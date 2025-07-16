Khi nào Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin của Hoa Kỳ sẽ được hình thành? Những diễn biến đáng chú ý trong năm 2025

Thị trường tiền mã hóa đang đứng trước một bước ngoặt lớn sau khi Donald Trump tái đắc cử vào tháng 11/2024, với đề xuất thành lập "Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin của Hoa Kỳ" trở thành tâm điểm chú ý. Sáng kiến đột phá này không chỉ hứa hẹn tái định hình thị trường Bitcoin mà còn có khả năng thay đổi cục diện toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu. Khi Trump chuẩn bị nhậm chức, cả giới đầu tư lẫn các nhà hoạch định chính sách đang theo dõi sát sao tính khả thi và lộ trình thực hiện của kế hoạch đầy tham vọng này. Đây có thể là bước ngoặt lịch sử trong hướng tiếp cận tài sản kỹ thuật số của chính phủ.









Nền tảng cho Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin của Hoa Kỳ đã được thiết lập từ trước khi Donald Trump đưa ra các cam kết trong chiến dịch tranh cử. Dự luật Bitcoin Act 2024 của Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis, được trình vào ngày 31/07/2024, đề xuất mục tiêu đầy tham vọng: Tích luỹ 1 triệu Bitcoin trong 5 năm, thông qua việc mua 200,000 BTC mỗi năm của chính phủ. Khung pháp lý này đã trở thành cơ sở cho những cam kết trong chiến dịch tranh cử của Trump sau đó.





Tầm nhìn của Trump vượt xa việc tích luỹ Bitcoin đơn thuần. Ông cam kết trở thành "Tổng thống tiền mã hoá" với kế hoạch xây dựng một khung pháp lý toàn diện cho tiền mã hóa thông qua các sắc lệnh hành pháp. Kế hoạch này bao gồm việc thành lập quỹ dự trữ Bitcoin, đảm bảo ngành tiền mã hoá có thể tiếp cận hệ thống ngân hàng, và thiết lập Hội đồng tư vấn tiền mã hoá chuyên trách. Ngày 17/12/2024, Viện chính sách Bitcoin (Bitcoin Policy Institute - BPI) đã công bố dự thảo sắc lệnh hành pháp, đề xuất chính phủ Hoa Kỳ phân bổ 1-5% tài sản kho bạc để mua *URLS-BTC_USDT* làm quỹ dự trữ dài hạn. Đề xuất này do Bộ tài chính dẫn dắt, với sự phối hợp quản lý từ Cục Dự trữ Liên bang. Dù Chủ tịch Fed Jerome Powell kêu gọi Quốc hội giám sát chặt chẽ, việc bổ nhiệm một Bộ trưởng Tài chính ủng hộ tiền mã hoá báo hiệu khả năng kế hoạch này sẽ được triển khai nhanh chóng thông qua các hành động hành pháp.









Do tính phức tạp của bộ máy hành chính trong việc điều chỉnh và ban hành các chính sách mới liên quan đến công nghệ blockchain, quá trình quản lý tài chính và triển khai Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin khó có thể diễn ra suôn sẻ. Việc thành lập Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin đối mặt với hai lộ trình thực hiện riêng biệt, mỗi lộ trình có thời gian và thách thức khác nhau. Lựa chọn giữa việc ban hành sắc lệnh hành pháp hay thông qua luật từ Quốc hội sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cả tốc độ triển khai và tính bền vững của sáng kiến này.





Sắc lệnh hành pháp (Thời gian thực hiện sớm nhất: Nửa cuối năm 2025)

Ban hành sắc lệnh hành pháp của tổng thống được xem là cách nhanh nhất để thành lập Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin. Sắc lệnh này cho phép Trump vượt qua sự phản đối từ Cục Dự trữ Liên bang và Quốc hội, đẩy nhanh quá trình thành lập quỹ. Theo đề xuất của Viện chính sách Bitcoin, Quỹ ổn định hối đoái (ESF) có thể được sử dụng để mua *URLS-BTC_USDT*. Tuy nhiên, cách tiếp cận này tiềm ẩn nguy cơ vấp phải sự phản đối từ Quốc hội và có thể bị đảo ngược bởi các chính quyền kế nhiệm, đặt ra câu hỏi về tính ổn định lâu dài của sáng kiến này.





Luật thông qua Quốc hội (Thời gian thực hiện sớm nhất: Nửa cuối năm 2026)

Dù tốn nhiều thời gian hơn, lộ trình lập pháp mang lại sự ổn định lâu dài vượt trội. Quá trình này yêu cầu nghiên cứu chính sách toàn diện thông qua Hội đồng tư vấn tiền mã hoá, sau đó là quá trình xem xét kỹ lưỡng tại Quốc hội, bao gồm thẩm tra từ Ủy ban ngân hàng thượng viện và bỏ phiếu tại cả hai viện. Tuy mang lại nền tảng pháp lý vững chắc, phương pháp này có thể đối mặt với sự phản đối từ các nhà lập pháp bảo thủ, đẩy thời gian triển khai đến cuối năm 2026 hoặc xa hơn.





