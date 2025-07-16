Hệ thống MEXC Copy Trade cung cấp các tính năng giao dịch đơn giản và chuyên nghiệp cho cả nhà giao dịch chuyên nghiệp và người theo dõi thông thường. Người theo dõi có thể dễ dàng theo dõi các nhà giHệ thống MEXC Copy Trade cung cấp các tính năng giao dịch đơn giản và chuyên nghiệp cho cả nhà giao dịch chuyên nghiệp và người theo dõi thông thường. Người theo dõi có thể dễ dàng theo dõi các nhà gi
Điều Kiện Để Trở Thành Nhà Giao Dịch Copy Trade Trên MEXC

16/07/2025
Hệ thống MEXC Copy Trade cung cấp các tính năng giao dịch đơn giản và chuyên nghiệp cho cả nhà giao dịch chuyên nghiệp và người theo dõi thông thường. Người theo dõi có thể dễ dàng theo dõi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, khi các nhà giao dịch bắt đầu giao dịch dẫn đầu, hệ thống sẽ tiến hành sao chép chiến lược cho những người theo dõi. Khi làm như vậy, các nhà giao dịch cũng có thể kiếm được một phần lợi nhuận từ những người theo dõi!

Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm giao dịch, sở hữu chiến lược giao dịch độc đáo và có sự nhạy bén trong phân tích thị trường, bạn có thể thực hiện theo các bước trong Hướng dẫn cho người mới bắt đầu giao dịch Copy Trade (Nhà giao dịch) để đăng ký trở thành nhà giao dịch.

Trước khi đăng ký trở thành nhà giao dịch, bạn nên:

① Có chiến lược giao dịch thành thục và chuyên nghiệp
Dù bạn là nhà giao dịch theo xu hướng hay nhà giao dịch ngắn hạn, bạn nên có chiến lược giao dịch hợp lý và hiệu quả của riêng mình. Cụ thể, chu dù phong cách giao dịch của bạn là tích cực hay bảo thủ, cách bạn đánh giá xu hướng thị trường, khi sử dụng các chỉ báo giao dịch hay phân tích khối lượng-giá toàn diện, cách bạn thiết lập điểm vào lệnh, thêm vị thế, giảm vị thế và điểm thoát lệnh - tất cả những điều này nên tạo thành một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh và có thể nhân rộng.

② Sở hữu thành tích giao dịch xuất sắc
Lịch sử giao dịch phản ánh trực tiếp hiệu suất và khả năng giao dịch thực sự của bạn. Tỷ lệ thắng lệnh, tỷ lệ lợi nhuận tài sản, tổng lợi nhuận, PNL giao dịch đơn lẻ và các số liệu khác đều được hiển thị rõ ràng trong lịch sử giao dịch. Sau khi bạn trở thành nhà giao dịch trên MEXC Copy Trade, những số liệu thống kê này sẽ được công khai và đóng vai trò là tiêu chí quan trọng cho người theo dõi khi chọn nhà giao dịch để theo dõi.

③Thực hiện quản lý chặt chẽ rủi ro
Tiền mã hóa được biết đến với tính thanh khoản cao, độ biến động lớn, thị trường thay đổi tương đối mạnh và có thể tăng hoặc giảm mạnh trong thời gian ngắn. Đối mặt với sự biến động đột ngột của thị trường, các nhà giao dịch lâu năm nên có sẵn chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả, bao gồm các điểm thoát lệnh TP/SL linh hoạt. Nếu không quản lý rủi ro chặt chẽ, sẽ có nguy cơ sụt giảm đáng kể hoặc thậm chí bị thanh lý khi gặp phải sự kiện thiên nga đen.

④ Hiểu sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của MEXC
Vào tháng 11 năm 2022, MEXC đã tiến hành nâng cấp mới toàn bộ, màu sắc thương hiệu được thay đổi từ "Xanh Rừng Cây" thành "Xanh Đại Dương". "Xanh Đại Dương" đại diện cho tầm nhìn mới của MEXC và các giá trị về Bảo mật, Chuyên nghiệp, Thân thiện, Hòa nhập và Khát vọng tương lai
Bảo mật chuyên nghiệp: Chúng tôi đứng đầu về phương diện bảo mật, cơ chế kiểm soát rủi ro và an toàn tài sản.
Thân thiện hòa nhập: Tất cả đội ngũ và người dùng từ 170 quốc gia và khu vực, MEXC thúc đẩy một môi trường làm việc cùng nhau để tạo thành quả to lớn hơn.
Khát vọng tương lai: Vươn lên top đầu trong thế giới tiền mã hóa, MEXC khám phá các tài sản hàng đầu toàn diện của hệ sinh thái Web3.

⑤ Làm quen với giá trị thương hiệu của MEXC
Kể từ khi thành lập vào năm 2018, MEXC đã xuất sắc trong việc khám phá và niêm yết các dự án chất lượng cao, khiến MEXC trở thành ngôi sao đang lên trong các sàn giao dịch tiền mã hóa. Trong suốt 5 năm, MEXC đã phục vụ cho hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. Cùng lúc với quá trình phát triển nhanh chóng, MEXC vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc "Người dùng trên hết, MEXC thay đổi vì bạn", mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch vượt trội.

⑥ Cập nhật thông tin về sản phẩm của MEXC
MEXC cung cấp nhiều loại sản phẩm, dịch vụ và sự kiện đa dạng, bao gồm giao dịch Spot, giao dịch Futures, Tiết kiệm MEXC (Cung cấp các phương thức linh hoạt để kiếm lợi nhuận thông qua tiết kiệm cố định và tiết kiệm linh hoạt), Launchpool, Kickstarter, và M-Day, cùng nhiều sản phẩm, dịch vụ khác. Nhà giao dịch Copy Trade nên làm quen với các sản phẩm của MEXC, sử dụng hiệu quả các tính năng của MEXC và tích cực quảng bá sàn giao dịch MEXC.

⑦ Đồng hành và lớn mạnh cùng MEXC
Thị trường tiền mã hóa phát triển nhanh chóng, với các khái niệm mới liên tục xuất hiện. MEXC sở hữu khả năng học hỏi mạnh mẽ, nhạy bén các xu hướng thị trường, đây là một lợi thế cạnh tranh đáng kể. Chúng tôi hy vọng rằng các nhà giao dịch Copy Trade cũng sẽ có khả năng học hỏi và thích ứng tương tự, để bắt kịp xu hướng thị trường, nắm bắt cơ hội giao dịch cũng như đồng hành và lớn mạnh cùng MEXC!



