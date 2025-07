Khu vực giao dịch Meme+ / Thông báo /

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Khu vực giao dịch Meme+

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Khu vực giao dịch Meme+ của MEXC (sau đây gọi là "Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm") được ban hành cùng với và là một phần không thể tách rời của Tuyên bố rủi ro của MEXC. Bằng việc tham gia vào Khu vực giao dịch Meme+ và các sản phẩm hoặc sự kiện liên quan, bạn xác nhận đã tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý độc lập, đã đọc, hiểu rõ và nắm đầy đủ các điều khoản được nêu trong đây.

Sản phẩm Khu vực giao dịch Meme+ của MEXC (sau đây gọi là "Sản phẩm") là một công cụ chuyên biệt được thiết kế dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm sâu rộng trong thị trường tiền mã hoá. Sản phẩm này mang lại rủi ro cao hơn đáng kể so với các loại sản phẩm giao dịch khác do MEXC cung cấp. Ví dụ, các token được niêm yết trong Sản phẩm có tính biến động cao hơn so với các loại tiền mã hoá truyền thống, có thể bị hủy niêm yết nhanh chóng và/hoặc thường xuyên hơn, cũng như có thể được duy trì ở mức kém hơn so với tiền mã hoá truyền thống. Vui lòng không sử dụng dịch vụ này và/hoặc tham gia vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan nào nếu bạn không thể chịu được rủi ro mất toàn bộ vốn đầu tư.

Khi cung cấp Sản phẩm, MEXC chỉ đóng vai trò là một nền tảng hiển thị thông tin. Tất cả tài liệu và thông tin được hiển thị đều có nguồn gốc và thuộc về các trang web của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo hoặc xác nhận tính chính xác và/hoặc tính hợp lệ của thông tin này, dù là ám chỉ hay tuyên bố rõ ràng. Bằng việc sử dụng Sản phẩm, bạn cam kết đã thực hiện nghiên cứu và thẩm định kỹ lưỡng liên quan đến quyết định đầu tư của mình, đồng thời đã tham khảo ý kiến từ cố vấn tài chính, pháp lý hoặc thuế nếu cần thiết. MEXC và các Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trong quá trình đầu tư của bạn.