Sự nhầm lẫn về XRP Futures ETF: Chuyện gì đã thực sự xảy ra và vì sao điều này quan trọng

Vào tối ngày 27/04, các tiêu đề tuyên bố "ProShares được SEC bật đèn xanh cho ba XRP ETF" lan truyền nhanh chóng, gây ra sự phấn khích trên toàn thị trường tiền mã hoá. Cụm từ này - chỉ đơn giản đề cập đến "XRP ETF" - khiến nhiều người lầm tưởng Hoa Kỳ đã phê duyệt altcoin Spot ETF đầu tiên, sau khi ra mắt BTCETH Spot ETF gần đây. Điều này dẫn đến làn sóng tâm lý tích cực ngắn hạn trên thị trường.


Nhưng sự náo động này không kéo dài. Tin tức đã sớm được làm rõ: ProShares đang ra mắt ETF dựa trên Futures, không phải sản phẩm Spot. Mặc dù là báo động giả, sự kiện này cho thấy thị trường đang rất mong đợi XRP Spot ETF và tâm lý của nhà đầu tư nhạy cảm như thế nào xung quanh các đột phá về quy định.

1. ProShares thực sự đang ra mắt sản phẩm gì


ProShares đang ra mắt ba XRP Futures ETF dựa trên các hợp đồng được giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (Chicago Mercantile Exchange - CME), cung cấp khả năng tiếp cận thông qua các thỏa thuận hoán đổi, không phải bằng cách nắm giữ token XRP thực tế.

Được dự kiến ra mắt vào ngày 30/04, các ETF là: Ultra XRP ETF (cung cấp mức tiếp xúc XRP Futures đòn bẩy 2x), Short XRP ETF (cung cấp mức tiếp xúc XRP Futures nghịch đảo 1x) và Ultra Short XRP ETF (cung cấp mức tiếp xúc XRP Futures nghịch đảo 2x). Các công cụ này cho phép nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của XRP - dù là Long hay Short - mà không cần nắm giữ tài sản.

2. Mở rộng thị trường phái sinh XRP: Cơ hội và ý nghĩa


2.1 Mở rộng và tác động của XRP phái sinh


Việc ra mắt các ETF của ProShares đánh dấu sự mở rộng hơn của thị trường phái sinh XRP. Không giống như Spot ETF, Futures ETF theo dõi hiệu suất giá của XRP Futures, chứ không phải tài sản thực tế. Điều này khiến dự án trở nên lý tưởng cho nhà giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đòn bẩy và các tổ chức tìm kiếm chiến lược phòng hộ rủi ro mà không ngại rủi ro lưu ký. Bằng cách hạ thấp rào cản tham gia, các ETF này đa dạng hóa bộ công cụ khả dụng để tham gia vào biến động giá XRP.

2.2 Brazil dẫn đầu: XRP Spot ETF đầu tiên trên thế giới


Trong khi Hoa Kỳ vẫn đang cân nhắc về việc phê duyệt XRP Spot ETF, Brazil đã có bước tiến quyết định. Vào ngày 25/04, Hashdex đã ra mắt XRP Spot ETF đầu tiên trên thế giới, giao dịch với ticker XRPH11 trên B3 Stock Exchange. Được quản lý bởi Genial Investimentos, ETF này theo dõi chỉ số giá tham chiếu XRP của Nasdaq và phân bổ ít nhất 95% tài sản trực tiếp cho XRP. Sự phát triển này không chỉ mang đến cho nhà đầu tư Brazil một kênh tiếp cận trực tiếp và được quản lý vào thị trường XRP mà còn báo hiệu mức độ về tính hợp pháp toàn cầu và sự công nhận của các tổ chức đối với tài sản này.

3. Phê duyệt XRP Spot ETF: Con đường phía trước


3.1 Kỳ vọng của thị trường đối với XRP Spot ETF


Mặc dù việc ra mắt XRP Futures ETF cung cấp nhiều lựa chọn giao dịch hơn cho thị trường, nhưng xét theo góc độ dòng vốn trung và dài hạn cũng như đầu tư giá trị, trọng tâm thực sự vẫn là việc phê duyệt XRP Spot ETF cuối cùng. Việc giới thiệu một ETF Spot sẽ thu hút dòng vốn từ các tổ chức truyền thống, mang lại dòng vốn bổ sung. Nhà phân tích ETF cấp cao của Bloomberg, Eric Balchunas, đã tuyên bố mặc dù chưa được phê duyệt, nhưng khả năng XRP Spot ETF được bật đèn xanh là khá cao.


