Zora: Định nghĩa lại tương lai của quyền sở hữu truyền thông









Zora là nền tảng Web3 tiên phong được xây dựng nhằm trao quyền cho nhà sáng tạo thông qua quyền sở hữu truyền thông phi tập trung. Kể từ khi ra mắt vào năm 2020, nền tảng này đã phát triển thành một hệ sinh thái mạnh mẽ kết hợp thị trường NFT, mạng Layer 2 hiệu suất cao, tính năng xã hội và các công cụ dành riêng cho nhà sáng tạo. Về bản chất, Zora hướng đến mục tiêu chuyển đổi cách thức tạo, chia sẻ và nhận lợi nhuận từ nội dung kỹ thuật số, trao quyền kiểm soát trở lại cho nhà sáng tạo nội dung.









Internet đã trải qua những bước tiến vượt bậc, từ thời kỳ sơ khai của Web 1.0 đến kỷ nguyên Web 2.0 hiện đại hơn, chuyển từ các hệ thống mở nhưng kém hiệu quả sang các nền tảng hiệu quả cao nhưng ngày càng tập trung. Sự tập trung hóa này đã làm suy yếu mối quan hệ trực tiếp giữa nhà sáng tạo và khán giả, khi các nền tảng lớn kiểm soát dữ liệu và quyền truy cập của người dùng, trên thực tế là độc quyền cách định giá truyền thông. Đồng thời, tính bảo mật và bền vững của nội dung kỹ thuật số vẫn còn mong manh, với việc nhiều nhân vật công chúng thường xuyên bị cấm làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về vấn đề kiểm duyệt và dòng chảy thông tin tự do.

Giao thức Zora ra đời để ứng phó với những thách thức này, với mục tiêu tạo ra một giao thức chung cho quyền sở hữu truyền thông. Giao thức này trao quyền cho nhà sáng tạo thực sự sở hữu nội dung và tương tác trực tiếp với khán giả - bỏ qua các nền tảng tập trung truyền thống. Về cốt lõi, Zora hướng đến một hệ sinh thái truyền thông phi tập trung, chống kiểm duyệt, dễ tiếp cận và do người dùng sở hữu. Bằng cách này, Zora hỗ trợ nhà sáng tạo duy trì quyền kiểm soát tác phẩm, quyết định cách chia sẻ giá trị, đồng thời phát triển trong một môi trường sáng tạo cởi mở và minh bạch.





Tận dụng đà phát triển của sự bùng nổ NFT, Zora nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng Web3 nhờ cách tiếp cận mới mẻ đối với quyền sở hữu truyền thông. Vào tháng 05/2022, nền tảng này đã huy động được $50 triệu trong vòng gọi vốn do Haun Ventures dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ Coinbase Ventures, Kindred Ventures và nhiều nhà đầu tư khác, nâng định giá của Zora lên $600 triệu. Khoản đầu tư này đã thúc đẩy sự tăng trưởng của Zora và củng cố vị thế của nền tảng như một nhân tố chủ chốt trong bối cảnh NFT đang phát triển.













Truyền thông như một thị trường: Zora tái định hình quyền sở hữu truyền thông bằng cách xem mỗi nội dung như một thị trường riêng. Người dùng có thể đặt giá mua cho NFT và nhà sáng tạo có quyền chấp nhận đề nghị cũng như hoàn thành giao dịch. Mô hình này cũng hỗ trợ tiền bản quyền khi bán lại, đảm bảo nhà sáng tạo ban đầu tiếp tục được hưởng lợi từ hoạt động trên thị trường thứ cấp.





Cơ chế tiền bản quyền khi bán lại: Với hệ thống tiền bản quyền sáng tạo, Zora cho phép chủ sở hữu nội dung giữ lại một phần tiền bán lại trong tương lai. Điều này không chỉ khuyến khích việc liên tục tạo ra nội dung chất lượng cao mà còn mang đến triển vọng lợi nhuận ổn định hơn cho nhà đầu tư. Mô hình này thúc đẩy một hệ sinh thái bền vững hơn bằng cách thúc đẩy tăng trưởng giá trị dài hạn của tài sản truyền thông.





Khái niệm Cryptomedia: Zora giới thiệu khái niệm "Cryptomedia" để mô tả các nội dung đa phương tiện được mã hóa - như hình ảnh, âm thanh và video - được bảo mật trên chuỗi dưới dạng NFT. Phương pháp này đảm bảo tính duy nhất, khả năng xác minh và chống kiểm duyệt. Mặc dù nội dung có thể được chia sẻ rộng rãi, nhưng nguồn gốc và giá trị ban đầu vẫn được bảo vệ.









