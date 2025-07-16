WorldShards: Hướng dẫn người mới bắt đầu với trò chơi NFT MMORPG mới





Giữa nhiều trò chơi MMORPG, WorldShards nổi bật nhờ bối cảnh độc đáo và lối chơi sáng tạo. Do LowKick Games phát triển, trò chơi sandbox nhập vai nhiều người chơi trực tuyến này đưa game thủ vào Murrlandia - thế giới giả tưởng bị vỡ vụn thành các đảo bay. Trong WorldShards, người chơi có thể tự do khám phá, chiến đấu và xây dựng - đồng thời thực sự sở hữu tài sản trong trò chơi thông qua công nghệ blockchain. Bài viết này sẽ cung cấp tổng quan chi tiết về cốt truyện, cơ chế chơi, hệ thống kinh tế và tính năng của token.









WorldShards là trò chơi MMORPG kết hợp giữa yếu tố sandbox và công nghệ blockchain. Trò chơi lấy bối cảnh tại Murrlandia, một thế giới bị tàn phá bởi thảm họa và phân mảnh thành vô số đảo bay để người chơi khám phá. Vào vai nhà thám hiểm, bạn sẽ khám phá các bí mật bị thất lạc, chiến đấu chống lại kẻ xâm lược và nỗ lực xây dựng lại thế giới. Trò chơi loại bỏ hệ thống cấp độ và lớp nhân vật truyền thống, cho phép phát triển nhân vật linh hoạt khi kết hợp trang bị và kỹ năng, từ đó người chơi có thể tạo hướng đi riêng và tự do định hình trải nghiệm.









WorldShards tái định nghĩa trải nghiệm MMORPG với những tính năng đổi mới:





1) Không có hệ thống cấp độ: Thay vì áp dụng hệ thống cấp độ và lớp nhân vật truyền thống, WorldShards cho phép người chơi tuỳ chỉnh quá trình phát triển thông qua việc kết hợp trang bị và kỹ năng phù hợp với phong cách chơi riêng.





2) Hệ thống chiến đấu linh hoạt: Cơ chế chiến đấu đề cao yếu tố chiến thuật, cho phép người chơi đối đầu kẻ địch bằng nhiều cách khác nhau - từ tấn công trực diện, lén lút cho đến sử dụng vật phẩm và phối hợp vũ khí.





3) Xây dựng đảo bay cá nhân: Mỗi người chơi sở hữu một hòn đảo bay cá nhân, nơi họ có thể xây nhà, thiết lập trạm làm việc, xử lý tài nguyên và chế tạo trang bị.





4) Nền kinh tế do người chơi điều hành: Trò chơi áp dụng nền kinh tế do người chơi điều hành, tập trung vào việc thu thập, xử lý và giao dịch tài nguyên.





5) Sở hữu tài sản trên blockchain: Nhờ công nghệ blockchain, người chơi thực sự sở hữu các tài sản trong trò chơi như đảo, trang bị và token.









Bắt đầu chơi WorldShards rất đơn giản, bạn chỉ cần làm theo các bước cần thiết sau:





1) Truy cập: WorldShards hiện đang ở giai đoạn truy cập sớm. Người chơi cần mua khoá truy cập (access key) trên nền tảng OpenLoot hoặc sở hữu vật phẩm của nhà sáng lập (Founder's collectible) để tham gia.





2) Chọn hướng phát triển: Không bị ràng buộc bởi cấp độ, bạn có thể tập trung vào chế tạo, chiến đấu hoặc khám phá. Định hình nhân vật tuỳ theo sở thích của bạn.





3) Trang bị vũ khí: Việc lựa chọn vũ khí và trang bị sẽ quyết định chiến thuật của bạn. Hãy thử kết hợp để tạo ra phong cách chiến đấu riêng.





4) Xây dựng và cá nhân hóa đảo bay: Tùy chỉnh đảo bay của bạn bằng cách thu thập tài nguyên, chế tạo vật phẩm và cá nhân hoá theo cá tính riêng.