Theo các báo cáo gần đây, ngành tiền mã hoá đang tích cực vận động để đội ngũ của Trump ban hành sắc lệnh hành pháp ngay trong ngày đầu nhậm chức. Mục tiêu là thúc đẩy cải cách chính sách tiền mã hoá đã cam kết và đẩy nhanh quá trình áp dụng rộng rãi. Nếu chính quyền Trump quyết định thành lập Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin thông qua sắc lệnh hành pháp, những tiến triển cụ thể có thể xuất hiện sớm nhất vào giữa năm 2025. Động thái quyết đoán này sẽ mang lại hai lợi ích quan trọng: Thúc đẩy sự chấp nhận tiền mã hoá trong các hệ thống tài chính truyền thống và tạo ra tiền lệ pháp lý quan trọng cho việc quản lý toàn diện tiền mã hoá và blockchain. Sự kết hợp của những thay đổi này có thể định hình lại hoàn toàn động lực thị trường Bitcoin và mở rộng sự tham gia của các tổ chức.









Quá trình triển khai Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin sẽ phụ thuộc vào một số cột mốc quan trọng, đóng vai trò quyết định đến tốc độ thực thi chính sách và có thể gây ra những biến động đáng kể trên thị trường.





Bài phát biểu nhậm chức của Trump và các sắc lệnh hành pháp đầu tiên sẽ là tín hiệu quan trọng về cam kết của chính quyền đối với kế hoạch Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin. Giới đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ mọi thông tin liên quan đến các sáng kiến tiền mã hoá trong giai đoạn chuyển giao này.





Hội đồng tư vấn tiền mã hoá mới thành lập dự kiến sẽ hoàn thành nghiên cứu khả thi về Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin và trình bày các khuyến nghị cùng báo cáo chính sách vào giữa năm 2025. Đây sẽ là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển của kế hoạch Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin sang giai đoạn triển khai thực tế. Nếu Trump quyết định thúc đẩy kế hoạch thông qua sắc lệnh hành pháp, dự kiến các sắc lệnh liên quan sẽ được ký vào thời điểm này, chính thức khởi động việc mua và quản lý quỹ dự trữ *URLS-BTC_USDT*.





Sau khi sắc lệnh hành pháp được ký, các cơ quan chính phủ liên quan như Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu xây dựng các giao thức triển khai chi tiết cho Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin. Các giao thức này sẽ tập trung vào những vấn đề quan trọng như quy trình mua *URLS-BTC_USDT*, tỷ lệ dự trữ và chiến lược quản lý tài sản. Tuy nhiên, giai đoạn này có khả năng đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ và can thiệp từ Quốc hội, đặc biệt là từ các nhà lập pháp bảo thủ. Do đó, dù sắc lệnh hành pháp có thể đẩy nhanh kế hoạch, việc thực thi và hoàn thành vẫn sẽ gặp nhiều trở ngại chính trị và nguy cơ chậm trễ.





Nếu chiến lược quỹ dự trữ Bitcoin tiến triển thuận lợi và mang lại những lợi ích kinh tế như mong đợi, điều này có thể đẩy nhanh hơn nữa quá trình lập pháp và định hình lại bối cảnh thị trường tiền mã hoá toàn cầu.









Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin là một trong những sáng kiến tham vọng nhất trong chương trình nghị sự về tiền mã hoá của Trump, mặc dù hiện tại vẫn chỉ dừng ở giai đoạn ý tưởng và lập kế hoạch. Tác động tiềm năng của sáng kiến này không chỉ giới hạn ở các biến động thị trường trước mắt mà còn có thể định hình lại mối liên kết giữa chính sách của chính phủ và tài sản số. Lộ trình thông qua sắc lệnh hành pháp mang lại khả năng triển khai nhanh chóng, nhưng cũng đi kèm sự bất định về tính bền vững lâu dài ở cấp độ thể chế. Trong khi đó, Luật thông qua Quốc hội, dù mất nhiều thời gian hơn, có thể kéo dài đến năm 2026, lại mang đến nền tảng pháp lý và quy định vững chắc cần thiết cho một sáng kiến mang tính cách mạng như vậy. Cam kết rõ ràng của chính quyền Trump đối với ý tưởng này, cùng với các khung chính sách đang dần hình thành, đã kích thích cuộc thảo luận toàn cầu về vai trò của chính phủ trong thị trường tiền mã hoá. Đồng thời, điều này cũng thúc đẩy các quốc gia nghiên cứu về việc nắm giữ tài sản số, mở ra những hướng phát triển mới cho lĩnh vực này.





