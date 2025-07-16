Zephyr Network (ZEFY): Thị trường dự đoán phi tập trung hỗ trợ bởi AI, nâng cao khả năng dự báo cộng đồng

Khi công nghệ Web3 tiếp tục phát triển, thị trường dự đoán đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi mới. Zephyr Network , nền tảng dự đoán phi tập trung được xây dựng trên blockchain Solana, tận dụng AI và cơ sở hạ tầng trên chuỗi để định nghĩa lại khái niệm "trí tuệ tập thể" (collective intelligence). Với hệ thống thưởng token hấp dẫn, trải nghiệm người dùng liền mạch và hệ sinh thái sản phẩm liên tục mở rộng, Zephyr đang nhanh chóng trở thành dự án nổi bật trong không gian Web3.





Nhằm chúc mừng sự phát triển này, Zephyr đang triển khai chiến dịch airdrop toàn cầu với tổng phần thưởng lên đến $150,000. Sáng kiến này mang đến cho người dùng cơ hội nhận thưởng trong khi trải nghiệm nền tảng. Đừng bỏ lỡ - Tham gia ngay qua MEXC Airdrop+









Zephyr Network là một nền tảng dự đoán phi tập trung cho phép người dùng đưa ra dự đoán về các chủ đề như thị trường tiền mã hoá, xu hướng xã hội và sự kiện giải trí - và nhận phần thưởng cho những dự đoán chính xác. Nền tảng này tận dụng các mô hình AI để hỗ trợ phán đoán và kết hợp với các cơ chế thanh toán minh bạch trên chuỗi nhằm giảm thiên lệch dự đoán, mang đến một môi trường cạnh tranh công bằng cho người tham gia.





Điểm khác biệt của Zephyr nằm ở yêu cầu tham gia thấp, cơ cấu phần thưởng rõ ràng và mô hình mạnh mẽ do cộng đồng phát triển.





Thị trường dự đoán, lĩnh vực hoạt động của Zephyr, đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong những năm gần đây và được xem là một trong những ứng dụng có triển vọng thương mại nhất trong Web3. Bằng cách nâng cao hiệu quả tổng hợp thông tin và cung cấp hệ thống minh bạch, công bằng, không cần trung gian, dự án hoàn toàn phù hợp với các giá trị của cộng đồng tiền mã hoá.









Zephyr Network được thiết kế với hệ sinh thái sản phẩm có cấu trúc và dễ sử dụng, bao gồm ba mô-đun cốt lõi đáp ứng nhu cầu và khẩu vị rủi ro đa dạng của người dùng:





Thử thách thị trường - Giải đấu dự đoán giá Người tham gia dự báo biến động giá của các loại tiền mã hoá lớn như BTC và ETH. Kết quả được thanh toán minh bạch trên chuỗi, với phần thưởng được phân bổ tự động. Mô-đun này kết hợp giữa yếu tố trò chơi với tiềm năng nhận lợi nhuận thực tế.





Dự đoán ROI IDO - Dự báo dự án giai đoạn đầu Người dùng dự đoán ROI (return on investment) của các dự án IDO sắp ra mắt. Tính năng này mang lại rủi ro cao nhưng phần thưởng hấp dẫn, vừa đóng vai trò là công cụ thu hút người dùng vừa là cơ chế quảng bá cộng đồng, mang đến cơ hội nhận được lợi nhuận đáng kể cho những người ủng hộ sớm.





Mô hình kinh tế Triad - Hệ sinh thái token bền vững Trọng tâm của hệ sinh thái Zephyr là nền kinh tế token khép kín tập trung vào ba tài sản: ZEFY, USDZ và Mallow. Mô hình này tích hợp thị trường dự đoán với các yếu tố staking và giải trí, thúc đẩy sự tham gia lâu dài của người dùng và tăng trưởng hệ sinh thái.





Các tính năng này kết hợp tạo thành một khuôn khổ toàn diện và có khả năng mở rộng, đặt nền tảng cho các mô-đun trong tương lai như dự báo chính trị, dự đoán thể thao điện tử, v.v.









ZEFY là token tiện ích cốt lõi của Zephyr Network, không chỉ đóng vai trò là đơn vị thưởng, Zephyr còn giữ vị trí quan trọng trong quản trị, khuyến khích, staking và kiểm soát quyền truy cập trong hệ sinh thái. Thông qua mô hình tokenomics được thiết kế hợp lý, Zephyr duy trì sự cân bằng giữa tính thanh khoản và sự khan hiếm - đảm bảo tính linh hoạt cho người dùng và giá trị token dài hạn.