3.2 Thách thức về mặt quy định


Tuy nhiên, việc phê duyệt theo quy định sẽ không dễ dàng. SEC duy trì lập trường thận trọng đối với thị trường tiền mã hoá, đặc biệt là với Spot ETF. Trong quá khứ, SEC đã nhiều lần trì hoãn hoặc từ chối các đăng ký BitcoinEthereum Spot ETF. Đối với XRP, các thách thức về mặt quy định có thể còn phức tạp hơn. Một mặt, tình trạng pháp lý của XRP tại Hoa Kỳ vẫn chưa rõ ràng, vì cuộc chiến pháp lý giữa Ripple và SEC vẫn đang diễn ra. Mặt khác, quy mô thị trường và thanh khoản của XRP tương đối nhỏ hơn, điều này có thể khiến việc đáp ứng các yêu cầu của SEC về thanh khoản, minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư của ETF trở nên khó khăn.

3.3 Cuộc chạy đua của các công ty quản lý tài sản


Bất chấp những rào cản về mặt quy định, nhiều công ty quản lý tài sản đang tích cực định vị mình trên thị trường XRP Spot ETF. Ngoài ProShares, các công ty như Grayscale, 21Shares và Bitwise cũng đã đăng ký các quỹ Spot tương tự. Sự tham gia của các đơn vị này không chỉ làm tăng độ cạnh tranh trên thị trường mà còn giúp đẩy nhanh quá trình phê duyệt XRP Spot ETF.

4. Tác động dài hạn của XRP Spot ETF lên thị trường


Việc phê duyệt và ra mắt XRP Spot ETF sẽ có tác động sâu rộng và toàn diện đến thị trường XRP. ETF này sẽ tăng cường đáng kể cả thanh khoản và minh bạch, đồng thời đẩy nhanh quá trình tích hợp tài sản vào hệ thống tài chính toàn cầu.

Bằng cách cung cấp một kênh được quản lý và dễ tiếp cận cho nhà đầu tư truyền thống, ETF sẽ chuyển dòng vốn ổn định vào XRP, cải thiện độ sâu thị trường và khả năng giao dịch. Đồng thời, cấu trúc minh bạch của ETF sẽ chuyển sự tập trung của nhà đầu tư vào các yếu tố nền tảng của XRP - như tiện ích, khả năng áp dụng và hiệu suất mạng - thay vì chỉ đầu cơ. Khi hoạt động giao dịch do ETF gia tăng, việc khám phá giá sẽ trở nên hiệu quả hơn, giúp thị trường phản ánh tốt hơn động lực cung và cầu thực tế. Điều này sẽ làm giảm sự biến động, hạn chế khả năng bị thao túng và hỗ trợ môi trường thị trường ổn định và bền vững hơn.

Cuối cùng, việc XRP Spot ETF được phê duyệt sẽ đánh dấu một bước tiến lớn hướng tới việc tích hợp sâu hơn của token này vào tài chính truyền thống, tạo ra mối liên kết chặt chẽ hơn giữa các tài sản tiền mã hoá và hệ sinh thái tài chính rộng lớn hơn.

5. Kết luận: Tương lai đầy hứa hẹn và thách thức


Những gì bắt đầu từ một tin tức bị hiểu nhầm đã trở thành khoảnh khắc nổi bật đối với XRP. Việc các Futures ETF của ProShares gây ra một số nhầm lẫn, cũng khẳng định lại nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức đối với việc tiếp cận XRP. Tuy nhiên, phần thưởng đặc biệt - một XRP Spot ETF được Hoa Kỳ phê duyệt - vẫn còn xa vời. Sự mơ hồ về mặt pháp lý, thái độ thận trọng về mặt quy định và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà quản lý quỹ khiến hành trình này sẽ không hề dễ dàng. Dẫu vậy, khi các rào cản được gỡ bỏ và sự quan tâm của nhà đầu tư tăng lên, các XRP ETF - dù là Futures hay Spot - đều sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình làn sóng hội tụ tiền mã hoá với tài chính truyền thống tiếp theo.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.




