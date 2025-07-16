Zypher Network: Xây dựng AI thông minh và an toàn trên chuỗi





Zypher Network là một lớp tính toán sử dụng công nghệ ZK được thiết kế dành cho các AI Agent không yêu cầu sự tin cậy. Thông qua các giải pháp middleware như Proof of Prompt và Proof of Inference, Zypher đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu mà không tiết lộ nội dung nhạy cảm. Bằng cách kích hoạt hạ tầng ứng dụng vận hành bởi ZK, Zypher trao quyền cho cả con người và các AI Agent thực hiện các hoạt động an toàn, tự chủ và nhạy cảm về tài chính trên chuỗi.









Zypher Network là lớp tính toán đầu tiên sử dụng bằng chứng không kiến thức (zero-knowledge proof - ZK) được xây dựng dành riêng cho các AI Agent không yêu cầu sự tin cậy và các dApp quy mô lớn. Zypher hỗ trợ các hoạt động AI an toàn, tự chủ và có thể xác minh trên chuỗi. Các giải pháp middleware của Zypher - Proof of Prompt và Proof of Inference - giúp xác minh dữ liệu đầu vào và đầu ra từ AI Agent mà vẫn bảo toàn tính bảo mật.





Được xây dựng trên hạ tầng không kiến thức (zero-knowledge), Zypher cho phép các nhà phát triển tạo và triển khai ứng dụng AI cho các kịch bản quan trọng về nhiệm vụ, tài chính và quyền riêng tư. Cấu trúc không phí gas và không máy chủ của Zypher mang đến dịch vụ AI hiệu suất cao, chi phí thấp và dễ mở rộng - giúp AI trên chuỗi trở nên thân thiện với người dùng như các ứng dụng Web2 truyền thống.









ZK Middleware: Xác minh đầu vào (Proof of Prompt) và đầu ra (Proof of Inference) của mô hình AI mà không tiết lộ dữ liệu gốc.

Thực thi không máy chủ: Hoạt động song song, không phí gas, đảm bảo độ trễ thấp và khả năng xử lý AI thông lượng cao.

AI Agent phi tập trung: Các mô hình AI không yêu cầu sự tin cậy và tự chủ trong các lĩnh vực tài chính, trò chơi và mạng xã hội.

Hệ sinh thái mở: Hạ tầng không cần cấp quyền và có thể kết hợp, cho phép tích hợp liền mạch các mô hình và dữ liệu từ bên thứ ba.









Có hơn 500,000 thành viên cộng đồng đang hoạt động tích cực đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái.

Zytron, chuỗi công khai tập trung vào AI do Zypher phát triển, đã đạt mốc 3 triệu người dùng và đang vận hành hơn 50 ứng dụng dựa trên AI.









Zytron là chuỗi công khai tập trung vào AI của Zypher Network, được xây dựng trên Linea, đánh dấu sự ra mắt chính thức của Mainnet Zytron Layer-3. Zytron là một framework Rollup không phí gas, được thiết kế chuyên biệt cho các AI Agent không yêu cầu sự tin cậy, tối ưu hóa cho việc xác minh bằng chứng ZK. Với các mẫu AI Agent tích hợp sẵn, người dùng và nhà phát triển có thể dễ dàng triển khai các giải pháp dựa trên AI.









Zytron mang lại khả năng xử lý bằng chứng không kiến thức vượt trội so với các giải pháp Layer-2 thông thường, với tốc độ xử lý nhanh hơn gấp 10 lần và chi phí gas thấp hơn tới 200 lần. Các hợp đồng tiền biên dịch của Zytron cho phép thực hiện các chức năng nâng cao, đặc biệt phù hợp cho những tác vụ tiêu tốn tài nguyên như cộng điểm đường cong elliptic, nhân vô hướng và các phép bắt cặp - tất cả đều rất cần thiết cho việc xác minh zkSNARK hiệu quả và an toàn trên chuỗi.





Tối ưu hiệu suất: Được tích hợp sâu và tối ưu hóa ở cấp độ giao thức để xử lý các phép tính mật mã.





Phí gas thấp hơn: Giảm đáng kể chi phí gas thông qua việc sử dụng các hợp đồng tiền biên dịch.





Giao dịch nhanh hơn: Với giới hạn gas của Ethereum là 30 triệu mỗi khối, các hợp đồng tiền biên dịch giúp giảm chi phí zkSNARK, cho phép thực hiện nhiều giao dịch hơn mỗi khối.





Rút ngắn thời gian phát triển: Các nhà phát triển không cần phải viết mã mật mã phức tạp nhờ tận dụng các chức năng tích hợp sẵn.





Tăng cường bảo mật: Zytron giới thiệu một đường cong elliptic thân thiện với SNARK và an toàn hơn, giải quyết hạn chế của altbn128 trên Ethereum (chỉ đạt mức bảo mật 100–110 bit).









Zypher Network giới thiệu một mô hình token thế hệ mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế AI phi tập trung đang nổi và xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc cho tương lai Web3 dựa trên ZK + AI.





Hệ thống hai token bao gồm ZYPH phục vụ cho quản trị và khuyến khích hệ sinh thái, và ZKASH dành cho khai thác và tiện ích chức năng, cho phép mở rộng quy mô ứng dụng AI và tăng trưởng người dùng không cần cấp phép.





Cơ chế khuyến khích gốc: Hỗ trợ cả hai cơ chế Proof of Prompt và Proof of Inference.

Khai thác đa chế độ: Bao gồm tính toán AI, tương tác và đóng góp hành vi.

Khai thác xã hội tích hợp: Tăng cường sự gắn kết và tham gia của cộng đồng.

Căn chỉnh giá trị: Giá trị dài hạn gắn chặt với đóng góp thực tế trên chuỗi, hoạt động tính toán và mức độ tham gia của người dùng.









Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không phải là tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hay các dịch vụ liên quan, cũng không cấu thành khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của người dùng.