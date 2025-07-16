Tại sao token meme PAIN được lan truyền rộng rãi? Hoàn tiền 80%, người nổi tiếng ủng hộ và cơn sốt meme trên internet





Meme coin đã trở thành một hiện tượng độc đáo trong thị trường tiền mã hoá, kết hợp văn hóa internet với công nghệ tài chính để thu hút sự chú ý rộng rãi. Gần đây, PAIN, một dự án meme lấy cảm hứng từ nhân vật meme "Hide the Pain Harold" trên internet, đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi trên thị trường. Bài viết này sẽ phân tích nguồn gốc, hiệu suất đợt bán trước (pre-sale), những thách thức và tiềm năng trong tương lai của PAIN.









Sự ra đời của PAIN chịu nhiều ảnh hưởng từ kỹ sư người Hungary, András István Arató. Hành trình trở thành meme của ông bắt đầu vào khoảng năm 2010 khi tham gia một buổi chụp ảnh không chuyên. Những hình ảnh này đã được một trang web ảnh stock mua lại và sử dụng cho mục đích thương mại. Theo thời gian, một hình ảnh của Arató, trong đó ông thể hiện biểu cảm mỉm cười với một chút cay đắng, đã trở nên nổi tiếng toàn cầu. Hình ảnh này sau đó đã trở thành khuôn mặt biểu tượng cho meme "Hide the Pain Harold", phổ biến rộng rãi là biểu tượng của nụ cười gượng ép và che giấu sự thất vọng. Vào năm 2025, Arató đã hợp tác với đội ngũ Memeland để ra mắt PAIN, biến meme lan truyền thành một dự án tiền mã hoá.













Thành công của token PAIN không thể tách rời khỏi động lực từ ảnh hưởng của người nổi tiếng. Ngoài hoạt động quảng bá tích cực của chính András István Arató, dự án cũng thu hút sự chú ý của những nhân vật nổi tiếng khác. Ví dụ, vào tháng 10/2024, Arató đã chụp ảnh với nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) trong Tuần lễ Blockchain Binance. Bức ảnh này đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút thêm sự chú ý đến PAIN.





Hơn nữa, sự hỗ trợ từ Memeland đã khuếch đại đáng kể ảnh hưởng của PAIN. Memeland thường xuyên quảng bá PAIN thông qua các kênh chính thức, giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của token. Ngoài ra, nhà sáng lập 9GAG Ray Chan đã gián tiếp hỗ trợ PAIN thông qua Memeland. Trong nhiều sự kiện, ông đã nhấn mạnh sự tương tác giữa văn hóa meme và công nghệ blockchain, tận dụng sự hài hước để hỗ trợ dự án này.













Đợt bán trước của PAIN đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, trở thành một cột mốc nổi bật trên thị trường tiền mã hoá. Chỉ trong vòng 48 giờ, dự án đã huy động được khoảng 185,976 SOL (tương đương $38 triệu), vượt xa các meme coin phổ biến khác: gấp 3.8 lần SLERF (khoảng $10 triệu) và gấp 21 lần BOME (khoảng $1.8 triệu). Hiệu suất này đã lập kỷ lục mới trong lĩnh vực meme coin, làm nổi bật sức hấp dẫn của văn hóa meme và sự nhiệt tình của thị trường đối với PAIN.





Để củng cố lòng tin của cộng đồng, đội ngũ PAIN đã công bố kế hoạch hoàn tiền quy mô lớn. Mặc dù huy động được số vốn đáng kể, đội ngũ đã quyết định trả lại 80% tài sản đã huy động được cho những người tham gia, chỉ giữ lại 20% cho các nhu cầu quan trọng của dự án như cung cấp thanh khoản, ra mắt nền tảng và phí niêm yết trong tương lai. Động thái này nhấn mạnh cam kết của dự án đối với cộng đồng và thể hiện cách tiếp cận minh bạch. Không giống như nhiều dự án meme "huy động và tháo chạy", chiến lược lấy cộng đồng làm trọng tâm của PAIN đã nâng cao đáng kể uy tín và danh tiếng của dự án.









Sự xuất hiện của PAIN cho thấy văn hóa meme đang ngày càng tích hợp với tiền mã hoá và công nghệ blockchain. Với sức ảnh hưởng toàn cầu của "Hide the Pain Harold", PAIN đã giữ được vị thế vững chắc trên thị trường meme coin. Cách tiếp cận minh bạch, đặc biệt trong việc hoàn trả 80% số tiền huy động, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, tạo dựng được danh tiếng vững chắc trong thị trường thường có nhiều lừa đảo và đầu cơ.