Mô-đun Ứng dụng Chia sẻ doanh thu nền tảng Stake ZEFY để nhận một phần phí giao dịch và doanh thu nền tảng. Quản trị Người nắm giữ có thể bỏ phiếu để định hướng phát triển tương lai của nền tảng. Quyền truy cập tính năng

Một số công cụ dự đoán nâng cao yêu cầu nắm giữ hoặc thanh toán bằng ZEFY. Mô hình giảm phát

Thuế giao dịch ban đầu là 2% và việc đốt token theo lịch trình giúp kiểm soát lạm phát. Khuyến khích cộng đồng Phần thưởng bảng xếp hạng, airdrop dựa trên nhiệm vụ và tiền thưởng chiến dịch được thanh toán bằng ZEFY.





Ngoài ra, ZEFY dự kiến sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn - bao gồm MEXC - giúp tăng tính thanh khoản và khả năng tiếp cận thị trường, đồng thời củng cố cơ chế khám phá giá trị của token.









Để thúc đẩy sự tham gia thực sự của cộng đồng, Zephyr đang triển khai chiến dịch airdrop kép trên Zealy và trang web chính thức của MEXC . Khi hoàn thành các nhiệm vụ như nạp và giao dịch ZEFY , người dùng có thể nhận được điểm bảng xếp hạng XP và tranh tài để nhận phần thưởng hấp dẫn.





Nhiệm vụ được chia thành hai nhóm chính:





Nhiệm vụ trên nền tảng: Các hoạt động như đăng ký, đưa ra dự đoán, tạo nhóm và stake token.

Nhiệm vụ xã hội: Theo dõi các kênh mạng xã hội, giới thiệu bạn bè, đăng nội dung và tham gia tương tác cùng cộng đồng.





Chiến dịch này rất dễ tham gia - người dùng chỉ cần kết nối ví và hoàn thành các thao tác cơ bản để bắt đầu nhận điểm. Người dùng mới có thể nhanh chóng tham gia và tận hưởng trải nghiệm play-to-earn.









Zephyr cam kết tăng trưởng bền vững, dài hạn thay vì đầu cơ ngắn hạn. Lộ trình chính thức của dự án thể hiện chiến lược được xác định rõ ràng, tập trung vào cả tiến bộ công nghệ và trao quyền cho cộng đồng:





Quý 1 năm 2025: Zephyr có kế hoạch ra mắt các mô-đun dự đoán tiên tiến, giới thiệu tính năng Copy Trade, cải thiện giao diện người dùng và niêm yết token ZEFY trên các sàn giao dịch tập trung.

Quý 2 năm 2025: Zephyr đặt mục tiêu triển khai ứng dụng di động chuyên dụng, mở rộng sang các thị trường dự đoán mới như thể thao điện tử và các sự kiện chính trị, hỗ trợ mã nguồn mở cho các phần của mô hình AI độc quyền và triển khai cơ chế quản trị DAO.





Triết lý phát triển của Zephyr - chú trọng hoàn thiện tính năng cốt lõi, từng bước phi tập trung hoá quyền kiểm soát - thể hiện cách tiếp cận bài bản và có thể mở rộng trong lĩnh vực Web3.









Zephyr Network đang tiên phong trong kỷ nguyên mới của thị trường dự đoán phi tập trung bằng cách kết hợp công nghệ AI tiên tiến với mô hình thưởng token được thiết kế bài bản. Nền tảng này cung cấp trải nghiệm Web3 minh bạch, công bằng và hấp dẫn, phục vụ cho nhiều đối tượng tham gia - từ những người đam mê dự đoán, người dùng Web3 cho đến nhà đầu tư tiền mã hoá dày dạn kinh nghiệm.





Hiện đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, Zephyr mang đến cơ hội hấp dẫn để tham gia vào hệ sinh thái đang lớn dần thông qua chiến dịch airdrop hiện tại. Với yêu cầu tham gia thấp và tiềm năng dài hạn mạnh mẽ, việc tham gia sớm giúp người dùng tiếp cận dự án đầy hứa hẹn và mở khóa giá trị tiềm năng trong tương lai.

Bây giờ chính là lúc bắt đầu. Tham gia MEXC ngay , tiếp cận sớm với ZEFY, nhận phần thưởng airdrop và tiên phong trong hệ sinh thái đột phá này.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.