch Bán lẻ xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
2025/09/22 01:01
DigiTap Nổi Bật Như Đồng Tiền Tiềm Năng Trong Năm 2025 – CryptoNinjas

Bài đăng DigiTap Nổi Bật Như Đồng Tiền Tiềm Năng Năm 2025 – CryptoNinjas xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Người mới bắt đầu về tiền mã hóa thường tự hỏi đâu là loại tiền mã hóa tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ cho thành công dài hạn. Một chiến lược phổ biến là chọn một đồng tiền vốn hóa lớn đã mang lại tỷ lệ lợi nhuận ấn tượng nhưng vẫn thua kém một số đối thủ và hy vọng nó sẽ sớm bắt kịp. Solana là một ví dụ điển hình. Đồng tiền này đã tăng 27% kể từ đầu năm 2025. Mặc dù chắc chắn là ấn tượng và không có gì để phàn nàn, trong số 100 đồng tiền hàng đầu theo vốn hóa thị trường, Solana không nằm trong top 15 về hiệu suất từ đầu năm đến nay. Nó thua kém các đồng tiền như Mantle, XRP, Tron, Cronos, Hyperliquid và nhiều đồng khác. Solana đạt đỉnh vào đầu năm 2025 ở mức $295,31, cho thấy các nhà đầu tư Smart money đã hài lòng khi rời bỏ nó. Hiện tại nó là đồng tiền lớn thứ năm theo vốn hóa thị trường. Một điểm nổi bật thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư Solana là DigiTap ($TAP), một token tiền mã hóa mới trong giai đoạn rất sớm của đợt bán trước với tiện ích thực tế có tiềm năng vượt trội hơn lợi nhuận của Solana trong những năm tới. Thành Công Của Solana So Với Tiềm Năng Tăng Trưởng Của DigiTap Solana đã tạo ra nhiều triệu phú khi các nhà đầu tư sớm nhận ra tiềm năng của nó để trở thành blockchain hàng đầu với giao dịch nhanh như chớp và phí thấp. Tuy nhiên, đồng tiền này đã trải qua sự tăng trưởng bùng nổ, tăng từ khoảng 50 xu lên hơn $200 ngày nay chỉ trong vòng năm năm. Ngược lại, Digitap là một tân binh hoàn toàn mới vẫn đang trong giai đoạn bán trước và mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội từ giai đoạn đầu, tương tự như Solana vào năm 2020. Các nhà đầu tư sớm hiện có cơ hội mua Digitap với giá khoảng $0,0125, với tiềm năng mang lại lợi nhuận vượt trội nếu dự án thực hiện được tầm nhìn của mình. Tầm nhìn này rất đơn giản: Digitap không chỉ là một token meme hay đồng tiền đầu cơ khác; nó đang xây dựng một nền tảng tài chính thực tế. Được một số chuyên gia gọi là "ngân hàng đa năng" thực sự đầu tiên trên thế giới, Digitap kết hợp tốc độ và tự do...
2025/09/22 00:53
Dự đoán giá Cronos: Liệu nó có thể giành lại mức $1 trong khi một đối thủ Phân kỳ ẩn trong giai đoạn presale trở thành tiền mã hoá tốt nhất để đầu tư vào năm 2025?

Cronos tăng trưởng 181% nhưng vẫn còn xa mức $1. Presale BlockchainFX ở mức $0,024 với tiềm năng tăng 127%, phần thưởng staking và tiện ích thẻ Visa khiến BFX trở thành lựa chọn hàng đầu cho năm 2025.
2025/09/22 00:50
BlockDAG (BDAG) Đứng Đầu 4 Dự Án Crypto Thể Hiện Tiềm Năng Breakout Khổng Lồ

Giá Market biến động hàng ngày, nhưng các dự án có khả năng mở rộng, đảm bảo việc áp dụng và mở rộng cộng đồng của họ thường nổi bật hơn. Hiện tại, một số tên tuổi đang chứng minh họ có cả động lượng và nội dung đằng sau. Danh sách này xem xét kỹ hơn bốn mạng quan trọng vào tháng 9 năm 2025: BlockDAG, Chainlink (LINK), Sui (SUI), và Cardano (ADA). [...]
2025/09/22 00:31
Động lực ETF của Litecoin và Tăng trưởng Hyperliquid Gặp gỡ Presale BlockchainFX như Câu chuyện Đầu tư Tiền điện tử Lớn nhất năm 2025

Bạn có bao giờ hối tiếc vì đã bỏ lỡ Ethereum khi giá dưới $1 hoặc Solana ở mức $0,20? Sự hối tiếc khi bỏ lỡ những cơ hội đó đã tạo ra hàng nghìn triệu phú crypto. Vào năm 2025, đợt bán trước của BlockchainFX đang mang đến cho các thành viên cộng đồng cơ hội hiếm có thứ hai đó. Với Momentum indicator (MOM) bùng nổ, phần thưởng staking với APY 90%, và mức giá ra mắt xác nhận là $0,05, nó đã được gọi là
2025/09/22 00:30
Giải quyết phụ thuộc chuyển tiếp trong Rust và Java: So sánh hai ngôn ngữ

Bạn học bằng cách so sánh với những gì bạn đã biết. Gần đây tôi đã bị nhầm lẫn khi giả định Rust hoạt động giống như Java về việc giải quyết phiên bản phụ thuộc bắc cầu. Trong bài viết này, tôi muốn so sánh hai ngôn ngữ này.
2025/09/21 23:00
