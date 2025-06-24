Hong Kong’s VMS Group makes first foray into crypto, plans to allocate up to $10 million to Re7 Capital’s strategies

Thị trường tiền mã hóa chuyển sang màu xanh khi động lượng thay đổi

Bối cảnh crypto gần đây đã trải qua sự thay đổi tích cực trong 24 giờ qua. Do đó, tổng vốn hóa thị trường crypto đã đạt 4,17T USD, dẫn đầu bởi mức tăng 0,54%. Tuy nhiên, khối lượng crypto trong 24 giờ đã giảm mạnh 23,06%, đạt 187,76 tỷ USD. Đồng thời, Chỉ số Fear & Greed của Crypto vẫn duy trì vị trí "Trung lập" trong khi đứng ở mức 58 điểm. Bitcoin Tăng 0,56% và Ethereum Tăng 0,42% Cụ thể, Bitcoin đã chứng kiến mức tăng giá nhẹ 0,56%. Kết quả là, mức giá hiện tại của tài sản crypto hàng đầu này là 121.969,46 USD, trong khi sự thống trị thị trường của nó ở mức 58,3%. Ngoài ra, Ethereum ($ETH) hiện đang được giao dịch ở mức 4.447,01 USD. Mức giá này cho thấy mức tăng nhỏ 0,42%, trong khi sự thống trị thị trường của altcoin hàng đầu chiếm 12,9%. $VITASTEM, $TSLA và $PENGU Dẫn Đầu Tăng trưởng Crypto Ngoài ra, danh sách các đồng tiền Tăng trưởng hàng đầu bao gồm VitaStem ($VITASTEM), Tesla ($TSLA) và PENGU AI ($PENGU). Cụ thể, $VITASTEM đã chứng kiến mức tăng đột biến 3230,61% để đạt 0,0001564 USD. Tiếp theo, $TSLA hiện đang giao dịch ở mức 526,35 USD do mức tăng 645,71%. Sau đó, $PENGU đã tăng 535,99%, chạm mức 0,0004772 USD. Tổng giá trị bị khóa (TVL) của DeFi Tăng 0,17%, Trong Khi Khối Lượng Bán NFT Ghi Nhận Mức Giảm 18,75% Tương tự, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của DeFi đã tăng 0,17%, đạt mức 169,404 tỷ USD. Tuy nhiên, dự án DeFi hàng đầu về TVL, Aave, đã giảm 0,21%, chạm mức 44,841. Mặt khác, trong trường hợp thay đổi TVL trong 1 ngày, HipPoWSwap dẫn đầu thị trường DeFi, chiếm mức tăng đáng kinh ngạc 13540729% trong hai mươi bốn giờ. Tuy nhiên, với mức giảm 18,75%, khối lượng bán NFT đã đạt con số 21.930.006 USD. Ngoài ra, bộ sưu tập NFT bán chạy nhất, DX Terminal, cũng đã giảm xuống 3.537.909 USD do mức giảm 5,04%. Vương Quốc Anh Sẽ Bổ Nhiệm Nhà Vô Địch Thị Trường Kỹ Thuật Số Cho Tokenization; Helius Nhắm Mục Tiêu 5% Cổ Phần Trên Solana Tiếp theo, thị trường crypto đã chứng kiến nhiều phát triển đáng chú ý khác trong 24 giờ. Về vấn đề này, chính phủ Vương quốc Anh đang lên kế hoạch bổ nhiệm một "nhà vô địch thị trường kỹ thuật số" người sẽ dẫn đầu các nỗ lực thúc đẩy thị trường tài chính thông qua công nghệ blockchain. Hơn nữa, Block của Jack Dorsey đang triển khai ví tích hợp crypto có tên "Square Bitcoin" cho các doanh nghiệp nhỏ. Ngoài ra, tổ chức Digital Asset Treasury Helius đang nỗ lực để mua lại tới 5% tổng giá trị Solana, tương đương hơn 6 tỷ USD.