5) Tham gia nhiệm vụ và hoạt động cộng đồng: Lập hội, tham gia nhiệm vụ PvE hợp tác, hoặc đi sâu vào ngục tối để nhận phần thưởng giá trị. Thủ đô đóng vai trò là trung tâm tương tác cộng đồng, giao dịch và liên minh.









WorldShards xây dựng nền kinh tế do người chơi điều hành, xoay quanh việc thu thập, chế biến và giao dịch tài nguyên. Người chơi có thể tìm tài nguyên khi khám phá đảo, hoàn thành nhiệm vụ hoặc đánh bại quái vật, sau đó chế tạo thành nhiều loại trang bị và vật phẩm tại đảo cá nhân. Những vật phẩm này có thể sử dụng để phát triển nhân vật hoặc bán trên sàn đấu giá trong trò chơi.





Một tính năng đặc biệt là Ancient Rifts, cho phép người chơi thu thập và chế tạo Rift để nâng cao độ hiếm và thuộc tính trang bị, từ đó tăng giá trị thị trường. WorldShards cũng sẽ ra mắt hệ thống đấu giá đầy đủ vào quý 02/2025, đẩy mạnh hoạt động giao dịch và kinh tế giữa những người chơi.









SHARDS là token chính trong trò chơi, được ra mắt công bằng (fair launch) do cộng đồng thúc đẩy. Tổng cung là 5 tỷ token, được phát hành dần trong sáu năm. 60% lượng cung được phân bổ cho phần thưởng của người chơi, 25% cho phát triển hệ sinh thái và 15% cho marketing và phát triển cộng đồng.













Người chơi có thể nhận SHARDS thông qua:

Rơi ngẫu nhiên: Sở hữu vật phẩm có hiệu ứng Lực hấp dẫn (Attraction Force), người chơi có thể ngẫu nhiên nhận được SHARDS khi thực hiện các hành động như chiến đấu với kẻ thù, thu thập tài nguyên, hoặc mở rương.

Nạp từ ví tiền mã hoá: Có thể nạp trực tiếp SHARDS từ ví tiền mã hoá để sử dụng trong trò chơi.









SHARDS có nhiều ứng dụng trong trò chơi, bao gồm:

Nâng cao thuộc tính vật phẩm (Improving Collectible Item Stats): Khi vật phẩm được nâng cấp, thuộc tính May mắn phải được tăng cường riêng bằng cách sử dụng SHARDS.

Tăng độ hiếm (Upgrading Rarity): Nâng cấp độ hiếm của vật phẩm để tăng giá trị và sức mạnh.

Xử lý Rift (Processing Rifts): Dùng SHARDS để xử lý Rift, nâng độ hiếm của vật phẩm.

Mua vật phẩm hiếm (Purchasing Rare Items): SHARDS có thể dùng để mua vật phẩm giá trị và quý hiếm trong trò chơi.

Khôi phục thuộc tính vật phẩm (Re-rolling Item Stats): Làm ngẫu nhiên lại thuộc tính trang bị để tìm tổ hợp hoặc giá trị tốt hơn.

Giao dịch (Trading): Là tiền mã hoá, SHARDS có thể được rút khỏi trò chơi và giao dịch trên các sàn giao dịch tiền mã hoá.

Người chơi cũng có thể rút SHARDS về ví tiền mã hoá cá nhân thông qua nền tảng Open Loot và giao dịch token này trên các sàn giao dịch bên ngoài.









Với lối chơi hấp dẫn và khả năng sở hữu tài sản trên blockchain, WorldShards đang thiết lập tiêu chuẩn mới cho tương lai của MMORPG. Dù bạn yêu thích khám phá, chiến đấu, chế tạo hay giao dịch, trò chơi này đều có những điều thú vị dành cho bạn. Khi trò chơi ngày càng mở rộng và cộng đồng phát triển, WorldShards hứa hẹn giữ vai trò nổi bật trong lĩnh vực trò chơi blockchain. Tham gia thế giới kỳ diệu và bắt đầu hành trình tại Murrlandia ngay!



