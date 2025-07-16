Liệu DePIN có phải là bước đột phá lớn tiếp theo khi dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào?

Thị trường tiền mã hóa luôn thay đổi, mọi khái niệm mới nổi đều có tiềm năng trở thành điểm nóng tiếp theo của thị trường. Nhìn lại, từ "DeFi Summer" đến "NFT & GameFi Summer" và "Metaverse", mỗi khái niệm đều ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa. Trong những năm gần đây, "DePIN" dần trở thành tâm điểm chú ý, thu hút vốn đầu tư và sự quan tâm. Nghiên cứu của Messari mạnh dạn dự đoán đến năm 2028, quy mô thị trường DePIN có thể đạt 3.5 nghìn tỷ đô la.





Vậy, với triển vọng thị trường rộng lớn như vậy, DePIN có thể trở thành bước đột phá lớn tiếp theo của thị trường tiền mã hoá không? Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và chuyên gia trong ngành đang theo dõi chặt chẽ.





DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), hay Mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung, là một loại mô hình mạng mới tận dụng công nghệ blockchain để khuyến khích người dùng chia sẻ và quản lý cơ sở hạ tầng vật lý. DePIN bao gồm nhiều lĩnh vực như điện toán, lưu trữ, mạng, cảm biến và năng lượng. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm chi phí vận hành và thúc đẩy đổi mới công nghệ thông qua phương pháp phi tập trung.





Hiện tại, lĩnh vực DePIN đã được định hình, với tổng vốn hóa thị trường đạt gần 21.23 tỷ đô la, tăng 17.1% kể từ đầu năm. Theo dữ liệu của DePINscan, tính đến tháng 8, có khoảng 276 dự án liên quan đến DePIN, chủ yếu được phân loại thành AI, không dây, năng lượng, dịch vụ, cảm biến, dữ liệu và điện toán. Hơn nữa, bối cảnh cạnh tranh của DePIN cho thấy hiệu ứng dẫn đầu rõ ràng, với 10 dự án hàng đầu chiếm khoảng 80.5% vốn hóa thị trường, đạt 17.08 tỷ đô la.









Năm nay, vốn đầu tư mạo hiểm vào các dự án DePIN đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể. Các tổ chức đầu tư lớn đã thành lập các quỹ khổng lồ cho DePIN, chẳng hạn như quỹ 100 triệu đô la của Borderless Capital, quỹ chung 500 triệu đô la từ Hodler Investments và Gewan Holding, và quỹ 40 triệu đô la của Bitrue Ventures. Trong khi đó, SOLLONG Foundation, Lemniscap và các tổ chức khác cũng đã công bố các kế hoạch tài trợ lớn tập trung vào việc nuôi dưỡng các dự án DePIN và Web3 giai đoạn đầu.





Khi vốn đổ vào, thị trường DePIN đang trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Dòng vốn mạnh mẽ này đã tạo ra nhiều ngôi sao DePIN mới, bao gồm Project Zero trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đã nhận được 12 triệu đô la tiền tài trợ, mạng theo dõi chuyến bay Wingbits đã huy động được 3.5 triệu đô la tiền tài trợ hạt giống (Seed funding), và các dự án như Andrena trên Solana và Daylight trên Base đã huy động được lần lượt 18 triệu và 9 triệu đô la. Ngoài ra, các dự án như Verida, Peaq và Blockless cũng đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng thông qua nhiều vòng tài trợ, với tổng trị giá lên tới hàng chục triệu đô la.





Lý do DePIN thu hút được sự chú ý và kỳ vọng lớn nằm ở sự tích hợp sáng tạo của các cơ chế thưởng tiền mã hoá, kiến trúc phi tập trung và các mô hình quản trị lấy cộng đồng làm trung tâm. Điều này đã mang lại những thay đổi mang tính cách mạng cho việc tài trợ, vận hành và quản trị cơ sở hạ tầng truyền thống.





DePIN, với cơ chế thưởng tiền mã hoá độc đáo, mở ra một con đường hiệu quả và linh hoạt hơn cho việc phân bổ vốn trong các dự án cơ sở hạ tầng đòi hỏi nhiều vốn và bảo trì cao. Bằng cách hoạt động theo cách phi tập trung, DePIN có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào các mô hình tài trợ truyền thống, cho phép huy động linh hoạt và phân bổ nguồn lực tối ưu. Điều này thúc đẩy việc tạo ra các dịch vụ và sản phẩm cạnh tranh hơn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội về cơ sở hạ tầng hiệu quả và thuận tiện.

Mạng DePIN xây dựng một hệ thống phân tán có tính dự phòng cao, tăng cường tính ổn định và độ tin cậy bằng cách phân cấp dữ liệu và dịch vụ trên nhiều nút. Thiết kế này đảm bảo ngay cả khi xảy ra lỗi ở một nút hoặc dao động mạng, toàn bộ mạng vẫn có thể tiếp tục hoạt động trơn tru, cung cấp sự đảm bảo vững chắc cho hoạt động ổn định của cơ sở hạ tầng.

DePIN áp dụng phương pháp quản lý lấy cộng đồng làm trung tâm, trao cho cộng đồng địa phương quyền tham gia trực tiếp vào quản lý mạng lưới, cho phép các quyết định phân bổ nguồn lực và bảo trì phù hợp chặt chẽ với nhu cầu thực tế và nhu cầu cơ sở. Mô hình quản lý do cộng đồng lãnh đạo này truyền năng lượng và động lực mới vào quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng, cung cấp những hiểu biết sâu sắc và nguồn cảm hứng có giá trị cho quản lý đô thị và dịch vụ công trong tương lai.





Mặc dù DePIN có dòng vốn đổ vào khá lớn, chúng ta cũng cần phải thừa nhận những bất ổn hiện tại. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's đã nhấn mạnh trong báo cáo việc áp dụng DePIN rộng rãi có thể gặp phải những thách thức đáng kể, chẳng hạn như các quy định pháp lý, các vấn đề về khả năng tương tác và rủi ro an ninh mạng.





Trong bối cảnh này, MEXC đã nhanh chóng nhận thấy sự quan tâm mạnh mẽ và nhu cầu tiềm năng đối với lĩnh vực DePIN. MEXC không chỉ niêm yết nhiều dự án DePIN mà còn thiết lập riêng một chuyên mục DePIN, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn giao dịch đa dạng hơn. Ngoài ra, phí giao dịch tại MEXC cực thấp, giúp giảm chi phí cho người dùng.









Thị trường DePIN, được thúc đẩy mạnh mẽ của dòng vốn, đang cho thấy tiềm năng và sự phát triển rộng lớn. MEXC sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi động thái phát triển để xem xét việc DePIN thực sự có thể trở thành trọng tâm và là bước đột phá tiếp theo của thị trường hay không.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.