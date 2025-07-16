Nhờ nhiều yếu tố thuận lợi, XRP phục hồi mạnh mẽ, tái định hình vị thế thị trường





Gần đây, thị trường tiền mã hoá đã trải qua một xu hướng đáng chú ý, với các loại tiền mã hoá lâu đời liên tục bứt phá, trong đó hiệu suất của XRP đặc biệt nổi bật. Theo dữ liệu của MEXC, giá XRP đã tăng vọt và thành công vượt qua mốc 1.6 USDT, đạt mức cao mới trong hơn ba năm.









So với các meme coin nổi lên nhờ hiệu ứng mạng xã hội và có tính biến động cao, các loại tiền mã hoá lâu đời như XRP đã xác định lại vị thế và vai trò trên thị trường tiền mã hoá với mức tăng trưởng ổn định và nền tảng thị trường vững chắc trong quá trình phục hồi.





Sự thay đổi này không phải tự nhiên, mà là kết quả tất yếu từ nhiều ưu thế và cơ hội của các loại tiền mã hoá lâu đời như XRP . Động lực tăng trưởng hàng đầu của XRP đã thực sự phản ánh trực tiếp các yếu tố phức tạp đằng sau token này.









Với sự thay đổi sắp tới của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vụ việc Ripple chưa được giải quyết trong nhiều năm đã rẽ sang một hướng mới. Kể từ tháng 12/2020, Ripple đã vướng vào một vụ kiện kéo dài với SEC, cáo buộc Ripple huy động lên đến 1.3 tỷ USDT kể từ năm 2013 thông qua chứng khoán chưa đăng ký - XRP. Tuy nhiên, Ripple đã phần nào giành được chiến thắng pháp lý khi phán quyết của tòa án về việc Ripple bán XRP dần trở nên rõ ràng hơn. Tòa án xác định việc bán XRP trên thị trường thứ cấp không cấu thành việc chào bán chứng khoán.





Gần đây, SEC đã cố gắng kháng cáo phán quyết mới nhất của Thẩm phán Analisa Torres về XRP, nhưng thông tin Chủ tịch SEC Gary Gensle sẽ rời đi đã tiếp thêm năng lượng mới vào thị trường. Đa số nhà đầu tư đều kỳ vọng những vụ kiện chống lại các công ty như Ripple có thể được giảm bớt, giải quyết hoặc thậm chí bị hủy bỏ. Sự thay đổi nhỏ này trong lập trường pháp lý chắc chắn đã tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho sự phục hồi của XRP.









Khi môi trường pháp lý dần được nới lỏng, nhiều tổ chức đang tích cực tìm cách tung ra các sản phẩm ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) liên quan đến XRP, góp phần nâng cao vị thế của XRP trên thị trường.





Bitwise là công ty đầu tiên nộp đơn lên SEC để đăng ký S-1 cho XRP ETF vào ngày 02/10 và công ty hiện đang quản lý thành công Bitcoin ETF BITB và Ethereum ETF ETHW. Sau đó, vào ngày 08/10, công ty đầu tư tiền mã hoá Canary Capital cũng đã nộp đơn đăng ký XRP Spot ETF lên SEC, đồng thời tiết lộ sẽ sử dụng Chỉ số Ripple CF (một sản phẩm chuẩn giá theo thời gian thực) của Chicago Mercantile Exchange (CME) để theo dõi giá XRP. Kể từ đó, 21Shares cũng đã nộp đơn đăng ký XRP ETF - “21Shares Core XRP TRUST” - lên SEC Hoa Kỳ vào ngày 02/11. Ngày 26/11, Ripple thậm chí còn tích cực hơn khi thông báo sẽ ra mắt quỹ thị trường tiền tệ token hóa đầu tiên trên XRP Ledger, và quỹ này sẽ token hóa quỹ thanh khoản 4.77 tỷ USDT của đối tác abrdn.





Nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg ETF dự đoán đến năm 2025, ban lãnh đạo mới của SEC có thể sẽ có thái độ cởi mở hơn đối với tiền mã hoá và cho phép các sản phẩm ETF tích hợp tính năng staking. Chuỗi tín hiệu tích cực này đã làm giảm đáng kể mối lo ngại của thị trường về tính hợp pháp của XRP. Cùng với sự chấp thuận liên tiếp của Bitcoin Spot ETF và Ethereum Spot ETF, làn sóng đăng ký XRP ETF cũng cho thấy tiềm năng thành công cực kỳ cao, thể hiện sự hội nhập và công nhận hơn nữa trong lĩnh vực tài chính tiền mã hoá.









Với những diễn biến tích cực trong vụ kiện của Ripple và môi trường pháp lý ngày càng cải thiện rõ rệt, niềm tin của thị trường đối với XRP đang dần phục hồi và tăng lên từng ngày. Các nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại giá trị nội tại của token và ồ ạt phân bổ vốn vào thị trường. Dòng vốn này càng đẩy nhanh quá trình phục hồi của XRP.





XRP, Theo dữ liệu liên quan, tính đến ngày 18/11, khối lượng giao dịch hàng tuần của altcoin đã vượt mốc 300 tỷ USDT lần đầu tiên kể từ năm 2021. Dữ liệu này không chỉ nêu bật hoạt động giao dịch trên thị trường mà còn phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tiền mã hoá lâu đời. Điều đáng chú ý là khi khối lượng giao dịch tăng vọt, khối lượng giao dịch của 4 token chính là DOGE SOL và PEPE đã chiếm 60% tổng khối lượng giao dịch. Hiệu suất của những token này đặc biệt đáng chú ý và trở thành trọng tâm của thị trường.













ETH, MEXC ưu tiên cung cấp cho người dùng dịch vụ giao dịch tiền mã hoá an toàn, hiệu quả và liền mạch. Với vai trò dẫn đầu trên thị trường, MEXC không chỉ mang đến danh mục tiền mã hoá đa dạng như BTC XRP và nhiều loại tiền mã hoá khác, mà còn sở hữu công nghệ giao dịch tiên tiến, các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt và dịch vụ CSKH chuyên nghiệp, từ đó thu hút đông đảo nhà đầu tư tin dùng. Vì vậy, MEXC chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng dành cho các nhà đầu tư muốn tham gia giao dịch XRP.





Dưới đây là ví dụ về cách giao dịch token XRP trên App MEXC.





Bước 1: Đăng nhập vào App MEXC và nhấn vào [Giao dịch].

Bước 2: Nhấn vào [Spot], sau đó nhấn vào cặp giao dịch và trực tiếp tìm kiếm [XRP/USDT].

Bước 3: Nhấn vào [Mua XRP].









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



