Tổng quan về YieldNest (YND): Khám phá công cụ lợi nhuận mới cho restaking Ethereum

Khi nền kinh tế staking của Ethereum phát triển, việc quản lý hiệu quả tài sản đã stake và nâng cao hiệu suất lợi nhuận đã trở thành một chủ đề trọng tâm trong thế giới DeFi. YieldNest ra đời để đáp ứng nhu cầu này. Là nền tảng tổng hợp lợi nhuận tập trung vào LSDFi (Liquid Staking Derivatives Finance), YieldNest hướng đến việc khai thác trọn vẹn giá trị của tài sản staking Ethereum thông qua các chiến lược mô-đun và cơ chế tái cân bằng tự động.









YieldNest là nền tảng quản lý tài sản thông minh chuyên về restaking các tài sản phái sinh staking thanh khoản (LSD) trên Ethereum . Bằng cách tích hợp EigenLayer và các giao thức LSD phổ biến như Lido, Ether.fi và Renzo, YieldNest tự động chuyển đổi tài sản LSD của người dùng thành các token theo chiến lược (gọi là yToken) có khả năng restake, kết hợp và cộng gộp lợi nhuận một cách bền vững. Điều này mang đến cho người dùng lộ trình lợi nhuận hiệu quả và an toàn hơn.





Sứ mệnh của YieldNest là xây dựng hạ tầng restaking LSDFi theo mô-đun, tự động và bảo mật cao, cho phép người dùng tối đa hoá lợi nhuận mà không đánh đổi yếu tố an toàn.





Điểm nổi bật của nền tảng bao gồm:





Chiến lược restaking tự động : Tích hợp liền mạch với EigenLayer và các giao thức LSD, không cần thao tác thủ công.

Lưu ký cấp tổ chức : Hợp tác với Ngân hàng Sygnum, Fireblocks và các đối tác khác để lưu ký tài sản an toàn.

Kiến trúc mô-đun : Các mô-đun chiến lược có thể tuỳ chỉnh, hỗ trợ tích hợp đa tài sản và đa giao thức.

Quản trị minh bạch và linh hoạt: Cơ chế quản trị cộng đồng và nâng cấp chiến lược được vận hành bằng token YND.









Cốt lõi của YieldNest nằm ở Công cụ chiến lược (Strategy Engine) và mô hình yToken, được xây dựng trên một khung mô-đun với tự động hoá trên chuỗi, cho phép người dùng dễ dàng tham gia vào các chiến lược lợi nhuận LSDFi nâng cao. Dưới đây là ba thành phần cốt lõi:









Khi người dùng nạp các tài sản LSD như stETH, weETH hoặc ezETH vào YieldNest, chúng sẽ tự động được chuyển đổi thành yToken (ví dụ: yETH). Mỗi yToken đại diện cho một chiến lược restaking thông minh, liên tục tái đầu tư lợi nhuận để gia tăng hiệu ứng cộng gộp, đồng thời ghi nhận minh bạch cấu trúc tài sản và lợi nhuận.

Tính năng chính của yToken:





Đại diện cho một phần trong danh mục chiến lược restaking đa dạng

Có thể xem được trên chuỗi nguồn lợi nhuận và phân bổ tài sản

Sẽ hỗ trợ thêm LSD mới và khả năng triển khai chuỗi chéo trong tương lai









Một ưu điểm chính của YieldNest là công cụ chiến lược mô-đun, được thiết kế để tích hợp với nhiều giao thức LSD và AVS (Active Validation Services). Công cụ này điều chỉnh cấu hình linh hoạt dựa trên hồ sơ rủi ro, tỷ trọng giao thức và thông số tối ưu lợi nhuận nhằm cân bằng hiệu suất và mức độ an toàn.





Lớp chiến lược cho phép:





Lựa chọn tự động các tổ hợp staking có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối ưu

Tích hợp gốc với EigenLayer để nhận phần thưởng AVS

Mở rộng dịch vụ lưu ký cho DAO, các quỹ và tổ chức









Trong bối cảnh các giao thức restaking thường gặp sự cố, YieldNest đặt vấn đề bảo mật lên hàng đầu. Các chiến lược lưu ký bao gồm:





Tích hợp với các đối tác lưu ký đáng tin cậy : Hợp tác với Ngân hàng Sygnum, Fireblocks và các nhà lưu ký hàng đầu khác

Đa chữ ký & phân tách quyền hạn : Các hợp đồng chính được kiểm soát với cơ chế đa chữ ký và việc cập nhật chiến lược phải được DAO phê duyệt

Kiểm toán minh bạch: Tất cả chiến lược đều được hiển thị trên chuỗi và kiểm toán bởi bên thứ ba (ví dụ: OtterSec)









YieldNest áp dụng mô hình hai token: YND (token tiện ích & quản trị) và veYND (token khóa để bỏ phiếu). Hai token này tạo nên nền tảng quản trị và cơ chế khuyến khích của YieldNest, cân bằng giữa phần thưởng ngắn hạn và sự tham gia chiến lược dài hạn.