Giao thức Zora bao gồm ba thành phần chính:





Hợp đồng thông minh Zora: Được triển khai trên Mainnet Ethereum để tạo điều kiện cho việc minting, đấu giá và giao dịch các tài sản truyền thông.





Bộ công cụ phát triển Zora (ZDK): SDK dựa trên TypeScript giúp đơn giản hóa quy trình phát triển và tích hợp.





Zora Subgraph: Layer lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu được hỗ trợ bởi The Graph, giúp truy cập dữ liệu trên chuỗi hiệu quả.





Zora cũng đã ra mắt mạng Ethereum Layer 2 - Zora Network - được xây dựng trên OP Stack, cung cấp hiệu suất cao và phí giao dịch thấp.









Zora Network là một blockchain Layer-2 được phát triển trên Optimism OP Stack, được thiết kế riêng để hỗ trợ NFT và các ứng dụng tập trung vào truyền thông. Các tính năng chính bao gồm:





Phi tập trung và chống kiểm duyệt: Được xây dựng trên Ethereum, Zora trao quyền cho nhà sáng tạo sở hữu, kiểm soát và nhận lợi nhuận từ nội dung một cách độc lập - mà không phụ thuộc vào các nền tảng tập trung. Cơ sở hạ tầng blockchain của Zora đảm bảo dữ liệu không thể thay đổi và khả năng chống kiểm duyệt mạnh mẽ.





Xác minh tính duy nhất và toàn vẹn của nội dung: Để bảo vệ tính duy nhất và toàn vẹn của nội dung truyền thông, Zora sử dụng xác minh tổng kiểm tra SHA-256. Mỗi tài sản bao gồm hai con trỏ URI - một cho siêu dữ liệu và một cho nội dung - cùng với các mã hash tương ứng, hỗ trợ xác minh tính xác thực minh bạch trên chuỗi.





Hỗ trợ nhiều hình thức đại diện giá trị: Zora hỗ trợ nhiều hình thức đại diện giá trị, cho phép giao dịch với bất kỳ token ERC-20 nào trên Ethereum. Bao gồm stablecoin, token khai thác thanh khoản (liquidity mining) và thậm chí cả token quản trị liên quan đến tư cách thành viên DAO.





Khả năng kết hợp: Với nội dung là cốt lõi, thiết kế của Zora thúc đẩy khả năng kết hợp - nền tảng được xây dựng xoay quanh nội dung, thay vì ngược lại. Nhà phát triển có thể dễ dàng tích hợp Zora với các giao thức blockchain khác, mở ra nhiều khả năng sáng tạo và tính năng đa dạng.









Zora đã thu hút sự chú ý khi đội ngũ Base ra mắt token "Base is for everyone (Base cho tất cả mọi người)" trên nền tảng. Tuy nhiên, những sai sót trong hoạt động và sự nhầm lẫn lan rộng xung quanh các meme coin đã dẫn đến biến động giá mạnh, kéo theo phản ứng dữ dội từ cộng đồng.





Bất chấp tranh cãi, Zora vẫn tiếp tục phát triển, thu hút một cộng đồng người dùng và nhà phát triển ngày càng mở rộng. Các studio và nhà sáng tạo độc lập đều đã đón nhận nền tảng này, tận dụng các công cụ của Zora để mint, giao dịch và nhận lợi nhuận từ NFT. Khi hệ sinh thái NFT phát triển, Zora vẫn tập trung vào việc hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ nhằm hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.









Khi nền kinh tế nền tảng và nhà sáng tạo tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng, Zora đang định nghĩa lại cách nắm bắt giá trị - tận dụng mô hình giao thức internet phi tập trung. Không chỉ là một cách tiếp cận mới về NFT, Zora định vị mình là cơ sở hạ tầng nền tảng cho nền kinh tế nhà sáng tạo Web3.





Việc hợp tác với MEXC, một trong những sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới, tạo thêm động lực lớn cho sự phát triển của Zora. Nổi tiếng với mức phí cực thấp, tốc độ khớp lệnh nhanh, danh mục tài sản đa dạng và thanh khoản sâu, MEXC đã giành được sự tin tưởng của nhà đầu tư trên toàn thế giới. Cam kết hỗ trợ các dự án mới nổi giúp MEXC trở thành bệ phóng lý tưởng cho sự đổi mới.





ZORA hiện khả dụng cho giao dịch Spot và Futures trên MEXC, hỗ trợ người dùng tiếp cận với thanh khoản cao và phí giao dịch thấp - giúp việc tham gia trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.





Hướng dẫn mua ZORA trên MEXC:

1. Mở và đăng nhập vào App hoặc trang web chính thức MEXC.

2. Tìm "ZORA" và chọn giao dịch Spot hoặc Futures

3. Chọn loại lệnh, nhập số lượng, giá và xác nhận giao dịch.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.