YND là token gốc của YieldNest với tổng cung 1 tỷ. Các ứng dụng chính bao gồm:





Quản trị : YND có thể được khóa để mint veYND nhằm tham gia bỏ phiếu quản trị

Chia sẻ doanh thu : YND bị khóa sẽ tạo ra veYND, cho phép người dùng nhận một phần phí nền tảng

Khuyến khích hệ sinh thái: Dùng cho quan hệ đối tác chiến lược, phần thưởng restaking, airdrop và nhiều mục đích khác





YND sẽ được phân bổ dần thông qua các chương trình khuyến khích để đảm bảo ra mắt công bằng và kiểm soát lạm phát.









veYND (YND khóa để bỏ phiếu) là token không thể chuyển nhượng, đại diện cho YND đã bị khóa. Lấy cảm hứng từ mô hình veToken của Curve, người dùng có thể khóa YND từ tối thiểu 1 tuần đến tối đa 1 năm để nhận veYND.





Thời gian khóa càng dài = veYND càng nhiều

veYND giảm dần theo thời gian khóa còn lại

Dùng cho quản trị, chia sẻ doanh thu và bỏ phiếu chiến lược

Cơ chế này giúp căn chỉnh ưu đãi cho người dùng với sự phát triển dài hạn của nền tảng và giảm đầu cơ ngắn hạn.









Người nắm giữ veYND có thể bỏ phiếu về nhiều khía cạnh quản trị, bao gồm:





Lựa chọn chiến lược và điều chỉnh thông số yToken

Cấu trúc phí giao thức và quy tắc phân bổ

Đề xuất tài sản mới, kế hoạch khuyến khích và mở rộng hệ sinh thái





Việc quản trị được thực hiện trên chuỗi để đảm bảo minh bạch và trao quyền cho người dùng.









YieldNest tạo ra doanh thu từ phần thưởng restaking, phí quản lý chiến lược và phí giao dịch. Một phần doanh thu này được phân bổ lại cho người nắm giữ veYND như phần thưởng dài hạn:





Chia sẻ phí giao thức : Người nắm giữ veYND có thể nhận một phần thu nhập giao thức theo tỷ lệ

Khuyến khích bổ sung : Token YND được phân bổ dựa trên trọng số veYND để thưởng cho những người ủng hộ lâu dài

Cơ chế Boost: Người nắm giữ veYND nhận được tỷ trọng lợi nhuận yToken cao hơn









Để thu hút người dùng sớm, YieldNest triển khai chiến dịch Y-Airdrop, thưởng điểm YND cho:





Người dùng restake qua EigenLayer

Người nắm giữ LSD nạp vào chiến lược yToken

Người tham gia nhiệm vụ cộng đồng và chiến dịch quảng bá





Sau sự kiện tạo token (TGE), các điểm này sẽ có thể đổi thành token YND, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.









YieldNest ra mắt vào cuối năm 2023. Đội ngũ gồm các thành viên kỳ cựu từ Ethereum Avalanche , StarkWare và BitDAO với chuyên môn sâu về DeFi, staking và tài chính trên chuỗi.





Các mốc quan trọng:





Quý 01/2024 : Thử nghiệm Mainnet và xác thực chiến lược

Quý 02/2024 : Gọi vốn seed thành công $3.5 triệu từ GSR, Bankless Ventures, Figment Capital và các nhà đầu tư khác

Quý 03/2024: Ra mắt chính thức yETH và chương trình tích điểm cộng đồng









YieldNest tiếp tục mở rộng hệ sinh thái restaking LSDFi. Kế hoạch sắp tới bao gồm:





Ra mắt thêm chiến lược yToken mới (ví dụ: weETH, sfrxETH)

Mở rộng hỗ trợ chuỗi chéo (L2, EigenDA, rollup Ethereum)

Kế hoạch khuyến khích YND 2.0 (quỹ cộng đồng, phần thưởng staking dài hạn)

Công cụ quản lý tài sản mô-đun dành cho DAO và nhà đầu tư tổ chức

Sáng kiến giáo dục thông qua YieldNest Academy để nâng cao kiến thức về quản trị









Với sự phát triển của hạ tầng restaking như EigenLayer, các nền tảng chiến lược như YieldNest có thể trở thành làn sóng tiếp theo sau LST. Kiến trúc của YieldNest (NestVaults mô-đun, phái sinh staking thanh khoản, và quản lý chiến lược thông minh) khiến nền tảng này trở thành cầu nối đầy tiềm năng giữa người dùng cá nhân và chuyên nghiệp, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực restaking.





Hiện tại, token YND đã được niêm yết trên MEXC. Để giao dịch:





Truy cập và đăng nhập vào App MEXC hoặc trang web chính thức

Tìm "YND" trong thanh tìm kiếm để truy cập giao dịch Spot hoặc Futures

Chọn loại lệnh, nhập số lượng/giá và hoàn thành giao dịch





Bạn cũng có thể truy cập trang MEXC Airdrop+ để tham gia sự kiện airdrop YND và nhận thêm phần thưởng!



